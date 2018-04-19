DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- KILIÇDAROĞLU ERKEN SEÇİMLE İLGİLİ SORULARI YANITLADI

* CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu,

\"Cumhurbaşkanlığı adaylarını ben değil, parti meclisimiz, yetkili organlarımız belirlerler. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde parti meclisimizi toplayacağız adayımızı da böylece belirlemiş olacağız\"

\"(İttifak sorusu) Diğer parti liderleriyle görüşeceğiz ve o çerçevede bir karar alacağız.\"

Haber: Gülseli KENARLI - İhsan YALÇIN - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"Önümüzdeki günlerde parti meclisimizi toplayacağız. Adayımızı da böylece belirlemiş olacağız\" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

\"Erken seçim kararı alındı. Cumhurbaşkanlığı\'na aday olacak mısınız?\" şeklindeki soruya Kılıçdaroğlu, \"Haziranda seçimleri gerçekleştireceğiz. Haziran güzel bir ay. Haziran aydınlık bir ay. Karanlığın az; ama aydınlığın en fazla olduğu ay.

Haziran ayında ağaçlar çiçeğe durur. Haziran ayı aynı zamanda kirazların bol olduğu bir aydır. Hepinize iyi haziranlar diliyorum. Haziranın bir başka özelliği haziran iyilerin galip geldiği; ama kötülerin yenildiği bir aydır. Biz haziranı böyle görüyoruz. Hepimiz haziran için mücadele edeceğiz. Bu ülkeye demokrasiyi, huzuru, kardeşliği ve barışı getirmek için. Bu ülkenin gerilimden büyük acılar çektiğini hepimiz biliyoruz. Herkes evinde televizyon izlemekten bile neredeyse korkuyor. Ama haziranda söz veriyorum bu ülkeye huzur, barış gelecek; ağaçlar gerçek anlamda çiçek açacak. Ve hepimiz huzur içinde evimizde oturacağız. Demokrasiyi getireceğiz; cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız. Beni adaylığıma gelince bizim partimizin bir özelliği vardır. Cumhurbaşkanlığı adaylarını ben değil, parti meclisimiz, yetkili organlarımız belirlerler. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde parti meclisimizi toplayacağız adayımızı da böylece belirlemiş olacağız\" dedi.

\"KİM TEK ADAM REJİMİNE KARŞIYSA...\"

\"İttifak yapacak mısınız?\" sorusunu ise Kemal Kılıçdaroğlu, \"Diğer parti liderleriyle görüşeceğiz ve o çerçevede bir karar alacağız. Şunu açık ve net söyleyeyim; kim demokrasiden yanaysa, kim tek adam rejimine karşıysa, kim Türkiye\'de demokrasi, huzur olsun, insanlar düşüncelerini özgürce ifade etsinler diyorlarsa herkesi haziran ayında bekliyoruz. Güzel bir Cumhuriyet için\" diye yanıtladı.

Görüntü Dökümü:

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-Kılıçdaroğlu\'nun açıklaması

-Genel ve detaylar

19.04.2018 - 15.33 Haber Kodu : 180419136

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(aktüel görüntüyle)

2- KILIÇDAROĞLU AMCASININ CENAZE TÖRENİN EKATILDI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, amcası Mehmet Karabulut\'un cenaze törenine katıldı.

Tedavi gördüğü hastaneden dün hayatını kaybeden Karabulut için İçerenköy\'de bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kadıköy Şubesi ve Cemevi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Mehmet Karabulut\'un oğulları Kemal Karabulut, Metin Karabulut, Cemal Karabulut, Cemil Karabulut ve Hüseyin Karabulut taziyeleri kabul etti.

Cenazeye, CHP Milletvekilleri Muharrem İnce, İlhan Kesici, Oğuz Kaan Salıcı, Gürsel Tekin, Ali Özcan, CHP eski milletvekilleri Mehmet Sevigen ve Umut Oran, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Mustafa Sarıgül de katıldı.

Cenaze törenine İYİ Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı da çelenk gönderdi. Kılınan cenaze namazının ardından Kemal Kılıçdaroğlu amcasının tabutuna cenaze aracına kadar omuz verdi. Mehmet Karabulut\'un cenazesi Tunceli Nazimiye ilçesi Ballıca köyüne defnedilmek üzere gönderildi

Görüntü Dökümü:

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- Cenazeden görüntüler

- Kılıçdaroğlu\'nun görüntüsü

- Cenaze töreninden görüntüler

- Cenaze namazının kılınması

- Tabutun taşınması

- Detaylar

19.04.2018 - 14.47 Haber Kodu : 180419120

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3- PERİNÇEK: ERKEN SEÇİMİN HUKUKU YOK

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Harun UYANIK -İSTANBUL DHA

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, \"Bu bir erken seçim kararı değildir. Bu bir Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ne darbe kararıdır. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nin yetkilerinin gasp edilmesi girişimidir. Ortada Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nin aldığı bir erken seçim kararı yok. Bir öneri olabilir ama bir karar yok\" dedi.

\"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ\'NİN YETKİLERİNİ GASP EDEMEZLER\"

Doğu Perinçek, 24 Haziran\'da yapılacak olan erken seçim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Perinçek, \"Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ne çağrıda bulunuyoruz. Yetkilerinize sahip çıkın. Anayasamıza göre erken seçim kararı alma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nindir\" dedi.

\"Çıkıyorlar kamuoyunun önüne \'Biz erken seçim kararı aldık\' diyorlar\" diyen Doğu Perinçek, \"Alamazlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nin yetkilerini gasp edemezler. Darbe kararı alabilirler, o da yasa dışıdır. Bu bir erken seçim kararı değildir. Bu bir Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ne darbe kararıdır. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nin yetkilerinin gasp edilmesi girişimidir. Ortada Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nin aldığı bir erken seçim kararı yok. Bir öneri olabilir ama bir karar yok. Saptanmış bir tarih yok. Bütün kamuoyu ve başka partiler de bu Türkiye Büyük Millet Meclisi yetkilerinin gasp edilmesini sineye çekiyorlar, teslim olmuş gözüküyorlar bu darbeye. Bu da Türkiye için çok tehlikeli bir manzaradır. Vatan Partisi olarak kesinlikle bu darbeye boyun eğmiyoruz. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi yetkilerini gasp etme girişimine karşı kararlı olarak mücadele edeceğiz\" diye konuştu.

\"ERKEN SEÇİMİN BİR HUKUKU YOK\"

Doğu Perinçek, \"Bilindiği gibi anayasa değiştirilirken ve referandumda kabul edildi anayasada yeni hükümler. Orada ne var? 6 ay içerisinde meclise ve hükümete bir sorumluluk yükleniyor. Deniyor ki, 6 ay içinde bu anayasa değişikliğinin gerekli gördüğü uyum yasalarını çıkartmak zorundasın. Tarih, 16 Nisan 2017. Şu anda 1 yıl geçmiş durumda. Anayasa 6 ay süre vermiş meclise ve hükümete, meclis ve hükümet 6 ay içinde görev yapamamış, uyum kanunlarını çıkartamamış. Dolayısıyla seçimin hukuku yok. Şu anda ilan edilen erken seçimin bir hukuku yok. Hukuk olmayan, mevzuatın olmadığı bir düzende erken seçime götürülüyor\" şeklinde konuştu.

\"DİĞER PARTİLERDEN HİÇBİRİNİN ADAYI BİLE YOK AMA HAZIRIZ DİYORLAR\"

Doğu Perinçek partisinin seçim hazırlıklarına ilişkinse, \"Vatan Partisi hazır. Hazır olduğu nereden belli? Vatan Partisi olağanüstü kurultayını yaptı. Erken seçim olasılıklarını da hesaba katarak cumhurbaşkanı adayını ilan etti. Vatan Partisi\'nin genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmiştir. Bakıyoruz diğer partilerden hiçbirinin adayı bile yok ama hazırız diyorlar. Adayları olmayanlar nasıl hazır? Daha adaylarını seçmemişler. Türkiye hazır değil, hukukun düzeni hazır değil. Onun için diğer partileri de uyarıyoruz. Türkiye\'yi böyle içinden çıkılmaz, kargaşaya ve gayrimeşru ortamlara sürükleyen bu darbe girişimine karşı herkes vaziyet almalıdır\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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- Basın açıklamasının olduğu salondan görüntü

- Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek\'in açıklaması

- Genel ve detaylar

19.04.2018 - 16.13 Haber Kodu : 180419120

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4- PEÇETE ÜZERİNDE MÜTABAKAT YAPMIŞLAR

Haber: Ali AKSOYER Kamera: Enver ALAS /İSTANBUL(DHA)

Milli Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan ile katil zanlısı Yüksel Karababa\'nın peçete yada kağıtlar üzerinde mutabakatlar yaptıkları belirlendi. Bu mutabakatlardan birinde Ercan Vuralhan\'ın \"Bu parayı ödemediğim halde bana her şeyi yapabilir\" yazdığı ve imzaladığı öğrenildi.

2014 YILINDAN BU YANA PARA VERİYORMUŞ

Fatih Sirkeci\'de bir kafeteryada dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından polise teslim olan zanlı Yüksel Karababa, Cinayet Büro Amirliği\'nde sorgulandı. Cinayeti itiraf ettiği belirtilen Karababa\'nın Vuralhan\'la tanışmalarının 2014 yılında başladığını söylediği öğrenildi. Bu süre zarfında ihale almak yada birlikte iş yapmak vaatleriyle Vuralhan\'a toplamda 650 bin dolar ve 350 bin lira verdiğini ancak hiç bir iş yapamadıklarını parayı da geri alamadığını söyleyen Karababa\'nın \"Bu borç konusunu konuşmak için olay günü bir araya geldik.\" dediği belirtildi.

PEÇETE ÜZERİNE MÜTABAKAT YAPMIŞLAR

Polis soruşturması sonucunda alacak-verecek meselesi yüzünden sık sık buluştukları öğrenilen şüpheli ile Ercan Vuralhan\'ın zaman zaman kendi aralarında mutabakatlar yaptıkları belirlendi. Peçetelerin üzerine yada geliş güzel kağıtların üzerine yazılan mutabakatlarda \"Birleşmiş Milletler\'den gelecek olan 150 milyon dolar paramın 5 milyon dolarını Yüksel Karababa\'ya vereceğim\" gibi ibareler bulunduğu öğrenildi. Peçete üzerine yazılan bir başka yazıda ise \"Parayı Yüksel Karababa\'ya geri ödemezsem bana her şeyi yapabilir\" ifadesinin yer aldığı belirtildi. Mutabakatlarda imza atılıp kaşe basıldığı da belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan Yüksel Karababa adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Adliyeye sevk edilmesi

-Detaylar

19.04.2018 - 13.26 Haber Kodu : 180419090

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5- VURALHAN\'IN KATİL ZANLISI TUTUKLANMA TALEBİYLE MAHMEYE SEVK EDİLDİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Eski bakan Ercan Vuralhan\'ın katil zanlısı Yüksel Karababa tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan\'ı öldürdüğü iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan Yüksel Karababa, bugün Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na sevk edilmişti. Nöbetçi İstanbul Cumhuriyet Savcılığı\'na çıkarılan Karababa, ifadesi alınmadan dosya üzerinden tutuklamaya sevk edildi. Karababa, \"Kasten adam öldürme\" suçundan sorgulanmak üzere nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

19.04.2018 - 13.26 Haber Kodu : 180419090

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(ek görüntülerle geniş haber)

6- ŞİŞLİ ETFAL\'İN 6. KATINDAN BÖYLE ATLADI

* O anı amatör kamera böyle kaydetti.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Can EROK-İSTANBUL DHA

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin göz polikliniği binasının 6. kattan atladı. Metrelerce yükseklikten acil servis bölümünün çatı kısmına düşen kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Atlama anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin göz polikliniği binasında saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre göz poliklinik binasının 6\'ıncı katında bir kişi kendini camdan sarkıttı.

METRELERCE YÜKSEKLİKTEN KENDİNİ AŞAĞIYA BIRAKTI

Camdaki kişiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra camdaki kişi kendini metrelerce yükseklikten aşağıya bıraktı. Acil servis binasının çatısındaki beton zemine düşen kişiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ağır yaralanan kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastanenin güvenlik görevlileri ise olay yerine gelen basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı. Bunun üzerine hastanedeki vatandaşlar ise güvenlik görevlilerine tepki gösterdi.

ATLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan camdaki kişinin atlama anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde pencereye çıkan kişi kendini aşağıya bırakıyor.

\"KELİME-İ ŞEHADET GETİREREK ATLADI\"

Olayın görgü tanığı Kıymet Demir, \"Camdaki kişinin istekleri vardı hastaneden. Eğer isteklerim yerine getirilmezse atlarım diyordu. 20 dakika boyunca buradaki insanlar atlamaz diye seyrettiler.Daha sonra camdaki kişi şehadet getirerek kendini aşağıya bıraktı\"dedi.

\"KİMSE UMURSAMADI\"

Başka bir görgü tanığı Mustafa Aktaş ise \"25-30 yaşlarında bir kişi cama çıkmıştı. \"Yardım edin\" \"İtfaiye merdiveni getirin\" diye bağırıyordu. Kimse bakmıyordu. Güvenlikçilerin hiçbiri umursamıyordu. Hastanedeki kişiler ise camlardan bakıyordu. Daha sonra besmele çekip Kelime-i Şehadet getirerek kendini aşağıya bıraktı\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Hastaneden görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Vatandaşlarla röp.

-Güvenlik görevlilerine vatandaşların tepki göstermesi

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ

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-Pencereye çıkan adamın atlama anı

19.04.2018 - 13.15 Haber Kodu : 180419087

19.04.2018 - 13.13 Haber Kodu : 180419086

19.04.2018 - 13.12 Haber Kodu : 180419085

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7- KUŞ SÜRÜSÜYLE KARŞILAŞAN PİLOT: AYNI FİLMLERDEKİ GİBİ...

Haber: Anıl UÇAN / İstanbul DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan kalkan uçağın pilotu kuş sürüsüyle karşılaşınca otomatik pilottan çıkaran manevra yapmak zorunda kaldı. Pilotun bu hamlesi olası bir tehlikeyi önledi. Pilot o anları, Hava Trafik Kontrol Merkezi\'ne bildirdi. Kalkıştan hemen sonra kuşlara çarpmamak için manevra yaptığını belirten pilot, \"Sürüler var, oto pilottan çıkıp manevra yapmak zorunda kaldık bilginiz olsun. Kalktıktan sonra 2 bin feet\'e geçerken belki 50 tane büyük kuş sürüsü çıktı karşımıza. Aynı filmlerdeki gibi. Oto pilottan çıkıp manevra yapmak zorunda kaldık. Kalkan uçakları uyarırsanız iyi olur\" bilgisini paylaştı.

Uçaklara en çok çarpan kuş türlerinin başında martı ve leylekler geliyor. Yaklaşık 6 kilogramlık bir kuşun saatte 300 kilometre ile giden uçağa çarpma etkisi 550 kilogramlık kuvvete eşdeğer olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor.

Görüntü Dökümü;

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-Pilotun ses kaydı

19.04.2018 - 16.25 Haber Kodu : 180419147

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8 -(GENİŞ HABER)İSTANBUL VE DİYARBAKIR\'DA \'VIP GÖÇMEN\' OPERASYONU: 58 GÖZALTI



Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, yüksek meblağlara göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüphelileri 6 ay boyunca fiziki ve teknik takiple izledi. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin VIP göçmen kaçakçılığı yaptığını tespit etmesi üzerine İstanbul ve Diyarbakır\'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 66 kişiyi yakalamaya yönelik Diyarbakır ve İstanbul\'un 30 ilçesinde bulunan çeşitli adreslere baskın düzenledi. Operasyon kapsamında 58 şüpheli gözaltına alınırken, 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde arama yapan polis ekipleri çok sayıda sahte pasaport, bilgisayar, yazıcı, vize sayfaları, kimlik kartları, sürücü belgesi, ikamet tezkeresi, farklı ülkelere ait vize, uçak biniş kartı ve silikon mühürler ele geçirdiği öğrenildi.

