DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- ÜSKÜDAR\'DAKİ İBB ARAZİSİ 550 MİLYON TL\'YE SATILDI

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK, İSTANBUL (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi\'nin (İBB) Üsküdar Bulgurlu\'da bulunan arazisini 550 milyon liraya İGDAŞ aldı.

İstanbul\'un Üsküdar ilçesi Bulgurlu Mahallesi\'nde İGDAŞ İkmal Müdürlüğü\'nün bulunduğu ve pazar alanı olarak da kullanılan İBB mülkiyetindeki 29 bin 664 metrekarelik arazi için, Büyükşehir Belediyesi\'nde ihale yapıldı. Basına kapalı olarak yapılan ihaleye sadece İGDAŞ katıldı. İGDAŞ, 550 milyon lira bedelle arazinin yeni sahibi oldu.

Görüntü Dökümü:

-Arazinin havadan görüntüleri

05.12.2018 - 13.38 Haber Kodu : 181205149

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2- İSTANBUL HAVALİMANI\'NDAKİ OLAYLARLA İLGİLİ DAVA

İdris TİFTİKCİ İstanbul DHA

İstanbul Havalimanı şantiyesindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan işçilerin yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görülüyor.

31\'i tutuklu 61 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul Gaziosmanpaşa 14. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde yapılıyor.

Duruşma öncesi çeşitli sendikalar adliye önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Kani Beko ile CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da destek verdi



Görüntü Dökümü

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- Adliye önünden detay

- Aile yakınlarından detay

- Adliyeden detay

- Genel ve detaylar

05.12.2018 - 15.14 Haber Kodu : 181205168

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3- ZEYNEP İÇİN SEFERBERLİK... KAMPANYAYI DUYAN OKULA KOŞTU

- Lösemi hastası 6 yaşındaki Zeynep ilik bekliyor

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Emin YEŞİL/ İSTANBUL , (DHA)

Sultangazi\'de yaşayan 6 yaşındaki Zeynep Belis Tunca için lösemi teşhisi konuldu. Acil ilik nakli olması gereken küçük Zeynep için kampanya başlatıldı. \"Bir Kan Bir can\" diyen bir çok vatandaş küçük Zeynep\'in okuduğu Sultangazi 75. Yıl İlkokulu\'na kan bağışı için geldi.

Yaklaşık 1 ay önce bacak ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede lösemi teşhisi konulan 6 yaşındaki Zeynep Belis Tunca\'nın hastalıktan kurtulması için uygun ilik bulunması gerekiyor. Yusuf ve Esma Tunca çiftinin çocuğundan biri olan Zeynep için 3,5 aylık kardeşinin de iliği nakil için uymadı. İstanbul\'da özel bir hastanede tedavi gören ve hala uygun kemik iliği bulunamayan küçük Zeynep\'in ailesi kızları ve tüm hastalar için bağışı arttırmak amacıyla kampanya başlattı. Başlatılan kampanyayı duyan bir çok veli ve vatandaş, Zeynep\'in okuduğu 75. yıl İlkokulu\'na geldi. Kızılay görevlileri gelen bağışçılardan kan örneği aldı.

\"ACİL İLİK NAKLİ GEREKİYOR\"

Okula gelen Zeynep\'in teyzesi Aslı Yılmaz yaklaşık bir ay önce bacak ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede lösemi teşhisi konulduğunu anlattı. İlaçlara yanıt vermediğini söyleyen Yılmaz , \"Acil ilik nakli istendi. Yaklaşık bir haftadır özel bir hastanede yatmakta ve acil ilik nakli gerekmekte. Bu yüzden biz, duyarlı vatandaşlarımızdan 3 tüp kan vererek kök hücre bağışında bulunmasını rica ediyoruz. Bir haftaya yakın sürede toplam 1500 kişi bağış yaptı ama daha fazla olmasını istiyoruz. Bu bakımdan Kızılay\'dan devletten herkesten yardım istiyoruz. Sonuçta her Türk vatandaşı yılda bir kez olsun hastane ya da sağlık ocağına gidiyor ve lösemi sık görülen bir hastalık. En azından kan alınırken bir tüp fazla alınsa ve bu kök hücre bankasına bağışlansa çok güzel olur. Zeynep gibi bir sürü hastamız var. Herkese sesleniyorum lütfen Kızılay Kan merkezine gidip 3 tüp kan versinler. Zeynep büyüdüğü zaman doktor olmak istiyor 3,5 aylık bir de kardeşi var maalesef onun iyiliği duymuyor\" diye konuştu.

\"ÖNCE DİĞER HASTALAR SONRA BİZİM KIZIMIZ\"

Kampanya başlatıldığında Zeynep\'in anne babasının \"önce diğer hastalar sonra bizim kızımız\" diyerek yola çıktığını belirten Hala Hacer Tunca Yavuz ise, \"Biz umut olmak adına tüm vatandaşlarımızı tüm hastalarımız için kan bağışında bulunmayı bulunmaya çağırıyoruz. Bugün de sağ olsun herkes destek oldu bugün destek bayağı fazlaydı. Formalarımız tükendi artık geri çeviriyoruz ileri ki zamanda tekrar çağıracağız. Sultangazi Meydanı\'nda Kızılay da desteğiyle büyük bir kampanya yapmayı düşünüyoruz Ailesi de zaten önce diğer hastalara sonra bizim kızımıza Umut olsun diyorlar inşallah da o şekilde olacak\" dedi.

BİR KAN BİR CAN

Küçük Zeynep\'in okulunda düzenlenen bağış kampanyasına çok sayıda veli ve vatandaş destek verdi. Kampanyadan haberdar olan ve kan vermek için okula gelen bir veli tüm duyarlı vatandaşların bağışta bulunması gerektiğini söyleyerek, \" Bir kan bir can. bu çocuklar hepimizin çocukları, bugün onlara yarın bana\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Bağışçılardan görüntü

-Form doldurmaları

-Kan verilmesi

-Hala ve teyze ile röportaj

-Veliler ile röportaj

-Küçük Zeynep\'in cep telefonu görüntüleri

-Okuldaki kuyruk

-Diğer detaylar

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4- KIŞ LASTİĞİ TAKMAYAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ/Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)

Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Çamlıca Gişeleri\'nde kış koşullarına uygun olmayan ve kış lastiği takmayan ticari araçlara yönelik denetim yaptı. Denetimler sırasında polis ekipleri araçların lastiklerindeki diş derinliklerini \"kumpas\" adı verilen cihazlarla ölçtü. Yük ve yolcu taşıması yapan ticari araçların 1 Aralık ve 1 Mart tarihleri arasında kış lastiği takmaları gerekiyor. Denetimler sırasında kış lastiği takmayan araçlara Karayolları Kanunun 2918 numaralı 65/A maddesine göre 625 lira ceza verildi.

REFLEKTÖR TAKMAYAN ARAÇLARA DA CEZA VERİLDİ

Bu arada ticari araçların arka taraflarında bulunan aracın gece fark edilmesi amacıyla takılması gereken reflektörü olmayan araçlara 31/A maddesine göre hem araç şoförüne hem de araç sahibine 108 lira ceza kesildi.

KORUMA ÇERÇEVESİ TAKMAYAN TİCARİ ARAÇLARA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uygulamada aynı zamanda kaza anında otomobillerin ticari araçların altına girmemesi için ticari araçların arkasına takılması gereken koruma çerçevesi olmayan araçlara 31/A maddesine göre 108 lira ceza yazdı.

Görüntü Dökümü:

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-Trafik polislerinin araçları çevirmesi

-Kış lastiklerinin kontrol edilmesi

-Trafik polisinin sürücülerle konuşması

-Sürücülerle röp

-Genel ve detay



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4- İSTANBUL POLİSİNDEN \"HUZURLU PARK VE OKUL ÖNLERİ\" DENETİMİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'da polis ekipleri \"Huzurlu Park ve Okul Önleri\" adı verilen denetlemeler gerçekleştirdi.

İstanbul\'un çeşitli ilçelerinde okul önü ve parklarda polis uygulaması yapıldı. Şişli Kuştepe\'de bir okulun önünde yapılan uygulamaya Şişli Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı devriye ekipler, mobil okul timi, mobil park timi, narkotik ekipleri, çocuk polisi ve trafik ekipleri katıldı. Yoldan geçen şüpheli araçlar durdurularak didik didik arandı. Üst araması yapılan kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Okul önü ve parklarda yapılan denetlemelerin öğrencilerin güvenliği ve uyuşturucu satıcılarının yakalaması için sıklıkla devam edeceği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Şişli Kuştepe Abdurrahman Köksaloğlu Ortaokulu önü

-Polis uygulaması

-Araçların durdurulması

-Araçların aranması

-Kişilerin üstünün aranması

-Genel ve detay görüntüler

05.12.2018 - 15.17 Haber Kodu : 181205170

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5- ARNAVUTKÖY\'DE MARKET GASPI KAMERADA

Haber:Taylan ERGÜN-İSTANBUL DHA

ARNAVUTKÖY\'de 4 kişi bakkal işleten Suriyeli bir kişiyi gasp etti. Gasp görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Nenehatun Mahallesi Gülsultan Sokak\'ta meydana geldi. Mahallede bakkal işleten Suriyeli bir ailenin dükkanına gelen 4 şüpheli 17 yaşındaki Cemil Huso\'ya ait 2 adet cep telefonunu alarak kaçtı. Gaspçılara müdahale etmek isteyen Suriyeli genç, bıçak tehdidi sonucu durmak zorunda kaldı.

BIÇAKLA TEHDİT ETTİ

Tüm bu yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde içeriye giren şüpheliler bir süre reyonlarda bazı ürünlere bakıyor. Daha sonra Suriye\'li gençten sigara istediler. Suriyeli bakkalcının, sigarayı getirmek için bakkalın depo olarak kullanılan bölümüne geçmesini fırsat bilen gaspçılar tezgah üzerinde bulunan 2 adet cep telefonunu alarak kaçıyor. Şüpheliler kaçarken Huso\'ya bıçak göstererek, tehdit ederken görülüyor.

\"ÇOK KERE GELEREK TEHDİT EDİYORLARDI\"

Telefonlarını gasp edenlerden iki kişiyi tanıdığını söyleyen Cemil Huso, bakkalı babasının işlettiğini, babası olmadığı zamanlarda da kendisinin iş yerini idare ettiğini söyledi. Huso, \"Telefonumu alanları tanıyorum. Çok kere gelerek tehdit ediyorlardı. Bazen bazı ürünleri alıp para vermeden gidiyordular. Bugün de telefonlarımı alarak gittiler. Müdahale etmek istedim ancak içlerinden biri cebindeki bıçağı gösterince geri çekilmek zorunda kaldım\" dedi. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelilerin içeride gezmesi

-Huso\'nun yanına gelmeleri

-İçeriden çıkmaları

-Huso\'nun peşlerinden koşmaları

-Huso\'ya bıçak gösteren şüpheli

-Şüphelilerin kaçması

(AKTÜEL)

-Dükkandan detay

-Huso ile röportaj

05.12.2018 - 12.53 Haber Kodu : 181205177_I

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6- \'ÖZEL ÖĞRENCİLERDEN\" METROBÜSTE KİTAP OKUMA KAMPANYASI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

SİLİVRİ Abdullah Bilgüllüoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu\'ndaki engelli öğrenciler, toplu ulaşım araçlarında kitap okuma alışkanlığını yaymak amacıyla metrobüste \'Kitaba yer verin\' kampanyası başlattı.

Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne bağlı Silivri Abdullah Bilgüllüoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu\'nda eğitim gören engelli öğrenciler, toplumsal duyarlılık projesi geliştirerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile temasa geçti. Uygulanmasına karar verilen proje kapsamında servis aracı ile Avcılar Merkez Üniversite Kampusü\'ndeki metrobüs istasyonuna getirilen 13 özel öğrenciyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlileri karşıladı. Okul Müdürü Bünyamin Kurt, yardımcısı Fatma Selcen Semerci, öğretmenler Hüseyin Onur Akpınar, Tuğçe Güleç, Gamze Deniz, öğrencilerle birlikte, metrobüsün camlarına, \"Ve en önemlisi kitapların şarj sorunu yoktur\" yazılarını asarken, ellerine kitaplarını alarak oturdukları koltukların yanına üzerinde \'Kitaba Yer verin\' ve \'İstanbul\'u okuyorum\' yazılı ayraç ve broşürler bıraktı.

Üzerlerinde okul amblemlerinin yer aldığı beyaz renkli tişörtleri bulunan öğrenciler Avcılar\'dan Cevizlibağ metrobüs istasyonuna kadar kitap okuyarak yolculuk ederken, bazı öğrenciler de binen yolculara ayraç ve kitap okumanın önemini anlatan broşürler verdi. Yolcular, metrobüste bu kadar fazla sayıda öğrencinin kitap okuduğunu ilk gördüklerinde şaşırırken, projeyi çok olumlu bulduklarını söyledi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Kültür Biriminden İbrahim Akçay da, yolculuğa eşlik ederken, İstanbul\'da kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasını hedefleyen projeleri desteklediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Öğrenciler kitap okuma afişleri ve yazılarını asarken

-Engelli öğrencilerin kampanya ile ilgili görüşleri

-Öğretmen Hüseyin Onur Akpınar ve bir öğretmenin kampanya ile ilgili görüşleri

-Yolcularla röportajlar

-Öğrenciler, öğretmenleri ile toplu halde

-Öğrencilerden biri kitap ile ilgili türkü söylerken

-MEB Birim sorumlusu konuşurken

-Genel ve detay görüntüler

05.12.2018 - 14.39 Haber Kodu : 181205164