DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(kadının fotoğrafıyla geniş haber)

- BEYLİKDÜZÜ\'NDE LÜKS ARAÇTAKİ KADINA SİLAHLI SALDIRI

- Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

- Ağır yaralı kadına ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

Haber-Kamera: Müslim SARIYAR - Alper KORKMAZ İstanbul DHA

Beylikdüzü\'nde lüks araçtaki kadın silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi Hanımeli Sokak\'ta saat 14.00 sıralarında lüks aracın önünü kesen silahlı saldırgan, sürücü Aslı Ç. (35)\'yi hedef aldı. Aslı Ç.\'nin lüks aracına 7 kurşun isabet etti. Bu kurşunlardan birçoğunun vücuduna isabet ettiği Aslı Ç. ağır yaralandı. Aslı Ç.\'ye ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı. Yaralı kadın, yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak saldırganın kimliğini tespit etti. İnşaat işleriyle uğraşan Aslı Ç.\'yi ortağı Erkan E. vurduğu belirtildi. Erkan E. ile Aslı Ç. arasında alacak verecek meselesi olduğu kaydedildi.

Polis kaçan saldırganı arıyor

Görüntü dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-SALDIRI ANI

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-Olay sonrası kadına ilk müdahale anları

-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Aracın görüntüsü

-Polisin çalışması

-Kadının fotoğrafı

13.09.2018 - 17.10 Haber Kodu : 180913181

13.09.2018 - 15.57 Haber Kodu : 180913144

13.09.2018 - 15.21 Haber Kodu : 180913143

13.09.2018 - 14.43 Haber Kodu : 180913126

13.09.2018 - 14.30 Haber Kodu : 180913120

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- (ek görüntüyle) MB\'NİN KARARIYLA DOLAR DÜŞTÜ



- MB\'nin kararı açıkladığı saat 14.00\'da döviz bürolarında kısa sürede yaşanan hareketlilik kameraya yansıdı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Hakan KAYA- Özgür EREN İSTANBUL DHA

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu\'nun faizleri 6.25 puan artırmasıyla döviz düştü.

Taksim Meydanı\'ndaki döviz bürosunda Merkez Bankası\'nın faiz kararı öncesi tabelalarda, dolar alış 6.31 lira, dolar satış 6.46 lirayı gösteriyordu. Merkez Bankası\'nın saat 14.00\'da 6.25 puanlık faiz artışının ardından dolar düşüşe geçti. Kısa sürede dolar kuru 6.16 liraya kadar düştü. Döviz bürolarında ise dolar alış 5.75 liraya düşerken satış ise satış 6.40 lira oldu.

Görüntü Dökümü:

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-Faiz kararı öncesi döviz tabelaları

-Faiz kararı sonrası döviz tabelaları

-Dolar bozduranlar

-Tahtakaleden görüntüler

13.09.2018 - 15.17 Haber Kodu : 180913141

13.09.2018 - 14.35 Haber Kodu : 180913122



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- KÜÇÜK KIZIN MUCİZE KURTULUŞU KAMERADA

Haber: Ramazan EĞRİ İstanbul DHA

Kartal\'da bir binadan kopan beton parçası yolda yürüyen küçük kızı sıyırarak kıl payı yanına düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartal\'da 8 Ağustos saat 19.30 sıralarında caddede yürüyüşe çıkan bir aile hayatının şokuyla karşılaştı. Nafiye Kıran ile oğlu Erbay Kıran ve yanlarındaki küçük kızın yanına binadan kopan beton parçası düştü. Küçük kızı adeta milim farkıyla yanına düşen beton parçası nedeniyle yer düştü. Binadan kopan başka parçaların düşmesinden korkan Erbay Kıran küçük kızı kaptığı gibi olay yerinde uzaklaştırdı.

Küçük kız ve ailesinin yaşadığı şok bir dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ölümden adeta milim farkıyla kurtulan küçük kızın ailesinin bina sahiplerinden şikayetçi olacağı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Kızın ve ailesinin görüntüsü

-Beton parçasının düşme anı

-Parçalanan beton parçaları

-Küçük kızın düşmesi

-Kıran\'ın kızı alıp uzaklaşması

13.09.2018 - 15.23 Haber Kodu : 180913142

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- SAVUNMA, HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ FUARI AÇILDI



Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Akın ÇELİKTAŞ- İdris TİFTİKCİ , İSTANBUL (DHA)

\"SAHA EXPO 2018 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı\" İstanbul Fuar Merkezi\'nde açıldı. Savunma, havacılık ve uzay sanayisi alanlarında faaliyet gösteren firmaların yer aldığı fuar, ilk gününde gelen ziyaretçilerin ilgisini çekti.

PTT KAGROLARI DRONELA DAĞITMAYA HAZIRLANIYOR

İlgi çekici yerli ürünler, sistemler ve teknolojilerin görücüye çıktığı fuarda \"Zeytin Dalı Harekatı\"nda kullanılan 24 saatten fazla havada kalabilen \"Bayraktar TB2\" adlı insansız hava aracı dikkat çekti. \"Bayraktar TB2\", 65 bin saatlik uçuşu tamamladı.

\"PTT\" yazan bir diğer drone da ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

\"PTT\" yazılı cihazı üreten firma olan Altınay Teknoloji Proje ve İş Geliştirme Yöneticisi Yakup Emre Akalın drone için, \"Son günlerde PTT ile görüşüp, PTT\'nin teknoloji birimiyle iş birliği halinde neden kargolarımızı dronelar ile dağıtmayalım diye bir çalışma gerçekleştirdik. Bu prototip bir ürün. İlk uçuş testleri tamamlandı. Başarılı sonuçlar elde edildi. Her şey yolunda giderse yakın zamanda paketleriniz dronelar ile evlerinize ulaşabilecek\" dedi.

\"DÜŞMAN İSTİHBARAT BİLGİSİNİ KİRLETMEK AMACIYLA KULLANILIR\"

Savunma sanayisinde kullanılmak üzere geliştirilen \"Alparslan 1071\" adlı ürün ise fuarda dikkat çeken sistemler arasında yer alıyor. Proje Yöneticisi Fatih Köseoğlu, ürünün savunma sanayisinde düşmanı yanıltmak üzere geliştirilmiş olduğunu belirterek, \"Havadan, karadan düşman alanına veya herhangi bir alana bırakıldığı zaman askeri birliklerin yapmış olduğu görevi taklit eder. Düşmanın bilgi toplamak amacıyla sahaya gönderdiği araçlara özellikle yakalanır. Düşman, orada bir birlik olduğunu düşünerek planını değiştirebilir. Düşmanın istihbarat bilgisini kirletmek amacıyla kullanılır. Sanki bir birlikmiş gibi hareket ediyor. Birbirleri arasında konuşabiliyorlar\" şeklinde konuştu.

DÜNYADAKİ 4\'ÜNCÜ FİRMA OLARAK ÜRETİME BAŞLAYACAK

Savunma ve drone teknolojisinin yanı sıra bu teknolojilerde kullanılmak üzere farklı malzemeler de fuarda yer alıyor.

Yanmayan ve su geçirmeyen \"Aerojel\" isimli malzemeyi üreten Yalteksan Yalıtım Teknolojileri\'nin Ar-Ge Koordinatörü Serdar Bayraktar ürünü anlattı. Bayraktar, malzemenin yanmaz olmasından ziyade çok yüksek ısı yalıtım değerine sahip olduğunu, bünyesine su almayan ve yanmayan bir ürün olduğu için teknolojinin birçok alanında da kullanılabileceğini söyleyerek, \"Dünyada şu ana kadar 3 firma tarafından üretimi yapılıyor. 4\'üncü firma olarak da biz Çerkezköy\'deki fabrikamızda önümüzdeki ay toplu üretimine başlayacağız\" dedi.

Fuar, 13-15 Eylül 2018 tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

Görüntü Dökümü:

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-Fuara gelenlerin görüntüsü

-Yakup Emre Akalın ile röportaj

-Fatih Köseoğlu ile röportaj

-Serdar Bayraktar ile röportaj

-Silahlar, uçak maketleri ve drone görüntüsü

-Genel ve detaylar

13.09.2018 - 17.00 Haber Kodu : 180913182

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(ek bilgi ve görüntülerle) KEDİYİ KURTARMAK İÇİN CANINI HİÇE SAYDI



İSTANBUL, (DHA)

Kağıthane\'de 4 katlı binanın penceresinden dışarı çıkarak mahsur kalan bir kedi, zabıta görevlisinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde mahallenin çocukları, zabıtanın bu davranışını \"Helal olsun\" diyerek alkışladı.

4. KATTA MAHSUR KALDI

Gürsel Mahallesi Atakçıl Sokak\'ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen olay şöyle gelişti. Evin kedisi, daire sakinlerinin evde bulunmadığı sırada perdeleri kapalı olan açık pencereden dışarı çıktı. Kedi daha sonra tekrar içeri girmeyi başaramadı. Sesleri duyan mahallesi sakinleri, durumu itfaiye ve zabıta ekiplerine bildirdi.

ZABITANIN KURTARMA MÜCADELESİ

Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane Belediyesi\'ne bağlı zabıta ekipleri geldi. Ekipler, binanın 3. katındaki pencereden kediye ulaşmaya çalıştı. Zabıta Memuru Dursun Yalınalp, sopanın ucuna bağladığı sepet yardımıyla kediye ulaşmaya çalıştı. Bu arada, aşağıda branda açıldı. Bir başka zabıtanın bacaklarından tuttuğu Dursun Yalınalp, yaklaşık yarım saat süren bir çalışmanın ardından kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Dursun Yalınalp o anlarla ilgili olarak, \"Vatandaşlar zabıta memurluğunu arayarak kedinin pencerede mahsur kaldığını ve ev sahibinin evde olmadığını söylemişler. Biz de itfaiyeyi bekliyorduk ama kedi camdaydı ve aşağıya atlama riski vardı. Aşağıya doğru sarkıyordu. Yandaki komşudan eve girmek ve kediyi bu şekilde kurtarmak için izin istedik. Evine girdik sopanın çekpasın ucuna sepet taktık. Kedi de sepetin içine girdi ve kediyi kurtardık. Zamana karşı yarıştığımız için itfaiyeyi bekleyemedik ve bu yüzden müdahale ederek hızlı bir şekilde kurtarmak durumunda kaldık\" dedi.

ÇOCUKLARDAN ZABITAYA \"HELAL OLSUN\" VE ALKIŞ

Öte yandan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, mahallenin çocukları zabıtanın bu davranışını \"Helal olsun\" diyerek alkışladı.

Görüntü Dökümü:

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- Kurtarma çalışmalarından görüntüler

- Zabıta ile röportaj

- Detaylar

13.09.2018 - 17.06 Haber Kodu : 180913180

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KEDİYE TECAVÜZ DAVASINDA \"İNDİRİMSİZ\" 3 YIL HAPİS CEZASI



Serpil KIRKESER - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) EYÜPSULTAN\'da 4 ay önce 3 aylık kediye tecavüz ederek ölümüne neden olduğu iddia edilen tutuklu sanık Bilal Ç. \"Haksız yere sahipli hayvanı öldürme işe yaramayacak hale getirme\" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığa \"iyi hal\" indirimi uygulamadı, sanığın tahliyesine karar verdi.

SANIK SEGBİSLE DURUŞMAYA KATILDI

İstanbul Adalet Sarayı\'nda bulunan 14. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bilal Ç., tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi\'nden SEGBİS sistemiyle katıldı. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Hayvanlara Adalet Derneği, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği ile çok sayıda hayvansever de duruşmaya katıldı.

\"HAYVAN CİDDİ ANLAMDA ÇOK FAZLA KORKMUŞTU\"

Duruşmada \"tanık\" sıfatıyla dinlenen Tanju Anlaş veteriner hekim olduğunu olay günü 3 aylık yavru kedinin kendisine getirildiğini belirterek, \"Kedinin makatının zorlandığını ve büyük bir açıklık olduğunu gördüm. Bir yabancı cisim sokulduğunu gözlemledim. Dokular zarar görmüştü. Hayvan ciddi anlamda çok fazla korkmuştu\" dedi.

\"ÖYLE BİRŞEY YAPTIYSAM ÖLMEYE DE RAZIYIM\"

Söz alan avukatlar da sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep etti. Şikayetçi Rafet Altınkaynak \"Vicdanların rahatlaması, benzer durumlara emsal teşkil etmesi için sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep ediyorum. Şikayetçiyim\" dedi. Söz verilen sanık Bilal Ç. de olay günü alkollü olduğunu ve hiçbirşey hatırlamadığını belirterek, \" Öyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum. Öyle bir şey yaptıysam pişmanım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Öyle birşey yaptıysam ölmeye de razıyım. Pişmanım\" ifadelerini kullandı.

SANIK 3 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI, TAHLİYE EDİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Bilal Ç.\'yi \"Haksız yere sahipli hayvanı öldürme işe yaramayacak hale getirme\" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığa iyi hal indirimi uygulamazken, sanığın da tahliyesine hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 18 Haziran\'da Eyüpsultan\'da yaşanmıştı. 3 aylık kedinin sahibi Rafet Altınkaynak\'ın şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan 55 yaşındaki Bilal Ç., daha sonra İstanbul Cumhuriyet Savcılığı\'na sevk edilmişti. Şüpheli Bilal Ç. tutuklanması talebiyle gönderildiği, İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği\'nce sorgusu yapıldıktan sonra 19 Haziran\'da tutuklanmıştı. Şüpheli Bilal Ç\'nin \"Haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme\" ve \"Hayasızca hareketlerde bulunma\" suçlarından cezalandırılması isteniyordu.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA: HAYVANLARA ZULÜM SON BULSUN\"

Davanın ardından hayvanseverler adliyenin karşısında bulunan alanda \"Hayvana tecavüz kabahat değil, suçtur\" yazılı pankart açarak açıklama yaptı. Marmara Hayvan Hakları Onursal Başkanı Şebnem Aslan, bu tarz olayların Türkiye\'nin dört bir yanında yaşandığını belirterek, \"Ne yazık ki mahkemelerden caydırıcı cezalar çıkmadığı için de bu hasta ruhlu insanlar bunu tekrar tekrar yapıyorlar. Ekim ayında hayvanları koruma kanunu tekrar mecliste görüşülmeye başlanılacak. Bizim burada talebimiz bu tür fiilleri yapanlara ertelemesiz hapis cezası gelmesi. Her türlü hayvana şiddet cezasının yükseltilmesi. Bunun için de mutlaka yeni kanun tasarısının STK\'larla, barolarla, derneklerle birlikte oturarak madde madde hazırlanması gerekiyor. Devlet yetkililerine diyoruz ki; yeni kanunu hep birlikte şekillendirelim. Bu hayvanlara zulüm son bulsun\" dedi.

ŞİKAYETÇİ ALTINKAYNAK: MÜCADELEMİZİN KARŞILIĞINI ALAMADIĞIMIZA İNANIYORUM

Ölen 3 aylık kedinin sahibi Rafet Altınkaynak da \"Mücadelemizin karşılığını alamadığımıza inanıyorum. Çünkü verilen cezanın bu yapılan olayla hiç bağdaşmadığını düşünüyorum. Öncelikle bu arkadaşın alabileceği en az cezayı aldığını tahmin ediyorum. Bana göre çok büyük bir suç işledi. Bu istismarların ve bu şiddetin son bulması için bu kararın bir örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Fakat alınan kararın bir emsal olabileceğine inanmıyorum. Çok eksik bir ceza verildi. Devletimiz belki bu konuyla alakalı yeni bir yapılandırmaya girer\" ifadelerini kullandı. Avukat Melike Özdemir de hakimin verebileceği en yüksek cezayı verdiğini, emsal niteliğinde olduğunu belirtti.

Görüntü Dökümü:

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- Açılan pankarttan görüntü

-Altınkaynak\'ın konuşması

-Özdemir\'in konuşması

-Şebnem Aslan\'ın konuşması

-Adliyeden görüntü

-Genel ve detaylar

-Olayın arşiv görüntüleri



