DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1- YOLCU UÇAĞINA YILDIRIM İSABET ETTİ

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL DHA

İstanbul\'da aniden bastıran şiddetli yağmur ve elektrik yüklü bulutlar (CB) bulutları nedeniyle Riyad-İstanbul seferini yapan yolcu uçağına yıldırım isabet etti. Uçak inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirirken, uçak teknik ekip tarafından bakıma alındı

İstanbul\'da öğleden sonra şiddetli yağmur ve CB\' (kümülonimbus) olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlar nedeniyle uçaklar zor anlar yaşadı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle iniş ve kalkışlarda gecikmeler meydana geldi. Uçaklar bir süre apronda kalkış için sıra beklerken, iniş için alçalan uçaklar uzun süre havada tur atarak yakıt kritiğine girdi. Bu arada olumsuz hava koşulları nedeniyle özel bir havayolu şirketine ait Riyad-İstanbul seferini yapan yolcu uçağına Atatürk Havalimanı\'na inişi sırasında yıldırım isabet etti. Uçak inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirirken, uçak teknik ekip tarafından bakıma alındı. Olay nedeniyle havayolu şirketinin İstanbul-Riyad seferi iptal edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Atatürk Havalimanı apronundan görüntüler

-Uçakların kalkışı

-Apronda kalkış için sıra bekleyen uçaklar

-Detay görüntüler

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2- BEYLİKDÜZÜ\'NDE BAZI BİNALARIN BODRUM KATINI SU BASTI

Haber-Kamera: Enver ALAS-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da etkili olan yağmur nedeniyle Beylikdüzü\'nde bazı binaların bodrum katını su bastı. Caddede biriken sular kısa sürede apartmanların bodrum katını doldurdu. Yarım metre yükselen su nedeniyle eşyalar kullanılamaz hale geldi. Su baskını bina sakinleri tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Caddede biriken su

-Apartmanlara girmesi

-Su baskını

-Detaylar

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3- DEMET AKALIN 2 DAKİKADA BOŞANDI

*6 yıllık evlilik 2 dakikada bitti

Haber: Hayati ARIGAN Kamera; İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL DHA

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve Okan Kurt, anlaşmalı olarak 2 dakikada boşandı. Çiftin kızları Hira\'nın velayeti anne Demet Akalın\'a verildi. Akalın ve Kurt birbirlerinden nafaka ve tazminat talep etmedi.

Okan Kurt\'un aile şirketi Martaş Lojistik\'in borçları nedeniyle dün Beykoz\'daki evlerinde haciz işlemi gerçekleştirilen ünlü çift, 6 yıllık evliliklerini 2 dakikada sonlandırdı. Boşanacakları haberi sabah saatlerinde magazin gündemine bomba gibi düşen çiftin avukatları saat 13.30 sıralarında Beykoz Adliyesi\'ne gelerek anlaşmalı boşanma davası açtı. Boşanma dilekçesiyle birlikte mahkemeye bir protokol sunuldu. Protokolda çift birbirlerinden nafaka ve tazminat talep etmedi. 4 yaşındaki kızları Hira\'nın velayetinin ise anne Demet Akalın\'a verildiği kaydedildi.

Saat 15.30 sıralarında ise Demet Akalın ve Okan Kurt ayrı ayrı adliyeye geldi. Beykoz Aile Mahkemesi\'nde görülen duruşma 2 dakika sürdü. Akalın ve Kurt, hakimin \"Boşanmak istiyor musunuz\" sorusuna \"Evet\" yanıtını verdi. Mahkeme hakimi de çifti \'şiddetli geçimsizlik\' gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşadı. Çıkışta açıklama yapmayan Demet Akalın, \"Formalite bir boşanma mı\" sorusuna \"Yok\" demekle yetindi. Okan Kurt ise \"Hayırlı olsun\" diyenlere \"Böyle şeyin hayırlısı mı olur\" şeklinde yanıt verdi. Ayrıca boşanma talebinin kendisinden gelmediğini söyledi.

6 YIL ÖNCE EVLENDİLER

Demet Akalın ve Okan Kurt, 23 Nisan 2012 tarihinde nikah masasına oturmuştu. Çiftin bu evlilikten Hira isminde bir kızları dünyaya gelmişti. Geçtiğimiz yıllarda Okan Kurt\'un işleri bozuldu ve aile şirketleri olan Martaş Lojistik piyasaya yaklaşık 150 milyon TL borçlandı. Borçların ödenmemesi üzerine dün çiftin Beykoz\'daki evlerinde haciz işlemi uygulandı. Villada bulunan televizyon, bilgisayar, klima ve tabloların olduğu bazı eşyalar, kamyona yüklenerek götürüldü.



ÖNCE FOTOĞRAFLARI SONRA KURT SOYADINI SİLDİ

Boşanma kararını daha önce \'evliliğimizde kriz yaşadık ama çok şükür atlattık\' diyen Demet Akalın\'ın aldığı öne sürüldü. Akalın aldığı kararın ardından Instagram hesabında eşi Okan Kurt ile çekildiği fotoğrafları sildi. \'Demet Akalın Kurt\' olan Twitter adresini de \'Demet Akalın\' olarak değiştirdi.



Görüntü Dökümü:

-Adliyeye girişi ve çıkışları

-Detaylar

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4- JAPON PRENSES, \'SEİKİ\' GEMİSİNİN MAKETİNİ DENİZ MÜZESİNE HEDİYE ETTİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Japonya İmparatorluğu Deniz Kuvvetlerinin ilk savaş gemisi \"Seiki\"nin maketinin Deniz Müzesine hediye edilmesi törenine katıldı. Beşiktaş\'ta bulunan Deniz Müzesi\'nde düzenlenen teslim törene Mikasa yanı sıra, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Japonya\'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, Japonya\'nın İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara, Japonya Türkiye Cemiyeti Başkanı Eizo Kobayashi ve Deniz Müzesi Komutanı Deniz Albay İlyas Gültaş katıldı.

\"MAKETİN BAĞIŞLANMASI, TÜRK-JAPON DOSTLUĞUNUN ÖLMEZ ANISINA YENİ BİR DEĞER KATMAKTADIR\"

Programda bir konuşma yapan Deniz Müzesi Komutanı Deniz Albay İlyas Gültaş, Türkiye-Japonya ilişkilerinin tarihinde Ertuğrul Fırkateyni olayının ne kadar önemli bir yeri varsa 1878 yılının da önemli bir kavşak noktası olduğunu belirterek, o yıl Prens Komatsu\'nun Seiki savaş gemisi ile İstanbul\'a yaptığı ziyaretin iki ülke ilişkilerini olgunlaştırma yolunda ilk adımı teşkil ettiğini ifade etti. Gültaş, \"Bu bağlamda 20 yılı aşkın süredir hizmetler sunan Japonya-Türkiye Cemiyeti tarafından bugün bizlere Seiki savaş gemisinin bir maketinin bağışlanması, Türk-Japon dostluğunun ölmez anısına yeni bir değer katmaktadır. Tarihi geçmişi ve toplumsal değerleri açısından, birbiriyle sayısız ortak yönleri olan iki ülkenin 140 yıllık dostluk geçmişini iki ülke denizcilerinin başlatmış olmasından büyük bir gurur duyduğumuzu vurgulamak isterim. Bu güzel dostluğun ilerlemesi için bugün olduğu gibi yapılan her yeni girişimi ve katkıyı da çok önemsediğimizi belirtmek isterim\" şeklinde konuştu.



Japonya Türkiye Cemiyeti Başkanı Eizo Kobayashi ise törende yaptığı konuşmasında, Ertuğrul Fırkateyni kazasının 125. yıldönümü olan 2015\'te Japonya ve Türkiye arasındaki dostluğu onurlandırmak adına, kazazedeleri Türkiye\'ye getiren savaş gemisinin maketini, 2016\'da yılında bir diğer savaş gemisi maketini Türkiye\'ye takdim ettiğini, Seiki\'nin maketinin de İstanbul\'a gelişiyle proje nihayete ulaştığını anlattı.Kobayashi, Japonya Prensesi Akiko Mikasa\'nın maketi kendi kaligrafisiyle yazdığını belirtti.

Konuşmaların ardından Seiko savaş gemisinin maketini Japonya Türkiye Cemiyeti Başkanı Eizo Kobayashi, Deniz Müzesi Komutanı Deniz Albay İlyas Gültaş\'a hediye etti.

Görüntü Dökümü:

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- Gültaş\'ın konuşması

- Kobayashi\'nin konuşması

- Maketin hediye edilmesi

- Hatıra fotoğrafı çekilmesi

- Detaylar

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5- PENDİK\'TE REHİN ALINAN GENÇ KIZ: SEVİYORUM. ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) PENDİK\'te bir okulda nişanlısı Umut Demirkaya (22) tarafından rehin alınan 19 yaşındaki Hümeyra K., polis sorgusunda nişanlısını sevdiğini belirterek şikayetçi olmadığını söyledi.

Kendisini bıçak zoruyla rehin aldığı gerekçesi ile tutuklanan Umut Demirkaya\'nın nişanlısı Hümeyra K., polise ifade verdi. İfadesinde 1 yıldır nişanlı olduklarını söyleyen Hümeyra K., nişanlısı ile ailevi ve kıskançlık nedeni ile anlaşamadığı için 7 ay önce ayrıldıklarını, bir süre sonra yeniden barıştıklarını söyledi.

POLİSTE İFADE VERDİ

Olaydan önceki akşam nişanlısı Whatsapp üzerinde yaptıkları yazışma sırasında tartıştıklarını, bu nedenle onun numarasını engellediğini söyleyen Hümeyra K., \"Kendisinden ayrılacağımı söyledim ve numarasını engelledim. Bu mesajı da sildim. Diğer gün Umut benim çalıştığım liseye geldi. Benimle konuşmak istediğini söyledi. Ben de tenha diye okulun tuvaletine götürdüm. Bana, onu aldattığımı söyledi. Bana hakaret etti. Tartışma büyüdü. Cebinden çıkardığı siyah renkli çakı benzeri bıçağı bana gösterdi ve beni darp etmeye başladı. Eliyle yüzüme vurdu. Ben de yardım istedim. Bağırma sesimi duyan müdür yardımcısı geldi. Umut, müdür yardımcısını tuvaletten dışarıya çıkarmaya çalıştığı sırada Umut\'un elindeki çakı benzeri bıçak yere düştü. Müdür yardımcısı da bıçağı aldı. Umut hocayı dışarıya çıkardı ve tuvaletin kapısını kilitledi. Umut\'un isteği üzerine, \'silahı var kapının önünden çekilin\' diye bağırdım. Ancak silahı yoktu\" dedi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Bir süre sonra polisin geldiğini söyleyen Hümeyra K., \"Umut, \'ya benimle birlikte olursun ya da seni gebertirim\' dedi ve boğazımı sıktı\" dedi. Olay yerine gelen polislerin Umut ile konuşmaya başladığını, konuşma esnasında onu etkisiz hale getirerek yakaladıklarını söyleyen Hümeyra K., \"Umut\'un psikolojik sıkıntıları olduğunu düşünüyorum. Umut benim nişanlımdır, kendisini seviyorum. Bu nedenle beni yakalamasından, tehdit ve hakarette bulunmasından dolayı şikayetçi değilim\" dedi.