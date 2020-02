DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- PENDİK\'TE AVM\'DE YANGIN ALARMI (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Pendik\'te bulunan bir alışveriş merkezi çıkan küçük çaplı yangın nedeniyle boşaltıldı.

Yangın saat 15.15 sıralarında çıktı. Alışveriş merkezinin birinci katında bulunan bir restoranın bacasında çıkan yangın nedeniyle alışveriş merkezinin içini duman kapladı. Alışveriş merkezi kısa sürede boşaltıldı. İhbar üzerine gelen Kurtköy, Yenişehir ve Sultanbeyli itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Duman tahliyesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

----------

-AVM\'den görüntü

-Yükselen dumanlar

-Dışarı çıkanlar

-İtfaiyenin müdahalesi

-Detaylar

22.03.2018 - 16.04 Haber Kodu : 180322134

================



(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

(ÖZEL)

2- HAFRİYAT KAMYONLARINA TAKİP CİHAZI BÖYLE TAKILIYOR

* ATS cihazı, İBB\'nin şirketi olan İSBAK tarafından hafriyat kamyonlarının torpidosuna yerleştiriliyor. Hafriyat kamyonu sürücüleri, döküm alanlarında yer alan mobil ekiplerden cihazı 885 lira karşılığında satın alıyor.

* Şu ana kadar 8 bin 68 kamyon ATS ile takibe alındı.

* Bolluca\'da bulunan İmrahor Döküm Sahası\'nda yapılan hafriyat kamyonu denetimi havadan da görüntülendi.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA- Harun UYANIK/ İSTANBUL (DHA)

HAFRİYAT kamyonlarının hızlarını, döküm yaptıkları yerleri anbean izleyecek yeni sistem hayata geçti. Şu ana kadar 8 bin 68 kamyon, Araç Takip Sistemi (ATS) ile takibe alındı. 2 Nisan\'a kadar ATS taktırılmayan kamyonlar, trafikten men edilecek. İBB\'nin Zabıta ekipleri de kaçak döküm yapan, hız limitini aşanı ve eksik belgesi olanları tespit için sahadaki denetimlerini artırdı. Öte yandan ATS cihazının araçların hangi bölgesine takıldığı ve ücreti de belli oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne (İBB) bağlı zabıta ekipleri, döküm sahalarına gelen araçların belgelerini ve ATS cihazı taktırıp taktırmadıklarını denetliyor. Bolluca\'da bulunan İmrahor Döküm Sahası\'nda yapılan denetimler, havadan da görüntülendi. Aracın konumu, hızı, yönü, damper kaldırma verileri de İSTAÇ\'ta kurulan Çevre Koruma Merkezi\'nden anbean takip ediliyor. Yeni sistemle birlikte, 24 saat boyunca izlenen hafriyat kamyonlarının, şehir trafiğinde daha güvenli bir şekilde seyretmeleri hedefleniyor.

TAKİP CİHAZI TORPİDODAKİ BÖLMEYE YERLEŞTİRİLİYOR

ATS cihazı, İBB\'nin şirketi olan İSBAK tarafından hafriyat kamyonlarının torpido kısmındaki bölmeye yerleştiriliyor. Yaklaşık 10 dakika süren işlemin ardından konulan cihaza dışarıdan müdahale edilmesi anında, İSTAÇ\'taki izleme merkezine sinyal geliyor. Cihazın gönderdiği bilgiler arasında hafriyat kamyonunun anlık hız ve güzergâh bilgileri yer alıyor. Böylece damperini döküm alanı dışında kaldıran sürücü, anında tespit ediliyor.

KAÇAK DÖKÜM YAPANA 175 BİN TL CEZA

Şu ana kadar 8 bin 68 hafriyat kamyonuna ATS cihazı takıldı. Taktırmayanlar için de 2 Nisan\'a kadar süre verildi. Araçlarına ATS cihazı taktırmayanlar, trafikten men edilecek. Kaçak döküm ihlali durumunda hafriyat kamyonu sahiplerine 53 bin TL, hafriyat kamyonu şirkete aitse 175 bin TL ceza kesilecek.

2018\'DE 8 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, sistemin tanıtıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, kural ihlali yapan kamyonlara kesilen cezalar hakkında, \"Çevre Koruma Daire Başkanlığımızın yazmış olduğu cezalar var. Ne kadarı güzergâh dışına çıkmaktan, dökülmemesi gereken yere dökmekten kaynaklı, onu çok bilmiyoruz; ama 2018 itibarıyla kesmiş olduğumuz ceza yaklaşık 8 milyon TL. Bu takip sistemi oluştuktan sonra 2 Nisan\'a kadar süre verildi. 2 Nisan\'dan sonra ceza işlemleri başlamış olacak\" demişti.

CİHAZ BEDELİ 885 LİRA

Hafriyat kamyonu sürücüleri, döküm alanlarında yer alan mobil ekiplerden cihazı 885 TL karşılığında satın alıyor. Sürücüler cihazın taktırılması ve sisteme dahil olmak için ek bir ücret ödemiyor. İki yıl garanti verilen cihazların bakım ve onarım işlemi İSBAK tarafından yapılacak. DHA\'ya konuşan bazı hafriyat kamyonu sürücüleri, kaçak dökümün önüne geçmesi sebebiyle sistemden memnun olduklarını söylediler.

Görüntü Dökümü:

------------

-Bolluca\'daki İmrahor Döküm Alanı\'nın havadan görüntüleri

-ATS cihazının takılma işlemi

-Hafriyat döküm işlemlerinin yerden ve havadan görüntüleri

-İBB Zabıta ekiplerinin denetim anları

-Kamyon sürücüleriyle röportaj

-Muhabir anonsu

22.03.2018 - 15.18 Haber Kodu : 180322113

22.03.2018 - 15.20 Haber Kodu : 180322117

==========================================



(EK BİLGİYLE)

3- ZUHAL OLCAY\'A \"CUMHURBAŞKANINA HAKARET\"TEN 10 AY HAPİS CEZASI



Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

Kadıköy\'de sahne aldığı yerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği gerekçesi ile hakkında dava açılan Zuhal Olcay, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Olcay\'ın daha önce de kamu görevlisine hakaretten adli para cezasından hükümlü olduğunu gerekçe göstererek cezayı ertelemedi. Zuhal Olcay\'ın kararın istinaf aşamasından geçip kesinleşmesi halinde Denetimli Serbestlik\'ten yararlanmak için cezaevine girer girmez başvuru hakkı bulunuyor.

İstanbul Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın karar duruşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı temsilen iki avukat katılırken, tutuksuz yargılanan Zuhal Olcay ve avukatı yer almadı. Erdoğan\'ın avukatı Ela Ezgi, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirterek cezalandırılmasını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme, Zuhal Olcay\'a \"Cumhurbaşkanına hakaret\" suçundan 1 yıl hapis cezası verdi. Bu cezayı \"İyi hal\" indirimi ile 10 aya düşüren mahkeme, sanığın daha önce de kamu görevlisine hakaret suçundan 10 bin 620 lira adli para cezasından hükümlü olduğunu gerekçe göstererek bu cezayı ertelemedi.

KARAR KESİNLEŞİRSE CEZAEVİNE GİRMEK ZORUNDA

Kararın istinaf aşamasından geçip kesinleşmesi ile birlikte Türkiye\'nin herhangi bir ilinde açık cezaevine girme hakkı bulunan Zuhal Olcay\'ın, cezaevine girer girmez Cezaevi İnfaz Kurumu İdare Kurulu\'na başvurarak Denetimli Serbestlik\'ten yararlanmak istediğini belirtmesi gerekiyor. Cezaevi İdare Kurulu, başvuru üzerine bir rapor hazırlayarak İnfaz Hakimliği\'ne yollayacak. İnfaz Hakimliği de hükümlünün başvurusunu yerinde bulması durumunda tahliyesine karar veriyor. Denetimli Serbestlik Yasası\'ndan yararlanmak için cezaevine girmesi gereken Olcay\'ın, başvurusu sonuçlanana kadar cezaevinde kalması gerekeceği öğrenildi. Başvurunun aynı gün sonuçlanabileceği gibi, 1-2 gün sürebileceği de belirtiliyor. Denetimli Serbestlik Yasası gereği, Temmuz 2016 tarihinden sonra ceza alan hükümlüler cezalarının kalan son 1 yılını tahliye edilerek geçirebiliyorlar.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Zuhal Olcay\'ın 5 Ağustos 2016 tarihinde Kadıköy\'de sahne aldığı yerde Erdoğan\'a hakaret ettiği belirtiliyor. İddianemede bir vatandaşın 155 polis ihbar hattını aramasıyla Olcay hakkında işlem yapıldığı kaydedilirken Olcay\'ın ifadesinde ise ön sırada bulunan bir seyircinin laf atması üzerine ona yönelik hareket yaptığını söyleyerek suçlamayı kabul etmediği belirtiliyor. İddianamede Olcay\'ın 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu.

Görüntü Dökümü:

-------

-Olcay\'ın arşiv görüntüsü

22.03.2018 - 12.33 Haber Kodu : 180322049

=========================

4- PARK HALİNDEKİ MİDİBÜS ALEV ALEV YANDI

- Midibüsü yaktığını öne sürdüğü kişiyle kavga etti.

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ/ İSTANBUL(DHA),

Bakırköy\'de bir sürücü kursuna ait park halindeki midibüs alev alev yandı.

Olay saat 14.00 sıralarında Sinan Erdem Spor Salonu otoparkında meydana geldi. Bir sürücü kursuna ait park halindeki midibüs henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Midibüsü saran alevleri gören çevredektiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan midibüsü kısa sürede söndürdü. Müdahalenin sürdüğü sırada olay yerine gelen Selçuk Can, midibüsün kendine ait sürücü kursunun aracı olduğunu söyledi. Selçuk Can, o sırada bankta oturan ve aracı yaktığından şüphelendiği bir kişiyle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga eden iki kişiyi polis ekipleri güçlükle ayırdı .Duruma tepki gösteren Selçuk Can, \" Böyle bir şey var mı? Aracımızı yakmış. Kendisi yaktığını söylüyor. Ben yaktım seni de yakarım diyor\" diye konuştu. Yanan midibüs kullanılmaz hale gelirken, Polis şüpheli kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Görüntü Dökümü

----------

-Yanan midibüsten görüntü

-İtfaiyenin gelişi

-Müdahaleden görüntü

-Selçuk Can\'dan görüntü

-Kavga ettiği kişinin görüntü

-Diğer detaylar

22.03.2018 - 15.20 Haber Kodu : 180322115

============================

5- BAKAN TÜFENKCİ: (OYUNCAK) İÇ PİYASADA TOPLAM 964 BİN 172 ADET ÜRÜN DENETLENDİ. 49 BİN 754\'Ü GÜVENSİZ BULUNDU

\"Başbakanımız oyuncak sektörüne bir müjdeyi verecek\"

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,DHA

Oyuncak denetimiyle ilgili konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, \"Bakanlığımızca yapılan denetimlerde iç piyasada toplam 964 bin 172 adet ürün denetlenmiştir. Bu önemli bir rakam. Bu ürünlerin 49 bin 754 adedi güvensiz bulunmuş, diğerleri güvenli görülmüştür\" dedi.

Bakan Tüfenkci, Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi\'nde düzenlenen, \'İstanbul Oyuncak Fuarı\'nın açılışına katıldı. Açılışta konuşan Tüfenkci, 2016\'da küresel oyuncak dış ticaret hacminin 148,6 milyar dolar civarında gerçekleştiğini kaydederek, aynı yıl küresel oyuncak ihracatının 2015\'e göre yüzde 3 arttığını söyledi. Türkiye\'nin dünya oyuncak ihracatı sıralamasında 43\'üncü, ithalat sıralamasında ise 21\'inci sırada olduğunu dile getiren Tüfenkci, bunu tersine döndürmeleri, ihracatı üst sıralara taşımaları gerektiğini vurguladı.

OYUNCAK SEKTÖRÜNE MÜJDEYİ BAŞBAKAN VERECEK

Tüfenkci, oyuncağın tasarımından üretimine kadar geçen süreçlerde neler yapılabileceğini oturup konuşmaları gerektiğini kaydederek, \"Bizim bu süreçlerde neler yapabileceğimizi hep beraber konuşmamız lazım. Çok yakında başbakanımız oyuncak sektörüne bir müjdeyi verecek\" diye konuştu.

Türkiye\'de oyuncak sektörünün geleceği olduğunu kaydeden Bakan Tüfenkci, \"Biz oyuncak sektöründeki aktörlerin, yerli üretime ağırlık vermesi gerektiğini her fırsatta ifade ediyoruz. Oyuncak ithalatında da kaliteye, çocukların gelişimine katkı sunulmasına önem verilmesi gerekiyor\" dedi.

\"KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE EDİYORUZ\"

Tüfenkci, çocukların sağlıklı ürünlerle buluşması için bakanlık olarak her türlü denetimi yaptıklarını kaydederek, şunları söyledi:

\"Standartlara ve kurallara uygun üretim ve ithalat yapan firmaları koruyarak haksız rekabeti önleme noktasında önceliklerimiz bulunuyor. Oyuncak kaçakçılığıyla yaptığımız mücadele çok önemli. Çünkü bu mücadeleyi gevşettiğimiz takdirde hem ithalat yapan hem kurallara uygun üretim yapan haksız rekabet karşısında korumamız lazım. Bu nedenle son yıllarda kaçak oyuncaklarla yaptığımız mücadeleyi artırdık. Sektörün rekabet gücünün artırılması ve tüketicilerin AB standartlarının korunabilmesi amacıyla düzenlemeler getirmekteyiz. Oyuncakların ebeveynler ve çocuklar tarafından güvenle kullanılmasını teminen oyuncakların üzerinde bulunması gereken uyarılara ilişkin yeni düzenlemeleri de hayata geçirdik.\"

\"2017\'DE YAPTIĞIMIZ DENETİMLERDE İSE 53 BİN 379 OYUNCAKTAN 443 ADEDİ GÜVENSİZ BULUNMUŞTUR

Bakan Tüfenkci, oyuncak sektöründe ciddi anlamda denetim yaptıklarını vurguladı. Tüfenkci, \"Bakanlığımızca yapılan denetimlerde iç piyasada toplam 964 bin 172 adet ürün denetlenmiştir. Bu önemli bir rakam. Bu ürünlerin 49 bin 754 adedi güvensiz bulunmuş, diğerleri güvenli görülmüştür. 2017\'de yaptığımız denetimlerde ise 53 bin 379 oyuncaktan 443 adedi güvensiz bulunmuştur. Burada şunu memnuniyetle belirtmek isterim ki, oyuncak sektöründe yıllar içerisinde güvensizlik oranları ciddi anlamda azalmıştır. Üreticilerimiz de ithalatçı arkadaşlarımız da hem denetimler hem de toplumda oluşan hassasiyet nedeniyle bu konularda azami hassasiyet gösteriyorlar\" dedi.

\"3 MİLYON 340 BİN LİRALIK KAÇAK OYUNCAK VE HEDİYELİK EŞYA YAKALANDI\"

Tüfenkci, oyuncak konusunda sadece kendilerinin değil Ekonomi Bakanlığı\'nın da ithalat aşamasında denetim yaparak riskli ürünlerin yurda girmesine izin vermediğini aktardı. Bakanlığın oyuncak kaçakçılığı konusunda ciddi anlamda denetimlerde bulunduğunu dile getiren Bakan Tüfenkci, geçen yıl gümrüklerde toplamda 27 olayda, 3 milyon 340 bin lira değerinde kaçak oyuncak ve hediyelik eşya yakalamasının ve tespitinin gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Tüfenkci, 2017 Ağustos\'ta Gümrük Muhafaza Ekiplerinin İstanbul Ambarlı Liman\'ında sahte evrak kullanarak Türkiye\'ye kaçak oyuncak sokmaya çalışan kişilerin 320 bin liralık kaçak eşya ile birlikte yakalandığını aktardı.

\'HAYAL TIRI\' YOLA ÇIKTI

Açılışta, Bakan Tüfenkci\'nin yanı sıra İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçılar Birliği (İKMİB) Başkanı Murat Akyüz, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, Oyuncakçılar Derneği Başkanı Yakup Kireçci de birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelasının kesilmesi sonrası, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Oyuncakçılar Derneği arasındaki sosyal sorumluluk projesi kapsamında Anadolu\'daki çocuklara ulaştırılacak \'Hayal TIR\'ı\' adını taşıyan bir TIR dolusu oyuncak yola çıktı.

TÜM OYUNCAK ÜRÜNLERİ SERGİLENİYOR

Öte yandan profesyonel ziyaretçilere hitap eden fuar, yerli ve yabancı 77 markanın katılımıyla 10 bin metrekarelik alanda gerçekleştiriliyor. Sadece profesyonellerin ziyaret edebileceği fuar, 25 Mart\'ta sona erecek.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Oyuncak Fuarının açılış programı

-Protokolden görüntüler

-Açılışa katılanlar

-Bakan Tüfenkci\'nin konuşması

-kurdelesi kesimi

-Hayal TIR\'ının uğurlanması

-Bakan Tüfenkci\'nin standları ziyaret etmesi

-Genel ve detaylar

22.03.2018 - 15.36 Haber Kodu : 180322122

========================

6- MÜCEVHER FUARI KAPILARINI AÇTI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Mücevher sektörü fuarı \"46. İstanbul Jewelry Show\" bugün başladı.

CNR Expo\'da düzenlenen fuara yerli ve yabancı firmalar birbirinden değerli mücevherle katılıyor. 110 ülkeden 28 bin sektör temsilcisinin katıldığı fuarda, 1 milyon liralık pırlanta yüzük ile 100 bin lira değerindeki taç dikkat çekiyor.

20 KARATLIK PIRLANTA TEK TAŞ YÜZÜK

Fuarın en değerli ürünü 1 milyon liralık fiyatıyla, 20 karatlık bir pırlanta tek taş yüzük. Fuara özel olarak hazırlanan yüzük ile ilgili bilgi veren firmanın yönetim kurulu üyesi Yiğit Akgün, \"Prenses kesim bir tek taş. 20 karat, beyaz renkli. Fuarın en büyük pırlantası. Nadide bir parçadır. Doğada çok ender bulunur\" dedi. Bir altın firması tarafından yapılan 100 bin lira değerinde taç, kolye olarak da kullanılabiliyor. Firmanın pırlanta markalar müdürü Zuhal Özcan, \"18 ayar altından yapılan bir ürün. Üzerinde yaklaşık 12 karat taş var\" diye konuştu.

ORTADOĞU ÜLKELERİNDEN YOĞUN İLGİ

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Uğur İnci Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Üstdağ ise, \"Uzun zamandan beri yeni modeller, yeni ürünler için hazırlık yapıyoruz. 2017 yılında iç piyasamız biraz dardı. Fakat Ortadoğu ülkeleri daha çok talepte bulunduğu için ağırlıkla onlara yönelik çalıştık. 2018 yılında bir yükseliş eğilimi bekliyoruz. Fuarın başı olmasına rağmen katılımcı sayısı yüksek. Genellikle Ortadoğu ülkesinden katılım var\" şeklinde konuştu.

\"KUYUMCUNUN İSTEDİĞİ ALTIN FİYATLARININ DÜŞMESİDİR\"

Uğur Üstdağ, sektör hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, \"2016-2017 tüm piyasalarda olduğu gibi iç piyasa biraz sakin geçti. Kuyumcular çoğunlukla yurt dışındaki pazara yönelmiş oldu. 2018 yılında bir yükseliş bekliyoruz. Altın şu anda en zirve zamanlarını yaşıyor. Bundan sonra ne olacağını bilmiyoruz. Yurt dışındaki piyasalara bağlı olarak neler olacağını göreceğiz. Kuyumcu altının yükselmesini istemez. Çünkü fiyat yükseldiği zaman müşteri alışları çok daha azalmaya başlıyor. Kuyumcunun tek istediği şey altın fiyatlarının düşmesidir\" şeklinde konuştu.

Fuar 25 Mart\'a kadar ziyarete açık olacak.

Görüntü Dökümü:

------------------

- Fuardan görüntüler

- Mücevherlerin görüntüleri

- Taçın görüntüsü

- Yüzüğün görüntüsü

- Üstdağ ile röportaj

- Detaylar

22.03.2018 - 14.35 Haber Kodu : 180322097