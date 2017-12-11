DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5 

1- MAHKEME BAŞKANINDAN REİNA KATLİAMCISINA TEPKİ: OTUR YERİNE...

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Ortaköy\'de yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov, avukatı ile özel görüşme yapmadan konuşmayacağını belirterek susma hakkını kullandı. Mahkeme başkanı \"Burası onun şov yeri değildir\" dedi.

AVUKAT TALEPLERİNİ AÇIKLADI

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi yerleşkesinde görülen duruşmada söz alan Abdulkadir Masharipov\'un avukatı Atanur Demir, savunmalara geçilmeden önce duruşmanın Silivri yerine Çağlayan\'daki adliyede görülmesini, avukat müvekkil kısıtlılığının kaldırılmasını, sanık ve avukatların özel görüşme yapabilmeleri için duruşma salonunda yan yana oturmalarının sağlanması talebinde bulundu. Avukat Demir ayrıca, müvekkili Masharipov\'a susma hakkının bulunduğunun hatırlatılmasını da talep etti. Öncelikle söz verilen duruşma savcısı, yasaya uygun olmayan tüm taleplerin reddedilmesi talebinde bulundu. Taleplere ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, güvenlik ve sanık çokluğu gerekçesiyle duruşmanın Çağlayan\'a alınması talebini reddettiklerini, diğer talepleri de reddeden mahkeme heyeti, daha sonra Rusça, Özbekçe, İngilizce, Fransızca, Arapça, Uygurca ve Kazakça dillerinde hazır bulunan tercümanlar aracılığıyla sanıklara susma haklarının bulunduğunu hatırlattı. Mahkeme başkanı daha sonra Abdulkadir Masharipov\'la savunmalara başlayacağını belirtti.

MAHKEME BAŞKANINDAN TEPKİ

Söz verilen Masharipov, avukatının bulunduğu taleplerin neler olduğunu ve neden reddedildiğini sordu. Tercüman aracılığıyla yapılan açıklamadan sonra tekrar söz alan Masharipov, bu kez, avukat kısıtlılığının kaldırılması talebi ile duruşma salonunda avukatıyla yan yana oturma talebinin, OHAL kalktıktan sonra kabul edilip edilemeyeceğini sordu. Mahkeme başkanı da birinci talebin ara kararla değerlendirileceğini ikinci talebin ise OHAL ile bir ilgisinin olmadığını söyledi. Daha sonra konuşmasına devam eden Masharipov, \"Türkiye yasalarını yeterince anlayamadığım için, avukatımla görüşmeden savunma yapmayacağım\" dedi.

Bunun üzerine sinirlenen mahkeme başkanı, \"Burası onun şov yeri değildir. Savunma yapacaksa yapsın yoksa otursun. Otur yerine...\" diye bağırdı. Bunun üzerine Masharipov\'un avukatı mahkeme başkanına hitaben, \"Sanığa bağırdığınız tutanaklara geçti. Bununla ilgili yasal başvuruda bulunacağız\" dedi. Mahkeme başkanı, \"Burası kimsenin şov yeri değil, mahkemeler Türkiye Cumhuriyeti adına, millet adına karar verir. Mağdurların haklarını savunan yerlerdir\" cevabını verdi. Bunun üzerine avukat Demir, \"Reis bey bize şov yapmayın dediniz ama siz şov yapıyorsunuz\" deyince mahkeme başkanı diğer sanık İlyas Mamaşaripov\'un savunmasına geçilmesini isteyerek avukatın mikrofonunu kesti.

Görüntü Dökümü:

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-Duruşma salonu çevresinden görüntüler

-Masharipov\'un Esenyurt\'ta yakalandığı operasyon

11.12.2017 - 15.10 Haber Kodu : 171211101

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2- YÖNETMENİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ OTOMOBİLLE MERDİVENLERDEN İNMEYE ÇALIŞMIŞ

Haber: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

Ödüllü yönetmen Mustafa Kemal Uzun\'u öldüren figüran Osman A.\'nın, yönetmenin aracıyla kaçarken görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelinin bir süre Şile yollarından gittikten sonra önüne çıkan merdivenlerden araçla inmeye çalıştığı ancak başaramayınca aracı terk ederek yaya kaçtığı tespit edildi. Şüphelinin sabaha karşı polise teslim olduğu öğrenilirken, ifadesinde birlikte alkol aldıklarını daha önce vaad ettiği bir rol yüzünden çıkan tartışma sonucu olayı gerçekleştirdiğini anlattığı öğrenildi.

Cinayetin ardından polis merkezine giderek teslim olduğu ortaya çıkan figüran Osman A.\'nın poliste süren işlemleri tamamlandı. Olayla ilgili ifadesinde Osman A\'nın, gündüz saatlerinde Mustafa Kemal Uzun\'la buluştuğunu, gün boyu birlikte vakit geçirdikten sonra akşam Şile\'ye geçtiklerini, içki içtiklerini, alkolün etkisiyle bir süre sonra aralarında tartışma çıktığını anlattığı öğrenildi. Yönetmenin kendisine rol vereceğini vaad ettiğini anlatan şüphelinin \"Rol almak için onun her dediğini yaptım\" dediği de öğrenildi.

Olay gecesi yine bu nedenle tartıştıklarını anlatan, olayı bir anlık öfkeyle yaptığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenilen şüphelinin önümüzdeki saatlerde Anadolu Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.

Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun, Şile\'deki evinde başına beyzbol sopası vurularak ve bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet şüphelisi Osman A.\'nın Uzun\'un aracına binip olay yerinden ayrılması, daha sonra da aracı terk edip yaya olarak kaçması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamera görüntüleri

11.12.2017 - 15.57 - Haber Kodu : 171211114

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(ÖZEL)

3- GÖRENLER ÇAREYİ KAÇMAKTA BULDU...

- İSTANBUL\'UN GÖBEĞİNDE ONLARCA KİŞİYE ALDIRMADAN BONZAİ İÇTİLER

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL İSTANBUL DHA

Taksim\'de her gün binlerce kişinin kullandığı otobüs alt geçidinde \"bonzai\" içen iki kişi kameralara yansıdı.

İstanbul\'daki bonzai dramına bir yenisi daha eklendi. Taksim Meydanı\'ndan otobüs alt geçitlerine inen yürüyen merdivenlere oturan iki kişi, herkesin gözü önünde \"bonzai\" olarak bilinen uyuşturucu madde kullandı.

İki kişiden biri yürüyen merdivenlerde oturarak uyuşturucu madde kullanırken, diğer kişi ise uyuşturucunun etkisiyle ayakta durmakta güçlük çekti. Uyuşturucu kullananların yanından geçenlar korkarak hızla uzaklaştı. Bir süre kendinden geçmiş halde bekleyen 2 kişi daha sonra zorlukla yürüyerek uzaklaştı.

Görüntü Dökümü:

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-Yürüyen merdivenlerde uyuşturucu madde kullanan kişi

-Madde kullanmış kişinin ayakta durmakta güçlük çekmesi

-Merdivenlerden inenlerin madde kullanan kişileri seyretmesi

-Şaşkın bakışlarla ilerleyenler

-Genel ve detaylar

11.12.2017 - 15.59 Haber Kodu : 171211116

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4- İBB\'NİN ARALIK AYI OTURUMU CHP\'Lİ ÜYELERİN PROTESTOSU İLE BAŞLADI



Haber: Özgür Deniz KAYA - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)\'nin Aralık ayı oturumu, CHP\'li meclis üyelerinin protestosu ile başladı.

İBB Meclisi\'nin Aralık ayı ilk oturumunda, CHP\'li meclis üyeleri, İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Temel Başalan\'ı, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi\'nin görevden alınmasına dair konuşması sırasında masalara vurarak protesto etti.

CHP: BELEDİYELERİMİZDE PERSONELDEN ÇOK DENETMEN VAR

Gündem dışı söz alan CHP İBB Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever, \"Seçimle iş başına gelen belediye başkanlarını görevden nasıl uzaklaştırırız diye uğraşıp duruyoruz. Belediye başkanları, sebebini hiç kimsenin bilmediği bir nedenle istifa ettirilmeye zorlanıyor. Kendi belediye başkanlarının şimdilik bir bölümünü halleden yüksek irade şimdi ellerini muhalif belediye başkanlarına uzatmaya başladı. Bu bizim için sürpriz bir hamle değildir. Bunlar hukukun üstünlüğünün hakim olduğu ileri demokratik ülkelerde kabul edilir değildir.

CHP\'li belediyeler yıllardır devletin müfettişleri tarafından didik didik inceleniyorlar zaten. Belediyelerimizde kendi personellerinden çok denetmenler görev yapıyor. İncelemedikleri yer var mı? Ataşehir Belediye başkanı da bunlardan bir tanesidir. Her türlü inceleme yapıldı. Bir şey bulunamadı. Bundan sonuç alamayanlar, suç duyurusunda bulundu. Mahkeme suç unsuru bulamadığı için sonuç değişmedi. Bu hukuki değil, siyasi bir karardır. İleri demokratik ülkede bu yollara başvurulmaz. Ortada kanıtlanmış suç yokken, söz konusu iddialar yargı kararı ile aklanmışken, nedir bu görevden uzaklaştırma? Bu halkın iradesine saldırıdır. Allah\'ın adaletine inananlar böyle yollara başvurmazlar. Bu bir suç arama meselesi değildir.ö

BAŞALAN: BİZİM BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ DA GÖREVDEN ALINDI

AK Parti Grup Başkan Temel Başalan da Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi\'ye yöneltilen suçlamaları hatırlatarak, \"Alınan karar, kesinlikle siyasi bir karar değildir. Hukuki bir karardır. Türkiye bir hukuk devletidir. Yılı içerisinde İsteyen, her zaman itirazda bulunabilir. 2017 yılı içerisinde AK Parti\'li Adana Ceyhan, Ankara Ayaş, Kayseri Sarıoğlan belediyeleri yolsuzluktan sebebiyle bu belediye başkanlarımız uzaklaştırılmış. Buz Rezidans\'ta Kemal Kılıçdaroğlu\'nun kızının ve damadının dairesinin olmasından dolayı rahatsız oluyorlarö diye konuştu.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANI EYLEM SİNYALİ VERMİŞTİ

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Meclis\'teki oturum öncesi Ataşehir Belediye Başkanı\'nın görevden alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, \"Arkadaşlarımız İBB meclisinde birtakım eylem kararları alacaklar\" ifadelerini kullanmıştı.

FİLİSTİN BAYRAKLARI AÇILDI

Kudüs ile ilgili TBMM\'de dört parti tarafından imzalanan ortak deklarasyon, İBB Meclisi\'nde de okundu. Bazı meclis üyeleri, bu sırada Filistin ve Türk bayrakları açtı.

Görüntü Dökümü:

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-Kudüs için ortak deklarasyonun okunması

-İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Temel Başalan\'ın konuşması

-İBB CHP Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever\'in konuşması

-İBB Meclisi\'nde CHP\'lilerin salonu terk etme anları

-Genel ve detay



11.12.2017 - 17.21 Haber Kodu : 171211146

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5 - AVRUPA\'DAKİ KAR YAĞIŞI HAVA TRAFİĞİNDE AKSAMALARA YOL AÇTI

Haber - İbrahim YILDIZ - Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL DHA

Avrupa\'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle; İstanbul\'dan başta Londra, Münih, Amsterdam, olmak üzere birçok kente yapılması planlanan uçuşlar da gecikmeler yaşanıyor.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği\'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: Avrupa\'daki bazı havalimanlarında yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle operasyonlarda aksaklıklar yaşanmaktadır. Ayrıca Londra, Birmingham, Amsterdam Brüksel ve Nice meydanlarındaki olumsuz hava şartlarından dolayı aksamaların devam etmesi bekleniyor. Bugün Brüksel\'e yapılması planlanan TK 1939-40 ve 1941-42 İstanbul-Brüksel-İstanbul seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Bu arada bugün Türk Hava Yolları\'nın iki uçağı olumsuz hava koşulları nedeniyle Düsseldorf Havalimanı\'na iniş yapmak zorunda kaldı. Atlasglobal Havayolları\'nın İstanbul-Amsterdam seferlerinde kar yağışı nedeniyle 5 saatlik bir gecikme meydana geldi.

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6- HASTANE KORİDORUNDA SİLAHLA BÖYLE ATEŞ ETTİ

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Kartal\'da hastane koridorunda bir kişinin elinde silahla ateş etmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olay anının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, 26 Ocak 2017 günü saat 09.15 sıralarında Kartal\'da bulunan bir hastanede F.E. adlı kişinin \"Alaettin Çakıcı abimi nasıl tedavi etmezsiniz\" diyerek panik ve korku yaratacak şekilde ateş etmesi ile ilgili çalışma yapıldığı kaydedildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 09 Şubat 2017 tarihinde 4 kişinin yakalandığı ve bu kişilerden 3\'ünün tutuklandığı belirtildi.

Çalışmaların devamında, olayın azmettiricileri ve diğer şüphecilikleri İ.G., E.T.G, Y.D., M.Ş. ve M.Y. yakalanarak gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen şüphelilerin 5\'inin de tutuklanarak cezaevine gönderildi bildirildi.

ŞÜPHELİNİN ATEŞ ETME ANI KAMERADA

Şüphelinin hastane koridorunda silahla ateş etme anının güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, bir kişinin elinde silahla hastane koridorunda ateş ettiği ve o sırada hastanedekilerin sağa sola kaçıştıkları görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntülerinden

-Şüphelinin hastane koridorunda ateş etmesi

-Hastane koridorunda personellerin kaçışması

-Yaşanan haraketlilik

-Polis kamerasından şüphelilerin emniyetten çıkışları

11.12.2017 - 17.15 Haber Kodu : 171211142



