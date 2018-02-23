DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- PENDİK\'TE KOCA DEHŞETİ: EŞİ, BALDIZI VE ÜVEY OĞLUNU SİLAHLA YARALADI(1)

Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Pendik\'te, ayrı yaşadığı eşinin bulunduğu eve gelen koca silahla dehşet saçtı. Eşi, baldızı ve 13 yaşlarındaki üvey oğluna silahla ateş ederek yaraladığı iddia edilen koca kayıplara karıştı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekipleri

-Yaşanan hareketlilik

-Görgü tanıklarıyla röp.

Detaylar

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(ÖZEL)

2- OTOBÜS ŞOFÖRÜNE \"KANO\" SALDIRISI

* Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda kanoyla otobüse binmek isteyen çift ile otobüs şoförü arasında tartışma çıktı.

* Tartışma sırasında otobüs şoförü saldırıya uğradı. Kavgada arada kalan kadın düşmekten kurtulamadı.

* O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber-Kamera: Anıl UÇAN /İSTANBUL (DHA)

Sabiha Gökçen Havalimanı otobüs peronunda kalkış saatini bekleyen özel halk otobüse, yanlarındaki kanoyla binmek isteyen biri kadın iki kişiyle otobüs şoförü arasında kavga çıktı. Kavga otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz salı günü saat 18.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı otobüs peronlarında meydana geldi.

Biri kadın iki kişi, Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy seferini yapmak için bekleyen özel halk otobüsüne kanoyla binmek istedi. Otobüsün şoförü Sinan Selvi, tüm yolcuların binmesinin ardından kendilerini içeri alabileceği söyledi.

KADIN YERE DÜŞTÜ

Ancak duruma itiraz eden çift ile otobüs şoförü tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek yolcu, şoför Sinan Selvi\'ye saldırdı. Ardından karşılıklı yumruklaşma yaşandı. Kavga sırasında otobüs şoförüne saldıran kişinin yanındaki kadın yere düştü. Kavgayı araya giren diğer yolcular ayırdı.

OTOBÜSÜN ÖNÜNE YATTI

Kavganın ardından otobüs şoförüne saldıran kişinin yanındaki kadın, yere yatarak otobüsün seferine engel olmak istedi. Kadının arkadaşı tarafından ikna edilerek yattığı yerden kaldırılmasıyla olay sona erdi. Olayın ardından otobüs şoförü Sinan Selvi, darp raporu alarak şikayetçi oldu.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Kanolu çiftin otobüse binmek istenmesi

-Şoför kamerasından saldırı anı

-Kapı kamerasından saldırı anı

-Kadın yolcunun otobüsün önüne yatması

-Detaylar

23.02.2018 - 14.45 - Haber Kodu : 180223095

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3- ATLADI MI, ATILDI MI?

- OTOMOBİLDEN ATLADIĞI ÖNE SÜRÜLEN KADININ ÖLÜMÜNÜNDEKİ SIRRI BU GÖRÜNTÜLER ÇÖZECEK

* Beyoğlu\'nda otomobilden düştüğü öne sürülen kadının ölümünden günler sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından 2 kişi gözaltına alındı.

* Şüpheliler, genç kadının tartışma sonrası araçtan atladığını iddia etti.

Haber: Ali AKSOYER /İSTANBUL(DHA)

Beyoğlu\'nda bir otomobilden düşerek ağır yaralandığı iddiasıyla kaldırıldığı hastanede 13 gün sonunda ölen Türkmenistan uyruklu Maysa Yazmuradova (30) ile ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri sonrası sevgilisi ve arkadaşı gözaltına alındı. Şüphelilerin olay gecesi birlikte eğlenmeye gittiklerini, gecenin sonunda \"Şarkı isteme\" yüzünden tartıştıklarını, genç kadının otomobilin kapısını açarak aşağı atladığını söylediği öğrenildi. Şüpheliler korktukları için olay yerinden kaçtıklarını iddia ettiler.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Beyoğlu Müeyyedzade Mahallesi Kemeraltı Caddesi\'ndeki olay 29 Ocak\'ta meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilden düştüğü belirtilen Türkmenistan uyruklu Maysa Yazmuradova ağır yaralanmıştı. Görgü tanıkları, kadının düşmesinin ardından araçta bulunan iki kişinin hızla olay yerinden kaçtığını söyledi. Çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırılan Maya Yazmuradova girdiği bitkisel hayatta 11 Şubat\'ta hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek Maysa Yazmuradova\'nın düştüğü otomobilin plakasını belirlendi. Yapılan çalışmada genç kadının yanındaki iki erkekle birlikte bir eğlence mekanına gittiğini, oradan çıktıktan sonra olayın meydana geldiği tespit edildi.

\"KENDİ ATLADI\" İDDİASI

Polis genç kadının sevgilisi Abdülmuttalip H.(35) ile olay sırasında yanlarında bulunan Mustafa Y.(32) gözaltına alındı. Şüphelilerden Abdülmuttalip H. \"Onunla 3 aydır birlikteydik. Olay günü birlikte eğlenmeye gittik. Gittiğimiz yerde çok alkol aldı. Şarkıcıdan istek şarkı istedi. Bu nedenle aramızda kavga çıktı. Birlikte dışarı çıktık. Otomobile bindiğimizde tartışma büyüdü. Bir anda kapıyı açarak kendini dışarı attı. Biz korktuğumuz için oradan kaçtık\" dediği öğrenildi. İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-Yazmuradova\'nın araçtan düşmesi ve aracın kaçması

23.02.2018 - 15.33 Haber Kodu : 180223119

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4- ARNAVUTKÖY\'DE BULUNAN CESETLERLE İLGİLİ \"MUTA\" İDDİASI

- Cinayeti itiraf etti...

\" Çekiçle vurarak darp ettik. Daha sonra boğarak öldürdük. Otomobile koyarak araziye attık\"

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

Emlakçılık yapan Suriyeli kadın ile Lübnanlı kocasının ağızları koli bandıyla kapatılmış cesetlerinin Arnavutköy\'de yol kenarında bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 5\'i adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin poliste verdiği ifadelerinde öldürdükleri çiftin zengin Arap turistlere \"Muta\" nikahı ile evlenecekleri kadın bulduklarını iddia ettiği öğrenildi. Çiftin şüphelilerden birinin eşini de \"Muta\" nikahı ile evlendirmeye kalkmaları sonucu öldürüldüğü öne sürüldü.

POLİS 9 KİŞİYİ GÖZALTINA ALMIŞTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Nısrın Kırıdı ile Muhammet Mahmut Bachr\'ın öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturmada önce çiftin yanında çalışan İmadeddin E. ile Mhd Alaa K. gözaltına alındı. Sürdürülen soruşturma sırasında gözaltı sayısı 9\'a yükseldi. Polis kısa süre içinde çiftin Esenyurt\'ta bir eve götürülerek öldürüldüğünü tespit ederken bu evde yapılan aramada kanlı battaniyeler buldu.

SIR PERDESI ARALANDI

Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yapılan soruşturmada sorgulanan şüphelilerin ifadesi olayın üzerindeki sır perdesini araladı. 4 şüphelinin cinayeti itiraf ettikleri belirtildi. Şüphelilerden İmadeddin E. poliste verdiği ifadesinde öldürdükleri çiftin zengin Arap turistlere \"Muta\" nikahı evlenecekleri kadın bulduklarını iddia etti.

\"EŞİMİ DE MUTA NİKAHI İLE EVLENDİRMEYE KALKTILAR\"

Çiftin kendi eşini de \"Muta\" nikahı ile Arap turistlerle evlendirmeye çalıştığını söyleyen şüphelinin bu duruma çok kızdığını ve cinayet işlemeye karar verdiğini anlattığı öğrenildi. Cinayeti işlemek için diğer çalışanlardan yardım istediğini anlatan İmadeddin E. \" Yanında çalıştığımız çiftin şoförü onları evlerinden alarak, Esenyurt\'taki eve getirdi. Orada çekiçle vurarak darp ettik. Daha sonra boğarak öldürdük. Otomobile koyarak araziye attık\" dediği belirtildi.

5 KİŞİ ADLİYEDE 4\'NÜN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Poliste işlemleri tamamlanan gözaltına alınan şüphelilerden İmadeddin E. ve Mhd Alaa K.\'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin ise işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Olayla ilgili arşiv görüntüler

23.02.2018 - 14.27 - Haber Kodu : 180223088

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5- \'JAMMER\'LI OTOMOBİL HIRSIZI BÖYLE YAKALANDI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa\'da araçlardan jammer kullanarak hırsızlık yaptığı belirlenen bir kişi kalalandı

Gaziosmanpaşa\'da peş peşe otomobillerden benzer yöntemle hırsızlık yapılması üzerine polis çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi\'nde geçtiğimiz çarşamba günü devriye görevi yaptıkları sırada bir otomobilden kadın çantasını alarak kaçmaya çalışan şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüpheli Y.E.\'nin yapıln üst aramasında sinyal kesici olarak bilinen \'jammer\' cihazı ve otomobil anahtarı bulundu. Şüpheli Y.E. gözaltına alınarak detaylı inceleme için polis merkezine götürüldü. Y.E.\'nin yapılan detaylı incelemesinde Gaziosmanpaşa\'da 3 otomobilden hırsızlık konusundan aranması olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri dün tamamlanan Y.E. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Y.E.\'nin otomobilde bulunan çantayı çalması ve polis ekipleri tarafından yakalanması görüntülere yansıdı. Y.E.nin adliyeye sevk edilmesi polis kameralarınca görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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(Güvenlik Kamerası)

-Şüphelinin farklı araçlardan çantalar çalması

-Şüpheli Y.E.\'nin polis ekiplere tarafından yakalanması

-Y.E.\'nin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

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6- AKADEMİSYENLERİN YARGILANDIĞI DAVADA İLK KARAR



Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

\"Bu suça ortak olmayacağız\" bildirisine imza attıktan sonra \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan yargılanan akademisyenlerin davasında ilk karar çıktı. 3 akademisyene \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan toplamda 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan karar duruşmalarında ayrı ayrı hakim karşısına çıkan İstanbul Üniversitesi\'nden Prof. Dr. İzzettin Önder ve Ayda Rona Aylin Altıbay ile İstanbul Üniversitesi\'ndeki görevinden ihraç edilen araştırma görevlisi Ezgi Pınar, \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan 1 yıl 3\'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanıklar hakkında verilen cezalar için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU

\"Bu suça ortak olmayacağız\" başlıklı bildiride imzası bulunan 1128 akademisyen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla soruşturma açmış, akademisyen hakkında \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçlamasıyla 7,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle ayrı ayrı davalar açmıştı.

