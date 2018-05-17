DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

(ek görüntü ve bilgiyle)

1- TAKSİM\'DE TRAFİK POLİSİ VE İTFAİYECİNİN TARTIŞMASI CEZA İLE SONUÇLANDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL İstanbul DHA

Beyoğlu\'nda trafik polisi ile itfaiye ekibinin arasındaki tartışma itfaiye ekibine ceza kesilmesiyle son buldu.

POLİS İLE İTFAİYECİ TARTIŞTI

Beyoğlu İtfaiye ekibi aldığı bir ihbarla İstiklal Caddesi\'ne hayvan kurtarmak için yola çıktı. Sıraselviler Caddesi\'nden İstiklal Caddesi girişine gelen itfaiye ekibi orada trafik denetimi yapan ve durdurduğu motosikletlere cezai işlem uygulayan motosikletli trafik polisinden yol istedi. Kaldırımdan geçmek isteyen itfaiye ekibi, motosikletlerin çekilmesini istedi. Trafik polisi, \"Burası yol değil yan taraftan geç\" deyince itfaiyeciler ve trafik polisi arasında tartışma yaşandı. Polisin gösterdiği yolun dar olduğunu söyleyen itfaiye ekibi, geçmekte ısrar edince tartışma büyüdü.

343 LİRA CEZA KESİLDİ

Bir süre devam eden tartışma olayı duyup gelen polisin araya girmesiyle son buldu. Olay yerine gelen bir itfaiye amiri de polise, \"Olaya giderken kural ihlali de olur ters şeride girildiği de olur\" demesi kameralara yansırken, polis de \"Tabi tabi adam da ezilir\" diyerek karşılık verdi.

İtfaiye aracı sürücüsü Mustafa Öztürk\'ün ehliyetini alan polis, \"trafiği tehlikeye düşürmek\"ten 235, \"Kaldırım işgali\"nden 108 lira olmak üzere toplamda 343 lira para cezası yazdı.

Tartışma sonrası ihbara giden itfaiye ekibi dönüşte polisin ilk baştan gösterdiği yoldan çıkarak merkezine döndü.

Görüntü Dökümü

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-Polisin İstiklal Caddesi girişinde durdurduğu itfaiye ekibi

-Polis ve itfaiyecilerin tartışması

-Olayı duyup gelen itfaiye amiri ve polis arasındaki diyaloglar

-İtfaiye aracının aldığı ihbar için İstiklal Caddesine devam etmesi

-İtfaiye aracının geçmek istediği yer ve polisin gösterdiği yol

-Vatandaş ile röportaj

-Görevden dönen itfaiye aracı

-İtfaiyenin polisin ilk gösterdiği yoldan çıkması ve gidişi

-Polisin itfaiyeye caza yazdığı makbuz

-Uygulama yapan trafik polisinin durdurduğu ve olaya şahit olan Erol Yayla ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

17.05.2018 - 15.47 Haber Kodu : 180517101

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2- ÇARŞIDA, TOPTANCIDA, TATLICIDA GÜNDEM FISTIK

- Fıstık fiyatlarındaki artış çarşıda satışı durdurdu, tatlıcılar alternatif yollara yöneldi.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Kabuklu fıstığın fiyatı son bir yılda 40-50 liradan 65-85 liraya, tatlılarda kullanılan boz iç Antep fıstığının fiyatı 100 liradan 210 liraya kadar çıktı. Fıstık toptancıları kiloyla fıstık alanların artık gramla aldığını belirtirken, tatlıcılar ise cevizli, fındıklı üretime yönelmeye başladı

\"1 KİLO FISTIK ALAN ŞİMDİ 250 GRAM ALIYOR\"

Mısırı Çarşı\'ndaki kuruyemişçiler, fiyatların artması nedeniyle, fıstık satışının çok düştüğünü belirtiyor. Bir kuruyemişçi, \"Geçen sene fıstığın fiyatı 55 liraydı. Şimdi satış yok. 1 kilo fıstık alan şimdi 250 gram alıyor\" dedi.

ESKİDEN ÇUVALLA SATILIYORDU

Rami\'de bulunan haldeki toptancılar ise iç fıstık fiyatlarının 210 liraya kadar ulaştığını, tüccarların fıstığı elinde tuttuğu için artış yaşandığını belirtti. Kuruyemiş toptancısı Hacı Kerimoğlu, \"4-5 tane Gaziantepli tüccar bunu ürünü saklıyorlar, istedikleri gibi fiyat verip, istedikleri gibi satış yapıyorlar. İstedikleri zaman 300 liraya çıkarabilirler, istedikleri zaman 50 liraya düşürebilirler\" dedi.

Kerimoğlu, bir haftada 90 liralık fıstığın fiyatının 140 lira, tatlılarda kullanılan 140 liraya satılan boz iç fıstığın 210 lira olduğuna dikkat çekerek, \"Bu fiyat bir haftada bu hale geldi. Geçen sene boz iç fıstık 10 liraydı\" şeklinde konuştu.

Toptancılar, fıstığın eskiden çuvalla satıldığını, şimdi ise az az satıldığını belirtiyor.

FISTIKLI TATLIYA TALEP DÜŞTÜ

Tatlıcı Numan Erdemli, stokta bulunan fıstık ile baklava ürettiklerini ifade ederek, \"Fıstıklı baklavaya talep var ama şu anda üretemiyoruz. Elimizdeki stokları kullanmaya çalışıyoruz. Stoklar bittiği zaman fıstıklı baklava üretmeyeceğiz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kuruyemişçilerden görüntü

-Fıstık fiyatları

-Kuruyemişçilerle röportaj

-Fıstık görüntüsü

-Toptancıların görüntüsü

-İç fıstık görüntüsü

-Toptancılar ile röportaj

-Tatlı görüntüsü

-Tatlıcılarla röportaj

- Detaylar

17.05.2018 - 16.57 Haber Kodu : 180517127

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3- BAĞCILAR\'DA SEÇİM STANDI SALDIRISI ŞÜPHELİLERİ SERBEST...

* Müştekilerin şikayetinden vazgeçtiği mahkeme tahliyeye ilişkin kararında vurgulandı.

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Bağcılar\'da İYİ Parti\'nin seçim standına düzenlenen ve 8 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin tutuklanan 2 kişinin, itiraz üzerine adli kontrol şartıyla geçtiğimiz günlerde serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

OLAY 6 MAYIS\'TA OLMUŞTU

Bağcılar\'da seçim standı açan İYİ Partili gruba, 6 Mayıs Pazar günü saat 20.30 sıralarında ellerinde sopa ve bıçak bulunduğu belirtilen grup saldırıda bulunmuş, parti standında bulunan 4\'ü bıçaklı 8 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 6\'sı, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Yaralama olayında bıçak kullandığı iddia edilen 2 şüpheli ise, tutuklanmıştı.

MÜŞTEKİLERİN ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİĞİ KARARDA BELİRTİLDİ

2 şüphelinin tutuklanmasına Avukat Orkun Ayhan itiraz etti. İtirazı değerlendiren Bakırköy 3. Sulh Ceza Mahkemesi, \"İsnat edilen suçun TCK kapsamında alt ve üst sınırları, güncel infaz yasası ve müştekilerin soruşturma dosyasında ayrı ayrı ibraz etmiş oldukları şikayetten vazgeçme dilekçeleri birlikte değerlendirildiğinde mevcut delil durumu itibariyle tutuklama tedbirinin beklenen ceza karşısında orantısız olacağı, bu aşamada adli kontrol tedbirleri ile beklenen faydanın sağlanabileceği değerlendirmekle itirazın kabulüne karar vermek gerekmiştir\" denildi. Şüpheliler Şenel Bozkurt ve Ferdi Aydemir\'in tahliyesine karar veren hakimlik, 2 şüphelinin de yurtdışına çıkışını yasakladı ve her pazar günü adreslerine en yakın karakola imza atma tedbiri koydu.

Görüntü Dökümü:

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Olaya ilişkin arşiv görüntüler

17.05.2018 - 16.44 Haber Kodu : 180517121

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4- İPSALA SINIR KAPISI\'NDAN ANKARA\'YA ANLAMLI KOŞU



Haber-Kamera: Cansel KİRAZ- Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA)

İSTANBUL Masterleri Atletizm Kulübü üyeleri, \'Atatürk\'ü Anma ve Barış Koşusu\' kapsamında Atatürk\'ün Selanik\'teki evinin bahçesinden alınan toprağı her yıl Anıtkabir Müze Müdürlüğü\'ne teslim ediyor. Kulüp üyelerinin aldıkları toprakla Ankara\'ya gitmek üzere İpsala Sınır Kapısı\'ndan başlattıkları koşuda İstanbul\'a gelindi.

\"MANEVİ DEĞERİ YÜKSEK BİR KOŞUMUZ\"

Koşuya katılanlar trafik polisleri ve ambulans eşliğinde, Ankara\'ya giden servislerinden inerek 5\'er kilometre aralıklarla dönüşümlü olarak koşuyor. Koşuyu her sene geleneksel olarak düzenlediklerini söyleyen İstanbul Masterleri Atletizm Kurulu Üyesi Ergün Özkuroğlu, \"Toprağımız var bayrağa sarılı. Onu her sene elden ele 737 kilometre İpsala\'dan Ankara\'ya kadar koşarak, aralıksız gece de dahil ulaştırmaktayız. Geleneksel, manevi değeri yüksek bir koşumuz. Şu anda 39 kişi koşuyor dönüşümlü olarak, 5\'er kilometre halinde gruplar oluşturuyoruz. İstanbul\'dan Taksim Meydanı\'na 35 kişilik bir gruptu\" dedi.

Pendik D-100 Karayolu- Ankara istikametinde konuşan Özkuroğlu, \"Taksim\'den Ankara etabımızda da 39 kişi mevcut . Toplam 74 kişi civarı. Yolun durumuna ve arkadaşların performansına göre gidiyoruz\" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü

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- İstanbul Masterları Atletizm Kulübü üyesi sporcunun elinde toprakla D-100 karayolunda koşması

- Trafik polislerinin sporcuyu takibi

- İstanbul Masterları Atletizm Kurulu Üyesi Ergün Özkuroğlu\'nun konuşması

- Servisteki sporcuların görüntüsü

- Genel ve detaylar

17.05.2018 - 15.27 Haber Kodu : 180517099

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5 - SELAHATTİN DEMİRTAŞ\'IN YARGILANDIĞI \"CUMHURBAŞKANINA HAKARET\" DAVASI...

Haber: Serpil KIRKESER /İstanbul DHA

HDP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş\'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davaya devam edildi. Savunmasını tam olarak hazırlayamadığını belirten Demirtaş, seçim çalışmalarını da gerekçe göstererek duruşmaya gelmedi. Duruşma Demirtaş\'ın savunmasının alınması için ertelendi.

DEMİRTAŞ DURUŞMAYA KATILMADI

Bakırköy Adalet Sarayı\'nda bulunan 38. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu bu davadan tutuksuz olan sanık Selahattin Demirtaş katılmadı. Şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı duruşmada avukatı Ferah Yıldız temsil etti.

DEMİRTAŞ MAZETET DİLEKÇESİ GÖNDERDİ

Hakim Hasan Arı, Edirne F Tipi cezaevinde olan sanık Demirtaş\'ın mahkemeye mazeret dilekçesi göndererek savunmasını tam olarak hazırlayamadığından ve seçim çalışmalarından dolayı duruşmaya gelemeyeceğini beyan ettiğini söyledi.

ANAYASA AYKIRILIK TELEPLERİ REDDERDİLDİ

Söz alan Demirtaş\'ın avukatı Bilal Kalkan, \"HDP Cumhurbaşkanı adayı olan müvekkilimizin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin süreci daha önce özetlemiştik. Dokunulmazlığın kaldırılması parlamento kararı ile olması gerekir. Yürütmenin bu konuda bir karar alarak dokunulmazlığı kaldırılması anayasaya aykırıdır. Bu durumun yürütmenin onayına hiçbir şekilde sunulmaması gerekir. Bu sebeple daha önce talep ettiğimiz hususun kanuna uygun şekilde verilmesini istiyoruz\" dedi. Sanıklar vekillerinin anayasa aykırılık taleplerinin reddeden mahkeme, sanık Demirtaş\'ın bir sonraki duruşmada hazır bulunması halinde savunmasının alınmasına karar verdi. Duruşma Aralık\'a ertelendi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, Selahattin Demirtaş, Rusya ziyaretinin ardından 2015 yılının Aralık ayında Atatürk Havalimanı\'nda yaptığı konuşmada kullandığı ifadelerle eleştiri sınırlarını aştığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kişisel haklarına haksız saldırı niteliği taşıdığı belirtiliyor. Demirtaş\'ın \"Cumhurbaşkanı\'na hakaret\" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi isteniyor.

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6 - HRANT DİNK CİNAYETİ DAVASINDA BİR TAHLİYE...

Haber: Özden ATİK /İstanbul, DHA

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink\'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 11\'u tutuklu 85 sanıklı davada, tutuklu mülkiye başmüfettişi Şükrü Yıldız\'ın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 74. celsesi görülen duruşmaya, eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ile gazeteci Ercan Gün katıldı. 5 tutuksuz sanığın da hazır bulunduğu duruşmaya, kimi hükümlü veya sanıkların Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılımı sağlandı. Duruşmada, müdahil Dink ailesini ise avukatları temsil etti. Duruşmada, sanık, sanık avukatları ve müdahil Dink ailesinin avukatlarının talepleri alındı. Kimi sanık avukatları, müvekkilleri yönünden dosyanın ayrılması, sanıkların duruşmaya gelme zorunlulukları ile adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması, tahliye ve beraat taleplerinde bulundu.

RAMAZAN AKYÜREK TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU

SEGBİS ile duruşmaya bağlanan tutuklu sanık Ramazan Akyürek, \"Koruma tahsis etmeyen emniyet müdürü değilim. Cinayet öncesi geçen 8 aylık sürede konuyu takip etmesi, gerekirse operasyon yapması gereken Trabzon emniyet müdürü değilim. Bilerek veya bilmeden görevini ihmal eden kişi ben değilim. Görevini ihmal edenler bugün ortaya çıkmış durumda ama tutuksuz yargılanıyorlar. Bense 40 aydır tutukluyum. Tahliyemi istiyorum\" dedi. Tutuklu sanıklardan dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube görevlisi Muharrem Demirkale ise, \"Tahliye talep etmiyorum çünkü ben suçsuzum\" diye konuştu.

DURUŞMA 10 TEMMUZ\'A BIRAKILDI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık dönemin mülkiye müfettişlerinden Şükrü Yıldız\'ın, suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklu kaldığı süreye göre tahliyesine karar verdi. Heyet, Şükrü Yıldız hakkında yurtdışına çıkış yasağı da koydu. Eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek, eski Trabzon Jandarma Alay Komutanı Ali Öz ve gazeteci Ercan Gün\'ün de aralarında bulunduğu 10 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, 10- 11 ve 12 Temmuz\'a erteledi.

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7- GAZETECİ LEVENT GÜLTEKİN İFADE VERDİ...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

İnternet üzerinden yayın yapan bir programda söylediği sözler nedeniyle hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılan gazeteci Levent Gültekin, savcıya ifade verdi.

Gazeteci Levent Gültekin, avukatı Çağrı Çetin ile bugün Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcısına ifade veren Gültekin, söylediklerini gazeteci sorumluluğuyla dile getirdiğini savundu. Gültekin ifadesinde, \"Cumhurbaşkanının yaptığı her iş, aldığı her karar o ülkedeki herkesin hayatını etkiler. Hayatlarımızı etkileyecek uygulamalarla ilgili eleştiri yapmak bizlerin temel hakkıdır. Söylediğim sözler Cumhurbaşkanı\'nın şahsına değil genel bir eleştiriydi. Güçlü bir iktidarın karşısına bir gün birisinin çıkıp onu siyaseten yeneceğini anlatmaya çalıştım\" dedi. Gültekin ifadesinin ardından avukatıyla adliyeden ayrıldı.



