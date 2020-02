DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1 - BAKIRKÖY\'DE DEHŞET ANLARI: OTOMOBİLİ YAYALARIN ÜZERİNE SÜRDÜ (3)

- Dehşet anlarını anlattılar.

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Murat SOLAK - İstanbul DHA

Bakırköy\'de, bir sürücü tartıştığı kişilerin üzerine otomobilini sürdü. Olayda çevredeki yayalardan da yaralılar var.

Bakırköy\'ün en işlek caddesi İstanbul Caddesi\'nde gerçekleşen olay kameralara yansıdı. Kaçan sürücü yakalanarak emniyete götürülürken görgü tanıkları dehşet anlarını anlattı.

Edinilen bilgiye göre, otomobil içinde bir kadını darp ettiği öne sürülen kişiye çevredekiler müdahale etti. Bu sırada tepki gösterenlerin üzerine üzerine aracı süren kişi ters yöne girdi. Önüne çıkanlara çarpan sürücü kaçmaya çalıştı. Olayda 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Kaçan sürücü G.S. bir süre sonra polis tarafından yakalandı. Şüphelinin çevredekilerin tepkisi üzerine aynı araçla polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

OLAY ANINI ANLATTILAR

Bir görgü tanığı, \"Adam sevgilisini dövüyormuş, millet de görüp müdahale ediyor. Arabandan indiriyorlar, motosikletli gelip kaskıyla kafasına vuruyor. Arabasına binip kaldırımın üstüne bu sefer yayaları eziyor. Bir kaç kişiyi hastaneye kaldırdılar. Ondan sonra 15-20 dakika sonra tekrar geliyor aynı yere. Bu sefer başka birine vuruyor, millet görünce millet 1 buçuk kilometre kovalıyor. Emniyet müdürü arabayı kullanarak buradan çıkardı onu.\" dedi.

Bir başka görgü tanığı da, \"Motora çarptı, arabaya çarptı, sonra geri geldi kavga etmek için vatandaş da üstüne koştu, kaçtı şimdi. Herkesin üstüne arabayı sürdü, hiç durmadan devam etti, yaşlı çoluk çocuk demeden ezdi.\" diye konuştu

2- DOKTORU VURAN ŞÜPHELİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

Bahçelievlerde özel bir hastanede görevli psikiyatri uzmanı Dr Fikret Hacıosman\'ı tabancayla vurarak ağır yaralayan 18 yaşındaki hastası Serhat T.\'nin ilk ifadesinde suçunu itiraf etti. Şüphelinin ifadesinde doktoru, \"Zenginlerin yaşamından çok etkileniyorum. Onları öyle eğlenirken görünce kin besliyorum. Ne yapmam lazım\" sorusunun cevabını beğenmeyince öldürdüğü ortaya çıktı. Şüpheli, doktorun kendisine \"İlaçlarını tam ve zamanında iç geçer\" deyip dalga geçtiğini iddia etti.

Bahçelievler\'de doktorunu ağır yaraladıktan sonra kısa süre içinde gözaltına alınan 18 yaşındaki Serhat T.\'nin polisteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin ilk sorgusunda doktorunu kendisiyle dalga geçtiğini düşündüğü için silahla yaraladığını söylediği öğrenildi.

\"BENİMLE DALGA GEÇTİ\"

18 yaşındaki Serhat T.\'nin kendisini sorgulayan polislere, \"Doktoruma gittiğimde ona zenginlerin yaşamından etkilendiğimi, onların o eğlence hallerini gördüğümde kin beslemeye başladığımı anlatıp, yardım istedim. Bu duygudan nasıl kurtulabileceğimi sordum. Ancak o benimle alay ederek \'sana yazdığım ilaçları tam ve zamanında içersen kurtulursun\" dedi. Kendisiyle dalga geçilmesine çok sinirlendiğini söyleyen Serhat T.\'nin silahını çekerek ateş ettiğini anlattığı öğrenildi.

Şüpheliyle ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

3- (GENİŞ HABER)SALDIRIYA UĞRAYAN DOKTORUN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA



\"Şu an kritik süreci devam etmekte\"



Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Murat SOLAK - İSTANBUL DHA

Bahçelievler\'de saldırıya uğrayan doktorun sağlık durumuna ilişkin hastanenin başhekimi Dr. Oğuzhan Cücü açıklama yaptı. Hastanedeki diğer doktorlarla birlikte kamera karşısına geçen Cücü, \"Son derece üzgünüz . Bu hain saldırıyı kınıyoruz\" dedi.

Saldırıya uğrayan Dr. Fikret Hacıosman\'ın durumunun kritik olduğunu belirten Cücü, \"Değerli hekim arkadaşımız ruh ve sinir hastalıkları uzmanı Doktor Fikret Hacıosman bugün tedavisini sürdürmüş olduğu bir hastası tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sağlık durumu hakkındaki farklı bilgileri önlemek için basın açıklaması yapma gereği duyduk. Son derece üzgünüz. Medicana ailesi olarak bu hain saldırıyı kınıyoruz. Saldırı 12.25 sıralarında gerçekleşti. Patlama sesiyle olaydan haberdar olduk. Hemen müdahale ederek, canlandırma işlemini yaptıktan sonra hızlı bir şekilde doktor beyi ameliyathaneye indirip, uzman hekimlerimiz tarafından ameliyatını yaptık. Gerekli müdahale yapıldıktan sonra yoğun bakıma aldık. Şu an için yoğun bakımda tedavisini devam ettiriyoruz. Yaşamsal durumu kritik. Geçecek her vakit bizim için çok önemli. Şu anda kritik süreci devam etmekte. Bu kritik dönemi atlatması için. Umutla beklemekteyiz\" diye konuştu.

\"MUAYENE OLMAK İÇİN GELDİĞİNDE BU OLAYI GERÇEKLEŞTİRİYOR\"

Cücü; \"Herhangi bir tehdit söz konusu değildi. Resmi olarak ve yahut gayri resmi doktor beyin bize bildirmiş olduğu herhangi bir tehdit söz konusu değildi. Saldırgan muayene olmak için geldiğinde bu olayı gerçekleştiriyor\" dedi.

4- DOKTORU VURAN SALDIRGAN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA

Bahçelievler\'de bulunan özel bir hastanede doktoru vuran saldırgan sağlık kontrolünden geçirildi.

Psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, muayene odasında vurarak ağır yaralayan Serhat Tunçdemir, sağlık kontrolünün ardından Gayrettepe\'deki Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirildi.

5 - ATALAY FİLİZ\'İN SAHTE BELGE DAVASINDA AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ

Haber: Şengüler YEŞİL/İSTANBUL DHA

İstanbul\'da öğretmen Fatma Kayıkçı, Ankara\'da da Göktuğ Demiraslan ve sevgilisini öldürmekten üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz hakkında, \"Resmi belgede sahtecilik\" suçundan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi. Mahkeme, Atalay Filiz\'in cezai ehliyetinin tam olup olmadığı ile ilgili şüphelerin kaldırılması için tam teşekküllü bir hastanede gözlem altına alınması ve rapor alınmasına karar verdi.

İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına hükümlü sanık Atalay Filiz ile Avukatı Merve Uçanok katıldı. Mahkemenin önceki duruşmasında alınmış olan karara göre belgelerin kandırma kabiliyetinin tespiti için Adli Tıp Kurumu Grafoloji İhtisas Dairesi\'nden istenen raporun henüz gelmediği belirtildi.

Sanık vekili Arzu Uçanok, Adli Tıp\'tan beklenen raporun duruşmanın seyri için önemli olduğunu vurgularken ayrıca sanığın akıl sağlığı ile ilgili şüphelerin kaldırılması için sanık Atalay Filiz\'in tam teşekküllü bir hastanede gözlem altına alınarak akıl hastalığının bulunup bulunmadığı konusunda rapor alınması talebini yineledi. Avukat Uçanok, Atalay Filiz\'in çevresi de akıl sağlığının yerinde olmadığının farkında olduğunu, daha önce kaplumbağasını mumyalaması, beyninde çip olduğunu düşünerek film çektirmeye gitmesi, cezaevinde dışkısını biriktirmesi gibi daha birçok davranışın şüpheleri güçlendirdiğini belirtti.

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu Grafoloji İhtisas Dairesi\'nden istenen raporun takibini yapmak için ve sanığın üzerine atılı suç yönünden akıl hastalığının olup olmadığının araştırılması için dosyasıyla beraber Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilerek rapor aldırılması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

6- 16 YAŞINDAKİ GENCİ UYUŞTURUCU KULLANAN KOMŞUSU ÖLDÜRMÜŞ

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

Küçükçekmece\'de evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunan zihinsel engellli, epilepsi hastalığı da bulunan 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Öz cinayetinin faili komşusu çıktı. Alt katta oturan 41 yaşındaki F.Ç.\'nin uyuşturucu aldıktan sonra evde bulunan anahtarı kullanarak içeri girdiği ve cinayeti işlediği belirlendi. Uyuşturucunun etkisiyle ne yaptığını hatırlamadığını söyleyen F.Ç.\'nin \"Uyandığımda onu kanlar içinde görünce panikledim. Hırsızlık süsü vermek için evdeki eşyaları alarak kaçtım\" dediği öğrenildi.

22 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Küçükçekmece, Bezirganbahçe Mahallesi, Çiçekli sokak ta geçtiğimiz cumartesi gecesi meydana gelen olayda 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Öz, Edirne\'de dönen anneannesi tarafından kanlar içinde bulunmuştu. Yapılan inceleme sonucu Ahmet Yusuf Öz\'ün 22 yerinden bıçaklandığı tespit edilmişti. Evde bulunan televizyon ve bilgisayarın ise çalındığı belirlenmişti.

POLİS ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda dün gece saatlerinde düzenlenen operasyonda olayın faili F.Ç. gözaltına alındı. F.Ç.\'nin ifadesi doğrultusunda sürdürülen operasyonda olayla ilgisi olduğu tespit edilen C.A.(33)\'de yakalandı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polis olayla ilgili yaptığı soruşturmada F.Ç.\'nin cumartesi gecesi uyuşturucu aldıktan sonra evde bulunan üst kat komşusunun kapı anahtarını alarak yukarı çıktığı ve eve girdiği öğrenildi. Aşırı derecede uyuşturucunun etkisinde olduğu için evde yaşananları hatırlamadığını söyleyen şüphelinin \"Kendime geldiğimde onu kanlar içinde gördüm. Nasıl yaptım neden yaptım hatırlamıyorum. Paniğe kapıldım. Olaya hırsızlık süsü vermek için evde bulunan televizyon ve bilgisayarı alarak kapıyı çekip evden çıktım.\" dediği belirtildi.

ÇALDIĞI EŞYALARI SATIP YİNE UYUŞTURUCU ALMIŞ

Şüphelinin çaldığı eşyaları hemen sattığı aldığı paralarla ise uyuşturucu aldığı tespit edildi. öte yandan şüpheli C.A.\'nın ise evden çalınan eşyaları satın alan kişi olduğu belirtildi. Şüphelilerle ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.



