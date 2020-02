DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- AK PARTİ İSTANBUL ADAYINI AÇIKLIYOR (2)

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK / Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Belediye başkan adaylarını açıklayacak.

Aday tanıtım toplantısı için çok sayıda partili, Sinan Erdem Spor Salonu\'na geldi. Spor salonu çevresinde ve içinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Salona girmek isteyenler tek tek güvenlik noktalarından içeri alındı.

Sinan Erdem Spor Salonu\'nu, İstanbul\'un dört bir yanından gelen partililer doldurdu. Cep telefonu ışıklarını açan partililer, ellerinde salladıkları Türk bayrakları ile türkü ve marşlara eşlik etti. Partililer zaman zaman salonda çalan oyun havalarına eşlik ettiği görüldü. Protokol üyelerinin de büyük ölçüde yerlerini aldığı toplantıda, adayları açıklaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın gelmesi bekleniyor.

-Spor salonundan görüntüler

-Protokol üyelerinin salona gelişi

-Kalabalığın cep telefonları ile türkülere eşlik etmesi

-Genel ve detaylar

2- AK PARTİ\'NİN ADAY TANITIM TOPLANTISI ÖNCESİ TRİBÜNLERDE GERGİNLİK

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK / Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA)

AK Partinin İstanbul Belediye başkan adaylarını açıklayacağı tanıtım toplantısı öncesi Sinan Erdem Spor salonunun tribünlerde bulunan partililer arasında gerginlik yaşandı. Yer tartışması ile başlayan kavgaya tribünde bulunan diğer partililer ve polis ekipleri kısa sürede müdahale etti. Kürsüden de gerginliğin yatışması için sürekli anons yapıldı.

-Tribündeki gerginlik

-Gerginliği yatıştırmaya çalışanlar

-Kürsüden anons yapılması

3- YILBAŞINDA İSTANBUL GENELİNDE 39 BİN POLİS GÖREV YAPACAK

- ATLI POLİSLER DE TAKSİM\'DE GÖREV YAPACAK

Hakan KAYA- Hasan YILDIRIM-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) Yılbaşı tedbirleri kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürü Zafer Baybaba, yılbaşı gecesi alınacak önlemlerle ilgili Taksim Meydanı\'nda basın mensuplarına bilgi verdi. İstanbul genelinde 39 bin polis görev yapacağı yılbaşında ilk defa atlı birlikler de Taksim Meydanı\'nda olacak.

\"YILBAŞINDA 39 BİN PERSONEL İSTANBUL\'DA GÖREV YAPACAK\"

Yılbaşına sayılı günler kala İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşında alınacak tedbirleri Taksim Meydanı\'nda açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürü Zafer Baybaba yeni yılda İstanbul genelinde 39 bin personelin görev yapacağını belirterek \" Tedbirlerimiz kapsamında 31 Aralık ve 1 Ocağı günü 24 saat esasına göre Gece Kartalları olarak andığımız çarşı ve mahalle bekçilerimizle birlikte 39 bin personelle yılbaşı tedbirlerini sağlayacağız. Bu tedbirler kapsamında Beyoğlu bölgesinde 17 bin personelle görev alacağız. Bu personeller arasında Özel Harekat, Çevik Kuvvet polisleri ve Çevik Kuvvet polislerimizin içerisindeki atlı birliklerimiz Akbaş ve Kangal köpeklerimizi, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekiplerimiz sizlere görünür bir şekilde Güven Timleri personellerimizle halkımızın arasında onları görecek şekilde 1545 personel ile yer alacak\" dedi.

\"1 MİLYON 520 BİN KİŞİ SORGULANDI\"

3 Aşamalı tedbirlerin alındığını belirten Baybaba, \"21 Aralık tarihinden itibaren başlamış Fetih 1453 Huzur Uygulaması ve Kurt Kapanı uygulamasıyla, park ve bahçelerde, halkın yoğun olduğu yerlerde aranan şahıslar üzerinde ve yol uygulamaları günü birlik evlerde yaklaşık 1 milyon 520 bin kişi sorgulanmış, bunlardan 4 bin 127 şahısın çeşitli suçlardan arandığı tespit edilerek ilgili birimlere teslim edilmiştir\" dedi.

\"İBB İLE ORTAKLAŞA 6 BİN KAMERAYLA İSTANBUL\'U İZLİYORUZ\"

UBER ve taksilere yönelik de uygulamalar yapıldığını belirten Baybaba, 1777 aracın incelendiğini söyledi. Zafer Baybaba, \"Tedbirlerin ikinci aşaması İl genelinde 85 özel güvenlik görevlilerin denetlenmesi oldu. İlimiz genelinde taksi ve UBER\'lere yönelik yaptığımız uygulamalarda 1777 araç incelenmiş. 3 bin 493 kişi de GBT sorgusundan geçirilmiş, 57 kişi gözaltına alınmış, 65 kişi de adli birimlere sevk edilmiştir. İlimizin AVM ve meydanlarda denetimler arttırılmış, özellikle toplu ulaşım araçlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile birlikte ortaklaşa yürüttüğümüz metro istasyonların içerisi, dışarısı ve metroya çıkan yollar 6 bin kamerayla izlenmekte ve burada şüpheli görülen şahıs, çanta, valiz ve şüpheli görülen paketlere anında uzaman ekiplerimiz tarafından incelenmektedir\" dedi.

Baybaba, tedbirler kapsamında 27 Aralık\'ta aynı anda 2 bin 617 adrese girildiğini ve çeşitli suçlardan 903 kişi gözaltına alındığını da sözlerine ekledi.

\"SAAT 15.00 İTİBARİYLE İSTİKLAL CADDESİ\'NE ÇIKAN YOLLAR KAPATILACAK\"

Trafik yönünden de alınacak tedbirler hakkında bilgi veren Baybaba, \"31 Aralık günü sabah saat 08.00\'den 1 Ocak sabah 08.00\'e kadar İlimizde Kadıköy, Sarıyer, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Fatih ve Bakırköy ilçelerine kamyon, TIR, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişleri yasaklanmıştır. Bununla birlikte saat 15.00 itibariyle yılbaşı gecesi İstiklal Caddesi\'ne çıkan tüm yollar trafiğe kapatılacaktır. Daha önce size duyurmuş olduğumuz Kadıköy, Sarıyer, Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde belirtilen yerler kademeli olarak 15.00-16.00-17.00 saatleri itibariyle trafiğe kapatılacaktır. Ülkemize, milletimize yeni yılın hayırlı olmasını diliyorum\" dedi.

ATLI BİRLİKLER DE TAKSİM\'DE GÖREV YAPACAK

Yılbaşında ilk defa Taksim Meydanı\'nda atlı birlikler de görev yapacak. 3 Alman ve 1 Belçika ırkından olan atlar vatandaşların güvenliğini sağlayacak. Ayrıca 3 Sivas kangalı, 3 Akbaş ve 3 Belçika kurdu polis köpekleri de yılbaşı günü Taksim Meydanı\'nda olacak

KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ DE YILBAŞINA HAZIR

Gezi Parkı girişine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) TIR\'ı getirildi. İstiklal Caddesi TIR\'a kurulan bu sistemle an be an izlendi. Yılbaşı akşamında da Taksim Meydanı\'nda oluşabilecek olumsuzluklara buradan tespit edilerek en hızlı şekilde müdahale edilecek.

-Taksim Meydanı\'nda toplanan polis ekipleri

-Atlı birliklerden görüntü

-Köpeklerden görüntü

-Simitçi, çöpçü ve piyango satıcısı kılığındaki polisler

- Güven Timleri Şube Müdürü Zafer Baybaba\'nın açıklamaları

-KGYS TIR\'ından görüntü

-TIR içinden görüntü

-Genel ve detaylar

4- \"FETÖ\'CÜ EMLAKÇILARA OPERASYON DÜZENLİYORUZ\" DİYEREK 760 BİN LİRASINI ALDILAR

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Maltepe\'de kendilerini telefonda polis olarak tanıtan dolandırıcılar, \'FETÖ üyelerine operasyon yapacağız\' diyerek emekli Ali Rıza Irmak\'ın 760 bin lirasını aldı.

Telefonda kendilerini polis olarak tanıtan ve \"FETÖ\'cü emlakçılara operasyon düzenliyoruz\" diye kendilerine inandıran dolandırıcıların son kurbanı emekli Ali Rıza Irmak oldu. Sattığı arsasından ve bankadan çektiği krediden elde ettiği toplam 760 bin lirayı dolandırıcılara verdiğini söyleyen emekli Ali Rıza Irmak, polise başvurdu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine gelen TCDD\'den emekli 63 yaşındaki Ali Rıza Irmak, Ataşehir\'deki arsasının satışından elde ettiği 710 bin lira ile bankadan çektiği 50 bin lirayı dolandırıcılara kaptırdığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Paralarını dolandırıcılara kaptıran Irmak, \"Polis olduğunu söyleyen telefondaki kişi, \'FETÖ\'cü emlakçılara operasyon düzenliyoruz. Yardımına ihtiyacımız var. Arsanı satmanı istiyoruz. Bu alım satım sırasında da onları takip edeceğiz, yakalayacağız\' dedi.

Ataşehir\'deki yaklaşık 500 metrekare olan arsayı 710 bin TL\'ye sattım. Telefondaki kişi arsa parasını aldıktan sonra da durmadı. Bir bankada FETÖ\'cüler olduğunu, operasyona devam edeceklerini, kendilerine yardım etmesi için bankadan kredi çekmesi gerektiğini söyledi. Bankaya giderek 50 bin TL\'lik kredi çektim. Onu da verdim\" diye konuştu.

Ali Rıza Irmak\'ın yazlığını satmak üzereyken 86 yaşındaki babası kendisini uyarınca satmaktan son anda vazgeçtiği öğrenildi. Irmak\'ın başvurusu üzerine polis, dolandırıcıları arıyor.

-Ali Rıza Irmak ile röp

-Genel ve detay görüntüler

5 - ENGELLİ GENÇ REHABİLİTASYON MERKEZİNDE ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)

Silivri\'de özel bir rehabilitasyon ve bakım merkezinde zihinsel engelli genç yatağında ölü bulundu.

Silivri\'de özel bir rehabilitasyon ve bakım merkezinde saat 07.30 sıralarında M.G. (25) yatağında ölü bulundu. Bakım merkezi görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin ve nöbetçi savcının incelemesi sonucunda, M.G.\'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

-Cenaze aracı çıkışı

-Olay yeri görüntüleri

-Genel ve detaylar