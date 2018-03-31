DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

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1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: (AKM) ÇATLAYIN PATLAYIN BAK YIKTIK

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

\"Şimdi Atatürk Kültür Merkezi\'ni Türkiye\'nin bir numaralı opera binası olarak yapıyoruz. Buna da çok bağırdı o \'Geziciler\'. İstediğiniz kadar bağırın. Çatlayın patlayın bak yıktık. Ve inşallah kısa zamanda da orada dünyada sayılı muhteşem bir opera binasını çok amaçlı olarak yapıyoruz.\"

\"Tepeden inmeci, baskıcı, jakoben anlayışın bugün de bazı sözüm ona sanat çevrelerinde devam ettiğine şahit oluyoruz\"

\"Sırf yerli ve milli bir duruş sergilediler diye, askerlerimize moral veriler diye o sanatçılarımıza edilmedik hakaret bırakmadılar. Bunların lümpen mahalle kabadayılarından inanın hiç bir farkı yoktur. Bunlar zihniyet itibariyle modern bedevilerdir\"



Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Şimdi Atatürk Kültür Merkezi\'ni Türkiye\'nin bir numaralı opera binası olarak yapıyoruz. Buna da çok bağırdı o \'Geziciler\'. İstediğiniz kadar bağırın. Çatlayın patlayın bak yıktık. Ve inşallah kısa zamanda da orada dünyada sayılı muhteşem bir opera binasını çok amaçlı olarak yapıyoruz\" dedi.

\"BİRÇOK DUYGUSALLIĞI DA BERABERİNDE GETİRİYOR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğiyle Ayasofya Müzesi\'nde düzenlenen \"Yeditepe Bienali\"nin açılışında konuştu.

Etkinliğin gerçekleştirildiği mekandan dolayı heyecanlı ve duygusal olduğunu dile getiren Erdoğan, \"Öyle zannediyorum ki bu muhteşem, muhteşem olduğu kadar mübarek çatının, kubbenin altında konuşmak, hele hele garip asırlardan sonra konuşmak bayağı zor. Birçok duygusallığı da beraberinde getiriyor. Bugün burada böyle bir Yeditepe Bienali\'nin yapılmasını gerçekten çok anlamlı buluyorum\" diye konuştu. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği, katkısı ve desteği olan tüm kurumlara, sponsorlara ve sanatçılara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Kendi alanında dünyada bir ilk olan, 600 sanatçının 3 bine yakın eserini bünyesinde barındıran Yeditepe Bineali\'nin gelenekli sanatlarımızın tanıtımı noktasında çok önemli bir rol oynayacağına inanıyorum. Yeditepe Bienali\'nin, bu tür organizasyonlarda sıkça tekrarlanan bir yanlışı düzelttiğini görmekten de ayrıca memnuniyet duyuyorum. Genelde sergiler ve bienaller kapalı mekanlarda icra ediliyordu. Sanat eserlerini dört duvarın boğuculuğuna hapseden bu anlayış, estetiği öldürmenin yanında, çoğu zaman eserlerin geniş kitlelere ulaşmasına da mani oluyordu. Oysa İstanbul gibi, her köşesi ayrı bir medeniyetin, farklı bir kültürün eserleriyle dokunmuş kadim bir şehrin, bizatihi kendisi sanat galerisidir. Hayatın dadası içinde sakinleri tarafından fark edilmese de bu şehrin, özellikle tarihi yarım adanın tamamı devasa bir açık hava müzesidir\" dedi.

\"TEK PARTİ DÖNEMİNDE 300\'Ü AŞKIN MESCİD YOK EDİLMİŞTİR\"

Erdoğan: \"Millet olarak elimizdeki hazinenin kıymetini bilmiyoruz. Ne kendimize ne de yurt dışına bu güzellikleri layıkıyla tanıtabiliyoruz. Adeta müflis tüccar gibiyiz. Türkiye uzun yıllar kültür sanat tarih deyince kısır ve dar bir bakış açısının esiri olmuştur. Batı\'dan ziyade Batı\'cı ve milletin değerleriyle kavgalı bu zihniyet ecdadın bize bıraktığı mirasın kıymetini bilememiştir. Tarihi camilerin bir kısmı müzeye aynen burası gibi maalesef bir kısmı da ahıra çevrilmiştir. Sadece sur içinde ne yazık ki tek parti döneminde 300\'ü aşkın mescit yok edilmiştir. Sur içi derken Fatih\'i kastediyorum\" ifadelerini kullandı.

\"BUNLAR DA BİR TÜRLÜ KÖTÜ HUYLARINDAN VAZGEÇMİYOR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Kendi mecrasında bir şeyler yapmaya çalışan ürün veren, topluma yeni eserler kazandıran sanatçılarımız da ötelenmiş dışlanmış adeta ademe mahkum edilmiştir. Bu tepeden inmeci, baskıcı, jakoben anlayışın bugün de bazı sözüm ona sanat çevrelerinde devam ettiğine şahit oluyoruz\" diye konuştu.

\"Kendi ideolojilerini paylaşmayan, bunların diktasına boyun eğmeyen, sanatçılarımıza yönelik en şiddetli saldırılar bunlardan geliyor\" diyen Erdoğan, \"Gezi olaylarına destek vermeyen sanatçılarımızın bu çevrelerce nasıl hedef gösterildiğini gayet iyi biliyoruz. Çapulcularla kol kola yürümedikleri, vandallığa, sokak terörüne prim vermedikleri için sanatçılarımızın nelerle tehdit edildiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Atalar \'Can çıkar huy çıkmaz\' diyor. Bunlar da bir türlü kötü huylarından vazgeçmiyor. Milletimizden yedikleri onca şamara rağmen bir türlü akıllarını başlarına toplamıyorlar. Gezi\'de yaptıklarını daha yakın zaman \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için bölgeye giden sanatçılarımıza yaptılar. \'Sizin orada ne işiniz var?\' dediler. Kendi \'Mehmet\'i ile \'Mehmetçik\'i ile onur duyan sanatçılarımıza bunu yaptılar. O zaman sanatçılarımızı nasıl linç ettilerse bugün de aynı ahlaksızlığı aynı haydutluğu sergilediler\" şeklinde konuştu.

\"BUNLARIN LÜMPEN MAHALLE KABADAYILARINDAN İNANIN HİÇ BİR FARKI YOKTUR\"

Erdoğan, \"Sanatçılarımızın ülkemizin için canlarını hiçe sayan Mehmetçiklerimize moral vermesine dahi tahammül gösteremediler. Günlerce içlerinde biriktirdikleri kin, nefret ve husumeti gazete köşelerinden, televizyon ekranların sosyal medya hesaplarından ortalığa boca ettiler. Sırf yerli ve milli bir duruş sergilediler diye, askerlerimize moral veriler diye o sanatçılarımıza edilmedik hakaret bırakmadılar. Bunların lümpen mahalle kabadayılarından inanın hiç bir farkı yoktur. Bunlar zihniyet itibariyle modern bedevilerdir. Kendi küçük kabilelerinden olmadığı sürece ne kadar büyük olursa olsun ne bir sanatçının ne de bir sanat eserinin onların gözünde kıymeti vardır. Kabile üyelerine ise hangi suçu işlerse işlerisin yaptığı iş ne kadar değersiz olursa olsun sonuna kadar sahip çıkarlar. Bunların gözünde vatana ihanet etsen bile menfaat grubuna ihanet etmediğin sürece makbulsün. Nitekim bölücü terör örgütüne aleni destek veren Türkiye düşmanı çevrelere taşeronluk yapan, sabah akşam ülkemizi kötüleyen sözde sanatçıları hala baş tacı etmelerinin yegane sebebi de budur\" ifadelerini kullandı.

\"ÇATLAYIN PATLAYIN BAK YIKTIK\"

Kültür ve sanat alanında tabuları yıktıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Paradigmayı değiştirdik. En büyük fiziki mekana sahip çıkma dönemi iktidarımız döneminde olmuştur. Onlar yıktılar biz yaptık. Hala da onlar yıkmanın gayretinde, biz yapmanın derdindeyiz. hiçbir şeyi görmeden yaptıkları gösterileri hatırlayın. İstanbul\'da Harbiye Kongre Merkezi gibi bir merkezi yaparken orada bir \'Muhsin Ertuğrul\'u daha büyüğünü daha modernini yapacağız dediğimiz halde üzerimize üzerimize geldiler. Yaptıktan sonra da suspus oldular. Şimdi orada yerin katbekat altında 3 bin kişilik kongre merkezimiz, gösteri merkezimiz var. Şimdi Atatürk Kültür Merkezi\'ni Türkiye\'nin bir numaralı opera binası olarak yapıyoruz. Buna da çok bağırdı o \'Geziciler\'. İstediğiniz kadar bağırın. Çatlayın patlayın bak yıktık. Ve inşallah kısa zamanda da orada dünyada sayılı muhteşem bir opera binasını çok amaçlı olarak yapıyoruz. Proje zaten çoktan bitti. Daha önceki proje müellifi bunu da yaptı. Bitirdi ve şu anda ihalesi vesaire her şeyi bitmiş vaziyette. İnşallah bunu da bizler süratle halkımıza yetiştireceğiz. Türkiye\'nin ve yurtdışında da burası çok önemli kültür sanat ve gösteri merkezi olacak. Gerektiğinde çok amaçlı olarak da kullanabileceğimiz bir merkez olacak. 10 yıllar boyunca kültür ve sanat alanına hakim olan adeta burayı kendi arka bahçeleri gibi gören zümrenin tahakkümüne son verdik. Aynı şeyi Ankara\'da yaptık. Cumhuriyet tarihi boyunca bir tane eser ortaya koyun ya! Bir tane fiziki mekan ortaya koyun be! Bir tane fiziki mekan ortaya koyamadınız. Demek ki bunlar bizi beklerler. Biz geldik bu eserleri biz yapıyoruz. Ve daha da yapacağız. 81 vilayetimizde de yapacağız. İrili-küçüklü yapacağız. Niye sanatı olmayan bir milletin şah damarı kopmuş demektir\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Erdoğan\'ın konuşması

-Detaylar

31.03.2018 - 13.32 Haber Kodu : 180331061

31.03.2018 - 13.34 Haber Kodu : 180331062

31.03.2018 - 13.35 Haber Kodu : 180331063

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2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SULTANAHMET\'TE KÖFTECİYE UĞRADI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya\'daki programının ardından Sultanahmet\'teki bir köfteciye gitti.

Erdoğan\'a eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yemek yedikten sonra ayrıldı. Köftecinin çıkışında çevrede bulunanlar Erdoğan\'a sevgi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Kısıklı\'da bulunan konutuna geçti.

Görüntü Dökümü:

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- Köfteciden görüntüler

- Erdoğan\'ın görüntüsü

- Erdoğan\'a sevgi gösterisinde bulunanlar

- Erdoğan\'ın el sallaması

- Erdoğan\'ın makam aracına binmesi

- Detaylar

31.03.2018 - 14.49 Haber Kodu : 180331096

31.03.2018 - 15.25 Haber Kodu : 180331110

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3- BEYLİKDÜZÜ\'NDE KORKUNÇ KAZA KAMERADA; 4 TONLUK MAKİNE ÜZERİNE DEVRİLDİ

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Beylikdüzü\'nde bir fabrikaya getirilen 4 tonluk karton yapım makinesi, yüklü olduğu TIR\'dan indirilmeye çalışılırken işçinin üzerine devrildi. Sıkışan işçi ağır yaralanırken o anlar bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 13.00 sıralarında Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi, Orkide Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikaya TIR\'la yaklaşık 4 tonluk karton yapım makinesi getirildi. Makine fabrika önüne park edilen TIR\'dan işçiler ve forkliftler yardımıyla indirilmeye çalışıldı. Bu sırada çalışmalara katılan Nizamettin Güngör(47) makinenin arkasına geçti. Makineyi almak için yaklaşan forklift aracı, makineye dokununca makine işçinin üzerine devrildi. Üzerine devrilen ağır makineyle, TIR\'ın demir korumaları arasına sıkışan işçi, ağır yaralandı. Makinenin devrildiğini gören çevredekiler panikle yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan işçiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Durumu ağır olan işçi çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Olay anı bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde Güngör\'ün çalışmalara katıldığı ve bir süre sonra makinenin arkasına geçtiği görülüyor. Makineye yaklaşan forklift makineye dokununca arakaya devriliyor. Güngör\'ün arada sıkıştığını gören çevredekilerin panikle koştukları görülüyor. Polis yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Olay anı

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-TIR\'dan görüntü

-Makineden görüntü

-Kaza yerinden görüntü

31.03.2018 - 15.40 Haber Kodu : 180331115

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4- CHP\'Lİ KADINLARDAN TEPKİ

* CHP Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman,

\"Biz kadınlar, Atatürk\'ün kurucusu olduğu, kadınların seçme ve seçilme hakkını aldığı Millet Meclisinde uygulanan bu çağ dışı kararı protesto ediyoruz. Sorumluların derhal hesap vermesini istiyoruz\"

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ, Enver ALAS-İSTANBUL DHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman, 18 Mart Çanakkale anması kapsamında TBMM\'deki Çanakkale Savaşı\'nın anlatıldığı tiyatro oyununda kadın oyuncuların sahneye çıkarılmadığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. 81 ilde eş zamanlı olarak kadın kolları tarafından yapılan eylemler kapsamında İstanbul\'da CHP Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman basın açıklamasında bulundu.

\"KADINLAR, GÖSTERİYE BİR SAAT KALA SAHNEYE ALINMADI\"

Beyoğlu\'ndaki İl Başkanlığı\'nda açıklama yapan Ağırman, \" Kadına, laikliğe, özgürlüğe düşman bu zihniyeti kabul etmiyoruz. Sorumluları derhal istifa etsin diyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinde 18 Mart Çanakkale Anması için hazırlanan tiyatro gösterisinde rolleri alan kadın oyuncuların sahneye çıkması Meclis Başkanlığı tarafından engellendi. Günler öncesinden gece yarılarına kadar prova yapan kadınlar, gösteriye bir saat kala sahneye alınmadı. Atatürk\'ün resimlerinin bile istenmediği oyunun süresi 12 dakikadan 4 dakikaya düştü. Erkek oyuncular sahnede oyunu sergilerken, kadın oyuncular konukların arasında merdivenlerde bekletildi. 29 Mart günü gerçekleşen bu olay, kadın- erkek eşitliği, kadın hakları ve laiklik adına kabul edilemez\" dedi.

\"AFİFE JALE\'NİN TORUNLARIYIZ\"

Uygulamanın anayasaya aykırı olduğunu söyleyen Yeşim Ağırman, \" Kadın ve erkeği bir arada görmek istemeyen zihniyet bilsin ki, biz sahnenin tozunu birbirine katan Afife Jale\'nin torunlarıyız. Sahneye bir kere çıktık, bir daha inmeyiz. Biz kadınlar, Atatürk\'ün kurucusu olduğu, kadınların seçme ve seçilme hakkını aldığı Millet Meclisinde uygulanan bu çağ dışı kararı protesto ediyoruz. Sorumluların derhal hesap vermesini istiyoruz. Kadınlar, özgürdür, eşittir ve ne zaman ne isterse onu yaparlar. Kadınları karanlığa, evlere hapsetmesine izin vermeyeceğiz. Yaşamın her alanında, sahnede, sokakta, siyasette, bilimsel çalışmalarda, her yerde varız ve var olmaya devam edeceğiz. Kadınlarımızı bırakın sahnede, insan olarak sokakta görmek istemeyen çağ dışı çağ dışı bir anlayışla elbette ki mücadelemiz devam edecek\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Basın Açıklaması

-Yeşim Ağırman\'ın konuşması

-Genel ve detaylar

31.03.2018 - 15.43 Haber Kodu : 180331117_

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5- İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO

Haber-Kamera: Hakan KAYA -Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

Levent Büyükdere Caddesi\'nde bulunan İsrail Başkonsolosluk binası önünde toplanan Halk Evleri üyesi bir grup, İsrail\'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto etti.

İstanbul Halk Evleri Başkanı Cihan Uyanık yaptığı konuşmada, \"Filistin\'de direnişin sembolü olan 30 Mart Toprak Günü, İsrail\'in 1976\'da Filistinlilere ait topraklara el koyması ve yeni bir saldırı dalgası başlatmasına karşı Filistin halkının direnişe geçmesinin yıldönümüdür. Filistinliler, 2018\'in aynı zamanda \"Büyük Felaket\" olarak adlandırdıkları Nakba\'nın 70. yıldönümü olması sebebiyle bu yıl 30 Mart Toprak Günü\'nden 15 Mayıs Nakba Günü\'ne kadar sürecek bir eylem başlattılar. \'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü\' adıyla başta Gazze olmak üzere Filistin\'in dört bir yanında kitlesel eylemlere bugün İsrail işgal güçlerince yoğun bir saldırı düzenlendi. Gazze\'de bir araya gelen binlerce Filistinliye gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gazla düzenlenen saldırılarda şimdiye kadar en az 15 sivil hayatını kaybetti, binden fazlası da yaralandı. İsrail\'in işgal ve katliamlara karşı Filistin halkının yanındayız. Buradan Tel Aviv yönetimine sesleniyoruz. Filistin halkına karşı işlediğiniz suçlara ve Filistin topraklarındaki hukuksuz işgale son verin\" dedi.

Grup yapılan basın açıklamasının ardından olaysız şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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Grubun toplanması

Slogan atılması

Açılan pankart ve dövizler

Basın açıklamasının yapılması

Polisin güvenlik önlemleri

Genel ve detaylar



31.03.2018 - 14.35Haber Kodu : 180331093

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6- TERÖR OPERASYONUNDA 8 TUTUKLAMA

Haber: İstanbul DHA

İstanbul\'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında \"Zeytin Dalı\" operasyonunda PKK-KCK, PYD-YPG terör örgütlerinin faaliyetleri içerisinde yer alan TKEP/L terör örgütü mensuplarının ölü olarak ele geçirilmesi sonucunda düzenlenen cenaze anma eylemlerine katılan ve bu anmaları örgüt propagandasına dönüştürerek bölgede yapılan başarılı operasyonları manipüle etmeye çalışan örgüt mensuplarına yönelik 24.03.2018 günü ilimizde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan N.K., G.N., İ.Ş., M.S.G., S.Ü., S.Y.A., S.A., T.A., isimli şahıslar 30.03.2018 günü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.