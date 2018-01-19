DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

(geniş haber)

1- ERDOĞAN\'DAN KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA ELEŞTİRİ

\" Bazı kredi derecelendirme kuruluşlarının hala ideolojik yaklaşımlarından kurtulabilmiş değiliz\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Türkiye-EBRD İşbirliği Fonu Anlaşması\" imza töreninde yaptığı konuşmada kredi derecelendime kuruluşlarını eleştirdi.

ÇAVUŞOĞLU EŞLİK ETTİ

Törene Erdoğan\'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, EBRD Başkanı Suma Chakrabarti, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal katıldı.

Erdoğan törende yaptığı konuşmada \"Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile süregelen sağlam iş birliğimizi bugün imzalanacak olan anlaşma ile yeni bir safhaya taşıyoruz. Bu fon ikili kalkınma yardımlarımız bakımından da önemlidir. Özellikle resmi kalkınma yardımlarına büyük önem veriyoruz. Dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkelerinden biri Türkiye\'dir. Eğer bunu milli gelire oranla alırsak Türkiye 1 numaradır. Geçtiğimiz yıl insani yardımlarda Amerika\'dan sonra milli gelire oranla ikinci sırada yer almamız sıradan bir olay değildir\" dedi .



YIL SONU BÜYÜME YÜZDE 7

Erdoğan, \"Bir zamanların IMF kapısı önünde borç bekleyen Türkiye\'si artık geride kalmıştır. Bu yok. Yabancı yatırımcıların gelmekten çekindiği o eski Türkiye artık geçmişte kalmış acı bir hatıradır. Türk ekonomisi o denli sağlam temellere dayanıyor ki işte 3. çeyrekte yüzde 11 gibi bir büyüme yakalamak suretiyle nasıl bir toparlanma süreci içinde olduğunu ortaya koymuştur. Ve bunun yıl sonu itibariyle, 2017\'nin genelinde yüzde 7 civarında bir büyüme ile noktalanacağını da şu anda görüyoruz. 2018\'de bu yolu çok daha kararlı bir şekilde yürüyerek, bu yakaladığımız büyümeyi asla geriye düşürmeden kararlılıkla devam ettireceğiz. Bu konuda inancımız tamdır, kararlılığımız tamdır. Bize inanan, bizimle beraber bu yolculukta kararlı adım atmak isteyenler; inanıyorum ki ne onlar mahçup olacaktır, ne de biz\" diye konuştu.

\"YA BU İŞİ ÖĞRETECEĞİZ, YA BU İŞİ ÖĞRETECEĞİZ\"

Kredi derecelendirme kuruluşlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bazı kredi derecelendirme kuruluşlarının hala ideolojik yaklaşımlarından kurtulabilmiş değiliz. Bunlar yine o ideolojik yaklaşımlarına devam ediyorlar. Hala Türkiye\'nin bu noktada istikrar ve güven vermediğini söyleyecek kadar ideolojik yaklaşım içerisinde maalesef patinaj yapıyorlar. Bunlara ya bu işi öğreteceğiz, ya bu işi öğreteceğiz. Zira Türkiye böyle bir ülke değil\" dedi. Erdoğan\'ın konuşmasının ardından Mehmet Şimşek ve Chakrabarti işbirliği anlaşmasını imzaladı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan tören öncesinde Üsküdar\'da bulunan Hz. Ali Cami\'nde Cuma namazını kıldı. Erdoğan daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte imza törenine katıldı.

Görüntü Dökümü:

---------------

- Erdoğan\'ın konvoyundan görüntüler

- Erdoğan ve Çavuşoğlu\'nun görüntüsü

- Makam aracından görüntüler

- Erdoğan\'ın açıklamaları

- İmza töreni

- Detaylar

19.01.2018 - 15.19 Haber Kodu : 180119194

19.01.2018 - 15.21 Haber Kodu : 180119196



===============================

2- HRANT DİNK ANILDI (1)

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - Alper KORKMAZ İSTANBUL DHA

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 11\'inci yılında vurulduğu yerde anıldı Anma töreni öncesi polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Dink\'in vurulduğu yere karanfiller konuldu. Tören saat 15.00 sıralarında başladı. Agos önünde toplanan kalabalık Dink\'i andı.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Önlemler

-Arama noktası

-Agos önünden görüntüler

-Bırakılan karanfiller

-Anma töreninden görüntüler

-Detaylar

19.01.2018 - 15.56 - Haber Kodu : 180119220

19.01.2018 - 15.58 - Haber Kodu : 180119221

19.01.2018 - 16.20 - Haber Kodu : 180119232

================================

(ÖZEL)

3- O HASTANE ÖNÜNDE \'115 HAMİLE ÇOCUK\' PROTESTOSU

Haber-Kamera: Enver ALAS,İSTANBUL / DHA

Küçükçekmece\'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan bir grup, \'115 hamile çocuk\' skandalını protesto etti.

Emek Partisi İstanbul örgütü üyesi yaklaşık 30 kişilik grup, saat 15.00 sıralarında hastane önünde toplandı. \"Tüm Sorumlular Açığa Çıkarılsın\" yazılı bir pankart açan grup, sık sık \"Elini çocuk bedeninden çek\", \"Tecavüzcüyü değil çocuğu koru\" şeklinde sloganlar attı. İl örgütü yöneticilerinin de bulunduğu grup, bir basın açıklaması yaptı.

Küçükçekmece İlçe örgütünden Neslihan Karyemez\'in yaptığı açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

\"Durumun kendisi kadar vahim olan ise çocukların durumunun polise bildirilmesi zorunlu olduğu halde hastane bu bildirimleri yapmıyor. konuyu savcılığa bildiren bir sağlık emekçisi iki kez görev yeri değiştirilerek sürülüyor. Valilik ise soruşturma izni vermiyor. Sağlık Bakanlığı, durum kamuoyuna yansıpıy, tekpiler gelince \'araştırılacak, soruşturulacak, incelenecek\' ile sınırlı bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Ülkede açığa çıkan bu utanç tablosundan, uyguladıkları politikalarla siyasi iktidar sorumludur\"

Açıklamada, ayrıca \'utanç listesi\'nin sorumlularının yargılanmaları da istendi. Basın açıklamasını hastaneden çıkan çok sayıda kişi de izledi, atılan sloganlara alkışlarla destek verdi. Grup basın açıklamasının ardından hastane önünden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

------------------

-Eylem yapan grup

-Açılan pankartlar

-Slogan atılması

-Hastane önünde eylemi izleyenler

-Hastanenin görüntüsü

-Hastaneye girip çıkanlar

-Acil Kadın Doğum Ünitesi\'nin girişi

-Hastanenin tabelası

-Otoparka giriş çıkış yapan araçlar

-Hastane yerleşkesi

-Hastanenin adının yazılı olduğgu büyük tabela

-Genel ve detaylar

DHA FEED

==============================

(ÖZEL)

4- İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE \"115 HAMİLE ÇOCUK\" PROTESTOSU

Haber: İbrahim AKTÜRK Kamera: Murat SOLAK /İstanbul,(DHA)

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan grup, \"115 hamile çocuk\" skandalını protesto etti

\"CEZASIZLIK, İSTİSMARIN ÖNÜNÜ AÇIYOR\"

KESK üyesi bir grup , öğle saatlerinde Çemberlitaş\'ta bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplandı. \'Çocuk istismarına göz yumulamaz\' yazılı pankart taşıyan grup, \'Devlet uyuma, çocuğuna sahip çık\', \'Çocuk susar, sen susma\' diye slogan attı. Grup adına basın açıklamasını okuyan SES Bakırköy şube yöneticisi Yurdanur Akdemir, Türkiye\'de son zamanlarda çocuk istismarı olaylarının giderek arttığına dikkat çekerek, \"Her güne yeni bir çocuk istismarı haberi ile sarsılarak uyandığımız tablonun korkunçluğu giderek daha vahim bir hal almakta. Türkiye\' de yaşanan çocuk istismarı gerçeğinin ne kadar korkunç boyutlarda olduğu ortaya çıkıyor. Dünya ortalamasında üst sıralarda yer aldığımız çocuk istismarı vakalarına her gün bir yenisi ekleniyorken, hükümetin yaptığı yeni yasal düzenlemeler ve yargıda uygulanan cezasızlık çocuk istismarının önünü açmaya devam etmektedir\" dedi.

HAMİLE ÇOCUK İDDİALARI

Akdemir, \"Yeni bir habere göre, İstanbul Küçükçekmece\'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne son 5 ayda yaşları 18\'in altında 250 hamile çocuğun başvurduğu, yasalara göre çocukların durumunun polise bildirilmesi zorunlu olduğu halde bu çocuklardan 115\'inin hastane tarafından bildirimlerin yapılmadığı ve bildirimi yapılmayan bu çocukların 38\'inini 15 yaşından önce hamile kaldığı; 39\'unun ise Suriyeli çocuklar olduğu, bildirimler yapılmayarak istismarın üzerinin örtülmek istendiği ortaya çıktı. Bildirimi yapılmayan 115 çocuk... Aralarında 13 yaşında olanlar da var. Bu, sadece bir hastanede ve sadece 5 ayda kaydedilen rakamlar\" diye konuştu.

\"VALİLİK, SORUŞTURMA İÇİN İZİN VERMEDİ\"

Hastanedeki hamile çocuk sayısının bildirilmemesi iddialarına değinen Yurdanur Akdemir, \"Bildirim yapılmaması bir yerde dursun, konuyla ilgili yapılan başvuruda Valilik, konunun soruşturulması için izin vermezken, konuyu dikkati ile ortaya çıkartan ve savcılığa bildiren, yani olması gerekeni yapan sağlık emekçisi hakkında ise inceleme başlatıldı ve sürgün edilerek adeta olayı ortaya çıkardığı için cezalandırıldı\" ifadelerini kullandı.

\"ÇOCUK İSTİSMARI HABERLERİ DUYMAK İSTEMİYORUZ\"

Akdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Sağlık Bakanlığı tarafından istismarı bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen hastane yöneticileri ile ilgili gerekli idari ve adli soruşturmanın yapılmasının sağlanmasını, bakanlığa bağlı tüm hastanelerde 18 yaş altı doğumlara ilişkin çalışma yürütülmesini, artan çocuk istismarı ve zorla erken yaşta evliliklerle ilgili Bakanlık personelini bilgilendirmek üzere eğitim çalışmalarının yapılmasını talep ediyoruz. Basına yansıyan haberle ortaya çıkan çocuklar üzerinden uygulanan politikaların memleketin dört yanını çocuklar için nasıl bir istismar cehennemine çevirdiğinin göstergesidir. Her gün bir yurttan, okuldan, kurstan, hastaneden, yuvadan, mahalleden çocuk istismarı haberleri duymak istemiyoruz. Türkiye\'nin her yerinden ortaya çıkan çığlığa ses veriyoruz\"



Görüntü dökümü:

---------

-Basın açıklamasından detay görüntüler

-Pankartlar, sloganlar

-Sağlık Müdürlüğü önünden detay görüntüler

-Genel ve detaylar

19.01.2018 - 14,34 Haber Kodu : 180119172

=====================

5- O GÖRÜNTÜLERDEKİ GENÇ KIZ \"KAÇIRILMADIM\" DEDİ



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Levent \'te ağabeyleri tarafından güpegündüz zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldığı iddia edilen 20 yaşındaki Esra G., Sultangazi ilçesinde bir evde bulundu. Ağabeylerinden şikayetçi olmayan, ancak ailesinin yanında dönmek istemeyen genç kızın Kadın Sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi.

Levent, Büyükdere Caddesi üzerinde bir AVM\'nin önünde meydana gelen olayda bir genç kızın zorla otomobile bindirildiği ihbarı üzerine polis harekete geçmişti. Yapılan inceleme sonucu genç kızın otomobile bindirilme anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

DAHA ÖNCE JANDARMA İFADE ALMIŞ

Polis yaptığı çalışmada Esra G. adlı genç kızın Adıyaman\'ın Sincik ilçesinden 14 Ocak 2018 tarihinde ayrıldığını ailesininde arkasından kayıp müracaatında bulunduğunu tespit etti. Genç kızın içinde bulunduğu otobüsün Bolu Jandarma komutanlığına bağlı ekipler tarafından bir gün sonra durdurulduğu ve Esra G.\'nin ifadesinin alındığı öğrenildi. İfadesinde kaybolmadığını, kendi iradesiyle ayrıldığını söyleyen Esra G.\'nin savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

AĞABEYLERİ TUZAK KURMUŞLAR

Bu olayın ardından Esra G.\'nin sosyal medyadaki arkadaşlarından İstanbul\'a geldiğini öğrenen Ağabeyleri Mesut G. ile Mehmet G.\'nin peşinden geldikleri kardeşinin izini Levent\'te buldukları öğrenildi. Yine genç kızın sosyal medya arkadaşlarından birinin ismini kullanarak yeni bir hesap oluşturan ağabeylerin, kızkardeşleriyle irtibata geçtikleri ve sözde buluşma verdikleri öğrenildi. Buluşma yerine arkadaşı ile buluşacağını sanarak gelen Esra G.\'nin karşısında ağabeylerini görünce yürüyerek uzaklaşmaya çalıştığı ancak bir araca bindirildiği tespit edildi.

GENÇ KIZIN İZİ SULTANGAZİ İLÇESİNDE BULUNDU

Polis önceki gün yaptığı baskında Sultangazi ilçesinde gitti bir evde genç kızı buldu. Polislere ağabeylerinden şikayetçi olmadığını söyleyen Esra G. \"Onlar beni kaçırmadı. Ancak ailemin yanına dönmek istemiyorum.\" şeklinde ifade verdi. Bunun üzerine genç kızın ağabeyleri hakkında işlem yapılmazken evden alınan Esra G. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aile içi şiddet birimi polislerine teslim edildi. Genç kızın bir kadın sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Genç kızın araca bindirilmesi

-Aracın gidişi

-Detaylar

19.01.2018 - 15.09 Haber Kodu : 180119182

=========================

(geniş haber)

6- ÜNLÜ ÇİFT BOŞANDI

Haber: Ümit TÜRK - İSTANBUL DHA

Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşandı.

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile eski manken Demet Şener Kutluay şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. İstanbul 14. Aile Mahkemesi\'nde çekişmeli geçen duruşmaya Demet Şener katılırken, İbrahim Kutluay\'ı avukatı temsil etti. Gizli görülen ve bir saat süren celsede taraf avukatları son sözlerini söyledi. Mahkeme, çiftin şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmasına karar verdi. İbrahim Kutluay\'ın eski eşine 750 bin lira maddi, 600 bin lira da manevi olmak üzere toplam 1 milyon 350 bin lira tazminat ödenmesine hükmedildi. Çocukların velayeti Demet Şener\'de kalırken İbrahim Kutluay eski eşine aylık 13 bin TL, 2 çocuk içinde 7\'şer bin TL\'den 14 bin TL nafaka ödeyecek. Avukatlarıyla birlikte adliyeden ayrılan Şener, boşanma kararına ilişkin \'Çok şükür bitti. Hayırlı olsun\' ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

- Demet Şener\'in duruşma salonundan çıkması

- Şener\'in avukatlarıyla birlikte adliye koridorunda yürümesi

- Genel ve detaylar

19.01.2018 - 15.08 Haber Kodu : 180119181

================================

7- ATATÜRK HAVALİMANI\'NDA SÖMESTR TATİLİ YOĞUNLUĞU



Haber: İbrahim YILDIZ Kamera: Anıl UÇAN-İSTANBUL DHA

Milyonlarca öğrencinin karnelerini almasının ardından başlayan yarıyıl ile tatilini yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarında geçirmek isteyen tatilciler nedeniyle Atatürk Havalimanı\'nda yoğunluk yaşandı.

Atatürk Havalimanı\'nda öğle saatlerinde başlayan sömestr tatilini yoğunluğu nedeniyle havalimanı giriş noktalarında, check-in kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında hareketlilik yaşandı. Yetkililer pasaport noktalarında yoğunluk yaşanmaması için tüm bankoları açık tuttu.

KARNESİ ALAN HAVALİMANINA KOŞTU

Tatilini ailesiyle birlikte Almanya\'da geçirecek olan Ateş Tunç,\"Çok mutluyum. Karnemi aldım. Şimdi Berlin\'e gideceğiz. Almanya\'da gezeceğiz . Karnem iyi olduğu için hediye olarak Almanya\'ya gidiyorumö diye konuştu. Anne Efsun Tunç ise, \"Oğlumla beraber Almanya Berlin\'deki arkadaşlarımızın yanına gidiyoruz. Birazcık kafa dinleyeceğiz. Bir planımız var, planımızı uygulayıp geri geleceğiz. Çocuğum için karne hediyesi oldu. Gezmek dolaşmak gerekiyor. Hem okuyan hem gezen çok biliyor derler. Bizde bu sefer gezme kısmını gerçekleştireceğizö dedi. Çocuk yolculardan Berke Uygun ise şunları söyledi:\"6. Sınıfa gidiyorum. Karnem iyi olduğu için Takdir aldım. Bunun için çok mutluyum. Bunun da bedeli olarak yurt dışına tatile Avusturya\'ya gidiyorum. Annem babam orada, hep birlikte orada eğleneceğiz\"



Görüntü Dökümü

-Pasaporttan Görüntüler

-Check-in Kontuarlarından Görüntüler

-Röportajlar

-Detaylar

19.01.2018 - 15.12 Haber Kodu : 180119185

================

8- SABİHA GÖKÇEN\'DE KARNE TATİLİ YOĞUNLUĞU

Haber: Gül KABA Kamera: Özgür KUMANOVALI-İSTANBUL DHA

Milyonlarca öğrenci bugün karnelerini aldı. Tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda yoğunluk oluşturdu.Yolcuların güvenli uçuşu için tüm tedbirleri aldıklarını söyleyen Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi İSG\'nin Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Berk Albayrak, \"Perşembe günü 88 bin yolcu sayısına ulaştık. Cuma günü beklentimiz 92 bin yolcunun üzerinde\" dedi.

2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde 18 milyon öğrencinin karnesini almasıyla sömestr tatili başladı. Okulların kapanmasıyla birlikte tatile giren öğrenciler ve aileleri; tatilin ilk gününde dış hatlarda ve iç hatlarda yoğunluğa neden oldu. Okulların kapanmasıyla iç hatlarda yoğun olan saatlerde 9 bin, dış hatlarda ise 8 bin yolcu beklediklerini belirten Albayrak, \"Bizde yolcu yoğunluğu bir iki gün öncesinden başladı. Perşembe günü 88 bin yolcu sayısına ulaştık. Cuma günü beklentimiz 92 bin yolcunun üzerinde. Bu artarak devam edebilir. Bu anlamda tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Günlük yolcu sayısından daha önemli olan aslında bizim için yoğun saatlerdeki saatlik yolcu sayıları. İç hatlarda yoğun olan saatlerde 9 bin yolcu saatler bekliyoruz. Dış hatlarda da yine 7 bin 500, 8 bine ulaşabilecek bir yolcu bekliyoruz. Bunlar çok yoğun yolcu sayıları. Bunlar için tüm tedbirlerimizi alıyoruz\" diye konuştu.

\"ÇOCUKLARIMIZIN RAHAT BİR TATİL GEÇİRMELERİ İÇİN TÜM TEDBİRLERİMİZİ ALDIK\"

Yoğun sezon öncesi tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayan Albayrak, \"Havalimanı girişlerindeki güvenlik personeli sayımızı artırdık. Yolcularımızın rahat ve kuyruk beklemeden geçmeleri için asma kata 3 adet ilave x-ray cihazı daha koyduk. Havayollarıyla koordineli olarak çalışıyoruz. Check-in sürelerini kısaltmak için görevli sayılarımızı artırdık. Çocuklarımızın rahat bir tatil geçirmeleri, gidecekleri yerlere güvenli ve huzur için gitmeleri için tüm tedbirlerimizi aldık diyebilirim\" ifadelerini kullandı.

\"2 BUÇUK SAAT ÖNCE HAVALİMANINDA OLUN\"

Özellikle yoğun saatlerde yolculara erken gelmeleri konusunda uyarılarda bulunan Albayrak, \"Yoğun saatlerde sıkışıklık olduğu için biz dış hatlarda 2-2 buçuk saat, iç hatlarda ise 1 buçuk saat öncesinde gelmelerini tavsiye ediyoruz. Böylece tüm işlemlerini rahat rahat yaptırıp uçaklarına binebilirler\" dedi.

KARA KARŞI ÖNLEMLER ALINDA

Albayrak pazartesi ve salı günü beklenen kar yağışına karşı aldıkları önlemleri söyle sıraladı:

\"Hava durumuna ilişkin pist bölgesinde tüm kar küreme araçları ve ekipmanlar hazır. Uçak kanatlarına yapılan özel uygulama dısing yapacak tüm ekipmanlar hazır. Pazartesi, Salı\'dan sonra kar ihtimali var, bizim de buna karşı tüm hazırlıklarımız tamam.\"

Görüntü Dökümü:

- İSG Genel Müdür Yardımcısı Berk Albayrak röp.

- Yolculardan röp.

- Yoğunluktan detay görüntüler



19.01.2018 - Haber Kodu : 180119171

======================

9- AKİF HAMZAÇEBİ: DEMOKRASİLERDE DEVLETİN MALI GİBİ GÖZÜKEN HALKINDIR

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Sancaktepe\'de tapu ve imar sorunu yaşayan mahallelinin sorunları dinledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, tapu ve imar sorunları yaşadıklarını belirten Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahallelinin sorunlarını dinleyen Hamzaçebi daha sonra konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hamzaçebi, \"Sancaktepe muhtarımızın anlattığı sorun sadece Veysel Karani Mahallesi\'nin değil, diğer mahallerin de Sultanbeyli, Ümraniye, Beykoz ilçelerinde Türkiye\'nin birçok yerinde yaşanan bir sorun. Sorunu iki başlık altında özetleyebiliriz. Birincisi hazine arazisinde binaları olan vatandaşlarımız yani küçük bir ev yaşayabileceği bir yerle ilgili tapu sorunu vardır.

Bu arazinin tapusunu alabilmesi için uygun bir bedelin kendisine bildirilmesi lazım. Şimdiye kadar bildirilen bedeller vatandaşımızın bütçesinin, alım gücünün çok üstünde bunu alamıyorlar. Demokrasilerde devletin malı diye bir şey yoktur. Demokrasilerde devletin malı gibi gözüken halkındır. Devlete düşen görev bu hazine arazilerini vatandaşların bütçesini dikkate alarak uygun bir bedelle tapusun vatandaşa vermektir\" dedi.

\"BU TEKLİFİN YASALAŞMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ\"

Hamzaçebi konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"İkinci sorun da şudur; 19 Temmuz 2003 tarihinden önce yapılmış olan binaların arazileri ile ilgili vatandaşlardan hiçbir ecrimisil alınmıyor. Kasım 2017 tarihinde kabul edilen bir kanunla güncellendi. 30 Mart 2014\'te getirildi. Ancak o maddenin son fıkrasında tarih düzeltilmediği için 19 Temmuz 2003 ile 30 Mart 2014 tarihleri arasında hazine arazisinde binalarda vatandaşlardan bu tarihler arasında binasına kat ilave edilmiş olanlara ecrimisil gönderilmeye devam ediyor. Bu ecrimisillerin kaldırılması gerekiyor. Bu ecrimisillerin kaldırılması için gerekli olan kanun teklifini kaldırılması için Meclis Başkanlığı\'na iki defa verdim. Bu önerim kabul edilmedi. Kabul edilmemesini yeterli bulmadım teklifimi tekrar verdim. Bu teklifin yasalaşması için çalışacağız. Vatandaşımız mağdur, bu mağduriyet sadece bu mahallede değil, bu sorunu çözmek gerekir.\"

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Akif Hamzaçebi\'nin mahalleye gelmesi

-Vatandaşlarla selamlaşması, mahallenin sorunlarını dinlemesi

-Mahalle Muhtarı Ali Çolak açıklama

-Vatandaşların sorunlarını anlatması

-Akif Hamzaçebi\'nin açıklamaları

-Genel ve detaylar

19.01.2018 - 16.21 - Haber Kodu : 180119233

==================================

10- EMEKLİ MAAŞLARIYLA 50 ÜLKEYİ GEZDİLER



Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ - Murat ÇAKIR - Anıl UÇAN / İstanbul DHA

Emekli olduktan sonra \'Gezgin ruhlu emekli iki kadın\' sloganıyla yola çıkan Nuran Pek ve Ayşe Aktepe, emekli maaşıyla 50 ülkeyi gezdi.

63 yaşındaki Nuran Pek, emekli olduktan sonra, \"Emekli olup bir kenerda oturmayalım\" diyerek arkadaşı Ayşe Aktepe ile birlikte bir karar verdi. Sırtlarına aldıkları çantayla sadece emekli maaşıyla dünyayı dolaşmak yola çıktılar. Avrupa gezisi ile başlayan bu macera toplamda 50 ülkeye ulaştı. İki gezginin şimdi ki hedefi ise Avustralya oldu.

HEM GEZİYORUZ HEM DE SAĞLIKLI OLUYORUZ

Emekli olduktan sonra bir maceraya atılmak istediklerini belirten Nuran Pek, \"Hem arkadaşım hem de ben gezmeyi seven araştırmayı seven insanlarız. Emekli olduktan sonra bir köşeye oturup \'ah biz emekli olduk bir köşeye oturmayalım\' dedik. Buna ne yapabiliriz diye düşündük yabancı dilimizde yoktu. Lisanı yollarda geze geze öğrendik. Kendimizle barışık genç kalmayı öğrendik. 63 yaşındayım hem geziyoruz, hem de sağlıklı oluyoruz. Doktora vereceğimiz parayla geziyoruz\" dedi.

İKİ KİŞİLİK HARCAMAMIZ 15 DOLAR

Sırtlarına aldıkları çantayla sadece emekli maaşıyla dünyanın her yerini gezdiklerini belirten Pek konuşmasında şunları söyledi:

\"İki bayan sırt çantasıyla dünyayı geziyoruz. Hem torun bakıp hem dünyayı gezen bir bayanım. Biz iki arkadaş sırt çantasıyla sadece emekli maaşımızla tüm dünyayı geziyoruz. Emekli maaşıyla nasıl gezildiğini bu şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 50\'ye yakın ülke gezdik. Çok güzel anılarımız var. Hem torun bakıp hem de gezebiliyoruz. Orada hosteller de yada aile yanlarında kalıyoruz. İki kişilik harcamamız 15 Dolar\'ı geçmiyor. Bunun içinde kalacak yerde dahil. Onun dışında yemeklerimiz gayet ucuza gelebiliyor. Biz bu zamana kadar Güney Amerika, Afrika, Asya, Avrupa\'nın bir çok noktası ve Amerika\'yı gezdik.\"

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Nuran Pek ile röp.

-Pek\'in ve Aktepe\'nin gezdiği ülkelerden görüntüler

-Genel ve detaylar

==================================

11- JANDARMA\'DAN MİNİKLERE KARNE HEDİYESİ

* Karnelerini alan öğrenciler Jandarma Motosiklet Timi\'nin motosikletlerine bindi.

Haber: İstanbul DHA

İstanbul İl Jandama Komutanlığı ekipleri karne alan miniklere hediye dağıttı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul genelinde 93 okulda çocukların karne gününe destek olmak için ziyarette bulundu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı adına, Komutan Yardımcısı Albay Yusuf Kurthasan\'da Sarıyer Uskumru Köyünde bulunan Uskumru İlkokulunu ziyaret ederek miniklerle sohbet etti, eğitim hayatlarında başarılar diledi. Jandarma personeli de miniklere karne hediyesi olarak çeşitli hediyeler dağıttı. Karnelerini alan öğrenciler daha sonra ziyarete gelen Jandarma Motosiklet Timi\'nin motosikletlerine bindi.



Görüntü Dökümü:

-Karne töreni

-Hediye verilmesi

-Motosiklete binen çocuklar

-Detaylar

19.01.2018 - 15.22 Haber Kodu : 180119198

===================

12- NURİYE GÜLMEN VE SEMİH ÖZAKÇA\'NIN AÇLIK GREVİNE DESTEK VERENLERE BERAAT



Haber-Kamera: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de Nuriye Gülmen ve Semih Özakça\'nın açlık grevine destek vermek için yaptıkları basın açıklaması sırasında gözaltına alınan 33 kişi hakkında,\"Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa\" muhalefet suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk celsesinde beraat kararı verildi.

İstanbul Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz yargılanan 20 sanık ile avukatları katıldı. Başka suçtan tutuklu sanıklar Berkin Timtik, Emine Cansever ve Tolga Akyıldız, tutuklu bulundukları cezaevlerinden SEGBİS sistemi ile katıldılar.

SANIKLAR ANAYASAL HAKLARINI KULLANDIKLARINI SÖYLEDİLER

Mesleklerinden KHK ile ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça\'nın başlattıkları açlık grevine destek vermek amacıyla her hafta Kadıköy\'de yapılan basın açıklamasına katıldığını söyleyen sanık Barkın Timtik, Nuriye ve Semih\'in avukatı da olduğunu belirterek, \"Nuriye ve Semih ölmesin diye oradaydık\" dedi. Barkın Timtik, Anasayal hakkını kullandığını, suç işlemediğini söyledi.

Diğer sanıklar da anayasal haklarını kullanarak basın açıklamasına katıldıklarını, suç işledikleri yönündeki iddiayı kabul etmediklerini belirterek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

TÜM SANIKLARIN BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Sanık avukatları da müvekkillerinin suç işlemediklerini, anayasal haklarını kullandıklarını belirterek beraat kararı verilmesini istediler. Mahkeme, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesi ile tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi.

DURUŞMA SONRASI BASIN AÇIKLAMASI

Sanıklar ve avukatları duruşma çıkışı adliyenin önünde basın açıklaması yaptı. Sanıkların avukatı Gökmen Yeşil açıklamada şunları söyledi:

\"Nuriye ve Semih\'in açlık grevlerinin 149. ve 150. günlerine denk gelen haftalarda yapılan açıklamalara saldırı olmuştu. Polisin dayatması şuydu; Nuriye ve Semih demeyeceksiniz, Nuriye ve Semih\'in adını anmayacaksınız. Fakat hak savunucuları, Nuriye ve Semih\'in dostları Nuriye ve Semih demekten vazgeçmediler. İki kamu emekçisinin ve onların nezdinde mücadele eden, sokağa çıkan tüm kamu emekçilerinin sesi olmaya devam ettiler. Bugün bu yargılanmaya çalışıldı. Ancak yargılamayı yapan mahkeme basın açıklaması yapan kişilere, Nuriye ve Semih\'in dostlarına bu hakkı bir kez daha teslim etti. Müvekkillerimiz ilk celsede beraat etmiş bulundular. Nuriye ve Semih yaşasın diyoruz.\"



Görüntü Dökümü:

-Avukatlar ve sanıkların adliye önünde basın açıklaması

-Açıklama sonrası, \"Nuriye Semih yaşayacak\", \"Nuriye Semih işe iade edilsin\" sloganlarının atılması

19.01.2018 - 15.11 Haber Kodu : 180119184

====================

13- MEDİTERRA CAPİTAL\'DEN TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE STRATEJİK YATIRIM

Haber: Enver ALAS Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL / DHA

Türkiye\'nin önde gelen özel girişim sermaye fonu Mediterra Capital, teknoloji sektöründe beşinci yatırımını, bilişim servis pazarının lider şirketlerinden \'GlassHouse\'u satın alarak yaptı.

Mediterra Capital, veri yedekleme, arşivleme, depolama konularında bilişim servis pazarının lider şirketlerinden, aynı zamanda Türkiye\'nin en büyük 1000 şirketiyle iş yapan GlassHouse\'u satın aldı. Yeni yılın ilk günlerinde gerçekleşen bu satın almayı Mediterra Capital\'in ortaklarından Orhan Ayanlar ile GlassHouse\'un Genel Müdürlüğü görevine getirilen Alp Bağrıaçık, DHA\'ya değerlendirdi. Ayanlar, Mediterra Capital olarak en önemli hedeflerinden birinin Türkiye\'de alanında lider orta ölçekteki şirketlere yatırım yaparak, onları büyütmek ve istihdam yaratmak olduğunu söyledi. Ayanlar bu hedef doğrultusunda GlassHouse\'u satın alarak teknoloji sektüründe yatırım yaptıkları şirket sayısının 5\'e yükseldiğini bildirdi.

\"ÜÇ ANA SEKTÖRDE 30 YATIRIM YAPTIK, 22 DE ŞİRKET SATIŞI YAPTIK\"

Ayanlar, \"300 milyon avro\'luk iki fon işletiyoruz. Bizim amacımız, Türkiye\'de orta ölçekteki şirketlere yatırım yapmak, büyütmek ve istihdam yaratmaktır. 4-5 yıl sonra da bu şirketlerdeki hisselerimizi satmak. Bugüne kadar Mediterra\'da ekip olarak, üç ana sektörde 30 yatırım yaptık, 22 de şirket satışı yaptık. Bu sektörler, tüketiciye yakın olan şirketler, KOBİ ve orta ölçekli şirketlere servis veren şirketler ile bir de yurtdışına satış yapan orta ölçekli şirketlerdir\" dedi.

\"STRATEJİMİZ, TÜRKİYE\'DE 50 İLA 250 MİLYON CİROLU ORTA ÖLÇEKLİ ŞİRKETLERE YATIRIM YAPMAK\"

Sektöründe lider olan şirketlere yatırım yaptıklarının kaydeden Orhan Ayanlar, yatırımlarla ilgili şunları söyledi:

\"Yatırım yaptığımız şirkete iyi bir yönetim ekibi getirerek, iyi bir vizyon ve strateji kurarak, kısa bir sürede belli bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Bizim en önemli kriterlerimizden birisi bu yatırım yapacağımız şirketlerde \'katma değerimiz var mı yok mu\' diye tespit etmemiz lazım. Stratejimiz, Türkiye\'de 50 ila 250 milyon cirolu orta ölçekli şirketlere yatırım yapmaktır. GlassHouse\'u iki gün önce satın aldık. Yatırım yaptığımız ana sektörlerden bir tanesi teknolojidir. Mediterra Capital olarak bugüne kadar Türkiye\'nin önde gelen teknoloji şirketlerine yatırım yaptık. Daha önce \'Logo Yazılım\', \'Mobiliz\', \'3pay\', \'Netsis\'e yatırım yapmıştık; 5\'incisi ise GlassHouse oldu. Türkiye\'de teknoloji sektörüne en fazla yatırım yapan şirketiz\"

\"GLASSHOUSE ZATEN TÜRKİYE\'DE LİDER BİR ŞİRKET\"

Orhan Ayanlar, veri yedekleme sektöründe lider konumda olan GlassHouse ile ilgili en önemli hedeflerinin ciroyu dört, beş kat artırmak olduğunu belirtti. Ayanlar, \"İyi bir ekiple, müşterilerimizin data ile ilgili her türlü isteklerini yerine getirmek istiyoruz. Bu alanda son iki yılda üretilen data insanlık tarihinde itibaren üretilen datadan çok fazla. Dolayısıyla data yoğunluğu ve hassasiyeti çok yüksek. Bu alanda da GlassHouse zaten Türkiye\'de lider bir şirket\" dedi.

2018\'DEKİ YATIRIM HEDEFLERİ

Mediterra Capital olarak senede en az 2 ya da 3 şirketi satın alarak yatırım yaptıklarının altını çizen Orhan Ayanlar, \"2018\'in ilk yatırımını GlassHouse\'u satın alarak yaptık. 2018 için GlassHouse dahil 70 ila 100 milyon avro\'luk bir yatırımı gerçekleştirmeyi planlıyoruz\" diye konuştu.

GLASSHOUSE\'A YENİ GENEL MÜDÜR

Satın almadan sonra GlassHouse\'un Genel Müdürlüğü görevine getirilen Alp Bağrıaçık ise GlassHouse\'un yeni alanlarda ve yeni pazarlardaki büyümesini sağlamak için çalışacaklarını söyledi. Bağrıaçık, \"Bilişim alanında hem dünyada hem de Türkiye\'de bir transformasyon\' (dönüşüm) yaşanıyor. Büyük şirketler, veriyi kullanarak tüketicilere daha iyi servis vermeye çalışıyorlar. Bu dijital dönüşümle beraber bilişim teknolojileri alanında bir transformasyon olduğunu görüyoruz. Türkiye\'de donanım altyapı piyasası yarım milyar dolara ulaştı. Aynı zamanda bu donanım pazarının servis ayağı var. Orada da 1,4 milyar dolarlık bir pazar oluştu. Bunları toplamı neredeyse 2 milyar dolarlık bir pazarı oluşturuyor\" diye konuştu.

YÜZDE 60 PAZAR PAYINA SAHİP

GlassHouse\'un veri yedekleme bölümünde faaliyet gösterdiğinin altını çizen Alp Bağrıaçık, \"Türkiye\'nin en büyük bin şirketiyle iş yapıyoruz. Kendi segmentimizde yüzde 60 pazar payımız var\" dedi.

\"Mediterra\'nın satın almasıyla biz de bir transformasyondan geçeceğiz\" diyen Bağrıaçık şöyle konuştu:

\"Bugüne kadar müşterilerimize veri yedekleme de servis veriyorduk artık yazılım tabanlı \'veri merkezi teknolojileri\' dediğimiz yeni teknolojilerde servis vereceğiz. Bizim için ikinci büyüme alanı yönetilebilen servislerdir. Türkiye\'de donanım pazarının üç katı bir pazar var. Burada da yeteneklerimizi kullanarak maksimum pazar payımızı almaya çalışacağız. GlassHouse\'un içindeki bilgi birikimi, ne Doğu Avrupa\'da ne de Orta Doğu\'da bir eşinin bulunmamaktadır. Yapmak istediğimiz en önemli yatırımlardan bir tanesi de uluslararası pazara açılmak ve elimizdeki bilgi birikimini ihracata çevirmektir. Veri yedekleme alanında GlassHouse, sektörde açık ara önde. Ancak büyümeye, yurtdışına \'know-how\' üretmeye başladığınızda yazılım tabanlı teknolojilere girdiğinizde önünüzü görebilen bir finans yapısına sahip olmak gerekir. Özellikle yönetim ve yatırım alanında yapacaklarınız son derece profesyonel olmalı. Mediterra\'nın bize tüm bu alanlarda \'know-how\' katacak.\"

MEDİTERRA CAPİTAL HAKKINDA

Yatırımcıları arasında Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası (EBRD), Avrupa Yatırım Fonu (EIF), Hollanda Yatırım ve Kalkınma Bankası (FMO), International Finance Corporation, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) gibi uluslararası ve yerli kurumlar bulunmakta. Mediterra Capital\'in diğer yatırımları arasında Logo Yazılım, Arzum, Söke Un, Tavuk Dünyası, Uğurlu Balık, Mobiliz, Mikro Ödeme ve ACP Sigorta Brokerliği, Arkel yer alıyor. Mediterra, Tükiye\'deki orta büyüklükte şirket ve KOBİ\'lere yatırım yapan lider girişim sermayesi fonu.

GLASSHOUSE HAKKINDA

GlassHouse, 2004\'ten beri Türkiye ve EMEA bölgesinde veri yedekleme, arşivleme, depolama konularında nitelikli çözüm ve danışmanlık hizmetleri sunuyor. Kamu ve özel sektörün tüm kurum ve kuruluşlarına hitap eden çözüm ve öncü hizmet portföyüyle alanında ilkleri gerçekleştiren GlassHouse, Türkiye\'yi geniş bir coğrafyada profesyonel hizmetler merkezi haline getirme hedefine dönük çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Orhan Ayanlı röportaj

-Alp Bağrıaçık ile röp

-İkilinin bir arada görüntüsü

-Birbirleriyle tokalaşması

-GlassHouse ofisinde çalışanlar

-Genel ve detaylar