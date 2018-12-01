DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- ÇIĞLIK ATAN KADIN\" VİDEOSUNA İNCELEME

Gülseli KENARLI - İstanbul DHA - TRAFİK polislerince durdurulunca çığlık atan kadınla ilgili videoyu çeken ve paylaşan kişinin bulunması için inceleme başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, \"Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından 01.11.2018 günü saat 10.00 sıralarında Ayvansaray Caddesi Balat Hastanesi önü Eyüp İlçesi istikameti üzerinde yapılan denetimlerde sürücü Özlem Atan T. sevk ve idaresindeki araç, sürücüsü seyir halinde cep telefonu ile konuştuğundan dolayı durdurulmuş, yapılan denetim ve kontroller sonucunda sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan ve aracının fenni muayenesi bulunmadığından dolayı cezai işlem uygulanmış olup, sürücü belgesiz araç kullanmaktan dolayı herhangi bir işlem yapılmamıştır\" denildi.

Açıklamada, \"Ayrıca, kamera görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması ile ilgili müfettiş araştırması istenilmiş, konu tetkik edilmektedir\" denildi.

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- (ÖZEL)

2- BALKONDA KÖPEĞİNİ DÖVEN KİŞİYE GÖZALTI

- Hayvanseverler evin önünde toplandı, protesto etti.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL, (DHA) -

Kadıköy\'de bir binanın balkonunda köpeğine şiddet uygularken görüntülenen kişi gözaltına alındı. Bina önünde toplanan hayvansever köpeğe uygulanan şiddeti protesto etti.

Olay Acıbadem Mahallesi Tekin sokakta meydana geldi. Evinin balkonunda köpeğine terlik ve yumrukla şiddet uygulayan bir kişi cep telefonu ile görüntülendi. Olay görüntülerinin ortaya çıkması üzerine hayvanseverler bina önünde toplandı. Hayvanseverler köpeğe uygulanan şiddeti protesto etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Şikayetler üzerine köpeğine şiddet uygulayan kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

\"VİDEOYU GÖREN BİR KİŞİ DARP ETTİ\"

Görüntüleri izledikten sonra bina önüne geldiği söyleyen bir kişi, \"Köpeğini yumrukluyor ve köpekten çığlıklar yükseliyor. Hayvan da topallıyor. Köpeği gezdirmeye çıkarmış. Bizi görünce korktu. Videoyu gören bir kişi de darp etmiş\" dedi.

Başka bir hayvansever ise \"Sosyal medyada gördük, hemen geldik. Balkonda şiddet görüntülerini gördük. Polise ihbar ettik. Gözaltına aldılar biz de şikayetçi olacağız\" diye konuştu.

ŞİDDET KAMERADA

Köpeğe uygulanan şiddet bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde balkonda bir kişinin köpeğe terlik ve yumrukla vurduğu görülüyor. Şiddet uygulanan köpeğin veterinere götürüleceği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Toplanan vatandaşların görüntü

-Köpeğe şiddet uygulayan şahsın görüntüsü

-Köpeğin görüntüsü

-Şüphelinin polis otosuna bindirilmesi

-Vatandaşların köpeği sevmesi

-Vatandaşlar ile röp

-Köpeğe uygulanan şiddet(cep telefonu)

01.12.2018 - 16.33 Haber Kodu : 181201113

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(ek bilgiyle)

3- SULTANGAZİ\'DE FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN KUYUMCUYA GASP GİRİŞİMİ

- Sultangazi\'de kuyumcu dükkanını kapattıktan sonra evine doğru yaya olarak giden kuyumcu, ara sokakta Gürcistan uyruklu belirtilen yüzü maskeli 4 soyguncunun saldırısına uğradı.

- Kuyumcunun elindeki çantayı almaya çalışan soyguncular, kendilerini takip eden polis tarafından durdurulmaya çalışıldı.

- Polis, soyguncuları bindikleri aracın lastiğine sıkarak durdurmaya çalıştı. Lastiği patlayan araç park halindeki bir araca çarptı.

- Olay sırasında polis soygunculardan birini yakalamayı başardı. Diğer üç soyguncu ise olay yerinden kaçmayı başardı.

- Film sahnelerini aratmayan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL - İstanbul DHA

Sultangazi\'de soyguncuların saldırısına uğrayan kuyumcuyu sivil polisler kurtardı. Film sahnelerini aratmayan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi\'de akşam saatlerinde kuyumcu dükkanını kapattıktan sonra evine doğru yaya olarak giden Hasan Koç, ara sokakta Gürcistan uyruklu olduğu öne sürülen yüzü maskeli 4 soyguncunun saldırısına uğradı. Hasan Koç\'un elindeki çantayı almaya çalışan soyguncular, kendilerini takip eden polis tarafından durdurulmaya çalışıldı.

Hasan Koç\'un evine yakın gerçekleşen olayda bir araçla önünü kesen soyguncular, araçtan inerek kuyumcuya saldırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran Hasan Koç\'un imdadına polis yetişti. 4 soyguncuyu daha önce gerçekleşen başka bir olaydan dolayı takibe alan polis, yüzü maskeli soyguncuların kuyumcu Hasan Koç\'un saldırmasının ardından harekete geçti.

Polisi fark eden Gürcistan uyruklu soyguncular, geldikleri araca binerek olay yerinden kaçmaya başladı. Bu sırada sivil polis, kuyumcuyu soyguncu sanınca ilk olarak onu yakaladı. Ancak Hasan Koç polise soyguncuları işaret etti.

Bunun üzerine polis, soyguncuları bindikleri aracın lastiğine sıkarak durdurmaya çalıştı. Lastiği patlayan araç park halindeki bir araca çarptı. Olay sırasında polis soygunculardan birini yakalamayı başardı. Diğer üç soyguncu ise olay yerinden kaçmayı başardı.

Film sahnelerini aratmayan olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASINDAN OLAY ANI

-Kuyumcunun yolunu kesmeleri

-Yaşanan kavga

-Polisin gelişi

-Kuyumcuyu polisin yakalaması

-Aracın kaçışı

-Polisin ateş açması

-Olay yerinden dey

01.12.2018 - 13.14 Haber Kodu : 181201058_

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4- KADIKÖY AÇIKLARINDA MAHSUR KALAN 6 KİŞİ KURTARILDI

İstanbul DHA

Kadıköy açıklarında kötü hava şartları nedeniyle batmak üzere olan teknedeki 6 kişi kurtarıldı.

Olay dün gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Kadıköy Fenerbahçe açıklarında içinde 6 kişi bulunan bir tekne kötü hava şartları nedeniyle mahsur kaldı. Acil yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen Denizde Arama Kurtarma (DAK-SAR) ekipleri teknede bulunanları kurtarma botuna aldı. 6 kişi kıyıya çıkarıldı. O anlar ekiptekiler tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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- Kurtarma çalışmalarında görüntüler

- Detaylar

01.12.2018 - 16.02 Haber Kodu : 181201096

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5- KOCA ŞİDDETİNDEN KAÇTI: 3 ÇOCUĞUYLA HATAY\'DAN İSTANBUL\'A GELDİ

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) -

Hatay\'da, eşinden şiddet gördüğü öne süren 3 çocuk annesi Ş.Y., ikinci şoku eşinin bir başkasıyla evlenmesiyle yaşadı. Eşinin şiddeti ve bir başkasıyla dini nikahla evlenmesinden sonra üç çocuğuyla İstanbul\'a gelen Ş.K., çocuklarıyla yaşam mücadelesi veriyor.

Yaklaşık 1 yıl önce üç çocuğuyla İstanbul\'a taşınan Ş.Y., rutubetli evde çocuklarıyla birlikte kalıyor. 39 yaşındaki

Ş.Y., kocası H.Y.\'nin kendilerini terk ederek bir başka kadınla dini nikahla evlendiğini söyledi. 17 yaşında H.Y., ile görücü usulüyle evlenen Ş.Y., evlendikten sonra eşi ile geçimsizlik yaşamaya başladı. Eşinden zaman zaman şiddet gören Ş.Y., ikinci şoku ise geçtiğimiz yıl yaşadı.

EŞİM BENİ TERK ETTİ

Eşinin bir başkasıyla evlendiğini söyleyen Ş.Y., kocası H.Y.\'nin ilgisizliği, şiddeti ve ikinci evliliğinden dolayı İstanbul\'a yerleştiğini söyledi. Ş.Y., \"Kocamın hakaretleri ve çocuklarımızın okulu bırakıp çalışmalarını istemesinden, beni terk edip başka bir evlilik yapmasından dolayı Hatay\'dan İstanbul\'a göç ettim\" dedi.



BABAMI HİÇBİR ZAMAN AFFETMEYECEĞİM

Ş.Y.,\'nin 17 yaşındaki lise öğrencisi kızı Z.Y., \"Hatay\'da oturuyorduk. Babamız bize hiçbir şekilde bakmıyordu. Eve bile gelmiyordu. Bazen eve geliyordu, annemle ve bizimle kavga ediyordu. Bize okuldan ayrılmamızı ve çalışmamızı söylüyordu. Sürekli olarak bizi tehdit ediyordu. Bizde dayanamayıp Sultangazi\'ye göç ettik\" dedi.

Babasını özlemediğini de söyleyen Z.Y., \"Özleseydik zaten burada olmazdık. Babam gelirse hiçbir şekilde kendisini affetmem\" diye konuştu.

SOĞUKTA DERS ÇALIŞIYORUM

Şu an yaşadıkları evin soğuk olduğunu ve ısınma problemini elektrikli soba ile çözmeye çalıştıklarını ifade eden Z.Y., \"Şu anda soğukta ders çalışıyorum. Okuduğum okul ile evimiz arasında 4 kilometre var. Bazen minibüs param olmadığı için yürüyerek gitmek zorunda kalıyorum. Duyarlı insanlarımızın bize yardım eli uzatmasını bekliyorum\" dedi.

Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Mahallesi\'nde rutubetli bir evde üç çocuğuyla yaşam mücadelesi veren Ş.Y., küçük yaşlarda geçirdiği bir kaza sonucu ayağından sakatlandı. Bundan dolayı da çalışamıyor. Ailenin durumundan haberdar olan Sultangazi Kaymakamlığı ve Sultangazi Belediyesi harekete geçti. Sultangazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aileye her ay 700 TL para yardımında bulunurken, belediyesi de aileye gıda ve giyim yardımında bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

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- Ailenin evinden detaylar

- Yılmaz ders çalışırken detaylar

- Ş.Y. röportaj

- Z. Y.röportaj

- Yardım merkezinden görüntüler

- Detaylar

01.12.2018 - 16.05 Haber Kodu : 181201100

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6- EMİNÖNÜ\'NDE MİLLİ PİYANGO KUYRUĞU

Harun UYANIK / İstanbul DHA

Milli Piyango\'nun yılbaşı için belirlediği büyük ikramiye olan 70 milyon lirayı kazanmak isteyenler Eminönü\'ndeki milli piyango bileti gişesinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yılbaşı bileti almak isteyenler soğuk hava aldırış etmede, dakikalarca sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Bilet alan bir kadının, büyük ikramiye kendisine çıktığın parayı yiyeceğini belirtirken bir diğer kadın ise \"Sülalemi ihya edeceğim\" dedi. Çocuklarıyla birlikte bilet almaya gelen bir kişi de, \"Çocuklarım ne isterse onu yapacağım\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Bilet alanların görüntüsü

- Gişeden görüntüler

- Kuyruktan görüntüler

- Bilet alanlarla röportaj

- Detaylar

01.12.2018 - 16.50 Haber Kodu : 181201119