DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- SULTANHAMAM ESNAFINDAN DÖVİZ BOZDURMA EYLEMİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA - İbrahim MAŞE / İstanbul DHA

Eminönü Sultanhamam esnafı ve Adaleti Savunan Derneği (ASDER) üyesi bir grup, hükümetin \'dövizlerinizi bozdurun\' çağrısına destek vermek amacıyla 100 bin dolar bozdurdu.

\"BU HAREKETİN BÜYÜYECEĞİNE İNANIYORUZ\"

Eminönü Sultanhamam esnafı ve ASDER üyesi bir grup, Sultanhamam Meydanı\'nda toplandı. \"Ekonomik Savaşı Kazanacağız\" yazılı pankart açan grup \"Kahrolsun Amerika\" şeklinde slogan attı. Grup adına ASDER üyesi İrfan Çalışkan bir basın açıklaması yaptı. Çalışkan, \"Biz, Türkiye\'ye karşı uygulanan ekonomik savaşın en bariz silahı olan döviz kurlarının planlı olarak yükseltilmesine, karşı duruş olarak elimizdeki dövizleri bozdurarak ülkemize tuzak kuranların tuzağını boşa çıkarma yolunda bir adım atıyoruz. Bu hareketin büyüyeceğine inanıyoruz. Bize silah olarak kullanılan dolarların, dövizin her türlüsünün bizim gözümüzde bir değeri olmadığını bütün dünyaya göstereceğiz. Bu mücadelenin bir ayağı döviz bozdurma seferberliği olduğunu gibi diğer yandan da dış ticarette doları terk edip, milli para birimimizle ödeme yapmaya başlayacağız\" dedi.

DOLARLARINI BOZDURDULAR

Daha sonra grup bozdurmak üzere yanlarında getirdikleri dolarları çıkardı. Esnafın bir bölümü ise \"Yak\" diye slogan attı. Grup daha sonra dolarları bozdurmak üzere meydanda bulunan banka şubesine gitti. Esnaf toplam 100 bin dolar bozdurarak vadeli hesaplarına yatırdı. Döviz bozduran bir esnaf, \"Dolar bozdurmaya devam edeceğiz\" diye konuştu. Bu sırada döviz bürosunda ise çok sayıda döviz bozduran kişinin olduğu görüldü.

14.08.2018 - 15.14 Haber Kodu : 180814116

2- TURİSTLER LÜKS MAĞAZALAR ÖNÜNDE YİNE KUYRUKTA

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA)

Döviz kurlarının yükselmesiyle, İstanbul\'daki lüks markaların mağazalarının önündeki turist kuyruğu sürüyor.

Arap turistlerin çoğunlukta olduğu kuyruklarda içeri girme süresi yaklaşık 45 dakikayı buluyor. Dolarla alışveriş yapan turistlere mağaza yetkilileri kurun anlık değişimiyle ilgili güncel bilgi veriyor. Turistler, alışverişte başta çanta olmak üzere ayakkabı ve mont ve takı gibi ürünlere ilgi gösteriyor. Turistlerin ilgi gösterdiği çantaların fiyatlarının 3 bin liradan başladığı belirtiliyor

Mağazadaki ürünlerin fiyatlarına ilişkin bir turist, \"Bazıları çok düşük bazıları ise normal. Doların çok uzun süre böyle kalacağını düşünmüyorum\" dedi.

3- İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI: TÜRKİYE\'DEKİ YAPILARIN YARISI DEPREME HAZIRLIKLI DEĞİL

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Harun UYANIK, İSTANBUL (DHA) İNŞAAT Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, \"Türkiye\'deki yapıların yarısı depreme hazırlıklı değil. İstanbul\'da bulunan yaklaşık 2 milyon binanın yarısı tehlike arz etmektedir\" açıklamasında bulundu.

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği\'ne (TMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), 17 Ağustos depreminin 19\'uncu yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

İstanbul Karaköy\'de bulunan TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası\'nda yapılan basın açıklamasında Türkiye ve İstanbul\'un deprem gerçeği masaya yatırıldı. Basın açıklamasını şube yönetimi adına İMO İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna yaptı.

Suna açıklamasında, \"Evet, bir kez daha soruyoruz: İstanbul depreme hazır mı? Bizce yanıt bellidir. Ne İstanbul ne de Türkiye depreme hazır değildir\" dedi.

\"İSTANBUL\'DA 2 MİLYON YAPININ YARISI TEHLİKE ARZ ETMEKTEDİR\"

Ülke topraklarının yüzde 92\'sinin deprem kuşağında olduğunu belirten Suna, \"Nüfusun yüzde 95\'inin bu bölgelerde yaşadığı, 11 metropol kentimizin ve sanayi tesislerimizin yüzde 75\'inin deprem tehlikesi altında bulunduğu gerçek hanesindeki notlardan sadece bazılarıdır. Türkiye\'de 20 milyon yapı bulunmaktadır. 20 milyon yapının yarısı güvenli olmaktan uzaktır, ruhsatsız ve kaçak inşa edilmiştir. Bir başka ifade ile mühendislik hizmeti almadan üretilmiştir. Bu yapıları kullanan, buralarda yaşayan insanlar can güvenliği tehlikesi altındadır. İstanbul\'da bulunan yaklaşık 2 milyon binanın yarısı aynı şekilde tehlike arz etmektedir\" ifadelerini kullandı.

Suna, \"İstanbul yapı stokunun mevcut durumunu anlamak için Temmuz ayının içerisinde peş peşe yaşanan facialara bakmak yeterli olacaktır. 24 Temmuz\'da Beyoğlu Sütlüce\'de bir bina, komşu parselde devam eden temel kazısı nedeniyle birkaç saat içinde çöktü. Zemin kaymasının zamanında fark edilmesi nedeniyle can kaybı olmadı. 28 Temmuz\'da ise Sancaktepe Mevlana İlkokulunun duvarı yıkıldı. Okulların tatil olması nedeniyle kimse zarar görmedi. 30 Temmuz\'da da Ümraniye\'de bir inşaatın istinat duvar çöktü. Can kaybı olmadı ama birkaç araba göçük altında kaldı. Bu manzaranın tek bir izahı bulunuyor\" şeklinde konuştu.

\"İSTANBUL DEPREM AÇISINDAN RİSKLİ 10 KENT ARASINDA\"

\"Kentimiz insan hayatı açısından tehlike arz etmektedir\" diyen Nusret Suna, \"İstanbul\'da binaların kayda değer kısmı iskânsız, ruhsatsız ve denetim dışı üretilmiş ve depreme maruz kalmadan yıkılacak durumdadır, altyapısı ihtiyacı karşılayamayacak oranda niteliksizdir. Kadim kent İstanbul\'un, deprem açısından en riskli 10 kent arasında bulunmasından, dünya ölçeğinde sağlıksız kentler sıralamasında 89 kent arasında 88. sırada yer almasından, literatürde olası İstanbul depreminin \'büyük trajedi\' olarak geçmesinden sadece inşaat mühendisi olarak değil, bir İstanbullu olarak kaygı duyuyoruz\" ifadesini kullandı.

(ÖZEL)

4- POMPALI TÜFEKLİ, BIÇAKLI YOL VERME KAVGASI KAMERADA

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Esenyurt\'ta yol verme tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Yumruklu, bıçaklı, pompalı tüfekli kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; Esenyurt Fatih Mahallesi\'nde bir sokak üzerinde karşı karşıya gelen iki aracın sürücüsü yol verme tartışmasına girdi. Tartışmanın büyümesiyle sürücüler araçlarından inerek bir birlerine saldırdı. Sürücülerden biri elinde bulunan bıçakla diğer sürücüyü hafif yaraladı. Aracında bulunan kadının ve çevrede bulunanların kavgayı ayırma çabalarına rağmen bıçaklı sürücü diğer aracın lastiklerini de patlattı.

ARKA KOLTUKTAN POMPALI TÜFEK ALDI

Çevrede bulunanlar da kavgayı ayırmaya çalışırken, bıçaklı şoför bu kez aracının arka koltuğunda pompalı tüfek aldı. Ateş etmek istediği anda ise tüfek tutukluk yaptı. Bu kez sürücü tüfeği sopa gibi kullanarak diğer sürücüye vurmaya çalıştı. Bütün bunlara ise diğer sürücü yumrukla karşılık vermeye çalıştı. Çevrede bulunanlarının çabalarıyla sakinleştirilen sürücüler araçlarına binerek geri geri gitti ve olay yerinden ayrıldı.

5- KADIKÖY\'DE BALTALI SİLAHLI KAVGA

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ -İSTANBUL-DHA

Kadıköy\'de eşine bakıldığını iddia eden bir kişi baltayla döviz bürosunu bastı. İşyeri sahibine saldıran E.B., işyeri sahibinin oğlu tarafından ayağından vuruldu.

Olay saat 13.30 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi Kurbalığıdere Caddesi\'nde meydana geldi. İddialara göre E.B isimli bir kişi eşine bakıldığını öne sürerek işyeri sahibi olan A.Ç. ile tartışmaya başladı.Tartışmanın bir anda kavgaya dönmesi üzerine E.B. elindeki balta ile iş yeri sahibine saldırmaya çalıştı. Bu sırada babasına bir kişinin balta ile saldırdığını gören N.Ç. ruhsatlı silahıyla ateş etti. Bacağından yaralanan B.E. kanlar içinde yere yığıldı. Hasanpaşa Polis merkezine yakın bir noktada olan kavgada silah seslerini duyan polis memurları hemen olay yerine geldi. N.Ç ve babası A.Ç, polis ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Bacağından yaralanan kişi olay yerine çağrılan ambulasnla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

6- \'HATALI SÜRÜCÜYE KIRMIZI DÜDÜK\' UYGULAMASI



Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN- Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA

\'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük\' projesi kapsamında, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, tişört ve broşür dağıtıldı.

Kurban Bayramı\'nda oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı\'nın talimatıyla 81 ilde \'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük\' projesi başlatıldı. Proje kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde denetim yaptı. Uygulama kapsamında içinde çocuklu ailelerin bulunduğu araçlar durduruldu. Ekipler tarafından araçlarda bulunan çocuklara proje hakkında bilgi verilip, kırmızı düdük, tişört ve şapka hediye edildi. Çocuklardan, içinde bulundukları otomobilin sürücüsünün kurallara uymaması halinde kırmızı düdüğü çalması istendi. Aileler projeden memnun kaldıklarını söyledi.

7- 10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA HIRSIZLIK YAPTIRAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

* Hırsızlık anı kamerada

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA

İstanbul\'da AVM ve marketlere girerek alışverişe dalan kadınların çantalarını çalan 2 kadın ve bir çocuk polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlıkları 10 yaşındaki çocuğa yaptırdıkları yakalanması durumunda \"Çocuk işte kendi kendine yapmış özür dileriz\" diyerek çalınanları iade ettikleri öğrenildi. Şüphelilerden Kutlay F.(31)\'in daha önceden 85, Nazan B.(47) \'nin ise 42 kez polise geliş kaydı var.

POLİS SORUNCA ÇANTANIN ÇALINDIĞINI FARK ETTİLER

İstanbul\'da polis şüphe üzerine Cevizlibağ\'dan metroya binen iki kadın ve bir çocuğu takibe aldı. Kadınların bir süre sonra Fatih, Haseki Sultan mahallesi, Millet caddesi üzerinde bir markete girdikleri ve alıveriş yapan kadınları takip ettikleri tespit edildi. Bir süre sonra aceleyle dışarı çıkan 3 kişiyi takibe devam edep polis ekipleri, bir yandan da markete girerek bir şeyi çalınan olup olmadığını sordu. Bu soru üzerine içerde alıveriş yapan Fatma Y.(42) bebek arabasını altına koyduğu çantanın kayıp olduğunu söyledi. Bu gelişme üzerine 3 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOCUĞA HIRSIZLIK YAPTIRIYORLARMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Kutlay F. ile Nazan B. sorguya alındı. 10 yaşında olan B.T. ise Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine götürüldü. Şüphelilerin hırsızlıkları yanlarında bulunan 10 yaşında çocuğa yaptırdıkları yakalanmaları durumunda \"Çocuk işte kendi kendine yapmış. Herhalde oyun sanıyordu. Özür dileriz.\" diyerek çaldıklarını iade ettikleri öğrenildi.

DAHA ÖNCEDE DEFALARCA YAKALANMIŞLAR

Yapılan incelemede Kutfay F.\'nin daha önceden 85 kez, Nazan B.\'nin ise 42 kez çeşitli suçlardan polise geliş kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin işledikleri suçlar arasında yankesicilik, hırsızlık, sahte kimlik beyan etmek, resmi belgede sahtecilik, sahte para kullanmak, uyuşturucu satmak gibi suçların bulunduğu öğrenildi. Çocuk Büro Amirliğinde işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen 10 yaşındaki B.T.\'nin ise yasa gereği hakkında kayıt tutulmadığı için kaç kez yakalandığı tespit edilemedi. Ancak küçük kızın, Yankesicilik dolandırıcılık Büro Amirliği polisleri tarafından tanındığı ve defalarca yakalandığı belirtildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Kutlay F. ve Nazan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8- ŞİŞLİ\'DE CİNAYET ZANLISI AVM\'DE YAKALANDI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Şişli\'de bir kişiyi öldüren 2 kişiyi de silahla yaralayan zanlı alışveriş merkezinde yakalandı.

Şişli Kuştepe Mahallesi İnönü Caddesi\'nde 30 Temmuz\'da iki kişi tabanca ile vurarak yaralandı. Olayla ilgili Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Saldırıyı 29 yaşındaki F.K.\'nin gerçekleştirdiğini belirleyen polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri 10 Ağustos\'ta F.K.\'yı Şişli\'de bir AVM\'de yaptığı denetimde yakalayarak gözaltına aldı. F.K.\'nın yapılan detaylı incelemesinde 29 Ağustos 2017\'de Şişli Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi\'nde K.Ö.\'yü tabancayla vurarak öldürdüğü de tespit edildi. Ayrıca F.K.\'nın 2 ayrı \'Kasten Yaralama\' ve \'Kasten Öldürme\' suçlarından aranmasının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.K. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



9- ATATÜRK HAVALİMANI\'NDA KEDİ KURTARMA OPERASYONU

* Polis minibüsünde sıkışan kediyi su ve hava sıkarak çıkarmaya çalışan itfaiye başarılı olamadı.

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı\'nda polis minibüsünün yakıt deposu korumasına sıkışan bir kedi itfaiyenin uzun uğraşlarına rağmen çıkartılamadı.

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş katında bir yolcu park halinde bulunan polis minibüsünden kedi sesi duydu. Bunun üzerine yolcu durumu o sırada nöbet tutan polise bildirdi. Aracın başına gelen polis ekipleri kendi imkânlarınca kediyi bulunduğu yerden çıkartamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine havalimanına gelen itfaiye ekipleri kedinin sıkıştığı yeri tespit edebilmek için cep telefonundan kedi sesi açtı. Kedinin cevap vermesi üzerine yerini tespit eden ekipler, ilk denemede kediyi bulunduğu yerden çıkartamadı. Aracı açık otoparka çeken itfaiye ekipleri su ve hava sıkarak kediyi çıkartmayı denedi ancak yine de başarılı olamadı. İtfaiye ekipleri aracı otoparkta bırakarak kedinin kendisinin çıkmasını bekleyecek.



