DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1- GAZİOSMANPAŞA\'DA ARACA SİLAHLI SALDIRI : 3 YARALI

Mehmet İlkay ÖZER - İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA

Gaziosmapaşa 6009 sokak üzerinde seyir halindeki bir otomobile kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden ilk görüntüler

05.10.2017 - 17.39 Haber Kodu : 171005178

(GENİŞ HABER)

2 - BOZDAĞ: REFERANDUMUN İPTAL EDİLDİĞİNİ VE HİÇBİR GEÇERLİLİĞİNİN OLMADIĞINI İLAN ETMELİDİR\"

* Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ,\"Silah alınıyor. Kullanmak için mi alıyoruz hepsini? Kullanmak zorunda olmayalım diye alıyoruz. Ama kullanmak zorunda kaldığında Türkiye bunu kullanır.\"

Haber - Kamera: Enver ALAS - İstanbulDHA

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Kuzey Irak\'taki referandumun gayrimeşru ve yok hükmünde olduğunu belirterek, \"Barzani yönetimi, referandumun iptal edildiğini ve hiçbir geçerliliğinin kendileri açısından olmadığını ilan etmelidir\" dedi.

AKADEMİK YIL AÇILIŞINA KATILDI

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İstanbul Aydın Üniversitesi\'nin 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Akademik açılış törenine katıldı.

Üniversitenin Florya\'daki Halit Aydın Yerleşkesi\'nde gerçekleşen törene Bekir Bozdağ\'ın yanı sıra İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Rektör Prof. Dr. Yadigar İzmirli, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya ile üniversitenin akademik kadrosu ve öğrencileri katıldı.

Törende konuşan Bekir Bozdağ, 15 yıllık Ak Parti iktidarları döneminde eğitime çok büyük destek verdiklerini, hükümetin bütçeleri içerisinde en büyük payı eğitime ayırarak, eğitimde büyük bir değişimi ve dönüşümü gerçekleştirdiklerini söyledi. Yüksek öğretim alanında da kendi öğrenciliği yıllarında üniversiteleri Türkiye\'de bazı büyük şehirlere yayıldığını şehirler arasında bir rekabet olmadığını kaydeden Bozdağ, şimdi Türkiye\'nin her bir şehrine kurdukları üniversitelerle rekabeti yarattıklarını ifade etti.

\"ÇOK İYİ EĞİTİM ALMIŞ İNSANLAR BİRDEN BİRE CANAVARA DÖNÜŞEBİLİYOR\"

Bekir Bozdağ, Türkiye\'de fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesillerin yetiştirilmesinin önemini vurgulayarak, şunları söyledi:

\"Fethullahçı Terör Örgütü\'nün insanımızın aklını, kalbini, vicdanını rehin aldığı için sorgulamadan insanları bir canavara dönüştürmeyi başarabildi. Meclisini bombalatmayı, vatandaşların üzerine tank sürmeyi başarabildi. Bu meclis kimin meclisi? Tank sürülen bu insanların elinde Türk bayrağı var. Elinde Türk bayrağı olan insanların üzerine ben nasıl tank sürerim diye hiç soruyor mu? Aklını kullanmadığı zaman bu soruları sorma imkanı yok. Bakıyorsunuz çok iyi eğitim almış insanlar birden bire canavara dönüşebiliyor. Terör örgütlerinin tamamı aklı kullanarak aklı esir alıyorlar. Kalbi kullanarak kalbi, vicdanı kullanarak vicdanı esir alıyorlar.\"

SOSYAL MEDYA KULLANIMI UYARISI

Bekir Bozdağ, konuşmasında sosyal medyanın kullanımı konusunda gençlere uyarılarda bulundu. Sosyal medya üzerinden müthiş bir kirlilik ve iftiranın olduğunu hatta terör örgütlerinin de organize propagandaları olduğunu aktaran Bozdağ, paylaşımların teyit edilerek doğruluğu anlaşıldıktan sonra kullanılması gerektiğini vurguladı.

\"AYET PAYLAŞIYOR, AYETİ EKSİK YAZIYOR\"

Bozdağ, \"Sosyal medyada her gördüğünüze asla inanmayın. \'Klavye tetikçiliği\' denen bir hastalık başladı. Emin olun çok büyük bir kısmı yalan, yanlış şeyler paylaşıyorlar. Hatta ayet paylaşıyor, ayeti eksik yazıyor. Siz, onun ayet olduğunu teyit etmeden yazarsanız onun dine saldırısını siz ayet diye başkalarına aktarabiliyorsunuz. Onun için gençlere, sesimizin ulaştığı herkese diyorum ki bu sosyal medya dene aleti doğru kullanmak hepimizin yararınadır\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Suriye ve Kuzey Irak\'ta yaşanan gelişmelere üzerine de değerlendirmelerde bulundu. Bir yandan Atatürk\'ün \'yurtta sulh cihanda sulh\' sözlerine kulak verdiklerini kaydeden Bozdağ, bir yandan da Suriye ve Kuzey Irak\'ta yaşanan gelişmelerin Türkiye\'nin aleyhine gelecekte sorun yaşatmaması adına her türlü adımı cesurca attıklarını söyledi.

\"KULLANMAK ZORUNDA KALDIĞINDA TÜRKİYE BUNU KULLANIR\"

Bozdağ, \"Silah alınıyor. Kullanmak için mi alınıyoruz hepsini? Kullanmak zorunda olmayalım diye alıyoruz. Ama kullanmak zorunda kaldığında Türkiye bunu kullanır. Bütün silahlar savaşmak için değil savaşlar olmasın, barış muhafaza edilsin diyedir.

Kuzey Suriye\'de yeni bir Kürt oluşumuna ya da devletine eğer Türkiye göz yumarsa bu yakın gelecekte Türkiye\'nin aleyhine çok büyük sonuçlar doğuracaktır. Biz o bölgede kimin ne yaptığını görüyoruz. Onun için Fırat Kalkanı harekatı yapıldı. Türkiye, Irak ve Suriye\'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda üzerine düşeni yapmıştır ve yapmaya devam edecektir. \" dedi

\"BUNLARI YAPARSA, YAPTIĞI YANLIŞTAN O ZAMAN DÖNMÜŞ OLUR. YAPMAZSA ...\"

\"Barzani yönetimi, referandumun iptal edildiğini ve hiçbir geçerliliğinin kendileri açısından olmadığını ilan etmelidir\" diyen Bozdağ şunları söyledi:

\"İkincisi, Irak\'ın toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine egemenlik haklarının korunması konusunda herhangi bir farklı düşünceye sahip olmadığını ve bunları aynen kabul ettiğini de ilan etmelidir. Üçüncüsü, Irak hükümetiyle kendi aralarında olan antaşmalzlıkları çözmek için şartsız Irak hükümetiyle görüşmelere başlamalıdır. Dördüncüsü de bu referandumun kesinlikle bölgedeki statülerde herhangi bir değişikliğe yol açmayacağını ve Irak Anayasası\'nı kendileri içinde bağlayıcı ve geçerli olduğunu bir kez daha deklare etmelidir.

Bunları yaparsa, yaptığı yanlıştan o zaman dönmüş olur. Eğer yapmazsa bölge o zaman dünden daha fazla sıkıntılara gebe demektir. Yarın başka hadiseler olacak demektir.\"

\"MİLLİ GÜVENLİK BAKIMINDAN DOĞRUDAN TEHDİT OLARAK DEĞERLENDİRMEKTEDİR\"

Türkiye\'nin Kuzey Irak\'ta olan bitenleri kendi milli güvenliği bakımından doğrudan tehdit olarak değerlendirmekte olduğunu kaydeden Bekir Bozdağ, \"Bu riskin büyümemesi ve ortadan kaldırılması için elbette bizim birinci önceliğimizdir. Bu nedenle Türkiye, Iran, Irak beraber ve uluslararası toplumun desteğiyle buradaki gelişmeleri yakından takip edeceğiz\" ifadelerini kullandı.

İHTİYAÇLARA GÖRE EĞİTİM

Törende konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Aydın ise kamunun, özel sektörün ve dünyanın ihtiyaçlarına göre öğrencilerine eğitim sunduklarını dile getirdi.

\"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ\"

Konuşmaların Başbakan Yardımcısı Bozdağ\'a günün anısına üniversitenin plaketi takdim edildi. Daha sonra Bozdağ, üniversitede Aydın Düşünce Platformu tarafından düzenlenen \'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'nin değerlendirileceği bir etkinliğe katıldı. Bu etkinlik basına kapalı olarak gerçekleşti.

Görüntü Dökümü

-Törene katılanlar

-Protokolden görüntüler

-Bekir Bozdağ\'ın açıklamaları

-Mustafa Aydın\'ın konuşması

-Plaket takdim

-Genel ve detaylar

05.10.2017 - 16.25 Haber Kodu : 171005136

05.10.2017 - 14.16 Haber Kodu : 171005086

3- AHMET DAVUTOĞLU, \'15 TEMMUZ ŞEHİDİ MUSTAFA CAMBAZ FOTOĞRAF SERGİSİ\'Nİ GEZDİ



Haber - Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çengelköy\'de şehit olan foto muhabiri Mustafa Cambaz\'ın çektiği fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi. Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği (UKSD) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın desteğiyle TBMM Milli Saraylar Dolmabahçe Sanat Galerisi\'nde açılan \'15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz Fotoğraf Sergisi\'ni ziyaret eden Davutoğlu\'na Cambaz\'ın oğlu Alparslan Cambaz eşlik etti. Babasının çektiği fotoğrafları Davutoğlu\'na tanıtan Cambaz ziyaret sonrası, babasının çektiği bir fotoğrafı Davutoğlu\'na hediye etti.



\"MUSTAFA CAMBAZ BİR KAHRAMANDIR\"

Davutoğlu ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, \"Çok derin bir his dünyası içinde sergiyi ziyaret ettik. Mustafa Cambaz bir kahramandır. İnsanlar nasıl yaşarlarsa öyle vefat ederler. Bu sergide gördüğüm üç ana özellik var. Birincisi Mustafa Cambaz\'ın doğadaki ve kainattaki güzellikleri, yaratılıştaki sırrı aramak üzerine, o güzellikler için çektiği resimler. İkincisi eşref-i mahlukat olan insanın yüzlerinin en güzel yansıtıldığı resimler. Üçüncüsü de bizim medeniyetimizin kültürel birikiminin estetiğini yansıtan şeyler. Bu da gösteriyor ki Mustafa Cambaz kardeşimiz aslında güzelliğin peşindeydi. Güzel bir insan olarak hep güzeli resmetmeye çalıştı. Gönlündeki güzelliği resimlere yansıttı.\" dedi. Davutoğlu ziyaretçiler için açılan hatıra defterine duygu ve düşüncelerini yazdı. Sergi, 7 Ekim\'e kadar ziyaret edilebilecek.

Görüntü dökümü:

-Davutoğlu\'nun sergiyi gezmesi

-Alparslan Cambaz\'ın sergi hakkında bilgi alması

-Davutoğlu\'nun hatıra defterine yazması

-Davutoğlu\'nun açıklamaları

05.10.2017 - 16.34 Haber Kodu : 171005140

(ÖZEL)

4 - KÖPRÜ ÇIKIŞINDA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde 3 aracın karıştığı kazada biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Saat 13.30 sıralarında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Edirne istikametine seyreden bir okul servisi ve iki otomobil çarpıştı.

Kazada, okul servisinde küçük çaplı hasar meydana gelirken diğer iki otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazada otomobillerden birinde bulunan bir kadın ve 3-4 yaşlarındaki çocuk hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, yardıma koştu. Yaralılar, vatandaşlar tarafından çıkarılırken, yoldan geçen özel bir ambulansın sağlık ekibi, yaralılara ilk müdahalede bulunduktan sonra hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzeri Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Önündeki kazayı görüp yardım için duran Can Ünlü, \"Ben arkasındaki ilk arabayım hiç bir şekilde frene basmadı. Geldi süratli bir şekilde hanımefendinin arabasına çarptı. Kapı açıldı sürücü yere düştü. İlk duran ben oldum, adamı kaldırdık, çocuğu çıkardık içeriden. Diğer araçtaki hanımefendi sıkışmış korkmuştu, onu arka kapıdan aldık. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı\" dedi.

Araç sürücüleri ifadeleri için polis merkezine götürülürken yaklaşık 1 saat aksayan trafik, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü.

Görüntü Dökümü:

-Kazaya karışan araçlar

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-15 Temmuz Şehitler köprüsü üzeri ve Edirne istikametinde oluşan yoğun trafik

-Kazazadelere yardım için duran Can Ünlü ile röportaj ve kazayı polise anlatması

-Araçların çekiciye alınması

-Genel ve detay görüntüler

05.10.2017 - 16.10 Haber Kodu : 171005130

5- AJDA PEKKAN\'IN SAHNE ALDIĞI GECEDE 10 BİN ÇOCUĞA EĞİTİM DESTEĞİ

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA)

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)\'nın düzenlediği gecede süperstar Ajda Pekkan sahne alırken, toplanan bağışlarla 10 bin çocuğa nitelikli eğitim desteği sağlandı.

\"Eğitimle Güçlenen, Gelecekten Korkmayan Çocuklar İçin…\" temasıyla Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus\'ta gerçekleşen ve sunuculuğunu Cem Davran\'ın yaptığı geceye TEGV\'in bağışçıları mütevellileri ve faaliyetlerine destek olanlar katıldı. Süperstar Ajda Pekkan\'ın yanı sıra Aycan Teztel İstanbul Superband ve Sinatra and Friends grupları sahne aldı. Gecede toplanan bağışlarla 10 bin çocuğa nitelikli eğitim desteği sağlandığı açıklandı.

TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu, gecede yaptığı konuşmada, vakfın 22 yıl boyunca 2.5 milyon çocuğa eğitim desteği ulaştırmasını bağışçı, mütevelli ve gönüllülerinin desteğiyle sağladıklarını belirterek, \"Eğitime destek hepimizin kutsal görevi. Bizler, desteklerinizle bu görev için var gücümüzle çalışıyoruz. TEGV, cumhuriyetimizin değerlerine ve evrensel eğitim ilkelerine bağlı kalarak yılda 160 bini aşkın çocuğumuza destek vermeye devam ediyor. Bu tür etkinlik ve özel gecelerimizi daha çok çocuğa ulaşabilmek için yapıyoruz\" dedi.

Gecede ayrıca Çiğdem Simavi, Ender Mermerci, Mehmet Ali Yalçındağ ve destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür edildi.

Görüntü Dökümü:

-Davetlilerin otele girişi

-Geceden detaylar

-Ajda Pekkan ve diğer sanatçıların konserlerinden görüntüler

05.10.2017 - 16.32 Haber Kodu : 171005138

6- BAKAN KAYA ARAKAN\'A YARDIM İÇİN DÜZENLENEN \"ÖLÜME SÜRGÜN\" PROGRAMINA KATILDI

İdris TİFTİKÇİ / İstanbul DHA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hazar Derneği öncülüğünde 20\'yi aşkın dernek tarafından Arakanlı Müslümanlara yardım için düzenlenecek \"Ölüme Sürgün\" programına katıldı.

Programda, Ak parti genel başkan yardımcısı İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan , Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, dernek başkanları ve üyeleri hazır bulundu.

\"ARAKAN, HEPİMİZİN ORTAK DERDİ VE ACISI, İNSANLIK İÇİN KANAYAN BİR YARADIR\"

Bakan Fatma Betül Sayan Kaya programda yaptığı konuşmada, \"Bugün buraya Arakanlı Müslüman kardeşlerimiz için toplandık. Dünyanın sağır duvarlarını yıkmak, kimsesizlerin kimsesi olmak, kardeşliği kucaklamak için buradayız. Arakan, hepimizin ortak derdi ve acısı, insanlık için kanayan bir yaradır. Türkiye olarak bu yarayı sarmak için seferber olduk. Dünya bu zulme kör, sağır ve dilsiz kalsa da Türkiye\'nin vicdan seferberliği binlerce kilometre ötede Arakanlı kardeşlerimize güç veriyor. Zulüm üzerinden siyaset yapanlar, güçlerinin mutlak olduğunu zannedenler er ya da geç yüreklerindeki kin ve nefrete yenileceklerdir. Masum ve mazlum insanları koruyamayan, kadınları, çocukları ve yaşlı insanları kötü muameleye ve etnik temizliğe tabi tutanlara karşı insan olmaktan gelen bir sorumluluğumuz var. Eğer bugün bu sorumluluk ciddiye alınmıyor ve bu zulmü durdurmak için adım atılmıyorsa bunda herkesin ağır bir vebali vardır. Tarih bu vebalin muhataplarını kara bir lekeyle kaydedecektir. Zulüm ve baskılara seyirci kalarak, masum kadınların ve çocukların çektiği acıyı seyrederek kimse medeniyet iddiasında bulunamaz.\" dedi.

Bakan Kaya sözlerini şöyle sürdürdü:

Eğer bir medeniyet iddiamız varsa bunun temeli insani değerleri korumada gösterdiğimiz gayrettir, masumların gözyaşını dindirmek için verdiğimiz emektir. Bunun temeli elbette Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi \'dünya beşten büyüktür\' diyebilmektir. İşte dünya bu gerçeği gördüğü ve idrak ettiği zaman o zaman daha yaşanılabilir, daha adil bir yer olacaktır. Arakan meselesi insanlığın sınıfta kaldığı, adaletsizliğin, hukuksuzluğun, vicdansızlığın hakim olduğu meselelerin başındadır. Bu feryadı dindirmek için harekete geçmediğimiz her saniye daha fazla Arakanlı Müslüman kadın ve çocuk bu dayanılmaz manzaranın içine sürüklenmektedir.

Görüntü Dökümü:

- Salondan detay

- Kayanın konuşması

-Toplu fotoğraf çekimi

- Genel ve Detaylar

05.10.2017 - 17.12 Haber Kodu : 171005165

7- AVUKATIN ÖLÜMÜNDEKİ SIR PERDESİ KALKTI

Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA

Eyüp\'te metruk bir binanın 4. katında cesedi bulunan İstanbul Barosu avukatlarından Serdar Yıldız\'ın boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Şüpheli Ebubekir A., polis tarafından gözaltına alındı.

KAYIP OLARAK ARANIRKEN CESEDİ BULUNDU

Eyüp\'te avukatlık bürosu bulunan Avukat Serdar Yıldız, bir süre önce eşinden ayrılmış, baktığı davalarla da ilgilenmemeye başlamıştı. Ailesinin de evine uğramayan Avukat Serdar Yıldız için ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu. Serdar Yıldız, polis tarafından her yerde aranırken, Eyüp, Akşemsettin Mahallesi, Alperen Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada bir erkek cesedi bulundu. Yaklaşık 10 gün önce öldürüldüğü tespit edilen ceset üzerinde yapılan incelemede kayıbın Avukat Serdar Yıldız\'a ait olduğu tespit edildi.

POLİS EVDE BULDUĞU KEMER VE AYAKKABIDAN YOLA ÇIKTI

Cesedin boynunda boğma izleri ve boyun kemiğinde kırık tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilglii başlatılan soruşturmada polis cinayetin işlendiği evde bulduğu kemer ve ayakkabıyı incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda eşyaların zaman zaman evi kullanan Ebubekir A.\'ya ait olduğu tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheli suçunu itiraf etti. Evinde yapılan aramada avukatın kemer ve ayakkabısı bulundu.

ŞÜPHELİ \"BOĞAZINI SIKTIM, BAYILDI SANDIM ÖLMÜŞ\"

Poliste ifade veren Ebubekir A., avukatla ilgili olarak \"Bizim mahallemize gelerek zaman zaman uyuşturucu kullanıyordu\" iddiasında bulundu. Ebubekir A., \" Olay günü de evde karşılaştık. Biz alkol alıyorduk. o bir şey içti mi bilmiyorum? Aramızda kavga çıktı. Boğazını sıktım. Yere düştü ben bayıldı sandım. Ben de onun kemer ve ayakkabılarını alıp oradan ayrıldım. Öldüğünü sonradan öğrendim.\" dedi.

ÇOK SAYIDA SABIKASI ÇIKTI

Şüpheli Ebubekir A.\'nın daha önceden açıktan hırsızlık, güveni kötüye kullanmak, uyuşturucu bulundurmak, gasp ve kasten yaralama suçlarından polise geliş kaydı olduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-Şüphelinin emniyetten çıkarılması

05.10.2017 - 17.20 Haber Kodu : 171005168

8- (ek bilgilerle) - ESENLER\'DE ARACA KAZMA, SOPA VE TAŞLARLA BÖYLE SALDIRDILAR

- Saldırıya uğrayan aracın hemen yanında polis aracı vardı.

Haber: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Esenler\'de bir grubun kazma, sopa ve taşlarya bir araca saldırmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Esenler Kazım Karabekir Mahallesi\'nde meydana geldi. Ellerinde kazma, taş ve sopalar bulunan grubun trafiğin durduğu caddede bağırarak ilerlediği görülüyor. Aralarında kadınların da bulunduğu grubu gören bir sürücü manevra yaparak geri dönmek istiyor. Ancak bu araç birden grubun hedefi haline geliyor.

POLİS ARACININ YANINDA SALDIRDILAR

Sürücü ve yanındaki arkadaşı aracı terkederek kaçıyor. Öfkeli grup sürücü ve arkadaşına dokunmuyor ancak sahipsiz kalan aracı kazma, sopa ve taş ile adeta parçalıyor. Bu sırada saldırıya uğrayan aracın hemen yanında polis aracının olması dikkat çekiyor. Ekip aracının başka bir olay için o sokakta olduğu ve içinde polis olmadığı belirtildi. Saldırı sonrası araç kullanılamaz hale geliyor. Saldırı sırasında çevredekilerin kaçışması da güvenlik kamerasına yansıyor. Çok sayıda polis ekibi olay yerine takviyeye geliyor. Saldırıyla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı kaydedilirken emniyetten henüz olayın içeriğiyle ilgili açıklama yapılmadı.

Görüntü Dökümü:

-Grubun araçların arasında ilerlemeleri

-Manevra yapan araç

-Yanındaki polis ekibi

-Grubun saldırması

-Sürücü ve arkadaşının kaçması

-Yaşanan arbede

-Polisin gelmesi



05.10.2017 - 12.27 Haber Kodu : 171005049

9 -(ek bilgilerle) LİSELİLERİN BIÇAKLI KAVGASI KAMERADA

-Olaya karıştıkları belirlenerek gözaltına alınan 5 çocuktan ikisi hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Beylikdüzü\'nde lise öğrencilerinin dışarıda bekleyen gençlerle bıçaklı kavgası kameralara yansıdı.

Olay, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi\'nde önceki gün meydana geldi. Ders bitimi okuldan çıkan liseli öğrencilerle dışarıdaki bir grup genç önce tartıştı sonra kavga etti. Gençler yanlarında getirdikleri bıçaklarla birbirlerine saldırdı. 2\'si öğrenci 1\'i de dışarıdan kavgaya katılan 3 kişi yaralandı. Çevredekiler olayı polis ekiplerine haber verdi. Yaralanan F.K., Y.A., U.G., ambulansla hastaneye götürüldü.

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, olaya karıştıkları belirlenen 5 çocuğun aynı gün Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 çocuktan 2\'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-Kavga anı

-Birbirine saldıran öğrenciler

AKTÜEL

-Olay yerinden görüntü

-Ambulans ve polis ekibi

05.10.2017 - 15.59 Haber Kodu : 171005125_