DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(ÖZEL)

1- BREZİLYALI TURİSTLERE TAKSİDE GASP DEHŞETİ

- İstanbul\'da taksici dehşeti...

- Gasp edilen turist taksiden aşağıya atıldı.

- O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Haber-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu\'nda gasp edilen turistlerden biri taksiden atıldı.

Olay geçen hafta meydana geldi. Brezilyalı İgor Mateus Avila Pires (31) eşi Marcia Godoi Linhares De Souza (34) ile saat 02.00 sıralarında Taksim Meydanı\'ndan bir taksiye bindi. Karaköy\'de bulunan otele gitmek istediklerini söyleyen çift, taksi şoförüne otelin ismini ve adresini verdi. İddiaya göre taksici turistleri biraz dolaştırdıktan bir arkadaşını da değişim yapacağı şoför olduğunu söyleyerek araca aldı. Taksici, daha sonra turistleri Karaköy\'de bir otelin önünde indirmek istedi. Brezilyalı çift kaldıkları otelin burası olmadığını söyleyince aralarında tartışma çıktı. Marcia Godoi Linhares De Souza taksiden indi, kocası İgor Mateus Avila Pires ise Taksim Meydanı\'ndan Karaköy\'e 50 lira yazan ücreti taksiciye verdi.

TAKSİDEN AŞAĞIYA ATILDI

Taksici bu paranın yetersiz olduğunu söyleyerek turist ile tartıştı. Bu sırada sürücü gaza bastı. Parası ve cüzdanı alınan Brezilyalı turist İgor Mateus Avila Pires, hareket halindeki araçtan aşağıya attı. Turistin ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Brezilyalı İgor Mateus Avila Pires\'in taksiden atılması, eşi Marcia Godoi Linhares De Souza\'nın koşarak kocasının yanına gelmesi, taksinin hiç durmadan yoluna devam etmesi ve olayı gören çevredekilerin yardıma koşması yer aldı.

TAKSİCİ TUTUKLANDI

Turistlerin şikayeti sonrası harekete geçen polis ekipleri taksiciyi gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen taksici tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçtaki diğer kişi ise ifadesinin ardından serbest kaldı

Görüntü Dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Taksinin ilerlemesi

-Kadının taksinin peşinden koşması

-İgor Mateus Avila Pires\'in taksiden atılması

-Taksinin yoluna devam etmesi

-Kadının düşen eşinin yanına gelmesi

-Yardıma koşanlar

-Adamın yerden kalkması

06.11.2018 - 16.38 - Haber Kodu : 181106192

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(Geniş Haber)

2- BEYOĞLU\'NDA FECİ KAZA KAMERADA

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu\'nda kaza yapan araçlardan biri yol kenarındaki kişiye çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Refik Saydam Caddesi üzerinde meydana geldi. Unkapanı istikametine ilerleyen taksi, ters yönden gelip U dönüşü yapmak için yola giren bir otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan taksi, yolda yürüyen bir vatandaşa çarptıktan sonra trafik yön tabelasına çarparak durdu. Taksinin çarptığı yaya havaya savrularak yere düştü. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis kazaya karışan sürücüleri ifadesi için polis merkezine götürdü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İki aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ters yönden gelen otomobilin bir anda yola çıkması, kendi yolunda ilerleyen taksinin bu otomobile çarpması, savrulan taksinin yolda yürüyen bir yayaya çarptıktan sonra tabelaya çarparak durması yer aldı.

Görüntü dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Ters yönden gelip U dönüşü yapan kırmızı otomobil

-Yolunda ilerleyen taksinin otomobile çarpması

-Savrulan taksinin yayaya çarpması

-Yayanın havaya savrulup yere düşmesi

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Kazaya karışan araçlar

-Yaralının bulunduğu ambulans

-Taksici ile röportaj

-Kırmızı otomobil sürücüsü

-Polis ekipleri

-Genel ve detay görüntüler

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ

-Yaralının bulunduğu görüntüler

06.11.2018 - 16.02 - Haber Kodu : 181106171

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(GENİŞ HABER)

3- ABDULLAH TİVNİKLİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Gökhan ÇELİK-Harun UYANIK-Ramazan EGRİ/ İSTANBUL, (DHA)

Tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybeden Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Türkiye\'de katılım bankacılığı alanında önemli faaliyetlerde bulunan Abdullah Tivnikli 59 yaşında hayatını kaybetti. Tivnikli için ikindi vakti Marmara İlahiyat Camisi\'nde cenaze töreni düzenledi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 11\'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile çok sayıda bakan, işadamı ve sevenleri katıldı. Erdoğan cenzaenin kalıdırlması sırasında tabuta omuz verdi.

Cenaze namazın ardından kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Gerçekten Abdullah kardeşimiz bir vakıf insanı olarak gelecekte de kendisinden sonra hakikaten bu hayırlarını devam ettirecek bir nesil bırakmanın gayreti içinde oldu. Şu anda şu musalla taşı \'Birçok şeyi bizlere vaiz olmak suretiyle anlatıyor, bizler de bundan nasibimizi aldık alıyoruz\' diye düşünüyorum. Rabbimden niyazımız odur ki mekanı cennet olsun inşallah. Ailesine camiamıza sabırlar diliyoruz.\" dedi.

Abdullah Tivnikli\'nin cenazesi daha sonra götürüldüğü Nakkaştepe Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

AĞABEYİ İLE AYNI YAŞTA VEFAT ETTİ

Abdullah Tivnikli\'nin ağabeyi Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fahreddin Tivnikli de 59 yaşında vefat etmişti. 4 Aralık 2014\'de vefat eden Fahrettin Tivnikli\'nin cenaze namazına Abdullah Tivnikli\'nin yanı sıra dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, eski sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Altınok katılmışlardı.

Görüntü dökümü

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-Cenazenin omuzlarda cenaze aracına götürülüşü

-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın camiden çıkışı

-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın bir süre sohbet edişi

-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın aracının camiden ayrılması

06.11.2018 - 16.48 - Haber Kodu : 181106196

06.11.2018 - 16.51 - Haber Kodu : 181106200

06.11.2018 - 16.53 - Haber Kodu : 181106201

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4- POLİS HELİKOPTERİNE LAZER TUTAN SUÇ MAKİNESİ YAKALANDI

Haber: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda polis helikopterine lazer tutarak uçuş güvenliğini tehliye sokan kişi yakalandı.

Beyoğlu Haliç Kongre Merkezi\'nde geçtiğimiz ay düzenlenen bir etkinlik sırasında görevli polis helikopterine bir kişi lazer tuttu. Helikopterin kamerasına da yansıyan olay sonrası polis harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı helikopterin uçuş güvenliğini ve görevlilerin hayatının tehlikeye sokan kişi tespit edildi.

E.K. (32) Beyoğlu İstiklal Mahallesi\'nde kullandığı lazer ile birlikte yakalandı.

E.K.\'nin \"Kasten Öldürme\", 6 kez \"Uyuşturucu Madde Kullanmak\", \"İşyerinden Hırsızlık\", \"Otodan Hırsızlık\", \"Parada Sahtecilik\", \" Kapkaç\", \"Kasten Yaralama\", \"Tehdit-6136 Sayılı Kanuna Muhalefet\", \"Aile İçi Şiddet\" konularından olmak üzere toplam 14 suç kaydının bulunduğu belirlendi. E.K.\'ye İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca \"Kamu Güvenliğini Tehlikeye Sokma\" suçundan adli işlem yapılırken \"Sivil Havacılık Kanununa Muhalefet\" suçundan ise 10 bin TL idari para cezası verildi.

E.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Helikoptere lazer tutulması

-E.K.\'nin fotoğrafı

06.11.2018 - 15.25 - Haber Kodu : 181106143

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5- SARAÇHANE PARKINDA \'DOĞU TÜRKİSTAN\' PROTESTOSU

Mehmet İlkay ÖZER-Can EROK/İSTANBUL,(DHA)

Sivil toplum kuruluşları üyeleri ve Doğu Türkistanlı bir grup Fatih Camii\'nde toplandıktan sonra Saraçhane Parkı\'na bir yürüyüş gerçekleştirerek Doğu Türkistan\'da yaşanan baskıları protesto etti.

Çin Halk Cumhuriyeti\'nin Doğu Türkistan\'da yaşayan halka baskı ve zulmettiği gerekçesiyle aralarında sivil toplum kuruluşları ve bir grup Doğu Türkistanlının olduğu bir grup yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi. Öğle namazından sonra Fatih Camii avlusunda toplanan grup sloganlara atarak, Saraçhane Parkına yürüdü. Burada grup adına sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Doğu Türkistanlı temsilciler açıklama yaptı. Yapılan açıklamalarda Doğu Türkistan halkının uğradığı baskılar protesto edildi.

Yapılan açıklamaların ardından grup parktan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Cami avlusunda toplananlar

-Yürüyüşe geçilmesi

-Grubun parka girmesi

-Açıklamalardan detaylar

-Genel ve detaylar

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(geniş haber)

6- KADIKÖY\'DE ÇUKURA DÜŞEN İŞÇİ KURTARILDI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de çalışma yapan bir işçi, inşaatın temel çukuruna düşerek yaralandı.

Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak\'ta bulunan bir inşaatta çalışma yapan Hasan Taştan (46), temel için kazılan çukura düştü.

Kaynak yaptığı sırada bir anda çukura düşen Taştan yaralandı. Yaralı işçiyi çıkarmak için olay yerine itfaiye geldi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrası yaralı kişiyi kurtardı. Yaralı işçi daha sonra tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiyenin çalışmaları

-işçinin çıkarılması

-ambulansa konulması

-Detaylar

06.11.2018 - 15.41 - Haber Kodu : 181106163

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7- KÜÇÜKÇEKMECE\'DEKİ KADIN CİNAYETİ DAVASI

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'de 5 ay önce kendisinden ayrılan ve barışma istediğini reddeden iki çocuk annesi Seher Çetintaş\'ı (34) silahıyla yakın mesafeden birçok kez ateş ederek öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Ahmet Kalender\'in (36) yargılanmasına başlandı. Pişman olduğunu, olay günü Seher Çetintaş\'ın onu zedeleyici sözler söylediğini iddia eden sanık Kalender, \"Hakaret içerikli bir ses duydum.

Sesin geldiği yöne doğru kafamı çevirdiğimde silahlı birisinin üzerime geldiğini gördüm. Silahıma sarıldım. Gözlerimi kapatıp, 3-4 el ateş ettim. Maktule doğru yönelttim. Gözlerimi açtığımda Seher Hanım yerde yatıyordu. \" dedi.

SANIK: GÖZLERİMİ KAPATIP, 3-4 EL ATEŞ ETTİM

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Kalender ve taraf avukatları hazır bulundu. Öte yandan ölen Seher Çetintaş\'ın kızı Z.K. (16) da duruşmaya \"Müşteki\" sıfatıyla katıldı. Tutuklu sanık Kalender, çok üzgün ve pişman olduğunu, Seher Çetintaş\'ın ailesinden özür dilediğini belirterek, Seher Çetintaş ile bir yıl çocuklarıyla birlikte aynı evde kaldığını ve amacının da evlenmek olduğunu söyledi. Seher Çetintaş\'ın eşi ile olan sorunlarından dolayı kendisinden yardım istediğini belirterek, \"Ben de yardımcı oldum. Aramızda duygusal bağ oluştu. Kendisinin isteği ile siteye taşındık. Oradan da başka eve taşındık. Sonrasında benden ev almamı istedi. İmkânım olmadığını söyledim. O da bana \'Ev almayacaksan alacak insan çok\' dedi. Farklı telefonlardan ve eski eşinden tehdit telefonları alınca evleri ayırdık. Kendisi benim evimin üst katında daire kiraladı. Kendisi kapıma sık sık gelip görüşmek istiyordu. Taleplerini reddettin. Farklı kişilerden tehditler ve aramalar geliyordu. En az bir senedir dükkânıma gidemedim. Yaptığım araştıramaya göre Seher Hanım\'ın beni tehdit ettirdiğini öğrendim. Olay günü beni kafeye çağırdı. Kafeye gittim, çay söyledim, içmedi, çok tedirgindi. Onur zedeleyici sözler söyledi. Sonrasında sana güçlü birisini çıkaracağımı söylemiştim. \'Birazdan göreceksin\' dedi. Kapı önüne çıktık. Çıktığımız zaman yüzüme tükürdü ve \'Senin gibi adamın yüzüne tükürülür\' dedi. Hakaret içerikli bir ses duydum. Sesin geldiği yöne kafamı çevirdiğimde silahlı birisinin üzerime geldiğini gördüm. Panik yaptım. Kendimi savunmak amaçlı silahıma sarıldım. Silah sesini duysun kaçsın istiyordum. Gözlerimi kapatıp, 3-4 el ateş ettim. Maktule doğru yönelttim. Gözlerim kapalıydı. Silahı kurusıkı zannediyordum. Öldürücü olduğunu bilmiyordum. Gözlerimi açtığımda Seher Hanım yerde yatıyordu. Bana küfür eden adam da kaçmıştı. Görsem tanırım\" dedi.

ŞİKAYETÇİ KARDEŞ: KIZKARDEŞİMİN PARMAĞINI ISIRDI, KIZ KARDEŞİMİ DÖVDÜ

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi\'ne yazılan talimata cevap verildiği ve Seher Çetintaş\'ın kardeşi Safinar Çetintaş\'ın \"müşteki\" sıfatıyla ifadesinin alındığı tutanaklara geçirildi. Safinar Çetintaş ifadesinde, sanığın kız kardeşi ile bir dönem arkadaş olduklarını belirterek, \"Diğer kız kardeşimin düğünü nedeniyle 2017 yılı sonbahar gibi kız kardeşim, çocukları ve sanık evime geldi. Arkadaşlıkları sürecinde kız kardeşim sanıktan ayrılmaya karar verdi. Sanık, kız kardeşimin olaydan bir iki ay önce parmağını ısırmıştı. Bu nedenle parmağı sakat kalmıştı. Yine bir defasında da kız kardeşimi dövmesi nedeniyle kız kardeşim elmacık kemikleri kırılmıştı. Kız kardeşim bu nedenle estetik operasyon geçirmişti. Kız kardeşim sanıktan ayrılmıştı. Sanık bu durumu kabul edemediği için kız kardeşimi öldürmüştür. Sanıktan şikâyetçiyim. Sanığın en ağır cezayla cezalandırılsın\" dedi.

\"EYLEMİ TASARLAMA ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR\"

Sanık avukatı da müvekkili lehine delil toplanmadığını, gelen tehdit mesajlarını da mahkemeye sunduğunu belirterek, \"Seher Hanım\'ın çağırdığı o güne ait telefon kayıtlarını, ayrıntılı ATK raporunu talep ediyoruz\" dedi. Tanıkların dinlenmesi için duruşma ertelendi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianameye göre Küçükçekmece\'de 24 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: Ahmet Kalender, daha önceden arkadaşlık ilişkisinde bulunduğu ve yeniden arkadaşlık kurma isteğini reddeden Seher Çetintaş\'ı silahla yakın mesafeden birden çok kez ateş ederek öldürdü. İddianamede Ahmet Kalender\'in \"Kasten öldürme\" ve \"Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma\" suçundan müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

DAVANIN ARDINDAN AÇIKLAMA: KATİLİN İLK SÖZÜ \"PİŞMANIM\" DEMEK OLDU

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına adliye önünde açıklama yapan Ayşen Ece Kavas, \"Bugün reddettiği erkek tarafından öldürülen Seher Çetintaş\'ın duruşması için buradayız. Hiç şaşırmadık. Katilin ilk sözü \"pişmanım\" demek oldu. Bütün kadınlardan ve şiddet gösterdiği kadınlardan özür dilemek çok meşhur. \'Pişmanım\' diyerek iyi hal indirimi almaya çalışıyorlar. Kadının özel hayatını bahane ederek ya da özel hayatı hakkında zaten ölmüş olan zaten şu anda dili dönmeyen bir kadın arkasından istediğini söyleyebilen ve kendisini savunamayacak durumda olan kadın için sürekli ceza indirimi almak istiyorlar. Öldürmenin sürekli bir gerekçesi olduğunu söylüyorlar. Biz bu gerekçeleri kabul etmiyoruz. Mahkemenin kabul etmesi de bizim Türkiye\'nin ilk imzacısı olmakla övündüğü İstanbul Sözleşmesi\'nde yazan maddelere göre suçu normalleştiriyor. Suçun normalleştirilmesi şu anda kadın cinayetlerini arttırıyor. Biz bunun mücadelesini veriyoruz\" ifadelerini kullandı.

AVUKAT: EN ÜST SINIRDAN CEZA ALMASI İÇİN MÜCADELE VERECEĞİZ

Avukat Çağla Bulut ise, sanığın ifade verirken çelişkilere düştüğünü belirterek, \"Sürekli cezadan kurtulmaya yönelik ifade değişikliğine gitti. İddianame kasten öldürmeden açıldıysa da biz bunun tasarlayarak olduğu kanaatindeyiz. En üst sınırdan ceza alması için mücadele vereceğiz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Açıklama

Avukatın açıklaması

Genel ve detaylar

06.11.2018 - 16.59 - Haber Kodu : 181106203