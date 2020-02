DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BU HAFTA İÇERİSİNDE SAYIN BAHÇELİ İLE BİR ARAYA GELEBİLİRİZ.

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - Cengiz ÇOBAN /İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Belki bu hafta içerisinde Sayın Bahçeli ile bir araya gelebiliriz\" dedi.

\"CUMHUR İTTİFAKINI BOZDURMAMAK NOKTASINDA KARARLIYIZ\"

Erdoğan ,cuma namazını Ataşehir\'deki Hz.Ali Camii\'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Cumhur İttifakı\'yla ilgili soruya \"Burada bizim birbirimize karşı olan dayanışmamız birbirimizle geleceğe yürüyüşteki hassasiyetlerimiz bunu da tabi kıskanan bazı oluşumlar var. Bu oluşumların içerisinde her an değişik birçok şeyler olabiliyor. Bunun başında ana muhalefet var. Bunun yanında dağdaki terör örgütünü yanına alanlar var. Bütün bunları anlamamak için sebep yok. Çok açık, net. Her şey ortada. Ve biz bu Cumhur İttifakını bozdurmamak noktasında kararlıyız. Hele hele bu yerel seçim ülkemiz için ciddi manada yedi düvelin ülkemize milletimize saldırdığı bir dönemde büyük önem arz ediyor. Onun için de şu anda teknik çalışmaları yürüten arkadaşlarımız var. Onlar bu çalışmalarını tamamlar tamamlamaz; belki de bu hafta içerisinde biz Sayın Bahçeli ile bir araya inşallah gelebiliriz. Kendilerinin de şartları durumu elvermesi halinde. Ve arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları bir değerlendiririz. Önümüzde ayrıca zaman var. Burada Yüksek Seçim Kurumu\'nun takvimi önem arz ediyor. Bizim kendi takvimimiz de kendimize göre önem arz ediyor. Ve bu şekilde kendileri ile görüşeceğiz. Zaten şu anda biz 75 belediyemizi açıkladık. 74 ya da 75. Kalanları da şu anda ittifakımızı yaptığı çalışmaya göre açıklayacağız\"

\"SUNUM NETİCESİNDE DE \'UYGUNDUR\' \'UYGUN DEĞİLDİR\' \"

Askerliğin 9 aya düşürülmesi konusunda sorulan bir soruya ise Erdoğan, \"Tabi bana kesin neticeyi vermedikten sonra bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. Şu anda bu işin birinci derecede sorumlusu Milli Savunma Bakanımız, Silahlı Kuvvetlerimiz, başta Genel Kurmay Başkanım, kuvvet komutanlarımız olmak üzere. Onlar çalışmayı yapacaklar onlar çalışmayı yaptıktan sonra bize sunumlarını yapacaklar. Bu sunum neticesinde de \'uygundur\', \'uygun değildir\' bunu söyleyeceğiz. Ona göre adımı atacağız\" şeklinde cevapladı.

\"KANADA SEYAHATİNDEN HABERDARIM\"

MİT Başkanının Amerikan Kongresi\'nde sunum yapmasının sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Latin Amerika seyahatlerinden sonra MİT başkanımız oradan Kanada\'ya ayrıldı. Kanada\'dan sonra böyle bir gelişme olmuş olabilir. Her an oraları da bilgilendirme arzusundayız. Fakat orada böyle bir bilgilendirmenin yapıldığını son olarak ondan haberdar değilim. Ama Kanada seyahatinden haberdarım\" diye konuştu.

\"SAYIN PUTİN\'LE O SÜREÇ İÇERİSİNDE ÖNCE BİR TELEFON GÖRÜŞMEM OLDU\"

\"Ukrayna\'nın Türkiye Büyükelçisi, Rusya\'da tutulan Ukrayna askerlerinin serbest bırakılması noktasında \'Türkiye\'den destek ve yardım istiyoruz\' dedi. Bu konu da bir çalışma var mı?\" şeklindeki soruya Erdoğan, \"Taraflardan aldığım bilgiler oldu. Sayın Putin\'le o süreç içerisinde önce bir telefon görüşmem oldu. Daha sonrasında Arjantin\'de heyetler arası görüşme yaptık. Tabii yine telefonla Sayın Poroşenko ile bir görüşmem oldu. O da bu söylediğiniz taleplerini, kendisi bana iletti. Ben de bu talepleri sayın Putin\'e ifade ettim. Kendisinden ricada bulundum. Onlarda gelişmelere göre temenni ederim ki olumlu bir yaklaşım içerisinde bulunsunlar. Bu gemide alınanlar, onlarla ilgili öyle zannediyorum ki bir sorgulama süreçleri vardır. Sorgulama sürecinden sonra onlarda kararlarını vereceklerdir. Biz tabi bu işlerde ancak ricacı olabiliriz daha da ileri gidemeyiz\" yanıtını verdi.

2 - SEAN PENN TÜRKİYE\'DEN AYRILDI

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında belgesel çekmek üzere Türkiye\'ye gelen ünlü Hollywood oyuncusu Sean Penn, THY\'nin tarifeli seferiyle ülkesine döndü.

Atatürk Havalimanı\'ndan saat 15.10\'da kalkan TK-077 sayılı İstanbul-Miami uçağıyla giden ünlü aktör, basın mensuplarının Kaşıkçı cinayetine ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı. Pasaport sonrasında uçağın körüğüne kadar elektrikli golf aracılığıyla bırakılan Sean Penn, güvenlik kontrollerinin ardından uçağına bindi.

3 - BAYRAMPAŞA\'DA VURULAN TAKSİCİ DÖRT KİŞİYE CAN OLDU

Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK- Onur MERİÇ /İSTANBUL(DHA)

Bayrampaşa\'da aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veren taksici Nihat Elçi (22) dün hayatını kaybetti. Elçi\'nin organları ailesi tarafından bağışlanarak 4 kişiye can oldu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Basın Sorumlusu Adem Coşkunyürek, \"Nihat Elçi 4 kişiyi yaşama bağladı\" dedi. Coşkunyürek taksici cinayetlerinin önüne geçilmesi için kameranın yanı sıra araçlara kabin sisteminin de getirilmesi gerektiğini söyledi.

Bayrampaşa\'da 26 Kasım gecesi aracına aldığı kimliği belirsiz kişi tarafından silahla başından vurularak hastaneye kaldırılan Nihat Elçi yaklaşık 2 haftadır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Elçi\'nin ölümü yakınlarını üzüntüye boğarken genç taksicinin bağışlanan karaciğeri, böbrekleri ve kalbi İstanbul\'da nakil bekleyen 4 kişiye can oldu.

BİR HAFTA ÖNCE \"BAĞIŞLAYIN\" DEMİŞ

Elçi\'nin saldırıdan bir hafta önce ise ailesiyle konuşarak organlarını bağışlama kararı aldığı ortaya çıktı. Genç adamın bu kararına uyan ailesi Elçi\'nin beyin ölümü gerçekleştikten sonra organlarının bağışlanmasına karar verdi. Elçi\'nin organları alınarak başarılı bir şekilde alınarak nakil bekleyen 4 hastaya verildi.

\"BİR ADIM ATILMADI\"

Elçi\'nin kaldırıldığı hastanenin önünde açıklama yapan taksiciler, taksici cinayetlerinin son bulması için araçlara bir an evvel kabin konulması gerektiğini söyledi. Coşkunyürek taksici cinayetlerinin son bulmasını isteyerek, \"Maalesef dün yaşam mücadelesini kaybetti ve beyin ölümü gerçekleşti. Organlarını da ailesi bağışladı ve 4 kişiye hayat verdi. Sevindirici tarafı 4 kişiyi yaşama bağladı. Diğer yandan ailesi çok üzüntülü. 22 yaşındaki genç arkadaşımız hayatını kaybetti. Zanlı henüz yakalanmış değil ama an meselesi. Buradan da emniyet birimlerine teşekkür ediyorum. Çözüm kamera dedik. Ama yapmak isteyen yine yapıyor. Kabin diyoruz. Kabini yıllardır istedik. Derneklerimiz imza topladı devlet yetkililerine verdi. Bu konuyla bir adım atılmadı\" dedi.

SOĞUK TERLER DÖKÜYORUZ

Birleşik Taksiciler Derneği Başkanı Hüseyin Duman da, \"Hırlısı geliyor darp ediyor, hırsızı gasp ediyor namussuzu taciz ediyor manyağın biri de canımızdan ediyor. Biz 20 milyonluk dünyanın sayılı metropollerden birinde yaşıyoruz ama kimi taşıdığımızı bilmiyoruz. Gecenin bir yarısı şüphelendiğimiz bir yolcu aldığımızda soğuk soğuk terler döküyoruz. Devlet yetkilerinden bir çare bulmasını istiyoruz. Bunun çaresi de belli. Kabinli araç istiyoruz\" diye konuştu.

Birleşik Taksiciler Derneği Genel Sekreteri Korkut Aykut Akkoyun ise, \"Özellikle cam kabinli araç konusunda yıllardır söylüyoruz aöa devlet yetkililerine sesimizi iletemiyoruz. Çözüm bulunmasını istiyoruz\" dedi.

4- KADIKÖY AÇIKLARINDA TEKNE KAYALIKLARA ÇARPTI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Kadıköy açıklarında bir tekne kayalıklara çarptı.

Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Kadıköy Fenerbahçe açıklarında içinde 2 kişi bulunan tekne kayalıklara çarptı.

Batma tehlikesi geçiren teknede bulunanlaryardım talebinde bulundu. Tekneye yardım için Sahil Güvenlik ekipleri sevkedildi. Bu sırada açıkta bulunan deniz polisi, teknedekilere yardım etti. Tekne çekilerek kıyıya getirildi.

5- 5 İLDE \'BYLOCK\' OPERASYONU: 8 GÖZALTI

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen \'Bylock\' operasyonunda 42 kişi hakkında yakalama çıkartıldı. İstanbul\'da 8 kişi gözaltına alındı. İstanbul Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY\'nin yurt dışı yapılanması ve İstanbul\'da Fatih, Güngören, Zeytinburnu ve Bağcılar ilçelerinde ki yapılanmayla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri şüphelilerin İstanbul, Aydın, İzmir, Şanlıurfa ve Burdur\'da olduğunu belirledi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan 42 şüphelinin gözaltına alınması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda İstanbul\'da 8 kişi gözaltına alındı. İstanbul Organize Sularla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Aydın, İzmir, Şanlıurfa ve Burdur\'da gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul\'a getirilmesini bekliyor. İstanbul\'da gözaltına alınan 8 kişi Vatan Caddesi\'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

6- İSTANBUL\'DA \"GAYBUBET EVİ\" OPERASYONLARI: 13 GÖZALTI

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü FETÖ/PDY\'ye yönelik yaptığı çalışmalarda örgütün aranan kişileri saklamakta kullandığı \'Gaybubet evleri\' olarak adlandırılan güvenli evlerine yönelik çalışma başlattı.

7 İLÇEDE 11 EV TESPİT EDİLİP BASKIN DÜZENLENDİ

Polis ekipleri, 7 ilçede bulunan 11 gaybubet evini belirleyerek eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



CEZAEVİNDE Kİ ŞÜPHELİLERİNİN YAZDIĞI MEKTUPLAR ELE GEÇİRİLDİ

Baskın yapılan gaybubet evlerinde farklı kişiler adına düzenlenmiş sahte kimlik belgeleri, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ile FETÖ\'den tutuklu bulunan kişilerin yazdığı mektuplar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

7- ŞENGÜL ÖĞRETMENİN ÖLÜMÜ DAVASINDA SANIĞA TAHLİYE

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Beyoğlu\'nda 4 Mayıs 2017\'de kaldığı evin penceresinden düşerek ölen öğretmen Şengül Karaca\'yı iterek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla müebbet hapsi istenen, birlikte yaşadığı sanık Hasan Aydın\'ın tahliyesine karar verildi. Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda, olay yerindeki keşif sırasında yapılan ölçümlerin olayın cinayet mi, intihar mı olduğu yönünde kesin ayrım yapılmasına olanak vermediği kaydedildi. Raporu dikkate alan mahkeme, suçun lehine değişme ihtimali olduğu gerekçesiyle sanık hakkında yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar verdi.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Aydın, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Ölen Şengül Karaca\'nın ağabeyi şikayetçi Yalçın Karaca ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

RAPOR MAHKEMEYE ULAŞTI

Bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığı belirtildi. 11 Mayıs 2018\'de mahkeme heyeti ile olay yerinde yapılan keşif ve dosya içindeki kamera görüntüleri dikkate alınarak hazırlanan raporda, Şengül Karaca\'nın yüzü dışarı bakar vaziyette olduğu, yere ilk temas eden kısmının ayakları olduğu, bu düşüşün çivileme atlayış olarak tabir edilebileceği kaydedildi. Penceredeki parmak izlerinin Karaca\'ya ait olduğu ön kabulüyle, Karaca\'nın yüzü yola bakacak şekilde aşağı düştüğü, Şengül Karaca\'nın arkadan itilmesi veya kendini boşluğa bırakırken kol ve ayaklarıyla ileri yönlü bir hamle yapması arasında belirgin fiziksel ölçüm farklılığı olmayacağından, keşif sırasında yapılan ölçümlerin olayın cinayet mi, intihar mı olduğu yönünde kesin ayırım yapılmasına olanak vermediği belirtildi. Ayrıca \"pencerenin oldukça dar olduğu (64cm), bu şekilde dar olan pencereden bir kişinin kendi isteği dışında arkadan itilerek atılmasının hatta pencere pervazında yüzü dışarı bakar vaziyette oturmuş olsa dahi, oldukça zor\" olduğu kaydedildi.

TAHLİYESİ TALEP EDİLDİ

Sanık Hasan Aydın önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirtti. Aydın\'ın avukatı Oğuz Çağlar Aslan, bilirkişi raporunun savunmalarını desteklediğini belirterek \"Mağdurenin düşmeden önce darp edilmediği ortadadır. Çivileme atlaması gerektiği belirtilmiş, yine pencerenin ölçütü itibariyle oradan itilerek atılmasının çok zor olduğu belirtilmiştir. Ayrıca tanık olarak dinlenen marketçi, herhangi bir yardım çağrısı veya bağırma sesi duymadığını belirtmiştir. Müvekkilim iki yıldır tutukludur, dosyada maktülenin facebook yazışması dışında hiçbir delil yoktur. Kaldı ki bir kişi dayak yerken gidip de facebook\'tan mesaj atması mümkün değildir\" diyerek tahliye talebinde bulundu.

ŞİKAYETÇİ AVUKATLARI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI TALEP ETTİ

Şikayetçi avukatı Oya Meriç Eyüpoğlu ise raporun geç geldiğini ifade ederek \"Bizim önümüzü açacak bir rapor gelmemiştir. Raporda, \'burada otursa dahi zordur\' ifadesi yer almaktadır. Bu bilimsel bir dayanağı olmayan, yorumdur. Tutuklama koşulları devam etmektedir\" dedi. Avukat Eyüpoğlu, maktülün telefon faturalarını ve bilgisayarını da mahkemeye sunduklarını belirtti. Diğer avukat Perihan Meşeci de raporun, olayın intihar mı, cinayet mi olduğunu açıkça ortaya koyamadığını belirterek sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporuna göre suç vasfının lehine değişebileceği, delilleri karartamayacağı ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak sanık Hasan Aydın\'ın tahliyesine karar verildi. Heyet, sanık Aydın hakkında yurtdışına çıkış yasağı koyarak her hafta en yakın karakola imza vermesine de hükmetti. Maktüleye ait bilgisayarın bilirkişiye verilerek rapor aldırılmasına da karar veren heyet, maktülenin düşme anına göre ilişkin bir kısım görüntülerin ve olay mahallindeki çekilen görüntülerin yer aldığı CD\'ler ve tüm dosyanın Adli Tıp Kurumu\'na gönderilerek atıldığı veya atlayıp atlamadığına ilişkin rapor aldırılmasına hükmedildi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Şengül Karaca ile sanık Hasan Aydın\'ın aynı evde yaşadıkları, olay tarihinde okul çıkışında buluştukları, yemek yiyip alkol aldıkları, daha sonra eve gittikleri, aralarında tartışma çıktığı anlatılıyor.Şengül Karaca\'nın arkadaşlarına Facebook\'tan Hasan\'ın kendisine şiddet uyguladığına dair mesaj attığı, daha sonra saat 02.00 sıralarında maktülenin evin penceresinden sokağa düştüğü belirtiliyor. İddianamede, sanık Hasan Aydın\'ın maktüleyi iterek ölümüne sebep olduğu ifade edilerek \"Kasten öldürmek\" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

8- ATATÜRK HAVALİMANI APRONUNDA \'ENGELSİZ YAŞAM\' SEMİNERİ



Haber - Kamera: Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)

Türk Hava Yolları\'na yer hizmetleri veren Turkish Ground Sevices(TGS), Atatürk Havalimanı apronunda engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmada bilinç oluşturmak için özel bir seminer düzenledi.

TGS, \'Farkında ol! Engelsiz yaşama destek ol!\' sloganıyla engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmada bilinç oluşturmak için özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Bünyesinde toplam 300 engelli çalışanı bulunan TGS, Atatürk Havalimanı apronunda bulunan harekat binası konferans salonunda konuya ilişkin bir seminer düzenlendi. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Metin\'in konuşmacı olarak katıldığı seminerde, Başakşehir Belediyesi Engelliler Müzik Grubu üyeleri de konser verdi. Görme ve işitme engelli Ali Şerafettin Köksal da etkinlikte el emeğiyle yaptığı maketleri sergiledi. Seminere, TGS\'de bünyesindeki çok sayıda engelli personel de katıldı.

Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Metin, engelli bireylerin iş hayatına girmesiyle birlikte sosyalleştiğini ve kendi ayaklarının üzerinde durabildiklerine dikkat çekti. Metin, TGS\'de çalışan otizmli bir bireyi örnek göstererek, \"Okan Ertem otizmli genç arkadaşımız. Annesinin bize yazdığı mektubu okudum. Okan\'ın annesinin dediği şu; \'Çocuğumuzu bir şekilde yetiştirdik, okuttuk ama eğer bir işe girmezse ve sosyalleşmezse yine bize bağımsız hale gelmeye başlayacak\'. TGS Okan\'ı kabul etti, işe aldı çalıştırmaya başladı ve Okan\'ın ve ailesinin bütün hayatı değişti. Bir işe girmekle değişiyor mu? Evet karanlıktan aydınlığa çıktı\" şeklinde konuştu.

9- ÇİN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE İLGİNÇ EYLEM

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Çin Başkonsolosluğu önünde toplanan 5 kişilik grup, Falun Dafa uygulaması yapanların Çin\'de katledilip organlarının alındığını öne sürerek eylem yaptı. Sarıyer\'deki Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelen Falun Dafa Derneği üyesi 5 kişi Çin\'de Falun Dafa uygulaması yapan ve resmi kayıtlara göre 4 bin 30 kişinin organlarının alınıp öldürüldüğünü öne sürerek eylem yaptı.

Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

FALUN DAFA NEDİR?

Kendine has egzersiz ve meditasyonlari içeren uygulama. Egzersizler derin iç anlamlara sahip olmasının yanında stresi azaltmaya yardım ettiği, sağlık ve zindelik açısından fayda sağladığına inanılıyor

