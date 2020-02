DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(AKTÜEL GÖRÜNTÜYLE)

1- CHP, ADAYINI TANITTI. KILIÇDAROĞLU: İMAMOĞLU İSTANBUL\'DA BİR TARİH YAZACAK

Gökhan ÇELİK - Can EROK / İSTANBUL, (DHA)

CHP İstanbul Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu\'nu düzenlediği bir toplantı ile tanıttı.

Toplantıya katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"Sayın Ekrem İmamoğlu\'nun 5 yıl içinde İstanbul\'da bir tarih yazacağına yürekten inanıyorum. Bütün İstanbullu işte yıllardır aradığım ama bulamadığım belediye başkanı diyecek\" dedi. Ekrem İmamoğlu ise, \"Bugün bugün burada tarihi bir yolculuğa başlıyoruz. Bu yolculuğun sonunda kazanan İstanbul ve tüm hemşerilerimiz olacak.\" dedi.

Haliç Kongre Merkezi\'den yapılan tanıtım toplantısına başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu olmak üzere, CHP Milletvekilleri, CHP ve İyi Parti İstanbul İl yöneticileri ile çok sayıda CHP üyesi, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Saat 11.00 sıralarında başlayan toplantıda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, \"İstanbul sıradan bir kent değil. İstanbul\'u yönetmek için deneyim, bilgi ve birikim lazım. Bu irade de Ekrem İmamoğlu\'nda var. İstanbul\'u yönetmek sıradan bir olay değil. Bilgi, birikim ve deneyime ihtiyaç var. Biz adayı bunları düşünerek adayımızı belirledik.ö şeklinde konuştu.

İstanbul\'un pek çok sanatçı için ilham kaynağı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, \"İstanbul\'a aşık olursunuz. Bu kent sizi yürekten yakalar. Burası Fatih\'in fetih ettiği ve bize emanet ettiği bir kenttir. İstanbul\'u Fatih\'in fethettiği ve bize emanet ettiği bir ruhla yönetmek zorundayız. Çünkü İstanbul\'u alan kahraman, buranın ne olduğunu çok iyi biliyordu. Burası her şeyi ile çok güzel bir kenttir. O güzellikleri izlerken şair olmanız elde değil. Hep beraber İstanbul\'u doya doya seyrederiz\" İfadelerini kullandı.

\"Yönetenlerin \'biz sana ihanet ettik\' itirafında bulundukları bir İstanbul. Bunu itiraf ettiren İstanbul\'un ruhudur kimliğidir aslında\" diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: \"O kimliğe baktığınızda yıllardır yönettiğiniz bir kente nasıl ihanet ettiğinizi görüyorsunuz. İstanbul ihanet edilmemesi gereken, korunması gereken bir kenttir. İstanbul\'u yönetmek için bilgiye deneyime birikime ihtiyacınız var. İnsanlar hayatlarının önemli kısmını yollarda değil çalıştıkları mekanlarda geçirmeliler. Belediyecilik üretmek ve istihdam yaratmak demektir. Fabrika da kurabilirsiniz kütüphane de kreş de. Her türlü yatırımı yaparak istihdam yaratabilirsiniz. Kadıköy\'ü Beşiktaş\'ı eleştirirler oralarda oturanlar kaymak tabaka diye. 20-25 yıldır İstanbul\'u yönetiyorsun bütün İstanbul\'u kaymak tabakası yapsana. İstanbul\'u yaşanabilir bir kent haline getirmek İmamoğlu\'nun sorumluluğundadır. Tasarrufun yerinde yapılması gerekiyor. Herkesin İstanbul\'a gülerek oynayarak gelmesi lazım.

\"Yönetecek kişinin kentli ile kavga etmesi değil bütün kenti kucaklaması lazım\" diyen Kılıçdaroğlu, \" Ekrem İmamoğlu arkadaşımız böyle bir karaktere sahip. Örnek Beylikdüzü. Beylikdüzü\'nün tepesine kırlangıcı oturtan arkadaşınız. Geçen hafta Erzurum Çat\'ta bir belediyemiz var o dar bütçe ile Çat\'ı batının uygar kentlerinden biri haline getirmiş\" dedi.

Biz İstanbul\'u, İstanbulluyu seviyoruz. İki şey istiyorum ben belediye başkanı arkadaşlarımdan. Seçildiğin andan itibaren bütün beldeye hizmet vereceksin, sana oy versin vermesin. Yoksul mahallelere pozitif ayrımcılık görevi olacak. İkinci istediğimiz bir şey daha var. Harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Bunu da Ekrem İmamoğlu veriyor zaten. Sayın Ekrem İmamoğlu\'nun 5 yıl içinde İstanbul\'da bir tarih yazacağına yürekten inanıyorum. Bütün İstanbullu işte yıllardır aradığım ama bulamadığım belediye başkanı diyecek.

Kılıçdaroğlu, yönetecek kişinin kavga değil bütün kenti kucaklaması gerektiğini belirterek, \"Ekrem İmamoğlu böyle bir yapıya sahip mi? Evet. Örnek, Beylikdüzü 7 rengi orada tutan arkadaşımız, İstanbul\'u seven arkadaşımız. İstanbul için yapacağımız çok şey var\" dedi.

İMAMOĞLU: TARİHİ BİR YOLCULUĞA BAŞLIYORUZ

Daha sonra konuşan Ekrem İmamoğlu da kendisini aday gösteren parti yöneticileri ve destekleyenlere teşekkür etti. \"Bugün tarihi bir gün. Çünkü bugün burada tarihi bir yolculuğa başlıyoruz. Bu tarihi yolculuğun sonunda birlikte zafere ulaşacağız\" diyen İmamoğlu, şunları söyledi: \"Bu yolculuğun sonunda kazanan İstanbul ve tüm hemşerilerimiz olacak. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım. Çünkü, bu kentin geleceği için değişim zamanının geldiğini ben de herkes gibi görüyorum. İstanbul için yeni bir sayfa açmanın zamanının geldiğini de biliyorum. Bu muhteşem kentte hayat, epeyce bir süredir akıl, sağduyu ve uzlaşmayı reddeden bir yönetim anlayışıyla tam bir kaosa çevrildi. Bu kent, içinde yaşayanların hayat kalitesini mahveden bir kabusa dönüştürüldü. Doğası tahrip edildi. Kaynakları hoyratça yağmalandı. İnsanları kapalı mekanlara hapsedildi. Ayrıştırıldı, kutuplaştırıldı. İstanbul böyle devam edemez. Böyle yönetilemez. İstanbul bu yolla bir dünya kenti olamaz. İstanbul bu yolla asla mutlu olamaz. \" dedi.

Göreve hazır olduklarını ifade eden İmamoğlu, \"Bu şehir ancak, genç, dinamik, yeni nesil bir yönetici tarafından yönetilebilir. Ben İstanbul\'u yeniden küresel iddia sahibi bir marka kent haline getirmek için adayım. İstanbulluların mutlu ve özgür olmaları için adayım. İstanbul\'un ekonomisini büyütmek, iş olanakları yaratmak ve gençlerin yeniden umudu haline getirmek için adayım. İstanbul\'u yaşanılır bir çevreye kavuşturmak, dünyanın yetenekli insanlarını ve kalıcı yatırımları çekecek bir cazibe merkezi yapmak için adayım. Ben, cesaretimi bu kentin insanlarından alıyorum. O insanların, iyiye, güzele duyduğu ihtiyaçtan alıyorum. Başarıyı görünce verdiği sonsuz destekten alıyorum. Ben bu şehrin insanlarına, siz değerli İstanbullulara inanıyorum. Sizlere, gençlere, kadınlara, emekçilere, esnafa, iş insanlarına, her yaştan, her kökenden, her hayat tarzından hemşerilerime; en çok da bu şehrin o güzel çocuklarına inanıyorumö şeklinde konuştu.

HEDEFLERİNİ SIRALADI

İmamoğlu hedeflerini de \"İstanbul\'un ulaşım ve trafik sorununu çözmek. İstanbul\'daki kent yoksulluğu ile mücadele etmek ve pahalı yaşamı ucuzlatmak. İstanbul\'da doğru kentsel planlama ile çevre, imar ve deprem sorunlarını çözmek. İstanbul\'un işsizlik sorununu çözmek, yeni ekonomi ve yaratıcı endüstriler için İstanbul\'u bir çekim merkezine dönüştürmek. İstanbul\'un yaşam kalitesini yükseltmek, kültür, sanat ve spor faaliyetlerini, İstanbul\'un tamamına yaymak \" olarak sıraladı.

SORUNLARI BERABER TARTIŞIP, ÇÖZÜMLER ÜRETMEYİ GÖSTERECEĞİZ

İmamoğlu şöyle devam etti: \"İstanbullulara, yaptığı işi özenle yapan, herkesin hakkına saygıyla yaklaşan, sorumluluklarını bilen, kibirden arınmış, güler yüzlü, liyakat sahibi ve dinamik bir yönetim kadrosu vaat ediyorum. Hangi partiden olursa olsun, İlçe Belediye Başkanlarının hepsiyle düzenli olarak, masada bir araya geleceğiz. Beraber sorunları tartışıp, beraber çözümler üretmeyi, artık İstanbul\'u, İstanbullularla birlikte, İstanbul\'dan yönetme iradesini göstereceğiz. Bu kent yerel demokraside dünyaya örnek olacak. Demokratik katılım sayesinde şehrin yaratıcı kapasitesini ziyan etmemeyi, farklılıkları bir zenginlik ve fırsat olarak gören bir anlayışı, bu ülkeye ve dünyaya göstermeyi vaat ediyorum.

TRAFİK SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ

Trafik kaosu bu kentin kaderi değildir, olamaz. Benim hemşerilerim, gündelik hayatının ortalama iki saatini yollarda tüketiyor. Bir başka deyimle her birimizin hayatından günde ortalama 2 saat çalınıyor. Trafikte heba olan bu konforsuz ve pahalı yolculuk, her birimize stres olarak geri dönüyor. Kıt kanaat geçinen pek çok İstanbullunun gelirinin önemli bir kısmı sadece ulaşıma gidiyor. Her gün ortalama üç-dört vasıta değiştirmek zorunda kalan milyonlarca kişi var bu kentte. Trafiği çözeceğiz. Ortak akılla, azimle, bilimle, öncelikle, kararlılıkla çözeceğiz.

CUMHURİYETE VE DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKAN BİR ANLAYIŞ VAAT EDİYORUM

Bu ülkenin kurucu değerlerine, kültürüne ve kutsallarına saygı duyan, geçmişiyle barışık, geleceğe umutla bakan, ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının emanet ettiği, cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkan bir anlayış vaat ediyorum. Ben bu kentin kaderinin bu kentte yaşayan insanlara, yani İstanbullulara, yani İstanbulluyum diyenlere yeniden verildiği bir anlayış vaat ediyorum. Ben bu hayal için adayım. Biliyorum ki bu hayal mümkün. Biliyorum ki İstanbul\'u kat kat ileri götürmek mümkün.

GENÇLERE VE KADINLARA SESLENDİ

Gençler. Umudum sizlersiniz. Sizleri yanımda istiyorum. Bu yolculukta el ele kol kola vereceğiz ve siz kazanacaksınız. Bugünden itibaren kampanyama destek vermenizi istiyorum. Duymayana duyurun. İnanmayanı inandırın. Umudu ve geleceği hep birlikte inşa edelim. Kadınlar. İstanbul tam anlamıyla kadın dostu bir kent olacak. Kadınların yönetimde eşit temsil edilmeleri destekleyecek. İstanbul kadınlar için güvenli hale gelecek. Siz olmadan kazanmamız imkânsız. Bu yolculuğun onunda asıl kazanan siz olacaksınız. Ben kadınların emeğine, inancına ve değiştirici gücüne çok inanıyorum. Sizinle kazanacağız.

Ve tüm İstanbullular. Kimseyi ayırmayan, herkesin sesine kulak veren, ortak akılla herkesin ortak menfaatine çözümler üreten ve kesinlikle sizlere değer veren, emanetinize ve kaynaklarınıza sahip çıkan, israfa son veren bir yönetim inşa edeceğiz. Allah yardımcımız olsun. Bu şehirde ortak yaşamı yeniden hayata geçirmeye sözüm var. Seçen kadar seçmeyenin de yönettiği bir İstanbul için sözüm var. Çok ama çok çalışacağız. Kazanacağız ve hep birlikte tarih yazacağız.

2 - İBB BİNASININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

Ersan SAN - İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlığı için partiler adaylarını açıklıyor. CHP, adayı Ekrem İmamoğlu\'nu bugün düzenlediği etkinlik ile tanıttı. AK Parti ise adayını cumartesi günü açıklayacak. İstanbul\'da belediyenin yönetim merkezi olan Saraçhane\'deki bina havadan görüntülendi.

3 - BOĞAZ\'DAN PETROL PLATFORMU GEÇİYOR (2)

Haber-Kamera: Özgür EREN - Ali AKSOYER - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı\'ndan petrol arama platformu geçiyor.

İstanbul Boğazı\'ndan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı \'GSP Saturn\' isimli petrol platformu geçiyor. Platform, saat 08.00 sıralarında Karadeniz\'den Boğaz\'a girdi. Kuleleri alçaltılan platformun geçişi nedeniyle Boğaz\'da transit gemi geçişi durduruldu. Platform saat 14.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçti.

\'GSP Saturn\'un Şubat ayında Boğaz\'da Karadeniz\'e ilerleyişi sorun olmuş platform uzun süre geçiş yapamamıştı. Platformun geçişi havadan da görüntülendi

(ÖZEL)

4 TIR\'IN DORSESİ İLE DUVAR ARASINDA SIKIŞAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)

Ümraniye\'de un yüklü TIR\'ı fabrika önüne park etmek isteyen şoför, geri manevra yaptığı sırada, park için kendisine yardım eden işçiye çarptı. Duvar iler TIR arasında kalan işçi feci şekilde can verdi.

Kaza saat 11.00 sıralarında İnkilap Mahallesi Yıldızeli Sokak\'ta meydana geldi. İddialara göre Konya\'dan gelen Mesut Toprak isimli sürücü kullandığı 42 AAD 226 plakalı TIR\'ı un fabrikası önüne park etmeye başladı. Bu sırada fabrikada çalışan Mustafa Yılmaz isimli işçi kendisine yardımcı olmaya çalıştı. Toprak geri manevra yaptığı sırada Yılmaz\'a çarptı. Duvar ile TIR arasında kalan Yılmaz ağır bir şeklide yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri sürücü Toprak\'ı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Hayatını kaybeden Yılmaz\'ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5- \"ADALET NÖBETİ\" SON KEZ TUTULDU

Haber-Kamera: Şengüler YEŞİL/ İstanbul,(DHA)

Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nda Cumhuriyet Gazetesi davası kapsamında Nisan 2017\'den itibaren her hafta perşembe günleri düzenlenen \"Adalet Nöbeti\" eylemi son kez yapıldı.

Basın açıklaması yapan Avukat Kemal Aytaç, \"Bugün burada Adalet Nöbeti\'ni son kez tutmak için toplandık. 6 Nisan 2017 tarihinde başladığımız, Adalet Tanrıçası, Themis heykelinin altında 85 haftadır hiç ara vermeden tuttuğumuz \'Adalet Nöbeti\' sona eriyor\" dedi

\"Başlarken söylediğimiz sözü bitirirken bir kez daha tekrarlıyoruz\" diyen Aytaç, \"Adalet Nöbeti sona erdi ama adalet, temel hak ve özgürlükler, barış ve demokrasi mücadelemiz devam edecektir. Daha güzel ve yaşanılası bir Türkiye\'de buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın, adaletle kalın\" diye konuştu.

Yapılan açıklamadan sonra Adalet Sarayı önündeki meydanda avukatlar \"Adalet Nöbeti\" yazılı pankartı son kez açtıktan sonra \"Hak, Hukuk, Adalet\" sloganlarıyla kırmızı balonları uçurdu.

