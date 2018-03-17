DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5 

1- BAŞBAKAN YILDIRIM: TÜRKİYE, TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TEPESİNE VURUNCA AVRUPA\'DAN SES GELİYOR(1)

* Başbakan Binali Yıldırım,

\"Afrin\'de kahraman Mehmetlerimiz aşağı yukarı işlerini tamamlamak üzere.\"

\"Zeytindalı Harekatı bütün hızıyla devam ediyor. Avrupa Parlamentosu da oradan kalkmış vızırtı yapıyor.\"

\"Bu teröristler vatandaşlarımıza roket atarken neredeydiniz? Ama Türkiye, terör örgütünün tepesine vurunca Avrupa\'dan ses geliyor.\"

\"PKK, PYD, DEAŞ bunların hepsi eli kanlı terör örgütüdür. Biz terör örgütleriyle amansız mücadele eden bir ülkeyiz. Terörle mücadelemiz sadece ülkemiz için değil aynı zamanda Suriye, bölgemiz ve dünya barışı içindir\"

\"Münbiç\'te de Fırat\'ın doğusunda da terör örgütünün varlığın kabullenmemiz asla mümkün değildir. Mutlaka o bölgelerde terörden kurtarılacaktır\"

Haber: Gülseli KENARLI - İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Başbakan Binali Yıldırım, Küçükçekmece İlçe Kongresi\'nde konuştu. Konuşmasında Avrupa Parlamentosu\'na yüklenen Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı\'nın tüm hızıyla devam ettiğini; Münbiç\'in de, Fırat\'ın doğusunun da terörden arındırılacağını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi\'ndeki AK Parti Küçükçekmece 6. Olağan İlçe Kongresi\'nde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, \"AK Parti hükümetleriyle birlikte Türkiye bambaşka bir Türkiye oldu. Adalet, merhamet, demokrasi, refah Türkiye\'ye hakim oldu. AK Parti hem cumhuriyetin hem de demokrasinin en büyük kazanımıdır. AK Parti\'nin kurucu değerleri, Türkiye\'nin kurucu değerleridir. AK Parti ortak aklın ortak vicdanın partisidir. Bu hareketin sahibi millettir, ruhu adalettir, hedef kalkınmadır, rüyası tam demokrasi müreffeh bir Türkiye\'dir\" dedi.

\"KAHRAMAN MEHMETLERİMİZ AŞAĞI YUKARI İŞLERİNİ TAMAMLAMAK ÜZERE\"

Yıldırım , \"Bizim için asıl olan yoldur. Bu kutlu yolda omuz omuza birlikte olmaktır. Bu çatının altında Türkiye bir bütündür. Burada bölgecilik, hemşericilik, kavmiyetçilik ve kabile kavgası asla yoktur. Gençler, Afrin\'de kahraman Mehmetlerimiz aşağı yukarı işlerini tamamlamak üzere. Diyorlar ki; \'Gençler beklesin. Biz onlara iş bırakmadık. Eğer bu bayrağı, bu vatanı savunmak bize bir borç olursa hep birlikte bu yolda varız\' \" diye konuştu.

\"AVRUPA PARLAMENTOSU BİR AKIL TUTULMASI İÇİNDE\"

\"Zeytin Dalı Harekatı bütün hızıyla devam ediyor. Avrupa Parlamentosu da oradan kalkmış vızırtı yapıyor\" diyen Başbakan Yıldırım,

\"Öyle anlaşılıyor ki Avrupa Parlamentosu bir akıl tutulması içinde. Türkiye\'nin terörle mücadelesinden neden rahatsızlık duyduklarını bize de dünyaya da izah edemezler. 7 yıldır Suriye\'de şehirler bombalanırken, taş üstünde taş kalmazken, masum insanlar ölürken, tam bir vahşet meydana gelmişken, sesi soluğu gıkı çıkmayan bu Avrupa Birliği\'nin parlamenterleri bugün konuşuyorlar. Sınırlarından geçen 300-500 mülteciyi tekme-tokat geriye kovanlar, çocukların denizde ölümünü seyredenler bugün sivillerin haklarından bahsediyorlar. Kime karşı yapıyorlar? 3,5 milyon Suriyeli kardeşimizi ülkesinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan ev sahipliği yapan Türkiye\'ye karşı yapıyorlar. Biraz vicdan, biraz hakkaniyet, biraz adalet... Afrin\'de PKK, PYD, DEAŞ terör örgütü oradaki Araplara, Kürtlere, Türkmenlere zulmederken, masun insanları öldürürken bunlar neredeydi? O zaman niye sesinizi çıkarmadınız? Bu teröristler vatandaşlarımıza roket atarken neredeydiniz? Ama Türkiye, terör örgütünün tepesine vurunca Avrupa\'dan ses geliyor\" ifadesini kullandı.

\"O BÖLGELER DE TERÖRDEN KURTARILACAKTIR\"

Başbakan Binali Yıldırım, \"PKK, PYD, DEAŞ bunların hepsi eli kanlı terör örgütüdür. Biz terör örgütleriyle amansız mücadele eden bir ülkeyiz. Terörle mücadelemiz sadece ülkemiz için değil aynı zamanda Suriye, bölgemiz ve dünya barışı içindir. Terör sadece bizim derdimiz, sorunumuz değil aynı zamanda bütün insanlığın sorunudur. Terörle işbirliğine girenler, kol kola gidenler insanlığın iyiliği için çaba göstermeyenlerdir, dertlenmeyenlerdi. Terörden, kaostan, şiddetten beslenenlerin dünyaya söyleyecek anlamlı bir sözü yoktur. İnsanlığı vicdanı terörden nemalanmaya çalışanları mahkum edecektir. Zeytin Dalı bir barış harekatıdır. Teröre karşı yürütülen haklı bir harekattır. Ülke sınırlarımızın güvenliği, vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için yapılan bir harekattır. Terör örgütlerinin iftiralarıyla, kara propagandalarıyla bizim karşımıza çıkmanın akılla, izanla izahı yok. Türkiye olarak kim ne derse desin terörle mücadelemiz kesintisiz, kararlılıkla devam edecek. Bölgemizde barışın, güvenin huzurun sağlanması için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Münbiç\'te de Fırat\'ın doğusunda da terör örgütünün varlığın kabullenmemiz asla mümkün değildir. Mutlaka o bölgeler de terörden kurtarılacaktır. Sınır boylarımızda terör odaklarının varlığına asla izin vermeyeceğiz. Kahraman Mehmetçiğimiz, Özgür Suriye Ordusu bölgeyi karış karış tarıyor ve terörden temizliyor. Aslında bu operasyon çok daha kısa sürede bitebilirdi; ancak sivillerin zarar görmemesi için çok büyük bir dikkat içerisinde çalışıyoruz. Bu gerçeğin altını özellikle çizmek istiyorum. Allah Mehmetçiğimizin, kahramanlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. 81 milyon milletimizin duası ve desteği Mehmetçikle beraberdir\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Başbakan Yıldırım\'ın konuşması

-Detaylar

17.03.2018 -16.50 Haber Kodu : 180317139

17.03.2018 - 16.55 Haber Kodu : 180317140

17.03.2018 - 17.00 Haber Kodu : 180317143

=================================

2- METROBÜS DURAĞINDA İŞLENEN CİNAYET: 18 YAŞINDAN KÜÇÜK 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Enver ALAS - Cansel KİRAZ, İSTANBUL DHA

Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs durağı merdivenlerinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 18 yaşından küçük 3 şüpheli adliyeye sevkedildi

Küçükçekmece Sefaköy metrobüs durağı merdivenlerinde 12 Mart akşamı saat 23.30 sıralarında 24 yaşındaki Gürkan Aras\'ın cesedi bulundu. Gürkan Aras\'ın sağ bacak ve kasığından bıçaklandıktan sonra hayatını kaybettiğini belirledi.

ÇEVREKİ GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİLER

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yeri ve çevresinde yaptığı kamera çalışmalarında şüpheli 3 kişiyi belirledi. Polis ekipleri olaydan birkaç saat sonra şüpheliler Selim A.(17), Eray G.(17) ve Koray G.(16) \'yi gözaltına aldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Küçükçekmece Çocuk Büro Amirliği\'ne götürülerek haklarında işlem başlatılan şüphelilerin, tartıştıkları Gürkan Aras ve yanındaki Mehmet A.(44) \'yı bıçakladıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Olay sonrası yaralanan Mehmet A.\'nın kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi. Mehmet A.\'nın da olayla ilgili gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 yaşından küçük Selim A., Eray G. ve Koray G. adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

---------

-Şüphelilerin metrobüs durağından ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Emniyetten çıkışları

-Polis aracına bindirilmeleri

-Polis araçlarının gidişi

ARŞİV

-Olay yeri

-Metrobüs durağı

-Aras\'ın fotoğrafı

17.03.2018 - 16.22 Haber Kodu : 180317130

=========================

3- YAĞMUR SUYUNUN OLUŞTURDUĞU GÖLETTE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

* Avcılar\'da yağmur suyuyla oluşan gölete düştüğü belirtilen çocuk son anda çevredekiler tarafından kurtarıldı. Sağlık durumu ciddi olduğu öğrenilen çocuk hastaneye kaldırıldı.

* Su birikintisi nedeniyle önlem alınmadığını söyleyen mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA),

Avcılar\'da yağmur sularıyla oluşan gölete düşen 13 yaşındaki çocuk çevredekiler tarafından son anda kurtarıldı. Su birikintisi çevresinde önlem alınmadığını söyleyen çevredekiler tepki gösterdi.

SON ANDA KURTARILDI

Avcılar Tahtakale Mahallesi, Trafo mevkiinde bulunan boş alandaki yağmur sularının birikmesiyle gölet oluştu. Arkadaşlarıyla beraber su birikintisinin çevresinde oyun oynayan 13 yaşındaki Yusuf Ş. suya düştü. Arkadaşlarını kurtaramayan çocuklar, mahalleye koşarak yardım istedi. Gölete koşan mahalle sakinleri ve yakınları boğulma tehlikesi geçiren Yusuf\'u göletten çıkardı. olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu ciddi olan çocuğu, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Su birikintisi nedeniyle hiç bir önlem alınmadığını söyleyen mahalle sakinleri ise duruma tepki gösterdi. Olayı anlatan bir görgü tanığı , \"Arkadaşları gelip haber verdi, eniştesi çocuğu göletten çıkarıldı. Sağlıkçı bir çocuk varmış Allah\'tan kalp masajı falan yaptı\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-------

Göletten görüntü

Çocuklardan görüntü

Görgü tanıkları ile röp

Diğer detaylar



17.03.2018 - 17,03 Haber Kodu : 180317145

=================

4- GALATASARAY TARAFTARI OTOBÜSTEN DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Mustafa AKIN - Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN İSTANBUL DHA

Galatasaraylı taraftarlar, dev derbi öncesi Ülker Stadyumu\'na geldi. Galatasaraylı bir taraftar, otobüsün Ülker Stadyumu\'na ulaştığı sırada otobüsten düştü.

Spor Toto Süper Lig\'in 26\'ncı haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray bu akşam 19.00\'da Ülker Stadyumu\'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı kırmızılı taraftarlar Ülker Stadı\'nda geldi. Türk Telekom Stadyumu\'nda toplanan taraftarlar polisin yoğun güvenlik önlemleri ile Kadıköy\'e getirildi. Taraftarlar daha sonra sorunsuz bir şekilde stada giriş yaptı.

BİR TARAFTAR OTOBÜSTEN DÜŞTÜ

Öte yandan Galatasaraylı bir taraftar, otobüsün Ülker Stadyumu\'na ulaştığı sırada otobüsten düştü. Düştüğü sırada kafasından yaralanan sarı kırmızılı taraftar, kanlar içerisinde yerde kaldı. Yerde yatan taraftara yardımına ilk olarak taraftarlar ve güvenlik güçleri koştu. Yaralı taraftar, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü (Spor bülteninde geçildi)

- Taraftarların stada gelişi

- Genel detaylar

- Yerde yatan yaralı taraftar

17.03.2018 - 16.10 Haber Kodu : 180317124

======================

- (röportajla yeniden)

5- BÜYÜKADA ESKİ RUM YETİMHANESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

- TEHLİKE ALTINDAKİ 7 KÜLTÜREL MİRASTAN BİRİ

- DÜNYANIN İKİNCİ BÜYÜK AHŞAP YAPISI ÇÖKME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA..

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)

Avrupa\'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük ahşap yapısı Büyükada eski Rum Yetimhanesi, tehlike altındaki 7 kültürel miras alanından birisi olarak seçildi. Böylece, çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan 120 yıllık tarihi yapının yeniden hayata döndürülmesinin yolu açıldı.

Europa Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası, 2018 yılı için Avrupa\'nın tehlike altındaki kültürel miras alanlarını belirledi. 30 Haziran 2017 tarihinde yapılan başvuruyu değerlendiren seçici kurul, geçtiğimiz ocak ayında \"Tehlike Altındaki 12 Kültürel Miras\" alanlarından biri olarak listede Büyükada eski Rum Yetimhanesi\'ni de aday gösterdi. Tarihi yapı, 15 Mart\'ta açıklanan karar ile \"7 kültür varlığı\" nihai listesine alındı.



ÇÖKME TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA

1980\'deki yangın ile zarar gören yapı bugün olumsuz hava şartlarına tümüyle açık durumda. Denize yakın oluşu durumunu daha da kötüleştirmekte. Çatının bazı bölümleri ve köşe dikmeleri düşmüş durumda ve yetimhane bütünüyle çökme tehlikesi ile karşı karşıya. Güvenlik ve erişilebilirlik sorunları, yapı için uygun bir yeniden kullanım işlevi bulmayı zorlaştırıyor. Olumsuz hava koşullarından korumak üzere acilen önlemler alınması için çalışmaların bir an önce başlaması gerekiyor.

YAPI TAMAMEN ÇÖKME RİSKİYLE KARŞILAŞILABİLİR

Europa Nostra Türkiye Genel Sekreteri Barış Altan, DHA\'ya yaptığı açıklamada, \"Yapıya acil müdahalelerin yapılması gerekiyor. Geri dönüşü olmayan bir yola girildi. Yapı çok hızlı bir şekilde yıpranıyor. Birkaç kış daha geçirdikten sonra tamamen çökme tehlikesiyle karşılaşabilir. Güncel fotoğraflarından da görmüşsünüzdür, yapı şu anda tehlike altında. Neredeyse çökmüş durumda. Büyük problemler var. Yapının bir an önce sağlamlaştırılması lazım. İçine girmek oldukça tehlikeli\" dedi.

RESTORASYON İÇİN AYRILMASI GEREKEN KAYNAK OLDUKÇA BÜYÜK

Tarihi yapının restorasyonu için büyük bir kaynak ayrılması gerektiğini belirten Altan, \"Avrupa Yatırım Bankası ve Europa Nostra\'dan oluşan bir heyet, önce bu geniş listeyi 12 yapıya indiriyor. Sonra da Europa Nostra\'nın yönetim kurulu bu 12 yapı arasından 7 yapıyı seçiyor. Büyükada Rum Yetimhanesi ilk olarak burada gündeme geldi. Bu, yapının doğrudan restorasyonu için bir kaynak ayrılması anlamına gelmiyor. Kapsamlı bir restorasyon için kaynak bulmak gerekecek. Bahsettiğimiz kaynak oldukça büyük. Herhangi bir kurumun tek başına kalkabileceği bir bütçe gibi görünmüyor. İlgili paydaşlarla bir araya gelip bir yol haritası çizmeye çalışacağız\" diye konuştu.

1964\'E KADAR YETİMHANE OLARAK KALDI

Dönemin toplum yapısını yansıtması açısından da önemli olan yetimhane, 1903\'te Sultan 2. Abdülhamid\'in yapının orijinal işlevine izin vermemesi üzerine, yapı önde gelen bir Yunan bankerin eşi tarafından satın alınıp yetimhane olarak kullanılması şartıyla İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi\'ne bağışlandı. 1964\'te kapanana kadar bu işlevini sürdürdü. O zamandan beri ihmal edilmiş olan yapı giderek yıprandı. Mülkiyetine ve kullanım biçimine dair çözümsüzlükler, yapının bakımı hakkında belirsizliklere sebep oldu. Son olarak, mülkiyet konusunda bir anlaşmaya varıldı. Yapının korunması yönünde yapılacak çalışmaların önündeki engeller kalktı.

Görüntü Dökümü:

--------------

-HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Eski Rum Yetimhanesi\'nden genel ve detay

-Muhabir anonsu

-Europa Nostra Türkiye Genel Sekreteri Barış Altan ile röportaj (ek görüntü



17.03.2018 - 12.09 Haber Kodu : 180317056

17.03.2018 - 12.10 Haber Kodu : 180317057

17.03.2018 - 15.52 Haber Kodu : 180317119

==============================

6- SARIYER\'DE ORMANLIK ALANDA YANGIN

Haber-Kamera: Özgür EREN - İSTANBUL DHA

Sarıyer\'de ormanlık alanda küçük çapta yangın çıktı.

Sarıyer Kocataş mevkiinde saat 15.45 sıralarında yangın çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için itfaiye ekipleri sevkedildi. Küçük çaplı olduğu belirtilen yangın kısa sürede söndürüldü.

Görüntü Dökümü:

-------

-Ormanlık alandan yükselen dumanlar

17.03.2018 - 16.31 Haber Kodu : 180317134

