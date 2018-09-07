DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 



1- SELAHATTİN DEMİRTAŞ İLE SIRRI SÜREYYA ÖNDER\'İN YARGILANDIKLARI DAVA...

* Mahkeme heyeti, \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan Demirtaş\'ı 4 yıl 8 ay hapis, Önder\'i ise 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder\'in Zeytinburnu\'nda 2013 yılında nevruz etkinliğinde yaptıkları konuşmada \"Terör örgütü propagandası yaptıkları\" iddiasıyla hakkında açılan dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan Demirtaş\'ı 4 yıl 8 ay hapis, Önder\'i ise 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezalarda herhangi bir indirim uygulamayan mahkeme kararı oybirliğiyle aldı.

DEMİRTAŞ SEGBİS İLE DURUŞMAYA BAĞLANDI

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Cezaevi\'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmada tutuksuz sanık Sırrı Süreyya Önder hazır bulundu. Başka suçtan tutuklu Selahattin Demirtaş ise SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Mahkeme heyeti, Demirtaş ve avukatlarının usule ilişkin taleplerini reddetti.

DEMİRTAŞ: \"BİZ SAVUNMADAN KAÇMIYORUZ\"

Geçen duruşmada bizzat katılmasına karar verilen Selahattin Demirtaş sağlık sorunları nedeniyle ring aracına binemediğini, kendi tercihiyle SEGBİS ile duruşmaya bağlandığını söyledi. Davada usule ilişkin taleplerinin hep reddedildiğini, kabul edilseydi yargılamanın çoktan karara bağlanmış olacağını belirten Demirtaş, \"Bu mütalaaya karşı savunma yapmayı usule uygun bulmuyorum. Adil yargılama talep ediyoruz. Biz savunmadan kaçmıyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin tanınmış, en aktif siyasetçilerindenim. 2 kez Cumhurbaşkanı adayı oldum. Ben nerede ne konuşmuşsam noktasından virgülüne kadar arkasındayım. Ben savunma yapmaya her zaman hazırdım. Mütalaa iki gün önce tebliğ edildi. Mahkemenizden süre istiyorum\" dedi. Mahkeme heyeti de 30 Nisan\'da mütalaanın verildiğini, celse tutanaklarının sanıklara verildiğini, yazılı mütalaanın da 4 Eylül 2018\'de tebliğ edildiğini kaydederek, Demirtaş\'ın süre talebini reddetti. Tekrar söz verilen Demirtaş Zeytinburnu\'nda yaptığı konuşmasının çarpıtıldığı, yapmadığı konuşmanın dosyaya konduğunu savunarak hukukun üstünlüğüne inandığını söyledi.

ÖNDER:SİZE GÜVENİM YOK

Sırrı Süreyya Önder de, Zeytinburnu\'nda 3 dakika konuşma yaptığını belirterek, bilgisayarından söz konusu konuşmasını duruşma salonunda dinletti. Önder, iddianamede belirtilen suç unsuru konuşmaları yapmadığını kaydederek, suçlamayı reddetti. Son sözü sorulan Sırrı Süreyya Önder \"Yaşasın barış\" dedi, Demirtaş da \"Kahraolsun faşizm yaşasın barış\" ifadelerini kullandı.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan Selahattin Demirtaş\'ı 4 yıl 8 ay hapis, Sırrı Süreyya Önderi de aynı suçtan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezada herhangi bir indirim uygulanmadı, karar oybirliğiyle alındı.

5\'ER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede, 17 Mart 2013 tarihinde Zeytinburnu\'nda gerçekleştirilen Nevruz etkinliğinde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder\'in yaptıkları konuşmada PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan\'ı ve terör örgütünü övdükleri iddiasıyla \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan 1 yıldan 5\'er yıla kadar hapisleri talep ediliyordu. 30 Nisan tarihli duruşmada mütalaasını bildiren savcı da sanıkların aynı suçtan cezalandırılmasını talep etmişti.

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(ÖZEL)

2- 3 YAŞINDAKİ OTİZMLİ ÇOCUĞA İCRA

*3 yaşındaki Atipik Otizmli çocuk annesinden zorla alınarak icra memurları aracılığıyla babasına teslim edilirken gözyaşlarına boğuldu.

Haber: Cansel KİRAZ Kamera: Harun UYANIK, İSTANBUL DHA

Silivri Selimpaşa\'da annesi ve babası boşanan 3 yaşındaki Atipik Otizmli Y.C.K, annesinden zorla alınarak icra memurları aracılığıyla babasına teslim edilirken gözyaşlarına boğuldu.

1 yıl önce annesi ile babası boşanan Y.C.K\' ye \"Atipik Otizm\" teşhisi konuldu. Mahkeme, baba ile her hafta 8 saat görüşmesine karar verdi ancak babası onu almaya geldiğinde ağlayarak annesinden ayrılmak istemedi. Y.C.K\'nın annesine döndüğünde ise göz teması kurmadığı, uyku düzeninin bozulduğu belirtildi. İstanbul Aile Mahkemesi\'nde görevli olan uzman bir psikolog tarafından düzenlenen raporda \"Çocukla ilgili devam eden tedavi sürecine babanın dahil edilmesi\" önerildi fakat babanın 2 seans dışında randevulara katılmadığı ileri sürüldü. Annesinden ayrıldığı an ağlayamaya başlayan Y.C.K icra memurları tarafından zorla alınarak babasına teslim edildi. O anlar aile tarafından görüntülendi.

\"YAKLAŞIK 2 GÜN BOYUNCA KİMSEYLE İLİŞKİ KURMUYOR\"

Y.C.K\'nin annesinin avukatı Enver Aksakal, boşanma davasının devamı esnasında çocukla babanın hangi şartlarda görüşeceğine dair bir mahkeme kararı olduğunu, kararın verilmesinin ardından çocukta birtakım arazlar görülmesi üzerine müvekkilinin hastaneye başvurduğunu söyledi. Aksakal, Y.C.K\'ye yüzde 40 oranında \'Atipik otizm\' teşhisi konulduğunu belirterek, \"Bu aslında bütün koşulları değiştirdi. Çünkü bu tür hastalığın tedavisi için çocuğun anne eşliğinde görülmesi gerekiyordu. Baba, mahkemenin verdiği kararı gerekçe göstererek ısrarla tek başına görmek konusunda tavır takındı. Kendisine defalarca beraber görüşülmesi konusunda teklifte bulunmamıza rağmen bunu hiç kabul etmedi. Kendisi doktorlar tarafından tedaviye davet edilmesine rağmen bu davete de 1 ya da 2 kere riayet etmek dışında katılmadı. Çocuğun tedavisinde engellere sebep oluyor. 2 buçuk 3 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Tedavisinin 4, 4 buçuk yaş aralığına kadar yüzde 80 oranında başarıya ulaşma şansı var fakat baba ile çocuğun tek başına yaptığı her görüşmede çocuğun tedavisi sekteye uğruyor. Çocuk, her görüşmeden sonra yaklaşık 2 gün boyunca kimseyle iletişim kurmuyor\" şeklinde konuştu.

\"ANNE EŞLİĞİNDE GÖRMEME KONUSUNDA ISRARCI OLDU\"

Aksakal, annenin görüşmeye engel olmadığını söyleyerek, \"Her zaman kendi isteğiyle babasını görmesi için davet etti ama baba anne eşliğinde görmeme konusunda ısrarcı olup bu işi icra yoluyla çocuğu zorla annesinden koparmak suretiyle alma noktasına kadar getirdi maalesef. Özellikle şunu belirtmem gerekiyor; Bahsettiğimiz mahkeme kararı nihayete ermiş, kesinleşmiş bir mahkeme kararı değil. Yargılama süreci devam ediyor. Çocuğun \"Atipik otizm\" rahatsızlığına uygun bir şahsi görüşme kararı mutlaka tesis edilecektir. Bizim talebimiz de bu yönde oldu. Yargılama kesinleşmedi. \"Lütfen bu süreci beraber yönetelim. Elimizde kurtarılabilecek bir çocuk var. Bu süreci beraber yönetelim. Çocukla baba arasındaki şahsi ilişki zaten bu rahatsızlığa uygun tesis edilecektir. Bunu bekleyelim\" dedik fakat babanın tavrı maalesef beklememekten yana oldu\" dedi.



Görüntü Dökümü:

-Çocuğun oyuncakları ile oynarken görüntüsü

-Çocuğun baba geldiğinde ağlaması

-Babasının ve icra memurlarının çocuğu almaya gelmesi ve araca bindirmesi

-Çocuğun ağlaması

-Çocuğun annesinin avukatı Enver Aksakal ile röportaj

-Genel ve detaylar

07.09.2018 - 14.13 Haber Kodu : 180907094

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3- İŞ ADAMI HALİL İBRAHİM ÜNVER\'İN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Haber: Müslim SARIYAR/İSTANBUL DHA

Bostancı açıklarında düşen helikopterden yaralı kurtulan ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden OTOKAR Yönetim Kurulu Başkanvekili Halil İbrahim Ünver\'in ön otopsisi tamamlandı. Ünver\'in iç kanama ile beyin kanaması geçirdiği ve boğulduğu belirlendi.

İş adamı Halil İbrahim Ünver\'in sahibi olduğu Ünver Havacılık\'a ait TC-HYU kuyruk tescilli Bell 430 tipi helikopter dün saat 17.00 sıralarında Kartal\'dan Sefaköy\'e giderken Bostancı\'da denize düştü. OTOKAR Yönetim Kurulu Başkanvekili Halil İbrahim Ünver ve Pilot İsmet Özgür, balıkçılar ile Kınalıada vapurundan atlayan yolcular tarafından denizden çıkarıldı. Pilot Özgür Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne iş adamı Ünver ise Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak Ünver tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Halil İbrahim Ünver\'in cenazesi gece yarısı hastane morgundan alınarak Yenibosna\'daki Adli Tıp Kurumu\'na getirildi. Burada yapılan ön otopsinin ardından cenaze bugün öğle saatlerinde Ünver\'in yakınlarına teslim edildi.

Ön otopside vücudunda ağır kırıklar olmadığı ancak ufak kemik kırıkları bulunduğu tespit edilen Halil İbrahim Ünver\'in beyin kanaması ile iç kanama geçirdiği ayrıca boğulduğu tespit edildi. Pilot İsmet Özgür\'ün tedavisi ise halen Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde devam ediyor.

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4- ÜNVER PAZAR GÜNÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Bostancı\'da dün denize düşen helikopterde hayatını kaybeden Otokar Yönetim Kurulu Başkanvekili ve İş insanı Halil Ünver\'in cenaze programı belli oldu. Ünver için 9 Eylül Pazar günü Levent Camii\'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlecek. Ünver Zincirlikuyu Mezarlığı\'na defnedilecek.

Görüntü Dökümü:

-Cenazenin çıkışı

-Detaylar

07.09.2018 - 14.21 Haber Kodu : 180907098

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5- ŞİŞLİ\'DE BANKA SOYGUNU : 1 YARALI

Hakan KAYA/Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA

Şişli Sıracevizler Caddesi İskete Sokakta bulunan bankaya gelen yüzleri maskeli 2 kişi bankadan bir miktar parayı aldıktan sonra motosikletle kaçtı. Güvenlik görevlisini yaralayıp kaçan zanlıları yakalaka için polis ekipleri çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Bankadan görüntü

-Polisin incelemesi

-Detaylar

07.09.2018 - 15.13 Haber Kodu : 180907114

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(havadan görüntülerle)

6- BOSTANCI\'DAKİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Haber - Kamera: Ali AKSOYER-Gökhan ÇELİK / Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA

Bostancı açıklarında dün akşam saatlerinde düşen helikopteri arama çalışmaları sürüyor. Sabah erken saatte başlayan arama çalışması öğle saatlerinde de devam etti. Sahil Güven Komutanlığı\'na bağlı ekipler balık adamların yardımıyla denizden çalışmalarını yürütüyor.

Görüntü dökümü

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-Sahil güvenlik ekipleri

-Balık adamların çalışmaları

-Genel ve detay görüntüler

07.09.2018 - 14.07 Haber Kodu : 180907092

07.09.2018 - 14.09 Haber Kodu : 180907093

07.09.2018 - 11.48 Haber Kodu : 180907044

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7- İSTANBULKART\'LAR KONTEYNERLERE ATILAN PET VE ALÜMİNYUM ŞİŞELERLE DOLACAK

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sayısı 30 milyonu aşan ve Türkiye\'nin tamamında geçerli olması planlanan İstanbulkart\'a pet şişe ve alüminyum içecek kutuları atılarak kredi yüklemesi yapılmasını sağlayan \"Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri\" makinelerini tanıttı. Şu anda sayısı 10 olan ve 1 ay sonra 100\'e çıkacak konteynerler, ilk önce metro istasyonlarına ve pilot okullara yerleştirilecek. Büyüklüğüne göre pet şişenin ve alüminyum içecek kutusu başına, 2 kuruştan 9 kuruşa kadar ulaşım kartına yüklenecek. Kartına yükleme sayısı fazla olanlar, Şehir Tiyatroları\'ndan ücretsiz tiyatro bileti alabilecek ve İBB Sosyal Tesisler\'inden indirimli yemek yiyebilecek.

\"Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri Lansman Töreni\", İBB Başkanı Mevlüt Uysal\'ın katılımıyla Saraçhane\'deki belediye binasında yapıldı. \"Atıklar akıllı konteynere, bedeli İstanbulkart\'a\" sloganıyla yapılan etkinlikte, pet ve alüminyum içecek kutularının İstanbulkart\'a para olarak dönüşmesinin detayları anlatıldı. İBB Atık Yönetim Müdürlüğü ve iştirak şirketi İSBAK\'ın akıllı konteyner projesine göre, istanbulkartı\'nı okutarak konteynerlere pet ve alüminyum şişe atanlar, şişe karşılığında İstanbulkart\'larına belli bir miktar bakiye kazanacak. Böylece şu anda sayısı 30 milyonu aşan ve \"Türkiyekart\" olarak da kullanılması hedeflenen İstanbulkart\'lar, pet ve alüminyum şişelerle dolacak.

3 İLÇEDE İLKOKULLARA YERLEŞTİRİLECEK

Öte yandan proje kapsamında Eyüp, Beyoğlu ve Şişli ilçelerindeki ilkokullar için 100 adet akıllı konteyner üretilecek. Proje ile ilköğretim çağındaki çocuklara toplumsal sorumluluk ve çevre bilinci kazandırmak amaçlanıyor. Ayrıca akıllı konteynerin dış yapısı galvaniz, kırıcı mekanizması paslanmaz çelik, iç metal aksamı da paslanmaz malzemelerden imal edildi.

UZAKTAN KONTROL EDİLECEK

Telemetri sistemi ile konteynerlerin içindeki atık sayısı, yaklaşık olarak doluluk oranı, hata kodları, lokasyon ve çalışma süreleri uzaktan anlık olarak takip edilebiliyor. Konteynerlerin yazılımı da uzaktan güncellenebiliyor. Atık Yönetim Müdürlüğü tarafından yapılan ihale sonrası şu ana kadar 10 konteyner kullanıma hazır olarak üretilirken, 90 adedinin üretimi süreci devam ediyor ve bu sayının 1 ay içinde tamamlanması bekleniyor.

\"TÜRKİYE\'DE İLK KEZ UYGULANACAK\"

Projenin detaylarını anlatan İBB Başkanı Uysal, \"Dünyada ilk defa diyemiyoruz, bazı ülkelerde uygulanan ama Türkiye\'de ilk defa uygulanacak. Pet şişe doğada kaybolmayan, geri dönüşümü hayatımızda da vazgeçilmez olan dönüşümü adına çok önemli katkı sunacağını düşünüyoruz. Belirli yerlerde koyacağımız konteynerlerle pet şişelerin toplanması, o pet şişeyi o konteynere atan her şahsın İstanbulkart\'ına bedel ödenmesi öngörülüyor\" dedi.

\"SOSYAL MEDYADA BU KADAR BEĞENİLMESİ BİZİ HEYECANLANDIRDI\"

Uygulanacak pet şişelerin boyutları ve ulaşım kartına yüklenecek miktarlar hakkında bilgi veren Uysal, \"Cam şişeleri henüz daha bu makinede toplayamıyoruz. Onun da çalışmasını yapıyoruz. 0.33, 0.5, 1.5 litrelikler olmak üzere pet şişeler; 0.33 litrelik ve 0,5 litrelik metal içecek kutularının toplanmasıyla ilgili bir çalışma. Sadece sosyal medyadan duyurduğumuz bu çalışmamızın haberlerde bu kadar kabullenilmesi, beğenilmesi bizi heyecanlandırdı\" diye konuştu.

\"2 KURUŞTAN 9 KURUŞA KADAR MİKTAR KARTA YÜKLENECEK\"

Atılacak pet şişeler karşılığında İstanbulkart sahiplerine verilecek miktarlara değinen Uysal, \"Bu makine, pet şişeler ve alüminyum metal kutular olmak üzere iki grubu toplayabiliyor. 10 gramlık 0,33 litrelik petlerimiz atıldığı zaman İstanbulkart sahibine 2 kuruş, 16 gramlık 0,5 litrelik pet şişeye 3 kuruş, 32 gramlık 1 litrelik pet şişeye 6 kuruş, 45 gramlık 1,5 litrelik pet şişeye 9 kuruş olmak üzere para yüklüyor. Bu parayı İstanbulkart adına her kullanabildiği yerde kullanabilir. İstanbulkart\'ın daha sonraki süreçlerde değişik kullanım alanları olacağı gibi, şu anda da sadece ulaşım değil değişik kullanım alanları oluyor.İstanbulkart\'ın her kullanım şeklinde bu ücretler kullanılabiliyor\" ifadelerini kullandı.

ÜCRETSİZ TİYATRO BİLETİ VE SOSYAL TESİSLERDE İNDİRİM SAĞLAYACAK

Metal kutularda verilecek ücretleri açıklayan Uysal, \"12 gramlık 0,33 litrelik alüminyum içecek kutusuna 7 kuruş, 16 gramlık 0,5 litrelik alüminyum kutuya 9 kuruş olmak üzere para yüklüyoruz.Gelen ve atıkları atan her şahsı her kartı takip edebilen bir yapı var. Ayda, haftada, toplamda kaç tane attı? Bunları da takip edebiliyor. Bu pilot uygulama aşaması. Onlara da büyükşehir belediye hizmetlerinden öncelikli veya indirimli istifade etme şeklinde de çalışmalarımız olacak. Örnek olarak söylüyorum, 50-100 pet şişe atanlar şehir tiyatrolarımızdan ücretsiz bile alabilme, sosyal tesislerimizden indirimli yemek yiyebilmek gibi İBB\'nin değişik hizmetlerinden de öncelikli, indirimli olarak istifade etme imkanına kavuşacaklar\" diye konuştu.

\"CAM ŞİŞE VE PİL İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR\"

Sistemin çalışma şekline değinen Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Öncelikle atılan boş pet şişeleri makinemiz kabul ediyor. Bunu ezip depoluyor ve o depolar geri dönüşüm ekibi tarafından toplanıyor ve ilgililerine ulaştırılıyor. Konteyner, yerli ve milli. Cam şişe, pil gibi geri dönüşümü muhakkak yapılması gereken malzemelerle ilgili çalışmalar devam etmekte. 10 makinemiz hazır, bir ay içerisinde 100 makinemizi hazırlamış olacağız. Öncelikle kalabalıkların geçiş noktaları, metro istasyonlarımızda, yarısını pilot olarak seçeceğimiz okullara, yoğun geçişlerin olduğu metro istasyonlarına koyacağız.\"

Görüntü Dökümü:

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-Mevlüt Uysal\'ın konuşması

-Geri dönüşüm cihazı ve çalıştırılma şekli

-Genel ve detay

07.09.2018 - 14.04 Haber Kodu : 180907090

07.09.2018 - 14.06 Haber Kodu : 180907091

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8- SİVİL POLİS ARACINI ÇALARKEN YAKALANDILAR

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Taner YENER/İSTANBUL DHA

İstanbul\'da son 1 ayda otoyol ve kavşaklarda lüks ve tek kişinin kullandığı araçların arkasına çarparak otomobilleri çalan 4\'ü çocuk yaşta 5 kişilik oto hırsızlık çetesi son olarak aynı yöntemi sivil polislere denerken kıskıvrak yakalandı.

Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde kameraların bulunmadığı otoyol ve kavşaklarda son 1 ayda yaklaşık 10 aracın arkasına çarparak araçların çalındığı ihbarı üzerine Oto Hırsızlığı Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri bölgede çalışma başlattı. Genellikle tek kişinin kullandığı lüks araçları tercih eden çete üyeleri, Y.A.(15), S.Y.(17) C.E,(15) M.E(15),O.Y(18) son olarak Başakşehir TEM otoyolu üzerinde Yavuz Sezgin\'in kullandığı 34 KF 7564 lüks otomobile arkadan çarptı. Sezgin aracını kontrol etmek için araçtan inerken o sırada çete üyelerinden 3 kişi de Sezgin\'i oyalamaya başladı. Bu sırada Sezgin\'in bir anlık dalgınlığından yararlanan çete üyeleri anahtarı üzerinde olan otomobile binerek çaldı.

POLİS ARACINI ÇALMAYA ÇALIŞIRKEN KISKIVRAK YAKALANDI

Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri hırsızlık çetesini yakalamak için Esenyurt TEM Otoyolu\'nda önlem aldı. Hırsızlık çetesi son olarak Yavuz Sezgin\'den çaldıkları lüks otomobille Esenyurt TEM Otoyolu Ankara İstikametinde yol kenarında bulunan sivil polis aracını çalmak için tıklama suretiyle arkadan çarptı. Çarptıkları aracın polis aracı olduğunu fark edemeyen çete üyesi 5 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan Y.A.(15), S.Y.(17) C.E,(15) M.E(15), Çocuk Şube Büro Amirliği ekiplerine götürülürken O.Y ise Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi.Öte yandan Y.A. ve C.E.\'nin hırsızlık suçundan iki gün önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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POLİS KAMERASI

-Şüphelinin yakalanması

-Kelepçelenmesi

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü\'nden çıkarılışı

-Otomobilin görüntüsü

-Detaylar

07.09.2018 - 14.18 Haber Kodu : 180907095

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9- İSTANBUL\'DA \"KURT KAPANI 23\" DENETİMLERİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA

İstanbul genelinde; havalimanları, vapur iskeleleri ve otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada denetimler yapılıyor. Denetimlere polis helikopteri ile deniz polisi de destek veriyor.

Kurt Kapanı-23 denetimlerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki, tüm şube ve ilçelerden polisler katılıyor.39 ilçede yapılan denetimlerde özel harekat polisleri de önlem alıyor. Havacılık Şube Müdürlüğü\'ne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğü\'ne ait polis botları ve dedektör köpeklerin de yer aldığı denetimler kapsamında, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlarda denetim gerçekleştiriliyor. Denetimlerde polis ekipleri, şüpheli gördükleri kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama yapılıyor.

Çamlıca gişelerde yapılan uygulamada şüpheli görülen araçlar durduruldu. Şüpheli araçlar dedektör köpekleriyle arandı.Denetimler 16.00\'a kadar sürecek.

Görüntü Dökümü

-Şüpheli araçların durdurulması

-Dedektör köpeklerle arama yapılması

-GBT yapılması

-Özel hareket polisleirnden görüntü

-Arama yapılması

-Polis helikopterinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

07.09.2018 - 14.58 Haber Kodu : 180907108

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