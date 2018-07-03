DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- BEYOĞLU\'NDA KORKU DOLU ANLAR; EYLEM İÇİN VİNCE ÇIKTI BAYGINLIK GEÇİRDİ-1

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda maaşlarını alamadığını söyleyen işçiler vince çıktı. Bu sırada bir işçi rahatsızlanınca düşme tehlikesi geçirdi. Arkadaşları düşmekte olan kişiyi son anda tuttu. Baygın vaziyette vinçten sarkan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri

-Sarkan işçi

-Arkadaşlarının tutması

-Kurtarma çalışması

-Detaylar

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(ek görüntülerle geniş haber)

2- BÜYÜKÇEKMECE\'DE OLAYLI YIKIM

* 4 polis yaralandı, 17 kişi gözaltına alındı

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-İSTANBUL DHA

Büyükçekmece Türkoba Mahallesi\'nde sabah saatlerinde kaçak olduğu belirtilen bazı evlerin yıkımına başlandı. Yıkım sırasında olaylar çıktı. Polise taş ve sopalarla saldırıda bulunan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olaylarda 4 polis yaralandı.

Büyükçekmece\'de Çayırlar mevkiinde kaçak olduğu belirtilen bazı evlerin yıkımına sabah saatlerinde başlandı. Ancak belediye ekipleri, semt sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı. Olay yerine çevik kuvvet çağrıldı. Kalabalık polise taş ve sopalarla saldırdı. Bazı kişiler yıkım yapılan binaların üzerine çıkarak iş makinelerini durdurmaya çalıştı. Bunun üzerine gruba tazyikli su ile müdahale edildi. Olaylara karışan 17 kişi gözaltına alındı. 4 polis de hafif şekilde yaralandı. Polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yıkımdan görüntü

-Olaylardan görüntü

-Polise taş atmaları

-Gözaltına alınanlar

-Detaylar

03.07.2018 -13.25 Haber Kodu : 180703102

03.07.2018 -12.29 Haber Kodu : 180703080

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(ÖZEL)

3- İNTİHAR DEDİLER; KADIN CİNAYETİ ÇIKTI

Haber - Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)

Güngören\'de intihar iddiasının altından kadın cinayeti çıktı.

Güngören Tozkoparan Mahallesi\'nde geçtiğimiz perşembe günü saat 20.30 sıralarında intihar ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri evli ve iki çocuklu Hatice Uzun (34)\'un cansız bedeniyle karşılaştı. Evde bulunan kadının eşi O.U. ve kardeşi Bilal Takır (28) kadının kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar ettiğini söyledi. Binaya gelen olay yeri inceleme ekipleri ceset ve dairede incelemelerde bulundu.

İTİRAF ETTİ

Olayı şüpheli bulan Güngören Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını derinleştirdi. İnceleme sürerken Bilal Takır polisi arayarak ablasını kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Polise teslim olmak istediğini söyleyen Bilal Takır, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan ilk sorgusunda Bilal Takır\'ın ablasını, eniştesini aldattığı gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.



ÖLDÜRÜP DOĞALGAZ BORUSUNA ASMIŞ

Bilal Takır, tartışma sırasında sinirine hakim olamayıp ablasının boğazını uzun süre sıktığını anlattığı belirtildi. Bu sırada ablasının öldüğünü ve intihar süsü vermek için iple doğalgaz borusuna astığını daha sonra da oradan indirerek komşulardan yardım istediğini itiraf ettiği kaydedildi.

ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Güngören Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri Hatice Uzun\'un eşi O.U.\'nun da ifadesini alırken, gözaltına alınan kardeş Bilal Takır emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi\'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Bilal Tarık\'ın adliyeye sevk edilişi

emniyetten görüntü

Olayın yaşandığı binadan görüntü

Kadının fotoğrafları

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4- KEMAL SUNAL ÖLÜMÜNÜN 18\'İNCİ YILINDA ANILDI

* Ali Sunal,

* \"Bu özlem dinmeyecek\"

Haber - Kamera: Enver ALAS - Kaan ULU - Can EROK / İSTANBUL,DHA

Türk sinemasının eşsiz isimlerinden Kemal Sunal, ölümünün 18\'inci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı\'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törende konuşan Gül Sunal, eşine her geçen yıl özleminin daha da arttığını belirterek, \"Filmlerinin oynaması ve küçük hayranlarının artarak çoğalması tek tesellimiz. İnanıyorum ki Kemal uzun süre yaşayacak ama bizim evimizde babamız yok\" dedi. Oğlu Ali Sunal da \"Sevenleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyor ve babamı ölümsüzleştiriyorlar\" diye konuştu.

Anma törenine sanatçının eşi Gül Sunal, kızı Ezo Sunal, oğlu Ali Sunal ve gelini Nazlı Kurbanzade\'nin yanı sıra Vefa Lisesi\'nden sınıf arkadaşları ile sevenleri katıldı. Mezarı başında Kuran-ı Kerim okunmasının ardından Kemal Sunal için dua edildi. Sevenleri de Kemal Sunal\'ın mezarına çiçek bırakıp, dua etti. Törenin ardından aile üyeleri açıklama yaptı.

GÜL SUNAL: HER GEÇEN YIL ÖZLEM DAHA DA ARTIYOR

Gül Sunal, eşinin ölümünün üzerinden 18 yıl geçtiğini ancak her geçen yıl özlem daha da arttığını söyledi. Konuşması sırasında oldukça duygulanan ve konuşmakta zorlanan Sunal, \"Filmlerinin oynaması ve küçük hayranlarının artarak çoğalması tek tesellimiz. İnanıyorum ki uzun süre Kemal yaşayacak ama bizim evimizde babamız yok. Bunun için de çok üzgünüm ve bu üzüntüm hiç bitmeyecek\" diye konuştu.

ALİ SUNAL: HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMIYORLAR VE BABAMI ÖLÜMSÜZLEŞTİRİYORLAR

Oğlu Ali Sunal ise törene katılanlara teşekkür etti. Sunal, \"Her 3 Temmuz\'da ve 11 Kasım\'da ne kadar büyük bir aile olduğumuzu görüyoruz. Biz, Türkiye\'yi kalbinde yaşatan insanlar olarak kocaman bir aileyiz. Sevenleri, hiçbir zaman yalnız bırakmıyor ve babamı ölümsüzleştiriyorlar. Bu haberleri yapan basın mensupları olarak siz de onu ölümsüzleştiriyorsunuz. Sizlere de teşekkür ediyoruz.

18 yıl geçti ve babamı çok özledim. Sevenleri de çok özledi. Bu özlem dinmeyecek\" dedi.

EYLÜL VE LEYLA\'NIN KATLEDİLMESİ

Türkiye\'yi yasa boğan Eylül ve Leyla\'nın cinayetleriyle ilgili de konuşan Ali Sunal, babasının sevenlerine seslenerek, \"Bu caniliği unutmayalım. Bunun çözümü olana kadar da takipçisi olalım. Artık Eylül ve Leyla gibi bütün kardeşlerimizin böyle olaylara kurban gitmesini istemiyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Mekanları cennet olsun\" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kemal Sunal\'ın her ölüm yıldönümü anmasına katılan Vefa Lisesi\'nden sınıf arkadaşları bu yıl da yalnız bırakmadı. Ayrıca sanatçının sınıf arkadaşları, öğrencilik yılları ve dostluk yıllarına ait resimleri basın mensuplarına göstererek öğrencilik yıllarına ait bazı anıları paylaştılar. Anma töreninin sonunda katılanlara helva dağıtıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kemal Sunal\'ın mezarı

-Mezarına bırakılan çiçekler

-Sunal ailesi

-Kur\'an-ı Kerim okunması

-Dua edilmesi

-Mezar başındaki hayranları

-Ailenin dua etmesi

-Gül Sunal\'ın konuşması

-Ezo ve Ali Sunal\'ın açıklamaları

-Vefa Lisesinden arkadaşları

-Genel ve detaylar



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5- KARTAL\'DA OTOMOBİL HIRSIZLARINA OPERASYON KAMERADA

Haber-Kamera: Ali AKSOYER İstanbul DHA

İstanbul\'da oto hırsızlığına yönelik operasyonda çaldıkları araçları parçalayarak sattıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri Üsküdar ve Pendik\'te geçen ay çalınan iki otomobille ilgili olarak çalışma başlattı. Kamera görüntülerinden yapılan takiplerle ekipler araçların yerlerini tespit etti. Belirlenen adrese yapılan operasyonda parçalanmış 3 araç bulundu. Parçaları birbiri ile değiştirilen ve motorları sökülmüş araçlar incelemeye alındı. Ekipler araçların şasi numaralarını kontrol ettiğinde Üsküdar\'da 4 Haziran\'da Sabri G.\'ye, Pendik\'te 6 Haziran\'da çalınan Erkan K.\'ya (41) ait araç olduğunu tespit etti. Operasyonda, araçları çaldıkları öne sürülen Kamil Y. (38) ve Sedat M. (37) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen çalıntı araçlar sahiplerine teslim edilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheliı adliyeye sevk edildi.



Görüntü dökümü:

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-Operasyondan görüntüler

-Polisler adresteki aramaları

-Araçların görüntüsü

-Şüphelilerin yakalanması

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı

-Genel ve detaylar

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6- CANLI BOMBA SALDIRISINDA 3 SANIĞA 6 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL DHA

İstiklal Caddesi\'nde 19 Mart 2016\'da canlı bomba Mehmet Öztürk\'ün kendini patlatması sonucu 3\'ü İsrail biri İran vatandaşı 4 turistin hayatını kaybettiği, 44 kişinin de yaralandığı olayda 4\'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada, karar aşamasına gelindi. Davaya ilişkin mütalaasını bildiren savcı, 3 sanığın 6\'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 870\'er yıldan 1349\'ar yıl arasında değişen hapisle cezalandırılmasını talep etti. 2 sanığın ise 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Mehmet Mustafa Çevik, İbrahim Gürler, Hüseyin Kaya hazır bulundu. Sanık Ercan Çapkın ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü bildiren savcı, 19 Mart 2016\'da Beyoğlu İstiklal Caddesi\'nde bulunan Yunanistan Konsolosluğu önünde IŞİD/DEAŞ terör örgütünün talimatı ile canlı bomba Mehmet Öztürk tarafından bombalı eylemin gerçekleştirildiğini hatırlattı. Mütalaada, sanıklar Erkan Çapkın, Ercan Çapkın ve Hüseyin Kaya\'nın bu eyleme değişik aşamalarda iştirakci ve yardımcı olup birlikte hareket ettiklerini belirtildi. Mütalaada, diğer sanıklarla birlikte yakalanan sanıklar İbrahim Gürler, Mehmet Mustafa Çevik\'in ise \"IŞİD/DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları, bu üyelerin daha sonra gerçekleşecek canlı bomba saldırı eylemlerinde kullanılmak üzere yetiştirilip hazır hale getirildiklerinin anlaşıldığı, ancak bu sanıkların 19 Mart 2016\'da meydana gelen İstiklal Caddesi patlamasına katkıda bulunduklarının bu eylemin gerek planlanması gerek gerçekleşmesi aşamasında herhangi bir rol aldıklarının belirlenemediği anlaşılmıştır\" denildi.

3 SANIĞA 6 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Mütalaada, sanıklardan Ercan Çapkın\'ın \"Anayasayı ihlal\" ve \"Nitelikli kasten adam öldürme\" suçlarından 6 kez ağırlaştırılmış müebbet ile \"Birden fazla kişiyi öldürmeye teşebbüs\", \"Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması\" ve \"Ruhsatsız silah bulundurma\" suçlarından ise 871\'er yıldan 1349\'ar yıla kadar hapsi istenirken; sanıklar Hüseyin Kaya ve Erkan Çapkın\'ın 6\'şar kez ağırlaştırılmış müebbet ile 870\'er yıldan 1346\'şar yıla kadar hapsi istendi. Sanıklar Mehmet Mustafa Çevik ve İbrahim Gürler\'in ise \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Duruşma, sanıkların son savunmalarını yapmaları için ertelendi.

Görüntü Dökümü:

-Olayla ilgili arşiv

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7- THY, AVRUPA BİRLİĞİ HAVAYOLLARINDAN 3 KAT DAHA GÜVENLİ ÇIKTI

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL DHA

Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) verilerine göre Türk Hava Yolları uçaklarına 123 denetleme yapıldığı, denetlemeler sonucunda THY\'nin Avrupa Birliği ülkelerinin havayollarına göre 3 kat daha güvenli olduğu belirlendi.

EASA\'nın SAFA programı kapsamında 1 yıl boyunca yaptığı denetlemeler sonucunda Türk Hava Yolları\'nın puanı 0,17 olurken, Avrupa Birliği havayollarının puanı ise 0,51 oldu. Yapılan değerlendirmede sınıflandırma havayolu şirketlerinin sıfır puanına yaklaştıkça uçakların kusursuz olduğu, emniyeti tehdit eden bir durum olmadığını gösteriyor.

UÇAKLAR DENETİMDEN GEÇİYOR

SAFA denetimleri diğer ülkeler tarafından uçağın kalkışından önce gerçekleştirilen denetimler olup, bakım ve uçuşa elverişlilik konusunda uluslararası gereklilikleri yerine getirip getirmediğine bakılıyor. Uçağın fiziksel durumu, kokpit ve kabinde uyulması gereken gerekliliklerin kontrol edildiği denetimlerde, uçakla seyahat esnasında yolcuların uçuş güvenliğini sağlayacak kuralların en üst düzeyde uygulanması amaçlanıyor.

THY YÜKSEKTEN UÇUYOR HEM GÜVENLİ UÇUYOR!

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı açıklamada şunları söyledi: THY yüksekten uçuyor, hem güvenli uçuyor! EASA (Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı) SAFA programı kapsamında yurt dışında, THY\'ye son 1 yılda 123 emniyet denetlemesi yapıldı. Bu denetlemelerde puanımız 0,17, Avrupa Birliği havayolları ortalaması 0,51 3 Kat daha iyiyiz.\"

Görüntü Dökümü:

-THY arşiv

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8- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'IN İLK ZİYARETLERİ KKTC VE AZERBAYCAN\'A

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ardından ilk ziyaretlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan\'a

gerçekleştirecek. Erdoğan 10 Temmuz\'da ilk olarak KKTC\'ye gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Azerbaycan\'a geçecek.