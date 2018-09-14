DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

(havadan görüntüyle)

1 - ATATÜRK HAVALİMANI\'NDAN YENİ HAVALİMANINA 20 TIR YOLDA

-Büyük taşınma öncesi mini prova

Haber-Kamera: Enver ALAS - Ali AKSOYER - İSTANBUL,DHA

İstanbul Yeni Havalimanı\'nda 20-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek TEKNOFEST\'te kullanılacak yer hizmetleri ekipmanlarını taşıyan 20 TIR, Atatürk Havalimanı\'ndan hareket etti. Peşpeşe ilerleyen TIR\'ların yolculuğu havadan görüntülendi.

Atatürk Havalimanı B Kapısı\'ndan saat 15.40 sıralarında konvoy halinde 20 TIR, Yeni Havalimanı\'na gitmek üzere yola çıktı. Konvoya en önde bulunan bir polis aracı da eşlik ediyor. TEM Basın Ekspes bağlantı yolu üzerinden giden TIR\'larda pushback araçları, bagaj ekipmanları, yolcu merdivenleri, jeneratör başta olmak üzere festivalde bulunacak hava araçlarına hizmet edebilecek ekipmanlar taşınıyor.

Görüntü Dökümü

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HAVADAN GÖRÜNTÜLER

TIR\'ların yolculuğu

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-Havalimanında TIR\'ların çıkışı

-Konvoy halinde Basın eksprese bağlanışları

-TIR\'lardan görüntüler

-TIR\'ların taşıdığı ekipmanlar

-Genel ve detaylar

14.09.2018 - 16.20 Haber Kodu : 180914149

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2 - İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN: YANLIŞ YAPANA AF YOK

Haber: Çağatay KENARLI-Kamera: İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 39 ilçede bulunan 160 polis merkezi ve asayiş büro amirleriyle toplantı yaptı. Çalışkan, toplantıda amirlere ilçelerinde yapmaları ve dikkat etmeleri gerekenleri anlattı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 39 ilçede görev yapan 121 polis merkezi amiri ve 39 asayiş büro amiri ile önceki gün Bayrampaşa\'da bulunan Çevik Kuvvet\'te toplantı yaparak polisin toplumdaki en güvenilir birey olması gerektiğini söyledi. Çalışkan, göreve başladığı günden bugüne kadar İstanbul polisinin yaptığı başarılı çalışmalarıyla terör olayları ile ilgili olarak ciddi bir mesafe alındığını ve bu sürecin daha da artırılacağını belirterek, artık asayiş olaylarının daha etkin olarak kullanılması gerektiği konusunda toplantıya katılan 160 birim amirine iletti.

\"DEVLETİN ONURUNU, NAMUSUNU TEMSİL EDİYORSUNUZ\"

Çalışkan, temiz ve düzgün vatandaşın polisi gördüğü zaman mutlu olması ve rahatlaması gerektiğini belirterek, \"Polis ekipleri ve karakollar bir sığınak olmalı, her türlü bela, zorbalıktan kaçış yeri olmalı… Karakollarımız en güvenli yerimiz olacak. Sizlere çeşitli eğitimler verdik. \'Çürük Elma ve Adalet Teorisi Projesi\' diye bir proje hazırlayarak, çürük elmadan kastımız yaramaz adamı barındırmayacağız. Amir, memur, müdür hiç fark etmez… Devlet size namusunu teslim ediyor, sizlerde yaramaz adamı barındırmayacaksınız. Devletin onurunu, namusunu temsil ediyorsunuz. İlçe müdürü, müdür yardımcısı, hatta il emniyet müdürü yanlış yapılıyorsa hiç acımayacaksınız yanlış yapana af yok…\" diye konuştu.

\"KARAKOLLARDA 24 SAAT HAYAT VAR\"

Karakol ve Asayiş Büro Amirlerinin suçla mücadelede ön planda olmaları gerektiğini ifade eden Emniyet Müdürü Çalışkan, \"İlçenizde gerekli tedbiri alacaksınız, daha sonra olayı takip ederek dosyayı tamamlayacaksınız. Bölgenizde olan tüm kritik noktaları çok iyi bileceksiniz. Bölgenize tam hakim olacaksınız. Karakolda 24 saat hayat var, sorumluluk bölgenizde önemli bir olay olduysa saat gözatmeksizin gidin, gerekirse karakolda yatın ama 24 saat karakolunuza hakim olun. Asayiş Büro Amirleri ise küçük birer Asayiş Şube gibi çalışacaksınız. 24 saat esasına uygun çalışarak, bölgenizde hırsız arsız adam bırakmayacaksınız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Çalışkan\'ın konuşması

-Polislerden görüntü

-Salondan detay

-Genel ve detaylar



14.09.2018 - 16.07 Haber Kodu : 180914150

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3 - İSTANBUL\'DA \'AÇIKGÖZLER\' OPERASYONU: 24 GÖZALTI



Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Pendik ve Tuzla\'da minibüsçüler üzerinde baskı kurarak çok sayıda yaralama ve nitelikli yağma suçlarına karıştığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Pendik ve Tuzla\'da minibüsçüler üzerinde baskı kurarak yağma yapan grupla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri çok sayıda yaralama ve nitelikli yağma suçlarına karıştıklarını belirlediği şüphelileri takibe aldı. Polis ekipleri, iddiaya göre liderliğini V.A\'nın yaptığı \'Açıkgözler\' olarak bilinen gruba yönelik yaptığı operasyonda şebeke lideri V.A. ve 2013 yılında işlenen bir cinayetten aranan ve 5 farklı suçtan aranan örgüt liderinin kardeşi H.A.\'nın da aralarında bulunduğu 24 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 otomatik av tüfeği, 3\'ü kurusıkı toplam 5 tabanca, 206 mermi, 2 yedek şarjör ile 11 bin 95 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi\'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.



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4 - BEYLİKDÜZÜ\'NDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KADIN ÖLDÜ

Müslim SARIYAR - Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) BEYLİKDÜZÜ\'nde aracında silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti.

Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi Hanımeli Sokak\'ta dün saat 14.00 sıralarında silahlı bir kişi, aracının önünü kestiği Aslı Ç. \'yi hedef aldı. Aslı Ç.\'nin lüks aracına 7 kurşun isabet etti. Bu kurşunlardan 5\'inin vücuduna isabet ettiği Aslı Ç. ağır yaralandı. Aslı Ç.\'ye ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı. Aslı Ç. tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Görüntü Dökümü:

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-Saldırı anı

-Olay yerinden görüntüler

-Kadının fotoğrafı

14.09.2018 - 15.02 Haber Kodu : 180914124

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5 - TAKSİ ALT GEÇİTTE MAHSUR KALDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Fatih\'te bir alt geçitte yağmur suyu içinde bozulan taksi mahsur kaldı.

Kumkapı\'daki Kumluk alt geçidinde sağanak yağmur nedeniyle su birikintisi oluştu. Bu sırada içindeki turist müşterileriyle oradan geçen bir taksi suyun için arıza yaptı. Taksici müşterileri tahliye ederek belediye ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Gelen ekipler su içinde kalan taksiye bir müdahalede bulunamadı. Olayı haber alıp gelen taksi sahibi Cengiz Ünal, \"Üç saattir aracımız su içinde şoförüm 4 tane yabancı uyruklu müşterisi ile suyun içinde kalmış, müşterileri araçtan şoför çıkarmış. Belediyeye haber verdik çekicisi geldi \'ben çekemem\' dedi. İtfaiye geldi \'ben yapamam\' dedi. İSKİ\'ye haber verdik, bekliyoruz. Üç saattir aracımız su içinde şimdi özel bir çekici çağırdık hemen geldi\" diye konuştu. Gelen özel çekici taksiyi bulunduğu yerden bir kaç dakika içerisinde çıkardı. Bu sırada alt geçidi basan yağmur suyunu mahalledeki küçük çocukları kovalarla taşıdığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Alt geçitte su içinde kalan taksi

-Çocukları kovalarla su taşıması

-Taksi sahibi Cengiz Ünal ile röportaj

-Özel çekicinin taksiyi çıkarması

-Taksinin içini basan suyun boşalması

-Genel ve detay görüntüler

14.09.2018 - 16.14 Haber Kodu : 180914151

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6 - \"JAMMER\"LI OTO HIRSIZLARI İŞ BAŞINDA

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Fatih\'te sinyal kesici (jammer) cihaz kullanılarak kilidi devre dışı bırakılan park halindeki araçtan hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih Ali Kuçşu Mahallesi, Aslanhane Sokak\'ta 10 Ağustos günü akşam saatlerinde S.G. aracını bir benzinliğin yakınına park ederek, benzinliğin marketinden alış-veriş yapmaya gitti. O sırada hırsızlar, jammer ile S.G\'nin uzaktan kumanda ile kapattığı aracın kilidini devre dışı bıraktı. Bir süre sonra aracın içinde bulunan içinde 30 Bin Lira, bir miktar döviz ve zinnet eşyası olan çantayı alan şüpheli olay yerinden uzaklaştı. Aracının yanına gelen S.G. kapısı açık aracının içinde çantasının olmadığını görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis şüphelilerin hırsızlık ve yankesicilikten kaydı bulunan Berkay K. (20) ile Ercan Ş. (26) olduğunu tespit etti. Geçtiğimiz gün yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Berkay K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ercan Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

JAMMERLI HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayında, S. G.\'nin aracını park edip benzinciye girmesi görülüyor. Bir süre sonra hırsızın gelip araçtan çantayı aldıktan sonra uzaklaşması görüntülere yansıyor.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-S.G nin aracını park etmesi

-Şüphelinin gelişi

-Gidişi

-Aktüel görüntüler

-Şüphelilerin emniyetten çıkartılması

-Genel ve detaylar

14.09.2018 - 15.24 Haber Kodu : 180914131