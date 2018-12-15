DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1-CEVİZLİBAĞ\'DA TRAMVAY KAZASI (4)

- Raydan çıkan tramvay karşı yönden gelen tramvaya çarptı.

- Tramvaylarda hasar meydana gelirken seferler yapılamıyor.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Cemil ÖZDEMİR- İSTANBUL DHA

Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay Cevizlibağ\'da raydan çıktı. Raydan çıkan tramvay karşı yönden gelen tramvaya çarptı. Kazada tramvaylarda hasar meydana gelirken şans eseri yaralanan olmadı. Saat 15.30 sıralarında meydana gelen kaza nedeniyle seferler yapılamıyor. Tramvaydan inen yolcuların raylarda yürüdüğü görüldü. Olay yerine gelen ekipler, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Metro İstanbul\'dan yapılan açıklamada, \"T1 Kabataş - Bağcılar Hattımızda, Çevizlibağ - Topkapı arasnda meydana gelen arıza nedeniyle, seferlerimiz Bağcılar - Cevizlibağ ve Kabataş - Pazartekke arası yapılmaktadır, Cevizlibağ - Topkapı arasında İETT Otobüsleriyle hizmet verilecektir\" denildi.

\"ARACIMIZIN CAMI ÇATLAMIŞ VE YARALANAN OLMAMIŞTIR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)\'den yapılan açıklamada ise, \"Cevizlibağ cep parktan çıkış yapan yolcusuz aracımız, enerji kaynaklı oluşan kısa devre nedeniyle arka vagonu kaymış ve paralelindeki farklı hatta seyir halindeki bir başka yolculu trenin vagonuna arka kısmına hafif bir şekilde temas etmiştir. Her iki araç farklı yolda 5 km hıza sahip olup kazada bir aracımızın camı çatlamış ve yaralanan olmamıştır. Katener telinin kopmasına ve enerjinin kesilmesine sebep olan arıza nedeniyle teknik ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir. Bölgede 14 adet İETT otobüsü ring seferi yapmaktadır\" ifadeleri yer aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Raydan çıkan tramvay

-Seferlerin iptal olduğunu belirten anons

-Tramvaylardaki hasar

-Tramvaydan inenler

-Rayda yürüyenler

-Detaylar

15.12.2018 - 15.58-Haber Kodu : 181215128

15.12.2018 - 16.13-Haber Kodu : 181215129

15.12.2018 -16.34- Haber Kodu : 181215134

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(Ek bilgilerle)

2-KEBAPÇIDA SİLAHLI SALDIRI; 1 ÖLÜ 2 YARALI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-İSTANBUL DHA

Pendik\'te kebapçı dükkânında yemek yiyen bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederken, araya giren işletme sahibi ve kardeşi yaralandı.

Aydınlıyolu Caddesi\'nde bulunan kebapçı dükkânında saat 16.00 sıralarında yemek yiyen M.G. dışarıdan gelen silahlı saldırganın hedefi oldu. Saldırıya uğrayan M.G. olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgana müdahale etmek isteyen restoran sahibi Mehmet K. ile kardeşi Cemal K. yaralandı. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Restoran sahibi Mehmet K. ile kardeşi Cemal K. ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Silahlı saldırgan havaya ateş ederek, buradan uzaklaştı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, olay yerinde inceleme başlattı. Bir görgü tanığı, \"Bir ölü ve iki yaralı. İşyeri sahibi arkadaşta onları ayırayım derken göğsünden bir mermi alıyor. Onu da hastaneye kaldırdılar. İnşallah iyileşir\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerindeki polislerin çalışmaları

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Görgü tanığıyla röp

-Olay yerindeki kalabalık

-Genel ve detay

15.12.2018 - 17.40-Haber Kodu : 181215154

15.12.2018 -17.55- Haber Kodu : 181215159_

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(ek görüntüyle)

3-EMİNÖNÜ\'NDE YÜZLERCE METRELİK \"UMUT KUYRUĞU\" HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Gökhan ÇELİK - Harun UYANIK - İSTANBUL(DHA) - MİLLİ Piyango\'nun yılbaşı çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyesine ilgi büyük oldu. Eminönü\'ndeki ünlü bilet gişesi önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluştu. Vatandaşlar bilet alabilmek için saatlerce kuyrukta bekledi.

Yılbaşında büyük ikramiyeye kavuşma hayalleri kuranlar İstanbul\'da Milli Piyango bileti denildiğinde akla ilk gelen Eminönü\'ndeki gişeye akın etti. Yoğun ilgi sonucu bilet gişesinin önünden öğle saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Yüzlerce metre uzunluğundaki kuyruk zaman zaman Mısır çarşısının önüne kadar uzandı. Vatandaşlar kuyrukta saatlerce bekleyerek piyango biletlerini alabildiler.

Milli Piyango bayii, gişe önünde kimi zaman 300 metreye ulaşan talih kuşu kuyruğuna \'kaynak yapanları\' tartışma çıkaranları engellemek için özel güvenlik ekibi tuttu. Bazı vatandaşların sırada vakit geçirmek için kitap okuduğu görüldü. Saatlerdir bilet almak için sırada beklediklerini söyleyenler şanslarına güvendiklerini belirtti. Çekiliş tarihi yaklaştıkça piyango bayisinin önündeki kuyrukların daha da uzaması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Uzun kuyruğun havadan görüntüleri

EK GÖRÜNTÜ

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-Bilet gişesinden görüntüler

-Uzun kuyruktan ayrıntılar

-Sırada kitap okuyan adam

-Vatandaş röportajları

15.12.2018 - 14.40-Haber Kodu : 181215108

15.12.2018 - 16.39-Haber Kodu : 181215137

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4-TRAMVAY KAZASI SONRASI EK SEFER OTOBÜSÜ ARIZALANDI

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK-İSTANBUL DHA

Cevizlibağ\'daki Tramvay kazası nedeniyle ek sefer yapan İEET otobüsü Çapa durağında arızalandı, Millet Caddesi\'nde trafik yoğunluğu yaşandı. Tramvay kazası sonrasında hattaki yolcuları almaya gelen İETT otobüsü, tramvaydan inen kalabalığın binmeye çalıştığı sırada arızalandı. Arıza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Arızalı otobüsün çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Arızalanan otobüs

-Yolculardan görüntü

-Detaylar

15.12.2018 -18.59- Haber Kodu : 181215172

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5-HAMSİ ŞÖLENİNDE 5 TON HAMSİ DAĞITILDI

İSTANBUL,(DHA) - BAĞCILAR Belediyesi ile Bağcılar Trabzonlular Derneği\'nin ortaklaşa düzenlediği 11\'inci Geleneksel Hamsi Şöleni\'nde ilçe sakinlerine 5 ton hamsi ikram edildi.

Bağcılar Belediyesi ile Bağcılar Trabzonlular Derneği\'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği 11\'inci Geleneksel Hamsi Şöleni\'nde vatandaşlara 5 ton hamsi ikram edildi. Kirazlı Metro İstasyonu Otoparkı\'nda gerçekleştirilen Hamsi Şöleni\'ne yaklaşık 10 bin ilçe sakini katıldı. Her sene yoğun ilgi gören şölende davetlilere ızgaralarda ve dev kazanlarda pişirilen hamsi ile helva verildi.

\"ŞÖLEN YENİ KARDEŞLİKLERİN OLUŞMASINA VESİLE OLDU\"

Ocağın başına geçip balıkları pişiren ve vatandaşlara ikram eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, \"Bugün Trabzon\'a ve Karadeniz\'e özel hamsi festivaline özel bu meydan ev sahipliği yapıyor. Yeni dostlukların ve kardeşliklerin oluşmasına vesile olur diye temenni ediyorum. Bağcılar\'da bugün huzur varsa kardeşlik varsa burada bunda herkesin büyük bir emeği var. Her şeyden önce birbirine duyduğu sevgi, özlem ve hoşgörü var\" ifadelerini kullandı.

\"BALIĞI ÇOK SEVİYORUM\"

Ailesiyle birlikte şölene katılan Yusuf Ünver, \"Böyle bir etkinliğin olmasına çok sevindik. Hamsi şöleni çok güzeldi. Balığı seviyorum. Onun için buraya geldik\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Etkinlikten görüntüler

15.12.2018 -15.50- Haber Kodu : 181215127