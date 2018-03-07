DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- MALTEPE\'DE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI (2)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Maltepe\'de çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Maltepe Ferhatpaşa Caddesi\'ndeki olay saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, satın almak istediği arsada havyanlarını otlatan kişiyle tartışan adı henüz öğrenileyen kişi silahını çekti. Salgırganın silahından çıkan kurşunların hedefi olan kişi ölürken yanındaki 2 kişi ise yaralandı. Ölenin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Yakınlarının ağlaması

07.03.2018 - 14.53 Haber Kodu : 180307113

07.03.2018 - 15.11 Haber Kodu : 180307122

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2- SURİYELİ İKİ GRUP BİRBİRİNE GİRDİ: 1 KİŞİNİN AĞIR YARALANDIĞI KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çorapçılar Sanayi Sitesi önündeki kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Kavga saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Suriyeli olduğu belirtiler iki grup henüz bilinmeyen nedenle birbirlerine girdi. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kavgada 1 kişi bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Suriyeli hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yaklaşık 10 kişinin birbirine girdiği görülüyor. Kavga sırasında bıçaklanan kişi yere düşerken kavgayı çevredekiler ayırıyor. Saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kavganın güvenlik kamerası görüntüleri

-Olay yerinden görüntüler

07.03.2018 - 14.37 Haber Kodu : 180307108

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(ek bilgi ve polis kamerası görüntüsüyle)

3- SULTANGAZİ\'DE YÜRÜYÜŞ DERGİSİNE OPERASYON

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Sultangazi\'de Yürüyüş dergisine yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Zübeyde Hanım Mahallesi\'ndeki operasyona çok sayıda polis katıldı. Operasyona polis helikopteri de destek veriyor. Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. DHKP-C terör örgütünün şifreli mesajlarının yayınlandığı belirtilen Yürüyüş dergisine yönelik operasyonda T.O adlı kişi gözaltına alındı. Gözaltına alının kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne görüntüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Polis kamerasından operasyon anı

-Polis helikopteri

-Zırhlı polis araçları

-Özel harekat polisleri

-Detaylar

07.03.2018 - 15.11 Haber Kodu : 180307123

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4- RUSYA BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL /İSTANBUL DHA)

Suriye Dernekler Platformu üyeleri, Rusya Başkonsolosluğu önünde Doğu Guta\'da sivillere yönelik saldırıları protesto etti.

İstiklal Caddesi\'ndeki Rusya\'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan ve açıklama yapmak isteyen gruba, polis ekipleri açıklamanın izinsiz olduğunu belirterek izin vermedi.

Polisler, gruba açıklamayı Galatasaray Lisesi önünde yapabileceklerini belirtmesi ardından grup buraya geldi. Suriye rejimi ve Rusya\'yı protesto eden grup Suriye bayrağı ve dövizler açtı. Grup adına Arapça açıklama yapıldı.

Grup açıklamanın ardından dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-İstiklal Caddesi üzerindeki Rusya Başkonsolosluğu önünde toplanan grup

-Polisin grubu uyarması

-Grubun Galatasaray Lisesi önüne yürümesi

-Açılan bayrak ve dövizler

-Basın açıklaması (Arapça)

-Genel ve detay görüntüler

07.03.2018 - 14.14 Haber Kodu : 180307104

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5- YAŞAR GAGA\'NIN CEZANESİ HASTANEDEN ALINDI, ABLASI AÇIKLAMA YAPTI

Haber - Kamera: Murat SOLAK - Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL DHA

Hayatını kaybeden şarkıcı ve menajer Yaşar Gaga\'nın cenazesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alındı. Cenazeyi almaya gelen Gaga\'nın kardeşi Tülin Gaga, \" Hep güzel şeyler yaşayacağını, güzel günlerimiz olacak diyordu. İkinci albümünü çıkartacaktı. Onun hazırlıklarını, onun heyecanını yaşıyordu \" dedi.



\'SEZEN AKSU YAKINDAN TAKİP ETTİ\'

Ünlü şarkıcı ve menajer Yaşar Gaga 1 aydır tedavi gördüğü Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde sabah saatlerinde kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşar Gaga\'nın cenazesi yakınları tarafından Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alındı. Cenazeyi almaya gelen Gaga\'nın kardeşi Tülin Gaga, ağabeyini 11.15\'te çoklu organ yetmezliğinden kaybettiklerini belirterek, \"Çok üzgünüz, inanılmaz derecede kendimizi kötü hissediyoruz. Sanat camiasından birçok arkadaşı yalnız bırakmadı. Her dakika yanına geldiler, iyi bir haber almak için hepimiz birbirimizle seferber olduk. Maalesef o iyi habere ulaşamadık. Sezen Aksu biraz önce de buradaydı. Yakından takip etti. İlgilendi, elinden geleni yaptı. Sonuç maalesef kötü oldu. Yarın saat öğlen namazında Ortaköy Camii\'nden kaldırmayı düşünüyoruz. Yaklaşık bir aydır yoğun bakımda.. Değişiyordu; gün geliyor bir gün daha iyi fakat bir gün geliyor daha kötü olduğu söyleniyordu. 10 gündür durumunun kötü olduğuna yönelik bilgiler alıyorduk. Kalp yetmezliği sonuçta da çoklu organ yetmezliğinden kaybettik\" dedi.

\'İKİNCİ ALBÜMÜNÜ ÇIKARTACAKTI\'

Tülin Gaga, \"Herhangi bir vasiyette bulunmamıştı. Hep güzel şeyler yaşayacağını söylüyordu. Çok güzel günlerimiz olacak diyordu. İkinci albümünü çıkartacaktı. Onun hazırlıklarını, onun heyecanını yaşıyordu. Maalesef kısmet olmadı\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

-Yaşar Gaga\'nın cenazesinin alınması

-Gaga\'nın kardeşi Tülin Gaga\'nın açıklaması

-Tülin Gaga\'nın cenaze başında ağlaması

-Cenazenin çıkışı

-Genel ve detaylar



07.03.2018 - 15.09 Haber Kodu : 180307121

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6- SELÇUK BAYRAKTAR: İNSANSIZ JET ÇALIŞMAMIZA BAŞLAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Enver ALAS / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın damadı Selçuk Bayraktar, \"Şuanda kendi sınıfında dünyanın en iyisi diyebileceğimiz taktik insansız hava araçlarını yaptık. Bundan sonra da inşallah dünyada kendi sınıfının en moderni diyebileceğimiz 4,5 ton ağırlığında 1,5 ton yük taşıma kapasitesine sahip bir insansız hava aracını geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Kısa bir süre sonra da insansız jet çalışmamıza başlamayı düşünüyoruz\" diye konuştu.

20-23 Eylül 2018 tarihinde 3. havalimanında, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilecek olan Türkiye\'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali \"Teknofest İstanbul\"un tanıtım toplantısı yapıldı. Aynı zamanda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı olan Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 3. havalimanı terminal binasında yapılan tanıtım toplantısında, Teknofest İstanbul Festivali ile ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

Selçuk Bayraktar konuşmasının başında, \"Teknik müdürlüğünü yürüttüğüm Baykar adına çok yoğun bir şekilde kullanılan silahlı insansız hava araçları ve insansız hava araçlarına destek olmak adına, operasyonun başından itibaren mühendis ekibimizle birlikte sahadaydık. Çok yoğun bir şekilde oradaki faaliyete destek olabilmek için elimizden geleni yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz\" dedi.

\"UZAYA İLK İLGİ DUYAN MEDENİYETLERDEN BİRİSİYİZ\"

Teknofest İstanbul fikrinin, geçen yıl düzenlenen liseler arası model uçak yarışmasında ortaya çıktığını söyleyen Bayraktar, \"Ülkemizin havacılığa ilgi duyan ve havacılık çalışmaları yürüten milletler arasında ilk sıralarda yola çıkmış olmasına rağmen, bugün dünya devlerinden birisi olabilecekken ne yazık ki teknolojinin de ana motoru sayılabilecek havacılık ve uzay alanında hak ettiğimiz yerde olmadığını görüyoruz. Oysa tarihimize baktığımızda uzaya ilk ilgi duyan, uzayı ilk gözetleyen medeniyetlerden birisiyiz\" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE\'NİN EN KAPSAMLI TEKNOLOJİ YARIŞMALARI

Teknofest\'te 12 farklı kategoride düzenlenecek teknoloji yarışmalarının Türkiye\'nin en kapsamlı yarışmaları olacağını belirten Bayraktar, \"Bugün dünyada teknolojinin birçok alanında düzenlenen yarışmalar bilimsel gelişmeleri hızlandıran ve o alanda en ileri teknolojik ürünleri üreten girişimleri ortaya çıkarıyor. Biz de Teknofest kapsamında düzenleyeceğimiz farklı yaşlardan gençlerin katılacağı teknoloji yarışmalarının ülkemizin havacılık, uzay ve teknoloji alanlarındaki gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz\" diye konuştu.

\"DÜNYANIN EN İYİSİ DİYEBİLECEĞİMİZ TAKTİK İHA\'LARI YAPTIK\"

Gelecekteki projelerle ilgili de konuşan Selçuk Bayraktar, \"Şuanda kendi sınıfında dünyanın en iyisi diyebileceğimiz taktik insansız hava araçlarını yaptık. Bundan sonra da inşallah dünyada kendi sınıfında en moderni diyebileceğimiz 4,5 ton ağırlığında 1,5 ton yük taşıma kapasitesine sahip bir insansız hava aracını geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Kısa bir süre sonra da insansız jet çalışmamıza başlamayı düşünüyoruz\" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Tanıtım toplantısından detay

-Toplantıya katılanlar

-Selçuk Bayraktar\'ın konuşması

-Genel ve detaylar



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7- BİLAL ERDOĞAN: BATI MEDENİYETİNİN İSLAM DÜNYASINI İŞGALİNİ SONLANDIRMALIYIZ



Haber: Taner YENER - Kamera: İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL\'da Yaşayan Arap Aydınlar Çalıştayı\'nın açılışında konuşan İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyet Başkan Vekili Bilal Erdoğan, İslam aleminin temelde çözülmesi gereken sorunları olduğuna dikkat çekerek, \"Batı medeniyetinin İslam dünyasını işgalini sonlandırmalıyız. Bu işgal zaman zaman askeri işgal olarak tezahür etti. Genel itibarıyla baktığımız zaman bunun bir kültürel tahakküm işgal olduğunu, aslında işgal edilenin topraklarımız değil, akıllarımız, kafalarımızın içi olduğunu görüyoruz\" dedi.

İstanbul\'da yaşayan Arap aydınlarının birikimlerini Türkiye\'nin entelektüel hayatına dahil etmek ve ortak projeler geliştirmeye yönelik bir tanışma ve görüş alışverişi için \"İstanbul\'da Yaşayan Arap Aydınlar Çalıştayı\" düzenlendi.Çalıştay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin (İBB) ev sahipliğinde Zeytinburnu 1453 Çırpıcı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen ve 2 gün sürecek çalıştaya İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyet Başkan Vekili Bilal Erdoğan, AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Turan, Eski Yemen Sağlık Bakanı Dr. Necip Ğanim, Eski Mısırlı bakanlarından Prof. Dr. Amr Derrac, Salah Abdulmaksud, Yayha Hamid, Eski Cumhurbaşkanı adayı ve Mısır Devrimin Yarını Partisi Lideri Eymen Nur, İstanbul\'da yaşayan Arap eski bakanlar, siyasiler, bürokratlar, akademisyenler, edebiyatçılar, şairler, vakıf ve dernek başkanları, müzisyenler ve gazetecilerden oluşan Yemen, Tunus, Filistin ve Irak\'ın da aralarında bulunduğu birçok ülkeden aydınlar katıldı.

BİLAL ERDOĞAN: İSLAM DÜNYASI BÜYÜK BİR MEDENİYET KRİZİ YAŞIYOR

Çalıştayın açılışında konuşan İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyet Başkan Vekili Bilal Erdoğan, bugün bir istişare maksadıyla bir araya geldikleri ifade ederek, \"Müslümanlar olarak bizi suni sınırlarla veyahut çeşitli kimlik unsurlarıyla bölen, dil, ırk, meşrep ve mezhep tarzı sınırları kaldırıp bir araya gelip meseleleri aramızda istişare etmemiz gerektiğini devamlı Batı\'ya, Yahudiye, masona, devamlı şuna buna suç atmayıp, oturup \'Biz ne yapıyoruz?\' Bunu konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bugün hakikaten İslam dünyası büyük bir medeniyet krizi yaşıyor. Medeniyetimiz Batı medeniyetine bir alan boşalttı. Batı medeniyeti yükselirken İslam medeniyeti maalesef geride kalmış oldu\" diye konuştu.

Yaşanan medeniyet krizinin daha önce görülmeyen beka mücadelesine de işaret ettiğini ifade eden Erdoğan, \"Bu açıdan bu entelektüel açlığı İslam alemi olarak hep birlikte gidermemiz gerekiyor. Bunun için bu tür entelektüel buluşmalara ve kaynaşmalara vesile olacak kapsamlı projelere, çeviri faaliyetlerine, ilmi toplantılara ihtiyacımız var. İslam aleminin entelektüel kaynaklarını yeniden keşfetmesi, bu zemin üzerinden yeni fikri açılımlara kapı aralaması gerekmektedir. Çünkü hakikaten bizim sadece İslam aleminin medeniyet olarak zirvede olduğu dönemlerde değil, daha sonraki dönemlerde de 18, 19 ve 20. yüzyıllarda çok değerli fikir insanlarının değerli eserler verdiğini görüyoruz. Ancak bunların sadece Arapça, Türkçe veya çıktığı coğrafyaların dillerinde olduğunu, İslam dünyasının diğer dillere çevrilmediğini, dünyayla paylaşılmadığını görüyoruz.\" dedi.

BATI MEDENİYETİNİN İSLAM DÜNYASINI İŞGALİNİ SONLANDIRMALIYIZ

İslam alemini temelde çözülmesi gereken 4 sorunu olduğuna vurgu yapan Erdoğan, şöyle konuştu:

\"Batı medeniyetinin İslam dünyasını işgalini sonlandırmalıyız. Bu işgal zaman zaman askeri işgal olarak tezahür etti. Genel itibarıyla baktığımız zaman bunun bir kültürel tahakküm, işgal olduğunu aslında işgal edilenin topraklarımız değil, akıllarımız, kafalarımızın içi olduğunu görüyoruz. İslam alemi kültür, teknik ve medeniyet sahasında kazanmak mecburiyetinde. Bugün Afganistan\'dan Orta Doğu\'ya, Afrika\'ya kadar çatışmalar, savaşlar, iç çekişmeler, istikrarsızlıklar maalesef İslam aleminin ayağa kalkışını engellemektedir. İkinci olarak Müslümanlar ittihadı yani birliğimizi gündemimizin merkezine yerleştirmek zorundayız. Sadece bu ayağa kalkışın olmazsa olmazı olduğu için değil. Aynı zamanda bizi yaratan rabbimizin emri olduğu için bunu merkeze almak zorundayız. Müslümanların birliği, beraberliği ve kardeşliği istiklalin ve istikbalin adeta kilit taşıdır. Mezhep, etnik farklılıklar, bunları bir tarafa koyarak, dünyanın neresinde bir Müslümanın burnu kanıyorsa acısını bütün Müslümanların çekeceği bir iklimi, birliği, ruhu yaşatmak zorundayız.\"

NE KADAR BİLSENİZ DE BU SİZİN CAHİL OLMADIĞINIZ ANLAMINA GELMİYOR

Üçüncü sorunun cehaletin ve entelektüel fukaralığın giderilmesi olduğunu ifade eden Erdoğan, \"Günümüzde iletişim ve ulaşım teknolojilerine bağlı olarak bilgiye erişim çok kolay hale gelmiş olsa da haber ağı çok geniş olsa da Müslümanların bir şuur problemi olduğu görünmektedir. Cehalet, sadece eğitim öğretimle maalesef giderilemiyor. Bizde \'Kitap yüklü eşekler\' diye çok meşhur bir şairin tabiri vardır. Ne kadar bilseniz de bu sizin cahil olmadığınız anlamına gelmiyor. Müslümanların dünyada olup bitenlere karşı sahih gerçek bir bilince kavuşması, bunun da elbette mümkün olması için aydınların Müslüman kesimleri ve toplulukları işlemesi, onlara bu mefkure oluşturma mücadelesini aktarmanız gerekiyor. Elbette bu üç meseleden sonra İslam alemi olarak bir sefaletle, yoklukla ve yoksullukla da mücadele verdiğimiz bir gerçektir. Bunu yaşarken İslam ülkeleri arasında da ciddi gelir dağılımı adaletsizliklerinin olduğunu görmek zorundayız. Bir tarafta çok zengin İslam ülkeleri var öbür tarafta günlük 2 dolar 20 sent sınırının altında ciddi nüfus yoğunluğu olan İslam ülkeleri var. Bu adaletsizliği gidermemiz gerekiyor. Çünkü İslam dininin beş esasından birisi zekattır.\" dedi.

UYSAL: İSTANBUL HER DÜŞÜNCEYİ KENDİ İÇİNDE BARINDIRAN BİR YAPI

İBB Başkanı Mevlüt Uysal da İstanbul\'un geçmiş tarihine bakıldığında her dönemde herkese kucaklayan bir yapısı olduğunu vurgulayarak, \"19 yüzyılın başlarında ortalarında Kafkasya\'da yaşananlar ve İstanbul\'u bir sığınma limanı görüp İstanbul\'a gelenler, 20. yüzyılda Balkanlar\'da yaşananlar İstanbul\'a sığınanlar ve bugün baktığımız zaman İslam Dünyası\'nda yaşananlar ve İstanbul evimiz deyip burada yaşayanlar. Tabii ki bu arada Anadolu\'da yaşanan ekonomik sıkıntılar vesilesiyle İstanbul\'u bir kurtuluş limanı olarak görüp İstanbul\'a gelen bir Anadolu insanı ve 15 milyona yaklaşan bir nüfus. Bütün bunlara rağmen baktığımızda İstanbul gerçekten herkese ev sahipliği yaptığı gibi her düşünceyi de kendi içinde barındıran ondan istifade eden dostça yaşamasını temin eden sağlayan bir yapı. İnşallah İstanbul\'un bu özelliği devam eder. \" dedi.



SIKINTILI YERLERE BAKTIĞIMIZ ZAMAN HEPSİ İSLAM COĞRAFYASI

İspanya\'da 500 sene önce yaşananlardan sonra gelen yahudi vatandaşların İstanbul\'un kendilerine kucak açmasını halen minnetle andığına dikkat çeken Uysal, \"Bugün yaşananlara baktığımız zaman o dünya savaşında yaşananlardan daha az sıkıntılar yaşanmadı. O süreçte yaşananlar sadece ekonomik mücadeleleriydi ama bugün baktığımız zaman kültür mücadelesi, medeniyet mücadelesi şekline dönüşmüş gibi sıkıntılı yerlere baktığımız zaman hepsi İslam coğrafyası. Değişik gerekçeleri sebepleri olabilir. Ancak aydınlar, fikir insanları bu konuda ne üretebilirse bu sıkıntılar o kadar çabuk ve hızlı düzelebiliyor diyor tarihe baktığımız zaman. Bu manada da biz diyoruz ki, İstanbul\'da yaşayan sizlerin şuan dünyanın yaşadığı bu sıkıntılara çözüm olma adına yapabileceğimiz çok şeyler olduğunu düşünüyoruz. Özellikle gördüğümüz zaman vatandaşlara, yaşayan insanlara, idarecilere çıkış yolunu ancak çıkış yolunu sizin gibi aydınlar, okur yazarlar ve münevver insanlar bunu tartışıp çalışması gerekiyor\" diye konuştu.

\"İSTANBUL\'DA BU KADAR MÜLTECİ VAR, NİYE SORUN GÜNDEME GELMİYOR\" DİYE SORDULAR

Yaklaşık 15 gün önce Londra\'dan İstanbul ve Ankara\'ya değişik ziyaretler için lordlardan ve milletvekillerinden bir grubun geldiğini belirten Uysal, şöyle devam etti:

\"Israrla bize yönelttikleri soru şuydu? \'İstanbul\'a bu kadar mülteci var. Niye sorun gündeme gelmiyor? Sorun var da gündeme mi gelmiyor? Yoksa sizin sihirli bir çözümünüz var da o problem oluşmuyor? Biz onlara şunu söylediğimiz zaman şaşırdılar Dedik ki, \"Evet İstanbul\'da yaklaşık 600 bin Suriyeli mülteci var. Gürcistanlı var, Ermenistanlı var çok değişik ülkelerden var. Onların kendi müstakil kendi kendilerine yaşadıkları bir yerde değil, İstanbul\'da herkesle beraber yaşıyorlar. Öyle olunca İstanbul halkı hoşgörüsünü onlara gösterince onlarda aynı hoşgörüyle cevap veriyorlar sanki bir problem yokmuş gibi beraber yaşayabiliyorlar. Bunu duydukları zaman şaşırdılar. Yine Avrupa\'dan büyükelçiler, konsoloslar geldiği zaman gündemlerinde bu var. Baktığımız zaman problemimiz çok ama yine baktığımız zaman çözümümüz kolay. Biz oturup beraber kafa yorup buradan nasıl çıkabiliriz dediğimiz zaman gerçekten hızlı bir şekilde çözümler de üretilebilir. Mesela oturup bunları konuşmak. İnanıyorum ki, burada konuşulanlar sonucunda ortaya çıkan tablo İslam coğrafyasında yaşananlara bir çözüm, bir çıkış yolu gösterir buna inanıyoruz. Eğer bunu yapmazsak, psikolojide sosyolojide vardır. Öğrenilmiş çaresizlik yani bu hayata biz mahkumuz bununla devam etmek zorundayız. O konuma düşeriz. O zaman da şu anda yaşadığımız sıkıntılarda bize kalıcı olarak miras olarak kalabilir.\"

Açılış konuşmalarının ardından Erdoğan ve Uysal\'ın da aralarında bulunduğu protokol katılımcılarla birlikte toplu fotoğraf çektirdi.



Görüntü Dökümü:

-Panelden detay

-Mevlüt Uysal\'ın konuşması

-Bilal Erdoğan\'ın konuşması

-Genel ve Detaylar



07.03.2018 - 14.54 Haber Kodu : 180307114

