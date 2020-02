DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'IN UÇAĞI HAVALİMANINA İNDİ

İstanbul Yeni Havalimanı açılış törenine dakikalar kala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alana geldi. Ankara\'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinin ardından TC-CAN uçağıyla İstanbul\'a eşi Emine Erdoğan ile birlikte gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ile kızı Esra Albayrak karşıladı. Esra Albayrak\'ın Erdoğan\'ın ceketini düzelttiği görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradan açılış töreni ve \"29 Ekim Cumhuriyet Resepsiyonu\"na katılmak üzere dış hatlar giden yolcu bölümüne geldi.

- Erdoğan'ın uçaktan inişi

2- TARİHİ AÇILIŞ İÇİN KONUKLAR YERİNİ ALDI

İstanbul Yeni Havalimanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yabancı konuk devlet baskanlarının katılımıyla açılacak. Açılış torenine Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Revna Demırören, kızı Yelda Demirören ve iş adamı Kıvanç Oktay da katılıyor. Törende Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal da yer aldı.

-Demirören ailesinin görüntüleri

-Mehmet Soysal\'ın görüntüsü

29.10.2018

3- TÜRK YILDIZLARI İSTANBUL YENİ HAVALİMANI İÇİN HAVALANDI

İstanbul Yeni Havalimanı\'nda Türk Yıldızları gösteri düzenledi. İstanbul Yeni Havalimanı\'nın ilk fazının 16.30\'da başlayacak açılış töreni öncesi, Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

-Türk Yıldızlarının gösterisinden detaylar

(havadan görüntüler)

4- YÜZLERCE MOTOSİKLETLİDEN \"CUMHURİYET\" KORTEJİ

- Motosikletlilerin 15 Temmuz köprüsünden geçişi havadan görüntülendi

Türkiye Motosiklet Platformu\'nun çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce motosikletli, Cumhuriyetin 95. yılı nedeniyle kortej oluşturdu. Motosiklet sürücüleri, Bağdat Caddesi\'nde buluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nü geçen motosikletliler Beşiktaş ve Eminönü güzergâhını kullanarak Edirnekapı Şehitliği\'ne ulaştı. Motosikletlilerin geçişi havadan da görüntülendi.

-Havadan görüntüler

-Motosikletlerin bağdat caddesindeki görüntüsü

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü üstündeki görüntüsü

(geniş haber)

5- ÇAVUŞOĞLU, AZERBAYCAN VE GÜRCİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLARIYLA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

* Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

\"Henüz Kaşıkçı\'nın cesedine ulaşılamadı. Dolayısıyla şu anda bu cinayeti işleyenler Suudi Arabistan\'da olduğuna göre Suudi Arabistan\'ın burada sorumluluğu çok büyük\"



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, \"Türkiye her şartta Gürcistan\'ın ve Azerbaycan\'ın sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü desteklemektedir. Hem Gürcistan\'ın hem Azerbaycan\'ın yaşadığı sorunların barışçıl bir şekilde ve uluslararası hukuka uygun şekilde toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmesi için her iki ülkeyle de iş birliğimizi ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz\" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi\'nde düzenlenen basın toplantısında Çavuşoğlu sözlerine Cumhuriyet\'in 95\'inci yıl dönümünü kutlayarak başladı. Çavuşoğlu, \"Bugün 3\'lü toplantılarımızda ve 2\'li görüşmelerimizde hem ikili ilişkilerimizi hem de 3\'lü bir şekilde iş birliğimizi konuştuk. En son Bakü\'deki 3\'lü toplantımızdan sonra TANAP\'ın açılışını yaptık. Şimdi Trans Adriyatik Boru Hattı\'nın açılmasıyla birlikte o bölgeden gelecek gazı Avrupa ülkelerine de ulaştırmış olacağız. Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu sadece 3 ülkeyi birbirine bağlamıyor. Açıldığı günden bu yana hem ticari olarak hem de beşeri olarak önemli bir katkısını görüyoruz. Bakü-Tiflis- Kars projesi esasen Kuşak ve Yol Projesi\'ne entegre edilerek modern İpek Yolu Projesi\'nin çok önemli bir ayağı olacaktır\" dedi.

PARLAMENTOLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu toplantıda ulaştırma ve enerjiyle ilgili alanlarda iş birliğinin nasıl geliştirilebileceğinin de konuşulduğunu belirterek, \"Yarın İran\'la 3\'lü toplantımızı yapacağız. 4\'lü toplantı Gürcistan\'da gerçekleşecek. Ekonomik iş birliğimizin yanında diğer alanlarda iş birliğimizi nasıl güçlendirebiliriz? Örneğin, parlamentolar arası iş birliği. Karşılıklı ziyaretler ve uluslararası platformda parlamenter heyetlerimizin iş birliği çok önemli. Birbirimizi desteklememiz lazım. Diğer taraftan turizm, kültür ve diğer alanlardaki iş birliğimizi de görüştük. Elmar\'ın teklifi üzerine ekonomi , ulaştırma, enerjinin dışındaki beşeri alandaki iş birliğimiz konusunda hangi adımları atarız önümüzdeki günlerde kıdemli memurlarımız bir araya gelerek bunları konuşacaklar\" şeklinde konuştu.

\"TÜRKİYE GÜRCİSTAN VE AZERBAYCAN\'IN SINIR BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLEMEKTEDİR\"

\"Elbette her toplantıda olduğu gibi Gürcistan\'ın Avrupa Atlantik Örgütleri\'ne entegrasyonunu destekliyoruz. Gürcistan\'ın NATO üyeliğine de en güçlü desteği veren NATO üyesiyiz\" diyen Çavuşoğlu, \"Aynı şekilde kardeş Azerbaycan\'a da uluslararası platformda, her alanda destek veriyoruz. Umarım önümüzdeki günlerde oylamada EXPO\'ya da ev sahipliği yapmayı hak ederler. Türkiye her şartta Gürcistan\'ın ve Azerbaycan\'ın sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü desteklemektedir. Hem Gürcistan\'ın hem Azerbaycan\'ın yaşadığı sorunların da barışçıl bir şekilde ve uluslararası hukuka uygun şekilde toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmesi için her iki ülkeyle de iş birliğimizi ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz\" dedi.

\"KAŞIKÇI\'NIN CESEDİNE HENÜZ ULAŞILAMADI\"

Bir gazeteci Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu\'na Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Suudi Arabistan Başsavcısı\'nın Türkiye\'ye gelmesi ve başsavcının İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmesini nasıl değerlendirdiğini sordu. Bakan Çavuşoğlu, \"Bu soruşturma bizim tarafımızdan derinleştirilerek, yoğunlaştırılarak devam ediyor. İsimler ortada. Türkiye\'ye kimler geldi. Kimler gitti. Arkasında kimler var. Bunların hepsinin açığa çıkması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmaya da bizler ve diğer kurumlarımız, emniyetimiz, istihbaratımız gerekli desteği vermektedirler. Henüz Kaşıkçı\'nın cesedine ulaşılamadı. Dolayısıyla şu anda bu cinayeti işleyenler Suudi Arabistan\'da olduğuna göre Suudi Arabistan\'ın burada sorumluluğu çok büyük. Telefonda bunu net bir şekilde söyledim\" diye konuştu.

\"BİR AN ÖNCE BU SORUŞTURMA NETİCELENSİN\"

Bakan Çavuşoğlu, \"Suudi Arabistan Başsavcısı da önceden planlandığını itiraf ediyor. Başlangıçta birçok şey inkar edildi ama yavaş yavaş hepsi itiraf edilmeye başlandı. Önceden planlanmış bu cinayetin sorumluları Suudi Arabistan\'da tutuklandı. Onların da yürüttüğü bir soruşturma var. Bu konuda başsavcıların bilgi paylaşımı ve birlikte çalışmalarının da faydasını görüyoruz. Bu işbirliğinin devam etmesi gerekiyor ama zamana yayma ya da oyalama gibi olmasın. Bir an önce bu soruşturma neticelensin. Tüm dünya merak ediyor. Tüm gerçekler ortaya çıksın ve bu gerçeklerin ortaya çıkması bakımından da dünkü ziyareti önemli buluyoruz. Onların teklifi üzerine biz hemen bu iş birliği kabul ettik\" şeklinde konuştu.

\"AZERBAYCAN\'IN TÜRKİYE\'YE DOĞRUDAN YATIRIMI 15 MİLYAR DOLAR CİVARINDA\"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov da konuşmasında Cumhuriyet\'in 95\'inci yıl dönümünü kutladı ve bugün açılacak Yeni Havalimanı açılışına katılacağını söyledi. Uluslararası platformlarda Türkiye\'nin Azerbaycan\'a verdiği desteğe teşekkür eden Mammadyarov, soruları yanıtlarken TANAP, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı\'nın çalışmalarına dikkat çekerek, \"Bu ay İzmir\'de Star Rafineri açıldı. Azerbaycan\'ın Türkiye\'ye doğrudan yatırımı 15 milyar dolar civarında. Bu enerji projelerinin devam edeceğini ve Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan\'a yararlı olacağına inanıyoruz. TAP\'ın 2020\'de tamamlanacağını umut ediyoruz.\" dedi.

\"İSTANBUL BİLDİRGESİ İMZALANDI\"

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ise, \"Ülkelerimiz arasında sadece hükümet düzeyinde değil, milletler arası iyi ilişkiler bulunmaktadır. İlişkilerin daha da pekiştirileceğini temenni ediyorum. Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki stratejik çalışmalar ele alındı. Bu projeleri ele alarak, daha somut projelerin gerçekleşeceğine yönelik önemli kararlar almış bulunmaktayız. Gelecekte gerçekleştireceğimiz önemli perspektifleri değerlendirmiş bulunduk\" dedi.

Zalkaliani, \"Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki önemli projeler, toprak bütünlüğü, ülkelerin geleceği ve önemli konular değerlendirildi . Bugün İstanbul Bildirgesi imzalandı. 2017 -2019 yılları Sektörel İş Birliği Eylem Planı\'nın üzerinde duruldu. Bu formatı tekrar değerlendirdik. Enerji ve ulaştırma projelerinin üzerinde duruldu. \"Tiflis Forumuö olarak adlandırılan önemli projenin hayata geçirilmesi için elimizden geleni yapacağız. Bölgesel istikrar, barış için bu forumun kullanılacağını düşünüyorumö dedi. Zalkaliani, Gürcistan ve bölgenin karşı karşıya kaldığı güvenlik tehditleri konusunda 3 ülkenin iş birliğinin sorulması üzerine, \"Gürcistan hükümeti tarafından bu anlamda çok önemli yeni barışçıl inisiyatifler de bulunuyor. Bu barışçıl inisiyatiflerin partnerlerimiz tarafından desteklenmesi bizim için fevkalade önem arz etmekte. Bu yönde Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan\'ın desteklerinin devam edeceğini temenni ederiz\" şeklinde yanıt verdi.

Konuşmaların ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani hatıra fotoğrafı çektirdi

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun konuşması

-Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov\'un konuşması

-Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani\'nin konuşması

-Fotoğraf çekimi

-Genel ve detaylar

29.10.2018

29.10.2018

29.10.2018

6- YENİ HAVALİMANININ YAPIM AŞAMASINI İÇEREN TANITIM VİDEOSU

-Tanıtım videosu

29.10.2018

29.10.2018

7- THY GENEL MÜDÜRÜ EKŞİ\'DEN İSTANBUL YENİ HAVALİMANI AÇIKLAMASI



Haber-Kamera: Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, açılışına dakikalar kala İstanbul Yeni Havalimanı\'nın İstanbul\'u global bir aktarma merkezi haline getireceğini belirterek, \"İstanbul Yeni Havalimanı, hem çekim merkezi haline gelmiş olacak hem de Türk Hava Yolları\'nın mevcut dünyanın 122 ülkesine olan seferlerini daha fazla derinleştirecek, daha fazla noktaya uçmamızın bir basamağını teşkil edecek\" dedi.

THY ve Hong Kong Hava Yolları arasında \'kod paylaşımı\' anlaşması için imzalar atıldı. THY\'nin Yeşilköy\'deki Genel Müdürlük binasında düzenlenen imza törenine THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile Hong Kong Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Wang Liya katıldı.

\"MİLLETİMİZE BÜYÜK BİR ARMAĞAN VERİYORUZ\"

Törende konuşan Bilal Ekşi, Cumhuriyet\'in 95. yılı nedeniyle çok özel bir günde olduklarını, bu özel günde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın katılımıyla düzenlenecek İstanbul Yeni Havalimanı\'nın açılışıyla millete büyük bir armağan verildiğini söyledi. Ekşi, \"İstanbul Yeni Havalimanı aslında İstanbul\'u bölgesel değil, global bir aktarma merkezi haline getirecek. Hem çekim merkezi haline gelmiş olacak hem de Türk Hava Yolları\'nın mevcut, dünyanın 122 ülkesine olan seferlerini daha fazla derinleştirecek, daha fazla noktaya uçmamızın bir basamağını teşkil edecek\" dedi.

\"TÜRK HAVA YOLLARI İLE HONG KONG HAVA YOLLARI\'NDAN İŞ BİRLİĞİ\"

Bilal Ekşi, Hong Kong Hava Yolları ile THY arasındaki \'kod paylaşımı\' \'(ortak uçuş) anlaşmasına değinerek şunları söyledi:

\"Hong Kong Hava Yolları\'nın İstanbul\'da operasyon yapması için kendilerini davet ettik. Fakat kendileri şu an için operasyon yapmasa da biz, Hong Kong Hava Yollları ile seferlerimizde \'kod\' koyarak yolcularımıza daha fazla opsiyon sunma imkanını sağlamak istiyoruz. Bu anlaşma, Hong Kong\'taki yolcularımız ile Türkiye\'deki yolcularımızı, havayollarımız vasıtasıyla birden fazla noktaya ulaşmasına imkan sağlayacak. Birbirimize bilet satabileceğiz. Bu anlaşma sayesinde Hong Kong Hava Yolları, bizim uçaklarımızdaki Amsterdam, Barselona, Birmingham, Londra, Paris, Kopenhag, Roma, Frankfurt seferlerine \'kod\' koyacak. Biz de Hong Kong Hava Yolları\'nın Auckland ve Osaka seferlerine bilet satabilecek noktaya gelebileceğiz.\"

Konuşmaların ardından her iki havayolu şirketi arasında \'kod paylaşımı\' anlaşması için imzalar atıldı. Buna göre anlaşma uyarınca Hong Kong Hava Yolları, Türk Hava Yolları\'nın Hong Kong-İstanbul seferleriyle birlikte, İstanbul ile bazı Avrupa şehirlerindeki seferlerine kendi \'HX\' kodunu koyabilecek. Aynı şekilde THY da, Hong Kong Hava Yolları\'nın Hong Kong ile Auckland, Bangkok ve Osaka arasındaki uçuşlarına kendi \'TK\' kodunu koyabilecek. Kod paylaşımlı uçuşların satışı ise ileri bir tarihte duyurulacağı açıklandı.

-İmza törenine katılanlar

-Bilal Ekşi\'nin açıklamaları

-İmza atılması

-Aile fotoğrafı

Genel ve detaylar

29.10.2018

8- ATATÜRK HAVALİMANI\'NDA TİCARİ UÇUŞLAR 31 ARALIK\'TA SONLANDIRILACAK

İbrahim YILDIZ-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA) DEVLET HAVA Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, 31 Aralık tarihinde Atatürk Havalimanı\'nda uçuşların durdurulacağını, tüm yerli ve yabancı uçuşların o tarihten itibaren İstanbul Yeni Havalimanı\'ndan yapılacağını açıkladı.

İstanbul Yeni Havalimanı açılışına katılan DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, burada Demirören Haber Ajansı Muhabiri\'nin (DHA) sorularını yanıtladı. İstanbul Yeni Havalimanı\'nın 6 yıl süren bir proje olduğunu belirten Ocak, proje ile Türk Sivil Havacılığın yeniden yazılacağını söyledi. Ocak yaptığı konuşmada, \"Bu projede biz bürokratlarımızın ve Sayın cumhurbaşkanımızın emeği çok büyük. Bu proje ile bir hayali gerçekleştirdik. Türkiye doğal bir HAB, doğal bir merkez, özellikle İstanbul doğu, batı, kuzey, güney aksları arasında. Maalesef yeterli alt yapımız olmadığı için devler ligine çıkamamıştı. Artık bu proje ile çok ciddi bir alt yapı oluşturuyoruz. Teknolojik akıllı bir havalimanı inşa ettik. Bundan sonra artık Türkiye\'yi doğal bir merkez haline getireceğiz. 60\'ın üzerinde doğu batı yakasındaki ülkeyi, 20 trilyon üzerinde ekonomiyi birbirine direk bağlayacağız. Ve bütün ülkelerden bağlantı yoluyla gelen yolcularımızı dünyanın her yerine buradan ulaştıracağız\" dedi.

ATATÜRK HAVALİMANI\'NDA GENEL HAVACILIK HİZMETİ VERİLECEK

29 Ekim 31 Aralık tarihleri arasında İstanbul Yeni Havalimanı\'ndan 5 iniş 5 kalkış olmak üzere bağlantısı olmayan 10 uçuş gerçekleşeceğinin altını çizen DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak şunları söyledi: \"Türk Hava Yolları belirlenen tarihlerde günde 5 iniş ve 5 kalkış olmak üzere 10 uçuş buradan yapacaklar. Bunlar bağlantısız uçuşlar olacak. 31 Aralık\'tan sonra tüm yerli ve yabancı havayolu şirketleri her türlü ticari uçuşunu iç hat ve dış hat uçuşlarını buradan yapacaklar ve Atatürk Havalimanı\'nda ticari faaliyet sonlandırılacak. Sadece müstakil kargo uçuşları ve genel havacılık faaliyetleri Atatürk Havalimanı\'ndan devam edecek, bakım onarım hangarları ikram tesislerimiz burada yapılana kadar orada devam edecek ve Türk Hava Sahası\'nı yönettiğimiz yaklaşma merkezimiz yine Atatürk Havalimanı\'nda bir müddet daha bu faaliyetler devam edecek.\"

-Funda Ocak'ın açıklamaları

29.10.2018