DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- KILIÇDAROĞLU:NİYE YOLA, KÖPRÜYE KARŞI OLALIM

* CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,

\"Şöyle bir propaganda da yapıyorlar; \'CHP köprüye, yola karşı\'. Hayır efendim niye karşı olalım? Niye yola, köprüye karşı olalım. Yapılsın\"

\" Muharrem İnce Cumhurbaşkanı, parlamentoda da Millet İttifakı çoğunlukta olduğu zaman, ilk yapacağımız işlerden birisi Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı\'nı kurmak olacak. Bu teşkilatın 4 kurucu ülkesi olacak. Türkiye, İran, Suriye ve Irak. Muharrem Bey ilk önce buraları ziyaret edecek\"

Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KOBİ\'lerle bir araya geldi.

Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi\'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, her partinin ekonomi konusunda bir şeyler söylediğini ancak, iktidarın, ekonomide ne yapacağını hiç söylemediğini belirtti. Kılıçdaroğlu, \"Niye demiyorlar? Hangi gerekçeyle demiyorlar? Yaptık diyorlar. Peki gelecekte ne yapacaksın. Ufku biten bir iktidarın geleceği inşa etme şansı yoktur. Şöyle bir propaganda da yapıyorlar; \'CHP köprüye, yola karşı\'. Hayır efendim niye karşı olalım? Niye yola, köprüye karşı olalım. Yapılsın. Peki niye diyorlar \'CHP karşı\'? Şu soruyu sorduğumuz için \'yolu, köprüyü kaça yaptınız?\'. Ben bu soruyu sormak zorundayım. Çünkü parayı sen kendi cebinden harcamadın. Kimin parasıyla yaptın? Milletin parasıyla yaptın. Milletin de bunu sana sorma hakkı var\" dedi.

\"BU ÜLKENİN GELECEĞİNİ KİM PLANLAYACAK?\"

Kemal Kılıçdaroğlu, devletlerin sadece 5-10 yılın değil, 50-100 yılın planlanması gerektiğini ifade ederek, \"Önümüzdeki 50-100 yılı planlayamayan, öngöremeyen bir ülke, geriye gitmeye mahkumdur. Hayatın her alanı planlanır. Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin, planlama yapacak bir organı var mı? Hayır. Devlet Planlama Teşkilatı kapatıldı. Bir bakanlığa dönüştürüldü. Devlet Planlama Teşkilatı niye kapatıldı? Bu ülkenin geleceğini kim planlayacak?\" diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, \"İnsani Gelişme Stratejileri ve Bilgi Politikaları Kurumu\'nu kuracağız\" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, \"Ne bakanlığı kuruyoruz? İnsan kaynakları bakanlığı. Böyle bir bakanlığa ihtiyacımız var. Teknolojiyi sürekli izleyecek ev iş dünyası sürekli gelişen bu teknolojiye ayak uydurmak zorunda. Yoksa geride kalacak\" dedi.

\"UYUŞTURUCU YAŞI 10\'A İNDİ\"

Kılıçdaroğlu, \"Suç oranının en düşük olduğu belediyeler CHP belediyelerdir. Çünkü biz sokaktaki çocuğumuzu düşünüyoruz, kültür merkezi yapıyoruz. Gitsin müzikle uğraşsın, sporla uğraşsın. Uyuşturucu yaşı 10\'a indi. Riske bakın uyuşturucu yaşı 10\'a indi. Tam zamanlı eğitim verirseniz uyuşturucu yaşı 10\'a düşmez. Geleceği sağlıklı ve tutarlı inşa etmemiz lazım. Bu söylediklerim hayal değil. Bunların hepsi gerçekleşecektir. Türkiye\'nin gücü de potansiyeli de var\" şeklinde konuştu.

\"DEVLETİN KÖR KURUŞUNUN HESABINI SORMUŞUMDUR\"

Kılıçdaroğlu, \"Para nasıl toplanır, vergi nasıl toplanır, para nereye harcanır, hayatının 27.5 yılını bu işe harcamış birisi olarak söylüyorum, ben mütevazi bir insanım, övünmekle zamanım yok zaten övünmem de para nasıl toplanır, nasıl harcanır, bunu en iyi bilen Türkiye\'deki 10 kişiden biriside benim. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim\" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, \"Devletin kör kuruşunun hesabını sormuşumdur. Heder olmasın diye. Biz 8 değil bazen 18 saat bazen 24 saat çalışmışızdır. Bu ülke için çalışmışızdır. Biz böyleyiz. Yetiştiğimiz kültür budur. Bu toplumu büyütmek istiyoruz. Toplumu dünyada saygın kılmak istiyoruz. Hedefimiz o\" şeklinde konuştu.

\"RANTİYE SINIFI\"

Kemal Kılıçdaroğlu, \"Bu düzenden bir sınıf memnun. Rantçı sınıfı. Tarihinin en yüksek gelirlerini son 15-16 yılda rantiye sınıfı elde etti. Sadece iki rakam vereceğim. Faize ödenen para. Dışarıya ödenen faiz; dolar borçlandılar, yakayı tefeciye kaptırdılar. Ödenen faiz 151 milyar 34 milyon dolar. Bir avuç Londra\'daki faiz lobisine. \'Biz faize karşıyız\' demek kolay. Niye gidiyorsunuz Londra\'ya, niye kapalı kapılar ardından toplantı yapıyorsunuz? Niye yalvarıyorsunuz \'bize faiz verin\'? Dış güçler diyorlar, ne dış gücü kardeşim para isteyen sensin. Gidip yalvarıp, yakarıyorsun bana borç ver. 240 milyar dolar para ödenecek 1 yıl içerisinde borçlara. Niye ekonomiden bahsetmiyorlar? Size en ağır faturayı kesecekler. Şu lafı unutmayın; size en ağır faturayı kesecekler. İçerideki tefecilere ödedikleri de var. 687 milyar lira. Ne yapılırdı 151 milyar dolarla ve 687 milyar lirayla? Hangi sanayici bu faizi aldı? Hangi çiftçi bu faizi aldı? Hangi okul bu faizi aldı? Bir avuç tefeciye gidiyor bu paralar\" şeklinde konuştu.

\"2 TRİLYON DOLARI HARCADILAR, NE YAPTILAR\"

\"1923-2002 aradan geçen 79 yılda bütün hükümetlerin harcadığı para 713 milyar dolar\" diyen Kılıçdaroğlu, \"Keban, Atatürk, Karakaya barajları yapıldı. Kıbrıs çıkarması yapıldı, Amerika ambargo uyguladı, büyük bir deprem yaşadık on binlerce kişi hayatını kaybetti. Sanayi devrimini Osmanlı kaçırmıştı, Cumhuriyet sanayi devrimini yakalamak istiyordu. Peki 2003-2017, 14 yılda harcanan para ne kadar? 713 milyar dolar değil, 2 trilyon dolar. Söylesinler, \'yanlıştır\' desinler. Diyemiyorlar. 2 trilyon doları harcadılar, ne yaptılar? Bir yıl içinde 240 milyar dolar borç ödeyecekler. Gidiyorsun Londra\'ya yalvarıyorsun \'bana borç para verin\' diye. Ne diyor? \'Faizi arttır, arttırmazsan vermem\' diyor. \'Dış güçlerin oyunu\'. Ne oyunu kardeşim? Giden sensin, yalvaran sensin, parayı isteyen sensin, borçlandıran sensin, tefeciye yakayı teslim etmişsin, \'dış güçlerin oyunu\'. Yapan sensin. Sen dolar istemezsen onlar sana gelip zorla dolar mı verecek. Herkesin bu gerçekleri görmesi lazım. Yani Türkiye\'de para var, bütün mesele parayı yerli yerinde kullanmak\" ifadelerini kullandı.

\"TÜRKİYE\'Yİ DOLARA BOĞARIZ\"

Kılıçdaroğlu, \"Muharrem İnce Cumhurbaşkanı, parlamentoda da Millet İttifakı çoğunlukta olduğu zaman, ilk yapacağımız işlerden birisi Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı\'nı kurmak olacak. Bu teşkilatın 4 kurucu ülkesi olacak. Türkiye, İran, Suriye ve Irak. Muharrem Bey ilk önce buraları ziyaret edecek. Biz kendi bölgemizde barış istiyoruz. Niye Ortadoğu\'da kan akıyor? Ramazan ayındayız, bütün İslam alemi için önemli bir ay ama İslam dünyasında kan akıyor. Silahları kim veriyor, bir grubunu Rusya bir grubunu Amerika. Kaybeden kim? En büyük kaybeden biziz. Size sözüm söz, Ortadoğu\'da barışı sağladığımız andan itibaren Türkiye\'yi dolara boğarız\" dedi.

2- BAKAN ALBAYRAK, TÜRKİYE\'NİN \"YENİ BOR STRATEJİSİ\"Nİ AÇIKLADI

*Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak,

\"Bor karbüre dayalı yüksek katma değerli ürünler geliştirecek olan teknolojiyi ülkemize kazandırmış olacağız\"

Haber: İstanbul DHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, \" Balıkesir\'de yüksek teknoloji bor karbür üretim tesisi kuracağız. Bu tesis ile bor karbüre dayalı yüksek katma değerli ürünler geliştirecek olan teknolojiyi ülkemize kazandırmış olacağız. Bor karbür, madenden çıkan borun katma değerini 2 bin kata artıracak bir teknoloji\" dedi.

Enerji Bakanı Berat Albayrak, Yeni Bor Stratejisi Lansmanı ve Teknoloji Transferi Mutabakatı İmza Töreni\'ne katıldı. Bor madeniyle ilgili tarihi bir tanıtım gerçekleştirildiğini söyleyen Albayrak, \"Eti Maden ve dünyanın bor teknolojileri alanında en büyük firmalarından birisi olan Çinli Dalian Jinma ile işbirliği protokolü imzalayacak. Bu protokol ile Balıkesir\'de yüksek teknoloji bor karbür üretim tesisi kuracağız. Bu tesis ile bor karbüre dayalı yüksek katma değerli ürünler geliştirecek olan teknolojiyi ülkemize kazandırmış olacağız. Bor karbür, madenden çıkan borun katma değerini 2 bin kata artıracak bir teknoloji\" diye konuştu.

\"400 BİN DOLARA KADAR ÇIKAN BİR KATMA DEĞER\"

Kurulan sahnenin iki tarafındaki masalara yerleştirilen ürünleri gösteren Albayrak, \"Sol tarafta, kolemanit bor dediğimiz, Türkiye\'de dünyanın en kaliteli hammadde ürünü, dünya ortalama pazarı 200 dolar civarında. Bunu işleyerek ve rafine ederek toz haline, borik asit dediğimiz hale dönüştürdüğümüzde, dünya piyasasında tonu 600 dolar civarı olan bir ürün halini alıyor. Bundan sonraki süreç, sağdaki masada dünyada elmastan sonra en sert ve dayanıklı element olan bor karbür ingot. Borik asit bor karbüre dönüştüğünde, toz halleriyle birlikte sanayi ve endüstride tonu yaklaşık 40 bin dolara kadar olan mamül dediğimiz ürüne dönüşüyor. Bunu yeni teknolojilerle de işleyerek levhalar şeklinde ürüne dönüştürdüğümüzde, burada zırh levhalar, eğimli ve kıvrımlı olanların özellikle helikopter zırhlarında, silindir boru ve ince olan nükleer santral nötron tutucuları ve soğutmada, zırh ve yelek dediğimiz mukavemeti en dayanıklı ama

müthiş derecede hafif olan ve özellikle savunma sanayimizdeki en stratejik ürüne dönüştürüp iki şeyi başarıyoruz. Yani, hammadde olarak tonu 200 dolardan başlayıp, yüksek teknolojili ürüne dönüştüğünde yaklaşık 400 bin dolara kadar çıkan bir katma değer oluşuyor. Bor karbür, yıllık on binlerce tonluk dev bir pazar büyüklüğüne sahip ve her yıl en hızlı büyüyen pazarların başında geliyor.\" şeklinde konuştu.

\"SAVUNMA SANAYİMİZ AÇISINDAN DA ÖNEMLİ BİR ADIM ATACAĞIZ\"

Bor karbürün Türkiye için önemli bir ihracat alanı olacağını ve dünyada Türkiye\'nin adıyla anılan, örnek, öncü sektörlerinden biri olacağını ifade eden Bakan Albayrak, \"Bor karbür özellikle savunma sanayimizin geliştirilmesi ve yerlilik oranının daha da artırılması adına kritik bir önem taşıyor. Bor karbür düşük yoğunluğu ve yüksek ısıya dayanma özelliği ile savunma sanayimizin güçlenmesine katkıda bulunacak. Özellikle taktik araçlar, helikopterler, uçaklar, hafif zırhlı araçlar ve personel koruyucu yeleklerde kullanılan bor karbürün Türkiye\'de üretilmesi ile savunma sanayimiz açısından da önemli bir adım atacağız.\" dedi.

Bor nitrürün yüksek sıcaklığa dayanıklılığı ve yüksek elektrik yalıtkanlığı özelliğiyle, atom reaktörleri, uçak ve roket motorları alanlarında kullanılabileceğini belirten Bakan Albayrak, \"Bor nitrür de bugün piyasa değeri olarak tonu 50 bin dolarlara ulaşan bir mamül. İşte biz bu teknolojiye de bugün başlattığımız süreç ile ulaşacak, bor nitrürden de çok daha yüksek katma değerde stratejik ürünler elde etme

kapasitesine ulaşacağız.\" diye konuştu.

Bakan Albayrak, Türkiye\'nin dünya bor rezervlerinin yüzde 73\'üne sahip olduğunu bu oranı yüzde 80\'in üzerine çıkaracaklarını söyledi. Törende daha sonra, Eti Maden Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer ile Dalian Jinma Üst Yöneticisi Wang Yanhe tarafından \"Teknoloji Transferi Mutabakatı\" imzalandı.

3- İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU AK PARTİ BAYRAMPAŞA İLÇE BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

*İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

\"Bu memleketin yıllarca karşı karşıya kaldığı olumsuzlukları, tarihin çöplüğüne atmak için bu milletin eline geçmiş en önemli fırsattır.\"

Haber-Kamera: Harun UYANIK-İSTANBUL DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, \"24 Haziran sadece bir seçim değildir. Bu memleketin yıllarca karşı karşıya kaldığı olumsuzlukları,

tarihin çöplüğüne atmak için bu milletin eline geçmiş en önemli fırsattır.\" dedi.

Bakan Soylu, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Soylu burada yaptığı konuşmada kişi başı gelir seviyesinin 11 bin dolara çıktığını söyledi. Türkiye\'nin büyük projelerinin devam ettiğini belirten Soylu Atatürk Havalimanı\'nın yerine yapılacak millet bahçesine değindi. Soylu, \"Bütün bunlar yapılırken, Türkiye huzurunu artırıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu\'da, ülkemin her noktasında, her yerinde hala bu mücadeleye devam ediyor. Bugün Türkiye\'nin her tarafında huzur var. Şimdi bu meseleyi yeni bir sistemle, yarına taşıma zamanı. Bunu hep birlikte yapmalıyız.\" diye konuştu.

Soylu şöyle devam etti: Bugün Allah\'a şükürler olsun güçlüyüz. Eğer güçsüz bir hükümet, güçsüz bir ekonomi, güçsüz bir meclis yapısıyla tekrar Türkiye tekrar karşı karşıya kalırsa, Türkiye\'nin eski haline dönmesi milletimizi üzmekle kalmaz, milletimizden ümidi olanları da üzer. 24 Haziran sadece bir seçim değildir. Bu memleketin yıllarca karşı karşıya kaldığı olumsuzlukları, tarihin çöplüğüne atmak için bu milletin eline geçmiş en önemli fırsattır. Sizler de bu fırsatın taşıyıcılarısınız. 24 Haziran\'a kadar işinizi, gücünüzü, her şeyinizi bırakıp, üstlendiğimiz büyük sorumlulukla geleceğimize, yarınlara güçlü bir miras bırakmak zorundayız. Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en önemli miras, sistemi güzel işleyen, ekonomisi, meclisi güçlü olan, hükümeti güçlü olan ve yarınlara umutla bakan, etrafımızdaki coğrafyaya ışık saçan bir Türkiye\'dir. Bunun önemli bir kısmını altyapımızla hallettik, şimdi sıçrama zamanıdır.\"

4- MİNİBÜSÇÜLERİN POLİSE KEMERLİ SALDIRISI: 1 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Beylikdüzü\'nde polise kemerli saldırıyla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü adliyeye sevk edildi

OLAY ANI KAMERADA

Olay, Beylikdüzü D-100 Karayolu Yanyol Haramidere Mevkii Avcılar istikametinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, görevi devralmaya giden bir polis memuru, yol verme tartışması yüzünden yolcu minibüsü şoförüyle kavga etti. Kavgayı gören diğer minibüs şoförleri de arkadaşlarına yardıma koştu. Minibüs şoförünün kemerle saldırması üzerine polis, silahını ateşledi. Ateşlenen silahtan yerden seken bir mermi minibüs şoförünün bacağına isabet etti. Çevredekiler, kavgayı ayırmaya çalıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan minibüs şoförü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, benzin istasyonu içerisinde minibüs sürücüsünün kemerler saldırması, polisin ikna için silahını ateşlemesi, merminin sekmesi ve sürücünün yaralanması görülüyor.

1 KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Olayla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü Serdar Can (40) emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi\'ne sevk edildi. Kimliği tespit edilen diğer minibüsçü ise aranıyor.



5- CANER ERKİN\'İN HAKEME KÜFÜR İDDİASI

* Hakem Mete Kalkavan şikayetçi olmadığını söyledi.

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL DHA

Spor Toto Süper Lig\'de 23 Ekim 2017 günü oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının 87. dakikasında hakem Mete Kalkavan\'a küfür ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin\'in yargılanmasına başlandı. Caner Erkin\'in katılmadığı duruşmada, hakem Mete Kalkavan, Erkin\'den şikayetçi olmadı. Bir sonraki celse Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan\'ın tanık olarak ifadesine başvurulacak.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya Mete Kalkavan avukatıyla katıldı. \"Hakaret\" suçundan 2 yıla kadar hapsi istenen sanık Caner Erkin ise duruşmaya katılmadı.

KALKAVAN: \"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM\"

Kalkavan, daha önce savcılıkta verdiği ifadesini tekrar ettiğini belirterek \"Ben hakaret içeren bir söz duymadığımdan şikayetçi değilim\" dedi. Duruşmada olaya ilişkin görüntüler izlendi. Daha sonra tekrar söz verilen Mete Kalkavan, \"Herhangi bir hakaret duymadım\" dedi. Kalkavan\'ın avukatı Sevda Polat ise şikayetçi olmadıklarını belirterek davayı takip etmek istemediklerini ifade etti.

ERKİN\'İN AVUKATI MAZERET DİLEKÇESİ VERDİ

Sanık Caner Erkin\'in avukatı Nazlı Kara ise \"Müvekkil eşinin hamileliği nedeniyle gelemedi. Bodrum\'a gitmek durumunda kalmıştır. Bir sonraki celse hazır edeceğiz. Uçak rezarvasyonuna ait çıktıyı ibraz ediyoruz. Mazeretinin kabulüne karar verilmesini talep ederim\" dedi.

TOLGAY ARSLAN TANIK OLARAK DİNLENECEK

Caner Erkin\'in mazeretini kabul eden mahkeme, Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan\'ın tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, düzenlenen görüntü inceleme tutanağına göre, Mete Kalkavan\'ın sanık futbolcu Caner Erkin\'e sarı kartını gösterip cebine koyduktan sonra uzaklaştığı, bu sırada Erkin\'in el kol hareketleri yaparak bir şeyler söylediği ve tepki gösterdiği belirtiliyor. Caner Erkin ifadesinde, sinkaflı sözler kullanmadığını söylediğine yer verildi. İddianamede, Caner Erkin\'in maçta görev yapması nedeniyle kamu görevlisi statüsünde bulunan hakemin futbolcu ile ilgili verdiği karar nedeniyle müsabaka alanında bağırmak suretiyle sinkaflı sözler söylediği, ortamın yoğunluğu ve gürültüsü nedeniyle mağdurun bu sözleri duymamış olabileceği ancak aralarında mesafe ve ortam itibariyle hakaretin huzurda gerçekleştiğinin kabulü gerektiği belirtilerek, Caner\' Erkin\'in, \"Hakaret\" suçundan 2 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

6-POLİSTEN TEK TEKER KAÇIŞ



Haber: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Büyükçekmece\'de motosikleti tek teker üzerinde süren kişi arkasından gelen polisin uyarısına aldırmadan kaçtı.

D-100 Karayolu Kumburgaz mevkiinde motosikletini tek teker üzerinde süren ve trafiği tehlikeye düşüren kişi kırmızı ışıkta durdu. Arkasından gelen polis ekibi, \"Artistlik yapma sağa çek\" diye megafonla uyardığı motosikletlinin önünü kesti. Sağa yanaşır gibi yapan ve bir anda gaza yüklenen motosikletli son sürat uzaklaşarak kaçtı. Olayı kask kamerasıyla kaydeden motosikletli \"Arkamda polis olduğunu fark etmedim, o yüzden teker yaptım. Bilsem normal giderdim. Abimiz ne artistlik yapıyorsun çek sağa dedi ama, yaptık bir hata. Motosikletten olmanın anlamı yok\" yazarak görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

