DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TÜGVA OLAĞAN GENEL KURULU\'NDA KONUŞTU (1)

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi\'nde düzenlenen TÜGVA Olağan Genel Kurulu\'nda konuştu.

Erdoğan, \"Türkiye\'nin 2053 ve 2071 vizyonlarını oluşturma, hayata geçirme vazifesini sizlere emanet ediyorum. Bize doğruluktan şaşmamayı, ibadetten geri durmamayı tavsiye eden ecdadımıza kulak verin. Cumhuriyetimizi nice badirelerden kurtararak bugünkü seviyesine getirdik\" dedi.

\"Coğrafyamızda, ötesinde başı sıkışan herkes dini, dili, mezhebi ne olursa olsun kalbini ve yüzünü Türkiye\'ye çeviriyor\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Dünyanın en zengin ülkeleri sığınmacılara vebalı muamelesi yaparken biz soframızı milyonlarcası ile paylaşıyoruz. Irkçılık, İslam nefreti gibi hastalıklar hızla yayılırken biz yaratılanı severiz yaradandan ötürü diyerek yola devam ediyoruz.

Sizlere herkese karşı muhabbetinizi en az hayalleriniz, kariyer hedefleriniz kadar geniş tutmanızı tavsiye ediyorum\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan\'ın konuşması

-Detaylar

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2- İSTANBUL VE MARDİN\'DE TERÖR OPERASYONU :12 GÖZALTI



Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA

İstanbul ve Mardin\'de düzenlenen terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik yaptığı çalışmalarda, terör örgütü adına molotofkokteylli gösteri yapan ve araç yakma eylemlerine katıldığını belirlediği şüphelileri takibe aldı. Ekipler, şüphelilerin teknik takibinde suç unsuru görüşme yaptığını tespit ederek operasyon kararı aldı.

TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle Mardin ve İstanbul\'da Arnavutköy , Fatih , Kadıköy , Maltepe , Sancaktepe, Sultanbeyli, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerinde 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik çeşitli adreslere baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda otomatik tüfek, 25 adet fişek, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi. Ekipler, 7 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Gözaltına alınan 12 şüpheli Vatan Caddesi\'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV

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(havadan görüntüler)

3- \"UMUT KUYRUĞU\" YİNE METRELERCE UZADI



Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) - MİLLİ Piyango\'nun yılbaşı çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyesine ilgi giderek büyüyor. Eminönü\'ndeki ünlü bilet gişesi önünde bu hafta sonunda da yüzlerce metrelik kuyruk oluştu. Vatandaşlar bilet alabilmek için saatlerce kuyrukta beklerken, kuyruğun sonu Mısır çarsının önüne kadar uzandı

Yılbaşında büyük ikramiyeye kavuşma hayalleri kuranlar İstanbul\'da Milli Piyango bileti denildiğinde akla ilk gelen Eminönü\'ndeki gişeye akın etti. Yoğun ilgi sonucu bilet gişesinin önünden öğle saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Yüzlerce metre uzunluğundaki kuyruk zaman zaman Mısır Çarşısı\'na kadar uzandı. Eminönü\'ndeki kalabalığının hareket edebilmesi için güvenlik görevlileri tarafından kuyrukta bazı koridorlar açıldı. Eminönü\'ne alışveriş için gelenler açılan bu koridorlardan geçerek meydanı aşabildiler. Vatandaşlar kuyrukta saatlerce bekleyerek piyango biletlerini alabildiler. Çekiliş tarihi yaklaştıkça piyango bayilerinin önündeki kuyrukların daha da uzaması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kuyruğun havadan görüntüleri

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4- MAKAM ARACINI DURDURAN ERDOĞAN VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Haber: Gülseli KENARLI -Kamera: Güven USTA/ İSTANBUL DHA

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sabah saatlerinde Üsküdar Kısıklı\'da bulunan konutundan çıkarak, Tarabya\'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü\'ne geçti. Burada bir süre kalan Erdoğan, daha sonra Haliç Kongre Merkezi\'ndeki programa katılmak üzere çıktı. Tarabya Bayırı Caddesi\'nde makam aracını duran Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan\'ın yanında oğlu Bilal Erdoğan\'ın olduğu görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini görüntüleyen gazetecilere de el salladı.

Görüntü Dökümü:

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- Erdoğan\'ın Kısıklı\'dan çıkışı

- Erdoğan\'ın Tarabya\'da durması

- Detaylar

22.12.2018 -14.39 Haber Kodu : 181222104

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5- ERDOĞAN GAZİ YAKINIYLA SOHBET ETTİ

İstanbul DHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olan bir vatandaşın yakınıyla ile yaptığı sohbeti içeren videoyu paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın makam aracıyla Yeniköy\'den Emirgan\'a giderken bir dükkanın önünde durarak esnafla sohbet ettiği görülüyor.

Dün kaydedilen görüntülerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olan bir vatandaşın yakını olduğu öğrenilen esnaftan, gazinin sağlık durumu hakkında bilgi alıyor.Bu kişinin iş yerini 24 saat çalıştırdığını da söyleyerek, \"Ensarız biz, dışarıdan gelenler de var\" demesi üzerine ise Erdoğan\'ın \"eyvallah\" dediği görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Paylaşılan video

22.12.2018 - 15.10 Haber Kodu : 181222115

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6- MUZ YÜKLÜ KONTEYNERDEN KOKAİN ÇIKTI

* Ele geçirilen 32 kilogram 605 gram kokainin piyasa değerinin yaklaşık olarak 16 milyon 250 bin lira olduğu belirtildi.

İstanbul DHA

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ekvador\'dan Ambarlı Limanı\'na gelen ve muz yüklü olduğu beyan edilen konteynerde, 32 kilogram 605 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince Ekvador\'dan gemiyle Ambarlı Limanı\'na gelen ve muz yüklü oldukları beyan edilen altı konteyner riskli olarak değerlendirilerek X-Ray\'e sevk edildi. Konteynerlerden bir tanesinin arka tarafında yer alan soğutma sisteminin fan motorlarının olduğu bölümde şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine detaylı olarak arama yapıldı.

Gümrük Muhafaza ekiplerince muzlar boşaltılarak yapılan aramada, narkotik dedektör köpeğinin de X-Ray\'de şüpheli yoğunluk tespit edilen bölüme tepki vermesi üzerine şüpheli bölümler söküldü. Yapılan arama neticesinde bu bölümlere gizlenmiş halde koli bantı ile sarılmış çok sayıda paket tespit edildi. Paketlerden bazıları açılarak yapılan analizde, paketlerin içerisinde bulunan toz maddenin kokain olduğu anlaşıldı. Ele geçirilen 30 paket içerisinde bulunan 32 kilogram 605 gram kokainin piyasa değerinin yaklaşık olarak 16 milyon 250 bin lira olduğu belirlendi.

Görüntü Dökümü:

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-Konteynerin açılması

-Muzlar

-Yapılan arama

-Köpekle yapılan arama

-Ele geçirilen kokain

22.12.2018 - 13.31 Haber Kodu : 181222097_

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7- BAĞCILAR\'DA 2 ARAÇ YAKILDI

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)

Bağcılar\'da down sendromlu genç yolda bulduğu tekstil atıklarını iki aracın altına koyarak yaktı. Park halindeki iki araçta maddi hasar meydana gelirken olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay öğle saatlerinde Bağlar Mahallesi\'nde bulunan bir sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede oturan 20 yaşındaki M.G. yolda yürürken tekstil atıkları buldu. Kumaş parçalarını alan genç bunları sokak üzerinde park halinde bulunan iki aracın yanına taşıdı. Daha sonra genç yanındaki çakmakla kumaş parçalarını ateşe verdi. Alevler büyüyerek iki araca sıçradı . Her iki aracında arka kısmı alev aldı. Genç olay yerinden uzaklaşırken, yangını gören araç sahipleri ve vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Polis ekipleri de olay yerine şerit çekerek incelemelerde bulundu. Olayı anlatan araç sahipleri, \"Geldiğimizde yanıyordu araçlar kamera görüntülerini izleyince olanları gördük\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Araçlardan görüntü

Polis aracından görüntü

Araç sahipleri ile röportaj

Güvenlik kamera görüntüleri

22.12.2018 - 15.10 Haber Kodu : 181222117_