DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

İŞ ADAMINA LÜKS ARACINDA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Haber Kamera: Ramazan EĞRİ - Hüseyin COŞKUN - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA

Beykoz\'da lüks cipiyle seyir halindeyken iş adamı Mustafa Erkin Karaman silahlı saldırı sonucu yaralandı. Silahlı saldırı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis 2 zanlıyı gözaltına aldı. Operasyon anı da polis kamerası tarafından görüntülendi.

Olay saat 20.00 sıralarında Beykoz Soğuksu\'da meydana geldi. İş adamı Mustafa Erkin Karaman, lüks aracıyla sokak üzerinde ilerlerken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar iş adamının bulunduğu araca 5 el ateş etti. Saldırıda Karaman vücuduna isabet eden iki kurşunla yaralandı. Karaman, yaralı halde olay yerinden uzaklaştı. Saldırganlar saldırının ardından kayıplara karışırken iş adamı daha sonra ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Karaman burada yapılan müdahalenin ardından özel bir hastaneye nakledildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Silahlı saldırı güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Görüntülerde iş adamının aracına binmesi ve saldırganın olay yerine gelmesi yer alıyor. Saldırgan aracın kapısını açmaya çalışıyor. Ancak başarısız olunca camdan ateş açıyor. Saldırgan kaçarken sürücü de aracını çalıştırarak ilerliyor. Saldırı nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olayı gerçekleştiren 2 kişi, 1 tabanca ve 2 av tüfeği ile saat 04.00 sıralarında yakalandı. Organize Suçlarlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Evde yapılan arama polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde polisin evde arama yapması, silah ve tüfekleri bulması yer alıyor.

İş adamı Mustafa Erkin Karaman, 2012 yılında Eski Azerbaycan Başbakan Müsteşarı Musa Memmedov\'un kızı Günel Memmedov ile Çırağan Sarayı\'nda dünya evine girmişti.

BAHÇELİEVLER'DE DEHŞET EVİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

İstanbul\'da 4 çocuğun ve yüklü miktarda uyuşturucunun bulunduğu bir evde vurulduğu belirtilen kız çocuğu, sağlık ekiplerine haber verilmeyince ablasının gözünün önünde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis, 7 kişiyi gözaltına aldı.

Olay önceki gün öğle saatlerinde Kocasinan Mahallesi Aydoğdu sokak üzerinden bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki B.Ç. isimli genç kız 14 yaşındaki kız kardeşi Fatma Ç.\'yi de yanına alarak arkadaşı Y.A.\'nın evine gitti. Evde Y.A\'nın kardeşi B.A. (16) ile birlikte arkadaşları E.T. (15) ve A.A. (16) da bulunuyordu. Bir süre sonra evde ateşlenen silahla Fatma Ç. karnından yaralandı. Paniğe kapılan abla B.Ç ve diğer çocuklar evde uyuşturucu madde ve silah bulunduğu için durumu sağlık ve polis ekiplerine haber vermedi. Evdeki pompalı tüfekleri ve uyuşturucu maddeleri başka eve taşıyan E.T. ve abla B.A. daha sonra sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaklaşık 1 saat yaralı halde can çekişen çocuğu tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Olaya karışan çocuklar gözaltına alındı. İfadelerinde abla B.Ç ve diğer çocuklar 14 yaşındaki Fatma Ç\'nin intihar ettiğini söyledi. Polis yapılan incelemeler sonucu evde temizlik yapıldığını belirledi.

Çocuklar sorgularında suçlarını itiraf ederek olayın intihar olmadığını söyledi. Polis ekipleri B.A.\'nın annesi Aysun K. ile erkek kardeşini gözaltına aldıktan sonra uyuşturucu ve silahların götürüldüğü eve baskın düzenledi. Baskında 1 buçuk kilogram skunk, 22 adet taş kokain, 3 adet tüfek ve mermi ile birlikte iki adet tabanca ele geçirilirken, Sevgi Ü. de gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan abla B.Ç. ile birlikte E.T., A.A. ve B.A. adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan dört kişi de tutuklandı. Gözaltına alınan Aysun K. ve kardeşi ile birlikte Sevgi Ü.\'nün ise emniyetteki devam ediyor.

BARİYERLERİ AŞTI; KARŞI YÖNDEN GELEN OTOMOBİLİN ÜZERİNE UÇTU



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,(DHA) MALTEPE'DE viraja hızlı giren bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Havalanan otomobil karşı yönden gelen bir aracın üstüne düştü. Kazada 1 'i ağır 3 kişi yaralandı. Üzerine araç düşen otomobilin tıp fakültesi öğrencisi sürücüsü ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 11.30 sıralarında Fındıklı mahallesi Başıbüyük yolu caddesi üzerinde meydana geldi.İddialara göre viraja hızlı giren 34 JVL 91 plakalı aracın sürücüsü, otomobilinin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan otomobil karşı yönden gelen Cem Atabay\'ın kullndığı 34 GM 1419 plakalı aracın üzerine düştü.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi .Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Kazada üzerine araç düşen tıp fakültesi 2. Sısınıf öğrencisi Cem Atabay araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri sıkışan üniversi öğrencisini kurtarmak için uzun süre uğraştı. İtfiayenin yarım saat süren çalışmasının ardından yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ağır yaralanan Atabay, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesiinn olmadığı öğrenildi. Karşı yöne geçen araçta bulunan 2 yaralı da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıkları aracın hızlı olduğunu belirterek \"bariyerlere çarptıktan sonra havalanarak karşı yönden gelen aracın üzerine düştü. İtfaiye ve sağlık kekipleşrne haber verdik\" diye konuştu

YOL TRAFİĞE KAPANDI

1\'i ağır 3 kişlinin yaralandığı kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.Kaza yapan araçların kaldrılması ve temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü.Polisn kaza ile ilgli soruşturması devam ediyor.

BAKAN ALBAYRAK: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE VE FİNANSAL PİYASALARDAKİ DALGALANMA SÜRECİ DURDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,

\"Türkiye ekonomisinde ve finansal piyasalardaki dalgalanma süreci durdu. Türkiye\'nin kaynak sağlama sorunu yok\"

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL (DHA)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, \"Türkiye ekonomisinde ve finansal piyasalardaki dalgalanma süreci durdu\" diye konuştu.

Bakan Albayrak, Kuşak ve Yol Sanayi ve Ticaret Birliği\'nin (BRICA) İstanbul Zirvesi\'ne katıldı. Zirvenin açılışında konuşan bakan Albayrak, Türk Lirası\'nın Amerikan Doları karşısında yüzde 21 değer kazandığını belirtti. Bakan Albayrak, \"Kuşak ve yol girişimini en başından beri destekledik. Küresel ekonomiler konusunda iyimserlik karamsarlığa bıraktı yerini. Finansal koşullar, likidite sıkılaşma sürecine doğru adım adım gidiyor. Ticaret savaşları konusu da önemli. Tüm dünya ekonomilerinin çıkarına olduğunu uzun dönemdir ifade ediyoruz. Rekabetçiliğin ancak inovasyonla geleceğini söyledik. Bu söylemlerimizi savunmaya devam ediyoruz. Ekonomi politikalarımızı verimliliği destekleyecek şekilde kurguluyoruz. Türkiye\'de küresel finansal kriz sonrası dönemde yüzde 7\'ye yakın büyüme gösterdik. Bu büyümede tüketim, yatırım, özel kesim gibi faktörler Türkiye büyümesinin başlıca kısımları oldu. Türkiye bu süreçte çok önemli sorunların da üstesinden geldi.\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE EKONOMİSİNDE VE FİNANSAL PİYASALARDAKİ DALGALANMA SÜRECİ DURDU\"

Bankacılık sektörünün yapısını muhafaza edeceklerini söyleyen bakan Albayrak, bankacılık sektörünü daha dayanıklı hale getirileceğini ifade etti. \"Rasyonel ayakları yere basan ve iddialı bir program ortaya koyduk\" diyen bakan Albayrak, \"Tedbirlerimizin hepsine olumlu reaksiyonlar aldık. Uluslararası piyasalarda Türkiye\'nin risk priminde düşüş gördük. Bir ayda 200 baz puandan fazla iyileşme gördük. Türk Lirası Amerikan Doları karşısında son bir ayda yüzde 21 değer kazandı. Hazine\'nin iç borçlanması 200 baz puan gerileme yaşadı.

Uluslararası piyasalarda pozitif ayrışma gösterdik. Borsa İstanbul 100 Endeksi yüzde 4 üzerinde değer kazandı. Dalgalanma süreci durdu. Sağlam adımlarla devam etmeye başladık. Brezilya\'yla birlikte Türkiye dünyada en iyi performansı gösteren ülke oldu. Sadece toparlanmada dünyada ilk 3\'teyiz. Ağustos ayından itibaren oluşturulan spekülatif tabloya izin vermedik. Türkiye ekonomisinde ve finansal piyasalardaki dalgalanma süreci durdu. Türkiye\'nin kaynak sağlama sorunu yok\" şeklinde konuştu.

7 yılda 4 milyon mülteciye ev sahibi yapıldığını hatırlatan bakan Albayrak, \"Tüm dünya kapılarını kapatmışken biz ev sahipliği yaptık. Bu yüzden dünyadaki tüm mazlum ve mağdurların umudu olmuş çok güçlü bir ülke. Samimiyetle ve bu çerçevede güçlü bir koordinasyon içindeyiz\" dedi.

\"TEMEL SORU ÖZEL SEKTÖRÜN KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİNDE NASIL BİR ROL OYNAYACAĞIDIR\"

Zirvenin açılışında konuşan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ise, \"Şurası kesin; ticaretin geçtiği yoldan sadece ticaret geçmez. Aynı zamanda bilgiler, fikirler, inançlar, değerler ve kültürler de geçer. Tarihi İpek Yolu bu nedenle yüzyıllar boyunca farklılıkları buluşturan, tanıştıran tam anlamıyla bir köprü olmuştur. TÜSİAD olarak BRICA\'nın 2\'nci zirvesine doğu ve batının buluştuğu, medeniyetler şehri İstanbul\'da ev sahipliği yapmaktan çok büyük bir heyecan duyuyoruz. Bu çok taraflı iş birliği mekanizmasının temel amacı, İpek yolu üzerindeki ülkeler arası ortaklıkları ve ilişkileri daha yüksek seviyeye getirmektir. Zirve süresince yanıt arayacağımız temel soru, özel sektörün kuşak ve yol girişiminde nasıl bir rol oynayacağıdır\" diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından BRICA İstanbul Zirvesi\'nin açılış kurdelesi kesildi.

TAKSİCİ İLE UBER SÜRÜCÜSÜNÜN KAVGASI KAMERADA

Anıl UÇAN/İSTANBUL(DHA)

İstanbul\'da UBER sürücüsü ile taksici, turiste sahte dolar verildiği iddiası nedeniyle kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Edinilen bilgiye göre, Eminönü\'nde UBER sürücüsü bir taksicinin aracından indirdiği turiste para üstü olarak sahte dolar verdiğini iddia etti. UBER şoförü, turiste polise gitmesini söylediği sırada olay yerine taksi sürücüsü geldi. Bunun üzerine ikili arasında sözlü tartışma başladı İddiaları kabul etmeyen taksi şoförü, UBER sürücü arasında ki sözlü tartışma önce küfürleşmeye daha sonra yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavga dakikalarca sürdü.

BURAK CAN KARAMANOĞLU CİNAYETİNDE MÜTALAA

Tutuklu sanık Gökhan Koca hakkında "Olası kasıtla adam öldürmek" ve "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 21 yıldan 28 yıla kadar hapsi talep edildi.

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Berkin Elvan\'ın cenazesinin kaldırıldığı 12 Mart 2014 tarihinde Okmeydanı\'nda çıkan olaylarda öldürülen Burak Can Karamanoğlu cinayeti ile ilgili olarak biri tutuklu, 5 sanıklı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tutuklu sanık Gökhan Koca hakkında \"Olası kasıtla adam öldürmek\" ve \"Ruhsatsız silah bulundurmak\" suçlarından 21 yıldan 28 yıla kadar hapsi talep edildi. Diğer sanıklar hakkında ise \"Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması\" ve \"Ruhsatsız silah bulundurmak\" suçlarından 1 yıldan 6 yıla kadar değişen hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki 21\'inci celsesi görülen duruşmaya, tutuklu Gökhan Koca getirildi. Tutuksuz sanık Volkan Gezer ile şikayetçi Halil Karamanoğlu da duruşmada hazır bulundu.

SAHTE İÇKİDE ÖLÜM DAVASINDA SANIĞA 16 YIL 8 AY HAPİS VERİLDİ

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Sattığı sahte içki ile Güray Tan Mısır\'ın ölümüne neden olduğu gerekçesi ile tutuksuz yargılanan Bayram Çomak, \"Olası kastla ölüme sebebiyet vermek\" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasına maktül Güray Tan Mısır\'ın annesi Zöhre Bana ve ağabeyi Reşit Mısır ile tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık Bayram Çomak duruşmaya katılmadı.Dinlenen tanıklar, sanığı tanıdıklarını, onun evinde içki sattığını bildiklerini, kendilerinin de zaman zaman sanıktan içki satın aldıklarını söylediler.

Duruşma savcısı Hasan Ali Aydın, sunduğu esas hakkındaki mütalaasında sanığın, \"Olası kastla ölüme sebebiyet vermek\" suçundan cezalandırılmasını istedi.

16 YIL 8 AY CEZA ALDI

Son sözü sorulan müştekiler Zöhre Bana ve Reşit Mısır, sanığın cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme sanığı, \"Olası kasıt altında kasten öldürme\" suçundan 20 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Sanığın cezası \"İyi hal\" indirimi ile 16 yıl 8 aya düşürüldü.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Güray Tan Mısır\'ın Kadıköy\'de 5 Mart 2017 tarihinde hastaneye kaldırıldığı, 9 Mart 2017 tarihinde de metanol zehirlenmesinden hayatını kaybettiği öğrenildi. Yapılan soruşturmada şüpheli Bayram Çomak\'ın sattığı içki nedeni ile Güray Tan Mısır\'ın hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, Çomak\'ın, \"Olası kastla kasten öldürme\" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyordu.

UYUŞTURUCU ÇALIP PARASINI FETÖ'CÜLERE AKTARDIĞI ÖNE SÜRÜLEN ESKİ POLİS İTİRAFÇI OLDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan eski polis Kudret T.'yi gözaltına aldı.

İtirafçı olan eski polisin, uyuşturucu maddelerin adli emanete gönderilmesiyle ilgili görevlendirildiği sırada ele geçirilen uyuşturucudan çalarak sattırdığı ve elde ettiği parayı da FETÖ'ye aktardığını kabul ettiği öğrenildi.



Kudret T.'nin Cumhurbaşkanlığı CAT timinde görev yaparken FETÖ üyelerinin kendisine verdiği komiserlik sınav sorularıyla komiser oldu fakat, örgüt üyelerinin 'Yerinde kal' talimatına uyarak rütbesini kabul etmediği kaydedildi.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan eski polis Kudret T.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. İtirafçı olan eski polisin Cumhurbaşkanlığı CAT timinde görev yaparken FETÖ\'nün verdiği komiserlik sınav sorularıyla komiser olduğunu fakat, örgüt üyelerin \'Yerinde kal\' talimatına uyarak rütbesini kabul etmediği ortaya çıktı. Kudret T.\'nin örgüt üyelerinin kendisine verdiği komiserlik sınav sorularını paylaştığı 20 kişinin adlarını polis ekiplerine verdiği öğrenildi. Eski polisin emniyetteki sorgulaması devam ediyor.



SEÇKİN YERLERDE GÖREV YAPTIRILMIŞ

Polis ekipleri gözaltına aldığı 18 yıllık polislik yapan Kudret T. ile ilgili yaptığı çalışmalarda, 2007-2014 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Karşı Atak Timi (CAT) timinde görev yaptığını belirledi. Kudret T.\'nin 17-25 Aralık operasyonu sonrasında görevinden alınarak, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde gönderildiğini ve ele geçirilen uyuşturucu maddelerin adli emanete gönderilmesiyle ilgili görevlendirildiğini tespit edildi.



ŞÜPHELİLER POLİSİ ELE VERDİ

Ankara Narkotik ekipleri 2016 yılında uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği bir operasyonda H.G., Ö.Ü. ve İ.G.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde ele geçirilen uyuşturucunun bir kısmını polis Kudret T.\'den aldığını itiraf etti. Uyuşturucu maddeyi sattıktan sonra elde ettikleri paraları paylaştıklarını öne süren şüphelilerin iddiası üzerine polis ekipleri Kudret T.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılama kararı verilerek serbest bırakıldı.

25 YIL CEZA KESİLİNCE İZİNİ KAYBETTİRDİ

Yargılama süreci devam ederken, Kudret T.\'nin yeniden tayini çıktı. Fakat, Kudret T. mazeretsiz olarak 10 gün boyunca iş başı yapmadığı için meslekten ihraç edildi. Adli emanete götürdüğü uyuşturucuları satmak için çaldığı gerekçesiyle 25 yıl cezaya çarptırılan Kudret T. izini kaybettirdi.



CÜZDANDAKİ GİZLİ BÖLMEDEN 1 DOLAR ÇIKTI

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı fiziki takipler sırasında eski polis Kudret T.\'nin Üsküdar\'da olduğunu belirledi. Bunun üzerine bazı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Kudret T.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında cüzdanına yaptığı gizli bir bölmede F serisi 1 dolar ele geçirildi.



UYUŞTURUCU SATIŞINDAN ELDE EDİLEN PARALAR FETÖ\'YE

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nde itirafçı olmak istemesi üzerine tekrar ifadesine başvurulan Kudret T.\'nin çeşitli operasyonlarda yakalanan uyuşturucu maddeleri adliyeye teslim edeceği sırada içinden bir kısmını alarak yerine başka maddeler eklediğini, bu uyuşturucu maddeleri bir şebeke vererek satışını yaptırdığını kabul etti. Satıştan kendisine düşen payı ise kendisinden sorumlu kişiler aracılığıyla terör örgütü FETÖ\'ye yolladığını kabul etti.



CAT TİMLERİ\'NDE KALMASI İÇİN \'YERİNDE KAL\' TALİMATI

Eski polis Kudret T. emniyetteki ifadesinde iddiaya göre, Cumhurbaşkanlığı CAT timinde görev yaptığı sırada kendisine FETÖ tarafından verilen komiserlik sınav sorularıyla sınava hazırlandığını ve komiserliği kazandığını belirtti. Kudret T., sınavı kazanmasına rağmen örgütün CAT timlerinde kalması için \'Yerinde kal\' talimatı verdiği için komiser rütbesini almadığını söyledi.

T.\'nin sınav sorularını paylaştığı 20 şüphelinin isimlerini verdiği öğrenildi.



