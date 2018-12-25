DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- İMAMOĞLU, PATRİK BARTHOLOMEOS\'U ZİYARET ETTİ



Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK- Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA) CHP\'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos\'u ziyaret etti.

HERKESİ DİNLEYECEĞİZ

Patrikhaneye gelişinde gazetecilere ziyaretin içeriğine ilişkin açıklama yapan İmamoğlu, \"Bartholomeos\'u ziyaret edeceğiz ve sürecimizi kendisine anlatacağız ve tavsiyelerini alacağız. Temsil ettikleri vatandaşlarımızın isteklerini ve taleplerini dinleyeceğiz. Herkesi dinleyeceğiz. Herkesin İstanbul\'da düşünceleri var, onlara değer veren bir yönetim anlayışında olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın\" ifadelerini kullandı.

\"Çok değerli bir kentte yaşıyoruz\" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

\"O kadar değerli ki aynı zamanda bir inanç merkezi İstanbul. Geçen günlerde Fatih Sultan Mehmet türbesinde, Fatih Camii\'nde ziyaret ettik ve dua ettik. Sonra Karacaahmet Şah Kulu gibi manevi yerleri ziyaret ettik ve etmeye devam edeceğiz. Bu sabah da Eyüpsultan\'daydık. Şimdi de Rum Patrikhanesi\'ndeyiz ve burada noel bayramına eşlik ettik. Böyle bir inanç merkezine sahip olmak ve bunun kıymetini bilmek, İstanbul\'un aslında ne kadar dünya merkezi olduğunu hissedebilmek lazım. Bu anlamda İstanbulluların çok değerli bir kentte yaşadığını anlatmak lazım. Çok mutluyuz. İstanbul\'da yaşayan herkesin her anını yaşamayı ve hissetmeyi çok istiyorum. Umuyorum bundan sonra böyle bir İstanbul\'da olacağız hep birlikte\" dedi.

PORONŞENKO 5 OCAK\'TA İSTANBULA GELİYOR

Açıklamadan sonra İmamoğlu, Patrik Bartholomeos ile görüştü. Bartholomeos adaylığından dolayı İmamoğlu\'nu tebrik etti. Edinilen bilgiye göre, görüşmede Ukrayna\'daki kiliseye bağımsızlık verilmesi konuşuldu. Bu görüşmede 5 Ocak\'ta Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko\'nun İstanbul\'a geleceği ve 6 Ocak\'ta Ukrayna Kilisesi\'ne resmen bağımsızlığın verileceği öğrenildi.

CAHİLLİĞİNE VERİYORUM

Ekrem İmamoğlu, bir gazetecinin AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş\'un kendisine yönelik \"Beton Ekrem\" benzetmesi yaptığını söylemesi üzerine \"Sanırım betonun hangi formülden yapıldığını bilmiyor. Benim insan sıfatım var biliyorsunuz. Onun nasıl yaratıldığını yaratan biliyor zaten. Ama onu ne sıfatla tanımladığını bilmiyorum, cahilliğine veriyorum\" dedi.

Görüntü dökümü

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-İmamoğlu\'nun ayine katılması

-İmamoğlu\'nun kiliseden çıkması

-İmamoğlu\'nun açıklaması

-Bartholomeos ile görüşme

-Görüşmeden ayrıntı

-Toplu fotoğraf çekimi

25.12.2018 - 14.25 - Haber Kodu : 181225129

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(ek görüntü)

2- SOSYAL MEDYADA TANIŞTIĞI KADINLA BULUŞMAK İÇİN GELDİĞİ İSTANBUL\'DA KAÇIRILDI



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) SOSYAL Medya üzerinde tanıştığı bir kadın ile buluşmak için İstanbul\'a gelen Iraklı işadamı kaçırılarak 4 gün boyunca rehin tutuldu. Ailesinden 80 bin dolar fidye istenen işadamı, düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alınırken polis işadamını kandırarak İstanbul\'a gelmesini sağlayan 20 yaşlarında \"Hale\" isimli Suriye uyruklu kadını her yerde arıyor.

AİLESİ POLİSE HABER VERDİ

İstanbul\'da polise başvuran ailesi, Kahtan Adnan Javat Al Mayyahı\'nın (39) İstanbul\'da kaçırıldığını ve 80 bin dolar fidye istendiğini söyledi.

BULUŞMAYA GİDİP ORTADAN KAYBOLMUŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada kaçırılan işadamının sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadınla buluşmak üzere İstanbul\'a geldiğini tespit etti. 20 Aralık\'ta Aksaray\'da bir otele yerleştiği belirlenen Kahtan Adnan Javat Al Mayyahı\'nın, 21 Aralık\'ta bir taksiye binerek otelden ayrıldığı ve isminin \"Hale\" olduğu öğrenilen kadınla buluşmak üzere Esenyurt\'a gittiğini tespit edildi.

POLİS FİDYECİLERLE SIKI PAZARLIK YAPTI

Polis bir yandan mağdur işadamının tutulduğu evi tespit etmeye çalışırken diğer yandan şüphelilerle dolaylı müzakere yaparak fidye pazarlığını sürdürdü. Sonunda 30 bin dolar fidyeye razı olan şüphelilerle buluşmak üzere Zeytinburnu 58. bulvarda bulunan bir kafetarya da randevu verildi. Polis ekipleri, kaçırılan işadamı Kahtan Adnan Javat Al Mayyahı ile birlikte gelen iki şüpheliyi, 30 bin dolar parayı aldıktan sonra gözaltına aldı.

İŞADAMI KURTARILDI

Rehine Kurtarma ve Müzakere Timleri tarafından kurtarıldıktan sonra ailesine kavuşan Kahtan Adnan Javat Al Mayyahı, \"Onunla Irak\'tayken tanışmıştım. Buluşmak için İstanbul\'a geldim. Esenyurt\'ta bana söylediği adrese gittim. Birlikte bir eve girdik. İçeri girer girmez benim üzerime çullandılar. Ellerimi ve ayaklarımı bağladılar. 4 gün boyunca rehin tuttular.\" dedi.

POLİS KADIN ŞÜPHELİYİ HER YERDE ARIYOR

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Maher İ. (26) ve Muhammet K.(24) adliyeye sevk edildi. Polis olaydan sonra ortadan kaybolan işadamını tuzağa düşürerek İstanbul\'a gelmesini sağlayan kadının sosyal medya üzerinde \"Afaf Alali\' adını kullandığını tespit etti. Gerçek adının \"Hale\" olduğu öğrenilen kadın polis tarafından her yerde aranıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Aranan kadının fotoğrafı

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EK GÖRÜNTÜ

-Kavuşma anı

25.12.2018 - 14.16 - Haber Kodu : 181225126

25.12.2018 - 14.32 - Haber Kodu : 181225133

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3 - KALP KRİZİ SONUCU ÖLEN POLİS İÇİN TÖREN

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL DHA

Görev başındayken geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Hasan Uzun için Kartal\'daki Kavaklı Camii\'nde tören düzenlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Müdürlüğü\'nde görev yapan Uzun\'un Türk bayrağına sarılı naaşının Kavaklı Camii\'ne getirilmesinin ardından taziyeleri babası Akif Uzun, kardeşi Gökmen Uzun ve oğlu Berat Uzun kabul etti.

Törene, İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan da katıldı.

Çalışkan, \"Diyecek bir şey yok. Allah rahmet eylesin. Arkadaşımız vefat etti. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Meslektaşlarına baş sağlığı diliyorum\" dedi. Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit polis Uzun\'un cenazesi, meslektaşlarının omuzunda ve polis bandosu eşliğinde cenaze aracına taşındı. Cenaze, defnedilmek üzere Sancaktepe Yenidoğan Mezarlığı\'na götürüldü. 17 Aralık Pazartesi günü görevi başındayken kalp krizi geçiren Hasan Uzun (48) dün hayatını kaybetti.

Görüntü Dökümü

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-Polisin fotoğrafı

-Tabut önünde bekleyen tören polisleri

-İl Emniyet Müdürü\'nün cenazeye katılması

-Cenaze törenindeki özel harekat polisi

-Şehit yakının gözyaşlarını tutamaması

-İmamın şehit için helallik istemesi

-Cenaze namazının kılınması

-Şehit cenazesine tören yapılması

-Mustafa Çalışkan röp

-Cenazenin araca konulması

-Genel ve detay

25.12.2018 - 15.05 - Haber Kodu : 181225143

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4- BEYOĞLU\'NDA OTOMOBİLE ATEŞ AÇILDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu\'nda park halindeki otomobile silahlı saldırı yapıldı. Polisin olay yeri incelemesi yaptığı otomobile 3 kurşunun isabet ettiği belirlendi.

Fetihtepe Mahallesi Önem Sokak\'taki olay gece saat 04.00 sıralarında yaşandı. Müslüm Çatlak dün akşam otomobilini evinin önüne park etti. Gece silah sesleri duyan Müslüm Çatlak camdan dışarıya baktı etrafta bir şey göremeyince içeri girdi. Sabah otomobilinde kurşun izlerini gören çatlak polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri sokağa şerit çekerek incelemelerde bulundu. Polisin yaptığı incelemede otomobilin sağ kapısı, ön camı ve panjur kısmına 3 kurşunun isabet ettiği belirlendi. Otomobil sahibi Müslüm Çatlak \"Gece saat 04.00 civarı silah sesleri duydum. Cama çıkıp sağa sola baktım ama bir şey göremeyince o kadar önemsemedim. Saat 11.00 gibi olayı farkettim. Hemen polise haber verdim. Polis geldi incelemelerde bulundu. Benim herhangi biriyle husumetim yok, kimseyle kavga yada tartışmam da yok ne amaçla yaptıklarını da bilmiyoruz\" diye konuştu. Polis saldırgan yada saldırganları tespit etmek için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü

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-Olay yerindeki polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Emniyet şeridi çekilen sokak

-Araç sahibi Müslüm çatlak ile röportaj

-Müslüm Çatlak\'ın oğlu Ebubekir Çatlak ile röportaj

-Otomobildeki kurşun delikleri

25.12.2018 - 14.06 - Haber Kodu : 181225122

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5- SON 1 AYDA SİGARA VE İÇKİ KAÇAKÇILIĞINDAN 73 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Kasım- 14 Aralık tarihleri arasında sigara ve tütün mamulleri ile içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 73 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekipleri aynı tarihler arasında yaptığı operasyonlarda 42 bin 6 paket kaçak sigara, 38 bin 697 kaçak puro, 4 milyon 963 bin 500 makaron, 9 kilo 829 gram tütün, 4 bin 865 şişe kaçak ve sahte içki ile 10.165 litre metil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 73 şüpheliden, 11\'i sevk edildikleri adliyelerde tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 57 şüpheli hakkında 5607 sayılı \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa\' göre işlem başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası Arşiv görüntüleri)

-Polis ekiplerinin yaptığı baskınlardan görüntü

-Ekiplerin iş yerlerinde arama yapması

-Ele geçirilen tütün görüntüleri

-Genel ve detaylar

25.12.2018 - 14.50 - Haber Kodu : 181225139

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6 - FENERBAHÇELİ FUTBOLCU SLİMANİ\'DEN MENDİL SATAN ÇOCUKLARA 100 LİRA HARÇLIK

Anıl UÇAN - Tansu Edip GÖKBUDAK, (DHA) SPORTOTO Süperlig\'in devre arasına girmesiyle birlikte Fenerbahçeli futbolcu Slimani de yurtdışına gidenler arasında yer aldı. Slimani yeni yılı ailesiyle birlikte ülkesinde geçirmek üzere Atatürk Havalimanı\'na geldi. Check-in işlemi yaptıktan sonra pasaport kontrol noktasına ilerleyen Slimani\'nin etrafı bu sırada mendil satan Suriyeli çocuklarla çevrildi. Çocukların mendil satmak istediği Slimani çocuklardan birine 100 lira harçlık verdi.

SURİYELİ HASAN 100 LİRAYA SEVİNDİ

Slimani\'nin 100 lira verdiği Suriyeli Hasan arkadaşlarıyla birlikte Atatürk Havalimanı\'na bazen geldiğini söyleyerek, \"Slimani\'yle Arapça konuştum. Bana 100 lira verdi. Buraya arada sırada geliyoruz, mendil satıyoruz. Arap kontuarlarına gidiyoruz. Orada para veren oluyor. Havalimanının içinde geziyoruz. Suriyeliyiz. Allah\'a şükür para veren oluyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Suriyeli çocukların Slimani\'nin etrafını sarması

- Slimani\'nin para isteyen çocuğa parayı alması için yardımcısını işaret etmesi

- Suriyeli Hasanla röportaj

- Çocukların Slimani\'den aldığı parayı göstermesi

- Genel detaylar

25.12.2018 - 14.40 - Haber Kodu : 181225135

