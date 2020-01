(ÖZEL)

1- KADIKÖY\'DE LİSELİ KIZA SOKAK ORTASINDA SALDIRI

* YOLDA YÜRÜYEN GENÇ KIZI YUMRUKLADI, SERBEST KALDI

* Dehşete düşüren o anlar güvenlik kamerasında...

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de 17 yaşındaki genç kız yolda yürürken hiç tanımadığı bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kadıköy Caferağa Mahallesi\'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Liseli 17 yaşındaki B.G.K . kaldırımda yürürken karşıdan gelen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Şok geçiren genç kız, saldırganın arkasından \"Ne yapıyorsun\" diye bağırdı. Saldırgan ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaralanan genç kızın yardımına çevredekiler koştu. B.G.K., babası ile birlikte Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği\'ne giderek şikayette bulundu. Polis, güvenlik kamerasından tespit ettiği saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevkedilen saldırgan A.K.G. (28), adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi. Sokakta yaşadığını belirten saldırganın, genç kızı tanımadığını olayı da hatırlamadığını söylediği kaydedildi.

\"ADAMIN BİRİ GELDİ VURDU\"

Saldırıya uğrayan B.G.K. olayı DHA\'ya anlattı. Genç kız, \"Okula bu yoldan gidiyorum, her zaman kullandığım bir yol. Adamın biri geldi vurdu. Sonra yürümeye devam etti. Bağırmaya başladım, çevredekiler yardıma koştu. Burnumda zedelenme ve çizikler var , yüzüm de şişti\" dedi. Genç kızı, \"Mutlu olduğum konu polisler çok ilgilendiler. O gün buldular o adamı\" diye konuştu.

Çok üzüldüğünü söyleyen anne Mehtap K. ise, \"Çok korktuk. Bir an önce yakalanması bizim için önemliydi. Çünkü çocuklar okula giderken genellikle o yolu kullanıyorlar\" şeklinde konuştu.

\"ÇOK KORKMUŞTU \"

Saldırı sonrası B.G.K\'nin yardımına koşan işyeri sahibi İsmail Seven, \"Bağrışlar üzerine dışarı çıktığımızda kızın burnu kanıyordu ve yere çökmüştü. Bir kişi, doktordu herhalde hemen pansuman yaptı. Burnundan çok kan akıyordu. Kızla konuştuğumda vuran kişiyi tanımadığını söyledi\" dedi. Yardıma koşanlardan Berrin Alpay ise, \"Burnu kanıyordu. Kafedekiler ve bizim dükkandakiler yardıma koştu. Kanamasını durdurmaya çalıştılar. Adam yolda yürürken vurmuş gitmiş . Çok korkmuştu \" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------

-GÜVENLİK KAMERASI

-Kızın yürümesi

-Adamın gelişi

-Yumruk atması

-Yardıma gelenler

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Olay yeri

-Genç kız ile röp.

-Annesi ile röp.

-Görgü tanıkları ile röp.

-Genel ve detay görüntüler



27.01.2018 - 17.26 Haber Kodu : 180127160

=================================

(AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE GENİŞ HABER)

2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HALA SİLAH YIĞILMAYA DEVAM EDİLİYOR

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

\"Şimdi Suriye\'de savaşabilecek durumda DEAŞ\'lı kalmadı; ama bu bahaneyle ülkeye hala silah yığılmaya devam ediliyor\"

\"Suriye\'deki terör örgütünün patronunun Kandil olduğunu dünyanın tamamı gördüğü halde bunu sadece bir müttefikimiz kabul etmiyor\"

\" Sınırlarımızın ötesinden topraklarımıza roketle, silahla, bombayla yüzlerce binlerce taciz yapılırken; bu saldırılar yüzünden vatandaşlarımız camilerde, evlerinde, iş yerlerinde, sokakta hayatlarını kaybeder, yaralanır, huzursuz olurken bizim ne yapmamızı bekliyorlar acaba. Bu PYD, YPG, DEAŞ bunlar dinsiz, kitapsız, Allahsız terör örgütleri\"

\"\"Şu anda 8 gün içerisinde hamd olsun 394 teröristi etkisiz hale getirdik\"

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - Enver ALAS - Cansel KİRAZ / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa-Hasköy Tüneli\'nin açılış törenine katıldı. Törende Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da yer aldı.

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Ülkemizin kat ettiği mesafe bizi ve dostlarımızı sevindirirken anlaşılan o ki birilerini de fena halde kaygılandırıyor, düşündürüyor. Bunun için de önümüze dünyaya telkin ettikleri tüm değerleri ayaklar altına alma pahasına akılla, izanla, insafla bağdaşmayacak engeller çıkarıyorlar. DEAŞ tehdini öne sürerek bölgenin altını üstüne getiren, taş üstüne taş bırakmayanlar Türkiye\'nin Fırat Kalkanı\'nda DEAŞ\'a tarihinin en büyük darbesini vurmasının ardından bambaşka yerlere savruldular. Fırat Kalkanı Harekatı\'nda 3 bin DEAŞ\'lıyı etkisiz hale getirdik. Enteresan olan şu; 2 bin kilometre karelik alanda Türkiye\'ye gelen mültecilerden 100 bini tekrar geri döndü, kendi topraklarına döndüler. Ve orada onlara biz şimdi insani hizmette de veriyoruz.Okullarını yaptık, sağlık ocaklarını yaptık. Ve onlara orada bu imkanları sağladık. Niye? Olaya insani bakıyoruz. Fırat Kalkanı sırasında bölgede bulunan DEAŞ\'lı sayısının 400-500\'ten bir anda 3 bine nasıl çıkabildiğini ve sebebini dillendirmiyoruz bile\" dedi.

\"ÜLKEYE SİLAH YIĞILMAYA DEVAM EDİLİYOR\"

\"Şimdi Suriye\'de savaşabilecek durumda DEAŞ\'lı kalmadı; ama bu bahaneyle ülkeye hala silah yığılmaya devam ediliyor\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Suriye\'deki terör örgütünün patronunun Kandil olduğunu dünyanın tamamı gördüğü halde bunu sadece bir müttefikimiz kabul etmiyor. Unutmayın güneş balçıkla sıvanamayacağı gibi bu hakikatler de inkarla ortadan kalkmaz. Türkiye kendi güvenliği ve kardeşlerinin huzuru için üzerine düşenleri yaparken elbette bunu müttefikleriyle birlikte hayata geçirmek ister. Ülkemizin hiçbir devlete, hiçbir uluslararası kuruma karşı özel bir husumeti yoktur. Biz sadece kendi istiklalimizi ve istikbalimizi güvence altına alma peşindeyiz. Sınırlarımızın ötesinden topraklarımıza roketle, silahla, bombayla yüzlerce binlerce taciz yapılırken; bu saldırılar yüzünden vatandaşlarımız camilerde, evlerinde, iş yerlerinde, sokakta hayatlarını kaybeder, yaralanır, huzursuz olurken bizim ne yapmamızı bekliyorlar acaba. Bu PYD, YPG, DEAŞ bunlar dinsiz, kitapsız, Allahsız terör örgütleri. Ve bunlar camide namaz kılan, namaz esnasında şehit olan kardeşlerimi nereye nasıl izah edecekler?\"

\"ALMANYA NEYİ BEKLİYOR?\"

\"Batı\'da şu anda PYD, YPG bu terör örgütleri, DEAŞ camilerimizi yakıp yıkıyorlar\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"İşte Almanya\'da son gelişmeler. Almanya daha neyi bekliyor? Polislerinin güvencesi altında orada bizim vatandaşlarımıza saldırılıyor, camilerimize saldırılıyor. Alman polisi hala neyi bekliyor? Belçika\'da aynı şeyler yapılıyor. Bunları dillendirdiğimiz zaman da rahatsız oluyorlar. Aynı şeyler acaba Türkiye\'de olsa dünyayı ayağa kaldırırlar bunlar. Burada herhangi bir kiliseye karşı böyle bir şey yapılsa benim polisim de bunu izlese, seyretse acaba dünya buna ne der? İşte son gelişmeler ortada. Son bir hafta 10 gün içerisinde Almanya\'da camilerimize yapılan saldırılar, kundaklamalar hiçbir şeyle izah edilmez. Hannover\'den Türkiye\'ye hareket edecek bir uçakta yolcularımıza Türklere karşı orada bu teröristler saldırıyor, polis de onları izliyor\" ifadesini kullandı.

\"GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bize dostluk elini uzatana biz kucağımızı açarız. Bizden yardım isteyene biz ekmeğimizi böler veririz. Ama bize saldıran istiklalimize ve istikbalimize kast eden hiç kimsenin de gözünün yaşına bakmayız. Bu terör örgütünün adı ister FETÖ, ister DEAŞ, ister PKK, PYD, YPG olsun. Hangi farklı isimlerle karşımıza çıkarlarsa çıksınlar, hiç farketmez. Allah\'ın izniyle hepsinin üzerinden de silindir gibi geçeriz\" diye konuştu.

\"8 GÜN İÇERİSİNDE 394 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK\"

\"Şu anda 8 gün içerisinde hamd olsun 394 teröristi etkisiz hale getirdik\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,

\"Bu 394 teröristin dışında Özgür Suriye Ordusu ve bizim şu anki askerlerlerimiz de 16 kaybımız var. Bunlar hem teröristin yanında durup, hem de \'Aman ha bizimkilere bir şey olmasın\' demek suretiyle hala kendilerine göre istikamet çiziyorlar. Islanmak istemiyorsanız, yağmurun altında durmayacaksınız\" şeklinde konuştu.

\"YATIRIMLARIMIZ BİR TARAFTAN DEVAM EDİYOR, DURMAYACAĞIZ\"

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

\"Türkiye çok uzun bir dönem kendi iç meseleleriyle, iç çatışmalarıyla gerçekten çok zaman kaybetti. Bu durum hem demokrasi hem de ekonomi alanında altın kıymetinde fırsatların kaçırılmasına yol açmıştır. Ülkemizin son 15 yıldaki en büyük kazanımlarından biri de hangi sorunlarla uğraşırsa uğraşsın, demokrasi ve ekonomi konusundaki hedeflerinden asla vazgeçmiyor, uzaklaşmıyor oluşudur. İşte bugün bir yandan \'Zeytin Dalı Operasyonu\'nu yürütüyor, diğer yandan pek çok uluslararası meseleyi göğüslüyor, aynı zamanda da Kasımpaşa-Hasköy Tüneli\'nin açılışını yapıyoruz. Yatırımlarımız bir taraftan devam ediyor, durmayacağız.\"

Konuşmaların ardından Kasımpaşa-Hasköy tünelinin açılışı yapıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konuşması

-Açılış

-Genel ve detaylar

27.01.2018 - 13.59 Haber Kodu : 180127079

27.01.2018 - 14.01 Haber Kodu : 180127081

27.01.2018 - 14.02 Haber Kodu : 180127082

27.01.2018 - 14.03 Haber Kodu : 180127083

27.01.2018 - 15.29 Haber Kodu : 180127109

========================

3- BAŞBAKAN YILDIRIM: HAREKATIN 8. GÜNÜNDE ÇALIŞMALAR PLANLANDIĞI ŞEKİLDE GİDİYOR

Başbakan Binali Yıldırım,

\"Harekatın 8. gününde çalışmalar planlandığı şekilde gidiyor. Her hangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bu harekat bir tercih değil, bir keyfiyet değil, bir mecburiyet sonucu yapıldı\"

\"Maksat Türkiye\'yi kuşatmak. Türkiye\'nin enerjisini azaltmak, meşgul etmek, gelişmesini kalkınmasını geciktirmek. Plan çok açık, çok alçakça. Ama Türkiye buna pabuç bırakmaz, bu millet buna asla izin vermez. Afrin operasyonu başlar başlamaz millet 15 Temmuz\'daki gibi kenetlendi\"

\"Dostumuz, müttefikimiz Amerika\'da kendini avutuyor. \'Efendim biz mecburduk bunlarla iş tutmaya, işimiz bitince bırakacağız\'. Siz bırakacaksınız da onlar sizi bırakacak mı? Burasını niye düşünmüyorsunuz? Her neyse, onların işi bizi ilgilendirmez. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bir terör örgütüyle iş birliği yaparak, iş tutarak başka bir terör örgütü yok edilebilir mi?\"

\"Bu operasyon üzerinden ekonomimize operasyon çekmeye çalışanlar da iyi bilmesi lazım Türkiye eski değildir. Yatırımlar devam ediyor, açılışlar devam ediyor, vatandaşın normal yaşamı devam ediyor\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

Başbakan Binali Yıldırım, Okan Üniversitesi Diş Hastanesi ve Acıbadem Polikliniği\'nin açılış törenine katıldı. Tuzla\'daki törene Başbakan Yıldırım\'ın yanı sıra, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ak Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş, Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan da katıldı.

BAŞKANIN HEYECANI

Bekir Okan konuşmasının başında selamlama sırasında, \"MHP Genel Başkanı Celal Adan\" dedi. Bu sözlerin salonda şaşkınlık yaratması üzerine Okan, \"Belkide Allah söyletti\" dedi. Okan\'ın sözleri saloda gülüşmelere neden oldu.

\"FETÖCÜLER BU ALANI DA İSTALA ETTİ\"

Başbakan Yıldırım törende yaptığı konuşmasında, \"10 yıl içinde 100 öncelikli alanda 2 bin öğrenciye doktora burs programı başlattık. Gelecek 10 yıl için güçlü nesiller yetiştirme projesi diye adlandırılan bu programla ülkemizin ihtiyaç duyduğu bir çok alanda doktoralı insan kaynağı ihtiyacını gidereceğiz. Aslında bu konuda çok mesafe almıştık. Ama bu alçak FETÖ\'cüler bu alanı da istila ettiği için burada bir çok yetişmiş insanın kafasını zehirledikleri için bu kaynaklar heba oldu. Şimdi yeni baştan tekrar bu eksiğimizi süratlen gidermek için bir gayret içerisindeyiz\" dedi.

\"HAREKATIN 8. GÜNÜNDE ÇALIŞMALAR PLANLANDIĞI ŞEKİLDE GİDİYOR\"

Zeytin Dalı Harekatıyla da ilgili değerlendirmelerde bulunan Başbakan Yıldırım, \"Bir hafta önce başlattığımız Afrin operasyonu, Zeytin Dalı Harekatı\'na da değinmek istiyorum. Harekatın 8. gününde çalışmalar planlandığı şekilde gidiyor. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bu harekat bir tercih değil, bir keyfiyet değil, bir mecburiyet sonucu yapıldı. Herkes bir şey söylüyor. Yani sizin İran\'dan Akdeniz\'e kadar bütün hudutlarınız ötesinde bir şer koridoru oluşacak, buraya bir terör sözde devleti yapılanması içerisine girişilecek. Türkiye\'de böyle hiçbir şey yapmadan bekleyecek. Böyle bir şey olur mu? 35-40 yıldır bizim bu terör örgütüyle ne mücadele verdiğimizi, bizi ne kadar meşgul ettiğini bütün dünya biliyor\" diye konuştu.

\"AFRİN OPERASYONU BAŞLAR BAŞLAMAZ MİLLET 15 TEMMUZ\'DAKİ GİBİ KENETLENDİ\"

Yıldırım, \"Şimdi Irak\'ta olan bu mücadele bu operasyonları Suriye alanına da yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Yaptıkları bu. PKK Irak\'ta konuşlanmıştı, orada emperyalistler desteğini veriyordu. Şimdi yetmedi Suriye\'ye de taşımaya karar verdiler. Maksat Türkiye\'yi kuşatmak. Türkiye\'nin enerjisini azaltmak, meşgul etmek, gelişmesini kalkınmasını geciktirmek. Plan çok açık, çok alçakça. Ama Türkiye buna pabuç bırakmaz, bu millet buna asla izin vermez. Afrin operasyonu başlar başlamaz millet 15 Temmuz\'daki gibi kenetlendi. Her türlü, farklı fikirde, farklı düşüncede, farklı siyasi tercihte olan vatandaşlarımız bir oldu, beraber oldu, kardeş oldu ve birlikte ay yıldızlı bayrağımızın altında birleşti. Çok şükür kahraman silahlı kuvvetlerimiz, Mehmetçiğimiz, Özgür Suriye Ordusu\'nun kahraman evlatları bu operasyonu başarıyla sürdürüyor\" şeklinde konuştu.

\"MİLLETİMİZİN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNDEN DAHA ÖNEMLİ NE VAR?\"

Yıldırım, Afrin operasyonun neden yapıldığını sorulduğunu belirterek, \"Birkaç tane ana sebebi var. Bir; iki yıldan beri Fırat Kalkanı bölgesinden, Afrin bölgesinden ülkemize sayısız saldırıları oldu, terör saldırıları oldu, şehitlerimiz oldu, sivil vatandaşlarımız hayatını kaybetti. Daha ne bekleyeceğiz? Milletimizin can ve mal güvenliğinden daha önemli ne var? Yetmedi, sınır güvenliğimiz... Sınır güvenliğimizin teminat altına alınması lazım. Yetmedi, Fırat Kalkanı bölgesinde, Cerablus- Azez arası, El Bab\'a kadar 2 bin kilometre karelik alanda bugün huzur var, sükunet var. 130 bine yakın insan bizim topraklarımıza sığınan Suriyeliler döndü, yerleştiler. Sadece 160 bin çocuk eğitime başladı. Sağlık hizmetleri, belediye hizmetleri, her türlü hizmetler veriliyor, huzur geldi, barış geldi. Ancak 2014\'den beri bu alçak PKK örgütü PYD, YPG adın altında, Afrin\'de oradaki insanlara kan kusturuyor, zulüm yapıyor. Orada kim var? Araplar var, Kürtler var, Türkmenler var. Hani bunlar Kürtlerin haklarını savunuyordu? Kürtlerin çocuklarını daha ufak ufak sabileri askere alıyorlar. Zorla cepheye taşıyorlar. Haraç istiyorlar. Zorla vergi topluyorlar. İş yerlerini ellerinden alıyorlar. Evlerini ellerinden alıyorlar. Her türlü zulmü yapıyorlar. Dünya şunu biliyor mu acaba; bunların zulmünden kaçıp Türkiye\'ye sığınan 350 bin Kürt var. Hani nerede Kürtlerin hakkını savunan? Bunlar katil. Bunlar alçak. Bunların işi öldürmek. Savunmasız insanları öldürmek\" diye konuştu.

\"DOSTUMUZ, MÜTTEFİKİMİZ AMERİKA DA KENDİNİ AVUTUYOR\"

Başbakan Yıldırım, \"Şimdi bir de onlara DEAŞ karıştı. Nasıl karıştı? Rakka\'da operasyon yaptılar. Hesapta, PYD, YPG ile beraber Rakka\'ya girdiler. Oradaki bütün DEAŞ\'lıları davulla, zurnayla, arabalarla koruma da vererek PKK\'lılar da yanlarında Rakka\'dan çıkardılar. Nereye gönderdiler? Afrin\'e gönderdiler, Mısır\'a gönderdiler, Türkiye üzerinden Avrupa\'ya göndermek için yola çıkardılar. Bütün bunlar dünyanın gözü önünde oluyor. Artık bunu bilmeyen de yok. Dostumuz, müttefikimiz Amerika\'da kendini avutuyor; \'Efendim biz mecburduk bunlarla iş tutmaya. İşimiz bitince bırakacağız\'. Siz bırakacaksınız da onlar sizi bırakacak mı? Burasını niye düşünmüyorsunuz? Her neyse, onların işi bizi ilgilendirmez. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bir terör örgütüyle iş birliği yaparak, iş tutarak başka bir terör örgütü yok edilebilir mi?\" dedi.

\"BU OPERASYON SİYASETİ DE BİRLEŞTİRDİ\"

Yıldırım, \"Bu operasyon siyaseti de birleştirdi. Hem ana muhalefet, hem MHP genel başkanlarına gelişmeleri, operasyonun detaylarını anlatma fırsatımız oldu. Tek ses tek yürek olarak milletimizle beraber, kahraman ordumuzun, Mehmetçiklerimizin başarısı için duamız desteğimiz devam ediyor. Allah onların yar ve yardımcısı olsun\" diye konuştu.

\"UFAK TEFEK DEDİKODULARA, OPERASYONLARA PABUÇ BIRAKACAK BİR ÜLKE DEĞİLİZ\"

Yıldırım, \"Türkiye bu ve buna benzer operasyonları 40 yıldır yapıyor. Bu operasyon üzerinden ekonomimize operasyon çekmeye çalışanlar da iyi bilmesi lazım Türkiye eski değildir. Yatırımlar devam ediyor. Açılışlar devam ediyor. Vatandaşın normal yaşamı devam ediyor. Ekonomimiz güçlü; öyle ufak tefek dedikodulara, operasyonlara pabuç bırakacak bir ülke değiliz\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Okan\'ın açıklamaları

-Yıldırım\'ın açıklamaları

-Detaylar



27.01.2018 - 16.08Haber Kodu : 180127127

================

4- ÇOK SEVDİĞİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'A ÖNCE SARILDI; SONRA ÖPTÜ

Haber-Kamera: Enver ALAS - İhsan YALÇIN / İSTANBUL DHA

Kasımpaşa-Hasköy Tüneli\'nin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yanına gelen down sendromlu Havva Demirci, çok sevdiği Erdoğan\'ı yaprak dolması yemeye evine davet etti. Erdoğan, yanına oturttuğu, sevgi gösterdiği Havva ile kısa bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul\'da bugün \'Kasımpaşa-Hasköy Tüneli\'nin açılış törenine katıldı.Binali Yıldırım konuşma yaptığı sırada protokoldeki yerinde oturan Erdoğan\'ın yanına korumalar aracılığıyla down sendromlu 12 yaşındaki Havva Demirci geldi.

OYUNCAK HEDİYE ETTİ

Erdoğan, elindeki telefonuyla kendisini bekleyen Havva\'yı görür görmez yanındaki sandalyeye oturttu. Down sendromlu Havva, Erdoğan\'a elindeki telefondan birşeyler gösterdi. Sohbet esnasında Havva , çok sevdiği Erdoğan\'a önce sarıldı sonra da öptü. Erdoğan da korumasının kendisine ulaştırdığı bir oyuncağı Havva Demirci\'ye verdi.

Havva Demirci ve annesi Anne Nurşen Demirci, açılış programının ardından basın mensuplarının ilgi odağı oldu. Kızının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı çok sevdiğini kaydeden anne Demirci, \"Havva, Cumhurbaşkanımıza, yaprak dolması yemeye evimize davet edecekti. Ne konuştular bilmiyorum. Ama inşallah gelecektir. Bu talebimizi Betül Hanım\'a (Fatma Betül Sayan Kaya) da iletmiştik\" diye konuştu.

DOWN SENDROMLU HAVVA\'DAN ERDOĞAN\'A: GEL BABA GEL

Down Sendromlu Havva ise Esenler Belediyesi\'nin önceki yıllarda düzenlediği bir programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekildiği fotoğrafı gazetecilere göstererek, \"Gel baba gel\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Havva Demirci\'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi

-Havva\'nın Erdroğan\'a cep telefonundan bir video izletmesi

-Erdoğan\'ın Havva\'ya sevgi gösterisi

-Havva\'nın Erdoğan\'a sarılması ve öpmesi

-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Havva\'ya oyuncak vermesi

-Havva Demirci ve annesi Nurşen Demirci ile röp

-Genel ve detay görüntüler



27.01.2018 - 14.57 Haber Kodu : 180127097

=============================

5- TÜNEL AÇILIŞ TÖRENİNDE AK PARTİLİ ÇAMLI\'NIN KALPAĞI İLGİ ODAĞI OLDU

Haber-Kamera: Enver ALAS - İhsan YALÇIN / İSTANBUL,DHA

Kasımpaşa-Hasköy Tüneli\'nin açılış törenine başında kalpakla katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, dikkatleri üzerinde topladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Kasımpaşa-Hasköy Tüneli \'nin açılış törenine katıldı.

Tünelin Hasköy çıkışında yapılan törende bazı bakanlar ile AK Partili milletvekilleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar da hazır bulundu.

Törene katılanlar arasında yer alan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, kalpağıyla dikkatleri üzerine çekti. Başbakan Binali Yıldırım, alana gelişi sırasında başında kalpağıyla kendisini karşılayan Çamlı ile yaptığı sohbet ikili ve yanındakilerin gülüşmesine neden oldu.

KALPAĞI BİR ANLIĞINA KAPTIRDI

İstanbul Milletvekili Çamlı\'nın kalpağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ekibinde yer alan ve eski anonsçusu olan Orhan Karakurt\'un da dikkatini çekti. Açılış kurdelesinin kesilmesi için sahneye gelen Çamlı\'nın başındaki kalpağını, Karakurt ani bir hamleyle aldı. Bir anlığına kaptırdığı kalpağı geri alan Çamlı, tekrar başına takarken o anlara ikilinin gülüştüğü görüldü. Çamlı, daha sonra kurdele kesimi için sahnedeki yerini aldı.

Görüntü Dökümü

-------------------

-Başbakan Yıldırım\'ın gelişi ve protokol tarafından karşılanması

-Başbakan Yıldırım\'ın Ahmet Hamdi Çamlı\'nın yanına gelmesi

-Tokalaşması ve ikilinin gülüşü

-Çamlı\'nın kalpağıyla tören alanındaki görüntüleri

-Kurdele kesimi için sahneye gelişi

-Orhan Karakurt\'un Çamlı\'nın başından kalpağı alması

-İkilinin yaşananlara gülmesi

-Genel ve detaylar

27.01.2018 - 17.00 Haber Kodu : 180127148

================================

6- 1600 KİLOMETRE YOLU EROİN DOLU JANTLARLA GELMİŞLER



Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Van\'dan, İstanbul\'a bir araçla yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Geçtiğimiz hafta Pazar günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ümraniye TEM Otoyolu üzerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Narkotik dedektör köpeği \'Gold\'un da katımılıyla polis ekipleri otomobilde arama yaptı. Dedektör köpek \'Gold\"un otomobilin lastiklerine tepki vermesi üzerine polis ekipleri araçta bulunan S.G. ve M.D.\'ye gözaltına aldı. Ekipler, otomobili incelemek üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Polis ekipleri otomobilin lastiklerini söktüğü sırada çelik jantlarda bir vidalı bir kapak buldu. Kapakları açan polisler 4 çelik jantın arasına gizlenmiş 21 kilo eroini ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Şüphelilerin Van\'dan İstanbul\'a bin 600 kilometre yolu eroin yüklü jantlarla geldiklerini belirtildi.

Görüntü Dökümü

--------------------

(POLİS KAMERASI)

-Otomobilin yolda ilerlemesi

-Polis araçlarının otomobilin önünü kesmesi

-Otomobil sürücüsünü gözaltına alınması

-Otomobilin lastiklerinin sökülmesi

-Jantlarda bulunan kapağın açılması

-Janttan çıkan eroin

-Genel ve detaylar

27.01.2018 - 15.23 Haber Kodu : 180127105