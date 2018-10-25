DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- BEYOĞLU\'NDA CİNAYET: SİNEMA OYUNCUSU DA GÖZALTINA ALINDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU\'nda ikinci kattaki evinin penceresinden aşağıdaki kavgaya bakarken başından vurularak ölen 59 yaşındaki Necla Ceylan cinayetiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında sinema oyuncusu Volkan B.(36)\' de var. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

OĞLUNUN KAVGASINI SEYREDERKEN VURULMUŞ

İstiklal Mahallesi, İmam Bahçe sokak üzerinde 21 Ekim 2018 tarihinde meydana gelen olayda sokakta yaşanan bir kavganın ardından ateş açılmış, bu sırada ikinci kattaki pencereden aşağı bakan 59 yaşındaki Necla Ceylan başından vurularak hayatını kaybetmişti.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasından olaya karışan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler Tolga Y.(24), Murat Ö.(31), Zekeriya T.(33) ve Volkan B.(36) gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelerden Tolga Y., Murat Ö. ve Volkan B.\'nin cinayetten bir süre önce sokakta Engin K. adlı kişiyle kısa bir tartışma yaşayarak olay yerinden ayrıldıkları tespit edildi. Bu tartışmanın ardından oradan ayrılan ve Sütlüceye giden 3 arkadaştan Tolga Y. ve Volkan B.\'nin araçtan indiği, Murat Ö.\'nün ise yanına Zekeriya T.\'yi alarak olay yerine geri döndüğü öğrenildi.

25 EL ATEŞ EDİLMİŞ

Burada Engin K., ile yeniden yaşanan kavganın ardından Murat Ö.\'nün olay yerinden 25 el ateş ettiği bu sırada pencereden bakan Engin K.\'nın annesi Necla Ceylan\'ı vurduğu belirtildi. Poliste verdikleri ifadelerinde rastgele ateş ettiklerini söyleyen şüphelilerin \"Korkutmak için hedef gözetmeksizin ateş ettik.\" dedikleri öğrenildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ SİNEMA OYUNCUSU

Öte yandan gözaltına alınan Volkan B.\'nin sinema oyuncusu olduğu öğrenildi. Volkan B.\'nin bir çok filmde yardımcı oyuncu olarak rol aldığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Tolga Y., Murat Ö., Zekeriya T. ve Volkan B. adliyeye gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

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(havadan görüntülerle)

2-ADNAN OKTAR\'IN VİLLASINDAKİ YIKIMDA SON DURUM

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) ADNAN Oktar\'ın kandillide oturduğu villasının çevresindeki kaçak yapıların yıkımı devam ediliyor. Birbirine bağlı onlarca yapının bulunduğu alanda sadece iki yapı ayakta kaldı. Bölgede bitki örtüsüne zarar verilmemesi için yıkılan binaların enkazı torbalar doldurularak kamyonların ulaşabildiği yere kadar elle taşınıyor.

KAÇAK OLMAYAN İKİ BİNA AYAKTA KALDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Adnan Oktar\'ın villasındaki kaçak yapıların yıkım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 5 Ekim 2018 tarihinde binaların boşaltılmasının ardından başlayan çalışmalarda bugüne kadar sadece bölgede iki bina ayakta kaldı. Merdiven ve geçişlerle birbirine bağlı kaçak olduğu tespit edilen binalar ise yıkıldı.

ELLE BAŞLADI İŞ MAKİNELERİ İLE DEVAM EDİLİYOR

Önce el işçiliği ile başlayan çalışmalarda artık iş makineleri kullanılıyor. Şu anda ayakta olan iki binaya bitişik yapılan eklentilerin yapılan ölçümlerin ardından yıkılma işlemi ise sürüyor. Bu çalışmalarda kaçak olmayan binalara zarar gelmemesi için küçük iş makineleri kullanılıyor.

ENKAZ PARÇALARI TORBALARLA YUKARI TAŞINIYOR

Yoğun bir çalışmanın bulunduğu alanda onlarca işçi aynı anda çalışıyor. Bölgede yıkım sırasında bitki örtüsünün zarar görmemesi için titizlikle çalışıldığı belirtildi. Elle ve iş makineleri ile yıkılan binaların enkazı işçiler tarafından torbalara doldurularak yukarda bulunan kamyonların ulabildiği alanlara kadar taşınıyor. Enkaz burada kamyonlara yüklenerek bölgeden uzaklaştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle yıkım yapılan alandaki son durum

25.10.2018 - 15.07 - Haber Kodu : 181025158

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3- FETÖ OPERASYONU: 20 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL merkezli 5 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün haberleşmek amacıyla ByLock programını kullandığı tespit edilen sivil yapılanmasında yer alan aralarında doktor, mühendis, öğretmen, yurt müdürü, ticaret erbabı ve ev hanımlarının bulunduğu kişilere yönelik 22 Ekim\'de 5 ilde eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden biri, önceki gün sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Diğer şüpheliler de işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

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4- TEM\'DE KAZA: UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Taner YENER İSTANBUL DHA

TEM Otoyolunda emniyet şeridinde bekleyen otomobile başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içinde sıkışan sürücü vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralı iki sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, TEM Otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Kağıthane TEM Otoyolu Okmeydanı Bağlantı Yolu girişi Ankara istikametinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emniyet şeridinde bekleyen 34 NN 1042 plakalı otomobile, Mert Aluçlu\'nun kullandığı 34 BIT 497 plakalı otomobil çarptı. Çapmanın etkisiyle öndeki aracın sürücüsü otomobil içerisinde sıkıştı. Diğer sürücüler ve vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı iki sürücü ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Oğlunun kaza yaptığını öğrenince olay yerine gelen baba Mustafa Aluçlu \"Oğlum işyerine geç kalmış. Onun için biraz hızlı gidiyormuş. Önüne TIR çıkınca sağ taraftan geçmek istiyor. O sırada sağ şeritte bekleyen otomobile çarpmış.Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ben de şimdi hastaneye gidiyorum\" dedi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçlar çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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Kaza yapan otomobiller

Otomobillerde meydana gelen hasar

TEM Otoyolunda oluşan trafik

Kaza yapan sürücünün babası ile röp.

Kaza yapana araçların çekici ile kaldırılması

Yolun açılması

Genel ve detaylar



25.10.2018 - 14.50 - Haber Kodu : 181025156

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(geniş haber)

5- İNTİHARA YÖNLENDİRME DAVASINDA KARAR... (GENİŞ)

* Köprüye çıkana \"atla\" diyerek intihara yönlendirdikleri iddia edilen iki kadına 3 yıl 4\'er ay hapis cezası...

Haber: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL İstanbul, DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde 2,5 yıl önce intihar amacıyla gelen kişiye \"atla\" diye bağırarak \"intihara yönlendirme\" suçunu işledikleri iddia edilen iki kadının yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanıklar Hülya U. ve Merve Ö\'yü iyi hal indirimi de uygulayarak \"intihara teşvik\" suçundan ayrı ayrı 3 yıl 4\'er ay hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan gelen olmadı. Sanıkları avukatları temsil etti. Ölenin kardeşi Ramazan Çetin de avukatıyla duruşmada hazır bulundu.

HÜLYA U\'NUN AVUKATI: MÜVEKKİLİM VİCDANLI BİR KİŞİLİĞE SAHİP

Sanık Hülya U\'nun avukatı Lale Büyük Efe, \"Müvekkilim vicdanlı, merhametli ve düzgün bir kişiliğe sahip olup bir kişiyi intihara teşvik edici söz söylemesi mümkün değildir. Ayrıca aradaki mesafe düşünüldüğünde o sözlerin söylendiği kabul bile edilse duyulması mümkün değildir. Tanıklar da müvekkilin iddia konusu sözleri söylemediğini belirtmiştir. sadece müzakereci polisin iddiası vardır. Olay yeri görüntüsünü izlediğimde tanığın el kol hareketlerinden ve geri çekilişinden ölene ne halin varsa göre tarzda hareket ettiği anlaşılmaktadır. Müvekkil atılı suçu işlememiştir\" dedi.

MERVE Ö\'NÜN AVUKATI: MÜVEKKİLİM ATLA DEMEMİŞTİR

Sanık Merve Ö\'nün avukatı Mustafa Turan ise \"Olayın maddi ve manevi unsurları oluşmamıştır. İntihara teşvik suçunun oluşabilmesi için sanık ve intihara teşvik etmek isteyen kişinin birbirini tanıması gerekmektedir. İntihar teşebbüsünde bulunan kişi yaklaşık 35-40 dakika boyunca köprüde kalmış olup müzakereci ile bu kaldığı süre kadar konuşmuştur. Müvekkilim yolun kapatılması nedeniyle 2,5 saat yolda kalmıştır. Müvekkilim, intihara teşebbüs edenin köprüde kaldığı süre nedeniyle şov yaptığı kanaatiyle kendi kendine birşeyler söylemiştir. Ayrıca mesafe dikkate alındığında ölenin, müvekkilimi duyması mümkün değildir. Ayrıca müvekkilim \'atla\' dememiştir\" diye konuştu.

Sanık avukatları son sözlerinde de beraat talebinde bulundular.

MAHKEME İYİ HAL UYGULADI

Mahkeme, sanıklar Hülya U. ve Merve Ö\'nün maktül Erol Çetin\'i intihara teşvik etme suçunu işlediklerinin toplanan delillerden sübuta erdiğini belirterek önce 4\'er yıl hapis cezası verdi. Verilen cezanın sanıkların gelecekleri üzerindeki olası etkilerini dikkate alan mahkeme, iyi hal indirimi uygulayarak her iki sanığın cezasını 3 yıl 4\'er ay hapis cezasına indirdi.

10 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, 8 Mart 2016 tarihinde maktül Erol Çetin\'in Boğaziçi Köprüsü korkulukları üzerine çıkarak intihar girişiminde bulunduğu anlatılıyordu. Olay yerine gelen uzman polislerce intihardan vazgeçirme yönünde gerekli önlemler ve müdahale yapıldığı sırada şüpheliler Hülya U ve Merve Ö\'nün araçlarıyla köprüden geçerken maktule yönelik \"Atlasana ulan\" deyip küfür ettikleri belirtiliyordu. Şüphelilerin teşvik amaçlı söylemlerde bulunmaları üzerine maktülün şüphelilere dönerek \"Atla he, atla\" diyerek kendisini boşluğa bıraktığı ve daha sonra öldüğünün belirlendiği kaydediliyordu. Şüpheliler hakkında, \"intihara yönlendirme\" suçundan TCK\'nin 84/2. Maddesi uyarınca ayrı ayrı 4 yıldan 10 yıla kadar hapisleri talep ediliyordu.

Görüntü dökümü:

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-Arşiv görüntüler

25.10.2018 - 14.35 - Haber Kodu : 181025152

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6- MEYVE SUYU SIKACAĞIYLA UYUŞTURUCU GÖNDERECEKLERDİ



Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Küçükçekmece\'de bulunan bir kargo şirketinden Suudi Arabistan\'a uyuşturucu madde yollanacağı yönündeki bir ihbarı değerlendirdi. Polis ekipleri 17 Ekim\'de kargo firmasına düzenlediği operasyonda bir koli içindeki meyve sıkacağı makinesinin iç kısımlarına zulalanmış 6 kilo 128 gram captagon hap ele geçirdi. Polis ekipleri kargoyu yollayan kişileri belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kargodaki meyve sıkacağının içinde uyuşturucu hapları bulması polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin koliyi açması

-Meyve sıkacağından çıkan uyuşturucu haplar

-Genel ve detaylar

25.10.2018 - 14.42 - Haber Kodu : 181025153

