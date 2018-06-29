DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- EREN ERDEM TUTUKLANDI - 2

*Mahkeme kararından,

\"Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, kendi twitter hesabında \"ilk durak Maraş yazdıktan sonra ertesi sabah hakkında aynı gün konulan yurt dışı çıkış yasağı tedbirinden haberi olmadan çıkış yapmak istediği daha sonra ise sanık hakkında yapılan ihbar ile yasadışı yollardan yurt dışına kaçacağı yönünde kuvvetli olgular bulunduğu, gelinen bu aşamada adli kontrol kararının yetersiz kalacağı anlaşıldığından tutuklanmasına\"

Haber: Özden ATİK-İSTANBUL DHA

CHP Milletvekili Eren Erdem çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara\'da gözaltına alınan ve İstanbul\'a getirilen CHP Milletvekili Eren Erdem İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkarılmıştı. Erdem, hakkında açılan Karşı Gazetesi davası nedeniyle savcılığın \"kaçma şüphesi\" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Mahkeme kararında \"Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, kendi twitter hesabında \"ilk durak Maraş yazdıktan sonra ertesi sabah hakkında aynı gün konulan yurt dışı çıkış yasağı tedbirinden haberi olmadan çıkış yapmak istediği daha sonra ise sanık hakkında yapılan ihbar ile yasadışı yollardan yurt dışına kaçacağı yönünde kuvvetli olgular bulunduğu, gelinen bu aşamada adli kontrol kararının yetersiz kalacağı anlaşıldığından tutuklanmasına\" denildi.

Eren Erdem hakkında, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bir dönem genel yayın yönetmenliğini yaptığı Karşı Gazetesi\'ndeki çalışmaları nedeniyle dava açılmıştı. Erdem hakkında \"Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek\", \"Gizli tanığı deşifre etmek\" ve \"Soruşturmanın gizliliğini ihlal\" suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapis isteniyor. Erdem hakkında açılan davanın ilk duruşmasının 19 Eylül\'de saat 10.00\'da yapılmasına karar verilmişti. Eren Erdem, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından 21 Mayıs günü Atatürk Havalimanı\'na gitmiş, ancak hakkındaki yurtdışı çıkış yasağı nedeniyle çıkış yapamamıştı.

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2- BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYETİNDE REKTÖRE PROTESTO

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Harun UYANIK, İSTANBUL (DHA)

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde Rektör Prof. Dr. Mehmed Özkan protesto edildi.

Boğaziçi Üniversitesi 2017 - 2018 akademik yıl mezuniyet töreni, üniversitenin Uçaksavar Spor Tesisleri\'nde yapıldı. Törende mezun olan Boğaziçililer pankart ve dövizlerle yürüdü. Mezunlar yerlerini aldıktan sonra Rektör Prof. Dr. Mehmed Özkan konuşma yapmak üzere kürsüye çıktı. Özkan sözlerine başladığı sırada, mezunlar ayağa kalkarak sırtlarını kürsüye döndü. Bu sırada eline LGBTİ bayrağı alan bazı mezunlar kürsünün önüne gitti. Mezunlara tribünlerde bekleyen aileler de destek verdi. Rektör Özkan protestolar arasında konuşmasını yaptı. Törende toplam 2 bin 391 öğrenci kep attı.

Görüntü dökümü

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-Mezunların yürüyüşü

-Mezunların ellerindeki döviz ve pankartlar

-Mezunların yerlerini almaları

-Rektör Özkan\'ın protesto edilmesi

-Ailelerin mezunları alkışmaları

-Mezunların kep atması

-Genel detaylar



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3- ZUHURATBABA TÜRBESİNDE SINAV YOĞUNLUĞU

* Çok sayıda öğrenci ve velisi Zuhuratbaba türbesinde dua etti.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Lise son sınıf öğrencilerinin gireceği üniversite giriş sınavı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi çok sayıda öğrenci ve veli bugün Bakırköy\'deki Zuhuratbaba türbesinde dua etti.

Zuhuratbaba türbesine erken saatlerden itibaren gelen öğrenci ve veliler dualar ettiler. Bazı veliler yanlarında getirdikleri şeker ve tespihleri çevredekilere dağıtırken bazıları da Kuran-ı Kerim okudular. Türbe üzerine ders kitabı koyanlar dikkat çekerken sabah saatlerinde başlayan yoğunluk öğle saatlerine kadar sürdü. Türbeye oğlu için gelen anne Nurcan Ertoğlu, \"Oğlum sınava girecek, kızım için etmiştim kabul oldu. Sıra oğlumda. Kızım İstanbul Üniversitesi\'ni kazandı. Darısı oğlumun başına. Oğlum da diş hekimliği istiyor. Kendisi gelmedi annesi olarak ben geldim\" diye konuştu. Türbeye dua etmek için gelen ve mühendislik fakültesini isteyen iki arkadaştan biri olan Kadir Günay Açay, \" Mühendislik istiyorum. Arkadaşımla geldik, bugün dua ettik. Allah\'tan dualarımızın kabul olmasını diledik. Çalıştım umutluyum\" dedi. Yunus Emre Müjde ise, \"Rabbimize dualarımızı ettik. Elimizden gelen gayreti gösterdik. Şimdi tevekkül ediyoruz. Allah burada elini açmış herkesin duasını kabul etsin\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Kalabalıktan görüntü

-Dua edenlerden Kuran-ı Kerim okuyanlardan görüntü

-Türbe çevresinden ve kalabalıktan görüntü

-Veli ve öğrencilerle röportaj

-Diğer detaylar

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4- ESENYURT\'TA SURİYELİ ESNAFA TÜRKÇE TABELA UYARISI

Haber-Kamera: İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta faaliyet gösteren büyük çoğunluğu Suriyelilere ait işyerlerindeki standartlara uymayan tabelalar zabıta ekipleri tarafından sökülüyor. İlçedeki tabelalara TSE standartları gereği en az yüzde 75\'i Türkçe olma zorunluluğu getirildi. Belediye tarafından yapılan uyarılardan sonra bir kısım esnaf tanınan sürede tabelalarını değiştirdi, değiştirmeyenler ise zabıta ekipleri tarafından sökülüyor.

Suriyelilerin en çok yaşadığı yerlerden birisi olan Esenyurt\'ta Suriyeli esnaf için düzenlemeler getiriliyor. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe\'nin geçtiğimiz günlerde bizzat katıldığı Suriyeli esnafa yönelik hijyen denetiminin ardından ilçeye yerleşen sığınmacıların kurduğu işletmelerin tabelalarına TSE kararı gereği yüzde 75 Türkçe kelime kullanma zorunluluğu getirildi.

Suriye\'de iç savaşın başlamasıyla çok sayıda Suriyeli Türkiye\'ye gelmiş ve bu insanların bir kısmı çeşitli yerlerde işyerleri kurmuştu. Bu çerçevede Suriyelilerin yoğun yaşadığı Esenyurt\'ta da birçok noktada ağırlığı lokanta ve gıda ticareti üzerine birçok firma açıldı. İşyerlerinin büyük bir kısmı da tabelaların çoğunluğunu Arapça yapmıştı. Gelişigüzel tasarlanmış, yabancı kelimelerin kullanıldığı, imla hatalarının olduğu tabelaların görüntü kirliliği oluşturduğu, vatandaşların da yazılanları anlamamaları yönünde şikayetlerin de artmasıyla birlikte Esenyurt Belediyesi harekete geçti. İşletmelere yapılan duyuruyla tabelaların yüzde 75\'inin Türkçe olması gerektiği bildirildi. Bunun üzerine Suriyeli firmalar kısa bir süre içerisinde tabelalarını talimata uygun olarak değiştirdi. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, verilen süreye rağmen değişimi yapmayan esnafa müdahale ederek tabelalarını kaldırdı.

Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Suriyeli sığınmacıların en yoğun yaşadığı ilçenin Esenyurt olduğunu belirterek, bu insanların içerisinde yerleşik düzene geçen, dükkan açanlar olduğunu hatırlattı. Türkiye\'de yaşayan herkes gibi Suriyelilerin de kanunlara uymak zorunda olduğunu ifade eden Başkan Alatepe, özellikle hijyen konusunda yapılan denetimlerde uygunsuz şartlarda faaliyet gösterenlerin mühürlendiğini ve eksikliklerini giderenlerin faaliyetlerine yeniden başladığını belirtti. Bir diğer önemli konunun da Arapça yazılı tabelalar olduğunu ifade eden Alatepe, şunları söyledi:

\"İnsanlar burada ne yapıldığını, ne satıldığını anlamakta zorlanıyordu. Biz de tabelalar için yüzde 70 Türkçe yüzde 30 Arapça kelime uygulaması getirecektik. Bu arada hükümetimiz tabeladaki Türkçe oranını yüzde 75 olarak belirledi. Biz de kanuna uyarak yüzde 75 Türkçe oranında düzenlememizi yaptık. Hijyen ve tabela uyum konusundaki denetimlerimiz aralıksız devam edecek. -Suriyelilerden de olumlu tepkiler aldık. Özellikle hijyen denetimlerimizle bizim de adımızı temize çıkardınız diyorlar. Suriyelilerin yaptıkları yemekte kullandıkları baharatlardan oluşan kokuyu önlemek için de filtre takma zorunluluğu getirdik\"

Zabıta ekiplerinin çalışmalarını gören vatandaşlar da hijyen denetimleri ve tabela uygulamalarından memnuniyetlerini dile getirdiler. Esenyurt\'ta zabıta ekiplerinin hijyen ve tabela denetimlerine artırarak devam edeceği öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

-Esenyurt Belediyesi Zabıta ekiplerinin tabela denetim ve söküm çalışmaları,

-Suriyelilere ait işyerleri, Arapça yazılı tabelalar, tabelaların sökülmesi,

-Vatandaşlarla röportaj

-Tabelasını kendi söken Suriyeli esnaf

-Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ile röportaj

-Zabıtaların hijyen şartlarına uymayan işyerlerini mühürleme çalışması



29.06.2018 - 13.02 Haber Kodu : 180629052

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5- BİSİKLETLE GELDİ MOTOSİKLETİ ÇALDI

* Hırsızlık anı kamerada

Haber: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Bursa\'da bisikletle gelen hırsız sokak üzerinde park edilen motosikleti çaldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Hırsızlık olayı Yıldırım Yunus Emre Mahallesi\'nde yaşandı. Mahmut Kara sabah motosikletle çocuğunu okula bırakıp evine döndü. Üstünü değişip işe gitmek için aşağıya inen Kara 10 dakika önce evinin önüne bıraktığı motosikletin olmadığını ve yerine bir bisiklet bırakıldığını gördü. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Kara bir kişinin bisikletle gelip motosikletini çaldığını ve hırsızın motosikletin yerine bisikleti bıraktığını görünce polise haber verdi. Mahmut Kara \"Sabah çocuğumu okula bırakıp eve geldim. Üstümü değişip işe gitmek için evden aşağıya indim 10-15 dakika önce bıraktığım motosiklet yerinde yoktu. Güvenlik kamerası kayıtlarına baktım, bisikletle gelen hırsızın bisikleti bırakıp motosikleti alıp götürdüğünü gördüm. Polise haber verdim. Bisikleti polis merkezine teslim ettim ve motosikleti çalan kişinin yakalanması için şikayetçi oldum. Bir insanın emeğini çalmak bu kadar basit olmamalı. Ben bu kadar çalıştım, çabaladım bir motosiklet sahibi oldum. Emeğim 10 dakika içinde yok oldu. Motosikletimin bulunmasını istiyorum diye konuştu. Polis güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerdeki hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Bisiklet sürerek gelen hırsız

-Motosikletin yanına gelip etrafa bakınması

-Bisikleti bırakıp motosikleti götürmesi

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ

- Mahmut Kara\'nın olayı anlatması

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