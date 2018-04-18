DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5 

1- AKŞENER: 100 BİN İMZA İLE ADAY OLACAĞIM

Haber: Sinan BİLGİLİ - İstanbul DHA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, \"Arkadaşlarımızın isteği ve talebiyle 100 bin imza ile aday olacağım\" dedi.

Akşener, İstanbul\'da düzenlediği basın toplantısında erken seçim kararıyla ilgili konuştu.

Seçime hazır olduklarını belirten Akşener, \"Biraz evvel sayın Erdoğan\'ın açıklamalarını izledik. 24 Haziran 2018 Pazar günü seçim kararını açıkladı. Küçük ortağın söylediği büyük ortağın danışıklı dövüş şeklinde kabul ettiği bir sistemle karşı karşıyayız. En çok merak edilen soruyu cevaplandırarak başlamak isterim. Bir, İYİ Parti seçime girecek. Bu konuda herkesi denk almaya davet ediyorum. İki, İYİ parti seçime en hazırlıklı partidir. Teşkilatlarımız zinde, inançlı iddialı, ve çalışmaya hazır. Yorgunlukları yok. 1 Nisan\'da yaptığımız 1. Olağanüstü kurultayımızda ortaya çıkan tablo iktidar partisinin en büyük alternatifinin İYİ Parti olduğunu ortaya çıkardı. Ve abiler korktu. Biliyordum da bu kadar korktuklarını gerçekten düşünmemiştim. Sayın küçük ortak bilmez ama Erdoğan bilir. Abiler ikiledi\" diye konuştu.

\"100 BİN İMZA İLE ADAY OLACAĞIM\"

Seçim için aday olduğunu açıklayan Akşener, \"Şimdi bu seçimin bizim açımızdan herhangi bir problemi yok. İYİ Parti bir an evvel bu seçimin olmasını hep arzu etti. Hatırlarsanız. 15 Temmuz\'da seçim yaparlar demiştim. Abileri tanıdığım için haklı çıktım. Şimdi an itibariyle seçim çalışmalarına başlıyoruz. Dikkat edeceğimiz en önemli konu seçim güvenliğini, sandıkların güvenliğini sağlamaktır ve arkadaşlarım İstanbul\'da program başlatmıştı. Ama mecburen seçim hazırlıklarıyla ilgili bazı çalışmaları yapmak üzere arkadaşlarım Ankara\'ya dönmek durumunda kalacaklar\" dedi.

Meral Akşener, \"Biz 16 Nisan\'a çalıştık. Biz partimizi kurarken çalıştık. 16 Nisan\'da 37 ile gitmişiz. Yarın itibariyle benim gittiğim il sayısı 54 il olacak. Dolayısıyla biz buradayız, varız. Ben cumhurbaşkanı adayıyım. Arkadaşlarımızın isteği ve talebiyle 100 bin imza ile aday olacağım. Hangi kanunu çıkarırlarsa çıkarsınlar siyaset simsarlarına şunu söylüyorum. Korkunun ecele faydası yok. Cumhurbaşkanlığı ve iktidar olmayı 24 Haziran\'da İYİ Parti ve kadroları başaracak\" diye konuştu.

\"10 HAZİRAN İTİBARİYLE SEÇİME GİRMEYE HAZIRDIR\"

Seçimlere girecek yeterliliği sağladıklarını ifade eden Akşener, \"Bu karar niye alındı bunun üzerinde durmak gerekir. Sayın Erdoğan ikrar etti. Hani uçacaktı, kaçacaktı, aşacaktı ya Türkiye. Bunun öyle olmadığını ekonominin büyük yıkım içinde olduğunu daha sonraki fasılda derinleştiğini ve seçime gidecek anlaşılıyor ki paçayı kurtarmaya çalışıyorlar. Ama buradan iddiaya ediyorum. Paçayı sudan çıkaramayacaklar. İYİ Parti hem cumhurbaşkanlığını hem de iktidarı alacak ve Türkiye\'nin nefes almaya ihtiyacı var. Gerilmekten bıktığımızı biliyorum Aziz Türk milletinin artık kusma haline geldiğini biliyorum. Bu nefes almayı İYİ Parti sağlayacak. Biz buna inanıyoruz. Biz kongremizi 10 Aralık\'ta tamamladık. 68 il ve ilçe teşkilatımız kuruldu. O günden itibaren saydığımızda 10 Haziran itibariyle seçime girmeye hazırdır. İYİ Parti korkusundan engel çıkarmak için bazı hukuk dışı davranış biçimlerine girildiği takdirde tekraren hem siyasi cenahı hem bürokrasiyi uyarmak isterim. Herkes ayağını denk alsın. Dolayısıyla hakkını koruyamayan hiç kimsenin hakkını koruyamaz. İYİ Parti seçime girecek ve alacak. Abilerinde bu kadar korktuğunu gördüm ve onlar adına gerçekten üzüldüm. Hayırlısı olsun seçim milletimize ve ülkemize\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Akşener\'in açıklaması

-Detaylar

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2 - MİLLİ SAVUNMA ESKİ BAKANI ERCAN VURALHAN ÖLDÜRÜLDÜ (3)

Haber -Kamera: Ali AKSOYER - Ersan SAN - Zeki GÜNAL - Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA

Milli Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan, Sirkeci\'de falçatayla boğazı kesilerek öldürüldü. Olay sonrası saldırgan yakalandı.

Olay, Sirkeci\'de bulunan bir kafede saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre,

Milli Savunma eski Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan, aralarında alacak verecek meselesi olduğu belirtilen Yüksel Harababa(44) ile kafede buluştu. İddiaya göre, ikili aralarında görüşürken bir süre sonra Vuralhan koruma polisi B.Y.\'yi \"Özel konuşacağız\" diyerek dışarı çıkardı.

Bu sırada, Yüksel Harababa yanında bulundurduğu falçata ile Vuralhan\'ın boğazını kesti. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Vuralhan\'ı Haseki eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Vuralhan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli Yüksel Harababa, gözaltına alınarak Fatih Asayiş Büro Amirliği\'ne götürüldü. Harababa daha sonra sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne sevk edildi. Şüpheli emniyet girişinde basın mensuplarının, \'Neden yaptınız\' şeklindeki sorusuna, \"Hak etti\" şeklinde yanıt verdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görgü tanığı İlhan Çevik, \"Olayı 30 saniye sonrasında gördüm. Zanlı büyük bir soğukkanlılıkla bıçağını masaya koymuştu. Telefonla ilk önce eşini aradı ve helallik istedi. Sonra bize, \'40 ailenin canını yaktı, üzülmeyin\' dedi. Sonra memur arkadaşlar geldi, zaten bulunduğu yerde oturuyordu, hiç bir şekilde kaçmadı. Memur arkadaşlar gelince elini kelepçeye uzattı ve teslim oldu. Sonra yaralanan eski bakanmış galiba, onu aldırlar hastaneye götürdüler. Henüz ölmemişti, demek ki yolda ölmüş olabilir.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Görgü tanığıyla röp.

-Şüphelinin emniyete getirilmesi,

-Hastaneden görüntü

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(ÖZEL)

3- BEYOĞLU\'NDA FACİA UCUZ ATLATILDI; 10 KİŞİNİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

* Beyoğlu\'nda el freni çekilmeyen kamyonet kayarak yol kenarında bekleyen 10 kişinin arasına daldı.

* Kamyonet ve motosiklet arasında sıkışan bir kadının ayağı kırıldı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda el freni çekilmeyen kamyonet kayarak yol kenarında bekleyen 10 kişinin arasına daldı. Kamyonet ve motosiklet arasında sıkışan bir kadının ayağı kırıldı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay öğle saatlerinde Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre süt ürünleri dağıtımında kullanılan kamyonetin şoförü park ettiği aracın el freni çekmeyi unuttu. Bir süre sonra yokuştan kaymaya başlayan kamyonet yol kenarında bekleyen vatandaşların üstüne doğru geldi. Kamyonetin üzerlerine geldiğini son anda fark eden 10 kişilik grup bir anda kaçmaya başladı. Kaçmaya fırsat bulamayan Hicran Özçelik Yetkin motosiklet ile kamyonet arasında sıkıştı. Olayı gören vatandaşlar yardıma koşarak hep birlikte kamyoneti iterek arada sıkışan kadını kurtardı. Ayağı kırılan Hicran Özçelik Yetkin hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansırken kaza sonrası soruşturma başlatan polis kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.

Görüntülerde kamyonet kaymaya başlıyor. Bu sırada bekleyen 9 kişi son anda kamyonu fark ediyor. Vatandaşlar kaçarken kamyonetin içinde bulunan bir kişi de can havaliyle yola atlıyor. Yetkin motosiklet ile kamyonetin arasında sıkışıyor. Vatandaşlar hemen yardıma koşarak Yetkin\'i kurtarıyor.



Görüntü dökümü

GÜVENLİK KAMERASI

-Yol kenarında bekleyen vatandaşlar

-Motosikletlinin gelmesi

-Komyonetin geri geri kayması

-Bir kişinin kamyonetin kasasından atlaması

-Kamyonetin motosiklete ve kişilere çarpması

- Hicran Özçelik Yetkin\'in kamyonet,motosiklet ve bir otomobilin arasında sıkışıp kalması

-Çevredekilerin yardıma koşması

-Vatandaşların hep birlikte kamyoneti iterek kadını kurtarmaları

AKTÜEL KAMERA

-Kazaya yapan komyonet ve yerdeki motosiklet

-Kamyonetin çarparak durduğu motosikletin sürücüsü ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

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4- D-100\'DE DRONE İLE TRAFİK DENETİMİ

* Trafik ihlalleri havadan kayıt altına alındı; Kurallara uymayan bu sürücülere cezai işlem uygulandı.

Haber: İhsan YALÇIN - Ali AKSOYER - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

İstanbul\'da drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bugün D-100 Karayolu Haliç Köprüsü çıkışı Okmeydanı istikametinde denetim yaptı. Ekipler kontrollerde drone da kullandı. Trafik ihlalleri havadan kayıt altına alındı. Drone ile emniyet şeridi ve taralı alan ihlali yapan, ani şerit değiştirerek ilerleyen sürücüler tek tek tespit edilerek trafik ekipleri tarafından durduruldu. Kurallara uymayan bu sürücülere cezai işlem uygulandı. Kontroller yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüntü Dökümü:

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(Havadan Görüntüler)

-Emniyet şeridi ihlali yapan araçlar

(Aktüel Görüntü)

-Dronenin havalanması

-Trafik ekiplerinden detay

-Sürücülere ceza kesilmesi

-Genel ve detaylar

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5- YALIYA ÇARPAN GEMİNİN HACZİNE YAPILAN İTİRAZ...

-TESPİT RAPORUNDAN SONRA KARARA BAĞLANACAK

İstanbul Boğazı\'nda 7 Nisan günü Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı\'na çarpan gemi hakkında alınan 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz kararının indirilmesine yönelik yapılan itirazı değerlendiren mahkeme, bilirkişinin yapacağı zarar tespit raporundan sonra karar verecek.

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Beykoz\'daki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı\'na çarpan Malta bayraklı \"Vitaspirit\" isimli geminin avukatı, yalı maliklerinin başvurusu üzerine alınan 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz kararına itiraz etmiş, rakamın uluslararası anlaşmalar seviyesine indirilmesini talep etmişti.

Davanın görüldüğü Deniz İhtisas Mahkemesi olan İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi, itiraz dilekçesini değerlendirmek üzere duruşma açtı. Taraf avukatlarının katıldığı duruşmada söz alan gemi sahibinin avukatı Fehmi Ülgener, gemi sahibinin veya kaptanın söz konusu kazada kasıtlı olarak hareket ettiğine yönelik herhangi bir bulgu olmadığını belirterek, uluslararası anlaşmalarda donatanın (gemi sahibi) sınırlı sorumluluğu bulunduğuna dikkat çekti. Bu durumunda yaptıkları hesaplamaya göre 21 milyon dolar olduğunu belirten Ülgener, 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz kararında indirime gidilmesini talep ettiklerini dile getirdi.

Bu beyana karşılık söz alan yalı maliklerinin avukatlarından Nazlı Selek ise, ihtiyadi haciz nedenlerinin yasada belirtildiğini kaydederek, karşı tarafın hesaplamasının 2015\'teki artırıma uygun yapılmadığını, aksinin kabul edilmesi halinde bile bu rakamın 33 milyon dolar olması gerektiğini ifade etti. Selek ayrıca, yalının gerçek zarar miktarının henüz belirlenmediğini ancak gözle görülür şekilde yalının tam zayi olduğunu söyledi.

Gemi avukatı Ülgener de, yaşanan kazada yalının mülkünün hasar gördüğünü ancak toprağıyla birlikte çökmediğini ifade ederek, tadilatla birlikte eski haline döndürülebileceğini, ancak istenen 50 milyon doların çok fahiş bir rakam olduğunu söyledi.

Mahkeme tarafların beyanının ardından mahkeme heyeti, bilirkişiye gönderilen zarar tespit raporunun mahkemeye sunulmasından sonra söz konusu itirazın dosya üzerinden değerlendirilerek karara bağlanacağına hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Boğazı\'nda 7 Nisan Cumartesi günü Malta bayraklı \"Vitaspirit\" gemisi, iddiaya göre motor kısmında çıkan bir arıza nedeniyle dümeni kilitlenince Beykoz sahilinde bulunan tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı\'na burundan çarparak büyük hasara yol açmıştı. Yalı maliklerinin zararın teminat altına alınması için başvurdukları İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi, geminin 50 milyon dolarlık ihtiyatlı haczine karar vererek seferden men edilmesine hükmetmişti. Geminin avukatı, söz konusu rakamın uluslararası anlaşmalar seviyesine indirilmesini talep etmişti.

Görüntü Dökümü:

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Olaya ilişkin arşiv görüntüler

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6- GÖLDEN ÇIKAN ÇOCUK CESEDİYLE İLGİLİ POLİS BÜTÜN OLASILIKLARI ARAŞTIRIYOR

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

Arnavutköy\'de Sazlıbosna baraj gölünde beze sarılı olarak bulunan çocuk cesediyle ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor. 4-5 yaşlarında olduğu tahmin edilen kız çocuğuna tecavüz edilip edilmediğinin de araştırıldığı öğrenildi. Öte yandan polis çevrede yaşayan yabancı uyruklu aileleri tek tek tespit ederek çocuklarını kontrol için harekete geçti. Olayla ilgili bilgisi olanların polise ihbarda bulunması istendi.

Sazlıbosna baraj gölünde balıkçıların oltalarına takılan beze sarılı çocuk cesedi ile ilgili soruşturma polis ekipleri tarafından sürdürülüyor. Adli Tıp Kurumuna kaldırılan 4-5 yaşlarında kız çocuğunun cesedi üzerinde incelemenin sürdüğü öğrenildi. Küçük kıza tecavüz edilip edilmediğinin de araştırıldığı öğrenildi. Öte yandan çocuğun sarılı olarak bulunduğu bez parçalarının da katile ait bir iz bulunması için incelendiği kaydedildi.

ÇOCUKLAR KONTROL EDİLECEK

Cinayetle ilgili her ipucunu değerlendiren Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri cesedin yakın çevreden getirilmiş olma ihtimaline etrafta yaşayan yabancı uyruklu aileleri inceleme altına aldığı belirtildi. Bu aileler arasında çocuğu ortada olmayan bir ailenin bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Böyle bir aile bulunması durumunda alınacak DNA örneklerinin cesetten alınan örneklerle karşılaştırılacağı belirtildi. Bu amaçla bölgede yaşayan ailelerin çocuk sayıları muhtarlıklar aracılığı tespit edilmeye çalışıldığı öğrenildi.

KAMERALAR İNCELENİYOR

Bu arada Sazlıbosna baraj gölüne gelen tüm yolları gören güvenlik kameraları da inceleme altına alındı. Göle doğru giden şüpheli otomobillerin plakalarının tespit edilerek araştırıldığı öğrenildi.

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7-ÜZERİNDE UYUŞTURUCU BULUNAN OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

Fatih Eminönü\'nde uygulama yapan trafik polisleri durdukları özel halk otobüsü şoförünün sürücü kimliğinin sahte olduğunu tespit etti. Şoförün yapılan üst aramasında da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri bugün Eminönü\'nde halk otobüslerine yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimde ekipler, bir özel halk otobüsünü durdurdu. Sürücü T.Ö.\'nün yapılan kontrollerde sürücü kimliğinin sahte olduğu anlaşıldı. Şüphelinin yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Sirkeci Polis Merkezi\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

-Emniyete girişi

-Uyuşturucunun fotoğrafı

-Detaylar



