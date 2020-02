DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5 

1- BAŞBAKAN YILDIRIM, \"ZULME LANET KUDÜS\'E DESTEK\" MİTİNGİNDE KONUŞTU (1)

Yenikapı\'da düzenlenen \"Zulme Lanet Kudüs\'e Destek\" mitinginde konuşan Başbakan Binali Yıldırım \"Bugün bu meydanda insan olmanın, hakka, hakikate inancımızın gereğini yapıyoruz. İstanbul\'dan bütün dünyayı haklının, mazlumun yanında, Filistinli kardeşlerimizin yanında durmaya davet ediyoruz. Yine buradan bütün dünyayı zalimin, haksızın, işgalcinin karşısına çıkmaya davet ediyoruz. Bugün burada \'eşkıya dünyaya hükümdar olmaz\' diye haykırıyoruz. Filistin Türkiye\'nin meselesidir, milletimizin meselesidir. \" dedi.

Yıldırım, \"Meşru ve barışçı gösteri yapan savunmasız çocukların, kadınların, gençlerin üzerine kurşun yağdırdılar. Bunu yapanlar tarih

önünde sorumludur ve hesabını mutlaka vereceklerdir. Vahim bir yanlışa imza atarak. Büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıyan ABD yönetimi ve Başkanı da aynı şekilde bu zulme ortak olmuştur. Hitler\'e Mussolini\'ye özenen İsrail yönetimi bir kez daha işgalci olduğunu, hak-hukuk tanımadığını dünyaya göstermiştir. Uluslararası hukuku tanımadığını, hiç kimsenin hayat hakkına tahammül göstermediğini bütün dünyaya ilan etmiştir. Türk milleti olarak insanın, insanlığın vicdanına kurşun sıkan İsrail\'i şiddetle lanetliyorum.\" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım \"Filistin çaresiz değilsin. Yüce Türk milleti 81 milyon sizinle beraberdir. Filistin halkının haklı davası bizim davamızdır.

İsrail hamisiyle efendisiyle elbet yalnız kalacaktır. İnsanlığın vicdanı zulme boyun eğmeyecektir. Ne yazık ki masum insanları katlettiği yetmez gibi yaralılara yardıma da izin vermiyor İsrail yönetimi. İnsani yardımlar konusunda devlet olarak da millet olarak da hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Gerekirse Birleşmiş Milletler\'i gerekirse başka organları harekete geçirerek mutlaka yaralı kardeşlerimizin yarasını saracağız.\" ifadelerini kullandı

BAHÇELİ, "ZULME LANET KUDÜS'E DESTEK" MİTİNGİNDE KONUŞTU

* MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,

\"Malum İslam ülkeleri kaçak güreşiyor, Kudüs\'ü anmadan, Filistin davasına temas etmeden, İsrail ve ABD\'yi ağızlarına almadan cılız kınama mesajlarıyla durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Alayına yazıklar olsun, alayına yuh olsun!

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ USTA / İstanbul DHA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, \"Kudüs imanımızın iftiharıdır, itibarıdır. Nitekim \'gitti\' demekle gitmez, \'düştü\' demekle düşmez, \'İsrail\'in başkenti\' demekle bu tartı, bu sıkleti çekmez, çekemez.\" dedi.

Yenikapı Miting alanında düzenlenen \"Zulme Lanet Kudüs\'e Destek\" mitinginde konuşan Bahçeli, \"Bugün \"Zülme Lanet Kudüs\'e Destek\" temasıyla Yenikapı\'da toplanmış bulunuyoruz. Zulme karşı yükselen yükseldikçe arşa değen değdikçe zalimleri deviren, hakkın, hakikatin ve hidayetin onuruyla Yenikapı\'yı doldurduk\" diyen Bahçeli, \"İman dolu gönüllerimizle günahkarlara aşılmaz duvarları ördük. Mazlumlar için ayaktayız. Ramallah\'taki mazlumlar, mağdurlar için ayaktayız. El-Halil\'deki Eriya\'daki mahkumlar için Allah aşkına kıyamdayız. Türk ve İslam yurtlarının feryadından dolayı yaslıyız. Kerkük\'ten Kudüs\'e, Telafer\'den Kıbrıs\'a, Kaşkar\'dan Karabağ\'a yaşanan her acının, yapılan her saldırının, kurulan her tuzağın hem hasmı hem karşısındaki haysiyet kalesiyiz. Çünkü biz Türk milletiyiz. Çünkü biz İslam\'ın kanla, canla, irfanla harcı karılmış kuluyuz. Bu vesileyle sizlere hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum\" diye konuştu.

\"İSRAİL\'İN BAŞKENTİ DEMEKLE BU TARTI BU SIKLETİ ÇEKMEZ, ÇEKEMEZ\"

\"Şiddete tepkisiz kalmayacağız. Zulme seyirci olmayacağız\" diyen Bahçeli, \"Müslüman Türk milleti olarak dilsiz şeytanlığı ayaklarımızın altında ezip geçeceğiz. 400 yılı aşan bir süre hâkimiyetimiz altında adalet, hoşgörü ve huzurla yönetilen, Harem-i Şerifimizin kalpgahı Kudüs, 9 Aralık 1917\'de İngilizler tarafından işgal edilmişti. O gün bugündür Kudüs kan ağlıyor. Mescid-i Aksa bu yüzden hüzünlü, Kubbetü\'s Sahra bu nedenle mahzun, Filistinli kardeşlerimiz bu sebeple mazlumdur. Kudüs İslam\'dır, aynı zamanda Türklüğün derin izlerini taşımaktadır. Mescidi haram, Mescidi Nebevi, Mescidi Aksa mukaddesatımızın mücevheri. Ancak Mescid-i Aksa şimdilerde mahkumdur. Kudüs kuşatmaya maruzdur. Siyonizm, kutsallarımıza musallat olmuştur. İhanet gövde gösterisi yapmaktadır. Evanjelist, emperyalist tahakküm Kudüs\'ün bağrına zehirli ok olup saplanmıştır. Kudüs İslam\'dır, aynı zamanda Türklüğün derin izlerini taşımaktadır. Kudüs imanımızın iftiharıdır, itibarıdır. Nitekim gitti demekle gitmez, düştü demekle düşmez, İsrail\'in başkenti demekle bu tartı bu sıkleti çekmez, çekemez. ABD\'nin hastalıklı yönetimi Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımıştır. Tek kelimeyle yangına körükle gitmiştir. ABD Başkanı, skandal bir kararla Tel Aviv\'deki büyükelçiliğini 14 Mayıs günü, hiçbir ıslah ve terbiye hali göstermeksizin, üstelik İsrail\'in kuruluş yıldönümünde Kudüs\'e taşımıştır\" dedi.

\"14 MAYIS, İNSANLIK TARİHİNİN UTANÇ SAYFASIDIR\"

Bahçeli, \"ABD Başkanı bu hakkı nereden almıştır? ABD Başkanı Ortadoğu ve hatta dünyanın dengeleriyle oynamaya nasıl cüret etmiştir?Bu düşmanlık değil midir? Karşımızdaki bu iç yaralayıcı tablo, dinler arası savaş çağrısı; bölgesel, hatta küresel kaos çığırtkanlığı sayılmayacak mıdır? Tüm dünyanın gözü Kudüs\'e sabitlenmiştir. Bölge adeta barut fıçısı, adeta fitili tutuşturulmuş bomba gibidir. Ortadoğu\'daki istikrarsızlık daha da kemikleşip, daha da şiddetlenecektir. Görünen yakın gerçek maalesef budur. Kudüs\'ün İsrail\'in başkenti olarak tanınmasından sonra, bölgede barış ve işbirliğinden akıl sağlığı yerinde olan hiç kimse bahsedemeyecektir. Siyonizm\'in lobi çalışması, Trump\'ın densizliği, Netanyahu\'nun cani politikaları zehirli meyvesini vermiştir. Kudüs bizzat kriz havarisi Trump tarafından dinamitlenmiştir. Kıyamet günü senaryolarına derinlik katılmıştır. ABD\'nin büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıması uluslararası hukukun ihlali, inkârı, istilasıdır. Aynı şekilde inanç ve insan haklarına hakarettir, kesif bir hücumdur. Yüce dinimiz İslam\'ın mahremi ve mirası çiğnenmiştir. 14 Mayıs, insanlık tarihinin utanç sayfasıdır\" şeklinde konuştu.

\"GAZZE\'DE İNSANLIK SUÇU İŞLENMİŞTİR\"

ABD\'nin Filistin davasında adil ve tarafsız arabulucu sıfatını tamamen kaybettiğini belirten Bahçeli,\"Trump, Siyonizme gönüllü şekilde tutsak düşmüş, maşalığına talip olmuştur. 1967\'de Filistinlilerin elinden zorla alınan Doğu Kudüs bugün perişan haldedir. Kutsallarımız, alçak ve ahlaksız emellerin tasallut ve tahrikiyle can çekişmektedir. İsrail, ABD\'nin büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasından sonra sivil ve masum Filistinlilere ateş ve ölüm olup yağmıştır. 14 Mayıs günü Gazze\'de son yılların en vahşi katliamı yaşandı. Sayıları 60\'ı geçen Filistinli kardeşimiz şehit edildi. 3 bine yakın Filistinli kardeşimiz yaralandı. 8 aylık Filistinli Leyla bebek katillerce hedef alındı. 2014 yılında İsrail hava saldırısında iki bacağını kaybeden, buna rağmen Gazze\'de mücadelesiyle devleşen 29 yaşındaki Fadi Ebu Salah caniler tarafından katledildi. Gazze\'de dram vardır. Gazze\'de acı vardır. Filistin\'de kan ve gözyaşı egemendir. İsrail bebek katilidir. İsrail, engelli, sivil, silahsız insanlara kurşun sıkacak, bomba atacak kadar kudurmuş, denge ve denetimini kaybetmiştir. Özellikle Gazze\'de insanlık suçu işlenmiştir. İsrail\'i ve zulmünü lanetliyorum. ABD\'yi ve hunhar politikalarını kınıyorum\" diye konuştu.

Devlet Bahçeli, \"Uluslararası Ceza Mahkemesi\'nde yargılanması gereken Netanyahu ve çetesi döktükleri kanların, aldıkları canların, kast ettikleri umut ve hayallerin bedelini ama bu dünyada, ama mahşerde muhakkak surette ödeyeceklerdir. İnancım ve ümidim budur\" dedi.

\"MALUM İSLAM ÜLKELERİ KAÇAK GÜREŞİYOR\"

Bahçeli, \"Birleşmiş Milletler üç maymunu oynamaktadır, ahlaken ve vicdanen de çökmüştür. Soruyorum, nerede insanlık? Nerede medeniyet, nereye sindi vicdan ve adalet? Hani Riyad, hangi delikte Abu Dabi, nereye kayboldu Kahire? Malum İslam ülkeleri kaçak güreşiyor, Kudüs\'ü anmadan, Filistin davasına temas etmeden, İsrail ve ABD\'yi ağızlarına almadan cılız kınama mesajlarıyla durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Alayına yazıklar olsun, alayına yuh olsun. Korkaklık bunların ruhlarına işlemiş. İşbirlikçilik bunların meziyetleri haline gelmiş. Müşriklere hizmet, münafıklığa himmet bunlara nüfus ve sirayet etmiş. Türkiye hamd olsun, yanlışa yanlış, zalime zalim, haine hain diyecek kutlu bir cesaret ve dirayettedir. İsrail teröristtir. İsrail canidir. İsrail İslam ve insanlık düşmanı mevkiine yerleşmiştir\" şeklinde konuştu.

\"MÜCADELE DURMAMALI, DURMAYACAKTIR\"

Bahçeli, \"Hiçbir zafer bedava kazanılmaz. Hiçbir başarı yattığımız yerden elde edilemez. Zorlayacağız, zora dayanacağız, zorbaların üstüne üstüne gideceğiz, haklı davamızdan tek bir adım geri atmayacağız. Çünkü Kudüs düşerse tarih düşer, İslam tökezler. Kudüs düşerse Ankara kaybeder, İstanbul kavrulur. Buna da kimsenin hakkı yoktur. Bunu da hiç kimse yapamayacak, başaramayacaktır. İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın 13 Aralık 2017\'de yapılan Olağanüstü İstanbul Zirvesi\'nden sonra bugünkü toplantısı ve alınan kararlar tarihi önemdedir. 21 Aralık 2017\'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu\'nda 128 ülkenin iradesiyle reddedilen ABD\'nin Kudüs kararını hiçbir dayatma meşru seviyeye çıkaramayacaktır. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devleti herkes tarafından tanınıp teyit edilinceye kadar mücadele durmamalı, durmayacaktır. Bir yanımız Kudüs, diğer yanımız Gazze\'dir. Tıpkı ruhumuzun bir tarafı İstanbul, diğer tarafı Ankara olduğu gibi\" dedi.

DESTİCİ: SANA DEVLET DİYENİN YÜZÜNE TÜKÜREYİM

Haber-Kamera: İstanbul DHA

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, \"Yıkılasın İsrail enkazını göreyim. Sana devlet diyenin yüzüne tüküreyim\" dedi.

\"Zulme Lanet Kudüs\'e Destek\" mitingine katılan BBP genel başkanı Destici, terörist İsrail devletinin Filistin topraklarını işgal etmesinin 70. yıl dönümü olduğunu belirterek bu işgal girişimini lanetleyerek reddettiğini söyledi. \"İnanıyorum ki gün gelecek Filistin toprakları tekrar Filistinlilerin olacaktır.\" diyen Destici, ömrü yettiği sürece Kudüs davasının peşinde olacağını ifade etti. Destici şöyle konuştu: Hem bu işgal girişiminden hem de ABD\'nin uluslararası hukuka mugayyir davranışından sonra ilk olarak tepki gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'a şahsım, camiam ve milletimiz adına şükranlarımız sunuyorum. İnanıyorum ki bugün büyükelçiliklerini Tel Aviv\'den Kudüs\'e getirenler yarın Tel Aviv\'de bulamayacaklar Allah\'ın izniyle. Bugün sizlerle bizleri bir araya getiren ve milyonları buradan toplanmasına vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu birliktelik kıyamete kadar devam edecek. Birliğimizi, dirliğimizi ve Türkiye\'nin istikrarının kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz. Yıkılasın İsrail enkazını göreyim. Sana devlet diyenin yüzüne tüküreyim.

FİLİSTİN BAŞBAKANI RAMİ EL HAMDULLAH YENİKAPI'DAKİ MİTİNGTE KONUŞTU

İSTANBUL DHA

Yenikapı\'da düzenlenen \"Zulme Lanet Kudüs\'e Destek\" mitinginde konuşan Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah \"Türkiye, tarihte olduğu gibi yine aynı rolü, büyük bir azimle yürütmektedir ve bütün dünyanın sesi, insanlığın vicdanı olmaya devam etmektedir. İşte bunu burada bizler Filistin davasına bağlılığıyla görmekteyiz ve Kudüs meselesine olan ilgisiyle bir daha müşahede etmekteyiz.\" dedi.

Rami el-Hamdallah, \"ABD Başkanı Donald Trump aslında büyük bir yanlışın içerisindedir. Başkentini Kudüs\'e taşımak istediğinde

büyük bir hata yapmıştır. Orada gerçek anlamda Kudüs\'ün bir Filistin şehri olduğu ve Filistin başkenti olduğunu unutmaktadır ve bir emrivakiyi dayatmaya çalışmışlardır. Buradan bütün dünyaya ve İslam dünyasına Kudüs\'e sahip çıkmaları çağrısında bulunuyoruz. Bizler ABD\'nin meşru olmayan bu adımına karşı tek vücut mücadele etmeliyiz, bunu sürdürmeliyiz. Kudüs\'ün kendi kimliğini koruyarak yolumuza devam etmeliyiz.\" diye konuştu.

YENİKAPI'DAKİ KUDÜS MİTİNGİNİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

Haber- Kamera: İstanbul DHA

Yenikapı\'da düzenlenen \"Zulme Lanet Kudüs\'e Destek\" mitinginin havadan görüntüleri

"ZULME LANET KUDÜS'E DESTEK" MİTİNGİ BAŞLADI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Yenikapı Miting Alanı\'nda düzenlenen \"Zulme Lanet Kudüs\'e Destek\" mitingine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geldi.

Mitinge Erdoğan\'ın yanı sıra, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın helikopterle saat 16.30 sıralarından geldiği program Kuran tilaveti ile başladı.

KUDÜS MİTİNGİ İÇİN LİDERLER YENİKAPI'DA

*Erdoğan ve Bahçeli\'nin de aralarında bulunduğu liderler el ele tutuşup kalabalığı selamladı.

Haber-Kamera: İstanbul DHA

Yenikapı\'da düzenlenen \"Zulme Lanet Kudüs\'e Destek\" mitingi için liderler alana geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah ve İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi için İstanbul\'da bulunan yabancı konuklar tek tek platforma çıktı. Liderler el ele tutuşup kalabalığı selamladı.

YENİKAPI'DA KUDÜS MİTİNGİ İÇİN TOPLANMALAR SÜRÜYOR

Haber- Kamera: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA

Yenikapı\'da düzenlenecek \"Kudüs Mitingi\" için toplanmalar sürüyor.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından Yenikapı Miting Alanı\'nda düzenlenen \"Zulme Lanet Kudüs\'e Destek\" mitingine kısa süre kala alana girişler devam ediyor. Mitingin yapılacağı alana kurulan sahnede \"İnsanlık adına İstanbul ayakta\" yazıları asıldı ve iki dev ekran kuruldu. Meydanın bazı noktalarına ekranlar ve vinçlere takılı hoparlörler yerleştirildi.

Alanın etrafına \"Zulme Lanet Kudüs\'e Destek\" yazılı dev flamalar, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın posterleri ile Türk bayrakları asıldı. Güvenlik noktalarından alana girenlere, Türk ve Filistin bayrakları dağıtıldı. Miting alanına gelenler x-ray cihazlarının bulunduğu kontrol noktalarından geçerek giriş yaptı. Mitinge katılanlar İsrail ve ABD\'ye tepkilerini dile getirdi.

Mitingi takip etmek için alana çok sayıda basın mensubu geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici\'nin de mitinge katılması bekleniyor.

FETÖ'NÜN ADLİ TIP KURUMU YAPILANMASI DAVASINDA MÜTALAA...

-45 SANIĞA ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN CEZA İSTENDİ...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik, aralarında \"ByLock\" kullanıcılarının da bulunduğu 52 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, 45 sanığın \"Terör örgütü üyesi olmak\" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Akça, Ahmet Sadi Çağdır, İlhami Kömür, Mehmet Serkan Çam ve İbrahim Öztürk katıldı. Tutuklu sanık Ertuğrul Kuzan\'ın Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada 28 tutuksuz sanık ile avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı Murat Demircioğlu, 45 sanığın \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Mütalaada, 7 sanığın dosyasının da ayrılması talep edildi. Mahkeme heyeti, sanıkların mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre verdi. Tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

FİRMALARI "FİNANSAL YARDIM" VAADİYLE DOLANDIRANLARA OPERASYON

Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlediği operasyonla maddi çıkmazda olan firmalara, finansal yardımda bulunma vaadiyle dolandırıcılık yapan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, maddi çıkmazda olan firmalara finansal yardımda bulunma vaadiyle dolandırıcılık yaptığını belirlediği 22 kişiyi tespit etti.

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için sabah saatlerinde çeitli adreslere eşzamanlı baskınlar düzenledi. Yapılan baskınlarda şebeke lideri olduğu iddia edilen M.Y.\'nin de aralarında olduğu E.M.T., S.S.T., M.C.D., K.T., Y.H., G.T., H.T., Z.Y., S.T., Ö.Ç. ve S.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler yaptığı aramalarda çok sayıda çek, senet, şirket kaşeleri ve faturalar ile 1 tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan 12 şüpheli sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Polis ekipleri\'nin firari 10 şüpheliyi yakamak için çalışmaları devam ediyor. Şüpheliler hakkında, \'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak\', \'Nitelikli dolandırıcılık\' ve \'Tefecilik\' suçlarından işlem başlatılacağı öğrenildi.

OLAĞANÜSTÜ ZİRVEYE 12 DEVLET VE HÜKUMET BAŞKANININ KATILIMI BEKLENİYOR

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

Türkiye\'nin dönem başkanlığında İstanbul\'da bugün yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı\'na, 12 devlet ve hükümet başkanı, 2 cumhurbaşkanı yardımcısı, 5 başbakan yardımcısı ile 25 dışişleri bakanı katılıyor.

İİT Olağanüstü Toplantısı kapsamında, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah ve İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin bugün İstanbul\'a geldi.

Zirveye, devlet ve hükümet başkanı seviyesinde, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani haricinde, Ürdün Kralı Hüseyin, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, Gine Gine Cumhurbaşkanı Alpha Gonde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi ve Kırgızistan Başbakanı Muhammed Abılgaziyev\'in katılması bekleniyor.

Zirveye, Venezuella, İtalya ve Rusya\'dan temsilcilerin misafir olarak, Mısır ise AB Büyükelçisi Ehab Mohammed Mostafa Fawzy ile katılması bekleniyor.