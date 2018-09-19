DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

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1- BAKAN VARANK, TÜRKİYE-JAPONYA İŞ KONSEYİ TOPLANTISINDA KONUŞTU

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, \"24\'üncü Türkiye- Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı\"nın açılış konuşmasında, \" 1975- 2002 arası dönemde toplam 14 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çeken Türkiye, son 16 senede 200 milyarın üzerinde doğrudan yatırıma ev sahipliği yaptı. Bu süreçte Japonya 2. 7 milyar dolar ile Türkiye\'ye sermaye ihraç eden ülkeler arasında 15\'inci sırada. Ben bu rakamın mevcut potansiyeli yansıtmadığını düşünüyorum. İnşallah daha çok çalışacağız ve bu rakamı artıracağız\" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Japonya İş Konseyi ve İş Konseyi Karşı Kanat Kanat Kuruluşu (KEIDANREN) iş birliğinde düzenlenen 24\'üncü Türkiye- Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı\'na katıldı.

İstanbul\'da bir otelde düzenlenen toplantıya Bakan Varank\'ın yanı sıra DEİK Başkanı Nail Olpak, Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan, DEİK Türkiye- Japonya İş Konseyi Başkanı Şerif Tosyalı ile KEIDANREN Japonya- Türkiye Ekonomik Komitesi Eşbaşkanı Tamotsu Yamanishi de katıldı. Toplantının açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, \" Bu toplantının ülkelerimiz arasındaki ticaret ve yatırım ilişkisini bir üst basamağa taşımak adına önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Türkiye ve Japonya arasında tarihi çok eskilere dayanan bir dostluk var. Japon firmaları uzunca bir süredir ülkemizde faaliyet göstererek üretime, ihracata, ve istihdama katkı sağlamaktadırlar. Haziran ayı rakamlarına göre ülkemizde 227 Japon şirketi bulunmaktadır. Bu sayıyı başta yüksek katma değerli sektörler olmak üzere daha da artırmayı amaçlıyoruz\" dedi.

\"HEDEFİMİZ BU MÜZAKERELERİ EN GEÇ 2019\'UN İLK YARISINDA TAMAMLAMAK\"

\"Ülkemizde doğrudan yabancı yatırımlarla ilgili liberal ve şeffaf bir mevzuatımız var\" diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, şöyle konuştu; Yabancı ve yerli girişimciler hak ve yükümlülükler bakımından eşit durumdalar. Türkiye OECD ülkeleri de dahil olmak üzere pek çok ülke arasında \'ulusal muamele\' dediğimiz yaklaşımı benimseyen sınırlı sayıdaki ülkelerden bir tanesi. Bahsettiğim yatırımcı dostu mevzuatımız ülkemizin bugüne kadar imzaladığı 100\'ün üzerinde yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarıyla da destekleniyor. Japonya ile \'\"Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması\' 1993 yılında imzalanmıştı. Şimdilerde ise bu anlaşmanın yerini alacak ve atırımcılara yeni haklar getirecek \"Serbest Ticaret Anlaşması\"nın müzakereleri devam ediyor. Hedefimiz, bu müzakereleri en geç 2019 yılı ilk yarısında tamamlamak. Son 16 yıllık dönemde tecrübe ettiğimiz siyasi ve ekonomik istikrar sayesinde uluslararası doğrudan yatırımlarda önemli bir aşama kaydettik. 1975- 2002 arası dönemde toplam 14 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çeken Türkiye, son 16 senede 200 milyarın üzerinde doğrudan yatırıma ev sahipliği yaptı. Bu süreçte Japonya 2. 7 milyar dolar ile Türkiye\'ye sermaye ihraç eden ülkeler arasında 15\'inci sırada. Ben bu rakamın mevcut potansiyeli yansıtmadığını düşünüyorum. İnşallah daha çok çalışacağız ve bu rakamı artıracağız.\"

\"ÖZEL SEKTÖR PAYDAŞLARIMIZLA İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ\"

Bakan Varank konuşmasında en geç 2019 yılı başında Tokyo\'da yatırımcılarla bir araya gelmeyi hedeflediğini belirterek,\" Yatırımcı dostu bir ortam sağlamak ülkemizin en temel öncelikleri arasında. Yatırım ortamını daha da ileri seviyelere taşımak adına özel sektör paydaşlarımızla istişare halinde 2018 yılında çok önemli adımlar attık. Bu kapsamda şirket kuruluşu, inşaat izinleri tapu işlemleri, finansmana erişim konularında ciddi iyileşmeler sağladık. Önümüzdeki dönemde de özel sektör paydaşlarımızla birlikte yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz\" dedi.

6 sene önce yeni bir yatırım teşvik sisteminin uygulamaya konulduğunu aktaran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, \" Bölgesel rekabet gücü farklılıklarından istifade etmek üzere \"bölgesel yatırım teşvik yatırım programı\"ndan bahsetti. Varank,\" Uluslararası rekabet gücümüzü artıracak, yatırımları özendirmek için yatırım teşvik programı, ithalat bağımlılığı bulunan ürünlerde üretim kapasitemizi güçlendirmek için stratejik yatırım yatırımların teşviki programı ve diğer tüm yatırımları desteklemek üzere genel yatırım teşvik programını uygulamaktayız. Ülkemizde mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçları karşılayan, arz güvenliğini sağlayan, dışa bağımlılığı azaltan , teknolojik dönüşüme katkı sunan yenilikçi, katma değeri yüksek yatırımları proje bazlı olarak destekliyoruz. Proje bazlı yatırım teşvik sistemiyle bugüne kadar yatırım tutarı 135 milyar lira olan 23 projeyi destekledik\" ifadelerini kullandı.

\" TÜRKİYE, KÜRESEL BİR AKTÖRDÜR\"

DEİK Türkiye- Japonya İş Konseyi Başkanı Şerif Tosyalı da açılış konuşmasında Türkiye ile Asya arasındaki ticari ilişkilere dikkat çekti. Tosyalı, \"Bugün özellikle global medyada şu söyleniyor; \'Türkiye, Asya ile yakınlaşıyor. Türkiye Doğu ile yaklaşırken, ekseni kayıyor. Batı\'dan uzaklaşıyor\".Bu kesinlikle doğru değil. Yine Japonya referanslı bir örnek vereyim. Ülkemizdeki yaklaşık 200 civarında Japon firmasının çoğu burada üretim yapıyor ve sadece iç pazara değil Gümrük Birliği\'nin de sağladığı avantajlardan yararlanarak Avrupa\'ya ihracat yapıyorlar. Japon firmaları Türkiye\'nin sadece iç pazar potansiyeline değil, esas olarak ülkemizin Batı ile Doğu\'yu birleştiren köprü konumuna yatırım yaptılar. Beraber çalışıp ürettik ve beraber kazandık. Bundan sonra da kazanmaya devam edeceğiz\" dedi.

Birçok şeyi değiştirebilirsiniz ama coğrafyayı değiştiremezsiniz\" diyen Tosyalı, \"Türkiye bir yere yönelip, sırtını diğerlerine dönen bir ülke değildir. Olamaz da. Türkiye bir koluyla Batı\'ya diğer koluyla da Doğu\'ya uzanan, hem Asya hem de Avrupa ile iş yapabilen bir ülkedir. Tam anlamıyla küresel bir aktördür\" dedi.

Toplantının açılışında konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak ise Amerika ve Çin\'den sonra dünyanın 3\'üncü büyük ekonomisiyle olan ilişkilerden bahsedildiğini belirterek, \"Hepimiz biliyoruz ki, dış ticaretteki dengesizlikleri her zaman karşılıklı mal alım ve satımıyla gerçekleştirip bir dengeye getirmek mümkün olmayabiliyor. Japonya da bu ülkelerden birisi\" dedi. Olpak, doğrudan yatırım, turizm, üçüncü ülkelerle iş yapma konuları için neler yapılabileceğine bakmak gerektiğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından DEIK/ Türkiye- Japonya İş Konseyi ve Japonya- Türkiye Ekonomik Komitesi (KEIDANREN) arasında ortak bildiri imzalandı.

Görüntü Dökümü:

-Toplantı salonundan detaylar

-Bakan Mustafa Varank\'ın salondan görüntüsü

-Bakanın konuşması

-Şerif Tosyalı\'nın konuşması

-Nail Olpak\'ın konuşması

-Ortak bildirinin imzalanması

-Genel ve detaylar

19.09.2018 - 13.34 Haber Kodu : 180919104

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2- KAPKAÇÇIYI, OTO TAMİRCİSİ YAKALADI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Şişli\'de bir banka şubesinden emekli maaşını çerken kadın kapkaça uğradı. Kadının çığlıklarına koşan oto tamircisi Nihat Karlı kapkaççıyı yakalayıp polise teslim etti.

Olay saat 10:30 sıralarında meydana geldi. Emekli maaşını çekip eve dönen Saliha Yaycı kendisini takip eden iki kapkaççının hedefi oldu. Darülaceze Caddesi üzerinde kaldırımda yürüyen kadının çantasını alan kapkaççılar kaçmaya başladı. Çantasını kaptıran Saliha Yaycı bağırarak kapkaççıların peşinden koşmaya çalıştı. Yaycı\'nın çığlıklarını duyan oto tamircisi Nihat Karlı elinde çanta ile kaçan kapkaççıyı görünce peşinden koşup Donanma Caddesi üzerinde zanlıyı yakaladı. Nihat Karlı çantayı Saliha Yaycı\'ya teslim etti. Karlı yakaladığı kapkaççıyı çalıştığı oto tamirhanesinin önüne getirip polise haber verdi. Bir süre sonra gelen polis zanlı Hasan Ş.\'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Kapkaç mağduru Saliha Yaycı \"Çantamı kapıp kaçtılar. Esnaf arkadaşlar kapkaççıyı yakaladı. Çantamı bana teslim ettiler\" diye konuştu. Yağcı daha sonra polis merkezine giderek şikayette bulundu. Zanlıyı yakalayan Nihat Karlı \"Elinde çanta ile koşanları ve bağrışmaları duydum. Çantayla kaçanı yakaladım, sonra kadın geldi çantasını teslim ettim. Kadın maaş çekmiş bankadan takip edip çantasını almışlar. Zanlıyı polise teslim ettik\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Tamirhane önü

-Nihat Karlı\'nın yakaladığı kapkaççıyı sarı kamyonet önünde tutması

-Mağdur Saliha Yaycı\'nın sandalyede oturması ve çantası

-Polisin şüpheliyi plastik kelepçe takarak gözaltına alması

-Şüphelinin zırhlı polis aracına alınması

-Saliha Yaycı ile röportaj

-Nihat Karlı ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

19.09.2018 - 14.17 Haber Kodu : 180919121

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3- PARKTA ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Taner YENER İSTANBUL DHA

Beşiktaş, Dünya Barış Parkı\'nda yaşayan bir kişi bankın önünde ölü olarak bulundu.

Sabah saatlerinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görenler durumu polise bildirdi.Polis ekipleri bankın yanında yatan kişiyi uyandırmaya çalıştı. Yerde yatan kişi uyanmayınca olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Bankın etrafına güvenlik şeridi çeken polis çevrede inceleme yaptı. İsminin \"Harun\" olduğu belirtilen 35-40 yaşlarındaki kişinin parkta yatıp kalktığı ve madde bağımlısı olduğu iddia edildi. Mahalle sakinlerinden Rıdvan Toz, \"Evsiz bir arkadaştı. Madde kullanıyordu. Zaman zaman belediye buradan alır, tedavisi için götürürdü. Ancak o ne yapar eder kaçar buraya gelirdi. Buradaki vatandaşlar yardım ederdi kendisine\" dedi. Yapılan incelemelerin ardından ceset Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.



Görüntü Dökümü:

Ambulansın gidişi

Parkta hayatını kaybeden kişi

Battaniyelerin altındaki ceset

Polis ekipleri

Çevre sakini ile röp.

Genel ve detaylar

19.09.2018 - 14.14 Haber Kodu : 180919119

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4- BERKİN ELVAN DAVASINDA SANIĞIN TUTUKLANMASI TALEBİNE RET

Haber- Kamera: Özden ATİK - Erhan TEKTEN - Şengüler YEŞİL - İstanbul, DHA

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı\'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013\'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan\'ın öldürülmesine ilişkin davada, sanık polis F.D.\'nin tutuklanması talebi bir kez daha reddedildi. Yeniden bilirkişi raporu aldırılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 28 Kasım\'a bıraktı.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 8\'inci celsesi görülen duruşmaya, Berkin Elvan\'ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan ile avukatları katıldı. Van\'da görevli sanık polis F.D. ise duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmaya, CHP\'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP\'li milletvekilleri Hüda Kaya, Garo Paylan ve Meral Danış Beştaş ile Taksim Dayanışması\'ndan Mücella Yapıcı ile çok sayıda kişi de takip etti. Duruşmada, olay günü görev yapan polisler tanık olarak dinlendi.

ADLİ TIP KURUMU: \"GÖREV KAPSAMI DIŞINDA OLDUĞUNDAN RAPOR DÜZENLEMEDİ\"

Mahkeme Başkanı Canel Rüzgar, Adli Tıp Kurumu\'na yazılan yazıya cevap geldiğini belirtti. \"Görüntünün kalitesinin düşük olduğu, kişinin güvenlik kamerasına uygun pozisyon ve yakınlıkta bulunmadığı ve görsel bilginin yeterli düzeyde olmadığının\" ifade edilerek taleplerin görev kapsamı dışında olduğu ve bu nedenle rapor düzenlenemediğinin bildirildiği belirtildi. Bunun üzerine Elvan ailesinin avukatlarından Can Atalay, \"Adli Tıp, \'Biz bu görüntülerden tespit yapamıyoruz\' diyerek heyetinizle dalga geçmiştir. Oysaki Jandarma Kriminal raporu, sanığın suçunu ispatlar niteliktedir\" dedi. Avukat Çiğdem Akbulut ise Jandarma Kriminal raporu dikkate alınmayacaksa en azından Ulusal Kriminal Büro\'ya yeniden gönderilmesini talep etti.

\"ÇOCUĞUMUN KATİLİNİN TUTUKLANMASINI İSTİYORUM\"

Daha sonra söz verilen Gülsüm Elvan, \"Ben çocuğumu ekmeğe gönderdim. Bana kanlı gömleğini gönderdiler. Kimse bu şahsı tanımıyor. Benim çocuğumu vuranlar yargılanmıyor, savunanlar yargılanıyor. Çocuğumun katilinin tutuklanmasını istiyorum. Bize yaptığınız işkence yeter\" diyerek fenalaştı. Gülsüm Elvan yakınlarıyla birlikte salon dışına çıkarıldı.

YENİDEN BİLİRKİŞİ RAPORU ALDIRILACAK

Mahkeme heyeti, Jandarma Kriminal raporuna göre olaya ilişkilerdeki kişinin sanık olup olmadığına dair, karşılaştırılan parametrelere göre yüzde 75\'in üzerinde benzer olduğunun belirtildiğine dikkat çekerek her hangi bir kuşkuya ve tereddüte yer vermeyecek şekilde olayın aydınlatılması gerektiği ifade edilerek bu kuşkunun ve eksikliğin giderilmesi amacıyla yeniden Adli Tıp Kurumu\'na yazılarak ayrıntılı bilirkişi raporu aldırılmasına karar verdi. Tanık polislerin dinlenmesini de kararlaştıran heyet, sanığın duruşmaları takip ediyor olması yaptığı görev itibariyle kaçma şüphesinin bulunmadığını dikkate alarak tutuklanması talebini reddetti. Duruşma, 28 Kasım\'a bırakıldı. Duruşmanın ardından Berkin Elvan\'ın babası Sami Elvan dışarıda bekleyen basın mensuplarına bir açıklama yaptı. Elvan \"Bizim beklediğimiz bir şey vardı bugün. Katilin tutuklanması. Mahkeme heyeti bunu bugün yine reddetti\" dedi. Açıklamanın ardından grup olaysız dağıldı.

Görüntü dökümü:

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-Sami Elvan\'ın açıklaması

-Avukatların görüntüsü

-Grubun dağılması

-Genel ve detaylar

19.09.2018 - 14.19 Haber Kodu : 180919122

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5- LEVENT ÜZÜMCÜ CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇUNDAN İFADE VERDİ

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) TİYATRO sanatçısı Levent Üzümcü, sosyal medya paylaşımında \"Cumhurbaşkanına hakaret \" ettiği gerekçesi ile hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi.

Bir vatandaşın ihbarı üzerine hakkında \"Cumhurbaşkanına hakaret\" suçundan soruşturma başlatılan Levent Üzümcü hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı. Zorla getirilme kararı üzerine polis eşliğinde İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na gelen Üzümcü, soruşturmayı yürüten Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Tuncay Karcıoğlu\'na ifade verdi

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