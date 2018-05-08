DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- GASPÇILARIN PARA DOLU ÇANTAYLA KAÇIŞ ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Bahçelievler\'de Kuyumcukent\'ten çıkan kurye aracını durduran gaspçılar 1 milyon 200 bin lirayı alarak kaçtı. Gaspçıların para dolu çantayla kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.



Görüntü Dökümü:

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-Oto parka girmeleri

-Araçtan inip kaçmaları

-Sokak kameralarına yansıyan görüntüleri

-Para dolu çantayla kaçmaları

-Gasp anı

-Detaylar

08.05.2018 - 10.27 Haber Kodu : 180508015

08.05.2018 - 10.40 Haber Kodu : 180508018

08.05.2018 - 11.01 Haber Kodu : 180508027

08.05.2018 - 15.13 Haber Kodu : 180508102

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2- İSTANBUL\'DA EN ÇOK BAŞVURU AK PARTİ\'YE

* İstanbul\'da milletvekili aday adaylığı için partilere başvuranların sayısı belli oldu.

* En yüksek başvurusu bin 388 kişiyle AK Parti\'ye oldu. CHP\'ye başvuranların sayısı ise yaklaşık 600 kişi. MHP\'ye 302, SP\'ye ise 150 kişinin aday adaylığı için başvuruda bulunduğu öğrenildi.



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

24 Haziran seçimlerine iki aydan kısa süre kala, partilerin milletvekili aday adayı başvuruları büyük ölçüde tamamlandı.

İstanbul\'da milletvekilliği aday adaylığı için en yüksek başvuru bin 388 kişiyle AK Parti\'ye yapıldı. Temayül yoklamalarını dün tamamlayan AK Parti\'nin önümüzdeki günlerde milletvekili adaylarını açıklaması bekleniyor. İstanbul\'da AK Parti\'yi yaklaşık 600 milletvekili aday adayı başvurusu ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) izledi. Dün aday adayı başvurularını tamamlayan CHP\'de de yakın zamanda aday listesinin açıklanacağı öğrenildi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)\'nin İstanbul\'da aday adayı başvuru sayısı ise 302 oldu. Saadet Partisi (SP)\'nden de İstanbul\'dan milletvekili adaya adaylığı başvurusu sayısı yaklaşık 150 kişi oldu.

İYİ Parti ve Büyük Birlik Partisi (BBP)\'nden ise milletvekili aday adayı başvuru sayılarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

EN YÜKSEK ÜCRET CHP\'DE

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)\'nın geçen yılın Temmuz ayında yaptığı düzenlemeyle TBMM\'de 550 olan milletvekili sayısını 600\'e çıkarmıştı. Buna göre İstanbul\'un 88 olan vekil sayısı 97\'ye yükselmişti.

Milletvekili aday adayları, partilerin genel merkezleri ya da il merkezlerine yaptıkları başvurularda, siyasi partilere göre farklılık gösteren ücretler ödedi. AK Parti adaylık başvurusu için erkek adaylardan 6 bin lira, kadın ve genç adaylardan 3 bin lira, engellilerden ise bin lira aldı. AK Parti başvurular 29 Nisan\'da sona erdi.

Adaylardan istenen en yüksek ücretler CHP\'deydi. CHP\'de 30 Nisan\'da başlayan adaylık başvuruları 7 Mayıs\'ta sona erdi. Başvuru ücreti olarak kadın, genç ve engellilerden 5 bin, erkek adaylardan ise 10 bin lira alındı. Başvurularda bin lira dosya ücreti talep edildi.

MHP\'de aday adaylarının başvuru 26 Nisan\'da başladı, 3 Mayıs\'ta sona erdi. MHP, engelli aday adaylarından başvuru ücreti almazken, kadın ve erkeklerden 2 bin 500 lira başvuru aidatı aldı. HDP\'den adaylık başvuruları 28 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında alındı. Aday adaylarından erkekler 2 bin 500 lira öderken, kadın, genç ve engellilerden ücret talep edilmedi.

GAZİ ADAY ADAYLARINDAN İSE BAŞVURU ÜCRETİ TALEP EDİLMEDİ

İYİ Parti\'de ise milletvekili aday adayı başvuru süreci 30 Nisan\'da başladı ve 4 Mayıs\'ta sona erdi. Başvuru aidatı olarak erkek adaylardan 5 bin lira, kadın ve genç adaylardan 2 bin 500 lira, engelli adaylardan ise bin lira alındı. Gazi aday adaylarından ise başvuru ücreti talep edilmedi. BBP ise 24 Haziran seçimine ilişkin aday adaylığı müracaatları 7 Mayıs\'ta bitti. BBP\'de erkek adaylardan bin lira, kadın adaylardan 500 lira adaylık başvuru ücreti alınırken, engelliler ve şehit yakınlarından ücret talep etmedi.

ÜCRETSİZ ADAYLIKLAR

Saadet Partisi\'nde, erkek aday adayları için 3 bin lira, kadın ve genç aday adayları için bin 500 lira talep etti. Buna karşılık Vatan Partisi, HÜDA PAR ve BTP\'de aday adaylığı ücretsiz oldu. Hür Dava Partisi\'nde (HÜDA PAR) milletvekili aday adaylığı başvuruları 10 Mayıs, Vatan Partisi\'nde 18 Mayıs ve Demokrat Parti (DP)\'de 11 Mayıs\'a kadar sürecek.

BAĞIMSIZLARIN BAŞVURUSU SÜRÜYOR

Bağımsız milletvekili adayı olmak isteyenler ise 21 Mayıs Pazartesi, saat 17.00\'ye kadar milletvekili seçilmek istedikleri çevrenin il seçim kuruluna başvurabiliyor



Görüntü Dökümü:

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- AK Parti il başkanlığının görüntüsü

- CHP il başkanlığının görüntüsü

- İYİ Parti il başkanlığının görüntüsü

- Detaylar

08.05.2018 - 15.14 Haber Kodu : 180508103

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3- DOĞU PERİNÇEK: İMZA SAYISI 80 BİN KADAR

* Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek,

\"Hemen hemen 80 bin kadar. Ama bugün biter bu iş\"

\"Elektrikler kesik olduğu için özellikle de İstanbul\'un çeşitli ilçelerinden insanlar geliyor ve imza atamadan dönüyorlar\"

\" (Muharrem İnce\'nin imza çağrısı) Teşekkür ederim. Hangi vatandaşımız ve hangi seçkin şahsiyet bu tür çağrılar yapıyorsa doğru çağrılar yapıyor\"

Haber - Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ - İSTANBUL,DHA

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza vermek üzere eşi Şule Perinçek ile birlikte saat 14.15 sıralarında Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu\'na geldi. Bir grup partili tarafından \'Öncü, cesur Doğu Perinçek\' sloganlarıyla karşılanan Perinçek, burada bir basın açıklaması yaptı.

Türkiye\'nin zor günlerin içerisine girdiğini belirten Perinçek, \"Önümüzde zor bir dönem var. Ekonomideki zorluklar, güvenlikte karşılaştığımız ciddi tehditler ama bu zor dönemden Türkiye kararla, büyük çözümle devrimle çıkacaktır. Türkiye bir devrim sürecine girmiştir. Atatürk devrimi sürecine girmiştir. Bu dönemde Atatürk rotasında Türkiye çözüm bulacaktır\" diye konuştu.

\'ELEKTRİKLER KESİK\' VE \'SİSTEM ÇÖKTÜ\' İDDİALARI

Doğu Perinçek, bazı şehirlerde sistem arızası nedeniyle cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza atılamadığını öne sürdü.

Perinçek, \"Adana, Aydın, Muğla, Tekirdağ, Germencik.. Türkiye\'nin her yerinden telefonlar geliyor. Elektrikler kesik olduğu için özellikle de İstanbul\'un çeşitli ilçelerinden insanlar geliyor ve imza atamadan dönüyorlar. Yani imza atmak bir eziyet haline getirilmiştir. Şimdi Vatan Partisi\'nin 100 bin oyu aşma ihtimali belirince elektrikler kesilmeye, sistemi çökertiyorlar. Sistem çöktü ama çöken elektrik sistemi değil Türkiye\'de mevcut sistem çöktü. ABD\'ye bağlı, borçlanma ekonomisine bağlı sistem çöktü. Laikliğe karşı kurulmak istenen yobaz sistem çöktü. Ama çöken sistemden Atatürk rotasında Atatürkçü, milliyetçi, devrimci, halkçı, laik ve devrimci sistemiyle çıkacaktır.\"

MUHARREM İNCE\'NİN İMZA ÇAĞRISI

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Vatan Partisi lideri Perinçek, bir soru üzerine şu an itibariyle kendisi için toplanan imza sayını açıkladı. Perinçek, \"Hemen hemen 80 bin kadar. Ama bugün biter bu iş\" dedi. CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin Perinçek için de imza atılması yönündeki çağrısının hatırlatılması üzerine de Doğu Perinçek, \"Teşekkür ederim. Hangi vatandaşımız ve hangi seçkin şahsiyet bu tür çağrılar yapıyorsa doğru çağrılar yapıyor. Çözüm Vatan Partisi\'ndedir. O, hangi niyetle yapıyorsa yapsın

bizim için değerlidir\" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından İlçe Seçim Kurulu\'nun bulunduğu binaya geçen Perinçek ailesi, burada cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verdi. Çıkışta da kısa bir açıklama yapan Perinçek, \"Sistem çökmüştü ama biz gelince çalıştı. Demek ki biz gelince sistem çalışacak\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Doğu Perinçek\'in eşiyle gelişi

-Perinçek\'in açıklamaları

-Soruları yanıtlaması

-İlçe Seçim Kurulu\'na girişi

-Çıkışta açıklama

-Oy verme işlemleri (Cep telefonu)

-Genel ve detaylar

08.05.2018 - 15.58 Haber Kodu : 180508126

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4 - BEYAZIT MEYDANI\'NDA \"BÖLÜNME\" PROTESTOSU DEVAM EDİYOR



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-İSTANBUL DHA

Üniversitelerin bölünmesini öngören kanun tasarısına karşı yapılan protestolar, İstanbul Beyazıt Meydanı\'nda devam etti. Öğrenci ve öğretim görevlileri açık alanda ders işleyerek tasarıya tepki gösterdi.

İstanbul Üniversitesi\'ne bağlı Siyasal Bilimler, Orman, Hasan Ali Yücel, Cerrahpaşa Tıp ve Edebiyat Fakültesi öğrencileri ile öğretim görevlileri saat 12.30\'da meydanda toplandı. \"Anlatılan Bizim de Hikayemiz\", \"Üniversitemi bölme\", \"HAYEF Beyazıt\'tan gitmeyecek\" pankartı açan grup üyeleri sık sık bölünme karşıtı slogan attı. Tarihi kapının önünde ders işleyen grup adına ilk açıklamayı Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Raşit Tükel yaptı. Tükel \"Burada açık hava dersleri vererek, meclise buradan tekrar seslenerek itirazımızı bugün de yükselteceğiz. Sesimizi TBMM üyelerinin duymasını isteyeceğiz. Bunun için çabamızı tekrar göstereceğiz. Bu yasa tasarısı TBMM\'den çekilmelidir. Bunu burada bir kez daha ifade ediyoruz\" dedi

AÇIK HAVADA DERS

Açık alandaki \"Akademisyen yetiştirmede multidisipliner araştırmaların önemi\" başlıklı dersi İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı üyesi Prof Dr Tamer Demiralp verdi. Dersin ardında yapılan basın açıklamasında \"Bu yasa tasarısının bilimsel nesnel ya da tutarlı bir gerekçesi yoktur. Bu yasa tasarısı kamu yararına değildir. İstanbul Üniversitesi bileşenleri olarak TBMM\'ye sesleniyoruz. Bu yasa tasarısını geri çekin. Yasa tasarısı geri çekilinceye kadar mücadele etmeyi sürdüreceğimiz kararlılığını ifade etmek istiyoruz\" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Üniversite önünde toplanan kalabalık

-Açılan pankart ve dövizler

-Atılan sloganlar

-Tükel\'in konuşması

-Ders işlenmesi

-Basın açıklamasının okunması

-Alkışlar

-Genel ve detaylar

08.05.2018 - 15.57 Haber Kodu : 180508124

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(YARIŞMADAN GÖRÜNTÜYLE )

5- DARÜŞŞAFAKA ROBOT KULÜBÜ ABD\'DEN BÜYÜK ÖDÜLLE DÖNDÜ

İstanbul DHA

Darüşşafaka Lisesi \'Sultans Of Türkiye\' robot takımı, dokuz yıldan beri uluslararası turnuvalardan 15 önemli ödülle döndü. Son olarak dünyaca ünlü robotik yarışması FIRST\'te en prestijli ödüle layık görüldü.

Darüşşafaka Lisesi\'nin robot kulübü \'Sultans Of Türkiye\' 2009\'dan beri özellikle takım ruhu ve sosyal becerileriyle dünyanın önemli yarışmalarından 15 ödülle döndü. Bunlar arasında FIRST\'ün Seattle, Chicago, San Francisco ve Orlando gibi bölgesel robotik turnuvalarında en prestijliler arasında gösterilen \'Jüri Özel Ödülü\' ile \'Chairman\'s Award\' (Başkanlık Ödülü) da bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

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ABD\'deki yarışmadan görüntüler

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6- PEMBE ROTA\'NIN HEDEFİ 10 BİN KADIN



Haber: İlknur SARGUT Kamera: Hüseyin ÇAKMAK, İSTANBUL, (DHA)

Kadın kanserleri alanında çalışmalar yürüten Pembe İzler Derneği, 8 Mayıs Dünya Yumurtalık Kanseri Günü\'nde \"Pembe Rota\" projesini başlattı. Dernek Başkanı Arzu Karataş hedeflerinin 10 bin kadına ücretsiz jinekolojik kanser taraması yaptırmak olduğunu belirtti. Tıbbı Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir ise, \"Kadınlar ergenlikten itibaren yıllık olarak jinekolojik muayenelerini yaptırmalı\" dedi.

Modacı Bahar Korçan, İpek Açar, Gülben Ergen ve pek çok ünlü simanın destek verdiği proje, \'Rotamız pembe, geleceğimiz güvende\' sloganıyla yola çıktı. Yumurtalık, rahim ve rahim ağzı kanserleri gibi jinekolojik kanserler hakkında farkındalık yaratmayı amaçlayan \'Pembe Rota\' projesi 8 Mayıs Dünya Yumurtalık Kanseri Günü\'nde tanıtıldı. Pembe İzler Derneği Başkanı Arzu Karataş, Türkiye\'de her yıl 3 bin kadının yumurtalık, 5 bin kadının rahim, bin 500 kadının ise rahim ağzı kanseri ile tanıştığına dikkat çekti.

\"ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR\"

Birçok kanser türünde olduğu gibi yumurtalık kanserinde de erken tanının önemine vurgu yapan Arzu Karataş, \"Pembe İzler Derneği, kadın kanserleri derneği. Yumurtalık, rahim, rahim ağzı ve meme kanseri üzerine kurulmuş ve buna odaklanmış bir dernek. Bugün 8 Mayıs Dünya Yumurtalık Kanseri Günü ve her yıl ne yazık ki Türkiye\'de 3 bin kadın yumurtalık, 5 bin kadın rahim bin 500 kadın ise rahim ağzı kanseri ile tanışıyor. Meme kanseri, kadınların birliği ve gücüyle çok sahip çıkılmış kanser türü. Bu sefer yumurtalık, rahim ve rahim ağzına odaklanalım, kadınlarımızı bilinçlendirelim ve farkındalık yaratalım istedik. \'Rotamız pembe, geleceğimiz güvende\' sloganıyla Türkiye çapında yola çıkıyoruz. Özellikle yumurtalık kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor. Kadınlarımızı bilgilendirelim ve tarayalım istedik\" diye konuştu.



\"HEDEFİMİZ 10 BİN KADINA ULAŞMAK\"

Kampanyanın henüz ilk günlerinde olmasına rağmen ücretsiz taramadan yararlanmak isteyen 2 bin kadının başvuruda bulunduğunu ifade eden Karataş, \"Ulaşmak istediğimiz kitle,özellikle ailesinde yumurtalık, rahim ve rahim ağzı ile meme kanseri geçirmiş olan 40 yaşın üzerindeki kadınlar. Bin kadınla başladık, amacımız 10 bin kadına ulaşmak. Bilinçlendirmek ve destek olmak isteyen herkese kapımız açık\" dedi.

\"İLK 10 KANSER TÜRÜ ARASINDA YER ALIYOR\"

Yumurtalık kanserinin görülme sıklığının Türkiye ve dünyada arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Gökhan Demir, \"Bugün kadınlarda görülen ilk 10 kanser arasında yer alıyor. Yaklaşık her 100 kadından 10 ila 15\'i yumurtalıklarla ilgili hastalıklar açısından risk altında olabiliyor. Yumurtalık kanseri diğer bazı kanser türleri gibi rutin taraması olmayan bir kanser türü. Kadınların ergenlik yaşlarından itibaren yıllık olarak jinekolojik muayenelerini yaptırmaları gerekiyor. Mutlaka kadın doğumcunun, jinekologun \'Normal dışı bir oluşum kistvar mı?\' diye yumurtalıkları değerlendirmesi gerekiyor. Bunun dışında rutin taraması olmayan bir kanser türü. Kadınların özellikle ailesinde birden fazla kişide meme kanseri varsa, ailede başka bir bireyde yumurtalık ya da rahim kanseri varsa jinekolojik takip açısından daha duyarlı olmaları lazım\" ifadelerini kullandı.

\"D VİTAMİNİ TAKVİYESİ ALIN\"

Kanserin erken teşhiste yüzde 90 ila 95 oranında tedavi edilebileceğini anlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı/Jinekolog Onkolog Prof. Dr. Mete Güngör, \"Eğer kanser ilerlemişse biz bu kişilerin yüzde 50 ila 60\'ını ilk 5 yıl içinde kaybediyoruz. Yüzde 80\'i de maalesef tekrarlamış kanser olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle düzenli muayene son derece önemli. Bazı risk faktörlerine dikkat etmek gerekiyor\" dedi.

Sağlıklı beslenme ve D vitamini takviyesinin önemine de değinen Prof. Dr. Mete Güngör, bu hastalıktan korunmak isteyen kadınların beslenmesinde dikkat etmesi gereken hususları şöyle sıraladı:

\"Düzenli ve sağlıklı beslenme çok önemli, obeziteden kaçınmak gerekiyor. Daha çok sebze, meyve yemek, çay içmek çok yararlı. Özellikle yeşilçay olmak üzere çayın her türlü hali yeşil sebzeler, meyveler, keten tohumu, Brüksel lahanası, kuruyemişler etkili olabilecek besinler arasında. İşlenmiş et, yağlı yiyecekler maalesef bu kanserin riskini artırıyor. Kadınların D vitamini eksikliği yaşamamalarını tercih ediyoruz. Çünkü çalışmalar bize yumurtalık kanserinde D vitamini eksikliğinin katkıda bulunduğunu gösteriyor. Bu nedenle hem korunma hem de tedavi amaçlı bile D vitamini desteğini yumurtalık kanserlerinde kullanıyoruz. Günlük bin ila 4 bin ünite D vitamini alınmasının yumurtalık kanseri riskini azalttığını gösteren çalışmalar var. Egzersiz de son derece önemli.\"

2 AMELİYAT 18 SEANS KEMOTERAPİNİN ARDINDAN SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Yumurtalık kanseriyle uzun bir süre mücadele eden ünlü Moda Tasarımcısı Bahar Korçan ise 2 ameliyat ve 18 seans kemoterapi tedavisi gördüğünü belirtti. Devam tedavi sürecinde olduğunu belirten Korçan, hastalıkla mücadele eden kadınlara şu tavsiyelerde bulundu:

\"İnsanın başına gelmeyince anlamıyor. Bana 2 yıl evvel yumurtalık kanseri teşhisi konuldu. Doktorlarım ve Pembe İzler Derneği ile el ele vererek sağlığıma kavuştum ve \'devam tedavim\'sürüyor. Yumurtalık kanseri kolay anlaşılabilir bir kanser türü değil. Farkına vardığınızda hastalık ilerlemiş oluyor. O nedenle kadınlara tavsiyem senede bir kere jinoekologonkologa görünmeleri. Kadınların kendi bedenleri ile barışık olup muayenelerini düzenli yaptırmaları gerekiyor. İki defa ameliyat oldum, 18 seans kemoterapi aldım, devam tedavi sürecindeyim. Kemoterapiler bitti. Zor bir süreç ama atlatılıyor.\"

\"ÜLKEMİZ YURTDIŞI İLE YARIŞIR KONUMDA\"

Kadınlarda farkındalık yaratmak adına önemli ve güzel bir etkinlik olduğunu belirten sanatçı Gülben Ergen ise şunları söyledi: \"Burada Pembe İzler Derneği\'nin güzel etkinliği var. Kadınlar olarak biz farkına varalım ve kontrolleri yaptıralım diye. Çünkü kontroller yapıldığında belli ki kurtuluş daha yakın, acı süreci daha az. Kanserin adı bile soğuk, zor. Kadının hassasiyeti, kırılganlığı, bedeninde biriktirdiği acıların, duygusal yaraların yumurtalıkta da meme kanserinde de bedende ses bulduğuna inananlardanım. Beden çığlık atıyor. Konuşmazsak derdimizi doğru ifade edemezsek ya da dinleyen yoksa kadınlar kırılıyor. Yumurtalıklar, rahim, kadınlığın başladığı, kendini gösterdiği, hepimizin farkında olması gereken bir evre. Kanser artık tedavi edilebilir bir hastalık ve üstelik doktorlarımız o kadar güzel şeyler yapıyor ki, dünya çapında doktorlarımız ve hastanelerimiz var. Eskiden hastalar yurtdışına gitmek isterlerdi. Ama şimdi yurtdışından Türkiye\'ye geliyorlar. Çünkü ülkemizde kanser tedavisi gerçekten yurtdışı ile yarışır durumda; hem hastanelerimiz hem doktorlarımız uluslararası kalitede hizmet veriyorlar\"

Görüntü Dökümü:

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-Toplantıdan detaylar

-Dernek başkanı Arzu Karataş röportajı

-Prof. Dr. Gökhan Demir röportajı

-Prof. Dr. Mete Güngör röportajı

-Modacı Bahar Korçan röportaji

-Proje kapsamında Hazırlanan filmden görüntüler

08.05.2018 - 15.51 Haber Kodu : 180508117_