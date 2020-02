DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(Özel )

1- RUS SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZDAN GEÇTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN-Hakan KAYA İSTANBUL (DHA)

Rus savaş gemisi Suriye\'ye gitmek için İstanbul Boğazı\'ndan geçip Marmara Denizine açıldı. Savaş gemisinin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.

Rus Donanmasına ait olan 148 Borda numaralı çıkartma gemisi \'Orsk\' saat 15.00 sıralarında Karadeniz\'den İstanbul Boğazı\'na giriş yaptı. Savaş gemisi, 16.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ne ulaştı. Rus geminin ön ve arka kısmında silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü.

Geminin güvertesinde çok sayıda asker görülürken, bir asker boğaz kıyısını dürbün ile izledi. Çıkartma gemisinin boğaz geçişine bir sahil güvenlik botu da eşlik etti.

Yaklaşık 1,5 saatte geçişini tamamlayan gemi Suriye\'nin Tartus Limanı\'na gitmek üzere Marmara Denizine açıldı.

(EK BİLGİLERLE)

2- İSTANBUL\'DA ABD\'DEN KARGOYLA GÖNDERİLEN 48 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Haber:Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan operasyonda 4 ayrı kargoda 48 silah ele geçirildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü\'nde yapılan denetimler sırasında riskli görülen bir kargoyu fiziki aramaya aldı. \"CNC Torna Tezgahı Parçaları\" olarak beyan edilen posta önce X-Ray taramasından sonra fiziki aramaya yönlendirildi. Yapılan aramada paketin içerisinde makine parçalarının arasında zulalanmış şekilde 24 adet silah üst mekanizması, aksam ve parçaları tespit edildi.

BİNLERCE KARGO İNCELENDİ

Ele geçirilen silahların geri kalan parçalarının tespit edilmesi için gümrük muhafaza ekipleri İstanbul\'da on binlerce kargoyu mercek altına aldı. Üç gün sonra yine İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü\'nde farklı bir kişiye gelen şüpheli bir paket daha incelemeye alındı. Yapılan kontrollerde makine parçası olarak beyan edilen kargonun içerisinde 8 adet silah mekanizması olduğu tespit edildi. Araştırmalarını derinleştiren ekipler, aynı şekilde 2 farklı kargoda daha 16 adet silah mekanizması ile silahlara ait şarjör ele geçirdi.

SİLAHLARIN ABD\'DEN KARGOLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemeler neticesinde alıcı ve göndericinin yakalanmamak için kamuoyunca \"hayalet silah\" olarak bilinen tabancaları parçalara ayırdığı, parçaların ABD\'den farklı günlerde, farklı paketlerde, farklı gönderici ve alıcılar adına kargolandığı ortaya çıktı. Ele geçirilen toplam 48 adet suikast silahı mekanizmaları ve aksamlarının alıcıları tespit edilerek altı farklı adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlar sonucu gözaltına alınan 3 kişinin sorgusu sürüyor.



3 - SULTANGAZİ\'DE YAKALANAN GÜRCÜ ÇETE MATKAP UCUYLA DEHŞET SAÇIYORMUŞ

Haber: İstanbul DHA

Sultangazi\'de bir kuyumcuyu gasp etmeye çalışırken film sahnelerini aratmalan güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkan

Gürcü çetesinin dehşet verici yöntemi ortaya çıktı. 4 kişilik Gürcü çetenin kurbanlarını matkap uçları kullanarak hastanelik ettikleri belirlendi.

İŞ ADAMINI GASP ETTİLER

Gürcistan\'dan İstanbul\'a gelen 4 kişi Gürcü, 16 Kasım\'da Gaziosmanpaşa\'daki bir bankadan para çekerek çantasına koyan iş insanı B.Ö.\'yü takibe aldı. Arkadaşının aracıyla Bayrampaşa\'daki Kocatepe Metro İstasyonu\'na gelen B.Ö. araçtan indi.

Bu esnada takipte olan çete B.Ö.\'ye demir matkap uçlarıyla saldırdı. B.Ö. aldığı darbeler sonucu yere yığılırken, şüpheliler ise içinde 111 bin lira bulunan para dolu çantayla kaçtı Çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan B.Ö. polise şikayette bulundu.

SULTANGAZİ\'DE DEHŞET ANLARI

Şikayet üzerine olayla ilgili Gasp Büro ekipleri çalışma başlatt. Takipteki Gürcüler bu kez Sultangazi\'de bir kuyumcuyu hedef aldı.

Sultangazi\'de 29 Kasım\'da iş yerini kapatan Hasan K. adlı kuyumcunun önünü kesen 4 kişi yine matkap uçlarıyla saldırmaya başladı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bu esnada farklı bir konuyu araştıran polisler olayı fark ederek müdahale etti. Polisin silahını gören gaspçılar araçlarına binerek kaçmaya çalıştı. Polisin araçlarının tekerleğini ateş ederek patlatması üzerine 3 şüpheli koşarak kaçarken, Jonı K. ise olay yerinde yakalandı. Olayla ilgili çalışmasını sürdüren ekipler Giorgi A. isimli şüpheliyi de Esenyurt\'ta yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde sorguya alınan 2 şüpheli, 16 Kasım\'da B.Ö.\'yü de gasp ettiği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Polisin kaçan iki şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

4- MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK \"SANATA ENGEL YOK\" SERGİSİNİN AÇILIŞINA KATILDI

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / İdris TİFTİKÇİ, İSTANBUL(DHA) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'nde Dolmabahçe\'de engellilerin el emeği göz nuru sanat eserlerinin açılışı yapıldı. Açılışa katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, \"Engelli çocuklarımızın kendilerini her anlamda geliştirebilmesi için çok büyük bir desteğe ihtiyaçları var. Bizim bakanlık olarak engelli bireylerin daha iyi eğitim almalarının yanı sıra, sanat eserleri üretmesine teşvik olmak ve onların eserlerini toplumla buluşturmak için amaçlarımız var\" dedi.

7\'incisi düzenlenen \"Sanata Engel Yok: En Özel Öğrenciler, En Özel Eserler, En Özel Etkinlikler Sergisi\" Dolmabahçe Sanat Galerisi\'nde açıldı. Açılışa Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı. Selçuk, \"Milli Eğitim Bakanlığı olarak engelli çocuklarımızla ilgili iki kat daha fazla ilgimiz var. İnşallah çok daha güzel projeleri hep birlikte yapacağız. Engelli çocuklarımızın kendilerini her anlamda geliştirebilmesi için çok büyük bir desteğe ihtiyaçları var. Bizim bakanlık olarak engelli bireylerin daha iyi eğitim almalarının yanı sıra, sanat eserleri üretmesine teşvik olmak ve onların eserlerini toplumla buluşturmak için çalışıyoruz. Bu anlamda etkinlikler ve kültürel geziler yapıyoruz ve sergiler açıyoruz. Tüm bunlarla birlikte engelli gençlerimizin kendilerini geliştirebilmeleri için uygun ortam hazırlıyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"ENGELSİZ EĞİTİM PROJESİ\" PROTOKOLÜ İMZALANDI

Selçuk konuşmasının devamında, \"Engelliler haftası için yapılan bu sergide de bakanlığımıza bağlı özel eğitim kurumlarında eğitim gören çocuklarımızın hazırladığı eserler sergileniyor. Bunlar çocuklarımızın emeklerini ortaya koyan çalışmalar. 170 ürün sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Sanatın evrenselliğini ve sınır tanımadığının örneği olan bu sergide emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu eserlerle gözümüze ışık, yüreğimize umut oluyorlar. Bu anlamda öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum \" şeklinde konuştu. Konuşmanın ardından, Bakan Selçuk ve beraberindekiler, \"Engelsiz Eğitim Projesi\" protokolüne imza attı. Daha sonra özel eğitim kurumlarında okuyan öğrenciler, protokol üyelerine hediyeler takdim etti.

Daha sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindekiler, serginin resmi açılışı için kurdele keserek sergiyi gezdi. Sergide zihinsel engelli bir öğrenci tarafından yapılan Bakan Selçuk\'un yağlı boya portresi de dikkat çekti. Sergi 11 Aralık\'a kadar gezilebilecek.



5 - ENGELLİ ASANSÖRÜNE ENGELSİZ İŞGALİ

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/İSTANBUL,(DHA)

3 ARALIK Dünya Engelliler Günü\'nde Taksim Metrosu İstasyonu\'nda, önceliği engelli, hamile ve yaşlı vatandaşların kullanımı için tahsis edilen asansörleri, \'engelsiz\' vatandaşlar ile turistlerin yoğun olarak kullanması dikkat çekerken, bu durum engelli vatandaşların da tepkisine neden oldu. Kalp ve iç hastalıkları rahatsızlığı nedeniyle yüzde 56 engelli olduğunu belirten Adil Işıl (63), engellilerin haklarının hiçe sayıldığını söyledi. Engelli olmayan vatandaşların engelli asansörünü yoğun kullanması nedeniyle asansörün bozulup engelli vatandaşlara hizmet veremediğini anlatan Işıl, \"Artık engelli, engelsiz fark etmiyor, kimse dikkate alıp engellilerin haklarına saygı göstermiyor. Ben yürümekte zorluk çekiyorum. Aynı zamanda kalp hastasıyım. Burada engelli asansörlerini engelli olmayan vatandaşların kullanması çok acı\" dedi.

\'ASANSÖRÜ KULLANAN ENGELLİYİ DÖVDÜLER\' İDDİASI

Engelli asansörünün hemen yanında simit satan Özkan Bilgin, tekerlekli sandalye ile asansöre binmek isteyen vatandaşın engelli olmayan bir vatandaş tarafından dövülerek darp edildiğini ileri sürdü. Bilgin, \"Engelliler biniyor ama çok az. Sağlam sporcular bile engelli asansörünü kullanıyor. En çok sağlamlar biniyor. Hatta engelli olmayanlar binmek için sıra kavgası bile yapıyorlar. Geçtiğimiz günlerde iki bacağı olmayan engelli bir vatandaşa engeli olmayan vatandaş, \'sen ineceksin dedi\' engelliye vurdu ve vatandaşlar tepki gösterince kaçtı\" diye konuştu. Engelli asansörünü kullanan vatandaşlar da, yanlarında yükleri olduğunu bahane ederek engelli asansörünü kullanmak zorunda kaldıklarını öne sürdü. Engelli asansörünün hemen yanında bulunan yürüyen merdivenlerin kullanılmaması ise dikkat çekti.

6- AK PARTİ İSTANBUL GENÇLİK KOLLARI\'NDAN ENGELLİLER GÜNÜ NEDENİYLE FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ

*Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak,

\"Sevgi her engeli kaldırır.\"

İSTANBUL DHA

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle farkındalık yürüyüşü düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 17 Kasım\'da açtığı 5 Millet Bahçesinden biri olan Baruthane Millet Bahçesinde yapılan etkinliğe AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İl Tanıtım Medya Başkanı Sevim Sayım Madak, İl Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Sedat Ecin, İl Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Yunus Fırat Aydın, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, Ampute Milli Takımı Kaptanı Osman Çakmak, İl Yönetim Kurulu üyeleri, İlçe Başkanları, İl Engelliler Komisyonu Başkan ve üyeleri ile çok sayıda engelli ve engelli yakını katıldı.

\"ENGELİN HİÇBİR ŞEYE ENGEL OLMADIĞINI GÖRDÜK\"

Etkinlik kapsamında bir konuşma yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, \"Sevgi her engeli kaldırır. Engeller sadece düşüncelerde, gönülden gönüle giden yolda birlikte engelleri kaldırıyoruz. Bugün farklı ve bir o kadar da anlamlı bir günde beraberiz. Aslında dün başlayıp bugün devam eden bir gün. Ben ilk önce buraya gelen bütün kardeşlerimize engelli ailelerimize ve engelli kardeşlerimize engelli ailelerinin yakınlarına ve diğer destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün engelli kardeşlerimizle bir arada olmanın farklı bir mutluluğunu yaşıyoruz. İl Başkanlığı olarak bir dizi etkinlik gerçekleştirdiğimiz Engelsiz Yaşam Fuarına dün ziyarete gittiğimde, engelli kardeşlerimizin yaptıklarını gördüğümde engelin hiçbir şeye engel olmadığını gördük. Engelli kardeşlerimizin yapmış oldukları resimleri, yapmış oldukları sanatsal eserleri ve onların birçok projelerini, emin olun ben dahil hiçbir kardeşimiz saatlerce çalışsak yapamayız. Demek ki önemli olan azim ve kararlılık. Bu başarılar durup dururken olan şeyler değil\" dedi.

\"ENGELLİ ARKADAŞLARIMIZLA SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDE OLMAMIZ ÇOK ÖNEMLİ\"

Şenocak şöyle devam etti: İl Başkanlığı olarak, Gençlik Kollarımızın düzenlemiş olduğu bu projenin yanında olduk ve benzer projelerin destekçisi olmaya devam edeceğiz. AK Parti olarak engelli kardeşlerimizle ilgili yıl içerisinde birçok etkinlikte bulunuyoruz. Çalışmalarımız sadece 3 Aralık Engelliler Günü vesilesi ile yapmış olduğumuz bir programla kısıtlı değil. Her birimizin engelli adayı olduğumuzu düşünerek bu çalışmaları ara vermeden yapmamız lazım. Engelli arkadaşlarımızla sürekli iletişim halinde olmamız çok ama çok önemli. Yarın her birimizin ne olacağı meçhul. Biz engelli aileleri ile ve kardeşlerimizle muhabbet ederken önemli bir farkındalığı daha gördük. Geçmişi bir kez daha yad ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın desteği ile engelli kardeşlerimiz adeta yeni bir hayat çizgisi ile buluştu. Verilen desteklerle yaşam kalitelerinin nasıl arttığını biz söylemiyoruz. Engelli kardeşlerimiz ve aileleri söylüyor. Bu destekler yapılanlarla sınırlı kalmayacak. Her gün daha da üstüne koyarak bu kardeşlerimizin refah içinde daha rahat bir hayat sürebilmesi için çalışmaya devam edeceğiz.

7- BEŞİKTAŞ\'TAKİ BOMBALI TERÖR SALDIRISI DAVAS\'INDA YENİ EKLENEN SANIKLAR SAVUNMA YAPTI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

İki yıl önce Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından düzenlenen ve 39\'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit olduğu bombalı terör saldırısına ilişkin 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada yeni eklenen sanıkların savunma yaptı. Dosyadaki bazı sanıklara el yazısı ile şifreli mesajlar gönderdiği iddia edilen Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi\'nde uzmanlık yapan sanık Eren İlhan, o sanıklarla sadece hasta doktor ilişkisi içine girdiğini, onlara şifreli mesajlar göndermediğini savundu.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkisi\'nin karşısında bulunan binada görülen davanın bugünkü duruşmasına 23 tutuklu sanık ile sanık ve müşteki avukatları katıldı.

Sabah yapılan oturumda birleşen dosyanın sanıklarına ilişkin iddianamenin kabulü kararı açıklandı. Öğleden sonra ise birleşen dosyanın sanıklarının sorgusu yapıldı.

Birleşen dosyadan tutuklu yargılanan üç sanık, Türkçe bilmediklerini beyan ederek Kürtçe bilen tercüman talebinde bulunarak savunma yapmadı.

Kimlik tespitinin ardından tutuklu sanık Eren İlhan\'ın savunması alındı. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi\'nde uzmanlık yaptığını söyleyen İlhan, dosyadaki bazı sanıklara şifreli mesajlar gönderdiği iddiasını kabul etmedi. O sanıkların hastası olduğunu, kendilerine implant operasyonu yaptığını söyleyen Eren İlhan, gönderdiği iddia edilen şifreli mesajların diş tedavisine ilişkin olduğunu, iddia edilen mesajları kendisinin yazmadığını iddia etti. Eren İlhan, \"O sanıklarla aramızda doktor ve hasta ilişkisi vardı. Yaptığım tedavilere ilişkin hastanede kayıtlar mevcuttur\" dedi.

Savunması alınan bazı sanıklar, suçlamaları kabul etmediler. Duruşma yarın sorgusu yapılmayan sanıkların sorgusu ile devam edecek.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Tufan Beyhan, Zeki Yılmaz ve Sercan Bingöl hakkında, \"Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, \"Silahlı terör örgütüne üye olma\" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla, 7 kez \"Tasarlayarak bombalamak suretiyle öldürmeye yardım etmek\" suçundan 157.5 yıldan 210 yıla, 39 kez \"Tasarlayarak bombalama suretiyle kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürmeye yardım etmek\" suçundan 315 yıl 9 aydan bin 755 yıla, 35 kez \"Tasarlayarak bombalamak suretiyle adam öldürmeye yardım etme\" suçundan 340 yıl 9 aydan 420 yıla, 208 kez \"Tasarlayarak bombalama suretiyle kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürmeye teşebbüs etmek suçuna yardım etme\" suçundan 2 bin 28 yıldan 2 bin 496 yıla, \"Zincirleme şekilde patlayıcı madde kullanarak kamu malına zarar vermek\" suçundan 3 yıl 6 aydan 16 yıl 6 aya kadar hapis cezaları isteniyor.

Sanıklar Rıdvan Döner, Fırat Kise ve Necip Yılmaz için \"Suç örgütüne üye olmak\" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla, 2 kez \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan 2 yıldan 10 yıla, Hikmez Ölçer ve Zemirhan Yılmaz için \"Suç örgütüne üye olmak\" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla, Nazim Beyhan için \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7.5 yıldan 5 yıla, Sercan Bingöl ve Zeki Yılmaz için \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar hapis cezaları isteniyor.

İddianamede, 10 Aralık 2016 tarihinde saat 19.00\'da başlayan ve 20.45 sıralarında biten Beşiktaş - Bursaspor maçının ardından taraftarların 22.10 sıralarında dağıldıkları, akabinde \"Eski Beleştepe\" tabir edilen noktada TOMA aracının yanında yaklaşık 40-45 kişilik taraftar grubunun güvenliğini sağlayan çevik kuvvet polislerinin beklediği, saat 22.29 sıralarında yolda seyir halinde bomba yüklü otomobilin patlatıldığı anlatılıyor.

İddianamede, 39\'u emniyet mensubu 7\'si sivil olmak üzere 46 kişinin şehit olduğu, 208 polis ve 35 sivilin yaralandığı bu saldırıyı terör örgütü PKK\'nın 11 Aralık 2016 tarihli açıklamasıyla üstlendiği belirtilen iddianamede, örgütün 20 Aralık 2016 tarihinde yaptığı açıklama ile de saldırıda ölen teröristlerin Kadri Kılınç ve Burak Yavuz oldukları bilgisine yer verildiği belirtiliyor.

