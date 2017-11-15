DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5 

1- OSMAN TANBURACI\'YA TRAFİK TARTIŞMASI SONRASI SALDIRI KAMERADA (2)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - İSTANBUL DHA

Ünlü spor yazarı Osman Tanburacı, trafikte yaşadığı tartışma sonrası sürücünün saldırısına uğradı.

Edinilen bilgiye göre spor yazarı Osman Tanburacı, Mecidiyeköy\'de seyir halindeyken bir aracın uygunsuz park etmesi yüzünden ilerleyemedi. Tanburacı araç sürücüsüne uyarıda bulundu. Tanburacı ile sürücü tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü sürücü, üzerine yürüdüğü Tanburacı\'ya yumruk attı. Aldığı darbe ile Osman Tanburacı\'nın çantası yere düştü. Çevredekiler kavgaya müdahale ederek sürücüyü uzaklaştırdı.

Görüntü Dökümü

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-Cep telefonu görüntüsü yaşanan kavga

-Cep telefonu görüntüsü Osman Tanburacı ile diğer sürücünün tartışması

-Cep telefonu görüntüsü sürücünün Tanburacı\'ya yumruk atması

-Cep telefonu görüntüsü çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmaya çalışması

15.11.2017 - 16.43 Haber Kodu : 171115151

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2- TÜMAMİRALİN KAÇIRILMASI DAVASINDA 1 SUBAY TAHLİYE EDİLDİ

15 Temmuz darbe girişiminde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel\'in alıkonulmasına ilişkin 7\'si tutuklu 2\'si firari 9 subay hakkında açılan davada, yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran\'ın tahliyesine karar verildi.

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Kurmay Binbaşı Cüneyt Aydoğan, Üsteğmen İbrahim Halil Tekatlı, Üsteğmen İsa Demirbilek, Yüzbaşı Semih Barbaros Üstün, Kurmay Binbaşı Zafer Gümüş, Üsteğmen Orhan Arı ile Yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran katıldı. Davada mağdur-müdahil olan eski Tümamiral Mesut Özel\'i ise avukatı temsil etti. Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ile Milli Savunma Bakanlığı adına da avukatları katıldı.

TANIK: BİNBAŞI TATİLDEN ÇAĞIRIP SIKIYÖNETİM İLAN EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Tanık olarak dinlenen Ercan Ergün, olay tarihinde 3\'üncü batarya komutanı olarak görev yaptığını belirterek, şunları anlattı; \"Ben olay tarihinden önce ailemle birlikte Bartın\'a tatile gitmiştim. 13 Temmuz günü Binbaşı Zafer Gümüş beni aradı, görev emri verilebileceğini söyleyerek \'seni çağırabilirim, hazırlıklı ol\' dedi. 15 Temmuz günü de tekrar arayarak en geç 23.30\'da birlikte olmamı istedi. O gün aracımla İstanbul\'a döndüm. Önce eve gittim. Tekrar arayıp acilen gelmemi isteyince aceleyle çıkıp birliğe gittim. Bu sırada şahsi silahımı evde unuttum. Birliğe girdiğimde Sercan Yazgan yüzbaşıyla karşılaştım. Tabur önünde binbaşı Gümüş geldi. Bize, \'Sıkı yönetim ilan edildi. Uymayan olursa bundan sonra divanı harpta yargılanır\' dedi. Daha sonra da birlikte bulunanlara görevlendirmelerde bulundu. Beni saat 22.00 civarında silahım yanımda bulunmamasına rağmen helikopter pistine gönderdi. Saat 2-3 civarlarında piste bir helikopter indi. Bu sırada Zafer Gümüş ile Ertürk Murat Cansaran geldi. Helikopterdekilerle görüştüler. Ancak helikopterde bulunanları almayacaklarını söyleyince helikopter yeniden havalanarak ayrıldı. Ancak ben, helikopterde general olup olmadığını görmedim\" diye konuştu.

BİR SUBAY TAHLİYE OLDU

Tanığın ardından sanık avukatları tahliyeye ilişkin beyanlarda bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, gelen rapor ve mevcut delil durumunu dikkate alarak eski yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran\'ın tahliyesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelilerden Mustafa Köroğlu, İbrahim Halil Tekatlı, İsa Demirbilek ve Semih Barbaros Üstün\'ün üzerilerinde silah bulunduğu halde müştekiyi cebir ve şiddet kullanarak konutundan derdest ettikleri, rütbesini söktükleri, ellerini kelepçeledikleri ve ağzını bantlayarak Maltepe Askeri Cezaevi\'ne götürdükleri, şüphelilerden Zafer Gümüş, Murat Cansaran ve Orhan Arı\'nın da müştekiyi zorla cezaevine kapattıkları belirtildi. Deniz Harp Okulu Öğrenci Alay Komutanı olan şüpheli Uğur Yıldız ve Deniz Harp Okulu Akdeniz Öğrenci Tabur Komutanı olan şüpheli Cüneyt Aydoğan\'ın ise Tümamiral Mesut Özel\'in derdest edilerek 1. Ordu Komutanlığı 2. Sınıf Askeri Ceza ve Tutukevine kapatılması görevini planladıkları ve organize ettikleri kaydedildi.

3\'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

İddianamede tüm şüpheliler hakkında \"Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek\", \"cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs eden ve cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek\" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, \"silahlı terör örgütüne üye olmak\" ve \"kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak\" suçlarından ise 11 yıl 6 aydan 29\'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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3- FATİH\'TE YANGIN PANİĞİ (2)

İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK / İstanbul DHA

Fatih\'te 3 katlı bir binanın üst katında izolasyon çalışması sırasında çıkan yangın paniğe neneden oldu. İtfaiye ekipleri olay yerine giderek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 16.30 sıralarında, Dervişali Mahallesi Zülüflü Sokak üzerindeki 3 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Dairede iddiaya göre, izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ve alevler binanın üst katını sardı. Bunun üzerine çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sırasında alevli görüntüler çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görgü tanıkları, yangının çatı katında izolasyon çalışması sırasında çıktığını söyledi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü

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CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ:

-Yangından alevli görüntüler

-Dumanların yükselmesi

-Detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜ:

-Olay yerinden görüntüler

-Görgü tanıklarıyla röportajlar

-İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından görüntüler

-Detaylar

15.11.2017 - 17.30 Haber Kodu : 171115173

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4-(GENİŞ HABER) POLİSLERİN YARGILANDIĞI BYLOCK DAVASI\'NDA KARAR ÇIKTI…

*Mahkeme kararından;

*\"Sanık tahliye edildikten sonra telefonuna \'ByLock\' yükledİ\"

*\"Sanığa komiserlik sınavının sorularını örgüt verdi\"

*Karar oybirliğiyle alındı



Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün(FETÖ) şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları iddiasıyla 56\'sı tutuklu 61 polisin yargılandığı davada karar çıktı. Sanıklar, 1 yıl 6 ay ile 10 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı. 2 sanığın da tahliyesine karar verildi. Mahkeme heyeti, 15 sayfalık kararında sanıklara verdiği cezaların gerekçelerine de yer verdi. Mahkeme heyeti, sanıkların \'ByLock\' programını kullandıklarını belirterek, kararında ilginç ayrıntılara da yer verdi. Mahkeme heyeti, halen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen FETÖ davasında yargılanan sanıklardan Ebubekir Gül\'ün o davadan tahliye edildikten sonra telefonuna \'ByLock\' yüklediğini ve örgüt içerisinde kalmaya devam ettiğinin altını çizdi. Kararda, sanıklardan Tecelli Üzüm\'ün de 2011 yılında komiserlik sınavında sorulan soruların örgüt tarafından kendisine verildiğinin anlaşıldığını belirtti. Mahkeme heyeti karar açıklandıktan sonra, heyete yönelik \"Allah belanızı versin\" diyen sanık yakını Şenay Koza hakkında da Silivri Adliyesi\'ne suç duyurusunda bulundu.

56 TUTUKLU SANIK HAZIR BULUNDU

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan binada görülen duruşmada 56 tutuklu ile 2 tutuksuz sanık katıldı. Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek, beraatlerini talep etti. Mahkeme başkanı davada kararı açıklayacaklarını belirterek, duruşmaya saat 15.00\'e kadar ara verdi.



29 SANIK 6 YIL 3\'ER AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

5 saatlik aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 29 polisi \"Silahlı terör örgütü FETÖ üyesi olmak\" suçundan suçun işlenişi şekli ve özelliği, sanıkların örgüt içerisindeki tespit edilebilen konumları, faaliyetlerini de dikkate alarak 5\'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, cezayı Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 5/1 maddesi gereğince 1-2 oranında artırarak 7 yıl 6\'şar ay hapis cezasına yükseltti. 29 sanığın yargılama aşamasındaki davranışlarını lehine takdiri indirim nedeni kabul eden mahkeme heyeti, sanıkların cezasını 6 yıl 3\'er aya düşürdü.

12 SANIK 7 YIL 6\'ŞAR AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, diğer 12 sanık polisi \"Silahlı Terör Örgütü FETÖ üyesi olmak\" suçundan da 7 yıl 6\'şar ay hapis cezasına çaptırdı. Mahkeme heyeti, sanıkların yargılama sürecinde olumlu bir davranışlarının tespit edilememiş olması ve örgüt tarafından tespit edilen strateji doğrultusunda savunma yapmaya devam ettiğini belirterek, 12 sanığa \'iyi hal indirimi\' uygulamadı.

\"4 POLİSİN 2 HATTINDA DA BYLOCK TESPİT EDİLMİŞ\"

Mahkeme heyeti sanıklardan Erdinç Akgüneş, Musa Temel, Mustafa Karaman, Ömer Kar ve Yunus Bolat\'ın \"Silahlı terör örgütü FETÖ üyesi olmak\" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan Erdinç Akgüneş\'in, Bankasya\'daki varlığını artıran kişilerden olduğunu ve sanık Yunus Bolat\'ın polis olmadan önce FETÖ ile ilişkili şirketlerde uzun süre çalıştığını kararında belirten mahkeme heyeti, sanıklar Musa Temel, Ömer Kar, Yunus Bolat ve Mustafa Karaman\'ın 2 hattında \'ByLock\' kullandığının tespit edilmesi nedeniyle kastının yoğunluğu ve örgüt içerisinde kalmaya devam ettiğinin anlaşıldığını belirtti. Terörle Mücadele Kanunu\'nun (TMK) 5/1 maddesi gereğince cezada 1-2 oranında artırım yaparak cezayı 9\'ar yıla çıkaran mahkeme heyeti, sanıkların yargılama aşamasındaki davranışlarını lehine indirim sebebi sayarak cezayı 7 yıl 6\'şar aya düşürdü.



\"ÖNCE FETÖ\'NÜN ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞTI SONRA EMNİYETE SIZDI\"

Mahkeme heyeti sanıklardan Celal Kaya, Ebubekir Gül, Erhan Acar, Murat Dağdevir, Mustafa İncesu, Recep Yılmaz, Şenol Yağmur, Yılmaz Yıldırım ve Yusuf Ziya Akyel\'i \"Silahlı Terör örgütü FETÖ üyesi olmak\" suçundan 6\'şar yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar, Murat Dağdeviren ve Mustafa İncesu\'nun FETÖ liderinden talimat geldiği dönemde Bankasya\'daki hesap varlığı geliriyle mütenasip olmayacak şekilde artıran kişilerden olduğuna kararında dikkat çeken mahkeme heyeti, sanık Mustafa İncesu\'nun polis olmadan öncede uzun süre FETÖ\'ye ait şirketlerde çalıştıktan sonra emniyet teşkilatına sızmış olması nedeniyle örgüt içerisinde kaldığı süreye dikkat çekti.

\"TAHLİYE EDİLDİKTEN SONRA BYLOCK YÜKLEMİŞ\"

Sanık Ebubekir Gül\'ün halen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen FETÖ\'nün işlediği iddia edilen suçlardan yargılandığını hatırlatan mahkeme heyeti, sanık Gül\'ün o davada tahliye edildikten sonra telefonuna \'ByLock\' yüklediği ve örgüt içerisinde kalmaya devam ettiğinin anlaşıldığını kararında belirtti. Sanıklardan Erhan Acar\'ın da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde FETÖ\'nün işlediği iddia edilen usulsüz dinleme suçlarından yargılandığı dosyada sanık olduğu ifade edilerek, soruşturmaların başlamasından sonra Acar\'ın telefonuna ByLock yükleyip kullandığı, böylece örgüt içerisinde kalıp faaliyetlerine devam ettiği ifade edildi. Sanık Recep Yılmaz\'ın birden fazla telefonuna ByLock yüklediği, Sivas\'ta çalıştığı dönemde örgüt adına bazı polis memurlarını karşılayıp ilgilendiği belirtildi. Mahkeme heyeti, 9 sanığı Terörle Mücadele Kanunu\'nun(TMK) gereğince cezalarında artırım yaparak cezayı 9\'ar yıla çıkardı. 9 sanığın yargılama sürecinde olumlu bir davranışlarının tespit edilememiş olması, pişmanlık olarak değerlendirilebilecek bir beyanlarının olmadığı, örgüt stratejisi doğrultusunda savunma yapmaya devam ettiğinin altını çizen mahkeme heyeti, cezada indirim de yapmadı.

\"KOMSERLİK SORULARI ÖRGÜT TARAFINDAN VERİLMİŞ\"

Mahkeme heyeti sanıklardan Tecelli Üzüm\'ün 2011 yılında komiserlik sınavında sorulan soruların örgüt tarafından kendisine verildiğinin anlaşıldığını ifade ederek, Sanık Üzüm\'ün o yıldan sonra örgütün aktif bir elemanı olarak emniyet içerisinde bulunduğunun tespit edildiğini kararında belirtti. Mahkeme heyeti sanık Tecelli Üzüm\'ü \"Silahlı Terör örgütü FETÖ üyesi olmak\" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.



MAHKEME, SANIĞIN SAVUNMASINDAKİ TUTARSIZLIĞA DİKKAT ÇEKTİ

Mahkeme heyeti kararında, 17/25 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilmek istenen yargı eliyle hükümeti devirmeye teşebbüs eylemlerinden sonra emniyet içerisindeki bir kısım yer değişiklikleri ve FETÖ mensubu olduğundan şüphelenilen emniyet mensuplarının aktif görevlerden uzaklaştırılmaya çalışıldığı dönemde sanık Ercan Yaşar\'ında FETÖ örgütünün \'B\' ya da \'C\' kadrosundan emniyet tarafından daha önemli kabul edilen TEM Şubeye sızdığı belirtti. Ercan Yaşar\'ın bu şubede çalıştığı ve telefonuna ByLock yükleyerek örgütsel faaliyetlerine devam ettiğinin anlaşıldığını ifade eden mahkeme heyeti, sanık Ercan Yaşar\'ın iki hattına da ByLock yüklediği ifade edildi. Mahkeme heyeti kararında, \"…Sanık Ercan Yaşar savunmalarında kızının FETÖ\'ye ait bir okuldan yüzde yüz burs kazanması nedeniyle kızını bu okullara verdiğini söylese de, Bank Asya\'daki geliriyle mütenasip olmayacak şekilde 17.198,2 TL olarak gerçekleşen artışı çocuğunun okul taksidi olarak izah etmesi nedeniyle savunmasında tutarsızlık dikkate alınarak 7 yıl hapis cezasına çaptırılmasına karar verildi.\" ifadelerine yer verdi. Mahkeme heyeti, ardından sanık Yaşar\'ın yargılamadaki davranışlarını da lehine takdiri indirim sebebi sayarak cezayı 5 yıl 10 ay hapis cezasına düşürdü.

\"SAMİMİ OLARAK ÖRGÜT İÇERİSİNDE BİLDİKLERİNİ ANLATTILAR\"

Mahkeme heyeti, sanıklardan Abdurrahman Doğan, Ali Rıza Korkmaz, Mustafa Aygün ve Mustafa Karakaya\'nın örgüt içerisinde bildiklerini samimi olarak anlattıklarını belirten mahkeme heyeti, \"Silahlı terör örgütü FETÖ üyesi olmak\" suçundan sanıkları 1 yıl 6 ay 22\'şer gün hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların sabıkasız olması, kişilik özellikleri ve duruşmadaki tutum ve davranışları ve ileride yeniden suç işlemekten çekineceği hususunda kanaat oluştuğunu belirten mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (Cezayı ertelemek) karar verdi.

2 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Sanıklar Muammer Sedef ve Hüseyin Yalçın Öztürk\'ün tahliyelerine de karar veren mahkeme heyeti, 54 sanığın da tutukluluk halinin devamına hükmetti. Karar oybirliğiyle alındı.



MAHKEMEDEN SUÇ DUYURUSU

Karar açıklandıktan sonra izleyici bölümünde oturan sanık yakını Şenay Koza, mahkeme heyetine yönelik \"Allah belanızı versin\" diyerek bağırdı. Mahkeme heyeti de Şenay Koza hakkında söz konusu sözleri için Silivri Adliyesi\'ne suç duyurusunda bulundu.



İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede 86 polisin \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapsi talep ediliyordu. 22 Ağustos 2017 tarihinde görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıklamış, sanıkların \"silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan cezalandırılmasını talep ederek, bazı tutuksuz sanıklar ve firari sanıklar yönünden de dosyanın ayrılmasını istemişti. Mahkeme heyeti de bazı tutuksuz ve firari sanıkların dosyasının ayrılmasına karar vermişti. Davada sanık sayısı da 61\'e düşmüştü.



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5- VASİP ŞAHİN: KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLERİMİZ BİRAZ DA \'KÜLTÜR\' İLE İLGİLENSİNLER

Enver ALAS / İSTANBUL DHA

Sultanbeyli\'de \'Hamidiye Halk Kütüphanesi\'nin açılışında konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, \"Hep şunu söylüyorum; Kültür ve Turizm Müdürlerimiz biraz da \'kültür\' İle ilgilensinler. Hep \'turizm\' tarafına ağırlık veriyorlar, kültür tarafı ihmal ediliyor\" dedi.

Vasip Şahin, Sultanbeyli Belediyesi\'nin tahsis ettiği binada İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından açılan \'Hamidiye Halk Kütüphanesi\'nin açılış törenine katıldı. Vali Şahin\'in yanı sıra törende İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile muhtarlar, mahalle sakinleri ve çeşitli okullardan gelen öğrenciler de hazır bulundu.

\"SULTANBEYLİ\'DE KÜTÜPHANELERDE KİTAPLA İLGİLİ MİLYONLARI KONUŞACAĞIZ\"

Açılışta konuşan Vasip Şahin, kütüphanelerin sadece öğrenciler için değil genç-yaşlı, kadın-erkek herkese hizmet edeceğini ve bu şekilde kullanılmasını da canı gönülden arzu ettiklerini söyledi. Açılışı yapılan kütüphane ile Sultanbeyli\'de açılan kütüphane sayısının 6\'ya yükseldiğini kaydeden Şahin bunun yeterli olmadığını belirterek, \"Bundan sonra inşallah kartopu gibi hızla büyüyerek Sultanbeyli\'de kütüphanelerde kitapla ilgili milyonları konuşacağız\" diye konuştu.

\"HEP TURİZM TARAFINA AĞIRLIK VERİYORLAR\"

Vali Şahin, kütüphanenin hayata geçmesindeki katkılarından dolayı Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin\'ne ve kütüphanelerin hayata geçirilerek sayısının artırılması konusundaki çalışmalarından ötürü de İl Kültür ve Turim Müdürü Coşkun Yılmaz\'a teşekkürlerini sundu. Şahin, \"Hep şunu söylüyorum; Kültür ve Turizm Müdürlerimiz biraz da \'kültür\' İle ilgilensinler. Hep \'turizm\' tarafına ağırlık veriyorlar, kültür tarafı ihmal ediliyor\" dedi.

\"CİDDİ BİR SEFERBERELİK İÇERİSİNDE\"

Vasip Şahin şunları söyledi:

Geleceğe taşıyan onun ayakta durmasını sağlayan birisi eğitim diğeri kültürdür. Öbürleri bunun üzerine kurulan üst yapıdır. Eğitim ve kültür olmadan medeniyet kuramazsınız. Medeniyet olmadan da zengin, güçlü bir devlet kurmanız mümkün değildir. Türkiye bu konuda ciddi bir gayret içerisinde gerek hükümetimiz gerek devletimiz gerek yerel idarelerimiz ciddi bir seferberlik içerisindedir.

Konuşmaların ardından Vasip Şahin, protokol üyeleri ve öğrencilerle birlikte açılış kurdelesini kesti. Daha sonra ise Şahin ve beraberindekiler, kütüphaneyi gezerek görevlilerden bilgi aldı.

Görüntü Dökümü

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-Kütüphane binasından görüntüler

-Törene katılan öğrenciler

-Vasip Şahin ve protokoldekiler

-Vali Şahin\'in konuşması

-Kurdele kesimi

-kütüphanenin gezilmesi

-Genel ve detay



15.11.2017 - 16.58 Haber Kodu : 171115161

