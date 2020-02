DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4

1 - OKUL SERVİSLERİNE SENSÖRLÜ KOLTUK ZORUNLULUĞU 1 YIL ERTELENDİ; SERVİSÇİLERDEN BUTON ÖNERİSİ GELDİ

Haber: İlknur SARGUT/İSTANBUL DHA

Okul servis araçlarında yaşanan ölümlü kazaların ardından gündeme gelen her öğrenci için \'oturmaya dayalı koltuk sensörü\', \'üç nokta emniyet kemeri\' ve \'her koltuğu görecek şekilde kamera ile internet sistemlerinin\' zorunlu hale getirilmesi bir yıl ertelendi. Daha önce 3 Eylül 2018 olarak belirlenen zorunluluk tarihi 3 Eylül 2019 tarihine uzatıldı. Servis araçlarındaki değişikliliklerin bu eğitim ve öğretim yılına yetişmemesi nedeniyle İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı\'na geçici bir \"buton\" önerisinde bulundu. Serviste bulunan hostes, öğrencilerin indiğine dair butona basmazsa alarm sistemi devreye girecek.

Okulların açılmasına sayılı günler kala güvenlik sorunuyla gündeme gelen okul servislerinde denetimler başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından okul servis araçları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ise geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete\'de yayımlandı. Buna göre, her öğrenci ve çocuk için \'üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat ile her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistem bulundurma, iç ve dış kamera sistemi ve en az 30 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı\' zorunluluklarıyla ilgili süre 3 Eylül 2019\'a kadar uzatıldı. Fabrika çıkışında üzerinde mevzuata uygun renkli cam olan araçlar için getirilen \'iç mekanı gösteren beyaz cam zorunluluğu\'na ait sürenin son günü ise 3 Eylül 2020 olarak belirlendi.

BUTONA BASILMAZSA ALARM DEVREYE GİRECEK

Yönetmeliğe uygun servis araçlarının hazırlanmasına bir yıl kadar bir süre olduğunu vurgulayan İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı\'na geçici bir çözüm önerisinde bulunduklarını belirtti. Yönetmelikte yer alan maddelerin mevcut servis araçlarına uygulanmasının mümkün olmadığını dile getiren Hamza Öztürk, bakanlığa sundukları öneriyi şu sözlerle anlattı:

\"Üç nokta emniyet kemeri koltuk sırtlarımız belli testlere dayanıklı olamayacağı için mümkün değil. 2019\'a yetişmesi için gerekli araştırma ve incelemeler yapılıyor. Bizim talebimiz 2023\'e kadar tüm araçlarımızın yönetmeliğe uygun hale getirilmesi. Yenilenen arabalar bu donanımlara uygun olsun istiyoruz. Biz kesinlikle donanımdan kaçmıyoruz. Yalnızca yeni sensör ve kamera elektrik donanımına ilave olacağından çocuklarımızın başına bir sıkıntı gelsin istemiyoruz. Bakanlığa geçici \'buton\' önerisinde bulunduk. Bu buton servisin en arkasına yerleştirilecek. Serviste bulunan hostes çocukların arabadan indiğine dair butona basmazsa araba durduktan 5 dakika sonra alarm sistemi devreye girecek. Yani sistem \'araçta çocuk kaldı\' şeklinde sinyal verecek. Böylesi bir sistemin geçiş döneminde kolay uygulanacağını düşünüyorum.\"

\"VELİLER SERVİS ŞOFÖRÜNÜ MUTLAKA TANIMALI\"

2018-2019 eğitim öğretim dönemi için servis araçlarında gerekli önlemleri aldıklarını belirten Hamza Öztürk, ailelere çocuklarının kullanacağı servis ve şoförler hakkında detaylı incelemeler yapmaları uyarısında bulundu. Geçen yıl trafikte yaklaşık 18 bin 500 servis aracı olduğunu hatırlatan Hamza Öztürk, \"Veliler çocuklarını emanet edecekleri servis şoförünü mutlaka tanısınlar. Aracın okul servisi vasıflarını taşıyıp taşımadığına dikkat etsinler, sözleşmelerin okul mu veli mi sözleşmesi olup olmadığına baksınlar, aracın dört bakanlığın kriterlerine uygun olup olmadığını takip etsinler. Bizler çocukları taşıyacağımız zaman her türlü eğitime girmeye hazırız. Aynı zamanda biz esnaf odası olarak daha önceki yıllarda yaptığımız gibi bu yıl da okullar başladıktan hemen sonra şoförlerimize, hosteslerimize çocuk psikolojisi, davranış biçimi, öfke kontrolüyle alakalı çeşitli eğitimler vereceğiz\" diye konuştu.

\"ŞOFÖRLERE YÖNELİK ÇOCUK PSİKOLOJİSİ EĞİTİMLERİ\"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Servis Araçları Odası olarak şoförlere yönelik eğitimlerinin devam ettiğini anlatan Öztürk, \"Çalıştıracağımız şoför ve hosteslerden mutlaka sabıka ve arşiv kaydı ile ehliyetlerinin sicilini istiyoruz. \'Şoförün ehliyeti daha önce alkolden alınmış mı, yaralamalı ya da alkollü trafik kazasına karışmış mı, yönetmelikte yer alan ceza maddelerinin herhangi birinden hüküm giymiş mi\' bunlara dikkat ediyoruz. Ama uyuşturucu testlerinin gerek sabıka gerekse sağlık raporunda karşımıza çıkmayışı bizleri de zor duruma sokuyor. O nedenle bunun araştırılmasını yapıyoruz. En kısa sürede velilerimizi güvenli bir şekilde daha sağlıklı hizmet verebilmek için bu konuda da izleyeceğimiz yolu mutlaka belirleyeceğiz. Bunun nasıl tespit edileceğini konusunda gerekli prosedürleri araştırıyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"L PLAKALAR TRAFİKTE OLACAK\"

L serisi plakaların bu yıl trafiğe çıkacağının altını çizen Öztürk, \"Okul servislerinin diğer araçlardan ayırt edilebilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü\'nün ortaklaşa aldığı karar kapsamında LAH 001 ile başlayan LZZ 999\'a kadar devam eden plakalar serisi sadece servis araçlarına takılacak. Bugüne kadar mevcut servis araçlarının yaklaşık yüzde 60\'ına bu plakalar takıldı. Yapılacak olan ilk İBB Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) toplantısında bunun son tarihi için karar alınmasını bekliyoruz. Velilerimize daha güvenli, kaliteli ve kolay tanınabilir servis aracını sağlamak için her türlü çalışmayı yürütüyoruz\" dedi.

SERVİS ÜCRETLERİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BELİRLENECEK

Öztürk, önümüzdeki bir iki gün içerisinde açıklanması beklenen servis ücretleriyle ilgili ise \"Belirlenmiş bir fiyat yok. Okullar açılana kadar UKOME\'de toplantı yapıp karar verilecek. Gider maliyetlerini karşılayacak şekilde zam olacak. Biz büyük zamlar beklemiyoruz ama esnafın da mağdur olmasını istemiyoruz. Ne veli ne de esnafı mağdur etmeyecek bir zam olmasını bekliyoruz\" değerlendirmesinde bulundu.

Göröntü Dökümü:

-Okul servisi

-Hamza Öztürk ile röp

-Detaylar

05.09.2018 - 11.37 Haber Kodu : 180905033

===============



2 - (ÖZEL) - SOKAK ORTASINDA CİNSEL SALDIRIYA 10 YIL İSTENDİ...

* Cinsel saldırıya uğrayan kadını çevredekiler kurtardı

Haber: Şengüler YEŞİL / İstanbul DHA

Beyoğlu\'nda sokak ortasında D.Ç. (46) isimli kadının bir eliyle ağzını kapatan, diğer eliyle de kadının vücuduna dokunarak

cinsel saldırıda bulduğu iddia edilen C.K. (34) ilk kez hakim karşısına çıktı. 10 yıla kadar hapsi istenen sanık C.K. suçlamaları reddetti. Müşteki D.Ç.\'nin avukatı da olay günü müvekkilinin kendisini kurtarmak için sanığın elini ısırdığını, suçun sabit olduğu belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.

\"ARKADAN GELDİ, ELİYLE KADININ AĞZINI KAPATTI\"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın hazırladığı iddianameye göre 23 Temmuz 2018\'de meydana gelen olay şöyle oldu: Beyoğlu\'nda bir markette kasiyer olarak çalışan D.Ç., olay günü saat 22.00\'da evine gitmek için işten çıktı. Evine doğru yürüyen D.Ç.\'nin arkasından gelen C.K. kadının bir eliyle ağzını kapattı, diğer eliyle de kadının vücudunun çeşitli yerlerine dokunmaya başladı. Cinsel saldırının ardından D.Ç. yere düştü. C.K. kadının pantolonunu çıkarmaya çalıştığı sırada D.Ç. direnerek bağırdı ve çevreden yardım istedi. Vatandaşların geldiğini gören C.K. aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından soruşturma başlatan savcılık şüpheli C.K. hakkında \"Basit cinsel saldırı\" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık C.K. ve mağdur- müşteki D.Ç. katıldı. Savunmasında suçlamaları reddeden C.K., iddia edildiği gibi Piyalepaşa Caddesi üzerinde müştekinin ağzını kapatmadığını, cinsel saldırıda da bulunmadığını öne sürerek, beraatini ve tahliyesini istedi.

\"MÜVEKKİLİM CİNSEL SALDIRIDAN KURTULMAK İÇİN SANIĞIN ELİNİ ISIRMIŞTIR\"

Müşteki D.Ç.\'nin avukatı da sanığın beyanlarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, \"Müvekkilim bu olay nedeniyle ayrıca darpa uğramıştır. Protezi vardır, protezi de zarar görmüştür. Suç sabittir. Kanunun ön gördüğü en üst cezadan cezalandırılmasını talep ediyoruz. Müekkil olaydan kendisini kurtarmak için sanığın elini ısırmıştır. Olay yerinde bulunan inşaat çalışanları müvekkilimi kaldırıp, ilk müdahaleyi yapıyorlar, sanığı da kaçarken görüyorlar. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilsin. Ayrıca tanıkların,dinlenmesini talep ediyoruz\" dedi. Sanık C.K.\'nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



===============

3 - (ÖZEL)- 8 TONLUK VİNÇ BÖYLE DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta taşınma sürecinde olan bir fabrikanın makinelerini indirmek için ikinci kata sokulmak istenen 8 tonluk vinç halatların kopması sonucu aşağı düştü. Meydana gelen olayda can kaybı yaşanmazken vinç kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-CEP TELEFONU

-Vincin düşme anı

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Olay yeri

-Vinçten görüntü

-Çalışmalardan görüntü

-Detaylar

05.09.2018 - 14.32 Haber Kodu : 180905072

05.09.2018 - 14.35 Haber Kodu : 180905073

============

4- YANLIŞLIKLA SUÇ ORTAĞINI VURMUŞ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA

İstanbul\'da motosikletiyle önünü kestiği otomobilde bulunan Ersin Yavonova(28)\'i tabancayla yaralayarak içinde 500 bin lira bulunan çantayı gasp eden şüpheli Tarkan E.(46) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin olay sırasında yaraladığı Ersin Yavonova\'nın yanındaki Y.A.\'nın da suç ortağı olduğu belirlendi. Polis Y.A.\'yı yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.

FİLM GİBİ SOYGUN

Okmeydanı\'nda bulunan Perpa alışveriş merkezi, Piyelapaşa bulvarı bağlantı yolunda 20 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen olayda bir bankadan 500 bin lira çeken Ersin Yavonova\'nın kullandığı 34 KBM 49 plakalı otomobilin önü motosikletli bir şahıs tarafından kesildi. Otomobile doğru ateş açan başında kask bulunan gapçı, Ersin Yavonova ve yanında bulunan Y.A.\'yı vurarak yaraladıktan sonra içinde 500 bin lira olan çantayı alarak kaçtı.

3 KİŞİ DAHA ÖNCE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis aralarında olay sırasında yaralanan Y.A.\'nın da bulunduğu 3 kişiyi gözaltına almış, ancak adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kalmışlardı.

POLİS FAİLİN PEŞİNİ BIRAKMADI

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili sürdürülen çalışmalarda yakalanmamak için cep telefonu bile kullanmadığı öğrenilen olayın faili Tarkan E.\'nin izi Bahçelievler\'de bulundu. Çobançeşme mahallesinde bir otelde kaldığı öğrenilen şüpheliyi yakalamak için dün operasyon yapıldı. Baskında Tarkan E. gözaltına alındı.

SUÇ ORTAĞINI YANLIŞLIKLA VURMUŞ

Gayrettepe\'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelin Tarkan E. \"Susma\" hakkını kullandı. Polis yaptığı soruşturmada Adli kontrol şartlarını yeri getirmeyerek karakola uzun süredir imzaya gitmeyen Y.A.\'yı şüphelinin suç ortağı olarak aramaya başladı. Tarkan E.\'nin olay sırasında otomobilde bulunan Y.A.\'yı yanlışlıkla vurduğu belirlendi. Olayla ilgili ayrıca O.O. adlı kişinin de arandığı öğrenildi. Y.A ve O.O\'nun soygunu birlikte planladıkları ve para karşılığı Tarkan E.\'ye yaptırdıkları öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Emniyetten çıkışları

-Olayla ilgili arşiv

05.09.2018 - 14.51 Haber Kodu : 180905078

===============

5 -ŞİŞLİ\'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 GÖZALTI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satışı yaptığını belirlediği bir kişiyi takibe aldı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda şüpheli T.O.\'yu 1 Eylül\'de Şişli Mecidiyeköy Mahallesi\'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı sırada yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli T.O.\'nun üzerinde ve evinde arama yapan polis ekipleri 650 gram skunk, 10,3 gram kokain ile 500 lira ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.O. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Polis ekipleri operasyonda ele geçirdiği uyuşturucu maddeleri sergileyerek görüntüledi.



Görüntü Dökümü:

------------------------

(POLİS KAMERASI)

-Sergiden görüntü

-Uyuşturucu maddelerin görüntüsü

-Genel ve detaylar

05.09.2018 - 14.37 Haber Kodu : 180905066

============

6 - İSTANBUL BAROSU: ŞİMDİ BU KOMİSERİ DE BİR AVUKAT SAVUNACAK

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

İstanbul Barosu, polis merkezinde bir avukatın görevli komiser tarafından darp edildiği ve silah çekildiği iddialarına ilişkin

yazılı açıklama yaptı. Baro tarafından davanın yakından takip edileceği kaydedilen açıklamada, komiseri de bir avukatın savunacağı hatırlatıldı.

\"İDDİANAMENİN DÜZENLENMESİNİ TAKİBEN, YARGILAMA SIRASINDA MESLEKTAŞIMIZIN YANINDA YER ALACAĞIZ\"

İstanbul Barosu tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: Olay, bizim için bir çok açıdan önemlidir: Öncelikle, bu soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı meslektaşımızın örnek tavrına vurgu yapmayı görev kabul ediyoruz. Etkin soruşturma adına gerektiğinde bir emniyet birimine operasyon düzenleyen Sayın Savcıya özellikle teşekkür ediyoruz. Bu teşekkürümüzü bizzat kendisini ziyaret ile de yineleyeceğiz. Bu operasyona katılan ve böyle bir görevliyi kendilerinden saymayan kolluk görevlilerine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Yukarıda özetlediğimiz olayın tarafı konumunda bulunan görevliler ile aynı mesleği paylaşmış olsalar da, yasanın gereğini yerine getirmek adına gösterdikleri yaklaşım, olağanüstü önemlidir. Her ne kadar, yapılan işlemler yasal gereklilik olarak yerine getirilmiş olsa da, karşılaştığımız benzer olaylarda aynı duyarlılıkların gösterilmediğini anımsatan Baro hafızamız, bu teşekkürleri görev saymaktadır. Bu olay, sonuçları itibariyle de bir başka çarpıcı gerçeği ortaya koyacaktır: Şimdi bu şüphelileri de bir avukat savunacaktır. Bu gerçeklik, görevini yaparken bir avukata karşı takınılması gereken tavrı anlatan en temel olgudur. Avukatın soruşturma ve kovuşturma safhasında aldığı rolün, özü itibariyle adil yargılanma hakkının gerçekleşmesi için ne denli önemli olduğu da bu vesile ile anlaşılmış olmalıdır. Ancak bilinmelidir ki, bu dava, İstanbul Barosu tarafından özel bir ilgi ile takip edilecektir. Maruz kalınan muamele, sadece meslektaşımıza karşı değildir. Soruşturma safhasında yasal gerekliliklerin yerine getirilmiş olmasına ilişkin yaklaşımlar, aynı zamanda kovuşturma safhasındaki beklentilerimizdir. Avukatın görevini ifa ederken karşılaştığı bu türden eylemler, tıpkı yargıç ve savcılara yapılmış eylem niteliği taşımakta olması nedeniyle, sadece bir avukat için değil, onu aşan bir boyutta ağırlık taşımaktadır. Bu nedenle iddianamenin düzenlenmesini takiben, yargılama sırasında meslektaşımızın yanında yer alacağız. Öylece, mesleğimizin ifasında karşılaştığımız zorlukların aşılmasında sadece dayanışma göstermenin değil, onunla birlikte yargının avukat dışındaki süjelerinin de katkılarını almış olacağız.

===========