DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- ERDOĞAN ADAYLARI AÇIKLADI

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı\'nda 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkanı adaylarını açıkladı.

* Erdoğan,

\"Dün ülkemizi ve şehirlerimizi yönetenleri seçimden seçime görüyorduk, bugün katılımcı demokrasiyi yaygınlaştıracak yöntemler arıyoruz. Dün sadece belirli büyükşehirlerin gündeminde olan otopark gibi, sosyal ve kültürel donatılar gibi ihtiyaçlar, bugün her şehrin önceliği haline geldi. Bunları çoğaltmak mümkündür.\"

\"Söylemek istediğim, ülkemiz geliştikçe, milletimizin olaylara bakışı derinleştikçe, ülkeyi ve şehirleri yönetmenin usullerinin de değiştiğini görüyoruz. İşte bunun için manifestomuzda şehirlerimizin geçmişteki veya bugünkü ihtiyaçları değil, gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ilkeleri ortaya koyuyoruz\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi\'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı\'nda 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkanı adaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Birileri için ittifaklar seçimle, sandıkla sınırlı olabilir, biz ülkenin ve milletin geleceği için yaptığımız ittifakı inşallah sonraki nesillere de miras olarak bırakacağız. Burada bir kez daha Sayın Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi\'ne gönül vermiş kardeşlerimize bu kutlu yürüyüşe verdikleri destek için teşekkürümü, şükranlarımı ifade ediyorum\" dedi.

Erdoğan, \"Bugün 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde göstereceğimiz AK Parti adaylarından 40 büyükşehir veya il merkezindeki isimleri açıklamak üzere bir aradayız\" diye konuştu. Erdoğan, seçim manifestosunu önümüzdeki ay adayların tamamını ilan ettikten sonra açıklayacaklarını belirtti.

\"AK PARTİ\'NİN HER SEÇİMDE OY HEDEFİ, MÜMKÜNSE YÜZDE 100\'ÜN DESTEĞİNİ ALMAKTIR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Biz milletimizin aklını çelmenin değil, gönlüne girmenin peşinde olduk. Biz her şeyden önce kalpleri fethetmenin mücadelesini yürüttük. Biz her şeyden önce kalpleri feth etmenin mücadelesi içinde olduk. Seçimler sandıkta değil, gönüllerde kazanılır veya kaybedilir\" dedi. Erdoğan, \"AK Parti\'nin her seçimde oy hedefi, mümkünse yüzde 100\'ün desteğini almaktır. Bu orana ne kadar yaklaşırsak kendimizi o kadar başarılı görürüz. Biz oy oranımız düştüğünde iktidarımız tehlikeye girdiği için değil, milletimizin gönlünde irtifa kaybettiğimiz için üzülüyoruz. Aynı şekilde oy oranımız yükseldiğinde gücümüzü tahkim ettiğimiz için değil milletimizin gönlündeki yerimizi sağlamlaştırdığımız için seviniyoruz\" dedi.

\"MİLLETLE İRTİBATINI KOPARMA HASTALIĞINA KAPILAN HİÇ KİMSENİN AK PARTİ ÇATISI ALTINDA YERİ OLAMAZ\"

Erdoğan, \"Bir belediye başkanı halkına tepeden bakamaz. Belediye başkanı, tevazu ehlidir. Samimiyet ehlidir. Gayret ehlidir. \'Önce millet, önce memleket\'der. Bulunduğu görevde kibir, büyüklük taslama, millete tepeden bakma, milletle irtibatını koparma hastalığına kapılan hiç kimsenin AK Parti çatısı altında yeri olamaz. İnşallah 31 Mart 2019\'da milletimizin gönlündeki yerimizi daha da güçlendirecek, daha da yükseğe çıkartacağız\" şeklinde konuştu.

\"ARTIK MİLLETİMİZLE DAHA DERİN UFUKLARA BAKMA, DAHA VİZYONEL PROJELERİ KONUŞMA İMKANINA SAHİBİZ\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Ben şimdi size 94 öncesi İstanbul\'dan bahsedeceğim veya genelleme yapacağım. Musluğundan suyu akmayan, binasının önünden çöpü toplanmayan, çamurdan sokağına girilmeyen, çukurdan caddesinde yürünmeyen, kaldırımı zaten olmayan, kirden, isten, dumandan havası solunmayan, ulaşımı sınırlı, iletişimi kopuk velhasıl her tarafından lime lime olmuş bir şehirde siz insanlara istediğiniz kadar büyük projeler, istediğiniz kadar büyük hayaller anlatın, beyhudedir. İnsanların başlarını sokacak ev bulamadığı bir yerde, uçuk kaçık imar projeleriyle milletin derdine derman bulamazsınız. Mutfağında yiyecek ekmeği, dolabında giyecek elbisesi, sobasında yakacak odunu, kömürü olmayan birine şehircilik adına anlatacağınız hiçbir şeyin karşılığı yoktur. Gözü gibi üzerine titrediği evladını okula gönderemeyen, hastalandığında ilacını alamayan, onu güvenli bir şekilde sokağa salamayan bir insanı vizyonunuzla heyecanlandıramazsınız. Önce insanın yaradılışından beri arayışında olduğu barınma, giyinme, güvenlik, yeme-içme, eğitim, sağlık gibi temel hizmetleri kendisine sağlamanız gerekiyor. Türkiye hamdolsun bu aşamayı özellikle geçtiğimiz 16 yılda yaptığımız yatırımlarla geride bırakmıştır. Artık milletimizle daha derin ufuklara bakma, daha vizyonel projeleri konuşma imkanına

sahibiz\" diye konuştu.

\"BUGÜN KATILIMCI DEMOKRASİYİ YAYGINLAŞTIRACAK YÖNTEMLER ARIYORUZ\"

Erdoğan, \"Dün asgari ihtiyaçların karşılanmasının yollarını arıyorduk, bugün ülkemizi her alanda muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmayı konuşuyoruz. Dün hiçbir vatandaşımızı aç ve açıkta bırakmamak için neler yapabileceğimize kafa yoruyorduk, bugün şehirlerimizdeki hayat kalitesini nasıl yükseltebileceğimizi tartışıyoruz. Dün şehirlerimizi bir ur gibi istila eden yıkık, dökük gecekonduların önüne geçmenin yollarını arıyorduk, bugün gereğinden fazla yüksek yapılan binalardan duyduğumuz rahatsızlığı ifade ediyoruz. Dün \'Hizmet gelsin de nasıl gelirse gelsin\' diye düşünüyorduk, bugün akıllı şehirler inşa etmenin peşinde koşuyoruz. Dün ülkemizi ve şehirlerimizi yönetenleri seçimden seçime görüyorduk, bugün katılımcı demokrasiyi yaygınlaştıracak yöntemler arıyoruz. Dün sadece belirli büyükşehirlerin gündeminde olan otopark gibi, sosyal ve kültürel donatılar gibi ihtiyaçlar, bugün her şehrin önceliği haline geldi. Bunları çoğaltmak mümkündür. Söylemek istediğim, ülkemiz geliştikçe, milletimizin olaylara bakışı derinleştikçe, ülkeyi ve şehirleri yönetmenin usullerinin de değiştiğini görüyoruz. İşte bunun için manifestomuzda şehirlerimizin geçmişteki veya bugünkü ihtiyaçları değil, gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ilkeleri ortaya koyuyoruz\" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN\'IN AÇIKLADIĞI ADAYLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayları alfabetik sırayla okuyarak sahneye davet etti.

-Adıyaman: Süleyman Kılınç,

-Amasya: Cafer Özdemir

-Antalya: Menderes Türel

-Ardahan: Yunus Baydar

-Artvin: Mehmet Kocatepe

-Bartın : Yusuf Ziya Aldatmaz

-Batman: Murat Güneştekin,

-Bayburt: Fatih Yumak

-Bitlis: Nesrullah Tanğlay

-Bolu: Fatih Metin,

-Burdur: Deniz Kurt

-Bursa: Alinur Aktaş

-Denizli: Osman Zolan

-Diyarbakır: Cumali Atila,

-Düzce: Faruk Özlü

-Elazığ: Şahin Şerefoğulları.

-Erzurum: Mehmet Sekmen

-Gaziantep: Fatma Şahin,

-Giresun: Aytekin Şenlikoğlu

-Gümüşhane: Ercan Çimen

-Hakkâri: Cüneyt Epcim

-Kahramanmaraş: Hayrettin Güngör

-Karabük: Burhanettin Uysal,

-Kastamonu: Tahsin Babaş,

-Kayseri: Memduh Büyükkılıç

-Kırıkkale: Mehmet Saygılı,

-Kırklareli: Burak Süzülmüş,

-Kilis: Mehmet Abdi Bulut,

-Kocaeli: Tahir Büyükakın,

-Malatya: Selahattin Gürkan,

-Nevşehir: Rasim Arı,

-Niğde: Emrah Özdemir

-Ordu: Hilmi Güler,

-Rize: Rahmi Metin,

-Samsun: Mustafa Demir,

-Sinop: Ali Çöpçü,

-Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül,

-Şırnak: Mehmet Yarka,

-Tekirdağ: Mestan Özcan,

-Yalova: Yusuf Ziya Öztabak,

Görüntü Dökümü:

--------------------

- Erdoğan\'ın konuşması

- Detaylar

============

2 - FATİH ERBAKAN \"YENİDEN REFAH PARTİSİ\" TANITTI

Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK - İlkay DİKİCİ - İSTANBUL (DHA)

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan\'ın oğlu Fatih Erbakan ve Osmanlı Padişahı Abdulhamid\'in torunu Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu\'nun kurucuları arasında yer aldığı \"Yeniden Refah Partisi\" Eyüp Sultan Meydanı\'nda düzenlenen mitingle tanıtıldı

Eyüp Sultan Meydanı\'nda düzenlenen mitingde konuşan Erbakan partisini iktidara taşıyacaklarının sözünü verdi.



\"TEK BAŞINA İKTİDAR OLACAĞIZ\"

Erbakan, \"Milli görüşün koalisyon ortağı olduğu birinci 40 yıldan sonra, mili görüşün tek başına iktidar olacağı ikinci 40 yılın startını veriyoruz\" diye konuştu. Erbakan, babası Necmettin Erbakan döneminde memurun maaşını 2 katına çıkardıklarını söyleyerek, \"Denk bütçenin gerçekleştirildiği birinci 40 yıldan sonra bütün iç ve dış borçlarının ödeneceği ikinci 40 yılı başlatacağız\" dedi. Erbakan ilk işlerinden birisinin Ayasofya\'yı ibadete açmak olduğunu kaydetti.



\"PARTİYİ ŞEHZADEYLE KURUYORUZ\"

Milli görüş akımının ilk siyasi partisi olan Milli Nizam Partisi\'ni sultanların kurduğunu söyleyen Fatih Erbakan, \"Babam Milli Nizam Partisi\'ni kurarken \'Bu partiyi sultanlar kurdu. Bu partiyi sultan Abdulhamid Han kurmuştu\' demişti. Şimdi biz de diyoruz ki milli görüşün ikinci 40 yıldaki temsilcisi olan Refah Partisi\'ni Erbakan\'ın kastettiği şehzademizle birlikte kuruyoruz\" dedi.



\"İNTİKAM İÇİN GELMİYORUZ\"

Refah Partisi\'nin 20 yıl sonra vücut bulduğunu söyleyen Erbakan, \"Yeniden Refah Partisi olarak kavga için intikam için çatışma için değil, kinle hasetle hırsla yola çıkmıyoruz. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak yapılan tüm hayırlara teşekkür etmek, eksikleri tamamlamak, yanlışları düzeltmek için yola çıkıyoruz\" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu da yaptığı konuşmada Yeniden Refah Partisi\'yle birlikte Osmanlı ruhunun geri geleceğini söyledi.



Görüntü Dökümü:

------------

- Fatih Erbakan\'ın alana girişi

- Kalabalıkla beraber yürüdüğü sırada yaşanan izdiham

-İzdihamdan görüntüler

- Erbakan\'ın konuşması

- Milli Görüş yemini edilmesi

- Genel ve Detaylar

====================

3 - PERU VE KOLOMBİYALILAR... \"SOYULMAK ÜZEREYİM\" DİYE TELEFON EDİNCE KURTULDU

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) MALTEPE\'te bankadan para çeken bir kişiyi takip ederek otomobilinin lastiğini patlatan ardında soymaya çalıştıkları iddia edilen ikisi Kolombiya biri Peru uyruklu 3 kişi yakalandı. Mağdur Mesut D.\'nin kendisini takip edenleri fark ederek \"Soyulmak üzereyim\" diyerek polise haber verdiği öğrenildi.

Maltepe, Zümrütevler Mahallesi\'nde 16 Kasım\'da yaşanan olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti; Bir bankadan 117 bin lira çeken işadamı Mesut D. otomobiline bindikten hemen sonra benzin almak için bir akaryakıt istasyonunda durdu. Bir süre sonra yoluna devam eden Mesut D. arka lastiğinin inmeye başladığını peşinde ise bir otomobilin olduğunu fark etti.

İŞADAMI POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Bunun üzerine Gülsuyu Polis Merkezi\'nin bulunduğu sokağa sapan Mesut D. 155\'i arayarak \"Üzerimde yüklü para var. Birileri beni takip ediyor. Otomobilimin lastiği de inmek üzere sanırım soyulmak üzereyim\" deyip yardım istedi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN POLİSLER ŞÜPHELİLERİ YAKALADILAR

Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri olay yerine geldiklerinde şüpheliler kaçmaya çalıştı. Başlayan takibin ardından durdurulan otomobilde bulunan Kolombiya uyruklu Harol Octavio P.(48), Ana Marcela G.(28) ve Peru uyruklu Dainel Arturo M.(39) gözaltına alındı. Yapılan incelemede şüphelilerin Mesut D.\'nin lastiğini patlatırken görüntülerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi.

SERBEST KALDILAR

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

---------

-Lastik patlatırken güvenlik kamerası görüntüleri

-Şüphelilerin adliyeye sevki



====================

4- TUZLA\'DA VİRAJI ALAMAYAN KAMYON DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul DHA

TUZLA\'da dönüş sırasında üzerinde virajı alamayan kamyon bariyerlere devrildi.

Olay Tuzla İçmeler Köprüsü\'nden meydana geldi. Harem istikametine dönüşü yapan Bedrettin Yiğit idaresindeki 71 FH 979 plakalı kamyon virajı alamayınca bariyerlere devrildi. Kazada sırasında sürücü Yiğit yaralanmazken, maddi hasar meydana geldi. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken devrilen kamyon olay yerinden kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Devrilen kamyonun görüntüsü

-İtfaiyenin görüntüsü

-Polisin görüntüsü

-Trafikten görüntüler

-Genel ve detay görüntüler