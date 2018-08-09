DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

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1 - GAZİOSMANPAŞA\'DAKİ KANLI BAKKAL SOYGUNUYLA İLGİLİ 3 KİŞİ YAKALANDI

- Yeni görüntüler yaşanan dehşet dolu dakikaların boyutunu ortaya koyuyor.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL, (DHA)

Gaziosmanpaşa\'da iki gün önce bakkal dükkanı soyan \'Çığlık\' maskeli şüphelilerinden 3\'ü yakalandı.

Gaziosmanpaşa\'nın Karayolları Mahallesi\'nde bulunan bir bakkal dükkanı \'Çığlık\' maskeli ve silahlı 5 kişinin hedefi olmuştu. Plakasız bir araçla bakkal dükkanının bulunduğu sokağa gelen maskeli kişiler, içeriye girdikten sonra 1000 lira ile 2 bin lira değerinde sigarayı gasp etmişti. Soygunculara direnmeye çalışan bakkal Eyüp Tuna ile komşusu Seyit Ali Yavuz kurşunların hedefi olmuştu. Güvenlik kamerasına yansıyan soygunculardan 3\'ü kısa sürede yakalandı.

SOYGUNCULARLA ADETA SAVAŞMIŞLAR

Kanlı soyguna ilişkin ortaya çıkan yeni görüntüler, iki kişinin silahlı ve maskeli dört kişiyle verdiği mücadelenin boyutunu gözler önüne serdi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşanan boğuşmaca ve ardından bakkal Tuna ile komşu Yavuz\'un vurulduğu anlar yer alıyor. Soyguncular olay yerinden hızla kaçarken, komşu Yavuz kaçanlardan birine çelme takarak düşürüyor. Düşürdüğü soyguncu ile boğuşan Yavuz, arkadaşlarının düştüğünü fark edip geri dönen soyguncuların hedefi oluyor ve göğsünden vurularak yere yığılıyor. Soyguncular bir kez daha koşarak olay yerinden uzaklaşırken, silahlarını ateşlemeye de devam ediyor. Bu sırada yaralı komşusuna ulaşmak isteyen bakkal sahibi Tuna da ayağından isabet alarak yaralanıyor. Soyguncular, bir arka sokakta çalışır halde kendilerini bekleyen plakasız otomobile binerek kaçıyor. Yaşanan tüm bu dehşet anları ve soyguncuların kaçışı, çevredeki bir güvenlik kamerası ile bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyor.

SOYGUNCULARIN TERÖR ÖRGÜTÜ BAĞLANTISI TESPİT EDİLDİ

Gaziosmanpaşa Asayiş Büro ekiplerinin başlattığı çalışmalar kapsamında birçok görgü tanığı dinlendi, olaya ilişkin çok sayıda görüntü incelendi ve saldırganların olayda kullandıkları aracı saatler sonra Sultangazi\'de bir sokağa park ettikleri belirlendi. Aracın PTS kayıtları da incelenince, \'Çığlık\' maskeli saldırganların, bir gün önce bir akaryakıt istasyonundan yakıt alırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri düğümü çözdü. Kimlikleri belirlenen 5 soyguncudan 3\'ü Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy\'da polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Bugün Gaziosmanpaşa Asayiş Büro\'daki sorguları tamamlanıp Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı\'na sevk edilen üç şüphelinin, soygunda otomobili kullanan Baver Y., aracı temin eden Eyüp B. ve pompalı tüfeği kullanan Abdülkadir Haluk A. oldukları açıklandı. Üç şüphelinin bölücü terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu belirtildi.

İKAMET ETTİKLERİ SOKAKTAKİ BAKKALI SOYMUŞLAR

Soygunla ilişkisi olduğu tespit edilen diğer kişileri arama çalışmaları ise devam ediyor. Soygunda kullanılan aracın şoförlüğünü yapan Baver Y., polis merkezinde susma hakkını kullandığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise, soygunu gerçekleştirdiklerini kabul eden ifadeler verdiği kaydedildi. Kanlı soyguna ilişkin ilginç detaylardan biri de, soyguna karışan 3 kişinin soydukları bakkal dükkanının bulunduğu sokakta oturduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Soyguncuların bakkala girdiği anlar

- Bakkalın içerisindeki soygun anları

- Soyguncuların bakkaldan çıkıp kaçışı

- Komşunun soygunculara müdahalesi, boğuşma anları ve komşunun vurulması

- Bakkal dükkanının sahibinin vurulması

- Soyguncuların araca binerek hızla uzaklaşması

- Soyguncuların aracı bir sokakta bırakıp uzaklaşması

- Soygunda kullanılan aracın Emniyet\'teki sergisi

- Yakalanan şüphelilerin adliyeye sevki

09.08.2018 - 16.11 Haber Kodu : 180809135

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2 - İSTANBUL\'DA \"KURT KAPANI 21\" DENETİMLERİ



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL DHA

İstanbul genelinde 2 bin 400 polisin katılımıyla; havalimanları, vapur iskeleleri, otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada denetimler yapılıyor. Denetimlere polis helikopteri havadan, deniz polisi de denizden destek veriyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın koordine ettiği; 174 noktada 2 bin 400 polisin katılımıyla gerçekleşen Kurt Kapanı-21 denetimlerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki, tüm şube ve ilçelerden polisler katılıyor. Özel harekat polisleri de denetimler noktalarında önlem alıyor. Havacılık Şube Müdürlüğü\'ne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğü\'ne ait polis botları ve detektör köpeklerin de yer aldığı denetimler kapsamında, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlarda, denetim gerçekleştiriliyor.

Denetimlerde polis ekipleri, şüpheli gördükleri kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama yapıyor.

Çamlıca gişelerde yapılan uygulamada şüpheli görülen araç ve otobüsler durduruldu. Otobüsün bagajları detektör köpekleriyle arandı.

Denetimler 15.00 da başlayıp 16.00 da son buldu.

BEŞİKTAŞ\'TAKİ DENETİMLER

Denetim noktalarından biri de Beşiktaş Vapur İskelesiydi. Ekipler iskele önünde şüpheli gördükleri kişiler üzerinde GBT sorgulaması yaptı. Şüpheli görülen araçlar durdurularak, sürücüler, yolcular ve araçlarda aramalar yapıldı. Denetimlere katılan \'Fırtına\' adlı polis köpeği de araçların içinde arama yaptı. Arama noktalarına polis helikopteri de havadan destek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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ÇAMLICA GİŞELERİ

-Çamlıca gişelerden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Özel harekat polislerinden görüntü

-Detektör köpekler bagajda arama yapması

-Şüpheli araçların durdurulması

-Genel ve detay görüntüler

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BEŞİKTAŞ DENETİMLERİ

-Arama noktasından detay görüntü

-Şüpheli görülen araçların durdurulması

-Araçların ve sürücülerin aranması

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Polis helikopterinden detay görüntü

-Polis köpeğinin araçlarda arama yapması

-Genel ve yakın detaylar

09.08.2018 - 16.15 Haber Kodu : 180809137

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3- UBER ŞOFÖRLERİNİN EYLEMİNDE ARBEDE

Haber-Kamera: Ersan SAN-Anıl UÇAN/İSTANBUL(DHA)

Sosyal medya üzerinden örgütlenerek bağlanan araçlarını almaya giden UBER şoförleri önce polisle ardından belediyenin güvenlik görevlileriyle gerginlik yaşadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'nın UBER kararı sonrası bu uygulamayla taşımacılık yapmaya devam ettiği ettikleri için araçları bağlanan bir grup şoför dün eylem yaptı.

UBER şoförleri önce Bakırköy Osmaniye Polis Merkezi\'ne gitti. Polis merkezine girişlerine izin verilmeyen UBER şoförleri ile polis arasında arbede yaşandı. Arbedenin ardından dağıtılan UBER şoförleri bu kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına gittiler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden araçlarını almak için izin alamayan UBER şoförleri ile bu kez belediyenin güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Polis merkezi ve İBB\'deki gerginlik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Polis merkezi önündeki arbede

-Merter otopark önü toplanma görüntüleri

-Belediye binasındaki arbede

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4- ZEYTİNBURNU\'NDA SANAYİ SİTESİNDE YANGIN (2)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Zeytinburnu\'nda bulunan bir sanayi sitesinde yangın çıktı.

Davutpaşa\'da bulunan Demirelli 2 Sanayi sitesinde faaliyet gösteren 4 katlı bir deri imalathanesinin en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 12.00 sıralarında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü imalathanede yangının çıkış nedieniyle ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan çatı

-Yangına müdahaleden görüntüler

-İşçilerin bekleyişi

-İşçilerle röp.

-Detaylar

09.08.2018 - 14.39 Haber Kodu : 180809112

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5- BEŞİKTAŞ\'TA YANGIN PANİĞİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-Hakan KAYA-Taner YENER/İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş\'ta 6 katlı bir binanın 5\'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında bir çocuk ve kadın dumandan etkilendi.

Beşiktaş saat 12.30 sıralarında Çırağan Caddesi\'nde bulunan 6 katlı bir binanın 5\'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binayı biranda dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yanan dairedekiler binadan tahliye edildi. Dumandan etkilenen bir çocuk ve kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

Olayın görgü tanığı Hasan Çelik, \"Sanırım yangın elektrik kontağından çıkmış. Çocuk içerideydi itfaiye kurtardı\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Çırağan Caddesi\'nden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Olay yerindeki sağlık ekipleri

-Binayı terk edenler

-Sağlık ekiplerinin bir kadına müdahale etmesi

-Görgü tanığı ile röp

-Genel ve detaylar

09.08.2018 - 14.45 Haber Kodu : 180809116

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6- KUYUMCULAR \"KREDİ KARTI KARARINA\" KARŞI

- ALTININ İŞLENİŞİ ATÖLYEDE GÖRÜNTÜLENDİ

* İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık,

\"Bizim amacımız oda olarak, öncelikle kayıt dışılığı önlemek için kredi kartının daha da teşvik edilmesi hatta taksit sayısının artırılmasıdır\"

* Kuyumcukent\'teki bir atölyede altının adım adım işlenişi DHA kamerası yansıdı.

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - Güven USTA - Can EROK - İSTANBUL DHA

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu\'nun (BDDK) kuyumcularda kredi kartı taksit sayısını sıfıra indirecek yönetmelik taslağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

BDDK ile görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Mustafa Atayık, \"Kredi kartının olması sektörde bulunan kayıt dışı çalışanları kayıt içine aldığı için devletimize, bütçemize bir faydası olacağı kanaatindeyiz. Onun için kredi kartı kayıt dışılığı önlemek açısından ülkemizin mali geliri için çok büyük bir fayda sağlar\" dedi.

\"KREDİ KARTI BİR KOLAYLIK\"

BDDK\'nın kuyum sektöründe taksit sayısı ve vade sınırlarına ilişkin düzenlemesi kuyumcuları memnun etmedi. İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, kredi kartının bütün sektörlerde olduğu gibi kuyumculuk sektöründe de önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekti. Mustafa Atayık, \"Kredi kartının olmasını sektörde bulunan kayıt dışı çalışanları kayıt içine aldığı için devletimize bütçemize de bir faydası olacağı kanaatindeyiz. Onun için kredi kartı, kayıt dışılığı önlemek açısından ülkemizin mali geliri için çok büyük bir fayda sağlar\" dedi. Altının ve doların her gün yükseldiğini aktaran Atayık, \"Bir hanımefendi Kapalıçarşı\'ya ya da Anadolu\'ya gittiğinde cebinde yüklü miktarda para taşımak zorunda kalacak. Bu hem güvenlik açısından problem hem de öyle bir nakiti yanlarında taşımaları onlar için de zor bir işlem olacak. Bunun için kredi kartı bir kolaylık. Bu kredi kartında alacağı ürün de değerli olduğu için taksitlere bölmek tüketici için ayrı bir avantaj oluyor. Ülke ekonomisine katma değer katıyor. Bizim amacımız oda olarak, öncelikle kayıt dışılığı önlemek için kredi kartının daha da teşvik edilmesi hatta taksit sayısının artırılmasıdır\" şeklinde konuştu.

\"3- 4 MİLYON EKMEK YİYEN İNSANIMIZ VAR\"

Kredi kartı kullanımının satıcıya sağladığı avantajlara da değinen Mustafa Atayık, satıcının kredi kartı sayesinde cirosunun artacağını belirterek, \"Satacak ki, toptancı para kazansın, perakendeci, üretici kazansın ve istihdam olsun. Bu sektörde sadece \'lüks tüketim\' diye düşünmemek lazım. 400 bin tane çalışanı var. 1 buçuk milyon dolaylı çalışanı var. Sektörden belki 3- 4 milyon ekmek yiyen insanımız var. Ayrıca büyük bir ihracat kapasitemiz var. Dünyada şimdi ihracat bakımından ikinciliğe oynuyoruz. Bunun önüne takoz koymaktan ziyade teşvik etmek gerekir. Bir yüzük 17 işlemden geçiyor. 17 kişinin elinden geçiyor ve 17 tane istihdam yaratıyor. Bunun için bu sektörün daha çok desteklenmesi lazım\" dedi.

ESNAF DA KREDİ KARTINI İSTİYOR

Kapalıçarşı\'da kuyumcu olan Selçuk Köylüer de kredi kartının sektör için önemli olduğunu belirtti.

Selçuk Köylüer, \"Bize faydası, insanların alışveriş yapmakta kendine güven duyması. Daha rahat karar verebilmesi açısından, bize de işlerimizin daha çok yoğunlaşmasından dolayı faydası var\" dedi. Köylüer, kredi kartı ile satışlarda taksit seçeneğine de değinerek, \"Geçmişte olumlu neticelerinin gördük fakat birtakım art niyetli kullanımlardan dolayı hükümetimiz kredi kartlarına yönelik böyle bir önlem almıştı. Onların da gerekçeleri vardı. Fakat tabii ki biz esnaf olarak işlerimizin biraz daha açılması açısından tekrar böyle bir sistemin olması ve esnafları da fazla zorlamadan, kredi kartındaki yüksek komisyonlar olmazsa memnun kalacağımızı düşünüyorum\" dedi. Köylüer, dolar veya euro cinsinden yapılan 5 bin liralık bir alışverişte 4,6,8 taksit yapılmasının yararlı olacağının altını çizdi.

ALTIN BÖYLE İŞLENİYOR

Öte yandan, Türkiye\'de 335 bin mücevherat mağazası ve yaklaşık 5 bine yakın kuyum üreticisi var. Altın, kuyumcuların vitrinlerinde hazır bir şekilde görünse de vitrine yerleşmeden önce bir dizi işlemden geçiyor. Üretici ham altının alımını yapıyor. 8, 14, 18, 21, 22 ayar üretim için hazırlık yapıyor ve ürün branşına göre tasarım yapıldıktan sonra döküm, tezgah, polisaj, süsleme gibi işlemlerden geçerek tüketiciye ulaştırılıyor. Üreticiler, toptancı, perakendeci ve tüketici arasında geçen altın yolculuğu kuyum sektöründe çalışanlara bu şekilde iş imkanı sağlıyor. İstanbul\'da altın atölyesinde yetkili olan Mesut Karataş, altının tüketiciye ulaşmadan önce geçtiği işlemlerden bahsetti. Karataş, \"Altın önce has haliyle buradan alıp astar şeklinde ocakta eritilerek ondan sonra günümüzün modern tasarımlarıyla birlikte bu şekilde üretimle, cilasıyla her şeyiyle tüketiciye gidecek şekilde ürünler hazırlıyoruz. Branşımız kelepçe bilezik, günde 100 parça ürün çıkıyordur. Üretim günden güne zorlaşıyor. Zor aslında ama keyifli\" derken üretimin günden güne zorlaştığını da ekledi. Karataş, \"Altın fiyatlarının çok yükselmesiyle, ekonomik güçlerin daralmasıyla istediğimiz ürüne istediğimiz kaliteyi, ağırlığı artık uygulayamıyoruz eskisi gibi. Daha minimilize edip daha gösterişli ürünler yapmaya çalışıyoruz\" dedi.



Görüntü dökümü:

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-Altın atölyesinde altının geçtiği işlemlerden görüntü

-Atölye çalışanlarının bilgi vermesi

-Atölye Yetkilisi Mesut Karataş ile röportaj

-İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık ile röportaj

-Kuyumcu Selçuk Köylüer ile röportaj

-Genel ve detaylar

09.08.2018 - 16.15 Haber Kodu : 180809136