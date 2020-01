DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5 

1- NAİM SÜLEYMANOĞLU\'DAN İYİ HABER (1)

* Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat

\"Müjdeli haberimizi vermek istiyoruz; Şu an çok iyi\"

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski halterci Naim Süleymanoğlu ameliyattan çıktı. Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat, \"Şu an çok iyi\" dedi.

Süleymanoğlu, bu sabah Ataşehir Memorial Hastanesi\'nde ameliyata alındı. Yakın bir arkadaşı olan donörden alınan karaciğer parçası ameliyatla Naim Süleymanoğlu\'na nakledildi.

Ameliyat sonrası Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat açıklama yaptı. Ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği ameliyatın iyi geçtiğini belirten Polat, \"Müjdeli haberimizi vermek istiyoruz; Şu an çok iyi\" diye konuştu.

Polat, \"Kendisi şu an iyi. Bir süre daha yoğun bakımda kalacak\" ifadesini kullandı. \"Bir sorun olacağını zannetmiyorum\" diyen Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat, donörün de durumunun iyi olduğunu kaydetti.



2- DİNK CİNAYETİNDE KAMU GÖREVLİLERİNİN İHMALİ DAVASINDA 5 SANIĞINA TAHLİYE

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink\'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 85 sanıklı davada, dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri Gazi Günay, Ergün Yorulmaz ve Hüseyin Yılmaz ile Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlileri Metin Balta ve Ahmet Çetiner\'in tahliyesine karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada, eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek, eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ve gazeteci Ercan Gün ile eski jandarma-emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar hazır bulundu.

SAVCI 4 SANIĞA TAHLİYE İSTEDİ

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını veren Savcı Mehmet Yeşilkaya, Samsun emniyet görevlileri Metin Balta ve Ahmet Çetiner ile Trabzon jandarma görevlileri Gazi Günay ve Ergün Yorulmaz\'ın tahliyesini talep etti. Savcı, dinlenmeyen tanıkların varlığı nedeniyle diğer sanıkların tutukluk hallerinin devamını istedi. Savcının mütalaasını açıklamasının ardından sanık Ergün Yorulmaz fenalaşınca duruşma salonu dışına çıkarıldı. Sanık Yorulmaz, kısa bir süre sonra jandarmalar eşliğinde salona getirildi.

SANIKLAR TAHLİYELERİNİ TALEP ETTİ

Daha sonra sanıkların taleplerine geçildi. Sanıklardan dönemin Samsun İl Emniyet Müdürlüğü\'nde Güvenlik Şube Müdürü olan Yakup Kurtaran, Samsun\'da tutuklanan polis grubu içinde bir tek kendisinin tutuklu kaldığını ifade ederek \"Eşim 16 yıldır MS hastası, ben de Ergün Yorulmaz gibi 2003 yılından beri kalp hastasıyım. Rahatsızlığım nedeniyle her an kalp krizi geçirme riskim var. Kalp krizi durumunda 12 dakikada içinde müdahale edilmesi gerekiyor. Cezaevinde kalp krizi geçirecek olsam daha X-Ray cihazlarının bulunduğu yere geldiğimde ölebilirim. Dosyaya otopsi raporumu koymaktansa tahliyemi karar vermenizi talep ediyorum\" dedi. Diğer sanıklar da tahliyelerini talep etti.

5 SANIĞA TAHLİYE VERİLDİ

Taleplerin ardından kısa bir ara veren mahkeme heyeti, dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri Gazi Günay, Ergün Yorulmaz ile Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlileri Metin Balta ve Ahmet Çetiner ile birlikte savcının tahliye talebinde bulunmadığı Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Hüseyin Yılmaz\'ın tahliyesine karar verdi. Bu kararın ardından davadaki tutuklu sayısı 16\'ya düştü. Heyet duruşmayı, 4-5-7-8 Aralık tarihine bıraktı. Gelecek duruşma, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz\'ün de aralarında bulunduğu 5 sanığın savunması alınacak.

3- SURİYELİ ANNE KIZIN KATİL ZANLISININ KAN ÖRNEKLERİ \"POZİTİF\" ÇIKTI



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Üsküdar\'daki evlerinde boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriye\'nin muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci Halla Barakat cinayetinin şüphelisi Ahmet Barakat\'tan alınan kan örneklerinden elde edilen DNA, Orouba Barakat\'ın tırnaklarının arasından alınan örneklerle eşleşti.

Öte yandan katil zanlısı şüphelinin anne kızın cenazelerine katıldığı, o akşam ise Orouba Barakat\'ın erkek kardeşinin evinde misafir kaldığı ortaya çıktı. Şüphelinin cinayetle ilgili iddiaları kabul etmediği \"Onu internetten tehdit edenler öldürmüştür. Ben öldürmediğim\" dediği belirtildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEYEREK \"ONU SURİYE YÜZÜNDEN TEHDİT EDENLER ÖLDÜRMÜŞTÜR.\" DEDİ

Üsküdar\'daki evlerinde öldürülen Suriye uyruklu anne kız\'ın katil zanılısı Ahmet Barakat Bursa\'da gözaltına alınmıştı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin sorgusuna Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. 7 gündür poliste gözaltında tutulan şüphelinin olayla ilgili ifadesi alındı. Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde Orouba Barakat ile kızı Halla Barakat, cinayetiyle ilgili bir ilgisinin bulunmadığını söylediği belirtildi. Şüphelinin bir süre önce anne kızın yanında çalıştığını daha sonra ayrıldığını anlattığı öğrenilirken ifadesinde \"Ben işsizdim. Bana telefon ederek yardım etmek istediğini söyledi. İstanbul\'a geldim, onların evine çıktım. Kapıyı açan olmadı, bunun üzerine Üsküdar sahiline gidip yattım, Sabah tekrar eve gittim. Yine kapıyı açan olmayınca Bursa\'ya döndüm.\" dediği belirtildi.

KRİMİNAL İNCELEME SONUCU İNCELENEN ÖRNEKLER POZİTİF ÇIKTI

Bu arada Kriminal Polis laboratuarında olayla ilgili süren çalışmalarda Orouba Barakat\'ın tırnaklarının arasından alınan katiİline ait doku örnekleri, gözaltında tutulan Ahmet Barakat\'tan alınan örneklerle eşleşti. Olayla ilgili hazırlanan raporda Ahmet Barakat\'tan alınan kan örneklerinden elde edilen DNA profil sonucu \"Pozitif\" olarak belirtildi. Böylece ifadesinde hiç eve girmediğini söyleyen Ahmet Barakat\'ın da yalan söylediği ortaya çıkmış oldu.

CENAZEYE KATILMIŞ GECEYİ ÖLDÜRDÜĞÜ KADININ KARDEŞİNİN EVİNDE GEÇİRMİŞ

Öte yandan olayla ilgili yapılan soruşturmada şüpheli Ahmet Barakat\'ın anne kızın cenazelerine katıldığı ortaya çıktı. Polisteki ifadesinde cenazeye katıldığını söyleyen Ahmet Barakat \"Cenaze namazına katılmadım. Ağabeyi Maen Barakat\'a başsağlığı diledim. Cenazeyi uzaktan izledim.\" dedi. Öte yandan şüphelinin o gece öldürülen Orouba Barakat\'ın kardeşi Maen Barakat\'ın evinde misafir olarak kaldığı tespit edildi.

CİNAYETİN İŞLENDİĞİ EVDEN FARKLI KIYAFETLE ÇIKMIŞ

Öte yandan olayla ilgili yapılan soruşturmada 19 Eylül tarihinde saat 23.41\'de eve giren şüphelinin, 20 Eylül tarihinde saat 11.41\'de evden çıktığında kıyafetinin değiştirdiğini tespit etti. Elinde bir poşetle evden çıktğı tespit edilen şüphelinin bir daha kameraya yakalandığında elindeki poşet görülmedi. Dedektifler şüphelinin içinde kanlı elbiseler bulunan poşeti bir çöp konteynırına attığnı değerlendiriyor.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

4- BEYOĞLU\'NDA HASAR GÖREN TARİHİ BİNADA YIKIM

* Beyoğlu\'nda, bitişiğindeki binadan yarım metre ayrılan ve yıkılmak üzere olan tarihi bir bina, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu\'nun izniyle belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım havadan da görüntülendi.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL/(DHA)

Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi, Yasemin Sokak üzerindeki 3 katlı tarihi bir binanın, bitişiğindeki binadan yarım metre ayrılarak yan yatmaya başladığını gören mahalle sakinleri durumu muhtara bildirdi. Mahalle muhtarı da belediyeyle irtibata geçti. Belediyenin de başvurusu üzerine İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, tehlike arz eden binada inceleme yaptı. Kurulun onayının ardından bugün öğle saatlerinde boş binada kontrollü yıkım başlatıldı.

Yıkım hakkında bilgi veren Mahalle Muhtarı Halit Uçar, Beyoğlu\'nun tarihi bir semt olması nedeniyle benzer durumlarla sık sık karşılaştıklarını ve Beyoğlu Belediyesi\'nin temasları sayesinde tarihi bir binanın faciaya neden olmadan kontrollü şekilde yıkılmaya başlandığını söyledi. Uçar, mahalle sakinlerinin geceleri uyuyamadığını ifade ederken, tehlike arz eden binalar için aynı uygulamanın devam etmesini istediklerini belirtti.



YARIM METRE YAN YATAN BİNA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Metruk binadaki kontrollü yıkım drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde yıkım yapan işçilerin çalışmaları ve bitişiğindeki binadan ayrılmış olduğu görülüyor.



5 - İSTANBUL\'DA SİVAS GÜNLERİ

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul (DHA)

Sivaslı olan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Yenikapı Etkinlik Alanı\'nda gerçekleştirilen \"Sivas Günleri\"nin açılışına katıldı. Kurulan ilçe stantlarını tek tek gezen Bakan Yılmaz, kentin dünyaca ünlü çoban köpeği kangal ile de poz verdi. Açılış töreninde konuşan Bakan Yılmaz, \" Sivas bizim kimliğimiz. Bizi biz yapan değerlerin özü. Sırtımızı yasladığımız dağ gibidir. Sivas , Anadolu\'nun özüdür. Kuvayi milliyedir, cumhuriyettir, Aşık Veysel\'dir, Pir Sultan\'dır... Anadolu\'daki kardeşlik ruhunun ete kemiğe büründüğü yerdir. Bir mübarek beldedir. Sivas geçmişine methiyeler düzülen bir şehirdir. Tarihtir, şandır, şereftir. Sivas\'ımızın zenginliklerini daha geniş kitlelere tanıtacağız\" dedi.

PAZAR AKŞAMINA KADAR SÜRECEK

\"Bozkırdaki Cennet\" sloganıyla İstanbul\'da 8\'incisi düzenlenen Sivas Günleri, Yenikapı Etkinlik alanında bugün başladı. Sivas günleri 7 ve 8 Ekim\'de Yenikapı etkinlik alanında ziyarete açık olacak.

