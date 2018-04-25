DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1- (ek görüntüyle) KARAMOLLAOĞLU, ABDULLAH GÜL\'ÜN OFİSİNDE AYRILDI

- Görüşme 2 saat 15 dakika sürdü.



Haber: Gülseli KENARLI - Taner YENER - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştü.

Karamollaoğlu saat 14.05\'te Gül\'ün Maslak\'ta bulunan çalışma ofisine geldi. Karamollaoğlu ile Gül\'ün görüşmesi 2 saat 15 dakika sürdü. Görüşmeyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Görüntü Dökümü

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-Gül\'ün konvoyundan görüntüler

-Çalışma ofisinden görüntüler

-Karamollaoğlu\'nun ofise gelişi

-Karamollaoğlu\'nun ofisten ayrılması

25.04.2018 - 16.40 Haber Kodu : 180425168

25.04.2018 - 16.24 Haber Kodu : 180425160

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2 - CERRAHPAŞA\'DA BÖLÜNME PROTESTOSU (1)

Haber - Kamera: Erhan TEKTEN / İSTANBUL / DHA

Üniversitelerin bölünmesi için hazırlanan kanun tasarısı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi\'nde protesto edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Öğrencilerin protestosu

25.04.2018 - 17.17 Haber Kodu : 180425183

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3- BAKAN TÜFENKCİ: AB\'NİN TAVRINI NETLEŞTİRMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ

Haber-Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ / İstanbul DHA

Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği\'nde düzenlenen \'İstişare Toplantısı\'nda konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde muhatapları nezdinde ikircikli bir durumla karşı karşıya bırakıldığını belirterek, \"AB\'nin ve tarafların bir kez daha düşünerek, tavrını netleştirmesi gerektiğine inanıyoruz\" dedi.

Bakan Bülent Tüfenkci, TÜSİAD\'ın Beyoğlu\'ndaki merkezini ziyaret ederek, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve üyelerle bir araya geldi. Dış ticaret ve gümrükler konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak üzere düzenlenen \'İstişare Toplantısı\'na katılan Bakan Tüfenkci, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecek ile bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantda konuşan Bülent Tüfenkci, Türkiye\'nin büyüme rakamlarına değinerek, \"Ülkemiz 2017 yılında yakalamış olduğu 7.4 büyüme oranlarıyla G-20 ekonomileri arasında en hızlı büyüyen ülke konumunu inşallah 2018\'de de ilk çeyreğinde, buna yakın büyüme oranlarını yakalayarak esasında erken seçime gittiğimiz şu günlerde, Türkiye ekonomisinin temellerinin ne kadar sağlam olduğunu dosta ve düşmanlara göstermiş olacağız\" dedi.

\"SON 4 YILIN EN YÜKSEK BÜYÜMESİ GERÇEKLEŞTİ\"

Türkiye\'de iş yapma kolaylığını sağlama anlamında ciddi adımlar atıldığını söyleyen Bakan Tüfenkci, \"Son 4 yılın en yüksek büyümesini gerçekleştiren ülkemiz, büyüme oranı hedeflerini de aşan oranda bir gerçekleştirme yakalamıştır. 2017\'de yakaladığımız 158 milyar dolarlık ihracatımızın 65 milyar doları, yani yüzde 41\'i de dahil de işleme rejimi kapsamında gerçekleştirilmiş\" ifadelerini kullandı.

\"YAŞAYARAK GÖRÜYORUZ\"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Türkiye\'nin Avrupa Birliği(AB) üyelik süreci için, \"Avrupa Birliği\'ne üyelik hedefimizi koruyoruz ancak muhataplarımız nezdinde gerçekten ikircikli bir durumla da veya Türkiye\'ye özel ayrımlar ve özel bakış açılarıyla da karşı karşıya kaldığımızı hep beraber yaşayarak görüyoruz. Aday olan ülkelere baktığımızda, aranan kriterlere baktığımızda, Türkiye\'de aranan kriterlere baktığımızda Türkiye bu anlamıyla diğerlerinden fersah fersah her alanda üstün olmasına rağmen, Türkiye\'ye karşı şu veya bu nedenle Avrupa Birliği\'nin ikircikli bir durum sergilediği de yadsınamaz bir gerçek. Avrupa Birliği\'nin ve tarafların bir kez daha düşünerek, Avrupa Birliği\'nin tavrını netleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz\" şeklinde konuştu.

Tüfenkci, erken seçimin ekonomiye olması muhtemel etkilerine dair, \"Biz özellikle bu seçimlerin, ekonominin etkilenmemesi noktasında her türlü tedbiri aldık. Almaya devam ediyoruz\" dedi.

BAKANIN OLAĞANÜSTÜ HAL YORUMU

Bakan Tüfenkci OHAL ile ilgili olarak, \"Şimdiye kadar iş dünyamızda \'Olağanüstü Hal\'den dolayı \'şu oldu\', \'bu oldu\' diyebileceğimiz bir tane örnek yok. Soruşturmalar var, eğer siz hakkınızda bir itham varsa o soruşturmalar devam edecek \'Olağanüstü Hal\' olmasa da o soruşturmalar devam edecek. Soruşturmaların Olağanüstü Hal ile ilgisi olmadığını baştan söylemek lazım. Bilakis bana göre \'Olağanüstü Hal\' iş dünyasının daha çok menfaatine. Biz hükümet olarak da ekonomik kararların Kanun Hükmünde Kararnameler ile çıkmaması konusunda da şimdiye kadar çok özen ve dikkat gösterdik\" diye konuştu.

GÜMRÜKLERDE YENİ SİSTEM

Bakan Tüfenkci, konuşmasında gümrüklerdeki yeni uygulama hakkında bilgi verdi. Tüfenkci, \"En son hayata geçirdiğimiz uygulamalardan birisi de \'Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı\' (GETAP) hem iş dünyasıyla iş birliğimizi geliştirmek ve pekiştirmek hem de bakanlığımızı şeffaflaştırma adına bana göre önemli uygulamalardan birisi. Gümrüklerdeki alt yapı yazılımlarının tamamını yeniden ihale ettik. İnşallah 2019\'un Ağustos ayına ilk fazını alacağız. Orada şunu hedefliyoruz; gümrüklerde artık kağıt kullanılmamasını istiyoruz. Tamamen dijital ortamda yapılmasını istediğimiz için bunu hayata geçirdik. Süreç bittiğinde artık sizler ofislerinizde, internet ortamında, laptoplarınızda görüntülü olarak eşyalarınızın sınır kapılarında veya gümrüklü sahalarda hangi aşamada olduğunu net olarak görmüş olacaksınız\" ifadesini kullandı.

TÜSİAD\'TAN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

TÜSİAD Başkanı Bilecik de 24 Haziran\'daki erken seçim kararının Türkiye açısından en iyi sonuçlara vesile olması temennisinde bulunurken, seçim sürecinde olsa dahi makro ekonomik istikrara her zamankinden çok daha fazla dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

\"SEÇİM TARİHİNİN HAZİRAN OLARAK BELİRLENMESİNDEN DOLAYI, İŞ DÜNYASI ALTI AY KAZANMIŞ OLDU!

Bilecik, \"Gönül isterdi ki, enflasyon oranımızı diğer gelişmekte olan ülkeler gibi yüzde 5\'in altına çekebilmiş, yapısal reformları büyük ölçüde başarmış olsaydık. Maalesef son yıllarda siyasi gündem, çoğu zaman ekonomik gündemin önünde gitti. Ekonomi, yarını görmek ister. Ekonomi, rahat nefes almak için yatırım ister. Yatırımı yapanlar da istikrar ve önünü görebilmek ister. Şimdi önümüzde erkene alınmış bir seçim var. Seçim tarihinin Haziran olarak belirlenmesinden dolayı, iş dünyası altı ay kazanmış oldu. Seçimlerin ardından bir an önce ülke gündemi tekrar ekonomi olmalıdır\" dedi.

TÜRKİYE AB ÜYELİK SÜRECİ VE VARNA ZİRVESİ

Geçen hafta Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan İlerleme Raporları\'nın 20\'ncisinin yayımlandığını anımsatan Erol Bilecik şunları söyledi:

\"Türkiye\'nin AB üyelik hedefi, sürecin tıkandığı son birkaç yılı hariç tutarsak, 15 - 20 yıllık reform perspektifimizin itici gücü oldu. Bunu ekonomik, demokratik ve sosyal kazanımlarımız anlamında rahatlıkla ifade edebiliriz. Türkiye, AB sürecinde ilerledikçe ABD\'den Çin\'e, Körfez\'e kadar dünyanın diğer bölgeleri için de siyasal açıdan etkili, ekonomik açıdan cazip bir ülke haline geldi. Süreçteki duraklama, maalesef dünya ile ilişkilerimize de olumlu yansımadı. Son olarak, Türkiye-AB arasındaki Varna Zirvesi\'nde ilişkileri geriletecek bir karar çıkmamıştır. Zirve bu yönden olumludur ancak, Avrupa Komisyonu\'nun yeni açıkladığı Türkiye raporunun içeriği özelikle demokratik standartlar açısından oldukça kritiktir. Geçmişte, Komisyon\'un Türkiye hakkındaki yıllık raporları, Türkiye\'nin AB kriterleri açısından ilerlemesini ele alırken, son birkaç yıldaki raporların siyasal gelişmelere paralel olarak mevcut kriterlerdeki duraklama ve gerilemelere odaklandıklarını görüyoruz. Bu açıdan, 2018 raporunu bir dip noktası olarak görebiliriz. Genişleme Strateji Belgesi ile birlikte düşünüldüğünde, anahtar kelimeler \'temel haklarda gerileme\' ve \'Türkiye\'nin belirgin bir şekilde AB\'den uzaklaştığı\' vurgusudur. Raporun ortaya koyduğu Türkiye tablosu ve gidişat, öngörülebilir bir gelecekte AB üyesi olacak bir Türkiye sunmamaktadır.\"

\"GÜMRÜK BİRLİĞİ\'NİN GÜNCELLENMESİ\"

TÜSİAD Başkanı Bilecik, \"Gümrük Birliğinin tarım, kamu alımları ve hizmetler alanlarına genişletilmesi, anlaşmazlıkların çözüm mekanizmasının oluşturulması ve mevcut karar asimetrilerinin düzeltilmesi yönünde güncellenmesi, hem ekonomik hem de siyasal açıdan AB sürecimize yeni bir canlılık kazandırır. Küresel düzeyde korumacılığın revaçta olduğu bir dönemden geçilse de, Türkiye rekabet gücünü ilave gümrük vergileri ve ticareti zorlaştırıcı tedbirler aracılığıyla değil, katma değeri yüksek ürünler üreterek, marka bilinirliğini ve pazar çeşitliliğini artırarak sağlamalıdır. Teknolojinin her zamankinden de hızlı geliştiği dijital dönüşüm çağında, üretim şekilleri, tüketim ve ödeme biçimleri, ulaştırma ve lojistik gibi birçok alanda devrim niteliğinde değişiklikler yaşanıyor\" ifadelerini kullandı. Toplantı konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti.

Görüntü Dökümü

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-Gümrük Bakanı Tüfenkci\'nin konuşması

-TÜSİAD Başkanı Bilecik\'in konuşması

-Genel ve detaylar

25.04.2018 - 15.54 Haber Kodu : 180425147

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4- (geniş haber) GAZETECİ İSMAİL KÜÇÜKKAYA\'YA 16 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

Haber: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA

Gazeteci İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan\'ın \"Kamu görevlisine alenen hakaret\" ve \"Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurum ve organlarını aşağılama\" iddiasıyla haklarında açılan dava karara bağlandı. Mahkeme, Küçükkaya ve Okan\'ı her iki suçtan toplam 16 ay 20\'şer gün hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların sabıkasız oluşu, mevcut delillere göre bir daha bu suçları işlemeyecekleri kanaatine varan mahkeme, hapis cezalarını ertelendi.



KÜÇÜKKAYA VE OKAN DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasına Fidel Okan ve İsmail Küçükkaya ile taraf avukatları katıldı. Şikayetçi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya\'yı ise duruşmada avukatı Erol Bulut temsil etti.

Sanık Fidel Okan, olaylarla bir ilgisi olmadığını, hukuken tarafına atfedilecek bir suçlama olmadığını belirterek, \"Hakkımda beraat kararı verilmesi gerekmektedir\" dedi.

Söz alan İsmail Küçükkaya 26 yıllık tecrübeli bir gazeteci olduğunu belirterek, \"Kulaktan dolma bilgilerle haber yapmam. Bu mesleğime ihanet olur. Kendime saygısızlık olur. Benim söz konusu olaya ilişkin birden çok haber kaynağım var. Ben bir liste gördüm. Gördüğüm listede çok önemli iş adamları da var. O listede benim gördüğüm listede çok önemli iş adamlarının dışında gördüğüm listede Sayın Bakan ve eşinin de adı vardı. Fakat araştırmalarım sırasında ikinci ve üçüncü kaynaklarımdan da doğrulattım. Benim haberim kulaktan dolma bilgilerle yapılmış değildir. Devletimizin FETÖ ile mücadelesini destekliyoruz\" dedi.

Küçükkaya, \"Ben bu haberi vermeden önce defalarca bunu vurguladım. Milli İstihbarat Teşkilatı\'nın \'Bylock\' kullanıcıları listesini ortaya çıkarmasını tebrik ettim. Defalarca dolayısıyla bu haber değeri taşıyan önemli bir konuydu. Daha sonra Bylock kullanıcılarıyla ilgili listelerde daha detaylı çalışmalara gidildi. Yine FETÖ\'nün bir takım tuzakları ortaya çıkarıldı, listelerde değişikliğe gidildi. Bunlar bizim bu haberimizden sonra ortaya çıkan gerçekler. Ben bir liste gördüm. O listedeki bazı işadamlarının liste dışı bırakıldığını gördüm. Bunu belirtirken herhangi bir suçlamada bulunuyor değilim\" diye konuştu.



İSMAİL KÜÇÜKKAYA: BEN BU OLAYDA BİR TEK HATA YAPTIM…

Haberin ardından Bakan Kaya\'nın tekzip kullanmadığını belirten Küçükkaya, \"Kullansalar memnuniyetle söz hakkı tanırdım. Ben hiçbir programda veya bu yayında Sayın Bakanı istifaya davet etmedim. Ben yeri geliyor Sayın Bakan ve hükümetin olumlu icraatlarını anlatıyorum. Bu da benim tarafsızlığımın gereğidir. Dolayısıyla ben bu olayda bir tek hata yaptım. Sayın bakanın özel hayatına ilişkin konuya girmemeliydim. Bu olayı duyduktan sonra \'Bakan eşinden boşanma kararı aldı\' şeklinde haberi vermemeliydim. Canlı yayın içinde hata olarak sadece bu olmuştur. Bunun içinde derhal canlı yayında özür diledim. Çünkü ben kadınların her zaman güçlendirilmesi gerektiğini savunmuş bir insanım. Özel hayatlar özel hayatlardır. Benim programımın temel felsefesi budur. Bunda da zaten en ufak şekilde bir hakaret yoktur. Bu hata nedeniyle bu ağır suçlamalarda burada yargılanmaktan da üzüntü duyduğumu belirtiyorum. Herhangi bir suçum olmadığını düşünerek beraatimi talep ediyorumö ifadelerini kullandı. Son sözleri sorulan Okan ve Küçükkaya, \"Beraatimizi talep ediyoruz\" dedi.



SANIKLARA VERİLEN CEZA ERTELENDİ

Sanıklar Fidel Okan ve İsmail Küçükkaya\'yı \"Kamu görevlisine alenen hakaret\" suçundan 11 ay 20\'şer gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar veren mahkeme, Okan ve Küçükkaya\'yı \"Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurum ve organlarını aşağılama\" suçundan ise 5\'er ay hapis cezasına hükmetti. Sanıkların sabıkasız oluşu mevcut delillere göre bir daha bu suçları işlemeyecekleri kanaatine varan mahkeme 16 ay 20 \'şer gün hapis cezalarını erteledi.



Görüntü Dökümü:

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-İsmail Küçükkaya\'nın arşiv görüntüleri

25.04.2018 - 14.43 Haber Kodu : 180425116

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5- (GENİŞ HABER) 5 KATLI PLAZADA YANGIN

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Yılmaz BEZGİN-İSTANBUL DHA

Başakşehir İkitelli Bağcılar - Güngören Sanayi Sitesi\'nde bulunan 5 katlı plazanın 4. ve 5. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yanan yerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bedrettin Dalan Bulvarı Bağcılar - Güngören Sanayi Sitesi\'nde bulunan 5 katlı plazanın etiket imalatı yapan 4. ve 5. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek 4. katın bir kısmını sardı. Plaza çalışanların ihbarı üzerine olay yerine başta İkitelli, Başakşehir, Kocasinan olmak üzere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Ekipler, yangını söndürdükten bir süre sonra soğutma çalışması yaptı. Yangında ölen ya da olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-CEP TELEFONU

-Alevlerden görüntü

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiyenin çalışması

-Detaylar

25.04.2018 - 16.12 Haber Kodu : 180425156

25.04.2018 - 15.23 Haber Kodu : 180425134

25.04.2018 - 15.15 Haber Kodu : 180425127

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6- TCDD\'DEN İLAÇLAMA UYARISI

*Halkalı-Çatalca istasyonları arasında otla mücadele kapsamında yapılan ilaçlama çalışması nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Haber: Erhan TEKTEN-İSTANBUL DHA

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları(TCDD), Halkalı-Çatalca istasyonları arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapılacağını açıkladı. Açıklamada ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici olmasından dolayı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

TCDD\'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

İstanbul il sınırları içindeki demiryolu hat ve istasyonlarında 24 Nisan-04 Mayıs 2018 tarihleri arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacaktır. İnsan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturan ilaçlama nedeniyle, belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığından; demiryolu güzergâhı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur.



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7- CHP\'Lİ AĞBABA\'YA İŞADAMI EL KADI\'YA İFTİRA CEZASI; 10 AY HAPİS CEZASI...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Etiler\'deki eski polis okulunun arazisiyle ilgili düzenlenen basın toplantısında kullandığı ifadelerle Suudi Arabistanlı iş adamı Yassen Abdullah A Kadı\'ya iftira atıp hakaret ettiği iddialarıyla yargılanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, \"İftira\" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme, sanık Ağbaba daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alarak hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar verdi.

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde 7\'nci celsesi görülen duruşmaya, sanık Veli Ağbaba katılmazken tarafları avukatları temsil etti. Duruşmada Hakim Önder Karavaizoğlu, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Ceza İstinabe Tebligat Bürosu\'na gönderilen yazıya cevap verildiği belirtti. Yazıda, \"Yassen Abdullah A Kadı\'nın 12 Ekim 2001\'de ABD Hazine Bakanlığı\'nca listeye alındığı, 26 Kasım 2014 tarihine dek listede kaldığı, bu süre içerisinde özel olarak belirlenmiş küresel terörist olaraka nitelendirildiği\" ifadelerinin yer aldığı tutanağa geçti.

KADI\'NIN AVUKATI: CEZALANDIRILSIN

Söz alan müdahil Yassen Abdullah A Kadı\'nın avukatı Kübra Ganbari, \"Konumuz ABD Hazine Bakanlığı\'nın listesi değildir. Devletimizce o listeden çıkarıldığı halde hakaret kastıyla sözler sarf edilmiştir. Şikayetçiyiz, sanık cezalandırılsın\" dedi.

AĞBABA\'NIN AVUKATI: BERAATİNE KARAR VERİLSİN

Sanık Ağbaba\'nın avukatı Ayça Lütfiye Akpek ise, \"Gelen belge savunmalarımızı doğrulamaktadır. Hakaret kastı yoktur. Açıklamanın yapıldığı tarihte halen ABD listesinde yer almaktadır. Müvekkilimin beraatine karar verilsin\" diye konuştu.

İFTİRA SUÇUNDAN 10 AY HAPİS

Mahkeme, sanık Veli Ağbaba\'nın \"İftira\" suçundan, suçun işleniş biçimi, kullanılan araç, işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önemi, meydana gelen zarar ve kastın ağırlığı ile amacı göz önüne alarak önce 1 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Ağbaba\'nın adli sicil kaydının temiz oluşu, sosyal ilişkileri, yargılamada gözlemlenen davranışları ve cezanın sanığın üzerindeki olası etkilerini bir arada değerlendirildiğini belirten mahkeme, cezayı 10 ay hapis cezasına düşürdü. Mahkeme, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması, kişilik özellikleri, duruşmadaki davranışlarına göre yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varıldığı gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıllık denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi. Mahkeme, sanığın bu 5 yıllık süre içinde kasıtlı bir suç işlemezse hakkında hükmün ise düşürülmesini karara bağladı.

HAKARET SUÇUNDAN BERAAT

Mahkeme, \"Hakaret\" suçundan ise sanık Veli Ağbaba\'nın, atılı eylemin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraatine hükmetti.

SAVCILIK FEZLEKESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan ve TBMM Başkanlığı\'na gönderilen fezlekede, Yassen Abdullah A Kadı\'nın avukatı Mustafa Doğan İnal tarafından 22 Ekim 2014\'de başsavcılığa şikayet dilekçesi sunulduğu belirtiliyor. Dilekçede, \"Veli Ağbaba\'nın 17 Ekim 2014\'de yaptığı bir basın açıklaması sırasında Kadı\'nın kişilik haklarına hakaret ettiği ve bu kişiye iftirada bulunduğunun\" iddia edildiği aktarılıyor. Söz konusu dilekçede, Ağbaba\'ya, \"Küresel terörist El Kadı ile AVM pazarlığına girildi mi?\" şeklinde sözler sarf edilerek iftira atıldığı ve hakaret edildiğinin öne sürülüyor. Fezlekede, sunulan gazete haberlerine göre şikayet konusu toplantının Etiler\'deki eski polis okulunun önünde gerçekleştiği ve haberlerde, dilekçede belirtilen sözlerin söylendiğinin tespit edildiğine dikkat çekiliyor. Fezlekede, Veli Ağbaba\'nın, \"Bir kısım basın mensuplarının bulunduğu ortamda, alenen müştekinin adını belirterek ve \'Küresel terörist El Kadı\' sözlerini bir çok kez kullanarak , aşağılayıcı ve zan altında bırakıcı ifadelerle hakaret ettiği gibi, El Kadı\'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi, belediye başkanı Kadir Topbaş ve AK Parti yetkilileriyle hukuk dışı ilişkiler kurarak çıkar sağladığı, polis lojmanı yapılması düşünülen yeri gayrı meşru şekilde ihalesiz biçimde alarak haksız çıkar elde ettiği\" yönünde ifadeler kullandığı anlatılıyor. Bu ifadelerin süreli yayınlanan gazetelerin yanında bir kısım internet sitelerinde de kamuoyuna duyurulduğu belirtilen fezlekede, Ağbaba\'nın bu şekilde \"iftira\" suçunu da işlediği ileri sürülüyor. Fezlekede, müşteki Yassen Abdullah A Kadı\'ya \"Alenen hakaret etmek\" ve \"İftirada bulunmak\" eylemleri sebebiyle soruşturma açılmasının temini açısından, milletvekili Ağbaba\'nın dokunulmazlığının kaldırılması talep ediliyor.



