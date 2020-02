DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1- 3. HAVALİMANINDAKİ EYLEM: 28 KİŞİYE TUTUKLAMA İSTEMİ

Haber: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL DHA

3. Havalimanı inşaatında çıkan olaylarda gözaltına alınan işçilerden 28\'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

3. Havalimanı inşaatında geçtiğimiz günlerde çıkan olaylarda çok sayıda işçi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 43 kişi bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi\'ne sevk edildi. 15 kişi adli kontrol, 28 kişi ise \"Kamu Malına Zarar Verme\", \"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu\'na muhalefet\", \"Polise Mukavemet\", \"İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali\" suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

-Havalimanındaki olaylarla ilgili görüntüler

(şüphelinin görüntüsü ve ek bilgilerle)

2- İŞ KULELERİ ÖNÜNDE HAREKETLİLİK

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Taner YENER - Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Levent\'te bulunan İş Kuleleri önüne gelen silahlı kişi, ticari anlaşmazlık yaşadığı belirtilen kişinin aracına pompalı tüfekle ateş etti. Saldırgan, özel güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre saat 14.30 sıralarında Levent, Menekşe Sokak üzerindeki İş Kuleleri önüne gelen bir kişi, arabasını yol üzerine park etti. Yanındaki tüfekle ticari anlaşmazlık yaşadığı belirtilen kişinin aracına pompalı tüfekle ateş eden saldırgana ilk olarak özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Saldırgan olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Levent Polis Merkezi\'ne götürüldü. Olay Yeri İnceleme ekipleri yerdeki tüfek ve çanta üzerinde inceleme yaptı, tüfek polis merkezine götürüldü.

-Olay yerinden görüntü

-Olay yerindeki güvenlik şeridi

-Yerdeki tüfek

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Olay yeri inceleme ekiplerinin tüfeği incelemesi

-Saldırganın geldiği otomobil

-Otomobildeki not

-Genel ve detaylar

18.09.2018 - 14.40

18.09.2018 - 14.53

18.09.2018 - 16.17

3- BAKAN SELÇUK : EĞİTİME YETERLİ KAYNAK AYIRAMAZSAK EKONOMİK SAVAŞI KAZANAMAYIZ



* Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,

\"Eğitime yeterli kaynak ayıramazsak, biz ekonomik savaşı kazanamayız, benliğimizi koruyamayız, kültürümüzü koruyamayız. Bu çerçevede çok kararlı bir şekilde eğitimle ilgili almamamız gereken mesafenin farkındayız\"

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın katılımı ile Kabataş Lisesi\'nde 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış töreni düzenlendi. Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk\'un yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Vali Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.



\"EĞİTİMLE İLGİLİ ALMAMIZ GEREKEN MESAFENİN FARKINDAYIZ\"

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, \"Eğitim gelince akla hep sınavlar, notlar gelir ancak aslında eğitimi bunun çok daha ötesinde bir kavram olarak görmek gerek\" dedi. Bakan Selçuk, eğitimin sadece bir diploma meselesi olmadığını belirterek, \"Eğitim, insanın kamil olma, olgunlaşma yolculuğudur. Eğer eğitime gereken önem verilirse eşkıyadan evliya doğar. Eğitim, genlerimizde taşıdığımız bütün potansiyeli açığa çıkarır. Tüm hayallerimizi bizler gençlerimiz üzerinden eğitimin kanatlarına yükleriz ve eğitimi yasak savmanın ötesinde hayat bahşedici bir kurum olarak da görürüz. Eğitime yeterli kaynak ayıramazsak, biz ekonomik savaşı kazanamayız, benliğimizi koruyamayız, kültürümüzü koruyamayız. Bu çerçevede çok kararlı bir şekilde eğitimle ilgili almamamız gereken mesafenin farkındayız\" dedi.



\"300 YILLIK BİR MESELE\"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın liderliği ve kararlılığı ile Türkiye\'de eğitimle ilgili çok büyük işler yapılacağının altını çizerek, \"Ben bu cesareti nereden alıyorum diye kendi kendime düşündüğümde, eğer bir kabine, bir millet meselesi olursa, devlet meselesi olursa Cumhurbaşkanımızın iradesi ve kararlığı olursa bir kudret ortaya çıkar ve biz eğitimi alır götürürüz. Japonların bir sözü var; \'Zehri tatmışsan tabağını sıyır\' diyor. Bu bir kararlılık ifadesi. Biz de eğitim meselesini aynı kararlılık içinde bırakıyoruz. Nasıl bir ülke bırakacaksınız diyen çocuklarımızın gözlerine iç huzuru ile bakmak istiyoruz. Eğer 20 sene sonra bize nasıl bir gelecek bıraktınız sorusuna müsterih olarak cevap veremiyorsak o zaman sıkıntımız var demektir. Yeterli insan kaynağımız, motivasyonumuz var. Fazlasıyla ümidimiz ve umudumuz var. Önümüzdeki 10 yılları kapsayan kararlar alacağız hep beraber. Bu mesele öyle kolay bir mesele değil. Bu mesele 300 yıllık bir mesele. 300 senedir muasır medeniyet seviyesine üstüne çıkmakla ilgili bir dava peşindeyiz. Belirli bir şuur içerisinde inşallah bu davayı belli bir yola koyacağız\" dedi.



\"HERKESİN DÜŞÜNCESİNİN UZAYDAN OKUNACAĞI BİR ÇAĞA DOĞRU GİDİYORUZ\"

Selçuk, baskın uygarlıkların kendi eğitimini ihraç ettiğini, bunu kopyalayan ülkelerin bunu ithal ettiğini söyleyerek,\"Çünkü eğitim beşeri, insan yapan süreçtir\" dedi. Bunun sonucunda bu toplumların tohumlarının bozulduğunu ve neslinin ıslah edilemediğini anlatan Selçuk, şu şekilde konuştu:

\"Bizim orijinal ve özgün eğitim sistemi kurma ihtiyacımız var. Sizi çok farklı bir gelecek bekliyor. Dijital, fiziksel, biyolojik olanın aynı bedenle bütünleşeceği bir çağa doğru gidiyoruz. Singularity çağı. Yani 20 sene sonra hepinizi vücutlarında çiplerin olacağı, herkesin düşüncesinin uzaydan okunacağı bir çağa doğru gidiyoruz. Bizim bu konularda mesafe almamız şart. Bugün ilk okula başlayanlar 2040 yılında iş hayatına atılacak. Büyük ölçüde yapay zeka marifetiyle robotların hakim olduğu, işlerin yüzde 80\'ine yakın robotların yaptığı bir çağ olacak. Bu cağ aynı zamanda bir müjdeyi de taşıyor. Bizim daha fazla insanlaşmamıza yol açacak. Çünkü eğitim beşeri, insan yapan süreçtir. Biz daha fazla insanlaşmak için daha fazla bilime, sanata ihtiyaç duyuyoruz. Bu sebeple gelecek o kadar da karamsar olmamızı gerektiren bir muhteva taşımıyor. \"

Televizyonda izlediği bir Real Madrid-Barselona maçı hatırasını paylaşan Bakan Selçuk, \"Sunucu Barselona\'nın antrenörüne dedi ki, \'Kazanmak için neyapacaksınız? Antrenör, dedi ki; \'Kazanmak için her şeyi yapacağız.\' Real Madrid\'in antrenörüne sordu. O, dedi ki; \'Kazanmak için her şeyi yapmayacağız.\' Bizim ahlak sınırlarımız var. Meseleye bu açıdan bakmamız lazım.\" şeklinde konuştu.Selçuk, öğrencilerden başta öğretmenleri olmak üzere kendilerine emek harcayanlara saygı duymalarını isteyerek, çok okumaları yönünde tavsiyede bulundu.



\"ARZUMUZ AL BAYRAĞI DAHA BÜYÜK BİR ŞEVKLE KUCAKLAMAK\"

İnsanlık için umut olan bir Türkiye hayal ettiklerini ifade eden Selçuk, \"Bunun için çok ama çok çalışmamız, elinden tutulmamış çocuk bırakmamamız lazım. O zaman hayalle hayatı birleştirmiş oluruz. O zaman aklın öncülüğünde gönülleri bir araya getirmiş oluruz. Bu hayalleri gerçekleştirmek için sizin heyecanınıza ve cesaretinize ihtiyacımız var. Arzumuz al bayrağı daha büyük bir şevkle kucaklamak ve bu milletin ülkü birliğine hizmet etmek.\" şeklinde konuştu.

Velilere ve öğretmenlere de seslenen Bakan Selçuk, \"Veliler, çocuklar emanettir. Benim çocuğum demek bile emanete zeval verir. Her bir çocuk milletin, insanlığın emanetidir. Çocuk insanlığın öz yurdudur. Çocuk bozulursa insan bozulur, insanlık bozulur. Ebeveynlerin biraz daha taşıdığı vebali hissetmesinde yarar var. Sevgili öğretmenler, bizler milletimizin hamuru bıkmadan usanmadan her gün yoğuran insanlarız. Toplumumuzu her gün yeniden inşa eden insanlarız. Sizlere, heyecanınıza ve ettiğiniz yemine inanıyoruz. Bunun hakkını teslim edeceğinize inanıyoruz\" dedi.



-Bakanın açıklamaları

18.09.2018 - 14,28

18.09.2018 - 14.29

4- O GEMİ TEKRAR İSTANBUL BOĞAZI\'NDAN GEÇTİ

Haber-Kamera; Özgür EREN-Hasan YILDIRIM-Taner YENER İSTANBUL DHA

Romanya Deniz Kuvvetlerine bağlı 80 yıllık askeri eğitim gemisi, Akdeniz\'de tamamlanan eğitimin ardından tekrar İstanbul Boğazı\'ndan geçti. Geminin geçişine sahil güvenlik botu eşlik ederken sahilde bulunan vatandaşlar gemiyi cep telefonları ile görüntüledi.

Romanya Deniz Kuvvetleri\'ne bağlı eğitim gemisi \'Nava Scoala Mircea\' 15.30 sıralarında Marmara Denizinden İstanbul Boğazına giriş yaptı. Dünyada sadece 5 tane bulunduğu belirtilen gemilerden biri olan \'Nava Scoala Mircea\"nın güvertesinde çok sayıda askeri öğrencinin olduğu görüldü. Bazı öğrenciler geminin ön kısmına geçip fotoğraf çektirdiler.

1938 yılında Almanya\'da yapımı tamamlanan 82 metre boyundaki eğitim gemisinin geçişi sırasından sahilde bulunan vatandaşlar da cep telefonları görüntüledi. Yaklaşık Boğaz\'a girdikten 1 saat sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçen gemi Karadenize doğru yol aldı.

-Geminin 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün altından geçişi

-Gemiden yakın detaylar

-Gemiden genel detaylar

- Gemide bulunan öğrencilerden detay görüntü

-Gemideki öğrencilerin fotoğraf çektirmesi

-Kıyıdaki vatandaşların geminin fotolarını çekmesi

-Genel ve yakın detaylar



5- AHMET ŞIK\'IN TWİTTER PAYLAŞIMLARI DAVASI DURDURULDU

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL DHA

Gazeteci i Ahmet Şık\'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle \"Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama\" suçundan yargılandığı dava, milletvekili olması gerekçesiyle durduruldu.

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde 4\'üncü celsesi görülen duruşmaya, sanık Ahmet Şık\'ın avukatı Can Atalay katıldı. Hakim Mustafa Ün, celse arasında verilen dilekçede sanığın İstanbul 2. Seçim Bölgesi\'nden milletvekili seçildiğini ve mazbatasının da eklenerek Anayasa\'nın 83. maddesi uyarınca yargılamanın durdurulmasına karar verilmesinin istendiğini belirtti. Ayrıca TBMM internet sitesindeki incelemede sanığın milletvekili olarak yer aldığına ilişkin internet çıktısı da dosyaya eklendi.

\"YARGILAMANIN DURDURULMASINI TALEP EDİYORUZ\"

Sanık avukatı Can Atalay, \"Taleplerimizi aynen tekrar ederiz. Anayasa\'nın 83. maddesi uyarına yargılamanın durdurulmasına karar verilmesini istiyoruz\" dedi.

Mahkeme, sanık vekilince milletvekili seçildiğine ilişkin sunulan mazbata ve TBMM internet sitesinden alınan çıktıya göre 27. dönem milletvekili seçiminde İstanbul 2.bölgeden milletvekili seçildiğinin anlaşıldığını belirterek, Anayasa\'nın 83/2. maddesi uyarınca kovuşturmanın durmasına hükmetti. Mahkeme, dosyanın TBMM Başkanlığı\'na gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gönderilmesine de hükmetti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kerem Kocalar tarafından Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) yapılan e-ihbara göre, Ahmet Şık\'ın 2015-2016 yıllarında sosyal paylaşım hesabı Twitter\'den devleti aşağılayan ve teröre destek veren paylaşımlar yaptığı iddia ediliyordu. İddianamede, Ahmet Şık\'ın söz konusu paylaşımlarına yer verilerek \"Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama\" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.



6- İKİZLERİN VELAYET DAVASINDA DENİZ UĞUR VE REHA MUHTAR\'I MUTLU EDEN KARAR ÇIKTI



Ayın 18 günü babada, 12 günü annede kalacaklar



Hayati ARIGAN/İSTANBUL (DHA)

Oyuncu Deniz Uğur ile Gazeteci Reha Muhtar\'ın 7 yaşındaki ikizlerinin velayet davası mutlu bitti. Deniz Uğur\'un çocuklarını daha fazla görebilmek için açtığı davada ikizlerin velayeti babada kalırken annenin kızlarıyla görüşeceği süre uzatıldı. Bundan sonra ikizler her ayın 18 günü babada, 12 günü annede kalacak.

Gazeteci Reha Muhtar ve şu anda 7 yaşında olan ikizlerinin annesi Deniz Uğur, 2010 yılında boşandı. Boşanma sırasında hazırladıkları protokol doğrultusunda ikizler Mina Deniz ve Poyraz Deniz\'in velayeti 18 yaşına gelene kadar baba Reha Muhtar\'a verildi. Protokolde anne Deniz Uğur\'un çocuklarını istediği zaman Muhtar\'a ait yalıda görebileceği hatta iki gün burada kalabileceği yer aldı. Oyuncu Deniz Uğur, 2017 yılının Ekim ayında ise velayetin değiştirilmesi için dava açtı.



DURUŞMA GİZLİ GÖRÜLDÜ

İstanbul Aile Mahkemesi\'nde gizli görülen bugünkü duruşmaya Reha Muhtar ve Deniz Uğur avukatları ile birlikte katıldı. 30 dakika süren duruşmanın sonunda taraflar mahkeme salonundan yüzleri gülerek çıktı. Mahkeme velayetin babada kalmasına karar verirken annenin ikizleriyle görüş günlerinin süresini uzattı. Reha Muhtar ve Deniz Uğur, mahkemenin kararının yerinde olduğunu belirterek, çocuklarının hayatlarının altüst olmayacağını ve aralarındaki sorunun çözüldüğünü söylediler. Deniz Uğur, \"Bu davadan çok mutlu bir şekilde ayrılıyorum. Velayetin değişmesi için gerekli koşullar oluşmuyor. Reha çok iyi ve ilgili bir baba. Benim istediğim şekilde şahsi münasebet yeniden düzenlendi. Hepimizi mutlu edecek bir karar çıktı. Yaz tatillerinin yarısında, bazı hafta sonları ve bazı hafta içlerinde bende kalacaklar. Mahkeme kimseyi mağdur etmeyecek bir düzenleme yaptı. Çocuklar mahkemenin bitmiş olmasına çok sevinecek. Aramızda bir tartışma meselesi kalmamış oldu\" dedi.

Mahkemeye ve Türk adaletine teşekkür eden Reha Muhtar da \"Çocukların en fazla yararına olacak şekilde düzenleme yapıldı. Çocuklarım adına adalete teşekkür ediyorum. Çocukların hayatları tarumar olmadığı için, mahkeme 8 yıldır yaşadıkları yerde kalmasını uygun gördüğü için, çocukların hayatının daha fazla altüst olmasını engellediği için, 2 yıldır çekilen bu zor sürecin bitirilerek birazda mutluluk bizim hakkımız dedirttiği için yüce mahkemeye çok teşekkür ederim. Hayatımda hiçbir zaman adaletten vazgeçmedim. Böyle bir kararın çıkması sevindirici ve benim için gurur verici\" diye konuştu.

İkizlerin, bundan sonra ayda 18 gün kendisinde 12 günde annede kalacağını anlatan Muhtar, \"Hem anne ile mutlu bir şekilde yaşayacaklar, annenin sıcaklığını ve güvenini hissedecekler hem de babanın sorumluluğunu hissedecekler\" dedi.



-Reha Muhtar'ın görüntüsü



18.09.2018 - 15.59