DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI ALİ MURAT ALATEPE OLDU (1)

Haber-Kamera: Enver ALAS-Özgür Deniz KAYA - İSTANBUL / DHA

Necmi Kadıoğlu\'nun istifa etmesinin ardından boşalan Esenyurt Belediye Başkanlığı için bugün toplanan Belediye Meclisi yeni başkanı seçti. Esenyurt Belediye Başkanlığı\'na AK Parti grubunun adayı Ali Murat Alatepe seçildi.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Esenyurt Belediye Meclisi Toplantısı

-Katılan üyeler

-AK Parti adayı Ali Murat Alatepe

-Oy verme işlemi

-Genel ve detay

20.12.2017 - 15.36 - Haber Kodu : 171220127

20.12.2017 - 15.48 - Haber Kodu : 171220132

================================

2- GAZETECİ İSMAİL KÜÇÜKKAYA VE FİDEL OKAN\'IN YARGILANMASINA BAŞLANDI

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Gazeteci İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan\'ın \"Kamu görevlisine alenen hakaret\" ve \"Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurum ve organlarını aşağılama\" iddiasıyla haklarında açılan dava kapsamında yargılanmalarına başlandı. İsmail Küçükkaya, suçlamaları reddederek, \"Bu haberi yapmaktaki amacım devletimin FETÖ ile mücadelesini desteklemekti\" dedi. Mahkeme, şikayetçi vekiline müvekkili ile temas kurup beyanda bulunması ve gerektiğinde duruşmada hazır etmesi için süre verdi. Mahkeme, Emniyet Genel Müdürlüğü\'nden Bylock ile ilgili sanığın iddiası doğrultusunda basın açıklaması ile yapılan bir liste bulunup bulunmadığı açıklama yapılan bir liste var ise bununla ilgili bilgilerin ve şikayetçi ile ilgili varsa ona ait olan bölümünün mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA VE AVUKATLARI HAZIR BULUNDU

Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen ilk duruşmada 5 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık İsmail Küçükkaya ile 3 avukatı hazır bulundu. Şikayetçi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya\'yı ise duruşmada avukatı Erol Bulut temsil etti.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA: FETÖ\'NÜN MAĞDURU OLMUŞ BİRİSİYİM

İsmail Küçükkaya kimlik tespitinin ardından yaptığı savunmasında, 26 yıllık tecrübeli bir gazeteci olduğunu, tarafsız ve Atatürkçü kimliği ile bilinen bir haberci olduğunu belirtti. Küçükkaya, \"26 yıl içinde kimseye hakaret etmedim. Tecrübeli bir gazeteci olarak daima halkın haber alma hakkını kullanması için çaba gösterdim. Şahsen terör örgütü FETÖ\'nün mağduru olmuş birisiyim. Telefonlarım yasadışı olarak bu örgüt tarafından en uzun süre dinlenen gazeteciyim. Bu nedenle halen terör örgütüne yönelik davalarda katılımcı durumdayız. Birden çok durumda tarafsız gazeteci olarak bütün muhatapların ve hükümetin olumlu icraatlarını desteklemişimdir. Olumsuz gördüğüm yönlerini de yapıcı bir dil ile eleştirmişimdir. Nitekim şikayetçi olarak dosyada taraf olan Sayın Bakanında olumlu icraatlarını pek çok kez olumlu olarak dile getirmişimdir. Buna o günkü yayınlarımızda dahildir. Programın sloganı olarak \'Demokrasi Meydanı\' ifadesini kullanmaktayım. Her görüşten, her kesimden katılıma canlı olarak açıktır programım nitekim. Sayın Başbakan Binali Yıldırım\'da dahil olmak üzere birçok bakan programa katılmışlardır\" ifadelerini kullandı.

KÜÇÜKKAYA: O LİSTEDEKİ İSİMLERİ GÖRDÜM

\"Bilinçli bir yurttaş olarak ve bir Atatürkçü olarak devletimizin FETÖ ve benzer bütün yasadışı oluşumların temizlenmesi gerektiğini düşünmekteyim\" diyen Küçükkaya, \" Yayın çizgimde bu ilke etrafında şekillenir. Bu kapsamda yaşadığımız 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasında devletimizin ve demokrasimizin yanında durduk. Bu konudaki mücadeleyi kayıtsız şartsız desteklemekteyiz. Bu kapsamda \'Bylock\' bilinen örgütün gizli haberleşme ağı olan uygulamanın FETÖ üyeliği için çok ciddi bir delil olduğuna inanmaktayım. Yargıtay\'ın da bu konuda içtihatları var hafta içi her sabah yaptığım yayınlarda Bylock konusu ile ilgili gelişmeleri bu bilinçle haberleştiriyoruz. Bylock ile ilgili haber araştırmalarımda bir takım listelerin oluştuğunu öğrendim. Bana bir kaynağım bir liste gösterdi. O kaynaktan bir takım isimler vardı. Ben o listedeki isimleri gördüm. Daha sonra başka kaynaklardan bunu araştırmaya başladım. Bu araştırmalarımda bazı isimlerin Bylock kullanıcısı olduğunu teyit ettim. Onların arasında işadamları var. Dolayısıyla devletimizin FETÖ ile mücadelesinde çok kritik gördüğüm bu Bylock iddiasını haberleştirmeyi bir haberci görevi olarak telakki ettim\" dedi.

HAKİM: HABER VERİLEERİNİ NASIL ELDE ETTİNİZ?

Hakim Ülker Kirazcı\'nın \"Davanın açılma konusu, haberi araştırmadan yapmanız. Haberin kaynağı konusunda açıklama yapmanız gerekir. Kuvvetli kaynak mı? Buna göre değerlendirme yapacağım. Haber verilerini nasıl elde ettiniz, resmi kaynaklar mıdır? Bunları bilmem gerekiyor?\" diye sordu. Küçükkaya, listeyi güvendiği, daha önce de doğru haberler veren bir kaynağının gösterdiğini, farklı kaynaklarıyla da görüşecek konuyu haberleştirdiğini söyledi. İsmail Küçükkaya, \"Ben birden çok kaynağım ile teyit ederek, görüşerek bu haberi yaptım. Ben çok tecrübeli bir gazeteciyim araştırmadan böyle bir haberi yayınlamam mümkün değildir. Bu haberi bu iddiayı kamuoyunun gündemine getirdim. Her zaman olduğu gibi \'Demokrasi Meydanı\' dediğim programıma ilgililerin katılabileceğini de belirttim. Nitekim Sayın Bakanın da böyle bir katılım yapması durumunda bunu derhal yayınlardım bunu da belirttim\" diye konuştu.

\"BAKAN VE AİLESİNDEN ÖZÜR DİLEDİM, ÇÜNKÜ ÖZEL HAYATLARA ÇÜNKÜ ÖZEL HAYATLARA GİRMEMELİYİZ\"

Gazetecilik mesleği boyunca hiçbir kadına hakaret etmediğini söyleyen Küçükkaya, \"Bilakis benim yayın felsefem kadınların güçlendirilmesine dayanmaktadır. Kadın konusunu önemsediğim için Aile Bakanlığı\'nın icraatlarını özelliklede yansıtmayı tercih etmişimdir. Bu nedenle de sosyal medya hesaplarımda da Sayın Bakan ile birbirimizi karşılıklı takip etmekteyiz. Halen Sayın Bakan sosyal medyadan bizi takip eder. En küçük bir rahatsızlık olduğunda sosyal medyadan bunları izleyip bana sosyal medyadan bildirseydi anında canlı yayında bunu izleyicime aktarırdım. Bir sonraki gün bu olaya ilişkin bir üzüntümü kamuoyuna aktardım. Bu haberin bir unsuru olarak ailenin özel hayatına ilişkin iddialarda vardı. Canlı yayın içinde bundan bahsetmiş olmaktan üzüntü duydum ve çok açık bir şekilde bakan ve ailesinden özür diledim. Çünkü biz özel hayatlara girmemeliyiz\" şeklinde konuştu.

\"BU HABERİ YAPMAKTAKİ AMACIM DEVLETİMİN FETÖ İLE MÜCADELESİNİ DESTEKLEMEKTİ\"

İsmail Küçükkaya şöyle devam etti: \"O listelerde bakanın eşinin bir Bylock kullanıcı olduğu ve bunu öğrendikten sonra Sayın Bakanın eşinden ayrılma kararı aldığı bizim haberimizdi. Haberin ikinci bölümü bizim her zaman çok özen gösterdiğimiz özel hayat mahremiyetine girmekteydi. Bundan bir cümle olsa da bahsettiğim için üzüntülüydüm. Bundan dolayı bunu kamuoyuna canlı yayında özür olarak açıkladım. Ben söz konusu iki yayında 16-17 Ekim\'de bu haberin yayınlandığı iki günde bu haberi hiç yorum yapmadan sundum. Hiç kimseye suçlama yöneltmedim. Hiç kimseye hakaret etmedim. Hiç kimseyi istifaya davet etmedim. Hükümeti de suçlamadım, eleştirmedim, istifaya da davet etmedim. Benim amacım hiçbir şekilde herhangi bir bakanı, devletimizin herhangi bir kurumunu, hükümetimizi eleştirmek, suçlamak veya istifaya davet etmek değildi. Buna ilişkin en küçük bir kelimem veya ima dahi olmadı. Bilakis benim haberim son derece yalındı ve hatta bir Bakanın, eşinin Bylock kullandığını öğrendikten sonra ayrılma kararı aldığını söylemem bile bu bakana ve hükümete bir övgüdür. Ben burada Sayın Bakanı suçlamış değilim. Sayın Bakanı suçlamadığım gibi hükümete ilişkin en küçük bir kelimem, iddiam, suçlamam, istifaya çağrımda olmadı. Eğer ben bu iddiayı kamuoyunun gündemine getirdikten sonra bakanı istifaya çağırsam hükümeti suçlasam belki sorulabilir ancak ben bunları yapmadım. Hükümete karşı herhangi bir aşağılama içim bu haberi yapmadım. Bu haberi yapmaktaki amacım devletimin FETÖ ile mücadelesini desteklemekti. MİT Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü 220 bin kişilik bir Bylock kullanıcı listesi açıkladı. Soruşturma halen devam ediyor. Devletimizin bu örgütten temizlenmesi için Bylock listeleri halen en ciddi karinedir. Yargıtay bunu içtihatlarında kabul etti. Ben gazeteci olarak bu konuda sorumluluk hissediyorum. Bu haberi yapış amacım budur\"

BERAATİNİ İSTEDİ

Atılı suçlamaları reddettiğini, habercilik görevi yaptığını ve hiçbir suç işlemediğini söyleyen Küçükkaya, beraatini talep etti.

SANIKLARIN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ

Şikayetçi Avukatı Erol Bulut ise, \"Sanık (Küçükkaya) 3,5 saat süren programında 3 saatten fazla bir süre programın reklamını yapmış kamuoyu oluşturmaya çalışmış ve haberin alt yapısını hazırlayarak Bylock konusunda siyasi bir takım baskılarla gerçeklerin gizlendiği intibahı uyandırmıştır. Yapılan yalan haberde Bylcok\'un özellikle dile getirilmiş olması açıkça FETÖ ile mücadeleyi sulandırmaya yöneliktir. Amaçlanan saik yüksek bürokrasi organlarında görev yapan kişilerin korunup kollandığı liste dışında tutulduğu bu yönüyle vatandaşlar arasında ayrım yapıldığı tezini bilinç altına işleyerek toplumun adalete olan güven duygusunu sarsmaktır. Diğer sanığın savunması alındıktan sonra da ayrıca beyanlarımızı bildireceğiz. Sanıkların cezalandırılmasını istiyoruz\" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Taraf avukatlarına beyanda bulunmaları ve delillerini bildirmesi için süre veren mahkeme, şikayetçi vekiline müvekkili ile temas kurup beyanda bulunması ve gerektiğinde duruşmada hazır etmesi için süre verdi. Mahkeme, Emniyet Genel Müdürlüğü\'nden Bylock ile ilgili sanığın iddiası doğrultusunda basın açıklaması ile yapılan bir liste bulunup bulunmadığı açıklama yapılan bir liste var ise bununla ilgili bilgilerin ve şikayetçi ile ilgili varsa ona ait olan bölümünün mahkemeye gönderilmesine hükmetti. Sanık İsmail Küçükkaya\'nın duruşmalarda vareste tutulmasına da karar veren mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İDDİANAME

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, avukatı aracılığıyla Bakırköy Adalet Sarayı\'na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da Bakan Kaya ve eşiyle ilgili sözlerine ilişkin İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sonunda Küçükkaya ve Okan\'ın \"Kamu görevlisine alenen hakaret\" ve \"Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurum ve organlarını aşağılama\" suçlarından 1 yıl 6\'şar aydan 5\'er yıla kadar hapsini talep edilmişti.

Görüntü Dökümü: (Özel)

--------------------

İsmail Küçükkaya\'dan görüntü

Adliyeden görüntü

Genel ve detaylar

20.12.2017 - 14.29 - Haber Kodu : 171220112

==============================

3- BAKAN TÜFENKCİ: ESNAFIMIZ FAİZCİNİN ELİNE DÜŞMESİN DİYE KREDİ KULLANDIRIYORUZ

* Bakan Bülent Tüfenkci:

\"Biz onun için esnafımıza ucuz kredi veriyoruz. Yüzde 17-18\'lerle verilen kredilere karşı biz, esnafımıza yüzde 5\'le bu kredileri kullandırıyorsak, bunu sübvanse ederek kullandırıyoruz. Esnafımız faizcinin eline düşmesin diye bunu kullandırıyoruz.\"

\"Çokça eleştiriliyor, \'Birçok iflas oluyor\' diye. Ben size İstanbul\'un rakamlarını vereyim. 2017 yılında İstanbul\'da bugüne kadar 8 bin 100 esnafımız dükkanını kapatmış, 24 binin üzerinde de esnafımız yeni iş yeri açmış. 3 katı.\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, \"Bazen muhalefet neden esnafa bu kadar kredi verdiğimizi soruyor, eleştiriyor. Darda, zorda kaldığında ben yanında olmayayım da faizciler mi yanında olsun? Biz onun için esnafımıza ucuz kredi veriyoruz. Yüzde 17-18\'lerle verilen kredilere karşı biz, esnafımıza yüzde 5\'le bu kredileri kullandırıyorsak, bunu sübvanse ederek kullandırıyoruz. Esnafımız faizcinin eline düşmesin diye bunu kullandırıyoruz\" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odalarının, yeni hizmet binası tapusunun verilmesi ve Başkanlar Kurulu oturumuna katıldı. Törende bir konuşma yapan Bakan Tüfenkci, \"Ekonomideki güçlü büyüme vatandaşın refahına ve gündelik hayatına yansıdı. Bu yılın ilk 10 ayında elektrik üretimi yüzde 7.8, beyaz eşya üretimi yüzde 11.1 oranında arttı. Aynı dönemde yine beyaz eşya satışlarının yüzde 20.5 artığını görüyoruz. 2017 yılının ilk on ayında yine otomotiv üretimi 1 milyon 424 bin adet ile gerçekten rekor seviyelere ulaştı. Baktığımız zaman otomobil satışları yüzde 23 arttı. Şayet faiz giderleri milli gelire oranı yüzde 14.4 olarak kalsaydı, 14 yılda toplam 2.6 trilyon faiz ödeyecektik. Biz 701.3 milyar lira tutarında faiz ödedik. Halbuki 1.9 trilyon lira elimizde kaldı\" ifadesini kullandı.

\"BEN YANINDA OLMAYAYIM DA FAİZCİLER Mİ YANINDA OLSUN?\"

Bakan Bülent Tüfenkci, \"Bazen muhalefet neden esnafa bu kadar kredi verdiğimizi soruyor, eleştiriyor. Darda zorda kaldığında ben yanında olmayayım da faizciler mi yanında olsun? Biz onun için esnafımıza ucuz kredi veriyoruz. Yüzde 17-18\'lerle verilen kredilere karşı biz, esnafımıza yüzde 5\'le bu kredileri kullandırıyorsak, bunu sübvanse ederek kullandırıyoruz. Esnafımız faizcinin eline düşmesin diye bunu kullandırıyoruz. Üstelikte sizin kurduğunuz Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği ile bunu yapıyoruz. Bir başka kurum aracılığıyla yaptırmıyoruz. Diyorlar ki \'Esnafın durumu iyiyse, niye vergi gelirlerini, primlerini yapılandırıyorsunuz?\'. Elbette ki yapılandıracağız. Çünkü biz istiyoruz ki esnafımız boğulmasın, yaşasın, gelişsin istiyoruz\" diye konuştu.

\"24 BİNİN ÜZERİNDE DE ESNAFIMIZ YENİ İŞ YERİ AÇMIŞ\"

Bakan Tüfenkci, \"Çokça eleştiriliyor, \'Birçok iflas oluyor\' diye. Ben size İstanbul\'un rakamlarını vereyim. 2017 yılında İstanbul\'da bugüne kadar 8 bin 100 esnafımız dükkanını kapatmış, 24 binin üzerinde de esnafımız yeni iş yeri açmış. 3 katı\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Tüfenkci\'nin açıklamaları

-Detaylar

20.12.2017 - 15.19 - Haber Kodu : 171220122

====================================

4- İŞÇİLERDEN BELEDİYE ÖNÜNDE KHK PROTESTOSU



Haber-Kamera: Hakan KAYA - Özgür EREN / İstanbul DHA

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi bir grup işçi, kamuda çalışan taşeron işçilerinin kadroya alınması ile ilgili düzenlemenin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılmasını ve taşeron belediye işçilerine kadro verilmemesini Şişli Belediyesi önünde yaptıkları basın açıklamasıyla protesto etti.

Şişli Belediyesi önünde toplanan DİSK üyesi işçiler, \"Kamu istihdamı KHK ile düzenlenemez\", \"Taşeron kaldırılsın, koşulsuz, ayrımsız kadro\" yazılı pankart açtı. İşçiler, kamuda çalışan taşeron işçilerinin kadroya alınması ile ilgili düzenlemenin KHK ile değil, meclisten geçirilerek yapılmasını istedi.

\"KADRO BELEDİYE ÇALIŞANLARININ DA HAKKIDIR\"

Grup adına açıklama yapan DİSK Genel İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan, \"Hükümetin açıklaması, 850 bin taşeron işçisinin kadro talebinin bir düzenlemeyle sona erdirileceği yönündeydi. Bu açıklamalar yapılmadan önce sendikalarla görüşme olmadı. Bu işin muhataplarıyla herhangi bir diyalog kurulmadı. Taşeron işçilerin temsilcisi olan sendika yöneticileriyle herhangi bir istişare yapılmadı. Sayın bakanımda açıklaması zaten \'Biz bu olayı çok gizli tuttuk\' şeklindeydi. Daha sonra açıklamalar bir eşitsizliği ortaya çıkardı. 850 bin taşeron işçisine kamuda kadroyu 450 bin merkezi bütçeli taşeron işçisine 4D kapsamında istihdam, belediye hizmetlerinde çalışan gerek taşeron gerek şirket işçilerine herhangi bir kadro uygulaması yok. Belediye işçilerinin belediye hizmeti veren işçilerinin kamuya hizmet eden, halka hizmet eden belediye şirket işçileri ve belediyelerde çalışan taşeron işçilerin kadro beklentisi de bu şekilde boşa çıktı. Gerek belediye şirketindeki gerek taşeronda çalışan arkadaşlarımızın belediye şirketlerinde çalışmaya devam edecekleri söylendi. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Kadro belediyede çalışan taşeron ve şirket işçilerinin hakkıdır\" dedi.

\"TAŞERON DÜZENLEMESİ MECLİSTEN VE SENDİKALARDAN KAÇIRILIYOR\"

Taşeron düzenlemesinin meclisten ve sendikalardan kaçırıldığını belirten Çalışkan, \"Kadronun kanun hükmünde kararnameyle yapılacağı söylendi. Sendikalardan kaçıracaksınız, taşeron işçilerin temsilcilerinden kaçıracaksınız şimdi de meclisten kaçıracaksınız biz bunu kabul etmiyoruz. Bu muhataplarıyla tartışılmalı dedik. Komisyonlar kurulmalı dedik. Taşeron işçilerin hakkı taşeronlarla taşeron işçilerin temsilcileriyle tartışılmalı öyle bir yol izlenmeli dedik. Taşeronlara kadro meselesi sendikalardan kaçıldı, şimdi de haklın iradesi olan meclisten kaçırılmaya çalışılıyor\" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından sloganlar atan grup daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Belediye binası önünde toplanan işçiler

-Slogan atılması

-Basın açıklamasının yapılması

-Genel ve detaylar

20.12.2017 - 15.13 - Haber Kodu : 171220121

================================

5- (HAVADAN GÖRÜNTÜLER) İŞTE RAMİ TOPTANCILAR HALİ\'NİN TAŞINACAĞI ALAN

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

İstanbul Rami\'deki Kuru Gıda Toptancıları Hali Sitesi, Altınşehir\'de hazırlanan yeni yerine taşınmaya hazırlanıyor. İnşaatın henüz başlamadığı zemin düzenleme çalışmalarının yapıldığı yeni halde, 990 toptancı dükkanı, banka lokanta gibi 120 ticari dükkan ile sosyal tesislerin bulunacağı belirtildi. Projenin 2019 yılında tamamlanması bekleniyor.

1986 yılından geçici olarak taşındığı Rami\'deki yerinde bugüne kadar hizmet veren İstanbul Gıda Toptancıları hali yeni yerine taşınmaya hazırlanıyor. Başakşehir ilçesinde, Resneli çiftliği mevkiinde bulunan yeni halin yapılacağı alanın etrafı tel örgülerle çevrilmiş durumda. Alanda şu anda zemin düzenlemesi çalışmaları yapılıyor. Başakşehir Kuru Gıda Toptancı hali sitesi projesi 349 bin 684 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Projenin inşaat alanı ise 122 bin metre kare olarak planlandı. Yeni halde 990 toptancı dükkanı, restoran, banka, kafeterya gibi 120 ticari mekan, ile 65 TIR\'ın aynı anda park edebileceği toplam 1300 araç kapasiteli kapalı ve açık otopark bulunacak. Yeni halde ayrıca mescit ve bir sosyal tesis bulunacak.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Halin taşınacağı alan

-Halden detay

20.12.2017 - 13.45 - Haber Kodu : 171220097

20.12.2017 - 13.47 - Haber Kodu : 171220098

====================================

6- YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DAVASINDA MÜTALAA: 22 SANIK HAKKINDA 15\'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

FETÖ\'nün 15 Temmuz\'daki darbe girişiminin ardından, Yıldız Teknik Üniversitesi\'nde açığa alınan, aralarında profesörlerin de bulunduğu 12\'si tutuklu 22 sanık hakkında mütalaasını açıklayan savcı, tüm sanıklar hakkında \"Terör örgütü üyeliği\" suçundan 15\'er yıla kadar hapis cezası talep etti.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, aralarında \"Uyanış\" filminin yönetmeni Ali Avcı\'nın evinde 13 Temmuz 2017\'de yakalanan ve mahkeme kararıyla ismini değiştiren Yrd. Doç. Dr. Fatih (Fetullah) Karabiber\'in de bulunduğu, 22 sanık hakkında, \"Terör örgütü üyeliği\" suçundan 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti.

\"ÖRGÜT ABİLERİ\"

Mütalaada, \"Üniversitelerde, değişik alanlarda akademik olarak görev yapan örgüt mensuplarının, örgüt tarafından mahrem yapılar sayılan, askeri ve polis okullarında, akademilerindeki öğrencilere, orduda görev yapan subay ve astsubaylara, emniyet teşkilatında görev yapan polis memurları ve amirlerine, hakim ve savcılarına, MİT görevlilerine örgüt hiyerarşisi içerisinde, hücre tipi dikey bir yapılanmayla gizlilik içerisinde örgütsel eğitim ve talimat veren abiler oldukları anlaşılmıştır\" denildi.

Mütalaada, şüphelilerin Bylock kullanıcısı oldukları, FETÖ\'nün talimatı ile TMSF\'ye devredilmeden önce Bank Asya\'ya yüksek miktarda paralar yatırdıkları ifade edildi.

===================================

7- \'GÜVEN TİMLERİ\'NDEN METROBÜSLERDE BÜYÜK TAKİP (2)

- 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Haber: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin 4 günlük metrobüs durak kayıtlarını saatlerce izledikten sonra kimliklerini belirlediği 1\'i kadın 4 şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, metrobüste hırsızlık ve yankesicilik yapan kimlikleri belirlenen tüm şüphelilerin yakalandığını söyledi.

===================================

8- ALTI NOKTA KÖRLER DERNEĞİ\'NDEKİ HIRSIZLIK: YAKALANAN KİŞİNİN 50 SUÇTAN KAYDI ÇIKTI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Altı Nokta Körler Derneği\'ndeki hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan kişinin 50 suçtan kaydı çıktı

Altı Nokta Körler Derneği\'nin Şişli İzzet Paşa Mahallesi\'ndeki ofine 14 Kasım\'da giren kişi cüzdan ve çantaları çaldı. Hırsızlıkla ilgili Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışma kapsamında hırsızlık yaptığını belirlediği V.Y.\'yi Beyoğlu\'nda gözaltına aldı. Yapılan araştırmada V.Y.\'nin yaklaşık 50 suçtan kaydının bulunduğu, \'Hırsızlık\' suçundan da aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri dün tamamlanan V.Y. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Görüntü Dökümü

-------

(Polis Kamerası)

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

20.12.2017 - 14.45 - Haber Kodu : 171220114