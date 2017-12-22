DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- HIRSIZLARI ÇALIŞANLAR YAKALAYIP POLİSE TESLİM ETTİ... O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber: İbrahim AKTÜRK - Kamera: Murat SOLAK / İstanbul DHA

Eyüpsultan\'da, 3 kadından biri, para dolu çantayı çaldı. Durumu fark eden kuyumcu çalışanları şüpheli kadınların peşine düştü. Çalışanlar 3 hırsızı da yakalayıp polise teslim etti. Çalınan çanta da sahibine verildi.

Olay, bugün Fahri Korutürk Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda yaşandı. Kadın müşteri, içinde yüklü miktarda para olan çantayı koltuğun üzerine bırakarak vitrindeki altınlara bakmaya başladı. Bu sırada 3 kadın içeri girdi ve çalışanları soru sorup oyalamaya başladı. Kadınlardan biri çantayı koltuğun üzerinden aldı. 3 hırsız daha sonra iş yerinden ayrıldı. Dakikalar sonra koltukta çantasının olmadığını fark eden kadın, durumu kuyumcu çalışanlarına söyledi. Çalışanlar da hırsızların peşine düştü. Kuyumcu çalışanları kısa bir süre sonra çantayı çalan kadınları bir arka sokakta yakalayıp polis teslim etti.

\"ARKADAŞLAR KADINLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ\"

İş yeri sahibi Mahmut Kılıç, \"Müşterimiz çantasını koltuğun üzerine bırakmıştı. Daha sonra gelen kadınlardan biri arkadaşlarımızı oyaladı. Diğeri de çantayı aldı. Müşterimiz durumu fark edince arkadaşlar kadınların peşine düştü. Yakalayıp polise teslim etti\" diye konuştu.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızlık anı da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, içeri giren kadın müşteri içi para dolu çantasını koltuğun üzerine bırakıp vitrindeki altınları inceliyor. Bir süre sonra kuyumcuya 3 kadın geliyor. Kadınlar, kuyumcu çalışanlarına altın fiyatlarını sorarak onları oyalıyor. Kadınlardan biri bu sırada koltuğun üzerindeki çantayı alıyor. Hırsızlar, daha sonra çaldıkları çantayla birlikte kuyumcudan çıkıyor. Çantasının yerinde olmadığını gören kadın müşteri ise, panik halde durumu kuyumcu çalışanlarına anlatıyor. Çalışanlar daha sonra dükkandan çıkarak şüpheli kadınların peşinden gidiyor. Başka bir güvenlik kamerası görüntüsünde ise, kadınların kuyumcu çalışanları tarafından sokak arasında yakalanarak polise teslim edildiği görülüyor.

Polis merkezine götürülen kadının sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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(Güvenlik Kamerası)

-Kuyumcudaki koltuğun üzerinde bulunan çantadan görüntü

-Çantanın sahibinin vitrindeki altınlara bakması

-İçeri giren şüpheli kadınlar

-Kadınlardan birinin çalışanlara soru sorması

-Diğer kadının perdeleme yöntemiyle koltuktaki çantayı alması

-Kadınların kuyumcudan ayrılmaları

-Çanta sahibi kadının durumu fark etmesi

-Kadının kuyumcu çalışanlarına olayı bildirmesi

-Çalışanların dükkandan çıkmaları

-Kadınların sokak arasında kuyumcu çalışanları tarafından durdurulmaları

-Çevredeki kalabalık

-Çanta sahibi kadının olay yerine gelmesi

-Polisin olay yerindeki görüntüsü

-Detaylar

(Aktüel Görüntü)

-Kuyumcudan detay görüntü

-Muhabir anonsu

-Kuyumcu ile röportaj

-Görgü tanığıyla röportaj

-Detaylar

DHAFEED

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2- TOPKAPI SARAYI\'NDA FAHREDDİN PAŞA TOPLANTISI

* Prof. Dr. İlber Ortaylı,

\" Birleşik Arap Emirlikleri veziri siyaset yapıyor. Siyaset yaparken de kantarın topuzunu kaçırıyor. Problem ise Katar ile uğraşmaktır. Katar, Arap yarımadasını rahatsız ediyor\"

\"Kabe-i Muazzama üzerine otel yapılır mı? Otelde kalan insanların siz, o alanda bulunacak kadar, 24 saat \'zühdü takva\' ve temizlik içinde yaşayacağına senet verebilir misiniz? Her şey olur orada. Halbuki orada yapılan her şey haramdır\"



Haber-Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ / İSTANBUL,DHA

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed\'in Fahreddin Paşa\'yı suçlayan mesajlarına yönelik tepki gösterdi. Ortaylı, \"Birleşik Arap Emirlikleri veziri siyaset yapıyor. Siyaset yaparken de kantarın topuzunu kaçırıyor. Problem ise Katar ile uğraşmaktır. Katar, Arap yarımadasını rahatsız ediyor. Bu kıtanın ortasında Katar düşmanlığıyla böyle şeyler söylüyorlar. Bunlar ipin ucunu kaçırmaktır. Ananesiz bir bakanlıktır, ananesiz bir politikadır\" dedi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Topkapı Sarayı\'nda \'Fahreddin Paşa, Medine Müdafaası ve Kutsal Emanetler\' konulu bir toplantı düzenlendi. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Küçükaşçı\'nın konuşmacı olduğu konferansa İstanbul Valisi Vasip Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve davetliler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vasip Şahin, Fahreddin Paşa komutasındaki Osmanlı askerinin Medine müdafaasındaki rolüne vurgu yaparak, \"Millet olarak, müslüman olduğumuzdan beri Medine, Mekke ve Kudüs\'ü çok önemseriz. Biz, orada bulunmayı, kendimize, milletimize ve inancımıza karşı bir borç gördüğümüz için orada bulunduk\" diye konuştu.

İlber Ortaylı da konuşmasında \'Medine Kahramanı\' olarak bilinen \'Fahreddin Türkkan\' ve askerlerinin kahramanca gerçekleştirdikleri Medine müdafaası hakkında bilgiler verdi. Medine müdafaasının Mondros Mütarekesi\'nden sonra ortaya çıktığını kaydeden Ortaylı, orada olan Osmanlı ordusu içinde çavuşundan neferine kadar herkesin \'peygamber ocağından çıkmıyoruz, şehit oluruz\' dediklerini aktardı.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ BAKANI\'NA SERT TEPKİ

İlber Ortaylı, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed\'in Fahreddin Paşa\'yı \'hırsız\' olmakla suçlayan mesajına da sert tepki gösterdi. Ortaylı, \"Birleşik Arap Emirlikleri veziri siyaset yapıyor. Siyaset yaparken de kantarın topuzunu kaçırıyor. Problem ise Katar ile uğraşmaktır. Katar, Arap yarımadasını rahatsız ediyor. Bu kıtanın ortasında Katar düşmanlığıyla böyle şeyler söylüyorlar. Bunlar ipin ucunu kaçırmaktır. Ananesiz bir bakanlıktır, ananesiz bir politikadır\" dedi.

\"SAVAŞIN SONUNDA TÜRKİYE ÇETİN CEVİZ OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERMİŞTİR\"

Medine\'nin sevimli bir şehir olduğunu anlatan Prof. Dr. Ortaylı, burada yapılan savunmanın da hem kahramanca hem de çok estetik olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

\"Savunmanın dehşeti malumdur. Bir kere hiçbir şey yoktur. Mondros şartlarında ordunun en ileri kısmı Halep\'in şimalinde yani sınırın bugünkü şartlarında. Kimsenin Medine ile ilgili bir bilgisi yok. Aradaki demiryolu da çeteler tarafından tahrip edilmiş. Buna rağmen bu savunma üslenildi. Cephane de fevkalade az, yemek de yok. 2 ayı geçen bir süre daha biz orada savaştık. Fahreddin Paşa hazretleri bunun için \'Divan-ı Harbe\' de verilmiştir ve beraat etmiştir. Mukaddes emanetler buraya geldikten sonra İngilizler nedeniyle burada da emniyette görülmedi. Anadolu\'da bir yere kaçırıldı ve saklandı. Bu büyük bir savaştır. Savaşın sonunda Türkiye çetin ceviz olduğunu bir kez daha göstermiştir.\"

\"ONLARA ANCAK \'GERİZEKALI\' DENİR\"

İlber Ortaylı, Türkiye\'de de Fahreddin Paşa\'ya \'İttihatçı\' olduğu iddiasıyla söz etmeye kalkan bazı kesimler olduğunu belirterek, \"Onlara ancak \'gerizekalı\' denir\" ifadelerini kullandı. Ortaylı, \"Medine\'yi savunan insanlara böyle bir şey denmez. Bu memleket de Fahreddin Paşa ve etrafındakilere da aslında yeni yeni hürmet ediyor\" dedi.

KABE ÇEVRESİNE YAPILAN OTELLERE TEPKİ

Konuşmasında Arabistan yarımadasındaki tarihi eserlerin korunmasına ilişkin Vahhabi zihniyetini de eleştiren Ortaylı, özellikle Kabe çevresine otel inşa edilmesine sert tepki gösterdi. Ortaylı, Kabe-i Muazzama üzerine otel yapılır mı? Otelde kalan insanların siz, o alanda bulunacka kadar 24 saat zühdü takva ve temizlik içinde yaşayacağına senet verebilir misiniz? Her şey olur orada. Halbuki orada yapılan her şey haramdır. Orada otel olur mu? Bunlar son derece saçma şeyler\" şeklinde konuştu.

Ortaylı, sözlerini \"İslam dünyası Türklerin itikadı ve saygı bakımından en önde gelen unsur olduğu çok açıktır. Fahreddin Paşa ve Medine savunmasını da bu anlamda tekrar rahmetle anıyorum\" şeklinde tamamladı.

KUTSAL EMANETLER HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Programda İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Küçükaşçı da birer konuşma yaptı. Mustafa Küçükaşçı, konuşmasında Fahreddin Paşa tarafından İstanbul\'a getirilen kutsal emanetler hakkında bilgi verdi.

Görüntü Dökümü

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-Konferansa katılanlar

-Vali Şahin ve İlber Ortaylı\'nın beraber oturmaları

-Vasip Şahin\'in açış konuşması

-Konuşmacılar

-İlber Ortaylı\'nın konuşması

-diğer konuşmacılar

-Genel ve detay

22.12.2017 - 16.19 - Haber Kodu : 171222129

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3- TAKSİM MEYDANI\'NDA YILBAŞI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA)

Yılbaşına sayılı günler kala Taksim Meydanı\'na ışıklı süslemeler asılırken, güvenlik kameralarının da sayıları artırıldı.

Taksim Meydanı\'nda yılbaşı hazırlıkları sürüyor. Hazırlıklar kapsamında Taksim Meydanı\'na ışıklı süslemeler asıldı. Meydandaki güvenlik kamerası sayıları ise artırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni kameraları vinç yardımıyla direklere takarken, mevcut kameraların ise bakımları yapıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Taksim Meydanı

-Süsleme çalışmaları

-Yeni kameraların takılma çalışmaları

-Genel ve detay görüntüler

22.12.2017 - 15.26 - Haber Kodu : 171222114

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4- SURİYELİ ANNE-KIZI ÖLDÜREN ZANLI HAKKINDA İKİ KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: İstanbul DHA

Üsküdar\'da Suriyeli gazeteci ve aktivist Orouba Barakat ile kızı Halla Barakat\'ı öldürdüğü iddiası ile tutuklanan A.B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. A.B. hakkında, \"Kasten öldürmeö suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Orouba Barakat\'ın rejim muhalifi olması nedeniyle uzun süre farklı ülkelerde yaşadığı, 2015 yılında Türkiye\'ye gelerek Amerikan vatandaşı olan kızı Halla Barakat ile Üsküdar\'da yaşamaya başladıkları belirtildi.

Türkiye\'de üniversiteyi bitiren Halla Barakat\'ın rejim muhalifi internet sitelerinde yazmaya başladığı belirtilen iddianamede, şüpheli A.B.\'nin öldürülen Orouba ve Halla Barakat\'ın akrabası olduğu, iç savaştan kaçarak Türkiye\'ye geldikten sonra zaman zaman onların evinde kaldığı kaydedildi. Şüphelinin olay gecesi yine anne-kız ile birlikte evde kaldığı, aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktığı, kesici ve delici aletle öldürdüğü belirtilen iddianamede, Orobua Barakat\'ın vücudunda 14, Halla Barakat\'ın ise 9 kesici ve delici alet izine rastlandığı ifade edildi.

İddianamede şüphelinin, kokmaması için cesetlerin üzerine deterjan döktüğü, yorganla kapattığı, olay sonrası evden ayrılarak Bursa\'ya gittiği, ardından da dönerek cenaze törenlerine katıldığı belirtildi.

Şüphelinin mahkeme sorgusunda Orouba Barakat\'ı parasını vermediği için, olayı gören Halla Barakat\'ı da bağırdığı için öldürdüğünü kabul ettiği belirtilen iddianamede, A.B.\'nin \"Kasten adam öldürme\" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi\'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın arşiv görüntüleri

22.12.2017 - 15.54 - Haber Kodu : 171222116

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5- (GENİŞ HABER) ESKİ MİLLİ FUTBOLCU TUGAY KERİMOĞLU BOŞANDI

Haber: Özden ATİK - Serpil KİRKESER / İstanbul, DHA

Eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu ile 25 yıllık eşi Etkin Kerimoğlu, anlaşmalı olarak boşandı.

İstanbul 9. Aile Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, avukatlarıyla gelen çift bugün mahkemede karşı karşıya geldi. Tarafların talebi ile gizli yapılan duruşmaya basın ve izleyici alınmadı. Yaklaşık bir saat süren duruşma sonunda mahkeme, tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verdi. Mahkeme, 2 çocukları bulunan çiftin, yaşı küçük kız çocuğunun velayetini anneye verdi. Mahkeme, baba Tugay Kerimoğlu\'nun yaşı küçük çocukla şahsi ilişki kurmasına ve eğitim masraflarını karşılamasına ve küçük çocuğa aylık 2 bin 500 lira nafaka ödemesine de karar verdi. Anlaşmalı boşanma çerçevesinde tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden herhangi bir maddi- manevi tazminat ya da nafaka talebi olmadı. Yine taraflar arasında yarı oranında hisseye sahip oldukları taşınmazları aralarında paylaştıkları belirtildi. Duruşma salonundan ayrı ayrı çıkan Tugay Kerimoğlu ile Etkin Kerimoğlu basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı.

Görüntü Dökümü:

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-Tugay Kerimoğlu adliyeden çıkarken

-Etkin Kerimoğlu adliyeden çıkarken

22.12.2017 - 16.25 - Haber Kodu : 171222132

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6- MALTEPE\'DE BİR ARAÇ DÜKKANA GİRDİ: 2 YARALI

Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHA

Maltepe\'de bir otomobil kontrolden çıkarak önce park halindeki araçlara çarptı, ardından da cadde üzerindeki bir işyerine girdi.

Kaza saat 18.00 sıralarında Maltepe Altayçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi\'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PD 1022 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce park halindeki araçlara çarptı. Kaldırıma çıkan araç daha sonra cadde üzerinde bulunan bir telefon bayisine girdi. Kendilerine gelen otomobili gören işyeri çalışanları kaçarken, aracın içindeki sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceme başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Dükkana giren araç

-Yaralıların sedyeyke çıkartılması

-Genel ve detaylar

22.12.2017 - 18.49 - Haber Kodu : 171222171