DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- TARİHİ HANDA ÖLÜM TUZAĞI... DALGINLIĞI CANINA MAL OLDU

- Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Büyük Valide Han\'da yürüdüğü sırada merdiven boşluğunu farketmeyen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Eminönü\'ndeki Büyük Valide Han\'da meydana geldi.

Pazarcılık yaptığı öğrenilen 55 yaşındaki İbrahim Hakkı Umut, hanın avlusunda etrafına bakarak yürüdüğü sırada, alt kattaki depoya inen merdivenleri farketmedi. Etrafında yeterince önlem olmayan merdivenlere düştü. İbrahim Hakkı Umut\'un düşme anı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaklaşık 20 dakika sonra merdivenlerde fark edilen Umut ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan 1 çocuk babası Umut\'un kaldırıldığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-İbrahim Hakkı Umut\'un fotoğrafı

-Olay anının güvenlik kamera kaydı

-Merdivenlerden ve handan detay

-Genel ve detaylar

03.04.2018 - 16.01 - Haber Kodu : 180403139

============================

2- İBB BAŞKANI UYSAL: LALE FESTİVALİ\'NİN İSTANBUL\'A MALİYETİ 10,5 MİLYON TL

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Ali AKSOYER /İSTANBUL (DHA)

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul\'a toplam 30 milyon adet lale dikildiğini belirterek, \"Herkes şunu merak ediyor. Bu kadar 30 milyon lale, etkinlik. Maliyeti ne? Yapılan tüm etkinliklere yaptığımız harcamamız 10,5 milyon. O manada baktığımız zaman herhangi iki parkın peyzajına harcadığımız rakamdan çok yüksek değil\" dedi.

Uysal, \"İstanbul\'un güzelliklerini ortaya çıkaran çiçeklerimizle ilgili de 1-30 Mayıs tarihleri arasında çiçek festivalimiz olacak\" diye konuştu.

İstanbul\'da 1-30 Nisan tarihleri arasında \"Şimdi Lale Mevsimi\" sloganıyla düzenlenen 13\'üncü Lale Festivali başladı. Emirgan Korusu\'nda yapılan açılışa İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

UYSAL: LALE ÇEŞİTLERİ AZALDI

Lalenin dünyada İstanbul ile özdeşleşmiş bir bitki türü olduğunu söyleyen İBB Başkanı Uysal, \"İstanbul\'da 1750\'lerde toplamda bin 588 lale çeşidi tespit edildiği söylenir. Şu anda İstanbul\'da ekimini yaptığımız yaklaşık 125 çeşit var. Onda birden bile daha az. Tabii en azından bunu tekrar gündeme almak, bütün lale çeşitlerine hayat buldurmak adına İstanbul\'da sadece lale festivali değil, lale vakfımız var. Onun çalışmaları var. Bunun devamı inşallah gelecek\" dedi.

MAYIS AYINDA ÇİÇEK FESTİVALİ YAPILACAK

Lale festivalinin ardından İstanbul\'un balkonlarında çiçekler olacağını söyleyen Uysal, \"İnşallah kaybolan, İstanbul\'un güzelliklerini ortaya çıkaran çiçeklerimizle ilgili de 1-30 Mayıs tarihleri arasında çiçek festivalimiz olacak. Çiçek festivalimizin inşallah bu sene başlangıcını yapacağız. Lale ile birlikte çevre, park, peyzaj çok güzel ortaya çıktı. Lalenin dışında da parklarımıza, yollarımıza, yol kenarlarımıza çok güzel çiçeklerimiz var. Eskiden olduğu gibi, İstanbul evlerinde olduğu gibi yollarda değil evlerin balkonlarına da çıkmasını istiyoruz. 1 Mayıs\'tan itibaren her sene çiçek festivali yapıp, inşallah istiyoruz ki bütün balkonlarda çiçekler olsun\" dedi.

LALE FESTİVALİ İÇİN 10,5 MİLYON TL HARCANDI

İBB Başkanı Uysal, şöyle konuştu:

\"Biz 1-30 nisan arasındaki lale festivalinde bu Emirgan Parkı\'na yaklaşık 3,5 milyon adet lale ekilmiş vaziyette. Toplam İstanbul geneline 30 milyon adet. Daha önceleri Türkiye\'de yeteri kadar üretim yapılmadığı için belki de yurt dışından getirmeler başladı ama... Bugün itibarıyla lalelerimizin tamamı yerli ve milli. İstanbul\'un Şile\'nin Çatalca\'nın köyleri, İstanbul dışında belirli yerlerde köylülerimize üretim yaptırılarak bu lalelerimiz Türkiye\'den temin ediliyor. Herkes şunu merak ediyor. Bu kadar 30 milyon lale, etkinlik. Maliyeti ne? Yapılan tüm etkinliklere yaptığımız harcamamız 10,5 milyon. O manada baktığımız zaman herhangi iki parkın peyzajına harcadığımız rakamdan çok yüksek değil.\"

DEV LALE HALISI BU YIL DA SERGİLENECEK

13\'üncü İstanbul Lale Festivali kapsamında, Emirgan Korusu ile Göztepe 60. Yıl Parkı çeşitli etkinliklere sahne olacak. Festivalde, Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası ve Üniversitelerarası Plaj Futbolu Turnuvası gibi spor etkinlikleri yapılacak. Ayrıca 11 Nisan\'da Sultanahmet Meydanı\'nda dördüncü kez İstanbullularla buluşacak lale halısı, toplam bin 734 metrekare olacak ve 565 bin lale kullanılacak.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Uysal\'ın açıklamaları

-Etkinlikten detayllar

03.04.2018 - 16.07 - Haber Kodu : 180403143

================================

3- İSTANBULLULAR LALELERE HÜCUM ETTİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA / İstanbul DHA

İstanbul\'da 1-30 Nisan tarihleri arasında \"Şimdi Lale Mevsimi\" sloganıyla düzenlenen 13\'üncü Lale Festivali başladı.

Emirgan Korusu\'nda yapılan açılışa İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve çok sayıda vatandaş katıldı. Lale Festivali\'nin açılış töreni, renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar bahçelerine dikmek için verilen lalelere hücum ettiı, yüzlerce lale birkaç dakika içerisinde kapışıldı.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Festivale katılan vatandaşların laleleri kapışma anları

03.04.2018 - 16.54 Haber Kodu : 180403166

==================================

4- BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ\'NDEKİ OLAYLAR: GÖZALTINA ALINAN 16 ÖĞRENCİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

- Öğrencilerin aileleri ve arkadaşları adliye önünde açıklama yaptı

Haber-Kamera: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Boğaziçi Üniversitesi\'nde Afrin\'de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 16 öğrenci Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı sevk edildi. Adliyenin önündeki meydanda toplanan öğrencilerin aileleri ve arkadaşları \"Eğitim hakkı engellenemez. Gençliğe, üniversiteye, Boğaziçi\'ye özgürlük\" yazılı pankart açtı.

\"ÖZGÜR DÜŞÜNCEYİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ\"

Grup adına basın açıklaması okuyan Tilbe Akın, \"Kampüste demokratik hakkını kullanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik polis operasyonlarında 22 Mart-3 Nisan tarihleri arasında toplam 26 öğrenci gözaltına alındı. 10\'u farklı tarihlerde serbest bırakılırken, 16\'sı hala gözaltında\" dedi. \"Üniversitelerde özgür düşünceyi savunmaya devam edeceğiz\" diyen Akın, \"Gözaltılar derhal serbest bırakılsın, üniversiteler üzerindeki baskılar son bulsun\" diye konuştu.

\"ÇOCUKLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ\"

Daha sonra gözaltına alınan öğrencilerden birinin babası olan Mustafa Kök konuştu. Kök, \"Bir süreç yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde gerek benim çocuğum, gerekse başka çocuklar gözaltına alındı. Gözaltına alınan çocuklarımızın şu anda yargıda ceza alacak hiçbir şekilde ceza alacak bir şey yaptığını düşünmüyoruz\" dedi.

\"ÇOCUKLARIMIZI ALMAYA GELDİK\"

Gözaltında olan bir başka öğrencinin velisi de, \"Çocuklarımız ifade ve düşünce özgürlüğünün gereğini yapmışlardır. Üniversite ortamında olması gereken özgürlükleri kullanmışlardır. Buraya çocuklarımızı almaya geldik\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Tilbe Akın açıklama

-Mustafa Kök

-Bir öğrenci velisi

-Faruk Birtek açıklama

-Genel ve detaylar

03.04.2018 - 15.44 - Haber Kodu : 180403133

=================================

5- İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ\'NÜN \'İEM 2017 FAALİYET RAPORU\' İSİMLİ ALMANAĞI YAYINLANDI



Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün (İEM) geçtiğimiz yıl boyunca gerçekleştirdiği operasyonlar, yaptığı çalışmalar ve projelerini \'2017 İEM Faaliyet Raporu\' isimli bir almanak yaparak yayınladı.

Mustafa Kemal Atatürk\'ün 1929 yılında söylediği, \'Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır\' sözü ile başlayan almanakta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, İstanbul Valisi Vasip Şahin\'in Türk Polis Teşkilatı\'nın 2017 yıldönümü kutlamalarında yayınladıkları mesajların yer aldığı görüldü. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın almanakta yayınlanan yazısında, \"Gayemiz İstanbul\'u öncelikle Türkiye\'nin, sonra da bütün Avrupa ve Dünya\'nın en güvenilir şehri yapmak, dünyaya da bunu göstermektir. 2017 yılında terörün İstanbul\'un gündeminden düşürülmesi, Türkiye\'de ilk defa uygulanan projelerden ülke geneline yayılan önemli projelere, şehit ve gazilerimize gösterilen ilgiden, halkımızın her kesimine ulaşmaya kadar dolu dolu bir 2017 yılı yaşandı\"



İSTANBUL EMNİYETİ 2017 YILINI 268 SAYFAYA SIĞDIRDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimlerinin büyük başarılarının tek tek ele alındığı, operasyonların fotoğraflarıyla birlikte kullanılan almanak 268 sayfadan oluşuyor. Almanağın hazırlanmasında; editörlük yapan gazeteci Şenol Gezer, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Haydar Özdemir, Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Hüseyin Güleç ve Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü\'nde görevli polislerin katkıları oldu.



23 MİLYON GBT SORGULANDI

Almanaktan dikkat çeken bazı rakamlar ise şu şekilde sıralandı: 2017 yılı tamamında 6 bin 399 uygulama yapıldı. 23 milyon kişinin GBT (Genel Bilgi Tarama Sistemi) taraması yapılarak 97 bin 656 aranan şüphelinin yakalandı. 7 bin 310 silahın ele geçirildi. Yıl genelinde 9 ton uyuşturucu maddenin ele geçirildi.



120 PATLAYICI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bomba imha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yıl içinde 110 el yapımı bomba ve 10 askeri mühimmat olmak üzere 120 patlayıcıyı etkisiz hale getirdi. Çevre güvenliği sağlanarak yapılan operasyonlarda ise 284 şüpheli pakete müdahale edildi. Bomba İnceleme ve İmha Şube Müdürlüğü Bünyesinde bulunan Bomba Dedektör K9 köpekleri ise bin 418 olaya müdahale etti.



İSTANBUL\'DA YAPILAN EN ÖNEMLİ TERÖR OLAYLARI

Almanağın, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'yle ilgili kısmında ise, 1 Ocak 2017\'de Reina saldırısını yapan Abdulkadir Masharipov\'un yakalanması ve soruşturulması, 29 Ekim\'i kana bulayacak DEAŞ\'lı 4 teröriste yönelik Bayrampaşa\'da bir AVM\'de yapılan operasyonda ele geçirilen 66 bomba düzeneğinin ele geçirildiği bilgisi yer aldı. Bir başka büyük operasyonun ise Milli İstihbarat Teşkilatı\'yla ortak çalışmayla terör örgütü PKK\'nın İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına yönelik yapacağı saldırıda kullanılacak 57 kilo bomba yüklü minibüsün Bahçelievlerde ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması yer aldı.



NARKOTİĞİN YAKLAŞIK 9 TON UYUŞTURUCUSU

Almanakta, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 yıl içinde yapılan, 736 operasyonda ele geçirilen 8 ton 68 kilo 36 gram uyuşturucu madde ile 5 milyon 685 bin 199 uyuşturucu hap ele geçirilmesi bilgisi verilerek İstanbul ve Sakarya\'da tavuk çiftliğine düzenlenen operasyon, Kartal\'da 1 ton 10 kilo esrar yüklü kamyonun yakalanması, Avcılar\'da bir TIR garajına yapılan baskında Türk Narkotik tarihin tek seferde en büyük uyuşturucu hap yakalaması olan 2 milyon 550 bin hapın bulunması, Brezilya\'dan Ambarlı limana gelen 216 kilo toz kokainin yakalanması, İstanbul ve Ankara\'da yapılan operasyonda salça kutularına gizlenmiş 386 kilo esrar operasyonları yer aldı.



KAÇAKÇILIK EKİPLERİNİN YAPTIĞI OPERASYONLAR

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin almanakta tarihi eser kaçakçılarına, sahte içki imalathanelerine, kaçak akaryakıt imalathanesine, sigara kaçakçılığına ve kobra yılanı zehriyle ilgili yaptığı operasyonlar yer buldu.



SUÇ ÖRGÜTLERİNE VE SİLAH KAÇAKÇILIRINA YÖNELİK BASKILAR

Almanak içerisinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nün Suç örgütleri Şahinler, Sarallar, Şirinler, Arap Emrah ve çetesi, Silah Kaçakçıları ve yaptığı FETÖ operasyonlarına yer verildi.



BİTCOİN, YASADIŞI BAHİS, BİLGİSAYAR KORSANLARI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bitcoin operasyonu, Kredi kartı dolandırıcılığı, yasadışı bahis, bilgisayar korsanları tarafından ünlülere şantaj yapılması gibi yaptığı büyük operasyonlar almanakta yayınlandı.



Görüntü Dökümü:

------------

-Almanaktan görüntüler

-Genel ve detaylar

03.04.2018 - 16.45 Haber Kodu : 180403164

=================================

6- ÜNLÜ KUYUMCU SAİT KOÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

*Koç\'un cenazesine katılanlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında kansere yenik düşen Sait Koç son yolculuğuna uğurlandı. Sait Koç için Topkapı Kozlu Süryani Kadim Mezarlığı\'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenazede, Koç\'un oğulları Ersan Koç ve Sami Serkan Koç ile eşi Sabah Koç taziyeleri kabul etti.

Sait Koç\'un cenazesine gelenler, Süryani Kadim Mezarlığı önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Cenaze törenine Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İmam Altınbaş, Galatasaraylı futbolcu Hakan Balta ve eşi Derya Balta, modacı Nur Yerlitaş, avukat Rahmi Özkan ile yakınları ve sevenleri katıldı. Sait Koç cenaze töreninin ardından Süryani Kadim Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

--------------------

- Mezarlıktan görüntüler

- Taziye kuyruğundan görüntüler

- Cenazeden görüntüler

- Cenazeye katılanların görüntüsü

- Zorlu\'nun görüntüsü

- Hakan Balta\'nın görüntüsü

- Altınbaş\'ın görüntüsü

- Nur Yerlitaş\'ın görüntüsü

- Tabutun taşınması

- Detaylar

03.04.2018 - 16.53 Haber Kodu : 180403167

===========================

7- UNKAPANI KÖPRÜSÜ\'NDEKİ KAZADA 3 KADIN TURİST YARALANDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Unkapanı köprü üzerinde meydana gelen kazada İranlı 3 kadın turist yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 14.30 sıralarında Unkapanı Köprüsü Taksim istikametinde meydana geldi. Yeşilköy\'den Taksim\'e giden dolmuş minibüs, Unkapanı köprü üzerinde önünde seyreden taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dolmuş içinde savrulan yolcular büyük panik yaşadı. Dolmuşta bulunan İranlı 3 kadın turist hafif yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Taksim istikametinde aksayan trafik araçların kaldırılması ile normale döndü.

Görüntü dökümü

--------------------

-Kaldırımda oturan yaralılar

-Sağlık ekipleri

-Kazaya karışan dolmuş ve taksi

-Yaralıların ambulansa alınması

-Genel ve detay görüntüler

03.04.2018 - 16.33 Haber Kodu : 180403157