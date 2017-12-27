DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- ÇEVRE BAKANI ÖZHASEKİ: (TUZLA\'DAKİ KİMYASAL MADDE) ŞU ANDA KORKULACAK BİR ŞEY YOK

Haber-Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

İstanbul\'da katıldığı bir program sonrası, Tuzla\'daki kimyasal atıkla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, \"Şu anda korkulacak bir şey yok. Arkadaşlar her şeyi denetim altına aldıklarını söylediler\" dedi.

Bakan Özhaseki, Tuzla\'da 4 mahalleyi etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan kimyasal atık soruşturmasıyla ilgili konuştu.

\"OLAYI SAVCILIKLARIMIZ SORUŞTURUYORLAR\"

Bakan Özhaseki, \"Olay ilk duyulduğu andan itibaren bakanlık olarak zaten biz harekete geçtik. Bu konu bizi çok yakından ilgilendiren ve bire bir takip etmemiz gereken bir konu. Şu anda maddenin ne olduğuyla ilgili tespitler az çok netleşmiş vaziyette. Ancak bu hangi araçlarla taşında bunu hangi firma buraya gönderdi onların tespiti yapılmaya çalışıyor. Bizim için sevindirici taraf herhangi bir can kaybı yaşanmaması, kalıcı bir rahatsızlık oluşturacak bir hastalığın meydana çıkmamış olması. Ancak bu tür kirliliğe sebebiyet verenlerin de en ağır şekilde cezalandırılması lazım. Türkiye\'de ne yazık ki üzülerek söylüyorum, az da olsa sayısı, sanayicilik ve üretim yaptığı halde bu tür işlerde standartlara uymayan ufak tefek masraflardan kaçmak için aç gözlülük yaparak bu çirkinlikleri yaşatanlar da var. Aslında birçok sanayi tesislerinde, organize sanayilerde arıtma tesisleri çok güzel çalışıyor. Zaten tehlikeli atık vasfı içerisinde bulunan yerlerde 7/24 bizim izleme standartımız var. 600\'den fazla dışarıya tehlikeli atık verdiğine inandığımız kuruluşların bacalarından, filtreleme sistemlerinden, deşarjlarından devamlı takip halindeyiz. Ama arada gözden kaçan bunun gibi dışarıda vatandaşı rahatsız edecek, çevreyi kirletecek bir takım fiilleri işverenler de var. Bunlar karşısında cezalarımız da ağır aslında. En hafif ceza 637 bin liradan başlıyor, üç misline kadar çıkıyor bu cezalar. Tabi bu cezai müeyyideler uygulanacak. Arkasından işletmenin kapatılmasına kadar giden bir başka ceza daha gelebilir. Bu olayı savcılıklarımız soruşturuyorlar. Onlar da kendileri açısından, Türk Ceza Hukuku açısından açılabilecek davaları açıp mutlaka takip edeceklerdir. Ama bizi işin ilgilendiren tarafı çevreyi kirletme hususu, insanları rahatsız etme hususu. Biz bu açıdan sıkı takipteyiz\" diye konuştu.

\"ORADAKİ MADDENİN NE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ\"

\"Şu anda oradaki maddenin ne olduğu tespit edildi. İsmi konuldu\" diyen Bakan Özhaseki, \"Elbette şimdi soruşturma biraz daha daraltılıp bunu kim kullanıyor, hangi araçlarla taşıdılar bu tespit edilecek. O tespit edildiği zaman bununla ilgili işlemler başlayacak. Şu anda korkulacak bir şey yok. Arkadaşlar her şeyi denetim altına aldıklarını söylediler. Arkadaşlarımız hatta bunun ulaşabileceği yerlerdeki tehlike ne olur diye onu da tespit edip çalışmaları ona göre sürdürüyorlar\" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Bakan\'ın açıklamaları

===========================

2- TUZLA\'DA VİDANJÖR SÜRÜCÜLERİ GÖNÜLLÜ OLARAK NUMUNE VERDİ

Haber-Kamera: Taner YENER - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA)

Tuzla\'da 4 mahalleyi etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan kimyasal koku ile ilgili bazı vidanjör sürücüleri gönüllü olarak polis merkezine gelerek numune örnekleri verdi.

Polis merkezinin bahçesinde olay yeri inceleme polislerinin fotoğraflarını çektiği vidanjörlerden alınan numuneler incelenmesi için laboratuvara gönderildi.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Vidanjörlerden görüntü

-Numune alınması

27.12.2017 - 14.33 - Haber Kodu : 171227107

===========================

3- \'CEMAAT-TARİKAT YURTLARI KAPATILSIN\' EYLEMİ

Haber: İbrahim AKTÜRK / Kamera: Murat SOLAK / İstanbul DHA

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş\'ın da aralarında bulunduğu bir grup, son zamanlarda yurtlardaki öğrencilere yönelik cinsel istismar olaylarını protesto etmek için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde protesto eylemi yaptı.

Kendilerine \"Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi\" adını veren yaklaşık 30 kişilik bir grup, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde saat 15.00\'da toplandı. \'Cemaat-tarikat yurtları kapatılsın\', \'Kurumsal, parasız, nitelikli barınma haktır\' yazılı pankartlar taşıyan kalabalık, \'Tarikat yurtları kapatılsın\' diye slogan attı. Grubun eylemine CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da destek verdi. Burada açıklamalarda bulunan Yarkadaş, tarikat ve cemaat yurtlarında öğrencilerin güvence altında olmadığını söyledi.

\"ÇOCUKLARIMIZI KİRLİ ELLERİNİZDEN ÇEKİN\"

Hükümetin, eğitim sistemini tarikat ve cemaatlere teslim ettiğini öne süren Yarkadaş, \"Daha dün İzmir Dikili\'de bir tarikata ait öğrenci yurdunda tam 7 çocuk, görevli tarafından istismara uğradı. Aynı görevli bu çocukları istismar ettikten sonra onlara para verdiğini de itiraf etti. Çocuklarımız, gençlerimiz tarikat cemaatlerinde ve yurtlarında güvence altında değiller. İktidarın, eğitimi tamamen tarikatlara ve cemaatlere teslim ettiği dönemde şu çağrıyı yapıyoruz; artık yeter. Çocuklarımızdan o kirli ellerinizi çekin. Bu ülkenin geleceğini o kirli ellerinizle kirletmeyin. Biz çocuklarımızı eğitim ve öğretim görsünler diye okullara yolluyoruz. Sadece 2017 yılında 18 binin üzerinde çocuk, özellikle tarikat ve cemaat yurtlarında cinsel istismara uğradı. Bu ülkenin geleceğini bu şekilde karartılması konusunda hükümet yetkililerinin hala seslerini duymuş değiliz\" diye konuştu.

Yarkadaş\'ın açıklamasının ardından grup basın açıklaması yaptı. Kalabalık adına basın açıklamasını okuyan Özcan Danışman, cemaat ve tarikatlara ait yurtların kapatılmasını, hükümetin söz konusu yurtlarla olan sözleşmelerin iptal edilmesini istedi. Basın açıklamasının ardından kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.

Görüntü dökümü:

------------------------------

- Milli Eğitim Müdürlüğü önündeki kalabalıktan görüntü

-Pankartlar, sloganlar

-CHP Milletvekili Yarkadaş\'ın açıklamaları

-Basın açıklamasından görüntü

-Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinden görüntü

-Detaylar



============================

4- İTFAİYE VE POLİSİN KURTARDIĞI EMİR\'İN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

- İtfaiye ve polisin kucaklayarak ambulansa yetiştirdiği Emir\'in hastanedeki tedavisi sürüyor.

- Emir\'in alevler arasından kurtarıldığı eve gelen dedesi, anneannesi ve kız kardeşi yaşananları anlattı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ-İSTANBUL-DHA

Ataşehir İnönü Mahallesi Şimşek Sokak\'ta bulunan bir gecekonduda dün çıkan yangında küçük bir çocuğu hayatta tutabilme yarışı yaşanmıştı. İtfaiye ekipleri, evde mahsur kalan 7 yaşındaki Emir Soysuzlar\'ı alevlerin içinde çıkarıp müdahale etmişti. DHA kamerasına yansıyan o anlarda dumandan etkilenen küçük çocuk yere yatırılarak oksijen maskesi takıldı. Küçük çocuğu kucağına alan itfaiye eri, siren sesinin geldiği yöne koşmaya başladı. İtfaiye eri yorulunca bir polis memuru, küçük çocuğu kucaklayarak ambulansa ulaştırdı.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Ekiplerin ambulansa kadar taşıdıkları Emir Soysuzlar\'ın Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavisi devam ediyor. Hayati tehlikeye atlattığı öğrenilen küçük çocuğun dumandan etkilendiği ve bir süre daha hastanede tedavi devam edeceği öğrenildi.

Emir\'in ölümden kurtarıldığı gecekondu kullanılamaz hale geldi. Bugün Emir\'in dedesi, anneannesi ve kız kardeşi evden zarar görmeyen eşyalarını almaya geldi. Emir\'i kurtaran itfaiye ve polis ekiplerine teşekkür eden Emir\'in dedesi Hakan Yüksekova, \"İtfaiye eri alevlerin içine girmiş çocuğu yerde emekleyerek bulmuş\" dedi.

Emir\'in sağlık durumuyla ilgili de bilgi veren dede, \"Doktorlar gözlerinde bir problem var diyor. Kendine geldi, bilinci yerinde, konuşuyor\" diye konuştu. Eşyaları hurda kağıt toplayanların almaması için eve geldiğini belirten Yüksekova, \"Anne ve babası şu an hastanede\" dedi.

Emir\'in kız kardeşi Kardelen ise \"Yangın çıktığında annemin yanındaydım. Abimi gördüm, çok ağladım çok üzüldüm\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------

-Yanan evden görüntü

-Evin içinde yana eşyalardan görüntü

-Dedesi Hakan Yüksekova ile röp

-Kızkardeşi ile röp

-Anneanesi ile röp

-Genel ve detay görüntüler

=========================

5-- İTÜ\'DEN TESLA AÇIKLAMASI

\"İddialar gerçeği yansıtmamaktadır\"

\"Ayrıca araştırma için hediye edilen bir aracın sürekli gündeme taşınması ve geri istenmesi Türk kültürü ve gelenekleriyle de bağdaşmamaktadır\"

istanbul DHA

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş adamı Ali Ağaoğlu\'nun hibe ettiği tesla otomobil ile ilgili iddialara yanıt verdi.

İddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydeden İTÜ, yazılı açıklamasında, \"Tesla Roadster, 28.02.2012 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi \'ne (İTÜ) araştırma amaçlı kullanılmak üzere bağışlanmıştır. 2012 yılından itibaren Tesla Roadster, öğrencilerin eğitimi ve araştırma faaliyetleri için kullanılmaktadır\" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi\'nde, aynı zamanda elektrikli araçlar konusunda çeşitli çalışmalar yapıldığı kaydedilen açıklamada, \"Bunun son örneği İTÜ Teknokent bünyesinde bulunan Derindere Motorlu Araçlar\'ın (DMA) üretmeye başladığı elektrikli araçların pillerinin şarj istasyonuna gerek olmadan şarj edilebilmesidir. İTÜ, Araç bataryasının uzun mesafe gitmesine imkan vermeyen araçlardan yola çıkarak bugün tek şarjla 450 kilometre yol alabilen araçları ülkemize kazandırmıştır\" ifadeleri yer aldı.

Açıklama, \"Ayrıca araştırma için hediye edilen bir aracın sürekli gündeme taşınması ve geri istenmesi Türk kültürü ve gelenekleriyle de bağdaşmamaktadır\" denildi.

Görüntü Dökümü:

--------

-İTÜ\'nün gönderdiği araç görüntüleri

27.12.2017 - 14.20 - Haber Kodu : 171227099

====================

6- KHK İLE KAPATILAN FATİH ÜNİVERSİTESİ\'NDEKİ ARAMALAR SONA ERDİ



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA

KHK ile kapatılan Fatih Üniversitesi\'nin Büyükçekmece\'deki eski rektörlük binasında polis arama yaptı.

667 sayılı KHK ile kapatılan Fatih Üniversitesi\'nin akademisyen ve çalışanlarına yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 172 şüpheliden 54\'ü yakalandı. Soruşturma kapsamında, önce kayyuma daha sonra da İstanbul Üniversitesi\'ne devredilen üniversitenin Büyükçekmece\'deki eski rektörlük binasında soruşturma savcısı Osman Sağlam gözetiminde 4 saat arama yapıldı. Rektörlük binasındaki aramaların ardından odalar mühürlendi.



Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Rektörlük binasının dış görüntüsü

-Sivil polis araçları

-Savcının aracına binmesi

-Savcının konuşması

-Aracın ayrılması

-Genel ve detaylar

27.12.2017 - 14.54 - Haber Kodu : 171227118

======================================

7- İSTANBUL\'DA \"KURT KAPANI-13\" DENETİMİ

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İSTANBUL DHA

İstanbul genelinde polis denetimi yapılıyor.

\"Kurt Kapanı 13\" adlı denetimin yapıldığı yerlerden biri de Atatürk Havalimanı\'ydı. Polis ekipleri, şüpheli gördüğü kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken aramalara dedektör köpekler de katıldı. Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali geliş katında havalimanı şube müdürlüğü tarafından yapılan uygulamada da şüpheli bulunan araçlar durdurularak güvenlik arama noktasına yönlendirildi. Araçlar, narkotik köpeği eşlinde arandı.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Polis ekipleri ve araçların çevrilmesi

-Araçların ve şahısların aranmaları

-Narkotik köpeğinin araç araması

-detaylar



27.12.2017 - 15.27 - Haber Kodu : 171227122



