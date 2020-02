DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- ALİBEYKÖY BARAJINA GİRDİKTEN SONRA KAYBOLAN 3 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU-1

Yüzmek için Alibeyköy Barajı\'na giren 3 çocuk hayatını kaybetti.

Nurullah Yanak (11), kardeşi Şefik Yanak (8) ve Mustafa Altan (11) serinlemek amacıyla öğle saatlerinde Alibeyköy Barajı\'na girdi.

Baraj kenarında bulunanlar, çocukların boğulduğunu görünce yardıma koştu. Sudan çıkarılan Nurullah Yanak hastaneye götürüldü. Gözden kaybolan diğer çocuklar içinse olay yerine dalgıç polisler ve itfaiye ekipleri geldi. Kurtarma botuyla arama yapan ekipler önce Şefik Yanak\'ı ardından da Mustafa Altan\'ı çıkardı. Hastaneye kaldırılan 3 çocuğun da hayatını kaybettiği öğrenildi.

2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BEYLİKDÜZÜ\'NDE KONUŞTU

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

\"15-16 yıldır bir sakat seçim yaptırmadık, Güneydoğu\'da terör bölgesi hariç. Terör bölgesinde de bu seçimde bütün önlemleri aldık. Teröristlerin sandıklara tehdidinde tepelerine tepelerine bineceğiz\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"15-16 yıldır bir sakat seçim yaptırmadık, Güneydoğu\'da terör bölgesi hariç. Terör bölgesinde de bu seçimde bütün önlemleri aldık. Teröristlerin sandıklara tehdidinde tepelerine tepelerine bineceğiz\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt\'tan sonra Beylikdüzü\'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan \"Ya nasıl olsa bu işi bitirdik\' Çünkü Bay Muharrem tutuştu. Ne diyor, \'Okulların bahçesinde sandalyelerin üzerine yatıp ona göre orayı kontrole alın, ben de zaten YSK\'nın önünde yatacağım ben de orada gereğini yapacağım\' diyor. Çok uykusuz kalmış. Bay Muharrem, Bay Kemal. Size bir şey söyleyeyim; her şeyden önce Türkiye bir hukuk devletidir. Bugüne kadar, 15-16 yıldır bir sakat seçim yaptırmadık, Güneydoğu\'da terör bölgesi hariç. Terör bölgesinde de bu seçimde bütün önlemleri aldık. Teröristlerin sandıklara tehdidinde tepelerine tepelerine bineceğiz\" dedi.

\"SANDIK NAMUSTUR, DEMOKRASİ NAMUSTUR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Sandık namustur, demokrasi namustur. Bunu asla unutmayacağız. Onun için de yarın sabahtan itibaren sandıklara sahip olacağız. Sandıklarda taviz yok. İnşallah sandıklarda sayımlar bitene kadar oralardan sandık tutanaklarını alana kadar görevli arkadaşlarımız oradan ayrılmayacak. Gerek kadın kollarımız, gerek gençler, ana kademe buna çok dikkat edeceğiz. Anadolu\'da ahbapı kim varsa bunları da telefonla arayacak mıyız? Onlara da gerekenleri söyleyecek miyiz? Benden duyduklarınızı onlara da iletin. Biz sizinle beraber bu yola çıktık\" diye konuştu.

\"CUMHURBAŞKANLIĞI TECRÜBE İSTER\"

Erdoğan, \"Cumhurbaşkanlığı tecrübe ister, Cumhurbaşkanlığı uluslararası camiada bir tanınmışlık ister. BM Genel Kurulu\'nda ilk iki, ilk üç tecrübesi olan varsa biri bu kardeşiniz. En tecrübeli olan Rusya Cumhurbaşkanı benden biraz daha kıdemlidir, Sayın Putin\'dir, diğeri de benim. Elhamdülillah buralara geldik. Başbakanlığım, Cumhurbaşkanlığım... Bu tecrübenin bize neler kazandıracağını herhalde biliyorsunuz\" diye konuştu.

3- MUHARREM İNCE\'NİN ANNESİ MİTİNG ALANINDA

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin Maltepe\'de düzenlenen son mitingine destek olmak üzere annesi Zekiye İnce miting alanına geldi. Basın tribününe oturan Zekiye İnce ile alana gelenlerle fotoğraf çektirdi.

Oğlu Muharrem İnce için, \'Allah yardımcısı olsun\' diyen Zekiye İnce, Bir gazetecinin \'Yarın seçim var sandıklara sahip çıkılması konusunda neler söylemek istersiniz?\' sorusu üzerine, \"Cümlemizi Allah korusun. Çocuğumu Allah korusun başka söyleyeceğim bir şey yok\" şeklinde yanıt verdi.

4- AVCILAR\'DA KAZA: MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Avcılar Ambarlı Liman yolu D-100 bağlantı kavşağında kamyon ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonun altına giren motosiklet sürücüsü Ömer Kapusuz öldü. Motosikletteki Ömer Şeker ise ağır yaralandı. Ömer Şeker özel bir hastaneye kaldırıldı. Saat 14.00 sıralarında meydana gelen kaza sonrası kamyon sürücüsü kayıplara karışırken, kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu. Ömer Kapusuz ve Öler Şeker\'in Beylikdüzü Belediyesi\'nde temizlik işçisi olarak çalıştıkları öğrenildi.



5- SANCAKTEPE\'DE YAĞMUR : ALT GEÇİTTE ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Sancaktepe\'de sağanak yağmur nedeniyle alt geçitleri su basarken araçlar mahsur kaldı. Alt geçide dolan su iş makineleri tarafından tahliye edildi. Tahliye sırasında çevredeki vatandaşlar ıslanmamak için çaba sarf etti.

İstanbul\'da yağmur aralıklarla etkisini gösteriyor. Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy caddesinde alt geçidi su bastı. Alt geçidin içinde bir araç biriken su nedeniyle mahsur kaldı. Araçların geçememesi üzerine yol araç ve yaya trafiğine kapatılarak itfaiye ekiplerine haber verildi. İş makineleri tarafından alt geçide dolan su tahliye edildi. Tahliye sırasında çevredeki vatandaşlar ıslanmamak için çaba sarf etti. Bir sokak köpeği su dolan yere doğru ilerlerken vatandaşlar tarafından engellenerek uzaklaştırıldı. Su dolan alt geçitte kağıt toplayan bir kişi de zorlukla geçti.



6- ÜNİVERSİTELİNİN YANI SIRA İSTEYENE BİNİCİLİK DERSİ

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi\'ne bağlı Veteriner Meslek Yüksekokulu\'ndaki öğrencilerin yanı sıra dışarıdan biniciliğe ilgi duyanlara da ders veriliyor. İki yıllık yüksek okulu kazanan öğrenciler, at bakımından, biniciliğe, atlı okçuluktan, atlı jimnastiğe kadar çeşitli alanlarda eğitim görüyor. Son yıllarda kız öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği yüksek okulda atları özenle temizleyerek, bakımlarını yapan, nal çakmayı öğrenen öğrenciler ayrıca \'voltij\' olarak bilinen at üzerinde yapılan atlı jimnastiğin de inceliklerini öğreniyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi\'ne bağlı Veteriner Meslek Yüksekokulu yönetimi at ve biniciliğe büyük ilgi olduğunu belirleyince 2 yıl önce \'Dışarıya\' da açılarak ücret karşılığı lisanslı antrenörlerle kurslar başlattı. Kursların saati 100 liradan başlıyor. Binicilik antrenörü Seda Nur Çeviral, okulda öğrencilere engelli binicilik ve atlı okçuluk, dresaj (Atın müzik eşliğinde bir çeşit dansı) eğitimi verebiliyoruz. Hobi binişi için gelen öğrenciler araziye gidip geliyor. Eğitime gelenler genelde 20-25 yaşında. Üniversite dışında da eğitim verebiliyoruz. Ata binebilecek sağlık sorunu olmayan herkes gelebilir. Eğitimler binicinin yeteneğine göre, 5-6 derste kendi kendine binebilir hale gelebiliyor. 4 nal binicilik için 20 derslik bir süreç gerekiyor. 8 ve 4 derslik kurslarımız var\" dedi. Binicilik dersi alan bir televizyon kanalında yönetmen yardımcısı Ebru Aktaş, \"Buraya geldim ve biniciliği öğrendim. 6 ay oldu. \'4 nal biniciliğe\' geçtim. Terapi gibi geliyor bana. Stres atmak için birebir herkese tavsiye ederim\" dedi. İÜ Avcılar Kampusu\'ndaki Veteriner Fakültesi Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğretim görevlisi İbrahim Kurban, kapalı ve açık manejde eğitimleri lisanslı antrenörlerle verdiklerini anlatırken, şöyle dedi: \"Dışarıdan bir insanın sıfırdan başladığını düşünürsek, 4-5 derste atı yönlendirmeyi ve hareket etmeyi yönetmeyi öğrenebiliyor. Bu kişinin cesaret ve yeteneğine kalmış bir şey. At ile ilgilenmek, kendinden daha büyük bir canlıya hükmedebilme insanlarda özgüveni arttırıyor. Öğrencilerimiz 2 yılda atlı okçuluk, engel atlama gibi becerileri kazanıyor. Liseden kapalı gelen öğrencilerimiz at ile ilgilendiklerinde gelişimlerini rahatlıkla görmek mümkün. Özgüven kendini ifade edebilme gücü artıyor. Hafta içi pazartesi hariç 6 gün. 09.00- 17.00 saatleri arasında derslerimiz var. Avcılarda binicilik merkezi olması ulaşılabilirlik ve Küçükçekmece Gölü yanında büyük arazimiz var. İnsanlara bu nedenle çekici geliyor.\"

