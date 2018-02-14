DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1 - NURAY HAFİFTAŞ\'IN DOKTORU VE SANATÇI ARKADAŞLARINDAN AÇIKLAMA

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ /İSTANBUL, (DHA)

Uzun zamandır kanser tedavisi gören Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti. Acı haberi alan dostları hastaneye akın etti.

53 yaşındaki sanatçı Nuray Hafiftaş, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında geçirdiği kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Uzun süre tedavi gören ünlü sanatçı Nuray Hafitaş bugün hayatını kaybetti.

Pendik\'teki özel hastanenin genel müdür yardımcısı Göksel Bahadır, \"Maalesef Nuray Hanımı kaybettik. Biliyorsunuz uzun zamandır kalın bağırsak kanseri tedavisi görüyordu ama son günlerde giderek ağırlaştı. Yoğun bakıma aldık. Bugün de yapılan tüm müdahalelerle rağmen kendisini kaybettik. Hepimizin başı sağolsun\" diye konuştu.

GEÇMİŞ OLSUNA GELMİŞTİK

Hastaneye gelen sanatçı Edip Akbayram da \"Hepimizin başı sağlsun üzgünüz genç yaşta bir sanatçıyı kaybetmeni üzüntüsü yaşıyoruz. Nuray Hafiftaş halk müziğinde benim de çok sevdiğim kadın seslerden biriydi. Bugün geçmiş olsun ziyaretine gelmiştik ama kapıda acı haberi aldık çok üzüldük \" diye konuştu. Sanatçı Kubat da \"Çok üzgünüz.acımız büyük .Türkülerin başı sağolsun\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Aşleden görüntü

-Hastaneden görüntü

-Doktorun açıklamaları

-Edip akbayramile röp

-Kubat ile röp

-Genel ve detay görüntüler

14.02.2018 - 14.52 Haber Kodu : 180214142

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2- (ÖZEL)- ÜSKÜDAR\'DAKİ BANKA SOYGUNU GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Cemil ÖZDEMİR İSTANBUL DHA

Üsküdar\'da bir banka şubesi, kar maskeli ve silahlı bir kişi tarafından soyuldu. Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar Acıbadem Caddesi\'ndeki soygun saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Banka şubesine gelen silahlı ve kar maskeli soyguncu, özel güvenlik görevlisinin tabancasını aldı. Banka çalışanlarını silahla tehdit eden soyguncu, yaklaşık 15 bin lirayı alıp yaya olarak kaçtı.

Soygun sonrası banka şubesine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine özel harekat polisi de geldi. Polis kaçan soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada soygunun şokunu yaşanan bazı banka çalışanlarının ağladığı görüldü.

SOYGUN ANI KAMERADA

Öte yandan soygun anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Maskeli ve silahlı soyguncunun bankaya girdikten sonra güvenlik görevlisinin zorla silahını aldığı görülüyor. Soyguncu daha sonra çalışanları tehdit ettikten sonra parayı alarak kaçıyor.



Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-Soygun anının görüntüsü

///AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Banka önünden görüntüler

-Özel harekat polisi

-Ağlayan banka çalışanı

-Görgü tanıkları ile röp.

-Detaylar

14.02.2018 - 13.12 Haber Kodu : 180214080

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3- BAKAN ÖZLÜ: BU \'KLAVYE ŞOVMENLERİNİN\' YATACAK YERİ YOKTUR

Enver ALAS - İSTANBUL / DHA

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, \"Kahraman askerlerimiz, Zeytin Dalı Harekâtında Afrin\'e doğru ilerliyor. Ama içerideki veya dışarıdaki bir kısım kendini bilmezler, bazı münafıklar, sanal ortamda, sosyal medyada montajlar yaparak, askerlerimizin sivillere saldırdığını iddia ediyorlar. Açık söylüyorum; bu \'klavye şovmenlerinin\' yatacak yeri yoktur\" dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği(TÜBİSAD)\'nin düzenlediği \'Türkiye\'nin Dijital Ekonomiye Dönüşümü Raporu Tanıtım Toplantısı\'na katıldı. TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde Taksim\'de bir otelde gerçekleşen toplantıya Bakan Özlü\'nün yanı sıra sektör temsilcileri ve davetliler katıldı.

Toplantıda konuşan Faruk Özlü, hükümet olarak her alanda yerli ve milli atılım hamlesini başlattıklarını ve çok kısa zamanda önemli mesafeler kat ettiklerini söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK)\'nin Afrin operasyonunda kullandığı silah ve mühimmatların büyük bölümünün yerli ve milli üretimden geçtiğini kaydeden Özlü, \"Sadece savunma sanayimizde değil, ithal edilen pek çok ara malın üretim sürecini de artık yerlileştiriyoruz\" diye konuştu.

DİJİTALLEŞMEDE ATILIM STRATEJİSİ

Bakan Özlü, konuşmasında dijitalleşmenin önemine değindi. Türkiye\'nin dijital atılım stratejisinde hızla yol almasını ve bir an önce dijital dünyaya damgasını vurması gerektiğini anlatan Özlü, \"Dijitalleşen ve küreselleşen dünyada, algı operasyonları askeri operasyonların yerine geçti. Bu operasyonların da ana üssü artık bilişim ve medyadır\" dedi.

\"FETÖ, İHANET AĞINI MEDYA İLE GENİŞLETTİ\"

Faruk Özlü, \"Ortalara saçılan kirli bilgiler, dijitalleşen dünyada, hızla yayılmakta ve önlem alınmazsa gerçeğin yerine geçmektedir. Bunun örneklerini geçmişte de gördük, bugün de görmekteyiz. Bunun en çarpıcı örneğini FETÖ ihanetinde yaşadık. FETÖ, ihanet ağını medya ile genişletti. Hain emellerine ulaşmak için medyayı, sanal âlemi ve teknolojiyi çok etkin bir şekilde kullandı. Şükürler olsun ki, bu çetenin hain girişimleri püskürtüldü. Fakat, algı yönetimini, psikolojik savaş silahı olarak kullanılmaya devam ediyor\" ifadelerini kullandı.

\"BU TROL SÜRÜSÜNE, BU HAİNLERE SESLENİYORUM...\"

Bakan Özlü, Zeytin Dalı Harekâtı\'nda sivillerin katledildiği yönünde kara propaganda yapıldığına vurgu yaparak şunları söyledi:

\"Kahraman askerlerimiz, Zeytin Dalı Harekâtında Afrin\'e doğru ilerliyor. Ama içerideki veya dışarıdaki bir kısım kendini bilmezler, bazı münafıklar, sanal ortamda, sosyal medyada, montajlar yaparak, askerlerimizin sivillere saldırdığını iddia ediyorlar. Açık söylüyorum; bu \'klavye şovmenlerinin\' yatacak yeri yoktur. Bu trol sürüsüne, bu hainlere sesleniyorum; Türk askeri, dünya yıkılsa, masumun, sivilin, kadının, çocuğun ve yaşlının kanına girmez. Kendi canını verir ama masuma dokunmaz. O yüzden gerçeğe sahip çıkıp, doğru olanı hep birlikte yönetemezsek, birileri bu gücü ihanetleri için yönlendirecektir. Buna izin veremeyiz.\"

BAKAN BİLİŞİMCİLERE SESLENDİ

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Türkiye\'nin önde gelen bilişimcilerinden ve dijital liderlerinden bu kara propaganda ve bu kirli tezgahla mücadele etmelerini istedi. Özlü, \"Türkiye\'nin haklı ve meşru duruşunu, elinizdeki tüm teknolojik imkânları kullanarak, dünyaya duyurmalıyız\" dedi.

SANAYİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM PLATFORMU

Konuşmasında bilişime ve dijitalleşmeye, sadece ekonomi penceresinden bakılamayacağını aktaran Özlü, \"Bilgi ve iletişim sektörümüz büyüdükçe, bu alanlardaki yerlilik oranımız arttıkça milli güvenliğimiz daha da pekişecektir. Bakanlığımız öncülüğünde kurulan, \'Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu\', çalışmalarına devam etmektedir. Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu, ülke sanayimizin dijital dönüşümüne ilişkin, her türlü politika ve stratejiyi oluşturmak için gerekli çalışmaları yapmaktadır\" ifadelerini kullandı.

TÜBİSAD BAŞKANI KARACA: 2023 HEDEFİMİZ 126 MİLYAR DOLAR

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca ise konuşmasında, dijital ekonomi sektörüyle ilgili bazı bilgiler paylaştı. Karaca, \"TÜBİSAD\'ın 2016 rakamlarına baktığımızda 94,3 milyar liralık bir pazar büyüklüğüne ulaştığını görüyoruz. 2016\'da yüzde 14,4\'lük bir büyüme ile bu rakama ulaştık. Umuyoruz ki sektörümüz çift haneli büyümesini sürdürecektir. 2023 hedefimiz olan 126 milyar dolara ulaşabilmemiz için de kaydedilen büyüme hızının yaklaşık iki katı ortalama büyüme hızına ulaşmamız gerekiyor\" dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye\'nin Dijital Ekonomiye Dönüşümü Raporu\'nun hazırlayan heyet, rapor üzerine açıklamalarda bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Toplantıya katılanlar

-Bakan Özlü ve TÜBİSAD Başkanı\'ndan görüntüler

-Bakan Özlü\'nün konuşması

-TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Karaca\'nın açıklamaları

-Genel ve detay

14.02.2018 - 17.15 Haber Kodu : 180214196

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4- İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ\'NÜN İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASI; MÜŞTEKİ DURUŞMADA FENALAŞTI



*Müşteki Vahide Şefkatlioğlu,

\"Ay nasıl yapmışlar nasıl kıydınız, ben böyle şehit olduğunu bilmiyordum. Eşimin kanına kan istiyorum\"

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın avukatı Ali Büyük Özdemir ile Başbakanlık adına Furkan Kayan da şikayetçi olduklarını ve davaya katılma talebinde bulunduklarını söyledi.



Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 15 Temmuz\'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün işgal girişimi ile Esenler Birlik Köprüsü\'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit olmasıyla ilgili aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı\'nın da bulunduğu 23\'ü tutuklu 67 sanıklı davanın 12. duruşmasında müştekiler dinlendi. 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan müştekilerden Sait Taşçı, şehit Mehmet Şefik Şefkatlioğlu\'nun ölüm şekline ilişkin beyanda bulunması üzerine eşi Vahide Şefkatlioğlu da fenalaşarak, \"Ay nasıl yapmışlar nasıl kıydınız, ben böyle şehit olduğunu bilmiyordum. Eşimin kanına kan istiyorum\" diyerek bağırdı. Bu sırada salonda bulunan ve 15 Temmmuz gecesi eşi Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok\'u kaybeden şikayetçi Nihal Olçok da müştekiyi sakinleştirmeye çalıştı. Salondan çıkarılan müşteki Vahide Şefkatlioğlu\'na sağlık ekipleri müdahale etti.



\"ELİMİZDE BAYRAKTAN BAŞKA BİR ŞEY YOKTU\"

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bakırköy Adalet Sarayı\'nın içindeki konferans salonunda görülen duruşmada 23 tutuklu sanık hazır bulundu. Müşteki Rıfat Kayran 15 Temmuz gecesi 3 aylık çocuğunu evde bırakarak dışarı çıktıklarını ve TEM yoluna bağlandığını anlatarak, \"Tankı üzerimize sürdüler. Psikolojim bozuldu. Bariyerlerden atladım. Sağ kolum ve bacağım yaralandı. Atlamasaydım belki eve gidemezdim. Vatanımı korumak için çıktım. Elimizde bayraktan başka bir şey yoktu\" dedi.



\"DARBEYİ ENGELLEMEM GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜM\"

Diğer müşteki Mustafa Demir de darbe girişimi gecesi evde olduğunu köprünün kapatıldığı haberlerini televizyondan gördüğünü anlatarak, \"Çıkan haberlere bir anlam veremedim. Bunun devlette bir karşılığı olmadığı izlenimini aldım. Cumhurbaşkanı ve Başbakanın konuşmasını izledim. Darbeyi engellemem gerektiğini düşündüm. Dışarı çıktım bir grup havalimanına gitmemizi söyledi. Otoban kenarına geldiğimde tankın geldiğini gördüm. Tank anlamadığım şekilde sağa kırdılar. Bariyerlerden atladım. Orada şehitler oldu. Bu olaydan dolayı bir hafta 10 gün yemek yiyemedim. Alçaklardan ve vatan hainlerinden şikayetçiyim\" diye konuştu.



BİR MÜŞTEKİ SALONDA FENALAŞTI

Müşteki Sait Taşçı da \"Darbe olduğunu gördüm. Dışarı çıktım, Atışalan Köprüsü\'nden havalimanına gitmek için yola çıktık. Tankın geldiğini gördüm\" dedi. Müşteki Taşçı, şehit Mehmet Şefik Şefkatlioğlu\'nun ölüm şekline ilişkin beyanda bulunması üzerine eşi Vahide Şefkatlioğlu da fenalaştı. Vahide Şefkatlioğlu \"Ay nasıl yapmışlar nasıl kıydınız, ben böyle şehit olduğunu bilmiyordum. Eşimin kanına kan istiyorum\" diyerek bağırdı. Bu sırada salonda bulunan ve 15 Temmmuz gecesi eşi Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok\'u kaybeden şikayetçi Nihal Olçok da müşteki Vahide Şefkatlioğlu\'nu da sakinleştirmeye çalıştı. Salondan çıkarılan müştekiye sağlık ekipleri müdahale etti. Bu sırada salonda bulunan müştekiler, tutuklu sanıklara tepki gösterdi. Söz alan diğer müştekiler de şikayetçi olduklarını, sanıkların cezalandırılmasını istedi.



\"HİÇBİR VUKAT İŞLEMEDİM\"

Ses ve Bilişim Sistemi ( SEGBİS) ile bulunduğu ilden bağlanarak ifade verem tutuksuz sanık Mehmet Nur Ak şunları söyledi: \"15 Temmuz\'da tabur komutanım Bora Serhat Seçkin\'den telefon geldi. Er olduğumuz için bir şey sormadım hemen dışarı çıktım. Olay günü hiç bir vukuat işlemedim. Ben normalde tank şoförüydüm ancak iki gün sonra terhis olacağım için bütün zimmetleri iade etmiştim. Bora komutan tank şoförü yok diye beni çağırmıştı.\" Sanık er Nur Ak soru üzerine \"Komutanım Bora Serhat Seçkin \'Şu aracın üzerine sür\' diye emir vermedi. Trafik kapalıydı, geri dönmeyi düşündük mesafe yoktu\" diye yanıtladı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DAVAYA KATILMA TALEBİNDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın avukatı Ali Büyük Özdemir ile Başbakanlık adına Furkan Kayan da şikayetçi olduklarını ve davaya katılma talebinde bulunduklarını söyledi. Müştekilerin beyanların alınmasına ara veren mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.



Görüntü Dökümü:

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Olaya ilişkin arşiv görüntüler

14.02.2018 - 17.24 Haber Kodu : 180214199

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5- İSTANBUL\'DA FUHUŞ OPERASYONU: ÇETE ÜYESİ 3\'Ü KADIN 17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 134 KADIN KURTARILDI

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

Yurt dışından kandırarak getirdikleri kadınları İstanbul\'da geceliği 300 dolardan pazarladığı iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda çete üyesi 3\'ü kadın 17 kişi gözaltına alındı. Şebekenin pasaportlarına el koyarak çalıştırdığı 134 kadın da polis tarafından kurtarılırken, bazılarının geldikleri ülkelerde doktorluk, öğretmenlik yaptıklarını söyledikleri öğrenildi. Yapılan kontrollerde şu ana kadar 10 kadının bulaşıcı cinsel hastalık taşıdığı tespit edildi.

47 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis tarafından 47 adrese eşzamanlı baskın yapılmıştı. Aralarında gece kulüpleri ve otellerin bulunduğu adreselere giren polis ekipleri fuhuş şebekesinin liderinin de aralarında bulunduğu 17 kişiyi gözaltına almıştı. Baskınlarda şebekenin fuhuş yaptırdığı öğrenilen 134 kadın da yakalanmıştı. Bu kadınlardan 50\'sinin Türk olduğu geri kalanın ise yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Baskın yapılan ve kadın pazarladığı öğrenilen 10 otel ile 13 gece kulübünün de polis ekipleri tarafından mühürlendiği belirtildi.

YURT DIŞINDAN KADIN GETİRİYORLARMIŞ

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından yapılan operasyonda şebekenin yurt dışındaki elemanları aracılığı ile kadınları tespit ederek, yüksek maaşla iş bulma vaatleriyle İstanbul\'a getirdikleri öğrenildi. İstanbul\'da karşınlanan kadınların pasaportlarına el konduğu, borçlandırıldıkları daha sonra zorla fuhuşa zorlandıkları tespit edildi. Öte yandan şüphelilerin sermaye olarak kullandıkları ve geceliği 300 dolardan ve fuhuşa zorladıkları 134 kadının sağlık kontrolünden geçirilme işlemi sürüyor. Şu ana kadar kontrolden geçirilen kadınlardan 10\'unda cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edildiği, kontrollerin sürdüğü belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri süren kadınlardan ikisinin zorla fuhuş yaptırıldığı yönünde çete üyelerinden şikayetçi olduğu belirtildi. Bu kadınların çalışmak için geldikleri istanbul\'da çete üyeleri tarafından zorla fuhuşa zorlandıklarını söyledikleri belirtildi. 134 kadın arasında ülkelerinde doktorluk, öğretmenlik, kuaförlük yaptıklarını söyleyen kadınların da bulunduğu öğrenildi.

SINIRDIŞI EDİLİYORLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan 34 yabancı uyruklu kadın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Silivri\'de bulunan Göç idaresine bağlı geri gönderme merkezine götürüldü.

Öte yandan şebekenin yönetici kadrosunda bulunan 17 kişinin sorgusunun devam ettiği belirtilirken önümüzdeki cumartesi günü adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

-Emniyetten çıkışları

-Detaylar

14.02.2018 - 13.28 Haber Kodu : 180214089

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6- MEHMETÇİK VAKFI\'NA BAĞIŞ YAĞDI, İNTERNET SİTESİ KİLİTLENDİ

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)

Türkiye\'nin Afrin\'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı\'nın 26\'ncı gününde, binlerce vatandaş Mehmetçik Vakfı\'na bağış yaptı. Vakfın internet sitesi de yoğunluktan dolayı kilitlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin\'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı\'nın 26\'ncı gününde, Mehmetçik Vakfı\'nın sitesi yoğunluktan dolayı kilitlendi.

BAĞIŞ YAPMAK İSTEYENLER 2582\'YE MESAJ ATABİLİR

Mehmetçik Vakfı tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, \"Şehit ve gazi Mehmetçik ailelerine destek, çocuklarının geleceğine umut olmak için \"Mehmetçikö yazıp 2582\'ye SMS atarak 10 TL bağışta bulunabilirsiniz. http://www.mehmetcik.org.tr \'den nakit olarak ve banka şubelerinden yapacağınız bağışlarla da Mehmetçik Vakfı\'na destek olabilirsiniz\" ifadeleri yer aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Mehmetçik Vakfı\'nın hazırladığı bağış klibi

-Türk askerinin harekâttan görüntüleri

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7- FETÖ MEDYA YAPILANMASI DAVASI\'NDA AVUKATLAR MÜVEKKİLLERİ İÇİN SON SAVUNMALARINI YAPIYOR...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla gazeteciler Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile akademisyen Mehmet Altan\'ın da aralarında bulunduğu 6\'sı tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmada, sanıkların esas hakkındaki savunmalarının ardından bir kısım sanık avukatları savunma yaptı. Avukatlar müvekkillerinin suçsuz olduklarını belirterek beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, avukatların esas hakkında savunmasına devam edilmek üzere duruşmayı yarına erteledi.

Görüntü Dökümü:

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Olaya ilişkin arşiv görüntüler

13.02.2018 - 12.50 Haber Kodu : 180213091



